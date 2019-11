Image 1 of 32 Caleb Ewan (Lotto Soudal) wins stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 2 of 32 Caleb Ewan (Lotto Soudal) wins stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 3 of 32 Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) after stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 4 of 32 Caleb Ewan (Lotto Soudal) wins stage 11 at the Giro d'Italia and celebrates with his teammates (Image credit: Getty Images) Image 5 of 32 Valerio Conti (UAE Team Emirates) in the lead at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 32 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale in the best young rider lead at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 32 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo in the mountain jersey at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 32 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ in the points jersey at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 32 Caleb Ewan (Lotto Soudal) wins the 11th stage at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 32 Valerio Conti (UAE Team Emirates) wears the maglia rosa at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 32 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ in the points jersey at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 32 Caleb Ewan (Lotto Soudal) wins the 11th stage at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 32 Caleb Ewan (Lotto Soudal) wins stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 32 Caleb Ewan (Lotto Soudal) wins stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 15 of 32 Caleb Ewan (Lotto Soudal) wins stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 16 of 32 Caleb Ewan (Lotto Soudal) wins stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 17 of 32 Caleb Ewan (Lotto Soudal) leads the sprint to the finish line of stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 18 of 32 Italian champion Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) sits in the bunch during stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 19 of 32 Overall leader Valerio Conti (UAE Team Emirates) sitting in the bunch surrounded by his teammates at the Giro d'Italia stage 11 (Image credit: Getty Images) Image 20 of 32 Valerio Conti (UAE Team Emirates) leads the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 21 of 32 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) after crashing in the previous day's sprint he was riding in the bunch during stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 22 of 32 The breakaway during stage 11 of the Giro d'Italia was Marco Frapporti (Androni-Giocattoli-Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Damiano Cima (Nippo-Fantini-Faizanè) (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 32 The breakaway during stage 11 of the Giro d'Italia was Marco Frapporti (Androni-Giocattoli-Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Damiano Cima (Nippo-Fantini-Faizanè) (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 32 (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 32 The breakaway during stage 11 of the Giro d'Italia was Marco Frapporti (Androni-Giocattoli-Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Damiano Cima (Nippo-Fantini-Faizanè) (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 32 The breakaway during stage 11 of the Giro d'Italia was Marco Frapporti (Androni-Giocattoli-Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Damiano Cima (Nippo-Fantini-Faizanè) (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 32 Overall leader Valerio Conti (UAE Team Emirates) during stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 32 Overall leader Valerio Conti (UAE Team Emirates) during stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 32 Overall leader Valerio Conti (UAE Team Emirates) during stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 32 Bauke Mollema (Trek-Segafredo) during stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 31 of 32 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) during stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 32 of 32 Primoz Roglic (Jumbo Visma) during stage 11 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo)

Caleb Ewan (Lotto Soudal) claimed his second win at the Giro d'Italia with victory on stage 11 into Novi Ligure. Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) led the sprint out, but the German faded to third place with Arnaud Démare (Groupama-FDJ) taking second place and with it the ciclamino jersey.

Valerio Conti (UAE Team Emirates) finished safely in the bunch again to keep a hold of the maglia rosa for another day.

The long finishing straight was not as easy as it first looked with a cross-headwind hitting the riders. With just one more sprint stage after this, and many of the sprinters expected to head home before the mountains, there were plenty of fastmen looking to make their mark on the Giro d'Italia.

Israel Cycling Academy brought the bunch into the final kilometre, but it was the Groupama-FDJ riders that muscled their way to the front and assumed control almost immediately afterwards. Having being involved in a crash in Tuesday's finish, Ackermann made sure to hold his position near the head of the peloton to avoid any potential incidents. He was then brought to the front with just a few hundred metres to go and was the first of the fastmen to wind up their sprint with just over 200 metres to go.

Ackermann dominated the opening sprint stages, but he did not have the power to hold off his rivals on this occasion. Ewan, who won stage 8, used Ackermann's slipstream before moving towards the barriers on the right and quickly moved past the German to take the win. Tuesday's winner, Demare stayed in Ewan's wheel for almost the entire sprint, only moving out as they crossed the line.

Meanwhile, Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) was left without a victory yet again as he could only manage fourth place as he seemed to struggle to match the pace of the other big-name sprinters.

