Image 1 of 45 The top three from stage 5 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 45 Elisa Longo Borghini was third (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 45 Olga Zabelinskaya (Bepink Cogeas) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 45 Daniela Reis (Lares-Waowdeals) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 45 Sofia Bertizzolo (Astana Women's Team) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 45 Yevgenia Vysotska (Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 45 Lara Vieceli (Astana Womens Team) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 45 Tetyana Riabchenko (Lensworld - Kuota) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 45 Audrey Cordon (Wiggle-High5) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 45 Nikola Noskova (BePink Cogeas) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 45 Anna ver der Breggen (Boels Dolmans) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 45 Arlenis Sierra (Astana Women's Team) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 45 Katarzyna Niewiadoma (WM3 Pro Cycling) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 45 Stage 5 winner Annemiek van Vleuten (Orica-Scott) on the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 45 Annemiek van Vleuten (Orica-Scott) sprays the bubbles (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 45 Annemiek van Vleuten (Orica-Scott) enjoying the view from the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 45 Pink jersey holder Anna ver der Breggen (Boels Dolmans) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 45 Hannah Barnes (Canyon-SRAM) opted for the TT bike (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 45 Cecilie Uttrup Ludwig Cervelo-Bigla) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 45 Eri Yonamine (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 45 Linda Villumsen (Team Veloconcept Women) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 45 Rasa Leleivyte (Aromitalia Vaiano) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 45 Eugénie Duval (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 45 Antri Christoforou (Servetto Giusta) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 45 Natalya Sokovnina (Servetto Giusta) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 45 Roxane Fournier (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 45 Annalisa Cucinotta (Lensworld-Kuota) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 45 Kseniia Dobrynina (Servetto Giusta) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 45 Giorgia Fraiegari (Giusfredi Bianchi) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 45 Sara Mariotto (Top Girls Fassa Bortolo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 45 Elena Franchi (Aromitalia Vaiano) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 45 Claudia Cretti (Valcar PBM) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 45 Elena Leonardi (Top Girls Fassa Bortolo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 45 Manuela De Iuliis (Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 45 Iraida Garcia (S.C. Michela Fanini) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 36 of 45 Lauren Kitchen (WM3 Pro Cycling) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 37 of 45 Alison Jackson (BePink Cogeas) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 38 of 45 Katia Ragusa (BePink Cogeas) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 39 of 45 Clemilda Fernandes (Servetto Giusta) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 40 of 45 Chiara Zanettin (Valcar PBM) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 41 of 45 Silvia Valsecchi (BePink Cogeas) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 42 of 45 Dalia Muccioli (Valcar PBM) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 43 of 45 Lotta Lepistö (Cervelo Bigla) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 44 of 45 Chloe Hosking (Alé Cipollini) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 45 of 45 Saartje Vandenbroucke (Lares-Waowdeals) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Annemiek van Vleuten (Orica-Scott) time trialled to victory in Sante'elpidio a Mare on Tuesday putting an astounding 41-seconds into second place, race leader Anna van der Breggen (Boels-Dolmans). The Giro Rosa stage 5 winner suffered a 2:42 time loss on Monday's stage 4, and her win on Tuesday will undoubtedly offer a sense of vindication and opportunity.

"We had a really good preparation for this time trial," said Van Vleuten in her team's race report. "That was really good for my confidence going into this stage. Of course, you also need good legs, but I have been feeling really good throughout the Giro, and I showed that today.

"I was super disappointed yesterday, but I managed to stay focused, and I know today was a chance to take some time back."

In typical Giro Rosa fashion, the profile for the 12.73 kilometre time trial appeared gentle. In reality the stage included enough elevation gain that riders opted to contest the effort on their road bikes. The route included the short but leg-breaking Muro di Cocciari where gradient tops out at 30 percent.

"We had some laughs about the profile in the book," Van der Breggen told Cyclingnews. "This extreme TT looked like it was almost flat in the profile. To be honest, I think it was a bit too much. The girls who aren't going for the general classification or a good TT result had no option to save themselves."

