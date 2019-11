Image 1 of 54 Michele Scarponi (Androni Giocattoli) checks the gap to Ivan Basso and Vincenzo Nibali at the finish. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 54 Japan's Yukiya Arashiro (Bbox Bouygues Telecom) was part of stage 17's 19-man breakaway. (Image credit: Sirotti) Image 3 of 54 Nicki Sorensen (Team Saxo Bank) crosses the finish in 11th place. (Image credit: Sirotti) Image 4 of 54 Damien Monier (Cofidis, le Credit en Ligne) can't believe that he's won a stage at the Giro. (Image credit: Sirotti) Image 5 of 54 The peloton stretched out on a descent. (Image credit: Sirotti) Image 6 of 54 Damien Monier (Cofidis, le Credit en Ligne) solos to victory in Pejo Terme for his first win as a professional. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 54 Mikhail Ignatiev (Team Katusha) attacked the breakaway, but his move proved unsuccessful. While the big guns shone on the slopes of Plan de Corones yesterday, today's 173km stage was a fruitful hunting ground for a relative unknown 27-year-old from Clermont-Ferrant, France, as Cofidis rider Damien Monier prevailed on what was arguably the most controlled stage of this year's Giro.

Monier was the strongest survivor of a 19-rider break that spent 125km off the front of the peloton, his toils rewarded with a smack of pink lipstick on the podium and a well-deserved swig of champagne that must have tasted so sweet after such an effort on what proved to be a relatively tough day in the saddle.

He was forced to work hard for the win by the likes of Danilo Hondo (who happened to be climbing very well today), Rabobank's Steven Kruijswijk and Omega Pharma-Lotto rider Daniel Moreno, who finished second, third and fourth respectively.

The win is Cofidis' first at this year's Giro although Monier, who is in his eighth year as a professional rider, said the squad's barren run hasn't been for a lack of trying. "We're [Cofidis riders] in the breaks [at this Giro] and we had to take the opportunity," he said after the stage. "This is a great win for the team."

The victory is also Monier's first as a professional during the fourth Grand Tour of his career, having ridden the 2008 Giro plus the 2007 and '09 editions of the Vuelta a España. His best result hitherto at the Giro had been 26th during the '08 edition, although coincidentally he equalled that on yesterday's Plan de Corones TT.

Meanwhile, behind the Frenchman the major general classification contenders spent most of the day admiring each other as Caisse d'Epargne and Liquigas-Doimo provided the peloton with a relative armchair ride from Brunico to Pejo Terme, the two squads protecting overall leader David Arroyo and second-placed Ivan Basso respectively.

'Cause you gotta have faith, faith, faith...

After a solid performance in yesterday's Plan de Corones uphill time trial that kept him in the maglia rosa for another day, David Arroyo's race leadership meant the Caisse d'Epargne squad did much of the pace making today. The boys in black (the Spanish ones, not the British) were taking a leaf from George Michael's songbook and keeping the faith on the front of the peloton.

Up ahead, 19 escapees got away with 125km remaining and had opened up a gap of 11:26 as the bunch hit the day's main climb, the Passo delle Palade. It was a significant group that included Danilo Wyss (BMC Racing), Alexander Efimkin (AG2R-La Mondiale), Carlos Ochoa (Androni Giocattoli) and Roman Kireyev (Astana), plus stage five protagonist Yukiya Arashiro (BBox Bouygues Telecom).

They had Andrei Amador (Caisse d'Epargne), Ignatus Konovalovas (Cervélo), Leonardo Duque (Cofidis), Monier and Simone Stortoni (Colnago-CSF Inox) for company, plus Hondo and teammate Marco Marzano, Moreno, Kruijswijk and Team Sky's Steven Cummings, while Vicente Reynes (HTC-Columbia), Mikhail Ignatiev (Katusha), Markus Fothen (Milram) and Nicki Sorensen (Saxo Bank) all had invites to the party up front.

