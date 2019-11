The final podium at Etoile de Besseges with Tony Gallopin on the top step (Image credit: Fotoreporter Sirotti)

Tony Gallopin claimed the overall title at Etoile de Besseges after he won the fifth and final stage, a time trial in Ales on Sunday. The Frenchman, in his first season with AG2R La Mondiale, won the time trial in 15:21, enough to move him into the top of the classification. Yoann Paillot (St.Michel-Auber 93) was second in the time trial and Sylvain Chavanel (Direct Energie) was third.

The time trial proved to be the most decisive of the stages as it knocked overnight leader and double stage winner Marc Sarreau (FDJ) down into ninth overall. He finished 18th on the day. Strong time traillists further down in the classification were able to make the most of the 10km stage in Ales and move up in the final standings.

Gallopin started the stage in 15th overall but his winning performance in the time trial gave him the overall victory ahead of stage 2 winner Christophe Laporte (Cofidis), who was second at 15 seconds back. Paillot moved up from 31st into third, 20 seconds back, in the overall in the final standings.

This is the second race of the season for Gallopin, who made the move to AG2R La Mondiale this year, after spending four seasons with Lotto Soudal. He raced at the Grand Prix Cycliste la Marseillaise in January where he placed ninth.

The first three stages finished in large group sprints. Always a strong time triallist, Gallopin trailed in the GC standings each day, just far enough back, 20 seconds, but still within reach of the overall title ahead of the time trial.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:21 2 Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93 0:00:20 3 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:00:22 4 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:25 5 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:00:29 6 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:00:30 7 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:34 8 Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 0:00:39 9 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Club 0:00:45 10 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:00:45 11 Jérémy Roy (Fra) Groupama-FDJ 0:00:46 12 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:46 13 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 0:00:47 14 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:47 15 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:00:52 16 Gianni Marchand (Bel) Cibel-Cebon 0:00:52 17 Jimmy Janssens (Bel) Cibel-Cebon 0:00:53 18 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 0:00:55 19 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:56 20 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:00:56 21 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Club 0:00:57 22 Jeremy Cabot (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:03 23 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:04 24 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:01:06 25 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:01:07 26 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:08 27 Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:01:08 28 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:01:09 29 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:09 30 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:01:11 31 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:01:12 32 Adrien Garel (Fra) Vital Concept Club 0:01:14 33 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:14 34 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic 0:01:15 35 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:01:16 36 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:19 37 Justin Mottier (Fra) Vital Concept Club 0:01:19 38 Yoann Offredo (Fra) Wanty-Groupe Gobert 0:01:22 39 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 0:01:23 40 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:01:24 41 Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:01:25 42 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:27 43 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:01:27 44 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:01:28 45 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:01:28 46 Brecht Ruyters (Bel) Cibel-Cebon 0:01:29 47 Nicolas Baldo (Fra) St Michel-Auber 93 0:01:31 48 Florian Vachon (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:01:32 49 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:01:32 50 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:33 51 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:34 52 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:34 53 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM 0:01:37 54 Tom Devriendt (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:01:37 55 Dennis Coenen (Bel) Cibel-Cebon 0:01:39 56 Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:40 57 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:01:40 58 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:42 59 Jerome Mainard (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:45 60 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:46 61 Tom Dernies (Bel) Roubaix Lille Metropole 62 Lukas Spengler (Swi) WB Aqua Protect Veranclassic 0:01:47 63 Michiel Dieleman (Bel) Cibel-Cebon 0:01:47 64 Pierre Idjouadiene (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:49 65 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:01:50 66 Alo Jakin (Est) St Michel-Auber 93 0:01:51 67 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 0:01:52 68 Damien Touze (Fra) St Michel-Auber 93 0:01:52 69 Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:01:55 70 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel-Auber 93 0:01:56 71 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:01:56 72 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:01:57 73 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:01:59 74 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 0:01:59 75 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM 0:02:00 76 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:02:01 77 Colin Chris Stüssi (Swi) Amore & Vita-Prodir 0:02:03 78 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:03 79 Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:05 80 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:05 81 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Groupe Gobert 0:02:07 82 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:09 83 Pierre Barbier (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:10 84 Romain Feillu (Fra) St Michel-Auber 93 0:02:10 85 Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:12 86 Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:02:12 87 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:13 88 Davide Gabburo (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:02:13 89 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Club 0:02:17 90 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club 0:02:17 91 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:19 92 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:02:19 93 Mathias De Witte (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:02:20 94 Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:02:25 95 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:02:33 96 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:33 97 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:02:35 98 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:02:37 99 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:02:37 100 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:02:38 101 Bert De Backer (Bel) Vital Concept Club 0:02:43 102 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:47 103 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix Lille Metropole 0:02:47 104 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:50 105 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:50 106 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:02:52 107 Christophe Masson (Fra) WB Aqua Protect Veranclassic 0:02:59 108 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:02:59 109 Maris Bogdanovics (Lat) Amore & Vita-Prodir 0:03:10 110 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:03:14 111 Stijn De Bock (Bel) Cibel-Cebon 0:03:23 112 Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:03:27