How it happened

After a measly 150 metres of climbing on stage 10, there was a bit more climbing on stage 11 – though you would have needed a spirit level to spot the difference. At 221 kilometres, it was considerably longer than the previous day's offering, but the outcome of a bunch sprint was expected to be the same.

Once again, the breakaway went clear with relative ease as the peloton looked to save their powder for the forthcoming mountain stages at the end of this week. There was one additional rider to make up for the longer distance, making it an escape group of three. Each of the Italian wildcard teams put a rider in the move with Marco Frapporti (Androni-Giocattoli-Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani-CSF) and Damiano Cima (Nippo-Fantini-Faizanè) making up the numbers. All three were looking to add to their tally in the breakaway classification, a competition that is currently led by Frapporti.

The peloton was quick to sit up once the trio was up the road and after 12 kilometres they had already built up an advantage of five minutes. They would not be allowed any more than that as several teams were keen to make sure they had a sprint finale.

As the riders approached the first intermediate sprint with just over 70 kilometres remaining, the gap was down to 2:30. There was still enough room for the three to fight it out for the points with Cima riding off the front to take the full complement.

Behind, Démare and Ackermann sought to mop up what is left. Démare led it out, while Ackermann had Bora-Hansgrohe teammate Rudi Selig for help. As he had been in the finish of stage 10, Démare was the strongest with Selig actually beating Ackermann in an error that could come back to haunt him. It would allow Démare to move into the virtual lead in the points classification, but things could change again at the finish line.

There was no contest for the second of the intermediate sprints, from the breakaway or the peloton, as the two groups came closer together. A quick upping of the pace by Lotto Soudal shut down what was left of the gap, and with 25 kilometres to go, it was gruppo compatto, after almost 200 kilometres off the front.

As it had been the day before, the sprint and GC teams moved to block the road, preventing a late breakaway. The pace dropped down again, and it returned to the casual ride that had dominated most of the day for much of the remaining kilometres. There was the odd injection of pace as the bunch negotiated a corner, but the run to the line proved lethargic until Christian Knees (Team Ineos) jumped clear inside the final four kilometres.

It was Fran Ventoso (CCC Team) that did the same the day before, but it was the Spaniard that shut down the move in quick order. With the so few sprint chances remaining, there was big interest in keeping it all together. After a big shift from CCC Team, Conor Dunne (Israel Cycling Academy) that led the bunch under the flamme rouge, but he was soon overtaken by the Groupama-FDJ train.

Bora-Hansgrohe then took over control and Ackermann was the first to strike out, but he faded before the line as Ewan timed his run to perfection. Démare clung to his wheel to take second place and officially move into control of the points classification.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 5:17:26 2 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 3 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 4 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 5 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 6 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 7 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 8 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 9 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 10 Sean Bennett (USA) EF Education First 11 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 12 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 13 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 14 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 15 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 16 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 17 José Rojas (Spa) Movistar Team 18 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 19 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 20 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 21 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 22 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 23 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 24 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 25 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 26 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 27 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 28 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 29 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 30 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 31 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 32 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 33 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 34 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 35 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 36 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 37 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 38 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 39 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 40 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 41 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 42 Larry Warbasse (USA) AG2R La Mondiale 43 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 44 Tanel Kangert (Est) EF Education First 45 Amaro Antunes (Por) CCC Team 46 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 47 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 48 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 49 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 50 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 51 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 52 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 53 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 54 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 55 Victor De La Parte (Spa) CCC Team 56 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 57 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 58 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 59 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 60 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 61 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 62 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 63 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 64 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 65 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 66 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 67 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 68 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 69 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 70 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 71 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 72 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep 73 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 74 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 75 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 76 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 77 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 78 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 79 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 80 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 81 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 82 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 83 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 84 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 85 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 86 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 87 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 88 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 89 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 90 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 91 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 92 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 93 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 94 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 95 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 96 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 97 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 98 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 99 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 100 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 101 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 102 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 103 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 104 Nathan Brown (USA) EF Education First 105 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 106 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 107 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 108 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 109 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 110 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 111 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 112 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 113 Sebastian Henao (Col) Team Ineos 114 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 115 Chad Haga (USA) Team Sunweb 116 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 117 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 118 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 119 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 120 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 0:00:27 121 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:00:29 122 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 123 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 124 Jonnathan Narvaez (Ecu) Team Ineos 125 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 126 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 127 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:00:33 128 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 129 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 130 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:00:41 131 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 0:00:42 132 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 133 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 134 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:00:45 135 Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:48 136 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 137 Brent Bookwalter (USA) Mitchelton-Scott 0:01:10 138 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 139 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:01:27 140 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:01:30 141 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 142 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 143 Josef Cerny (Cze) CCC Team 144 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 145 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 146 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 147 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 0:01:45 148 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 149 Christian Knees (Ger) Team Ineos 0:01:57 150 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 0:02:46 151 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 152 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 153 Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 0:02:51 154 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 155 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:03:18 156 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 157 Scott Davies (GBr) Dimension Data 158 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 159 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:03:50 160 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 0:04:24 161 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 162 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec DNS Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 50 pts 2 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 40 3 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 28 4 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 18 5 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 14 6 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 12 7 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 12 8 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 10 9 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 8 10 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 11 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 7 12 Sean Bennett (USA) EF Education First 6 13 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 6 14 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 5 15 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 4 16 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 4 17 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 3 18 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 2 19 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 2 20 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 1 21 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 1

