Image 1 of 18 Wiggle-High5's Giorgia Bronzini sprays the Prosecco (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 2 of 18 The top three from stage 8 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 3 of 18 Giorgia Bronzini nudges out Marta Bastianelli (Ale' Cipollini) for the win (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 4 of 18 Race leaer Megan Guarnier (Boels-Dolmans) in the peloton (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 5 of 18 Crossing a bridge (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 6 of 18 An Astana rider goes on the attack (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 7 of 18 Canyon-SRAM's Alena Amialiusik in the breakaway (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 8 of 18 Lauren Kitchen (Hitec Products) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 9 of 18 Canyon-SRAM's Beth Duryea on bidon duty (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 10 of 18 An Ale Cipollini rider leads the breakaway (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 11 of 18 Audrey Cordon (Wiggle-High5) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 12 of 18 Lot's of moves during the stage (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 13 of 18 Cornering through one the many towns the Giro passed through (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 14 of 18 An early attempt to establish the breakaway (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 15 of 18 The classification leaders after stage 8 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 16 of 18 Stage 8 of the Giro Rosa (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 17 of 18 Giorgia Bronzini (Wiggle-High5) wins the sprint (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 18 of 18 Megan Guarnier celebrates her pink jersey (Image credit: Sean Robinson/Velofocus)

Giorgia Bronzini (Wiggle High5) won the penultimate stage of the Giro Rosa on Saturday. The Italian sprinter did what she does best, winning these stage kick ahead of Marta Bastianelli (Ale' Cipollini) and Maria Giulia Confalonieri (Lensworld-Zannata).

Megan Guarnier (Boels-Dolmans) maintained her lead in the overall classification ahead of teammate Evelyn Stevens and last year's winner Anna van der Breggen (Rabo Liv).