Halfway up the Palade the gap had dropped a couple of notches to 9:27, although it remained a fairly big buffer given the size of the group. With the Caisse-led peloton keeping an eye on who posed a threat (and apparently none were detected) the gap decreased further to 8:49 with 68km remaining.

But as the break hit the long, gradual climb up to Peio Terme the gap had swung back up to 9:11 and continued to grow, reaching 9:41 when the 19 men had 34km left to race. From this point onwards the big bunch made no real inroads on the break's advantage, content to take a rest after yesterday's toils and let the guys up front fight for the day's line honours.

Squabbles for the scraps

It wouldn't be a break with Mikhail Ignatiev present if the Russian didn't hit out with an attack and he obliged with 28km to go, putting 14 seconds into the break, although it was fairly timid by his standards.

Eight kilometres later Nicki Sørensen had had enough of leaving the Russian off the front of the group and instigated a call to arms, to which his breakaway companions responded. It set off a series of counter attacks as the opportunists realised their time had come and were lining up for a slice of the action.

And with sprinters such as Duque and Hondo plus the speedy Cummings, it was going to take a brave effort to hold off these fast men who possess quite a kick, so when Daniel Moreno went with just 14km remaining, he made sure it was hard, fast and he wasn't looking back.

Chased by Hondo, Kruijswijk and Monier, the former Caisse d'Epargne rider managed to accumulate a 20-second lead in two kilometres... but would it be enough?

A kilometre later that question was answered, and as Moreno was reabsorbed by the trio of Hondo, Kruijswijk and Monier the aforementioned Cummings tried his luck on a search mission for the missing Spaniard. He found him in 'no man's land' with six kilometres remaining but by then the leading three had put more than 30 seconds into the escape group.

And with the last 9.5km coming at an average gradient of 4.2 percent it wasn't an ideal finale for Hondo, although it wasn't unfeasible that the German, who had looked strong throughout the previous 20km, could prevail. But just as looked like the Lampre veteran was in with a fighting chance, Monier flew the coop with three kilometres to go, a reaction from his German and Dutch rivals not quickly forthcoming.

In reality the Frenchman was the best-credentialed of the three riders to take victory given the moderately challenging finish and so it was, the Cofidis rider sealing the deal in the final kilometre as he was afforded the pleasure of a victory salute, his first as a professional.

