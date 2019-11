Image 1 of 45 Chris Froome (Team Sky) wins on the Zoncolan (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 45 The riders at the start of stage 14 Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 45 Chris Froome (Team Sky) victory on Monte Zoncolan, stage 14 at the Giro d'Italia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 45 Miguel Angel Lopez (Astana) on the Zoncolan (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 45 Tom Dumoulin tries to limit his losses on the Zoncolan (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 45 Simon Yates chases Chris Froome on the Zoncolan (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 45 Chris Froome (Team Sky) attacks on the Monte Zoncolan (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 45 Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 45 Chris Froome (Team Sky) looks back at maglia rosa Simon Yates (Mitchelton-Scott) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 45 Chris Froome (Team Sky) tries to signal to the running T-Rex to move out of the way, stage 14 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 45 Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 45 Chris Froome (Team Sky) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 45 Fabio Aru (UAE Team Emirates) (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 45 Chris Froome (Team Sky) (Image credit: Getty Images) Image 15 of 45 Chris Froome (Team Sky) wins on the Monte Zoncolan, stage 14 at the Giro d'Italia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 45 Simon Yates (Mitchelton-Scott) chases Chris Froome (Team Sky) on the Monte Zoncolan, stage 14 at the Giro d'Italia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 45 Chris Froome (Team Sky) wins on Monte Zoncolan, stage 14 at the Giro d'Italia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 45 The peloton ahead of Monte Zoncolan, stage 14 at the Giro d'Italia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 45 Chris Froome (Team Sky) sits in the group on stage 14 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 45 Chris Froome (Team Sky) sitting in ahead of Monte Zoncolan, stage 14 at the Giro d'Italia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 45 Monte Zoncolan, stage 14 at the Giro d'Italia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 45 Chris Froome discourages a costumed fan on the Zoncolan (Image credit: Getty Images) Image 23 of 45 Wout Poels sets a brisk tempo as Froome checks the damage (Image credit: Getty Images) Image 24 of 45 Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) (Image credit: Getty Images) Image 25 of 45 Tom Dumoulin and Thibaut Pinot on the Zoncolan (Image credit: Getty Images) Image 26 of 45 Miguel Angel Lopez (Astana) (Image credit: Getty Images) Image 27 of 45 Chris Froome (Team Sky) attacks on the Zoncolan (Image credit: Getty Images) Image 28 of 45 Chris Froome (Team Sky) (Image credit: Getty Images) Image 29 of 45 Simon Yates (Mitchelton-Scott) finishes second behind Chris Froome (Team Sky) on Monte Zoncolan, stage 14 at the Giro d'Italia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 45 Chris Froome (Team Sky) wins on Monte Zoncolan, stage 14 at the Giro d'Italia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 45 Alexandre Geniez of France and Team AG2R La Mondiale (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 45 Maximilian Schachmann of Germany and Team Quick-Step Floors (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 45 Chris Froome (Team Sky) victory on Monte Zoncolan, stage 14 at the Giro d'Italia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 45 Mads Wurtz Schmidt (Katusha-Alpecin) (Image credit: Getty Images) Image 35 of 45 Simon Yates (Mitchelton-Scott) focussed before the Zoncolan stage (Image credit: Getty Images) Image 36 of 45 Tom Dumoulin (Sunweb) (Image credit: Getty Images) Image 37 of 45 Elia Viviani (Quick-Step Floors) (Image credit: Getty Images) Image 38 of 45 Matteo Montaguti (AG2R La Mondiale) (Image credit: Getty Images) Image 39 of 45 The breakaway on stage 14 of the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 40 of 45 Valerio Conti (UAE Team Emirates) (Image credit: Getty Images) Image 41 of 45 Laurent Didier (Trek-Segafredo) in the breakaway (Image credit: Getty Images) Image 42 of 45 Simon Yates (Mitchelton-Scott) (Image credit: Getty Images) Image 43 of 45 Valerio Conti and Mads Pedersen in the breakaway (Image credit: Getty Images) Image 44 of 45 Simon Yates (Mitchelton-Scott) (Image credit: Getty Images) Image 45 of 45 Simon Yates (Mitchelton-Scott) awaits the start (Image credit: Getty Images)

Chris Froome (Team Sky) took victory on stage 14 of the Giro d’Italia, crossing the line alone atop the fearsome Monte Zoncolan, after an attack 4.3km from the finish. Simon Yates (Mitchelton-Scott) finished second, six seconds back, while Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) rounded out the top three, finishing 23 seconds down.