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5 2:28:48 2 Marta Bastianelli (Ita) Ale' Cipollini 3 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Zannata 4 Michela Pavin (Ita) INPA - Bianchi 5 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 6 Roxane Fournier (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 7 Ilaria Sanguineti (Ita) Bepink 8 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing 9 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Cylance Pro Cycling 10 Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products 11 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano 12 Soraya Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 13 Lara Vieceli (Ita) INPA - Bianchi 14 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek 15 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 16 Ingrid Drexel (Mex) Astana Women's Team 17 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Rabo Liv Women Cycling Team 18 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 19 Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana 20 Anna Van Der Breggen (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 21 Sofie De Vuyst (Bel) Lotto Soudal Ladies 22 Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur 23 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 24 Ting Ying Huang (Chn) Servetto Footon 25 Alice Maria Arzuffi (Ita) Lensworld-Zannata 26 Evelyn Stevens (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 27 Séverine Eraud (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 28 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 29 Claudia Lichtenberg (Ger) Lotto Soudal Ladies 30 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 31 Ana Maria Covrig (Rom) INPA - Bianchi 32 Lex Albrecht (Can) Bepink 33 Valeria Pintos (Arg) Xirayas De San Luis 34 Daiva Tuslaite (Ltu) INPA - Bianchi 35 Nicole Dal Santo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 36 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Hagens Berman-Supoermint Pro Cycling Team 37 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale' Cipollini 38 Liza Rachetto (USA) Hagens Berman-Supoermint Pro Cycling Team 39 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 40 Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana 41 Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia - Durango 42 Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products 43 Michela Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini 44 Mara Abbott (USA) Wiggle High5 45 Ana Paula Polegatch (Bra) Servetto Footon 46 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 47 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek 48 Katia Ragusa (Ita) Servetto Footon 49 Alena Amialiusik (Blr) Canyon SRAM Racing 50 Nina Kessler (Ned) Lensworld-Zannata 51 Anna Zita Maria Stricker (Ita) INPA - Bianchi 52 Lierni Lekuona Etxebeste (Spa) Bizkaia - Durango 53 Eider Merino Kortazar (Spa) Lointek 54 Eri Yonamine (Jpn) Hagens Berman-Supoermint Pro Cycling Team 55 Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Bizkaia - Durango 56 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 57 Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 58 Simona Frapporti (Ita) Hitec Products 59 Irene Bitto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 60 Tereza Medvedova (Svk) Bepink 61 Kseniya Tuhai (Blr) Bepink 62 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 63 Charlotte Bravard (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 64 Carmela Cipriani (Ita) Hagens Berman-Supoermint Pro Cycling Team 65 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 66 Paola Andrea Munoz Grandon (Chi) Xirayas De San Luis 67 Estefania Pilz (Arg) Xirayas De San Luis 68 Tetiana Riabchenko (Ukr) INPA - Bianchi 69 Amélie Rivat (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 70 Monika Kiraly (Hun) S.C. Michela Fanini 71 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team 72 Carlee Taylor (Aus) Team Liv-Plantur 73 Elena Franchi (Ita) Aromitalia Vaiano 74 Martina Ritter (Aut) BTC City Ljubljana 75 Doris Schweizer (Swi) Cylance Pro Cycling 76 Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana 77 Rozanne Slik (Ned) Team Liv-Plantur 78 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Ale' Cipollini 79 Shara Gillow (Aus) Rabo Liv Women Cycling Team 80 Silvia Valsecchi (Ita) Bepink 81 An-Li Kachelhoffer (RSA) Lotto Soudal Ladies 82 Anna Ramirez Bauxel (Spa) Lointek 83 Rocio Del Alba Garcia Martinez (Spa) Lointek 84 Asja Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 85 Carolina Rodriguez Gutierrez (Mex) Astana Women's Team 86 Abby-Mae Parkinson (GBr) Servetto Footon 87 Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur 88 Kristabel Doebel-Hickok (USA) Cylance Pro Cycling 89 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 90 Annelies Dom (Bel) Lensworld-Zannata 91 Beatrice Bartelloni (Ita) Aromitalia Vaiano 92 Alessia Bulleri (Ita) Aromitalia Vaiano 93 Anna Potokina (Rus) Servetto Footon 94 Dalia Muccioli (Ita) Ale' Cipollini 95 Marta Tagliaferro (Ita) Ale' Cipollini 96 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 97 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 98 Gloria Rodriguez Sanchez (Spa) Lointek 0:00:41 99 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High5 0:00:49 100 Ingrid Lorvik (Nor) Hitec Products 101 Lise Olivier (RSA) Bizkaia - Durango 102 Kim De Baat (Bel) Lensworld-Zannata 103 Anna Ceoloni (Ita) Servetto Footon 104 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 105 Aude Biannic (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 0:01:08 106 Audrey Cordon (Fra) Wiggle High5 107 Thea Thorsen (Nor) Hitec Products 108 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 109 Leah Kirchmann (Can) Team Liv-Plantur 110 Chloe Hosking (Aus) Wiggle High5 0:05:13 111 Roos Hoogeboom (Ned) Bizkaia - Durango 0:12:20 112 Anabelle Dreville (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 113 Jessica Uebelhart (Sui) Hagens Berman-Supoermint Pro Cycling Team 0:21:20 114 Alessia Martini (Ita) Aromitalia Vaiano 115 Federica Nicolai (Ita) S.C. Michela Fanini NS Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing NS Amber Neben (USA) Bepink NS Emma Pooley (GBr) Lotto Soudal Ladies NS Anisha Vekemans (Bel) Lotto Soudal Ladies

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5 15 pts 2 Marta Bastianelli (Ita) Ale' Cipollini 12 3 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Zannata 10 4 Michela Pavin (Ita) INPA - Bianchi 8 5 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 6 6 Roxane Fournier (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 5 7 Ilaria Sanguineti (Ita) Bepink 4 8 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing 3 9 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Cylance Pro Cycling 2 10 Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products 1

Intermediate sprint # Rider Name (Country) Team 1 Lex Albrecht (Can) Bepink 2 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale' Cipollini 3 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur

Mountain 1 (Cat. 3) Castiglione Olona # Rider Name (Country) Team 1 Ana Maria Covrig (Rom) INPA - Bianchi 2 Alena Amialiusik (Blr) Canyon SRAM Racing 3 Lex Albrecht (Can) Bepink 4 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale' Cipollini 5 Audrey Cordon (Fra) Wiggle High5