Intermediate sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 10 pts 2 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 6 3 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 3 4 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 2 5 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 1 6 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 7 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 8 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ

Intermediate sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 10 pts 2 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 6 3 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 3 4 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 2 5 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 1

Combativity # Rider Name (Country) Team Result 1 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 8 pts 2 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 8 3 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 4 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 7 5 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 6 6 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 4 7 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 3 8 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 2 9 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 2 10 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 1 11 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 1 12 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 1

Breakaway stage # Rider Name (Country) Team Result 1 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 196 pts 2 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 196 3 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 196

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Nippo-Vini Fantini-Faizane 15:52:18 2 UAE Team Emirates 3 Bora-Hansgrohe 4 Dimension Data 5 Bardiani CSF 6 Androni Giocattoli-Sidermec 7 Movistar Team 8 Katusha-Alpecin 9 Deceuninck-QuickStep 10 Bahrain-Merida 11 EF Education First 12 CCC Team 13 Team Jumbo-Visma 14 AG2R La Mondiale 15 Team Sunweb 16 Lotto Soudal 17 Team Ineos 18 Mitchelton-Scott 19 Israel Cycling Academy 20 Astana Pro Team 21 Trek-Segafredo 22 Groupama-FDJ

General classification after stage 11 # Rider Name (Country) Team Result 1 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 45:02:05 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 0:01:50 3 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:21 4 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:02:33 5 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:36 6 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 0:02:39 7 Amaro Antunes (Por) CCC Team 0:03:05 8 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:03:27 9 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 0:03:30 10 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:03:32 11 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:03:34 12 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:03:45 13 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:03:47 14 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 0:04:08 15 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:34 16 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 0:04:36 17 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 0:04:42 18 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:04:43 19 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:05:02 20 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:05:06 21 Victor De La Parte (Spa) CCC Team 0:05:20 22 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:05:22 23 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:05:24 24 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:05:36 25 Tanel Kangert (Est) EF Education First 0:05:51 26 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 0:06:01 27 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:06:19 28 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 0:06:20 29 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:21 30 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 0:06:42 31 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 0:06:58 32 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:07:12 33 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 0:07:29 34 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 0:08:11 35 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:58 36 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:09:43 37 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 0:10:00 38 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 0:10:37 39 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:10:44 40 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:11:09 41 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 0:11:22 42 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 0:11:30 43 Larry Warbasse (USA) AG2R La Mondiale 0:12:26 44 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 0:12:54 45 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:13:28 46 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:14:42 47 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:15:07 48 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:15:34 49 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 0:16:01 50 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:16:28 51 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 0:16:30 52 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:16:40 53 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 0:16:42 54 Sebastian Henao (Col) Team Ineos 0:16:45 55 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:16:46 56 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:17:21 57 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:17:29 58 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:17:49 59 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:17:50 60 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:18:04 61 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:18:43 62 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:18:46 63 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 0:19:18 64 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:20:12 65 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 0:21:16 66 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:22:19 67 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:22:29 68 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 0:22:52 69 Jonnathan Narvaez (Ecu) Team Ineos 0:23:46 70 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:24:17 71 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 0:24:25 72 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:25:00 73 Brent Bookwalter (USA) Mitchelton-Scott 0:25:27 74 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:26:08 75 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 0:26:12 76 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 0:27:14 77 Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 0:27:38 78 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:27:58 79 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:28:25 80 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 0:28:32 81 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:29:06 82 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 0:29:59 83 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 0:30:11 84 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 0:30:16 85 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:30:18 86 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 0:30:53 87 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:31:05 88 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:31:21 89 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:31:38 90 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:32:31 91 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:32:36 92 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:33:20 93 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 0:33:53 94 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 0:33:55 95 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:34:01 96 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:34:09 97 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:35:23 98 Nathan Brown (USA) EF Education First 0:35:35 99 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 0:36:46 100 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:36:49 101 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:36:59 102 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:38:17 103 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 0:38:42 104 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 0:38:49 105 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:39:03 