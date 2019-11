Image 1 of 4 Jerome Cousin (Team Europcar) pulls on the race leader's jersey (Image credit: AFP) Image 2 of 4 Stage winner Jerome Cousin (Team Europcar) on the podium (Image credit: AFP) Image 3 of 4 Jerome Cousin (Team Europcar) wins stage 3 in Etoile Bessages (Image credit: AFP) Image 4 of 4 Jerome Cousin (Team Europcar) sprints toward the stage victory (Image credit: AFP)

Jerome Cousin (Team Europcar) won the third stage of the Étoile de Bessèges and took the overall lead on Friday after being part of an 11-rider breakaway.

Cousin won the 152km stage around Bessèges FDJ duo Anthony Roux and Arthur Vichot. He now leads Jonathan Hivert (Sojasun) by three seconds, with Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) third at 12 seconds.

Saturday’s 154km fourth stage is from Sabran to Pont Saint Esprit.

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar 3:40:02 2 Anthony Roux (Fra) FDJ 3 Arthur Vichot (Fra) FDJ 4 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 5 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 6 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 7 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 8 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 9 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 10 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 0:00:06 11 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:19 12 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:36 13 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 14 Jonas Van Genechten (Bel) Lotto Belisol 15 Maxime Vantomme (Bel) Crelan - Euphony 16 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos - Shimano 17 Nicolas Vereecken (Bel) An Post - Chainreaction 18 Kurt Hovelynck (Bel) Crelan - Euphony 19 Kiel Reijnen (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 20 Cyrille Patoux (Fra) Roubaix Lille Métropole 21 Niels Wytinck (Bel) An Post - Chainreaction 22 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 23 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 24 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 25 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Séché Environnement 26 Christopher Jennings (RSA) La Pomme Marseille 27 Sébastien Delfosse (Bel) Crelan - Euphony 28 Jérémy Roy (Fra) FDJ 29 Sergey Klimov (Rus) RusVelo 30 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 31 Baptiste Planckaert (Bel) Crelan - Euphony 32 Warren Barguil (Fra) Team Argos - Shimano 33 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 34 Georg Preidler (Aut) Team Argos - Shimano 35 Benjamin Le Montagner (Fra) Bretagne - Séché Environnement 36 Sean Downey (Irl) An Post - Chainreaction 37 Frédérique Robert (Bel) Lotto Belisol 38 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 39 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 40 Steven Tronet (Fra) Big Mat - Auber 93 41 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 42 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 43 Romain Sicard (Fra) Euskaltel Euskadi 44 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 45 Thomas Peterson (USA) Team Argos - Shimano 46 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Séché Environnement 47 Aleksandr Mironov (Rus) RusVelo 48 Grega Bole (Slo) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 49 Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol 50 Davide Frattini (Ita) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 51 Koen Barbe (Bel) Crelan - Euphony 52 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos - Shimano 53 Cyril Lemoine (Fra) Sojasun 54 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 55 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 56 Ilnur Zakarin (Rus) RusVelo 57 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Séché Environnement 58 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Séché Environnement 59 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 60 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 61 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel Euskadi 62 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 63 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 64 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 65 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 66 Benjamin Day (Aus) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 67 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 68 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel Euskadi 69 Jure Kocjan (Slo) Euskaltel Euskadi 70 Mark Mc Nally (GBr) An Post - Chainreaction 71 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 72 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 73 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 74 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 75 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol 76 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Séché Environnement 77 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 78 Laurent Pichon (Fra) FDJ 79 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Séché Environnement 80 Bert De Backer (Bel) Team Argos - Shimano 81 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 82 Tim De Clercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 83 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 84 Anthony Geslin (Fra) FDJ 85 Cédric Pineau (Fra) FDJ 86 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 87 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 88 Matthieu Sprick (Fra) Team Argos - Shimano 89 Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol 90 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 91 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 92 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 93 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Métropole 94 Franck Vermeulen (Fra) Roubaix Lille Métropole 95 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 96 François Parisien (Can) Team Argos - Shimano 97 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 98 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 99 Franck Bouyer (Fra) Team Europcar 100 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 101 Frédéric Amorison (Bel) Crelan - Euphony 102 Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol 0:01:40 103 Ronan Mc Laughlin (Irl) An Post - Chainreaction 104 Sergey Pomoshnikov (Rus) RusVelo 0:01:48 105 Grégory Habeaux (Bel) Accent Jobs - Wanty 106 Flavien Dassonville (Fra) Big Mat - Auber 93 107 Stéphane Rossetto (Fra) Big Mat - Auber 93 108 Pavel Kochetkov (Rus) RusVelo 0:01:55 109 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:42 110 Jérôme Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 111 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 0:03:45 112 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:04:41 113 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs - Wanty 0:12:27 114 Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs - Wanty 115 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel Euskadi 116 Ricardo Garcia (Spa) Euskaltel Euskadi 117 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 118 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 119 Roy Jans (Bel) Accent Jobs - Wanty 120 Jason Bakke (RSA) La Pomme Marseille 121 Florent Barle (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 122 Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Métropole 123 Luke Keough (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 124 Egidijus Juodvalkis LIT19880408 Crelan - Euphony 125 Kévin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Métropole 126 Aldo Ino Ilesic (Slo) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 127 Rony Martias (Fra) Sojasun 128 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 129 Steven Van Vooren (Bel) An Post - Chainreaction 130 Kevin Peeters (Bel) Crelan - Euphony 131 Maxime Le Montagner (Fra) Roubaix Lille Métropole 0:14:50 132 Niko Eeckhout (Bel) An Post - Chainreaction 0:15:39 133 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Wanty 134 Martyn Irvine (Irl) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 135 Alexander Serov (Rus) RusVelo 136 Andrey Solomennikov (Rus) RusVelo 137 Alphonse Vermote (Bel) An Post - Chainreaction 138 Adrian Saez (Spa) Euskaltel Euskadi 139 Adrian Hegyvary (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 140 Tim De Troyer (Bel) Accent Jobs - Wanty 141 Nicolas Bazin (Fra) Big Mat - Auber 93 142 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo

Sprint 1 - 42.9km # Rider Name (Country) Team Result 1 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 6 pts 2 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 4 3 Georg Preidler (Aut) Team Argos - Shimano 2

Sprint 2 - 87.6km # Rider Name (Country) Team Result 1 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 6 pts 2 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 4 3 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 2

Sprint 3 - 132.2km # Rider Name (Country) Team Result 1 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 6 pts 2 Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar 4 3 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 2

Sprint 4 - Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar 25 pts 2 Anthony Roux (Fra) FDJ 20 3 Arthur Vichot (Fra) FDJ 16 4 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 14 5 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 12 6 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 10 7 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 9 8 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 8 9 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 7 10 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 6 11 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 5 12 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4 13 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 3 14 Jonas Van Genechten (Bel) Lotto Belisol 2 15 Maxime Vantomme (Bel) Crelan - Euphony 1

Mountain 1 - Col de Trelys, 6.4km # Rider Name (Country) Team Result 1 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 10 pts 2 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 8 3 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 6 4 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 4 5 Cyril Lemoine (Fra) Sojasun 2

Mountain 2 - 50.8km # Rider Name (Country) Team Result 1 Georg Preidler (Aut) Team Argos - Shimano 10 pts 2 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 8 3 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 6 4 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 4 5 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 2

Mountain 3 -Col de Trelys, 95.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 10 pts 2 Georg Preidler (Aut) Team Argos - Shimano 8 3 Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol 6 4 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 4 5 Arthur Vichot (Fra) FDJ 2

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 FDJ 11:00:06 2 Team Europcar 0:00:36 3 Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team 0:00:42 4 AG2R La Mondiale 0:00:55 5 Sojasun 0:01:12 6 La Pomme Marseille 7 Crelan - Euphony 0:01:48 8 An Post - Chainreaction 9 Big Mat - Auber 93 10 Team Argos - Shimano 11 Lotto Belisol 12 Bretagne - Séché Environnement 13 Topsport Vlaanderen - Baloise 14 RusVelo 15 Unitedhealthcare Pro Cycling Team 16 Cofidis, Solutions Crédits 17 Euskaltel Euskadi 18 Roubaix Lille Métropole 19 Accent Jobs - Wanty 0:07:12