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Direct Energie 0:47:23 2 AG2R La Mondiale 0:00:10 3 Cofidis, Solutions Credits 0:00:38 4 FDJ 0:00:51 5 Vital Concept Cycling Club 0:01:34 6 Veranda`s Willems - Crelan 0:01:48 7 Cibel - Cebon 0:01:54 8 St Michel - Auber 93 0:02:21 9 Wanty - Groupe Gobert 0:02:36 10 Team Fortuneo - Samsic 0:02:46 11 Delko Marseille Provence KTM 0:02:51 12 Roubaix Lille Metropole 0:03:01 13 WB Aqua Protect Veranclassic 0:03:06 14 Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:35 15 Caja Rural - Seguros RGA 0:03:38 16 Euskadi Basque Country - Murias 0:03:48 17 Bardiani CSF 0:04:38 18 Amore & Vita - Prodir 0:04:53

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 15:03:19 2 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:15 3 Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93 0:00:20 4 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:00:22 5 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:00:26 6 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:00:29 7 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:34 8 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:00:35 9 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 10 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Club 0:00:44 11 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:46 12 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 13 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:47 14 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Club 15 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:52 16 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 17 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:00:56 18 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 19 Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 0:01:05 20 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:01:10 21 Gianni Marchand (Bel) Cibel-Cebon 0:01:11 22 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:14 23 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:01:16 24 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:01:18 25 Yoann Offredo (Fra) Wanty-Groupe Gobert 0:01:22 26 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 0:01:23 27 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:24 28 Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:01:25 29 Nicolas Baldo (Fra) St Michel-Auber 93 0:01:30 30 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:31 31 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 32 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:01:32 33 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:33 34 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:35 35 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:01:38 36 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:01:41 37 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:45 38 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 39 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:01:46 40 Brecht Ruyters (Bel) Cibel-Cebon 0:01:51 41 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:01:53 42 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel-Auber 93 0:01:56 43 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:02 44 Dennis Coenen (Bel) Cibel-Cebon 0:02:05 45 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:08 46 Michiel Dieleman (Bel) Cibel-Cebon 47 Tom Dernies (Bel) Roubaix Lille Metropole 0:02:11 48 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:19 49 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:02:22 50 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:30 51 Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 52 Mathias De Witte (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:02:31 53 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:02:36 54 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:44 55 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:47 56 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Club 0:02:56 57 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:03:13 58 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM 0:03:15 59 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Groupe Gobert 0:03:16 60 Jerome Mainard (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:03:20 61 Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:03:56 62 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club 0:04:07 63 Jimmy Janssens (Bel) Cibel-Cebon 0:04:37 64 Damien Touze (Fra) St Michel-Auber 93 0:04:49 65 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:05:46 66 Florian Vachon (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:05:55 67 Tom Devriendt (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:06:44 68 Pierre Barbier (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:07:24 69 Romain Feillu (Fra) St Michel-Auber 93 0:07:36 70 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:08:05 71 Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA 0:08:15 72 Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:08:29 73 Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:08:41 74 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:08:45 75 Jérémy Roy (Fra) Groupama-FDJ 0:08:47 76 Christophe Masson (Fra) WB Aqua Protect Veranclassic 0:09:06 77 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:09:12 78 Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:09:20 79 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:09:36 80 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:09:43 81 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:10:02 82 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:08 83 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:10:29 84 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 0:10:38 85 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:11:12 86 Lukas Spengler (Swi) WB Aqua Protect Veranclassic 0:11:20 87 Alo Jakin (Est) St Michel-Auber 93 0:11:55 88 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 0:12:03 89 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic 0:12:05 90 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:12:55 91 Davide Gabburo (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:13:06 92 Colin Chris Stüssi (Swi) Amore & Vita-Prodir 0:14:05 93 Justin Mottier (Fra) Vital Concept Club 0:14:15 94 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:15:03 95 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:15:53 96 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:58 97 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:16:04 98 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM 0:16:21 99 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:16:33 100 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix Lille Metropole 0:17:16 101 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:17:22 102 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:17:24 103 Bert De Backer (Bel) Vital Concept Club 0:17:32 104 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:19:44 105 Stijn De Bock (Bel) Cibel-Cebon 0:19:56 106 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:20:09 107 Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:21:09 108 Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:21:37 109 Jeremy Cabot (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:21:55 110 Pierre Idjouadiene (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:23:35 111 Adrien Garel (Fra) Vital Concept Club 0:32:15 112 Maris Bogdanovics (Lat) Amore & Vita-Prodir 0:32:33