After an incredible effort from Team Sky - notably Wout Poels - on the lower half of the day’s final climb, it was Froome who struck first from the GC group. He went with 4.3km remaining, and there was simply no response.

The four-time Tour de France champion hung around a dozen seconds off the front until Yates responded a kilometre later. What followed was a slow-motion time trial as Yates attempted to chip away at the slim lead. Further down the mountain, defending champion Tom Dumoulin (Team Sunweb) sought to limit his losses, riding steadily with Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) stuck to his wheel.

Ultimately, Yates couldn’t quite make it across to his countryman, but after two stage wins already in this Giro he will be happy to take yet more time from Dumoulin.

“It’s a really, really special feeling winning up on top of the climb today,” said Froome after the finish. “It’s such a good feeling, especially after a really hard start to this race. The team has supported me so well in this last two weeks, so to get the victory today really means a lot.”

“I felt like [4km to go] was the moment that the race was really on the limit, and I felt that was the moment for me to go,” he added. “Wout [Poels] had done a big effort and made it really hard up to that point. Right to the line Simon was just behind me - it was such a relief to get to that last 100 metres and hear that I was going to win the stage.”

With Dumoulin finishing 37 seconds behind Froome, and taking into account Yates’ time bonus, the Dutchman’s GC deficit is now 1:24. Pozzovivo lies third, 1:37 down, while Froome’s victory vaults him to fifth overall, 3:10 behind Yates.

How it happened

Stage 14 saw a return to the mountains - proper this time, as the race headed to the Carnic Alps and the infamous Monte Zoncolan. Despite its reputation, it’s only the sixth time the Giro d’Italia has used the mountain, with the first coming in 2003.

Four classified climbs lay before the big finale. First up at 43.3km, the category three Monte di Ragogna (2.8km at 10.3%), then another category three climb at Avaglio (4.5km at 7%), 105.5km in. The second category Passo Duron (4.4km at 9.6%) came 142.1km into the stage - 39km from the finish, before the penultimate test of Sella Valcalda (7.6km at 5.6%) coming 20km before the line. Two intermediate sprints were sandwiched in at 57.8km and 138.1km.

Of course, the Zoncolan - maybe the toughest climb in world cycling - was the day’s main attraction. A banner bearing the words ‘La porta dell’inferno’ [the door to hell] greeted the riders as they left Ovaro, before climbing 10.1km at an average of 11.9 per cent. An inhuman 5km at 15.3 per cent marked the hardest stretch of the climb, with gradients hitting 22 per cent in places.

Before all that though, there was the matter of the breakaway to sort out. The day’s first climb of Monte di Ragogna saw Valerio Conti (UAE-Team Emirates) and Mads Pedersen (Trek-Segafredo) go on the attack, quickly gaining time as a small chase group formed.

Within 10km, Francesco Gavazzi (Androni-Sidermec), Enrico Barbin (Bardiani-CSF), Matteo Montaguti (AG2R La Mondiale), Laurent Didier (Trek-Segafredo) and Jacopo Mosca (Wilier-Selle Italia) made it across. The break’s advantage maxed out at six minutes, but with Mitchelton-Scott massed on the front of the peloton it wouldn’t be a day for the escapees as it was during the last two visits.

The tricky Passo Duron saw the break fracture as Sunweb and Astana took to the head of the peloton, cutting the gap to four minutes. Up front, Conti took maximum points over Ragogna and Sella Valcalda, with the Italian only having compatriot Barbin for company as they began the descent into Ovaro a minute ahead of the peloton.

The first action of Zoncolan saw 2011 winner Igor Anton (Dimension Data) launch a sentimental attack 9km from the summit. Conti was caught a few kilometres later as the gradient bit as Wout Poels (Team Sky) pulled at the front of the peloton, catching a Michael Woods (EF-Drapac) attack.

With Poels pulling off at 4.3km to go, it was up to teammate Froome to launch.

The embattled Brit, who lay 3:20 down on Yates at the start of day, got away on his own while a chase group of Pozzovivo, Yates and Miguel Ángel López (Astana) formed a handful of seconds behind. Dumoulin looked steady but was losing time to his rivals - around 20 seconds - as Yates headed off in pursuit at the 3km banner.