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Michela Pavin (Ita) INPA - Bianchi 2:28:48 2 Ilaria Sanguineti (Ita) Bepink 3 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Cylance Pro Cycling 4 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek 5 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Rabo Liv Women Cycling Team 6 Alice Maria Arzuffi (Ita) Lensworld-Zannata 7 Séverine Eraud (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 8 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 9 Ana Maria Covrig (Rom) INPA - Bianchi 10 Nicole Dal Santo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 11 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 12 Michela Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini 13 Katia Ragusa (Ita) Servetto Footon 14 Anna Zita Maria Stricker (Ita) INPA - Bianchi 15 Lierni Lekuona Etxebeste (Spa) Bizkaia - Durango 16 Eider Merino Kortazar (Spa) Lointek 17 Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Bizkaia - Durango 18 Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 19 Tereza Medvedova (Svk) Bepink 20 Kseniya Tuhai (Blr) Bepink 21 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 22 Carmela Cipriani (Ita) Hagens Berman-Supoermint Pro Cycling Team 23 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 24 Elena Franchi (Ita) Aromitalia Vaiano 25 Rocio Del Alba Garcia Martinez (Spa) Lointek 26 Asja Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 27 Abby-Mae Parkinson (GBr) Servetto Footon 28 Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur 29 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 30 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 31 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 0:01:08 32 Anabelle Dreville (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 0:12:20 33 Federica Nicolai (Ita) S.C. Michela Fanini 0:21:20