The peloton finished 9:52 in arrears of the shattered break, with a little bit of forcing from Basso's teammates over the final three kilometres, on a day that will serve riders well heading into the final four days of tough racing.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 4:29:19 2 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 0:00:36 3 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 0:00:39 4 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 0:01:05 5 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:01:18 6 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 0:01:48 7 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 0:01:55 8 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:57 9 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 0:02:01 10 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 0:02:07 11 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:10 12 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 0:02:12 13 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 14 Markus Fothen (Ger) Team Milram 0:02:25 15 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 0:02:37 16 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:03:28 17 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 18 Roman Kireyev (Kaz) Astana 19 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 0:09:52 20 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 0:09:53 21 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 22 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 23 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 24 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 25 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 26 Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha 27 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 28 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 0:09:58 29 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 30 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:10:01 31 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 32 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 33 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 34 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 35 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:10:12 36 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 0:10:28 37 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:10:30 38 Cayetano Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 39 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 0:10:34 40 Mauricio Ardila Cano (Col) Rabobank 0:10:35 41 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 0:10:40 42 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 0:10:58 43 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:11:02 44 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 0:11:18 45 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 46 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 47 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 0:11:34 48 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 0:11:36 49 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 50 Inigo Cuesta Lopez (Spa) Cervelo Test Team 0:11:52 51 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 52 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 53 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 54 Gilberto Simoni (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:11:58 55 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 56 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 57 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 58 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 59 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 60 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 61 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 0:12:04 62 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 63 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 0:12:06 64 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 65 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:12:29 66 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 0:12:39 67 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 0:12:54 68 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:12:59 69 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 70 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 71 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 72 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 0:13:19 73 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 0:13:46 74 Matteo Tosatto (Ita) Quick Step 75 Josep Jufre Pou (Spa) Astana 76 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 77 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 78 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 79 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 80 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 81 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 82 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 83 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 84 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 85 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 86 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 87 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 88 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 89 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 90 Andriy Grivko (Ukr) Astana 0:14:22 91 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 0:14:38 92 Dario Andriotto (Ita) Acqua & Sapone 0:14:40 93 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 0:14:48 94 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Doimo 0:15:11 95 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:15:30 96 Marco Velo (Ita) Quick Step 97 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 98 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 99 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 100 Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank 101 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 102 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 103 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 104 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 105 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 106 Kalle Kriit (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 107 Mauro Facci (Ita) Quick Step 108 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 109 David Moncoutie (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 110 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 111 Addy Engels (Ned) Quick Step 112 Pieter Weening (Ned) Rabobank 113 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 114 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 115 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 116 Daniele Righi (Ita) Lampre-Farnese Vini 117 Rick Flens (Ned) Rabobank 0:15:39 118 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 0:15:59 119 Marco Frapporti (Ita) Colnago-CSF Inox 120 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 121 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 122 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team 123 Gabriel Rasch (Nor) Cervelo Test Team 124 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 125 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 126 Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha 127 Edward King (USA) Cervelo Test Team 0:16:12 128 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 0:17:26 129 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Transitions 0:17:31 130 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:18:13 131 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 132 Remi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 133 Alberto Losada Alguacil (Spa) Caisse d'Epargne 134 Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 135 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 136 Robert Forster (Ger) Team Milram 137 Matthias Russ (Ger) Team Milram 138 Luke Roberts (Aus) Team Milram 139 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 140 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 141 Marcel Sieberg (Ger) Team HTC - Columbia 142 Matteo Bono (Ita) Lampre-Farnese Vini 143 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 144 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 145 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 146 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 147 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 148 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC - Columbia 149 Daniel Lloyd (GBr) Cervelo Test Team 150 Damien Gaudin (Fra) Bbox Bouygues Telecom 151 Graeme Brown (Aus) Rabobank DNS David Loosli (Swi) Lampre-Farnese Vini DNF Federico Canuti (Ita) Colnago-CSF Inox DNF Francesco Reda (Ita) Quick Step

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 25 pts 2 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 20 3 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 16 4 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 14 5 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 12 6 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 12 7 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 10 8 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 9 9 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 9 10 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 8 11 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 8 12 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 8 13 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 6 14 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 4 15 Markus Fothen (Ger) Team Milram 4 16 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 1 17 Andriy Grivko (Ukr) Astana -5 18 Damien Gaudin (Fra) Bbox Bouygues Telecom -5 19 Graeme Brown (Aus) Rabobank -5 20 Jos Van Emden (Ned) Rabobank -5 21 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team -5 22 Robert Forster (Ger) Team Milram -5 23 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank -5

Passo Delle Palade/Gampenjoch - Km 106,3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 10 pts 2 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 6 3 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 4 4 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 2 5 Markus Fothen (Ger) Team Milram 1

Intermediate Sprint Male' - Km 147,9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 5 pts 2 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 4 3 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 3 4 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 2 5 Markus Fothen (Ger) Team Milram 1 6 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team

Azzurri d'Italia # Rider Name (Country) Team Result 1 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 4 pts 2 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 2 3 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 1

Most aggressive rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 15 pts 2 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 12 3 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 12 4 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 9