Heading into the famous tunnels in the final kilometre, Yates had Froome in his sights, and Dumoulin some 30 seconds behind him, but fell just short of closing the gap. The Sky leader took the stage, and with it went some way to salvaging his Giro d’Italia.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Chris Froome (GBr) Team Sky 5:25:31 2 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:00:06 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:00:23 4 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:00:25 5 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:37 6 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:00:42 7 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:01:07 8 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:01:19 9 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:01:35 10 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:43 11 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:01:48 12 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 0:01:55 13 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:02:00 14 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:02:10 15 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:02:17 16 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 17 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:02:23 18 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 19 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:02:35 20 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:02:44 21 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:57 22 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:03:44 23 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:04:06 24 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 0:04:16 25 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:04:43 26 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:05:00 27 Robert Gesink (Ned) LottoNL-Jumbo 0:05:03 28 David De La Cruz (Spa) Team Sky 0:05:21 29 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:05:27 30 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:36 31 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 32 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 33 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 34 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 0:05:54 35 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:06 36 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:06:18 37 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:06:21 38 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:06:28 39 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:06:33 40 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:07:15 41 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 42 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:07:18 43 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:07:21 44 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:08:13 45 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 46 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:09:12 47 Adam Hansen (Aus) Lotto Fix All 0:09:37 48 Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo 0:10:11 49 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:11:37 50 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 51 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 52 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 53 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 54 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 55 Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:11:44 56 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 0:11:47 57 Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 58 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:12:32 59 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 0:13:19 60 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 61 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:13:38 62 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:13:40 63 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 0:14:46 64 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:16:13 65 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 66 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott 0:16:29 67 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 0:16:38 68 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:16:49 69 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:17:05 70 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 71 Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:17:16 72 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:17:26 73 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:17:37 74 Sander Armee (Bel) Lotto Fix All 0:17:40 75 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:17:46 76 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 0:18:05 77 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:19:04 78 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:19:08 79 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:19:45 80 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:20:01 81 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Fix All 0:20:37 82 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 0:21:18 83 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:21:33 84 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:21:47 85 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 86 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 87 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:22:04 88 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 89 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 90 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:22:16 91 Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:22:23 92 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:22:27 93 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:22:35 94 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:22:39 95 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 0:22:45 96 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:22:46 97 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:23:14 98 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 99 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:23:34 100 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:23:42 101 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 0:24:02 102 Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:24:04 103 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 104 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:24:09 105 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:24:47 106 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 0:24:49 107 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:24:57 108 Christian Knees (Ger) Team Sky 109 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:25:22 110 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:25:44 111 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 0:26:10 112 Frederik Frison (Bel) Lotto Fix All 0:26:13 113 Lars Bak (Den) Lotto Fix All 114 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 115 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 116 Benjamin King (USA) Dimension Data 117 Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 118 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 119 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 120 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 121 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 122 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:26:52 123 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:26:58 124 Jérémy Roy (Fra) Groupama-FDJ 0:27:00 125 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 0:27:03 126 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:27:06 127 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:27:14 128 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 0:27:20 129 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 0:27:38 130 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 131 Jens Debusschere (Bel) Lotto Fix All 132 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 133 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 134 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:27:43 135 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:27:47 136 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:27:52 137 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 138 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 139 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 140 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:28:12 141 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:28:27 142 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 0:28:31 143 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 144 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 0:28:37 145 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 0:28:46 146 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 0:28:49 147 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 148 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 149 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 150 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors 0:29:01 151 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:29:08 152 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Fix All 153 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:29:17 154 Sam Bewley (NZl) Mitchelton-Scott 155 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 0:29:31 156 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:29:48 157 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 0:29:55 158 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:30:15 159 Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott 0:30:56 160 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia 0:31:06 161 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 162 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:31:10 163 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:31:13 164 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 0:32:11 165 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 166 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:33:49 DNS Tim Wellens (Bel) Lotto Fix All DNS Tom Scully (NZl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Chris Froome (GBr) Team Sky 15 pts 2 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 12 3 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 12 4 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 9 5 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 6 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 7 7 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 6 8 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 5 9 Wout Poels (Ned) Team Sky 4 10 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 4 11 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 3 12 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 2 13 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1 14 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 1 15 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 1

Mountain 1 (Cat. 3) - Monte di Ragogna, km. 43 # Rider Name (Country) Team Result 1 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 7 pts 2 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 4 3 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 2 4 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 1

Mountain 2 (Cat. 3) - Avaglio, km. 106 # Rider Name (Country) Team Result 1 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 7 pts 2 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 4 3 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 2 4 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 1

Mountain 3 (Cat. 2) - Passo Duron, km. 142 # Rider Name (Country) Team Result 1 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 15 pts 2 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 8 3 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 6 4 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 4 5 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 2 6 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 1

