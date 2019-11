Image 1 of 31 Irish champion Ryan Mullen (Cannondale-Drapac) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 31 Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) remained the points leader (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 31 Race leader Lars Boom (LottoNL-Jumbo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 31 Lars Boom (LottoNL-Jumbo) pulls on the green jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 31 Lars Boom (LottoNL-Jumbo) lets it all out (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 31 Lars Boom (LottoNL-Jumbo) waves from the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 31 Lars Boom (LottoNL-Jumbo) with his Primus beer (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 31 Stage winner Lars Boom (LottoNL-Jumbo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 31 Lars Boom (LottoNL-Jumbo) on the podium as the stage winner (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 31 Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) relaxing pre-stage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 31 Stefan Kung (BMC) on his last day as race leader (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 31 Greg Van Avermaet (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 31 Lars Boom wins stage 5 at the BinckBank Tour (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 14 of 31 Mads Petersen drives the pace during stage 5 at the BinckBank Tour (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 15 of 31 Marcel Kittel in action at the BinckBank Tour (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 16 of 31 Javier Moreno drives the breakaway (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 17 of 31 Scenery along the route of stage 5 at the BinckBank Tour (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 18 of 31 David Per (Bahrain-Merida) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 19 of 31 Peter Sagan finishes stage 5 at the BinckBank Tour (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 20 of 31 Jasha Sutterlin (Movistar) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 21 of 31 The peloton in action during stage 5 at the BinckBank Tour (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 22 of 31 Lars Boom wins stage 5 at the BinckBank Tour (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 23 of 31 Japser Stuyven at the head of affairs at the BinckBank Tour (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 24 of 31 Lars Boom wins stage 5 at the BinckBank Tour (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 25 of 31 Lars Boom (LottoNL-Jumbo) opened enough of a gap to hold off the chasers (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 31 Lars Boom (LottoNL-Jumbo) was cheered by the crowd (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 31 Lars Boom (LottoNL-Jumbo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 31 Lars Boom (LottoNL-Jumbo) held off the chasers to win stage 5 of the BinckBank Tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 31 Lars Boom (LottoNL-Jumbo) gesticulated as he crossed the line (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 31 Lars Boom (LottoNL-Jumbo) made a solo attack with two kilometres to go (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 31 Lars Boom (LottoNL-Jumbo) vented his anger after winning the stage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

After three bunch sprints and an individual time trial, stage 5 of the BinckBank Tour drew the general classification hopefuls into open hostilities, and Lars Boom (LottoNL-Jumbo) emerged from a tactical day in the Limburg hills to take the stage win and with it the overall lead.

The Dutchman forged clear of an elite selection of 17 riders inside the last two kilometres of the Amstel Gold-flavoured stage, finishing three seconds clear as Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) led the rest of the group home, with Greg Van Avermaet (BMC) taking third place.

A pumped-up Boom bashed his bike as he celebrated his stage win, and he would soon receive confirmation that he’d be pulling on the leader’s jersey, too. Overnight leader Stefan Kung (BMC) was twice caught out as he struggled defend the green jersey, and both times in the same place.

Twenty-six km into the 38km finishing circuit came the Weg Langs Stammen climb – one of 18 on the 167km route – followed by an exposed stretch of road, and on the first lap Kung suffered a mechanical as the race split into two pelotons. Things would come back together, but at the same point on the second lap the decisive splits formed and it was game over.

At that point, it seemed that Sagan, fourth overall at the start of the day, was destined to regain the leader’s jersey, but Boom, who started the day five seconds down on the world champion, was lifted into green thanks to his 10 bonus seconds for the stage win. Sagan, who collected six of his own, now sits second overall at two seconds, with Tom Dumoulin (Team Sunweb) making the selection to remain third overall at eight seconds.

“The spring Classics were not what I hoped for this year, and there was a lot of anger and happiness when I passed the finish with this victory,” said Boom. “I’ve worked really hard in the last few weeks and months to get back in good shape, that’s why I’m so happy.”

Sagan, with two sprint victories to his name so far, had been the star of the show at the BinckBank Tour, and today he was the pivot in a tactical finale. It was a combination of strength and positioning that took the elite selection clear with 12km to go, but from then on in it was a question as to who would work, attack and chase.

Tim Wellens (Lotto Soudal), Petr Vakoc (Quick-Step Floors), and Michael Valgren (Astana) were already at the head of affairs, having attacked through the golden kilometre and soon other big hitters were up with them. Along with Sagan, Boom, and Dumoulin, there was Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac), Oliver Naesen and Jan Bakelants (AG2R La Mondiale), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Jasha Sutterlin (Movistar) and Danny van Poppel (Sky).

Sagan switched between accelerating and remonstrating with his companions for their perceived lack of work, and a lull allowed Van Avermaet back into contention, along with Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Jens Keukeleire (Orica-Scott), and Andre Greipel (Lotto Soudal).

The most promising attack came from Stuyven, once the last of the 18 short climbs was out of the way, but, with Bakelants on his wheel, he was slowly but surely reeled back, with Sagan the chief chaser. Vanmarcke sprang an attack with 2km to go but a sharp right-hander disrupted his progress, and that’s when Boom rolled the dice.

Sagan again found himself on the front of the group but soon swang over to urge others to take up the chase, and that was the moment the stage was Boom’s.

How it unfolded

The stage took in the Kruisberg and Cauberg, two of the Amstel Gold Race’s most famous climbs, but they appeared early in the 167km route, starting and finishing in Sittard-Geleen, and as such had little impact.

Before the first of the 18 climbs at the 30-kilometre mark, a breakaway of seven riders was away, containing Jos Van Emden (LottoNL-Jumbo), Mathias Brändle (Trek-Segafredo), Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) Michael Hepburn (Orica-Scott), Jon Ander Insausti (Bahrain-Merida) Jesper Asselman (Roompot) and Huub Duijn (Verandas Willems-Crelan).