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 36 pts 2 Gianni Marchand (Bel) Cibel-Cebon 26 3 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 24 4 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 14 5 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 12 6 Michiel Dieleman (Bel) Cibel-Cebon 8 7 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 5 8 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 4 9 Tom Devriendt (Bel) Wanty-Groupe Gobert 4 10 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 4 11 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM 4 12 Davide Gabburo (Ita) Amore & Vita-Prodir 3 13 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 2 14 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 2 15 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 1 16 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 1

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 68 pts 2 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems Crelan 51 3 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 48 4 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Club 48 5 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Groupe Gobert 48 6 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 42 7 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 38 8 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 26 9 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 21 10 Damien Touze (Fra) St Michel-Auber 93 19 11 Pierre Barbier (Fra) Roubaix Lille Metropole 18 12 Romain Feillu (Fra) St Michel-Auber 93 14 13 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 12 14 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix Lille Metropole 12 15 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Club 11 16 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 10 17 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 18 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM 10 19 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 8 20 Tom Devriendt (Bel) Wanty-Groupe Gobert 8 21 Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 8 22 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 8 23 Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo-Oscaro 8 24 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 7 25 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 7 26 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 7 27 Pierre Idjouadiene (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 28 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 6 29 Gianni Marchand (Bel) Cibel-Cebon 6 30 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 6 31 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo-Oscaro 6 32 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 6 33 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM 6 34 Jerome Mainard (Fra) Roubaix Lille Metropole 5 35 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Groupe Gobert 4 36 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 4 37 Michiel Dieleman (Bel) Cibel-Cebon 4 38 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 4 39 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert 4 40 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 41 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel-Auber 93 2 42 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 2 43 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 15:04:05 2 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:00:06 3 Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 0:00:19 4 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 0:00:37 5 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:38 6 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:44 7 Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 8 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:01 9 Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:03:10 10 Damien Touze (Fra) St Michel-Auber 93 0:04:03 11 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:05:00 12 Pierre Barbier (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:06:38 13 Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA 0:07:29 14 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:12:09 15 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:15:07 16 Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:20:51 17 Pierre Idjouadiene (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:22:49 18 Adrien Garel (Fra) Vital Concept Club 0:31:29