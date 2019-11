Image 1 of 31 Elite men's podium: Dieter Vanthourenhout (BKCP - Powerplus, 3rd); Francis Mourey (Française des Jeux, 1st); Radomir Simunek (BKCP - Powerplus, 2nd). (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 2 of 31 Francis Mourey (Française des Jeux) puts his bike handling skills to the test. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 3 of 31 Jonathan Page (Planet Bike) en route to a 6th place finish. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 4 of 31 David Boucher (Landbouwkrediet-Colnago) (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 5 of 31 Francis Mourey (Française des Jeux) sprints to victory in the Grote Prijs De Ster. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 6 of 31 French champion Francis Mourey (Française des Jeux) outsprints BKCP - Powerplus teammates Radomir Simunek and Dieter Vanthourenhout for the victory. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 7 of 31 Francis Mourey (Française des Jeux) celebrates his first-ever victory on Belgian soil. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 8 of 31 French champion Francis Mourey (Française des Jeux) wins the Grote Prijs De Ster. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 9 of 31 Tom Vannoppen finished 21st in the Grote Prijs De Ster. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 10 of 31 Belgium's Tom Vannoppen (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 11 of 31 The Godfather? (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 12 of 31 Jonathan Page (Planet Bike) had an unlucky day today. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 13 of 31 Eventual race winner Francis Mourey (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 14 of 31 Martin Zlamalik leads Enrico Franzoi (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 15 of 31 Jamie Driscoll powers on, on a frosty Belgian day (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 16 of 31 France's David Derapas (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 17 of 31 Jelle Brackman gets tangled up (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 18 of 31 Joseph Schmalz rides on the Sint Niklaas course (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 19 of 31 Sizing up a corner at the GP De Ster (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 20 of 31 Justin Lindine (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 21 of 31 Sweden made the trip down to Belgium (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 22 of 31 Enrico Franzoi lifts the pace. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 23 of 31 Jamie Driscoll (Cyclocrossworld.com) (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 24 of 31 Jeremy Powers (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 25 of 31 Troy Wells gets stuck into some European competition (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 26 of 31 Jerome Townsend was one of a number of American riders in the field (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 27 of 31 A number of Swedish riders were part of the field today (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 28 of 31 Nothing like a bike race to kick off the new year (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 29 of 31 Riders were wrapped up against a clear but cold day (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 30 of 31 Justin Lindine gets out of the saddle (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 31 of 31 Jonathan Page (Planet Bike) suffered the misfourtune of a flat mid-way through the race (Image credit: www.ispaphoto.com)

Frenchman Francis Mourey claimed his first win on Belgian soil this season with victory in the Grote Prijs De Ster in Sint Niklaas, Belgium on Saturday. The Française des Jeux rider sprinted to victory ahead of BKCP-Powerplus teammates Radomir Simunek and Dieter Vanthourenhout.

Mourey had formed part of an early lead group that also included Belgium's Vanthourenhout, American Jonathan Page and Dutchman Gerben De Knegt. The four were joined by Italy's Enrico Franzoi and Czech rider Peter Dlask.

Despite a fall mid-way through the race, Mourey was able to reconnect with the lead group, as did Simunek.

Simunek was the first rider to attack on the final lap, but his rivals had his measure. Early pace-setter Page suffered a flat on the last lap which prevented him from contesting the final sprint. Mourey proved the strongest in a long sprint finale to take the victory.

"I was at the mercy of the BKCP pair, but that I was still able to get the job done is encouraging," Mourey told Het Nieuwsblad afterwards. "Of course it was different race with the absence of Sven Nys and Niels Albert, but we still had a quality field. Fortunately I still had enough to sprint for the win; my first in Belgium."