Monika Kiraly (S.C Michela Fanini Rox) was quickest in the first half of the race. The Hungarian stopped the clock at 28:31. Stage three winner Hannah Barnes (Canyon-SRAM) was the first to break the 28-minute barrier, setting a new standard of 27:42 for those that followed.

As Van Vleuten, fourth from last to start, headed home, her teammate Amanda Spratt held the best time of 27:17. The Dutch time trial champion smashed Spratt's time with an unbeatable 25:29.

Defending champion Megan Guarnier finished two minutes slower than Van Vleuten in 27:22 and would slip down one spot – to fourth – by stage end. Newly crowned Italian time trial champion Elisa Longo Borghini (Wiggle High5) cracked 27 minutes, stopping the clock at 26:44. Her effort would ultimately keep her in second overall.

Only Van der Breggen remained out on the road. She won her Giro Rosa title two years ago on the penultimate stage time trial. On Tuesday she set a time quick enough to comfortably pad her advantage over most of her rivals. Van der Breggen's time of 26:10 was 41 seconds slower than Van Veuten but 34 seconds quicker than Longo Borghini and more than a minute faster than Spratt.

Heading into the second half of the 10-day Italian tour, Van der Breggen carries a one-minute advantage over Longo Borghini in second. Van Vleuten jumped up to third where she now sits 1:36. Guarnier, who moved onto the provisional podium on Monday, slipped back to fourth place more than three minutes behind her teammate and 90 seconds off the podium. Spratt is fifth overall at 3:59, giving both Boels-Dolmans and Orica-Scott two riders in the top five at the mid-point of the race.

"It was a good day for the general classification, winning some seconds on everybody but Annemiek, who came a bit closer after a good time trial," said Van der Breggen. "The time gap on GC is still a lot, but today gives me more confidence," said Van Vleuten. "We will look at things day-by-day. I learnt the lesson the hard way yesterday not to switch off on flat stages, so tomorrow I will be really focused."