106 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 0:39:13 107 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:39:25 108 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 0:40:09 109 Christian Knees (Ger) Team Ineos 0:40:15 110 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:41:02 111 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:41:47 112 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:42:54 113 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:43:35 114 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:44:06 115 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 0:44:08 116 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:45:23 117 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:45:47 118 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 0:47:10 119 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:47:22 120 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 121 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 0:47:24 122 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:47:45 123 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:48:24 124 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:48:27 125 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:49:15 126 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:49:35 127 Sean Bennett (USA) EF Education First 0:49:46 128 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:51:49 129 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:52:10 130 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 0:53:22 131 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:55:04 132 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 0:58:34 133 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 0:58:49 134 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 1:01:29 135 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 1:02:01 136 Josef Cerny (Cze) CCC Team 1:02:34 137 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 1:02:40 138 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 1:03:44 139 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 1:04:10 140 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 1:06:20 141 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 1:07:05 142 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 1:07:53 143 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 1:09:28 144 Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo-Visma 1:10:14 145 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 1:10:44 146 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 1:12:43 147 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 1:13:35 148 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 1:13:57 149 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 1:17:43 150 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 1:20:28 151 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 1:20:44 152 Scott Davies (GBr) Dimension Data 1:22:57 153 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 1:23:00 154 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 1:24:34 155 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 1:24:45 156 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 1:25:12 157 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 1:26:01 158 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 1:29:51 159 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 1:31:57 160 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 1:35:27 161 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 1:35:37 162 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 1:38:12

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 194 pts 2 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 183 3 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 159 4 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 50 5 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 50 6 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 44 7 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 42 8 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 39 9 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 38 10 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 38 11 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 34 12 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 33 13 José Rojas (Spa) Movistar Team 32 14 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 29 15 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 27 16 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 25 17 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 25 18 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 24 19 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 23 20 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 22 21 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 21 22 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 20 23 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 20 24 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 20 25 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 20 26 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 19 27 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 19 28 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 18 29 Sean Bennett (USA) EF Education First 18 30 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 15 31 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 15 32 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 13 33 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 13 34 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 12 35 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 12 36 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 12 37 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 12 38 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 10 39 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 10 40 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 10 41 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 10 42 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 9 43 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 8 44 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 8 45 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 8 46 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 8 47 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 8 48 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 8 49 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 8 50 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 7 51 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 7 52 Christian Knees (Ger) Team Ineos 7 53 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 7 54 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 7 55 Tanel Kangert (Est) EF Education First 6 56 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 6 57 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 6 58 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 5 59 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 5 60 Chad Haga (USA) Team Sunweb 5 61 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 4 62 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 4 63 Sebastian Henao (Col) Team Ineos 4 64 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 4 65 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 4 66 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 4 67 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 4 68 Josef Cerny (Cze) CCC Team 4 69 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 4 70 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 4 71 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 3 72 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 3 73 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 3 74 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 3 75 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 3 76 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 2 77 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 2 78 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 2 79 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 2 80 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 2 81 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 2 82 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 2 83 Amaro Antunes (Por) CCC Team 1 84 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1 85 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 1 86 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 1 87 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 1 88 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 1 89 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 1 90 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma -10

