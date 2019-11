Image 1 of 20 Alessandro Petacchi takes his first win in his new Lampre kit. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 20 The stage two podium:Matteo Gavazzi, Alessandro Petacchi and Francisco Ventoso (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 20 Petacchi wins his first race of the year. (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 20 The Lampre lead-out pulls off, opening the door for Ale-Jet's afterburners (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 20 Alessandro Petacchi is congratulated by his teammate. (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 20 The sprint is on and Ale-Jet has opened up the lead. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 20 The view Petacchi's competitors get in the sprint. (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 20 Mattia Gavazzi (Colnago CSF Inox) on the podium for third (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 20 Francisco Ventoso (Carmiooro NGC) heads to the podium for the second stage in a row. (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 20 Matteo Montaguti (De Rosa Stac Plastic) maintained his overall lead. (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 20 Daniel Oss (Liquigas) was awarded the best young rider jersey. (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 20 Alessandro Petacchi (Lampre) wins the sprint on stage 2 (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 13 of 20 Alessandro Petacchi (Lampre) takes the sprint on stage 2. (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 14 of 20 Alessandro Petacchi (Lampre) gets the goods for his stage win. (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 15 of 20 Francisco Ventoso leads the foreign rider classification. (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 16 of 20 Domenico Agosta (CDC Cavaliere) leads the sprint classification. (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 17 of 20 Filippo Savini (Colnago CSF Inox) leads the mountains classification. (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 18 of 20 Matteo Montaguti (De Rosa-Stac Plastic) kept the leader's blue jersey. (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 19 of 20 It was a wet start for stage 2, but the skies later cleared. (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 20 of 20 Montaguti claims a very large cup for the overall lead (Image credit: Fotoreporter Sirotti)

Alessandro Petacchi took his first win for the Lampre-Farnese Vini on day two at the Giro della Provincia di Reggio Calabria in southern Italy on Sunday.

Petacchi dominated the finish with his powerful sprinting style after a lead out from new last man Danilo Hondo. He beat Spain’s Francisco Ventoso (Carmiooro-NGC) and fellow Italian Mattia Gavazzi (Colnago-CSF Inox).

"Winning is good, it cancels any doubts you might have and increases your determination," Petacchi told Gazzetta dello Sport.

"I knew I was feeling good, I felt it during yesterday’s stage when I stayed with the leaders over the top of the last climb."

"The finale was a but hectic. There was a roundabout and then immediately a right hand corner at 400 metres to go, then another softer corner left at 200 metres out, with the finish slightly uphill. Both me and Hondo went for it, he was on the right and I was on the left. We came back together with 150 metres to go and he let me through before I took over."

After the pouring rain and cold conditions of Saturday’s opening stage, stage two from Cosenza to Crotone was far more suited to early season racing.

After just three kliometres Luigi Gitto (Miche), Leonardo Scarselli (ISD-Neri), Bruno Rabotic (Meridiana) e Domenica Agosta (CDC-Cavaliere) went on the attack and opened a five-minute lead. But Lampre again took up the chase, working for Petacchi, and with some help from Liquigas and De Rosa, the race came back together with 20km to go.

Nobody wanted to carry Petacchi to the finish and several riders made strong attacks but they all came to nothing as the peloton flexed its muscle for a high-speed bunch sprint.

Liquigas tried to set up their talent young sprinter Jacopo Guarneri but Lampre were in charge and Petacchi emerged to win and take the 155th win of his career.

Montaguti (De Rosa-Stac Plastic) kept the overall race lead thanks to winning stage one on Saturday.

Monday’s third stage is from Catanzaro to Crotone. The hilly 171km stage and climb to the finish in Crotone is likely to shake up the overall standings before Tuesday’s flat final stage to Reggio di Calabria.