Mountain 4 (Cat. 3) - Sella Valcalda -Ravascletto, km. 165 # Rider Name (Country) Team Result 1 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 7 pts 2 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 4 3 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 2 4 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 1

Mountain 5 (Cat. 1) - Monte Zoncolan, km. 186 # Rider Name (Country) Team Result 1 Chris Froome (GBr) Team Sky 35 pts 2 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 18 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 12 4 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 9 5 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 6 6 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 4 7 Wout Poels (Ned) Team Sky 2 8 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 1

Sprint 1 - Forgaria Nel Friuli, km. 57 # Rider Name (Country) Team Result 1 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 10 pts 2 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 6 3 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 3 4 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 2 5 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 1

Sprint 2 - Paularo, km. 138 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 10 pts 2 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 6 3 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 3 4 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 2 5 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1

Combativity # Rider Name (Country) Team Result 1 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 13 pts 2 Chris Froome (GBr) Team Sky 10 3 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 9 4 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 8 5 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 6 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 6 7 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 6 8 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 5 9 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 4 10 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 4 11 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 2 12 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 1

Breakaway # Rider Name (Country) Team Result 1 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 142 pts 2 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 137 3 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 124 4 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 124 5 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 115 6 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 94 7 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 94 8 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 5 9 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 5 10 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 5 11 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 5 12 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 5

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Sky 16:21:24 2 Groupama-FDJ 0:01:26 3 Astana Pro Team 0:03:42 4 Bora-Hansgrohe 0:04:03 5 Movistar Team 0:06:34 6 UAE Team Emirates 0:08:35 7 AG2R La Mondiale 0:09:18 8 Team Sunweb 0:09:47 9 Dimension Data 0:09:48 10 Mitchelton-Scott 0:10:58 11 LottoNl-Jumbo 0:12:18 12 EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:16:00 13 Bahrain-Merida 0:16:21 14 Androni Giocattoli-Sidermec 0:22:28 15 BMC Racing Team 0:28:40 16 Bardiani CSF 0:33:10 17 Quick-Step Floors 0:34:00 18 Trek-Segafredo 0:35:05 19 Katusha-Alpecin 0:39:27 20 Lotto Fix All 0:43:03 21 Israel-Cycling Academy 0:53:44 22 Wilier Triestina-Selle Italia 1:04:56