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar 10:49:31 2 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 0:00:03 3 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:12 4 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 5 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 6 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 0:00:17 7 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 0:00:24 8 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 0:00:27 9 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:32 10 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 0:00:38 11 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 0:00:44 12 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:00:45 13 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 0:00:46 14 Georg Preidler (Aut) Team Argos - Shimano 0:00:47 15 Arthur Vichot (Fra) FDJ 16 Jonas Van Genechten (Bel) Lotto Belisol 0:00:48 17 Cyrille Patoux (Fra) Roubaix Lille Métropole 18 Nicolas Vereecken (Bel) An Post - Chainreaction 19 Kurt Hovelynck (Bel) Crelan - Euphony 20 Kiel Reijnen (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 21 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 22 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 23 Benjamin Le Montagner (Fra) Bretagne - Séché Environnement 24 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 25 Sébastien Delfosse (Bel) Crelan - Euphony 26 Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 27 Bert De Backer (Bel) Team Argos - Shimano 28 Cyril Lemoine (Fra) Sojasun 29 Warren Barguil (Fra) Team Argos - Shimano 30 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 31 Thomas Peterson (USA) Team Argos - Shimano 32 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 33 Jérémy Roy (Fra) FDJ 34 Romain Sicard (Fra) Euskaltel Euskadi 35 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos - Shimano 36 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos - Shimano 37 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 38 Davide Frattini (Ita) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 39 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Séché Environnement 40 Laurent Pichon (Fra) FDJ 41 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 42 François Parisien (Can) Team Argos - Shimano 43 Grega Bole (Slo) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 44 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 45 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 46 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 47 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Séché Environnement 48 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 49 Tim De Clercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 50 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 51 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 52 Frédérique Robert (Bel) Lotto Belisol 0:01:02 53 Niels Wytinck (Bel) An Post - Chainreaction 54 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:04 55 Maxime Vantomme (Bel) Crelan - Euphony 56 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Séché Environnement 57 Steven Tronet (Fra) Big Mat - Auber 93 58 Sean Downey (Irl) An Post - Chainreaction 59 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 60 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 61 Jure Kocjan (Slo) Euskaltel Euskadi 62 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 63 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 64 Anthony Geslin (Fra) FDJ 65 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel Euskadi 66 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 67 Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol 0:01:08 68 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:10 69 Baptiste Planckaert (Bel) Crelan - Euphony 0:01:23 70 Koen Barbe (Bel) Crelan - Euphony 0:01:24 71 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:26 72 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 0:01:27 73 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Séché Environnement 74 Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol 75 Ilnur Zakarin (Rus) RusVelo 76 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 77 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 78 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Séché Environnement 79 Sergey Klimov (Rus) RusVelo 80 Mark Mc Nally (GBr) An Post - Chainreaction 81 Cédric Pineau (Fra) FDJ 82 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 83 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 84 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Séché Environnement 85 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 86 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol 87 Matthieu Sprick (Fra) Team Argos - Shimano 88 Franck Vermeulen (Fra) Roubaix Lille Métropole 89 Frédéric Amorison (Bel) Crelan - Euphony 90 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 91 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 92 Franck Bouyer (Fra) Team Europcar 93 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Métropole 94 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel Euskadi 0:01:52 95 Grégory Habeaux (Bel) Accent Jobs - Wanty 0:02:20 96 Christopher Jennings (RSA) La Pomme Marseille 0:02:27 97 Aleksandr Mironov (Rus) RusVelo 98 Benjamin Day (Aus) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 99 Ronan Mc Laughlin (Irl) An Post - Chainreaction 0:02:31 100 Flavien Dassonville (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:39 101 Stéphane Rossetto (Fra) Big Mat - Auber 93 102 Sergey Pomoshnikov (Rus) RusVelo 103 Pavel Kochetkov (Rus) RusVelo 0:02:46 104 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:54 105 Jérôme Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 106 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 0:03:57 107 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:14 108 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:05:27 109 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:05:32 110 Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol 0:06:18 111 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:00 112 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 0:10:46 113 Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs - Wanty 0:12:39 114 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 115 Roy Jans (Bel) Accent Jobs - Wanty 116 Luke Keough (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 117 Aldo Ino Ilesic (Slo) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 118 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs - Wanty 119 Florent Barle (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 120 Rony Martias (Fra) Sojasun 121 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 122 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel Euskadi 0:12:59 123 Kevin Peeters (Bel) Crelan - Euphony 0:13:18 124 Ricardo Garcia (Spa) Euskaltel Euskadi 125 Egidijus Juodvalkis LIT19880408 Crelan - Euphony 126 Steven Van Vooren (Bel) An Post - Chainreaction 127 Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Métropole 128 Kévin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Métropole 129 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 0:14:18 130 Maxime Le Montagner (Fra) Roubaix Lille Métropole 0:15:02 131 Alphonse Vermote (Bel) An Post - Chainreaction 0:15:48 132 Andrey Solomennikov (Rus) RusVelo 0:15:51 133 Tim De Troyer (Bel) Accent Jobs - Wanty 0:16:30 134 Adrian Saez (Spa) Euskaltel Euskadi 135 Adrian Hegyvary (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 136 Martyn Irvine (Irl) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 137 Alexander Serov (Rus) RusVelo 0:16:50 138 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Wanty 139 Nicolas Bazin (Fra) Big Mat - Auber 93 0:17:12 140 Niko Eeckhout (Bel) An Post - Chainreaction 0:17:30 141 Jason Bakke (RSA) La Pomme Marseille 0:20:12 142 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo 0:20:17