Full Results 1 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - Farnese Vini 3:55:52 2 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Carmiooro NGC 3 Mattia Gavazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 4 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 5 Jacopo Guarnieri (Ita) Liquigas-Doimo 6 Oscar Gatto (Ita) ISD - Neri 7 Danilo Hondo (Ger) Lampre - Farnese Vini 8 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 9 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 10 Andrea Piechele (Ita) Carmiooro NGC 11 Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic 12 Alessandro Maserati (Ita) Ceramica Flaminia 13 Claudio Cucinotta (Ita) De Rosa - Stac Plastic 14 Giuseppe Palumbo (Ita) Acqua & Sapone 15 Yuri Metlushenko (Ukr) Amore & Vita - Conad 16 Nicola D'andrea (Ita) Meridiana - Kalev Chocolate Team 17 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 18 Pier Paolo De Negri (Ita) ISD - Neri 19 Thomas Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 20 René Weissinger (Ger) Vorarlberg - Corratec 21 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - Farnese Vini 22 Matteo Montaguti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 23 Davide d'Angelo (Ita) CDC Cavaliere 24 Alessandro Fantini (Ita) Acqua & Sapone 25 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 26 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 27 Edoardo Girardi (Ita) Ceramica Flaminia 28 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 29 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 30 Josef Benetseder (Aut) Vorarlberg - Corratec 31 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 32 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 33 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 34 Dean Podgornik (Slo) Loborika 35 Hubert Schwab (Swi) Vorarlberg - Corratec 36 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 37 Santo Anza (Ita) Ceramica Flaminia 38 Emanuel Vona (Ita) ISD - Neri 39 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 40 Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas-Doimo 41 Lorenzo Bernucci (Ita) Lampre - Farnese Vini 42 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 43 Massimo Giunti (Ita) Androni Giocattoli 44 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 45 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 46 Fabrice Piemontesi (Ita) Androni Giocattoli 47 Gianluca Mirenda (Ita) ISD - Neri 48 Denys Kostyuk (Ukr) ISD - Neri 49 Serhy Hrechyn (Ukr) Amore & Vita - Conad 50 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 51 Luca Ascani (Ita) CDC Cavaliere 52 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 53 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 54 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 55 Raivis Belohvosciks (Lat) Ceramica Flaminia 56 Donato Cannone (Ita) Ceramica Flaminia 57 Andrea Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 58 Radoslav Rogina (Cro) Loborika 59 Andreas Dietziker (Swi) Vorarlberg - Corratec 60 Sergio Lagana (Ita) De Rosa - Stac Plastic 61 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 62 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas-Doimo 63 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 64 Piergiorgio Camussa (Ita) Vorarlberg - Corratec 65 Mauro Hrastnik (Cro) Meridiana - Kalev Chocolate Team 66 Salvatore Commesso (Ita) Meridiana - Kalev Chocolate Team 67 Emanuel Kiserlovski (Cro) Loborika 68 Dominik Hrinkow (Aut) Vorarlberg - Corratec 69 Jakub Novak (Svk) Amore & Vita - Conad 70 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 71 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg - Corratec 72 Jure Golcer (Slo) De Rosa - Stac Plastic 73 Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Doimo 74 Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita - Conad 75 Pasquale Muto (Ita) Miche 76 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Androni Giocattoli 77 Fausto Fognini (Ita) Amore & Vita - Conad 78 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita - Conad 79 Domenico Agosta (Ita) CDC Cavaliere 80 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre - Farnese Vini 81 Davide Torosantucci (Ita) CDC Cavaliere 82 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Doimo 83 Enrico Zen (Ita) Colnago - CSF Inox 84 Fabrizio Lucciola (Ita) Ceramica Flaminia 85 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 86 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika 87 Nicholas Sanderson (Aus) Amore & Vita - Conad 88 Bruno Radotic (Cro) Meridiana - Kalev Chocolate Team 89 Mariano Giallorenzo (Ita) Meridiana - Kalev Chocolate Team 90 Luigi Gitto (Ita) Miche 91 Fortunato Baliani (Ita) Miche 92 Kristijan Durasek (Cro) Loborika 93 Olegs Melehs (Lat) Meridiana - Kalev Chocolate Team 94 Stefano Usai (Ita) Meridiana - Kalev Chocolate Team 95 Marco Cattaneo (Ita) De Rosa - Stac Plastic 96 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika 97 Giairo Ermeti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:20 98 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 99 Roberto Cesaro (Ita) Miche 100 Mirco Lorenzetto (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:00:51 101 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 0:00:59 102 Paolo Longo Borghini (Ita) ISD - Neri 103 Daniele Ratto (Ita) Carmiooro NGC 0:01:29 104 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 105 Kristof Vollon (Bel) Amore & Vita - Conad 106 Oleg Opryshko (Ukr) Amore & Vita - Conad 107 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:31 108 Leonardo Scarselli (Ita) ISD - Neri 109 Francesco Tizza (Ita) Carmiooro NGC 110 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 111 Konstantin Volik (Uzb) Amore & Vita - Conad 112 Antonio Quadranti (Ita) Carmiooro NGC 113 Michael Rasmussen (Den) Miche 114 Silvère Ackermann (Swi) Vorarlberg - Corratec 115 Aristide Ratti (Ita) Carmiooro NGC 116 Raffaele Ferrara (Ita) Carmiooro NGC 0:01:34 117 Emanuele Sella (Ita) Carmiooro NGC 118 Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche 119 Luca Zanasca (Ita) CDC Cavaliere 120 Giuseppe Muraglia (Ita) CDC Cavaliere 121 Brian Vandborg (Den) Liquigas-Doimo 122 Simone Ponzi (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:01:44 123 Grega Bole (Slo) Lampre - Farnese Vini 124 Aurélien Passeron (Fra) Meridiana - Kalev Chocolate Team 125 Aleksandar Prso (Cro) Loborika 126 Massimo Demarin (Cro) Loborika 0:02:21 127 Damiano Margutti (Ita) Androni Giocattoli 128 Matteo Bono (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:02:24 129 Daniele Righi (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:03:20