Elite men 1 Françis Mourey (Fra) Française des Jeux 0:59:35 2 Radomir Simunek (Cze) BKCP - Powerplus 0:00:02 3 Dieter Vanthourenhout (Bel) BKCP - Powerplus 0:00:06 4 Enrico Franzoi (Ita) BKCP - Powerplus 0:00:11 5 Petr Dlask (Cze) 6 Jonathan Page (USA) Planet Bike 0:00:25 7 Gerben de Knegt (Ned) 0:00:44 8 Rob Peeters (Bel) 0:00:55 9 David Derepas (Fra) 10 John Gadret (Fra) 11 Thijs Al (Ned) 0:01:31 12 Martin Zlamalik (Cze) 0:01:54 13 James Driscoll (USA) 0:01:56 14 Jan Soetens (Bel) 0:02:20 15 Geert Wellens (Bel) 0:02:31 16 Mariusz Gil (Pol) 0:02:43 17 Jeremy Powers (USA) 18 Bart Verschueren (Bel) 19 Troy Wells (USA) 20 Ruben Veestraeten (Bel) 0:03:16 21 Tom Vannoppen (Bel) 0:03:21 22 Kay Van den Brande (Bel) 0:03:43 23 Tim Van Nuffel (Bel) 0:03:47 24 Steven De Decker (Bel) 0:03:53 25 Stijn Penne (Bel) 26 Brian Matter (USA) 0:03:57 27 Brecht Lippens (Bel) 0:04:16 28 Jelle Brackman (Bel) 0:04:24 29 Jonathan Bervoets (Bel) 0:04:50 30 Gianni Denolf (Bel) 0:04:56 31 Justin Lindine (USA) 0:05:27 32 Ben Roach (GBr) 0:05:36 33 Jerome Townsend (USA) 0:05:50 34 Mattias Nillson (Swe) 0:05:58 35 Joshua Berry (USA) 0:06:14 36 Osmond Bakker (Can) 0:06:20 37 Mike Garrigan (Can) 0:06:34 38 Ken Smets (Bel) 0:06:45 39 David Boucher (Fra) 0:06:48 40 Steve Fisher (USA) 0:07:00 41 Bart Barkhuis (Ned) 0:07:29 42 Michael Peeters (Bel) 0:07:41 43 Baasankhuu (Mgl) -1lap 44 Robby Cobbaert (Bel) 45 Boldbaatar (Mgl) 46 Joseph Dombrowski (USA) 47 Naran Khangarid (Mgl) -2laps 48 Gareth Whittall (GBr) -4laps 49 David Quist (USA) 50 Ariunbold Naranbat (Mgl) 51 Matt Brandon (USA)

Junior men 1 Tim Merlier (Bel) 0:40:31 2 Xandro Meurisse (Bel) 0:00:53 3 Timo Verschueren (Bel) 4 Kenzie Boutté (Bel) 0:01:00 5 Niels Van den Driessche (Bel) 0:01:33 6 Michael Vanthourenhout (Bel) 0:01:48 7 Daniel Peeters (Bel) 0:01:53 8 Joeri Hofman (Bel) 0:02:08 9 Michael Dhondt (Bel) 10 Skyler Trujillo (USA) 11 Jeroen Eyskens (Bel) 0:02:47 12 Jeffrey Mellemans (Bel) 0:02:58 13 Tijs Van Aert (Bel) 0:03:15 14 Robin Van Goethem (Bel) 15 Wilco Van Beusekom (Bel) 0:03:32 16 Matthias Ballet (Bel) 0:03:47 17 David Kessler (USA) 0:04:10 18 Nick Wynants (Bel) 0:04:33 19 Jordy Vermeire (Bel) 0:04:54 20 Jeffrey Bahnson (USA) 21 Rob Leemans (Bel) 0:05:45 22 Robin Delanghe (Bel) 0:06:08 23 Stijn Heyse (Bel) 0:06:27 24 Dries Bombeke (Bel) 25 Glenn Thys (Bel) 26 Olivier Smet (Bel) 0:07:10 27 Jago Goedefroy (Bel) 28 Veerle Ingels (Bel) 0:07:56 29 Ilja Peyffers (Bel) -1lap 30 Arne Cauchie (Bel) 31 Timo Quintelier (Bel) 32 Ruben Van der Haeghen (Bel) 33 Damiaan Relaes (Bel) -2laps 34 Kevin Dhondt (Bel) 35 Miel Beatse (Bel) -3laps 36 Timo De Cock (Bel) -4laps

Beginners 1 Din Van den Driessche (Bel) 0:27:52 2 Uwe Vandecauter (Bel) 0:00:02 3 Jens Couckuyt (Bel) 0:00:35 4 Dieter Jacobs (Bel) 0:00:42 5 Thubo Notredame (Bel) 0:00:47 6 Braam Merlier (Bel) 0:00:51 7 Jan-Bart Opsomer (Bel) 0:01:01 8 Arno Brocatus (Bel) 9 Arne Poelvoorde (Bel) 0:01:47 10 Jeffrey Jansegers (Bel) 11 Stijn Van Hecke (Bel) 0:02:12 12 Bryan Vispoel (Bel) 0:02:16 13 Dieter Claus (Bel) 14 Onno Verheyen (Bel) 15 Stijn Van Tichelen (Bel) 0:02:39 16 Johan Hemrouille (Bel) 0:02:55 17 Pepijn Martens (Bel) 0:03:02 18 Ward Van Laer (Bel) 0:03:20 19 Yves Coolen (Bel) 20 Gianni Quintelier (Bel) 21 Nick Van Roy (Bel) 0:03:35 22 Yenthell Huyghe (Bel) 23 Brent Van den Bosch (Bel) 0:04:16 24 Kurt Michielsen (Bel) 0:05:03 25 Eloy Van Meirvenne (Bel) 0:05:19 26 Wesley Van Dyck (Bel) 0:05:26 27 Niels Boons (Bel) 0:05:33 28 Dylan Delagrense (Bel) 0:06:13 29 Arno Verberckmoes (Bel) 0:06:26 30 Brent Van Roy (Bel) 0:06:42 31 Steffy Van den Haute (Bel) 0:06:52 32 Dieter Fleurackers (Bel) 0:07:17 33 Jeffrey Cools (Bel) 0:07:30 34 Caren Commissaris (Bel) 0:07:37 35 Maaike Lanssens (Bel) 0:08:00 36 Jolien Vleugels (Bel) 37 Femke Lanssens (Bel)