General classification after stage 8 # Rider Name (Country) Team Result 1 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 19:56:19 2 Evelyn Stevens (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:34 3 Anna Van Der Breggen (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:01:53 4 Mara Abbott (USA) Wiggle High5 0:02:07 5 Claudia Lichtenberg (Ger) Lotto Soudal Ladies 0:02:33 6 Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products 0:03:05 7 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Rabo Liv Women Cycling Team 0:06:48 8 Leah Kirchmann (Can) Team Liv-Plantur 0:13:42 9 Alena Amialiusik (Blr) Canyon SRAM Racing 0:13:53 10 Kseniya Tuhai (Blr) Bepink 0:14:45 11 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 0:16:39 12 Tetiana Riabchenko (Ukr) INPA - Bianchi 0:18:26 13 Doris Schweizer (Swi) Cylance Pro Cycling 0:19:38 14 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Hagens Berman-Supoermint Pro Cycling Team 0:20:02 15 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 0:24:03 16 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale' Cipollini 0:25:55 17 Alice Maria Arzuffi (Ita) Lensworld-Zannata 0:25:57 18 Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia - Durango 0:26:39 19 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano 0:30:12 20 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:33:38 21 Shara Gillow (Aus) Rabo Liv Women Cycling Team 0:35:42 22 Ana Maria Covrig (Rom) INPA - Bianchi 0:35:49 23 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 0:36:06 24 Martina Ritter (Aut) BTC City Ljubljana 0:37:01 25 Eri Yonamine (Jpn) Hagens Berman-Supoermint Pro Cycling Team 0:37:43 26 Amélie Rivat (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 0:38:17 27 Carolina Rodriguez Gutierrez (Mex) Astana Women's Team 0:38:18 28 Carlee Taylor (Aus) Team Liv-Plantur 0:39:25 29 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Ale' Cipollini 0:40:26 30 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5 0:42:08 31 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing 0:43:04 32 Kristabel Doebel-Hickok (USA) Cylance Pro Cycling 0:43:09 33 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 0:43:14 34 Soraya Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:43:30 35 Eider Merino Kortazar (Spa) Lointek 0:43:39 36 Audrey Cordon (Fra) Wiggle High5 0:43:47 37 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 0:44:07 38 Ingrid Drexel (Mex) Astana Women's Team 0:46:19 39 Irene Bitto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:46:56 40 Lex Albrecht (Can) Bepink 0:47:16 41 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 0:47:18 42 Asja Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:48:00 43 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 0:48:28 44 Monika Kiraly (Hun) S.C. Michela Fanini 0:48:35 45 Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana 0:49:05 46 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High5 0:49:26 47 Rozanne Slik (Ned) Team Liv-Plantur 0:49:38 48 Sofie De Vuyst (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:51:13 49 Anna Ramirez Bauxel (Spa) Lointek 0:52:29 50 Lara Vieceli (Ita) INPA - Bianchi 0:53:11 51 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:53:40 52 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 0:54:33 53 Daiva Tuslaite (Ltu) INPA - Bianchi 0:55:06 54 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Zannata 0:55:16 55 An-Li Kachelhoffer (RSA) Lotto Soudal Ladies 0:55:50 56 Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana 0:57:15 57 Ingrid Lorvik (Nor) Hitec Products 0:57:25 58 Anna Potokina (Rus) Servetto Footon 0:58:20 59 Abby-Mae Parkinson (GBr) Servetto Footon 0:58:51 60 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:59:36 61 Rocio Del Alba Garcia Martinez (Spa) Lointek 1:01:37 62 Séverine Eraud (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 1:03:38 63 Estefania Pilz (Arg) Xirayas De San Luis 1:03:55 64 Dalia Muccioli (Ita) Ale' Cipollini 1:04:13 65 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek 1:05:05 66 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 1:05:16 67 Silvia Valsecchi (Ita) Bepink 1:05:30 68 Anna Zita Maria Stricker (Ita) INPA - Bianchi 1:07:28 69 Anna Ceoloni (Ita) Servetto Footon 1:07:31 70 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek 1:08:03 71 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:09:32 72 Marta Bastianelli (Ita) Ale' Cipollini 1:10:26 73 Katia Ragusa (Ita) Servetto Footon 1:10:44 74 Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur 1:11:52 75 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team 1:12:27 76 Ting Ying Huang (Chn) Servetto Footon 1:13:23 77 Aude Biannic (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 1:13:24 78 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 1:14:01 79 Ana Paula Polegatch (Bra) Servetto Footon 1:14:03 80 Anabelle Dreville (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 1:14:10 81 Ilaria Sanguineti (Ita) Bepink 1:14:22 82 Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products 1:14:35 83 Marta Tagliaferro (Ita) Ale' Cipollini 1:14:40 84 Charlotte Bravard (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 1:14:58 85 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Cylance Pro Cycling 1:16:58 86 Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur 1:17:12 87 Nicole Dal Santo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:17:30 88 Annelies Dom (Bel) Lensworld-Zannata 1:17:58 89 Tereza Medvedova (Svk) Bepink 1:18:13 90 Michela Pavin (Ita) INPA - Bianchi 1:18:44 91 Paola Andrea Munoz Grandon (Chi) Xirayas De San Luis 1:19:01 92 Beatrice Bartelloni (Ita) Aromitalia Vaiano 1:20:00 93 Roos Hoogeboom (Ned) Bizkaia - Durango 1:20:09 94 Michela Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini 1:20:32 95 Carmela Cipriani (Ita) Hagens Berman-Supoermint Pro Cycling Team 1:21:15 96 Roxane Fournier (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 1:21:44 97 Nina Kessler (Ned) Lensworld-Zannata 1:22:50 98 Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:23:40 99 Kim De Baat (Bel) Lensworld-Zannata 1:24:04 100 Elena Franchi (Ita) Aromitalia Vaiano 1:24:25 101 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 1:25:38 102 Liza Rachetto (USA) Hagens Berman-Supoermint Pro Cycling Team 1:25:47 103 Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Bizkaia - Durango 1:28:03 104 Lise Olivier (RSA) Bizkaia - Durango 1:28:14 105 Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana 1:28:20 106 Chloe Hosking (Aus) Wiggle High5 1:35:45 107 Valeria Pintos (Arg) Xirayas De San Luis 1:37:25 108 Alessia Bulleri (Ita) Aromitalia Vaiano 1:37:57 109 Gloria Rodriguez Sanchez (Spa) Lointek 1:39:15 110 Lierni Lekuona Etxebeste (Spa) Bizkaia - Durango 1:41:50 111 Simona Frapporti (Ita) Hitec Products 1:42:48 112 Thea Thorsen (Nor) Hitec Products 1:47:16 113 Jessica Uebelhart (Sui) Hagens Berman-Supoermint Pro Cycling Team 2:05:25 114 Alessia Martini (Ita) Aromitalia Vaiano 2:08:36 115 Federica Nicolai (Ita) S.C. Michela Fanini 2:11:04