Combativity # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 7 pts 2 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 6 3 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 5 4 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 5 5 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 4 6 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 4 7 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 4 8 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 3 9 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 2 10 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 2 11 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 2 12 Markus Fothen (Ger) Team Milram 1 13 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Lampre - Farnese Vini 13:40:31 2 Cofidis, Le Credit en Ligne 0:00:56 3 Rabobank 0:08:41 4 AG2R La Mondiale 0:09:15 5 Caisse d'Epargne 0:10:08 6 Cervelo TestTeam 0:10:43 7 Sky Professional Cycling Team 0:10:50 8 Androni Giocattoli - Diquigiovanni 0:11:23 9 Team Saxo Bank 0:11:29 10 Omega Pharma - Lotto 0:11:31 11 Bbox Bouygues Telecom 0:12:16 12 Colnago - CSF Inox 0:14:07 13 Astana 0:14:33 14 BMC Racing Team 15 Team HTC - Columbia 0:16:54 16 Liquigas - Doimo 0:17:40 17 Team Milram 0:18:48 18 Team Katusha 0:18:53 19 Acqua & Sapone d'Angelo Antenucci 0:21:46 20 Footon - Servetto 0:23:47 21 Quick Step 0:24:51 22 Garmin - Transitions 0:31:30

Super Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Lampre - Farnese Vini 32 pts 2 Cofidis, Le Credit en Ligne 29 3 Rabobank 18 4 Omega Pharma - Lotto 17 5 Sky Professional Cycling Team 16 6 Colnago - CSF Inox 15 7 AG2R La Mondiale 14 8 Androni Giocattoli - Diquigiovanni 13 9 Cervelo TestTeam 12 10 Team Saxo Bank 10 11 Bbox Bouygues Telecom 8 12 Team Milram 7 13 Caisse d'Epargne 6 14 BMC Racing Team 5 15 Team HTC - Columbia 4 16 Astana 3 17 Liquigas - Doimo 1 18 Team Katusha 19 Quick Step 20 Acqua & Sapone d'Angelo Antenucci 21 Footon - Servetto 22 Garmin - Transitions