The Giro Rosa continues tomorrow with a four-lap circuit race in and around Roseta degli Abruzzi. The sprinters are expected to come to fore following the 116-kilometre day, but at the Giro Rosa, where the unexpected is expected, a sprint cannot be assumed.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica Scott Women 0:25:29 2 Anna Van Der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:41 3 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 0:01:15 4 Amanda Spratt (Aus) Orica Scott Women 0:01:48 5 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:01:53 6 Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team 0:02:01 7 Katarzyna Niewiadoma (Pol) WM3 Pro Cycling 0:02:03 8 Claudia Lichtenberg (Ger) Wiggle High5 0:02:10 9 Hannah Barnes (GBr) Canyon SRAM Racing 0:02:13 10 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 0:02:17 11 Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:02:25 12 Janneke Ensing (Ned) Alé Cipollini 0:02:32 13 Linda Melanie Villumsen (NZl) Team Veloconcept Women 0:02:43 14 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 15 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 0:02:48 16 Anouska Koster (Ned) WM3 Pro Cycling 0:02:57 17 Olena Pavlukhina (Aze) Astana Women's Team 18 Tetiana Riabchenko (Ukr) Lensworld-Kuota 0:02:59 19 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:03:00 20 Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:03:02 21 Mónika Kiraly (Hun) S.C. Michela Fanini 22 Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana 0:03:05 23 Coryn Rivera (USA) Team Sunweb Women 0:03:13 24 Tatiana Guderzo (Ita) Lensworld-Kuota 25 Nikola Nosková (Cze) Bepink Cogeas 0:03:17 26 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 27 Alice Maria Arzuffi (Ita) Lensworld-Kuota 0:03:18 28 Romy Kasper (Ger) Alé Cipollini 0:03:19 29 Amelie Rivat (Fra) Lares-Waowdeals 30 Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas 0:03:21 31 Katrine Aalerud (Nor) Hitec Products 0:03:22 32 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano 0:03:24 33 Krista Doebel-Hickok (USA) Cylance Pro Cycling 0:03:25 34 Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas 0:03:27 35 Sabrina Stultiens (Ned) Team Sunweb Women 0:03:28 36 Moniek Tenniglo (Ned) WM3 Pro Cycling 0:03:32 37 Lara Vieceli (Ita) Astana Women's Team 0:03:33 38 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 39 Miriam Bjørnsrud (Nor) Hitec Products 0:03:36 40 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Alé Cipollini 0:03:38 41 Danielle King (GBr) Cylance Pro Cycling 0:03:41 42 Ana Cristina Sanabria Sanchez (Srb) Servetto Giusta 43 Malgorzata Jasinska (Pol) Cylance Pro Cycling 0:03:43 44 Anna Ceoloni (Ita) S.C. Michela Fanini 0:03:46 45 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 0:03:47 46 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:03:49 47 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 48 Omer Shapira (Isr) Giusfredi Bianchi 0:03:52 49 Ana Maria Covrig (Rom) Top Girls Fassa Bortolo 0:03:55 50 Eri Yonamine (Jpn) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:04:02 51 Rozanne Slik (Ned) Team Sunweb Women 0:04:05 52 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 0:04:06 53 Elizabeth Deignan (GBr) Boels Dolmans Cyclingteam 0:04:08 54 Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing 0:04:10 55 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:04:11 56 Jenelle Crooks (Aus) Orica Scott Women 0:04:13 57 Nikki Brammeier (GBr) Boels Dolmans Cyclingteam 0:04:17 58 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5 59 Georgia Williams (NZl) Orica Scott Women 0:04:18 60 Audrey Cordon Ragot (Fra) Wiggle High5 0:04:22 61 Daniela Reis (Por) Lares-Waowdeals 0:04:27 62 Simona Frapporti (Ita) Hitec Products 63 Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:04:28 64 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Kuota 0:04:30 65 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 0:04:31 66 Anna Plichta (Pol) WM3 Pro Cycling 0:04:34 67 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 0:04:35 68 Beatrice Rossato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:04:36 69 Marta Cavalli (Ita) Valcar PBM 0:04:37 70 Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:04:39 71 Camilla Pedersen (Den) Team Veloconcept Women 72 Roxane Knetemann (Ned) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:04:41 73 Marta Bastianelli (Ita) Alé Cipollini 0:04:42 74 Aude Biannic (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:04:43 75 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 0:04:44 76 Lisa Klein (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 77 Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana 0:04:46 78 Silvia Persico (Ita) Valcar PBM 0:04:51 79 Lija Laizane (Lat) Aromitalia Vaiano 0:04:53 80 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 0:04:57 81 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle High5 0:05:01 82 Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana 0:05:02 83 Antri Christoforou (Cyp) Servetto Giusta 84 Alessia Bulleri (Ita) Aromitalia Vaiano 0:05:03 85 Charlotte Becker (Ger) Hitec Products 0:05:05 86 Sara Penton (Swe) Team Veloconcept Women 0:05:06 87 Arianna Fidanza (Ita) Astana Women's Team 0:05:07 88 Alice Gasparini (Ita) Servetto Giusta 89 Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana 0:05:11 90 Carmela Cipriani (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:05:12 91 Dalia Muccioli (Ita) Valcar PBM 0:05:13 92 Anna Potokina (Rus) Servetto Giusta 93 Sarah Roy (Aus) Orica Scott Women 94 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:05:17 95 Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto Giusta 0:05:18 96 Natalya Sokovnina (Kaz) Servetto Giusta 97 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 98 Anna Trevisi (Ita) Alé Cipollini 0:05:19 99 Valentina Scandolara (Ita) WM3 Pro Cycling 0:05:21 100 Pernille Mathiesen (Den) Team Veloconcept Women 0:05:23 101 Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas 0:05:26 102 Iraida Garcia (Cub) S.C. Michela Fanini 0:05:27 103 Chiara Zanettin (Ita) Valcar PBM 104 Vania Canvelli (Ita) Giusfredi Bianchi 0:05:33 105 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 106 Alexandra Manly (Aus) Orica Scott Women 0:05:37 107 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 0:05:40 108 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team 0:05:41 109 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 0:05:42 110 Julia Soek (Ned) Team Sunweb Women 0:05:47 111 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 112 Francesca Cauz (Ita) Giusfredi Bianchi 113 Sara Mariotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:05:48 114 Simona Bortolotti (Ita) Giusfredi Bianchi 0:05:49 115 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 116 Sarah Rijkes (Aut) Lares-Waowdeals 0:05:51 117 Alice Cobb (GBr) Lares-Waowdeals 0:05:54 118 Chloe Hosking (Aus) Alé Cipollini 0:05:57 119 Riejanne Markus (Ned) WM3 Pro Cycling 0:05:59 120 Roxane Fournier (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:06:01 121 Sheyla Gutierrez (Spa) Cylance Pro Cycling 122 Annette Edmondson (Aus) Wiggle High5 0:06:04 123 Saartje Vandenbroucke (Bel) Lares-Waowdeals 0:06:10 124 Katia Ragusa (Ita) BePink Cogeas 125 Clemilda Fernandes (Bra) Servetto Giusta 0:06:13 126 Julie Leth (Den) Wiggle High5 127 Lauren Kitchen (Aus) WM3 Pro Cycling 0:06:15 128 Thea Thorsen (Nor) Hitec Products 0:06:17 129 Ilona Hoeksma (Ned) Hitec Products 0:06:24 130 Heidi Dalton (RSA) Aromitalia Vaiano 0:06:32 131 Elena Franchi (Ita) Aromitalia Vaiano 0:06:36 132 Manuela De Iuliis (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:06:37 133 Christina Siggaard Malling (Den) Team Veloconcept Women 0:06:44 134 Allegra Arzuffi (Ita) Valcar PBM 135 Kaat Hannes (Bel) Lensworld-Kuota 0:06:45 136 Louise Norman Hansen (Den) Team Veloconcept Women 0:06:48 137 Michela Pavin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:06:50 138 Michela Balducci (Ita) Giusfredi Bianchi 0:06:52 139 Leah Thorvilson (USA) Canyon-SRAM 0:06:56 140 Jelena Eric (Srb) BTC City Ljubljana 141 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 0:06:59 142 Claudia Koster (Ned) Team Veloconcept Women 0:07:00 143 Ekaterina Anoshina (Rus) Bepink Cogeas 0:07:18 144 Bryony Van Velzen (Ned) Lares-Waowdeals 0:07:29 145 Valeriya Kononenko (Ukr) S.C. Michela Fanini 0:07:31 146 Alessia Martini (Ita) Aromitalia Vaiano 147 Annalisa Cucinotta (Ita) Lensworld-Kuota 0:07:34 148 Giorgia Fraiegari (Ita) Giusfredi Bianchi 0:07:35 149 Isabella Strizzi (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 150 Winanda Spoor (Ned) Lensworld-Kuota 0:07:36 151 Kirsten Wild (Ned) Cylance Pro Cycling 0:07:41 152 Francesca Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini 0:07:42 153 Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:07:45 154 Daniela Magnetto Allietta (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:07:56 155 Claudia Cretti (Ita) Valcar PBM 0:07:57 156 Marta Tagliaferro (Ita) Cylance Pro Cycling 0:08:05 157 Valentina Picca (Ita) S.C. Michela Fanini 0:08:09 158 Basei Marzia Salton (Ita) Conceria Zabri-Fanini-GU 0:08:11 159 Chiara Perini (Ita) Giusfredi Bianchi 0:08:50 160 Beatrice Bartelloni (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:08:58 161 Vittoria Reati (Ita) S.C. Michela Fanini 0:10:04 162 Giorgia Capobianchi (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:10:47 DNS Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing DNS Katrin Garfoot (Aus) Orica Scott Women