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 49 pts 2 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 35 3 Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar 29 4 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 28 5 Frédérique Robert (Bel) Lotto Belisol 26 6 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 21 7 Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs - Wanty 21 8 Anthony Roux (Fra) FDJ 20 9 Jonas Van Genechten (Bel) Lotto Belisol 17 10 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 16 11 Arthur Vichot (Fra) FDJ 16 12 Cyrille Patoux (Fra) Roubaix Lille Métropole 16 13 Baptiste Planckaert (Bel) Crelan - Euphony 16 14 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 15 15 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 14 16 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 14 17 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 12 18 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 11 19 Bert De Backer (Bel) Team Argos - Shimano 11 20 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 8 21 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 8 22 Nicolas Vereecken (Bel) An Post - Chainreaction 8 23 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 7 24 Koen Barbe (Bel) Crelan - Euphony 6 25 Alphonse Vermote (Bel) An Post - Chainreaction 6 26 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 6 27 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 5 28 Aldo Ino Ilesic (Slo) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 5 29 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 4 30 Niels Wytinck (Bel) An Post - Chainreaction 4 31 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 4 32 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 33 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 3 34 Georg Preidler (Aut) Team Argos - Shimano 2 35 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 36 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 2 37 Kurt Hovelynck (Bel) Crelan - Euphony 2 38 Kiel Reijnen (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 2 39 Benjamin Le Montagner (Fra) Bretagne - Séché Environnement 2 40 Maxime Vantomme (Bel) Crelan - Euphony 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 24 pts 2 Georg Preidler (Aut) Team Argos - Shimano 18 3 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 12 4 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 12 5 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 10 6 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 10 7 Jason Bakke (RSA) La Pomme Marseille 8 8 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 8 9 Alphonse Vermote (Bel) An Post - Chainreaction 8 10 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 11 Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol 6 12 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 4 13 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 4 14 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 4 15 Arthur Vichot (Fra) FDJ 2 16 Cyril Lemoine (Fra) Sojasun 2

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar 10:49:31 2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:12 3 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 0:00:17 4 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 0:00:38 5 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 0:00:46 6 Georg Preidler (Aut) Team Argos - Shimano 0:00:47 7 Nicolas Vereecken (Bel) An Post - Chainreaction 0:00:48 8 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 9 Warren Barguil (Fra) Team Argos - Shimano 10 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos - Shimano 11 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos - Shimano 12 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 13 Tim De Clercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 14 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 15 Frédérique Robert (Bel) Lotto Belisol 0:01:02 16 Niels Wytinck (Bel) An Post - Chainreaction 17 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Séché Environnement 0:01:04 18 Sean Downey (Irl) An Post - Chainreaction 19 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil - DCM Pro Cycling 20 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 21 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 22 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:26 23 Ilnur Zakarin (Rus) RusVelo 0:01:27 24 Mark Mc Nally (GBr) An Post - Chainreaction 25 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Métropole 26 Christopher Jennings (RSA) La Pomme Marseille 0:02:27 27 Flavien Dassonville (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:39 28 Sergey Pomoshnikov (Rus) RusVelo 29 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:05:32 30 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:00 31 Roy Jans (Bel) Accent Jobs - Wanty 0:12:39 32 Luke Keough (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team 33 Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Métropole 0:13:18 34 Maxime Le Montagner (Fra) Roubaix Lille Métropole 0:15:02 35 Alphonse Vermote (Bel) An Post - Chainreaction 0:15:48 36 Tim De Troyer (Bel) Accent Jobs - Wanty 0:16:30 37 Jason Bakke (RSA) La Pomme Marseille 0:20:12