General classification after stage 17 # Rider Name (Country) Team Result 1 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 73:11:38 2 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 0:02:27 3 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 0:02:44 4 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:03:09 5 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 0:04:41 6 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 0:04:53 7 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 0:05:12 8 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 0:05:24 9 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:09:21 10 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 0:09:32 11 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 0:10:28 12 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 0:10:59 13 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 0:11:36 14 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 0:14:10 15 Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha 0:14:34 16 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 0:15:24 17 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:21:07 18 Mauricio Ardila Cano (Col) Rabobank 0:23:22 19 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:23:48 20 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:28:20 21 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:28:37 22 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 0:29:13 23 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 0:32:39 24 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:33:31 25 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 0:34:32 26 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:36:55 27 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 0:37:58 28 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 0:38:00 29 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 0:42:37 30 Pieter Weening (Ned) Rabobank 0:43:33 31 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:43:52 32 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 0:44:33 33 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:44:41 34 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 0:49:00 35 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 0:50:17 36 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:50:25 37 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 0:56:43 38 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:59:29 39 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 1:00:07 40 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 1:04:21 41 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 1:07:52 42 Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha 1:09:38 43 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 1:10:29 44 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 1:11:47 45 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 1:13:35 46 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 1:15:29 47 Josep Jufre Pou (Spa) Astana 1:15:30 48 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 1:16:31 49 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 1:17:39 50 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 1:18:29 51 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 1:21:20 52 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 1:21:38 53 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 1:22:32 54 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 1:23:11 55 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 1:26:21 56 Alberto Losada Alguacil (Spa) Caisse d'Epargne 1:29:26 57 Andriy Grivko (Ukr) Astana 1:29:56 58 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 1:30:56 59 Matteo Tosatto (Ita) Quick Step 1:31:53 60 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 1:33:14 61 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 1:33:58 62 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 1:34:18 63 Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank 1:35:03 64 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 1:35:15 65 Cayetano Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 1:38:14 66 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 1:42:54 67 David Moncoutie (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 1:45:06 68 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 1:45:29 69 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 1:45:42 70 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 1:46:52 71 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 1:47:38 72 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 1:47:47 73 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 1:49:15 74 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 1:49:54 75 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 1:50:44 76 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Doimo 1:54:09 77 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1:55:34 78 Daniele Righi (Ita) Lampre-Farnese Vini 1:59:13 79 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 2:00:09 80 Roman Kireyev (Kaz) Astana 2:00:22 81 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 2:00:55 82 Matthias Russ (Ger) Team Milram 2:01:00 83 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2:03:30 84 Gilberto Simoni (Ita) Lampre-Farnese Vini 2:05:11 85 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 2:05:33 86 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 2:05:50 87 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 2:05:56 88 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 2:06:07 89 Remi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2:06:09 90 Matteo Bono (Ita) Lampre-Farnese Vini 2:07:09 91 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 2:09:04 92 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 2:09:21 93 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 2:09:26 94 Inigo Cuesta Lopez (Spa) Cervelo Test Team 2:09:49 95 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 2:10:52 96 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 2:12:14 97 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 2:12:16 98 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 2:16:28 99 Robert Forster (Ger) Team Milram 2:17:38 100 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 2:18:30 101 Kalle Kriit (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 2:20:53 102 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 2:22:41 103 Markus Fothen (Ger) Team Milram 2:23:25 104 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 2:23:52 105 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team 2:28:09 106 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 2:28:13 107 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 2:29:03 108 Marco Velo (Ita) Quick Step 2:29:21 109 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 2:29:23 110 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 2:31:13 111 Daniel Lloyd (GBr) Cervelo Test Team 112 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 2:31:19 113 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 2:31:22 114 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2:32:06 115 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 2:33:34 116 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 2:34:50 117 Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 2:35:47 118 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 2:36:13 119 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 2:38:52 120 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 2:42:30 121 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Transitions 2:42:42 122 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 2:42:46 123 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 2:44:04 124 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 2:45:16 125 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 2:45:40 126 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2:45:45 127 Edward King (USA) Cervelo Test Team 2:46:17 128 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 2:47:12 129 Mauro Facci (Ita) Quick Step 2:47:25 130 Luke Roberts (Aus) Team Milram 2:51:10 131 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 2:51:44 132 Addy Engels (Ned) Quick Step 2:52:39 133 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 2:52:55 134 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2:53:31 135 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 2:54:36 136 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 2:56:01 137 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre-Farnese Vini 2:57:30 138 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 2:59:59 139 Marcel Sieberg (Ger) Team HTC - Columbia 3:00:11 140 Dario Andriotto (Ita) Acqua & Sapone 3:00:56 141 Graeme Brown (Aus) Rabobank 3:01:13 142 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 3:01:18 143 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 3:01:27 144 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC - Columbia 3:06:45 145 Rick Flens (Ned) Rabobank 3:07:12 146 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 3:09:37 147 Damien Gaudin (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3:11:57 148 Gabriel Rasch (Nor) Cervelo Test Team 3:12:45 149 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 3:15:16 150 Marco Frapporti (Ita) Colnago-CSF Inox 3:30:27 151 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 3:33:20