Sprint 1 -Taverna di Montalto Uffugo 1 Domenico Agosta (Ita) CDC Cavaliere 2 Luigi Gitto (Ita) Miche 3 Bruno Radotic (Cro) Meridiana - Kalev Chocolate Team

Sprint 2 - Cariati 1 Domenico Agosta (Ita) CDC Cavaliere 2 Bruno Radotic (Cro) Meridiana - Kalev Chocolate Team 3 Luigi Gitto (Ita) Miche

Young riders 1 Jacopo Guarnieri (Ita) Liquigas-Doimo 3:55:52 2 Andrea Piechele (Ita) Carmiooro NGC 3 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 4 Pier Paolo De Negri (Ita) ISD - Neri 5 Thomas Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 6 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 7 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 8 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 9 Mauro Hrastnik (Cro) Meridiana - Kalev Chocolate Team 10 Dominik Hrinkow (Aut) Vorarlberg - Corratec 11 Jakub Novak (Svk) Amore & Vita - Conad 12 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 13 Enrico Zen (Ita) Colnago - CSF Inox 14 Fabrizio Lucciola (Ita) Ceramica Flaminia 15 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 16 Luigi Gitto (Ita) Miche 17 Kristijan Durasek (Cro) Loborika 18 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 19 Roberto Cesaro (Ita) Miche 20 Daniele Ratto (Ita) Carmiooro NGC 0:01:29 21 Kristof Vollon (Bel) Amore & Vita - Conad 22 Oleg Opryshko (Ukr) Amore & Vita - Conad 23 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:31 24 Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche 0:01:34 25 Simone Ponzi (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:01:44 26 Aleksandar Prso (Cro) Loborika 27 Damiano Margutti (Ita) Androni Giocattoli 0:02:21