General classification after stage 14 # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 61:19:51 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:01:24 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:01:37 4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:01:46 5 Chris Froome (GBr) Team Sky 0:03:10 6 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:03:42 7 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:03:56 8 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 0:04:04 9 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:04:29 10 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:04:43 11 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:05:11 12 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:05:26 13 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:05:33 14 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:05:39 15 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:05:42 16 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:05:57 17 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:30 18 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:07:56 19 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 0:08:26 20 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:08:52 21 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:09:01 22 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:10:57 23 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 0:18:09 24 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:18:43 25 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:19:59 26 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:21:27 27 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:21:46 28 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:27:54 29 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 0:29:03 30 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:29:45 31 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:30:07 32 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:31:43 33 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:33:50 34 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:36:07 35 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 0:38:10 36 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 0:46:37 37 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:47:46 38 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:50:49 39 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 0:51:39 40 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 41 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 0:51:49 42 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:52:38 43 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:53:05 44 Robert Gesink (Ned) LottoNL-Jumbo 0:53:23 45 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 0:54:24 46 Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:57:07 47 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 1:00:17 48 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 1:00:40 49 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott 1:00:59 50 Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb 1:01:07 51 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 1:02:23 52 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 1:02:27 53 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 1:02:35 54 Benjamin King (USA) Dimension Data 1:02:50 55 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1:05:56 56 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 1:06:38 57 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1:08:41 58 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 1:09:23 59 Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1:09:29 60 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 1:15:20 61 David De La Cruz (Spa) Team Sky 1:17:39 62 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 1:17:40 63 Adam Hansen (Aus) Lotto Fix All 1:17:59 64 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 1:20:04 65 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 1:21:25 66 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 1:21:35 67 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 1:24:04 68 Sander Armee (Bel) Lotto Fix All 1:26:00 69 Chad Haga (USA) Team Sunweb 1:27:54 70 Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo 1:29:20 71 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 1:30:23 72 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 1:32:04 73 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 1:32:48 74 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1:36:40 75 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 1:39:03 76 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Fix All 1:40:40 77 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 1:40:49 78 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 1:41:49 79 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 1:43:05 80 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 1:44:43 81 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 1:45:59 82 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 1:46:00 83 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 1:46:50 84 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1:47:37 85 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 1:48:40 86 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 1:52:22 87 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 1:53:01 88 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1:53:10 89 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 1:54:22 90 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 1:58:11 91 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 1:59:19 92 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 2:00:08 93 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 2:01:49 94 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 2:01:51 95 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 2:01:52 96 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 2:02:24 97 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 2:02:51 98 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 2:02:54 99 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 2:04:08 100 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 2:04:24 101 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 2:05:02 102 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 2:05:34 103 Lars Bak (Den) Lotto Fix All 2:06:17 104 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 2:06:38 105 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 2:09:18 106 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 2:11:20 107 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 2:12:14 108 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 2:13:59 109 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 2:15:40 110 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 2:16:34 111 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 2:17:24 112 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 2:17:27 113 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 2:19:21 114 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2:20:56 115 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 2:21:46 116 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 2:22:11 117 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 2:22:21 118 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 2:23:10 119 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 2:23:50 120 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 2:24:14 121 Jérémy Roy (Fra) Groupama-FDJ 2:25:05 122 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 2:25:07 123 Igor Anton (Spa) Dimension Data 2:25:52 124 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 2:26:45 125 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 2:27:01 126 Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo 2:27:11 127 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 2:27:15 128 Christian Knees (Ger) Team Sky 2:27:16 129 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 2:27:49 130 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 2:28:08 131 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 2:29:44 132 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2:30:01 133 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 2:32:53 134 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 2:33:22 135 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 2:34:55 136 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 2:35:03 137 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 2:35:43 138 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors 2:35:46 139 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 2:37:03 140 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Fix All 2:37:14 141 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 2:37:52 142 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 2:37:56 143 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 2:38:29 144 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 2:39:13 145 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 2:39:17 146 Sam Bewley (NZl) Mitchelton-Scott 2:39:58 147 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 2:40:45 148 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 2:41:05 149 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 2:41:48 150 Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 2:41:51 151 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 2:43:51 152 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 2:44:52 153 Frederik Frison (Bel) Lotto Fix All 2:46:14 154 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 2:48:19 155 Jens Debusschere (Bel) Lotto Fix All 2:49:10 156 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 2:50:18 157 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 2:54:15 158 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 2:54:54 159 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 2:55:27 160 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 2:56:12 161 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 2:57:14 162 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 2:57:32 163 Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 3:03:53 164 Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott 3:09:39 165 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia 3:10:30 166 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 3:23:53

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 237 pts 2 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 197 3 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 98 4 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 94 5 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 90 6 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 89 7 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 89 8 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 68 9 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia 64 10 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 59 11 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 57 12 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 48 13 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 46 14 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 45 15 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 41 16 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 40 17 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 40 18 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 39 19 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 38 20 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 38 21 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 38 22 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 38 23 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 35 24 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 34 25 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 32 26 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 30 27 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 29 28 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 28 29 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 27 30 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 26 31 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 24 32 Jens Debusschere (Bel) Lotto Fix All 24 33 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 23 34 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 23 35 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 21 36 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 21 37 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 20 38 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 18 39 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 18 40 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 17 41 Chris Froome (GBr) Team Sky 16 42 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 16 43 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 15 44 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 15 45 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 14 46 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 14 47 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 14 48 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Fix All 14 49 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 13 50 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 13 51 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Fix All 12 52 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 12 53 Lars Bak (Den) Lotto Fix All 12 54 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 12 55 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 11 56 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 11 57 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 11 58 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 11 59 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 10 60 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 9 61 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 9 62 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors 9 63 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 8 64 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 8 65 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 8 66 Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo 8 67 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 8 68 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 6 69 Benjamin King (USA) Dimension Data 6 70 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 6 71 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 6 72 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 6 73 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 5 74 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 5 75 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott 5 76 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 5 77 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 4 78 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 3 79 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 3 80 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 3 81 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 3 82 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 2 83 Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 2 84 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 2 85 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 1 86 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 1 87 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 1 88 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 1 89 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 1 90 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 1 91 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 1 92 Wout Poels (Ned) Team Sky -1 93 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data -5