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 106 pts 2 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 91 3 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 78 4 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 74 5 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 68 6 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 65 7 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 65 8 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 64 9 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 61 10 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 50 11 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 45 12 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 44 13 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 44 14 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 43 15 Robert Forster (Ger) Team Milram 42 16 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 39 17 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 37 18 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 37 19 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 33 20 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 31 21 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 31 22 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 31 23 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 29 24 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 28 25 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 28 26 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 28 27 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 28 28 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 26 29 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 26 30 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 22 31 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 22 32 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 21 33 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 21 34 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 20 35 Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 19 36 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 18 37 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 18 38 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 18 39 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 18 40 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 16 41 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 16 42 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 15 43 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 15 44 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 14 45 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 13 46 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 12 47 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 12 48 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 11 49 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 10 50 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 10 51 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 10 52 Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank 9 53 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 9 54 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 8 55 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 8 56 Graeme Brown (Aus) Rabobank 8 57 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 7 58 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 7 59 Mauro Facci (Ita) Quick Step 7 60 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 6 61 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 6 62 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 6 63 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 6 64 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 6 65 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 5 66 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 5 67 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 5 68 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 4 69 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 4 70 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 4 71 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 4 72 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 4 73 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 4 74 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 4 75 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 3 76 Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha 2 77 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 2 78 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 2 79 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 2 80 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 1 81 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 1 82 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions -2 83 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team -3 84 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team -4 85 Remi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne -5 86 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank -5 87 Damien Gaudin (Fra) Bbox Bouygues Telecom -5 88 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom -13 89 Jos Van Emden (Ned) Rabobank -15 90 Andriy Grivko (Ukr) Astana -17 91 Rick Flens (Ned) Rabobank -18 92 Cayetano Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone -18 93 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team -19 94 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox -19 95 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions -19 96 Kalle Kriit (Est) Cofidis, le Credit en Ligne -20 97 Markus Fothen (Ger) Team Milram -21 98 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team -22 99 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia -22 100 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne -23 101 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank -23 102 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team -24 103 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom -24 104 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto -25 105 Luke Roberts (Aus) Team Milram -25 106 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions -25 107 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo -25 108 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre-Farnese Vini -25 109 Dario Andriotto (Ita) Acqua & Sapone -25 110 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team -25 111 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC - Columbia -25 112 Marco Frapporti (Ita) Colnago-CSF Inox -25 113 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto -25 114 Marco Velo (Ita) Quick Step -29 115 Marcel Sieberg (Ger) Team HTC - Columbia -32

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 29 pts 2 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 25 3 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 25 4 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 20 5 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 17 6 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 17 7 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 16 8 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 16 9 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 16 10 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 15 11 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 10 12 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 10 13 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 10 14 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 9 15 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 8 16 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 8 17 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 7 18 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 5 19 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 5 20 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 5 21 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 5 22 Rick Flens (Ned) Rabobank 5 23 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 4 24 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 4 25 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 4 26 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 3 27 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 3 28 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 3 29 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 3 30 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 3 31 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 3 32 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 2 33 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 2 34 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 2 35 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 2 36 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2 37 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 1 38 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 1 39 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1 40 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 1 41 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 1 42 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 1 43 Markus Fothen (Ger) Team Milram 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 73:14:22 2 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 0:06:48 3 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 0:11:26 4 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 0:12:40 5 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:25:36 6 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:25:53 7 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 0:29:55 8 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:41:08 9 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:47:41 10 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 1:01:37 11 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 1:07:45 12 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 1:18:54 13 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 1:20:27 14 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 1:23:37 15 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 1:31:14 16 Cayetano Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 1:35:30 17 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 1:42:45 18 Roman Kireyev (Kaz) Astana 1:57:38 19 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 2:03:12 20 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 2:03:23 21 Remi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2:03:25 22 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 2:06:42 23 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 2:15:46 24 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 2:25:29 25 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 2:28:29 26 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 2:28:35 27 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 2:28:38 28 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2:29:22 29 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 2:32:06 30 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 2:40:02 31 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 2:42:56 32 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2:43:01 33 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 2:51:52 34 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 2:57:15 35 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 2:58:34 36 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 3:06:53 37 Damien Gaudin (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3:09:13 38 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 3:12:32 39 Marco Frapporti (Ita) Colnago-CSF Inox 3:27:43 40 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 3:30:36

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 15 pts 2 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 15 3 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 8 4 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 8 5 Rick Flens (Ned) Rabobank 8 6 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 7 7 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 7 8 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 5 9 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 5 10 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 5 11 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 4 12 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 4 13 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 4 14 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 4 15 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 4 16 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 4 17 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 4 18 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 4 19 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 4 20 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 4 21 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 3 22 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 3 23 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 3 24 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 3 25 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 3 26 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 3 27 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 3 28 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 3 29 Graeme Brown (Aus) Rabobank 3 30 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 2 31 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 2 32 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 2 33 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 2 34 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2 35 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 2 36 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 2 37 Mauro Facci (Ita) Quick Step 2 38 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2 39 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 1 40 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 1 41 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 1 42 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 1 43 Markus Fothen (Ger) Team Milram 1 44 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 1 45 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 1 46 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 1