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 32 pts 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 22 3 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 18 4 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 18 5 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 15 6 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 8 7 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 8 8 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 8 9 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 7 10 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 6 11 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 6 12 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 6 13 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 5 14 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 5 15 José Rojas (Spa) Movistar Team 4 16 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 4 17 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 4 18 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 4 19 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 3 20 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 2 21 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 2 22 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 2 23 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 2 24 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 1 25 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 1 26 Tanel Kangert (Est) EF Education First 1 27 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 1 28 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 1 29 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 1 30 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 1 31 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 1 32 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 45:04:26 2 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:01:06 3 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 0:01:09 4 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 0:02:15 5 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:02:41 6 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 0:03:40 7 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:03:58 8 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 0:04:37 9 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:04:51 10 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:13:13 11 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 0:13:40 12 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:14:19 13 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:14:25 14 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:15:29 15 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:16:22 16 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:19:58 17 Jonnathan Narvaez (Ecu) Team Ineos 0:21:25 18 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 0:23:51 19 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:26:04 20 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 0:28:32 21 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:30:10 22 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:30:59 23 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:31:48 24 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 0:36:21 25 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 0:37:48 26 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:38:41 27 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:39:26 28 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:40:33 29 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:43:26 30 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:46:54 31 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:47:14 32 Sean Bennett (USA) EF Education First 0:47:25 33 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:49:49 34 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 1:05:32 35 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 1:07:07 36 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 1:10:22 37 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 1:15:22 38 Scott Davies (GBr) Dimension Data 1:20:36 39 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 1:22:13 40 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 1:22:51 41 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 1:27:30 42 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 1:29:36 43 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 1:33:16

Intermediate sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 64 pts 2 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 50 3 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 35 4 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 26 5 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 26 6 José Rojas (Spa) Movistar Team 21 7 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 20 8 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 16 9 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 14 10 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 10 11 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 9 12 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 8 13 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 8 14 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 7 15 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 6 16 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 6 17 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 6 18 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 4 19 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 4 20 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 4 21 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 4 22 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 3 23 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 3 24 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 3 25 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 3 26 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 3 27 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 3 28 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 3 29 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 2 30 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2 31 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 2 32 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 2 33 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 2 34 Sean Bennett (USA) EF Education First 2 35 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 2 36 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 2 37 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 1 38 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 1 39 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 1 40 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 1 41 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 1 42 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 1

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 42 pts 2 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 39 3 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 36 4 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 35 5 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 28 6 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 23 7 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 18 8 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 17 9 José Rojas (Spa) Movistar Team 16 10 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 14 11 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 13 12 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 12 13 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 10 14 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 9 15 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 9 16 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 7 17 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 7 18 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 7 19 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 7 20 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 6 21 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 6 22 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 6 23 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 6 24 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 6 25 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 6 26 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 5 27 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 5 28 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 5 29 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 5 30 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 4 31 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 4 32 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 4 33 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 4 34 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 4 35 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 4 36 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 4 37 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 4 38 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 4 39 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 4 40 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 4 41 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 4 42 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 4 43 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 3 44 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 3 45 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 3 46 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 3 47 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 3 48 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 3 49 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 3 50 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 2 51 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2 52 Tanel Kangert (Est) EF Education First 2 53 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2 54 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 2 55 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 2 56 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2 57 Sean Bennett (USA) EF Education First 2 58 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 2 59 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 2 60 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 1 61 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 1 62 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 1 63 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 1 64 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 1 65 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 1 66 Chad Haga (USA) Team Sunweb 1 67 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 1 68 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 1 69 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 1

Breakaway Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 816 pts 2 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 760 3 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 570 4 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 259 5 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 221 6 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 214 7 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 195 8 Sean Bennett (USA) EF Education First 151 9 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 150 10 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 134 11 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 115 12 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 85 13 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 85 14 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 85 15 José Rojas (Spa) Movistar Team 57 16 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 50 17 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 50 18 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 50 19 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 50 20 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 50 21 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 48 22 Sebastian Henao (Col) Team Ineos 42 23 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 41 24 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 41 25 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 41 26 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 39 27 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 27 28 Nathan Brown (USA) EF Education First 18 29 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 17 30 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 17 31 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 16 32 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 10 33 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 10 34 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 10