Foreign riders 1 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Carmiooro NGC 3:55:52 2 Danilo Hondo (Ger) Lampre - Farnese Vini 3 Yuri Metlushenko (Ukr) Amore & Vita - Conad 4 René Weissinger (Ger) Vorarlberg - Corratec 5 Josef Benetseder (Aut) Vorarlberg - Corratec 6 Dean Podgornik (Slo) Loborika 7 Hubert Schwab (Swi) Vorarlberg - Corratec 8 Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas-Doimo 9 Denys Kostyuk (Ukr) ISD - Neri 10 Serhy Hrechyn (Ukr) Amore & Vita - Conad 11 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 12 Raivis Belohvosciks (Lat) Ceramica Flaminia 13 Radoslav Rogina (Cro) Loborika 14 Andreas Dietziker (Swi) Vorarlberg - Corratec 15 Mauro Hrastnik (Cro) Meridiana - Kalev Chocolate Team 16 Emanuel Kiserlovski (Cro) Loborika 17 Dominik Hrinkow (Aut) Vorarlberg - Corratec 18 Jakub Novak (Svk) Amore & Vita - Conad 19 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg - Corratec 20 Jure Golcer (Slo) De Rosa - Stac Plastic 21 Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita - Conad 22 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Androni Giocattoli 23 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita - Conad 24 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 25 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika 26 Nicholas Sanderson (Aus) Amore & Vita - Conad 27 Bruno Radotic (Cro) Meridiana - Kalev Chocolate Team 28 Kristijan Durasek (Cro) Loborika 29 Olegs Melehs (Lat) Meridiana - Kalev Chocolate Team 30 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika 31 Kristof Vollon (Bel) Amore & Vita - Conad 0:01:29 32 Oleg Opryshko (Ukr) Amore & Vita - Conad 33 Konstantin Volik (Uzb) Amore & Vita - Conad 0:01:31 34 Silvère Ackermann (Swi) Vorarlberg - Corratec 35 Brian Vandborg (Den) Liquigas-Doimo 0:01:34 36 Grega Bole (Slo) Lampre - Farnese Vini 0:01:44 37 Aurélien Passeron (Fra) Meridiana - Kalev Chocolate Team 38 Aleksandar Prso (Cro) Loborika 39 Massimo Demarin (Cro) Loborika 0:02:21