Azzurri d'Italia classification # Rider Name (Country) Team Result Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 2 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 6 pts 3 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 6 4 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 5 5 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 4 6 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 4 7 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 4 8 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 4 9 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 4 10 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 4 11 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 4 12 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 3 13 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 3 14 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 2 15 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 2 16 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 2 17 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2 18 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 2 19 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 2 20 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 2 21 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 2 22 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2 23 Graeme Brown (Aus) Rabobank 2 24 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 1 25 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 1 26 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 1 27 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 1 28 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 1 29 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 1 30 Robert Forster (Ger) Team Milram 1 31 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 1 32 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 1

Most aggressive rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 476 pts 2 Rick Flens (Ned) Rabobank 463 3 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 296 4 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 284 5 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 206 6 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 206 7 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 200 8 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 199 9 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 199 10 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 199 11 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 197 12 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 182 13 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 179 14 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 173 15 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 152 16 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 144 17 Mauro Facci (Ita) Quick Step 144 18 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 134 19 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 128 20 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 127 21 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 125 22 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 122 23 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 116 24 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 112 25 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 112 26 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 112 27 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 93 28 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 58 29 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 28 30 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 24 31 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 23 32 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 22 33 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 18 34 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 12 35 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 12 36 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 12 37 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 12 38 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 12 39 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 10 40 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 5 41 Luke Roberts (Aus) Team Milram 5

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 30 pts 2 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 26 3 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 25 4 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 20 5 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 18 6 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 18 7 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 15 8 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 15 9 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 14 10 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 14 11 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 14 12 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 13 13 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 12 14 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 12 15 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 11 16 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 11 17 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 10 18 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 10 19 Rick Flens (Ned) Rabobank 10 20 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 10 21 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 10 22 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 10 23 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 9 24 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 9 25 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 9 26 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 9 27 Robert Forster (Ger) Team Milram 9 28 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 9 29 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 8 30 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 8 31 Graeme Brown (Aus) Rabobank 8 32 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 7 33 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 7 34 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 6 35 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 6 36 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 6 37 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 6 38 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 5 39 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 5 40 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 5 41 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 5 42 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 5 43 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 5 44 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 4 45 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 4 46 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 4 47 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 4 48 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 4 49 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 4 50 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 4 51 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 4 52 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 4 53 Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 4 54 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 4 55 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 4 56 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 3 57 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 3 58 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 3 59 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 3 60 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 3 61 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 3 62 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 3 63 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 2 64 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 2 65 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 2 66 Mauro Facci (Ita) Quick Step 2 67 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2 68 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 1 69 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 1 70 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 1 71 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 1 72 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 1 73 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 1 74 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1 75 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 1 76 Kalle Kriit (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 1 77 Markus Fothen (Ger) Team Milram 1 78 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 1 79 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 1

Teams classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Liquigas - Doimo 218:26:44 2 Rabobank 0:07:48 3 Omega Pharma - Lotto 0:27:12 4 Caisse d'Epargne 0:32:27 5 AG2R La Mondiale 0:33:35 6 Team Saxo Bank 0:39:25 7 Team Katusha 0:50:43 8 Sky Professional Cycling Team 0:53:49 9 Cervelo TestTeam 0:57:28 10 Androni Giocattoli - Diquigiovanni 1:11:22 11 Acqua & Sapone d'Angelo Antenucci 1:32:45 12 Bbox Bouygues Telecom 1:36:27 13 Quick Step 1:36:46 14 Lampre - Farnese Vini 2:01:25 15 Astana 2:15:02 16 Team Milram 2:38:22 17 Team HTC - Columbia 3:05:12 18 Cofidis, Le Credit en Ligne 3:07:04 19 BMC Racing Team 3:28:45 20 Footon - Servetto 3:31:58 21 Colnago - CSF Inox 4:00:35 22 Garmin - Transitions 4:14:49