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 76 pts 2 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 47 3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 40 4 Chris Froome (GBr) Team Sky 35 5 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 35 6 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 33 7 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 29 8 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 28 9 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 23 10 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 22 11 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 21 12 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 15 13 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 13 14 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 13 15 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 12 16 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 11 17 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 10 18 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 10 19 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 9 20 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 9 21 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 22 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 8 23 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 7 24 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 7 25 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 6 26 Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo 6 27 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia 6 28 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 5 29 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 5 30 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 4 31 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 4 32 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 4 33 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 3 34 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 3 35 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 3 36 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 2 37 Wout Poels (Ned) Team Sky 2 38 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 2 39 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 2 40 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 2 41 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 1 42 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 1 43 Benjamin King (USA) Dimension Data 1 44 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 1 45 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 1

Sprints classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 61 pts 2 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 59 3 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 36 4 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia 36 5 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 34 6 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 28 7 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 24 8 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 17 9 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 17 10 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 17 11 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 16 12 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 14 13 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 13 14 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 12 15 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 12 16 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Fix All 11 17 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 11 18 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 10 19 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 10 20 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 10 21 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 10 22 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 9 23 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 9 24 Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo 8 25 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 8 26 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 7 27 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 6 28 Benjamin King (USA) Dimension Data 6 29 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 6 30 Lars Bak (Den) Lotto Fix All 6 31 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 6 32 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 5 33 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 5 34 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 3 35 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 3 36 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 3 37 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 3 38 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 2 39 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 2 40 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 2 41 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 2 42 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 2 43 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Fix All 2 44 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 1 45 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 1 46 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 1 47 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 1 48 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 1 49 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1 50 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 1 51 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 1

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 45 pts 2 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 39 3 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 38 4 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 36 5 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 29 6 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 24 7 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 24 8 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 23 9 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia 23 10 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 21 11 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 18 12 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 16 13 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 16 14 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 16 15 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 16 16 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 15 17 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 14 18 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 14 19 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 14 20 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 13 21 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 13 22 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 13 23 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 12 24 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 12 25 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 12 26 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 11 27 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 11 28 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 11 29 Chris Froome (GBr) Team Sky 10 30 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 10 31 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 10 32 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 10 33 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 9 34 Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo 9 35 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 9 36 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 9 37 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 8 38 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 7 39 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 7 40 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Fix All 6 41 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 6 42 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 6 43 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Fix All 6 44 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 5 45 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 5 46 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 5 47 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 5 48 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 5 49 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 4 50 Benjamin King (USA) Dimension Data 4 51 Lars Bak (Den) Lotto Fix All 4 52 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 4 53 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 3 54 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 3 55 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 3 56 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 3 57 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 3 58 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 3 59 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 3 60 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 3 61 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 3 62 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 3 63 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 2 64 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 2 65 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 2 66 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 2 67 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 2 68 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 1 69 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 1 70 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 1 71 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 1 72 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 1 73 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 1 74 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott 1 75 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 1 76 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 1 77 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 1 78 Jens Debusschere (Bel) Lotto Fix All 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 61:23:33 2 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:00:14 3 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:02:00 4 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:02:15 5 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:05:19 6 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:15:01 7 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:17:45 8 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:32:25 9 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 0:34:28 10 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:44:04 11 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:49:23 12 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 1:05:41 13 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 1:16:22 14 Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo 1:25:38 15 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 1:29:06 16 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1:32:58 17 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 1:37:07 18 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1:43:55 19 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 1:49:19 20 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1:49:28 21 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 1:55:37 22 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 1:59:12 23 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 2:01:20 24 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 2:08:32 25 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 2:10:17 26 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 2:19:28 27 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 2:21:25 28 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 2:24:26 29 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 2:26:02 30 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors 2:32:04 31 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 2:33:21 32 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 2:34:47 33 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 2:38:06 34 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 2:44:37 35 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 2:46:36 36 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 2:50:33 37 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 2:51:12

Breakaway classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 632 pts 2 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 502 3 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia 481 4 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 448 5 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 321 6 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 314 7 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 300 8 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 299 9 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 297 10 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 280 11 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 254 12 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 226 13 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 218 14 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 192 15 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 187 16 Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo 185 17 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Fix All 182 18 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 179 19 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 166 20 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 164 21 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 164 22 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 149 23 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 148 24 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 136 25 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 130 26 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 124 27 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 120 28 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 120 29 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 100 30 Lars Bak (Den) Lotto Fix All 81 31 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 77 32 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 25 33 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 22 34 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 17 35 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 15 36 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 8 37 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 8 38 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 8 39 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 8 40 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 8 41 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 6 42 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 5 43 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 5 44 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 5