General classification after stage 2 1 Matteo Montaguti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 8:36:25 2 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:04 3 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Carmiooro NGC 0:00:25 4 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:00:35 5 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 6 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 7 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:38 8 Lorenzo Bernucci (Ita) Lampre - Farnese Vini 9 Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas-Doimo 10 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 11 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 0:01:30 12 Jure Golcer (Slo) De Rosa - Stac Plastic 0:01:36 13 Paolo Longo Borghini (Ita) ISD - Neri 0:01:43 14 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:01:53 15 Davide d'Angelo (Ita) CDC Cavaliere 0:02:02 16 Luca Ascani (Ita) CDC Cavaliere 17 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:02:03 18 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 19 Davide Torosantucci (Ita) CDC Cavaliere 20 Hubert Schwab (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:02:06 21 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre - Farnese Vini 22 Enrico Zen (Ita) Colnago - CSF Inox 23 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:02:43 24 Massimo Giunti (Ita) Androni Giocattoli 0:03:17 25 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 0:03:18 26 Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Doimo 0:03:23 27 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 0:03:25 28 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 0:03:31 29 Marco Cattaneo (Ita) De Rosa - Stac Plastic 30 Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:03:43 31 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 32 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 33 Andrea Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 34 Sergio Lagana (Ita) De Rosa - Stac Plastic 35 Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita - Conad 0:03:47 36 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Androni Giocattoli 37 Fortunato Baliani (Ita) Miche 38 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 0:03:52 39 Alessandro Fantini (Ita) Acqua & Sapone 0:03:54 40 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 0:03:57 41 Giairo Ermeti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:04:07 42 Donato Cannone (Ita) Ceramica Flaminia 0:04:14 43 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:05:38 44 Giuseppe Muraglia (Ita) CDC Cavaliere 0:05:48 45 Grega Bole (Slo) Lampre - Farnese Vini 0:05:49 46 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Doimo 0:06:23 47 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:07:11 48 Danilo Hondo (Ger) Lampre - Farnese Vini 0:07:14 49 Giuseppe Palumbo (Ita) Acqua & Sapone 50 Fabrizio Lucciola (Ita) Ceramica Flaminia 0:07:35 51 Daniele Ratto (Ita) Carmiooro NGC 0:08:57 52 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 53 Simone Ponzi (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:09:20 54 Edoardo Girardi (Ita) Ceramica Flaminia 0:11:15 55 Josef Benetseder (Aut) Vorarlberg - Corratec 56 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 57 Radoslav Rogina (Cro) Loborika 58 Pasquale Muto (Ita) Miche 59 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 0:12:12 60 Gianluca Mirenda (Ita) ISD - Neri 0:12:58 61 Pier Paolo De Negri (Ita) ISD - Neri 0:13:00 62 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 63 Alessandro Maserati (Ita) Ceramica Flaminia 0:14:09 64 Oscar Gatto (Ita) ISD - Neri 65 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 66 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 67 Nicola D'andrea (Ita) Meridiana - Kalev Chocolate Team 68 Santo Anza (Ita) Ceramica Flaminia 69 Emanuel Vona (Ita) ISD - Neri 70 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas-Doimo 71 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 72 Piergiorgio Camussa (Ita) Vorarlberg - Corratec 73 Jakub Novak (Svk) Amore & Vita - Conad 74 Andreas Dietziker (Swi) Vorarlberg - Corratec 75 Fausto Fognini (Ita) Amore & Vita - Conad 76 Domenico Agosta (Ita) CDC Cavaliere 77 Roberto Cesaro (Ita) Miche 78 Emanuele Sella (Ita) Carmiooro NGC 0:14:27 79 Stefano Usai (Ita) Meridiana - Kalev Chocolate Team 0:14:54 80 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 0:14:57 81 Mirco Lorenzetto (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:15:00 82 Jacopo Guarnieri (Ita) Liquigas-Doimo 0:15:02 83 Antonio Quadranti (Ita) Carmiooro NGC 0:15:40 84 Michael Rasmussen (Den) Miche 85 Luca Zanasca (Ita) CDC Cavaliere 0:15:43 86 Brian Vandborg (Den) Liquigas-Doimo 87 Leonardo Scarselli (Ita) ISD - Neri 0:15:49 88 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 0:16:06 89 Damiano Margutti (Ita) Androni Giocattoli 0:16:30 90 Silvère Ackermann (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:16:45 91 Andrea Piechele (Ita) Carmiooro NGC 0:18:05 92 Yuri Metlushenko (Ukr) Amore & Vita - Conad 93 Claudio Cucinotta (Ita) De Rosa - Stac Plastic 94 Thomas Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 95 René Weissinger (Ger) Vorarlberg - Corratec 96 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 97 Serhy Hrechyn (Ukr) Amore & Vita - Conad 98 Raivis Belohvosciks (Lat) Ceramica Flaminia 99 Denys Kostyuk (Ukr) ISD - Neri 100 Fabrice Piemontesi (Ita) Androni Giocattoli 101 Dominik Hrinkow (Aut) Vorarlberg - Corratec 102 Emanuel Kiserlovski (Cro) Loborika 103 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita - Conad 104 Olegs Melehs (Lat) Meridiana - Kalev Chocolate Team 105 Aurélien Passeron (Fra) Meridiana - Kalev Chocolate Team 0:18:52 106 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:19:34 107 Francesco Tizza (Ita) Carmiooro NGC 0:19:36 108 Mattia Gavazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:19:47 109 Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche 0:20:03 110 Matteo Bono (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:20:53 111 Daniele Righi (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:21:36 112 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika 0:21:45 113 Dean Podgornik (Slo) Loborika 0:21:56 114 Salvatore Commesso (Ita) Meridiana - Kalev Chocolate Team 115 Mauro Hrastnik (Cro) Meridiana - Kalev Chocolate Team 116 Nicholas Sanderson (Aus) Amore & Vita - Conad 117 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika 0:22:05 118 Aleksandar Prso (Cro) Loborika 0:22:13 119 Luigi Gitto (Ita) Miche 0:22:19 120 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 121 Kristof Vollon (Bel) Amore & Vita - Conad 0:23:23 122 Aristide Ratti (Ita) Carmiooro NGC 0:24:16 123 Raffaele Ferrara (Ita) Carmiooro NGC 0:24:19 124 Bruno Radotic (Cro) Meridiana - Kalev Chocolate Team 0:24:34 125 Kristijan Durasek (Cro) Loborika 126 Mariano Giallorenzo (Ita) Meridiana - Kalev Chocolate Team 0:24:36 127 Oleg Opryshko (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:24:49 128 Konstantin Volik (Uzb) Amore & Vita - Conad 0:25:11 129 Massimo Demarin (Cro) Loborika 0:26:55

Mountains classification 1 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 5 pts 2 Matteo Montaguti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 3 3 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 2

Sprint classification 1 Domenico Agosta (Ita) CDC Cavaliere 12 pts 2 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 10 3 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita - Conad 10 4 Luigi Gitto (Ita) Miche 6 5 Bruno Radotic (Cro) Meridiana - Kalev Chocolate Team 6 6 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 4