Amateurs and Masters A 1 Tom Wilmsen (Bel) 0:41:02 2 Sven Van Eyndt (Bel) 3 Edwin Dewit (Bel) 0:00:04 4 Bart Hofman (Bel) 0:00:11 5 Thomas Boeckx (Bel) 0:01:02 6 Jelle Vets (Bel) 7 Nico Schroyen (Bel) 0:01:07 8 Glenn Sluyts (Bel) 0:01:16 9 Wim Jansen (Bel) 0:01:36 10 Wim De Witte (Bel) 0:01:43 11 Richard Lister (GBr) 12 Kris Snels (Bel) 13 Bart Schollen (Bel) 0:01:57 14 Christophe Van Rokeghem (Bel) 0:02:21 15 Michael Lemardelle (Fra) 0:02:43 16 Marnik Snoeck (Bel) 17 Steven Sluyts (Bel) 0:02:56 18 Davy Depaepe (Bel) 0:03:01 19 Johan Myngheer (Bel) 0:03:12 20 Van den Muysenbergh (Bel) 21 Matthias Botterman (Bel) 0:03:18 22 Kevin Van Roey (Bel) 0:03:47 23 David Segers (Bel) 0:03:56 24 Dimi Diels (Bel) 0:04:33 25 Clement Pinget (Fra) 0:05:03 26 Mike Van de Walle (Bel) 0:05:08 27 Filip Meulders (Bel) 28 Tom Lambrecht (Bel) 0:05:17 29 Peter Van Bockhaven (Bel) 0:05:23 30 Pieter Molenberghs (Bel) 0:05:33 31 Tim Vercauteren (Bel) 0:05:35 32 Regis Flohimont (Bel) 0:06:10 33 Thijs Cauweliers (Bel) 0:06:31 34 Kenneth Geenen (Bel) 0:06:57 35 Alejandro Olid Tellez (Spa) 0:07:21 36 Van Craenenbroeck (Bel) -1lap 37 Nert De Groote (Bel) 38 Carlo Allaert (Bel) 39 Jens Van den Bosch (Bel) 40 Gregory Lambert (Bel) 41 Olivier Vermaut (Bel) 42 Sven Volckaerts (Bel) 43 Kris De Nys (Bel) 44 Bert De Baere (Bel)

Masters B 1 Marc Druyts (Bel) 0:41:24 2 Peter Webber (USA) 0:00:14 3 Benny Van Staeyen (Bel) 0:00:25 4 Bert Vervecken (Bel) 0:00:27 5 Philip Roach (GBr) 0:00:30 6 Mario Lammens (Bel) 0:01:07 7 Marc Boudreau (Can) 0:01:13 8 Nick Vandecauter (Bel) 0:01:20 9 Ivan Smet (Bel) 0:01:39 10 Dirk Mertens (Bel) 0:01:42 11 Ludwig Gladines (Bel) 0:02:18 12 Marc Coolen (Bel) 0:02:36 13 Danny Verheestraeten (Bel) 0:02:38 14 Tom Dhooghe (Bel) 0:03:04 15 Erik Myngheer (Bel) 0:03:59 16 Jan Van den Eede (Bel) 0:04:36 17 Peter Ballet (Bel) 0:04:40 18 Jos Verdeyen (Bel) 0:04:51 19 Patrice Hemrouille (Bel) 0:05:02 20 Daniel Standaert (Bel) 0:05:07 21 Benny Rogiers (Bel) 0:05:12 22 Luc Joos (Bel) 0:05:16 23 Dirk Veldeman (Bel) -1lap 24 Kris Van Honste (Bel) 25 Eric Laforge (Bel) 26 Geert De Boitselier (Bel) 27 Pascal Dysserinck (Bel) -2laps 28 Theo Van Havermaet (Bel) 29 Jean Vanhaeverbeke (Bel) -3laps 30 Stephan Cooreman (Bel) -4laps 31 Eric De Graef (Bel) 32 Luc Van Looveren (Bel) 33 Luc Van den Bergh (Bel)