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 58 pts 2 Evelyn Stevens (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 52 3 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5 40 4 Anna Van Der Breggen (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 39 5 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 35 6 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Rabo Liv Women Cycling Team 32 7 Mara Abbott (USA) Wiggle High5 31 8 Leah Kirchmann (Can) Team Liv-Plantur 27 9 Claudia Lichtenberg (Ger) Lotto Soudal Ladies 25 10 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing 23 11 Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products 22 12 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Zannata 22 13 Marta Bastianelli (Ita) Ale' Cipollini 20 14 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 16 15 Chloe Hosking (Aus) Wiggle High5 15 16 Michela Pavin (Ita) INPA - Bianchi 15 17 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano 14 18 Roxane Fournier (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 13 19 Marta Tagliaferro (Ita) Ale' Cipollini 12 20 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 11 21 Aude Biannic (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 10 22 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 8 23 Kseniya Tuhai (Blr) Bepink 6 24 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 6 25 Doris Schweizer (Swi) Cylance Pro Cycling 5 26 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 5 27 Ilaria Sanguineti (Ita) Bepink 5 28 Soraya Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 4 29 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Cylance Pro Cycling 4 30 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Hagens Berman-Supoermint Pro Cycling Team 3 31 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 3 32 Alena Amialiusik (Blr) Canyon SRAM Racing 1 33 Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 42 pts 2 Mara Abbott (USA) Wiggle High5 35 3 Evelyn Stevens (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 34 4 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Rabo Liv Women Cycling Team 31 5 Claudia Lichtenberg (Ger) Lotto Soudal Ladies 18 6 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 12 7 Ana Maria Covrig (Rom) INPA - Bianchi 8 8 Monika Kiraly (Hun) S.C. Michela Fanini 5 9 Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products 5 10 Alena Amialiusik (Blr) Canyon SRAM Racing 4 11 Anna Van Der Breggen (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 3 12 Lex Albrecht (Can) Bepink 3 13 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale' Cipollini 2 14 Shara Gillow (Aus) Rabo Liv Women Cycling Team 2 15 Audrey Cordon (Fra) Wiggle High5 2 16 Daiva Tuslaite (Ltu) INPA - Bianchi 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Rabo Liv Women Cycling Team 20:03:07 2 Kseniya Tuhai (Blr) Bepink 0:07:57 3 Alice Maria Arzuffi (Ita) Lensworld-Zannata 0:19:09 4 Ana Maria Covrig (Rom) INPA - Bianchi 0:29:01 5 Eider Merino Kortazar (Spa) Lointek 0:36:51 6 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 0:37:19 7 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 0:40:30 8 Asja Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:41:12 9 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 0:41:40 10 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 0:47:45 11 Abby-Mae Parkinson (GBr) Servetto Footon 0:52:03 12 Rocio Del Alba Garcia Martinez (Spa) Lointek 0:54:49 13 Séverine Eraud (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 0:56:50 14 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek 0:58:17 15 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 0:58:28 16 Anna Zita Maria Stricker (Ita) INPA - Bianchi 1:00:40 17 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:02:44 18 Katia Ragusa (Ita) Servetto Footon 1:03:56 19 Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur 1:05:04 20 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 1:07:13 21 Anabelle Dreville (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 1:07:22 22 Ilaria Sanguineti (Ita) Bepink 1:07:34 23 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Cylance Pro Cycling 1:10:10 24 Nicole Dal Santo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:10:42 25 Tereza Medvedova (Svk) Bepink 1:11:25 26 Michela Pavin (Ita) INPA - Bianchi 1:11:56 27 Michela Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini 1:13:44 28 Carmela Cipriani (Ita) Hagens Berman-Supoermint Pro Cycling Team 1:14:27 29 Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:16:52 30 Elena Franchi (Ita) Aromitalia Vaiano 1:17:37 31 Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Bizkaia - Durango 1:21:15 32 Lierni Lekuona Etxebeste (Spa) Bizkaia - Durango 1:35:02 33 Federica Nicolai (Ita) S.C. Michela Fanini 2:04:16