They managed to carve out a lead of a few minutes as the peloton remained calm until the final 50km, where the race exploded and barely let up to the line. A key moment was just after the first ascent of the Weg Langs Stammen, when the peloton split in two, the front group containing a good 30 riders. Kung appeared present and correct but a puncture soon meant he was frantically chasing as the race crossed the finish line for the bell lap with around 38km to go. His teammate Van Avermaet was up the road but wasn’t going to drop back and after a few minutes of panic, Kung slotted back to join other teammates in the second peloton, where Roompot were working hard having missed the split.

Despite Sunweb setting a furious group in the first peloton, the two groups would slowly but surely come back together, joining with 20km to go, but the raised pace had almost annihilated the break’s advantage.

Hepburn and Vakoc went in for one last roll of the dice and they took their lead into the golden kilometre, positioned just after the Schatsberg, the fourth-from-last climb, with 17km to go.

At that point Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiale) attacked from the bunch and was soon joined by Valgren and Wellens as they reached the head of the race, while Marcus Burghardt policed things for Sagan behind.

Over the top of the Weg Langs Stammen, themain group split again, with 10 riders skipping clear as the race turned onto the main road. A quick glance showed the likes of Sagan, Vanmarcke, Naesen, Dumoulin, and Stuyven were all in there and it was clear this was the key move.

Collaboration, though, was poor, and Sagan made a point of launching two big attacks, before looking round to ask why his companions had shut him down but weren’t willing to help kick the group on to distance the likes of Gilbert and Van Avermaet, who were at that point in the second group. They ended up making the bridge in a group of four with 6km to go, and it was a case of who would make the right attack at the right moment, with the circumstances in their favour.

In the end, the stars aligned for Boom.

Brief Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 3:43:46 2 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:03 3 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 4 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 5 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 6 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 7 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 8 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 9 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 10 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 11 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 12 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 13 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 14 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 15 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 16 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 17 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:46 18 Elia Viviani (Ita) Team Sky 19 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 20 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac 21 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 22 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 23 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 24 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 25 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 26 Ion Insausti (Spa) Bahrain-Merida 27 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 28 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 29 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 30 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 31 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 32 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 33 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 34 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 35 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 36 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 37 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 38 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 39 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 40 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 41 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 42 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 43 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 44 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 45 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 46 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 47 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 48 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 49 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 50 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 51 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 52 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 53 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 54 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 55 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 56 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 57 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 58 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 59 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 60 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 61 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 62 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 63 Wout Van Aert (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:00:55 64 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:01:32 65 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:55 66 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 67 Léo Vincent (Fra) FDJ 68 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 69 Gijs Van Hoeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 70 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 0:02:07 71 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:03 72 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 73 Mark Mcnally (GBr) Wanty - Groupe Gobert 74 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 75 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 76 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 77 Simone Consonni (Ita) Team UAE Emirates 78 Marc Sarreau (Fra) FDJ 79 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 80 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 81 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 82 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 83 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:04:44 84 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 85 Stijn Steels (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:05:19 86 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 87 Roger Kluge (Ger) Orica-Scott 0:05:43 88 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 89 Tim Merlier (Bel) Veranda's Willems Crelan 90 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 91 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 92 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 93 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 94 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 95 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 96 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 97 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:05:47 98 Nuno Bico (Por) Movistar Team 0:06:13 99 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:08:53 100 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 101 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 102 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 103 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 104 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 105 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 106 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 107 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 108 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 109 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 110 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 111 Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan 112 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 113 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 114 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 115 Ben Swift (GBr) Team UAE Emirates 0:09:24 116 Oliviero Troia (Ita) Team UAE Emirates 0:10:39 117 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 0:12:41 118 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 119 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 120 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 121 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 122 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 123 Mickael Delage (Fra) FDJ 124 Ian Stannard (GBr) Team Sky 125 Owain Doull (GBr) Team Sky 126 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 127 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 128 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 129 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 130 Sebastian Henao (Col) Team Sky 131 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 132 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 133 Sam Bewley (NZl) Orica-Scott 134 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 135 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 136 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan 137 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 138 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 139 David Per (Slo) Bahrain-Merida 140 Marko Kump (Slo) Team UAE Emirates 141 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 142 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 143 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 144 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 145 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 146 Kenny Dehaes (Bel) Wanty - Groupe Gobert 147 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 148 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 149 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 150 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 151 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 152 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 153 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Crelan 154 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 155 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 0:15:48 156 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 157 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal DNF Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo DNF Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo DNF Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb DNF Filippo Ganna (Ita) Team UAE Emirates DNF Arnaud Demare (Fra) FDJ DNF Jérémy Roy (Fra) FDJ DNF Winner Anacona (Col) Movistar Team DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems Crelan

Primus checkpoint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 10 pts 2 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 8 3 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 6 4 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 4 5 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 2

Primus checkpoint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 10 pts 2 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 8 3 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 6 4 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 4 5 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 2

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 30 pts 2 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 25 3 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 22 4 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 19 5 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 17 6 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 15 7 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 13 8 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 12 9 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 11 10 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 10

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 AG2R La Mondiale 11:12:10 2 Quick - Step Floors 3 Lotto Soudal 4 Team Lotto Nl - Jumbo 0:00:40 5 Team Sunweb 0:00:43 6 Bora - Hansgrohe 7 Trek - Segafredo 8 Cannondale Drapac Professional 9 Orica - Scott 10 BMC Racing Team 11 Movistar Team 12 Wanty - Groupe Gobert 0:01:26 13 Bahrain - Merida 14 Team Dimension Data 0:02:12 15 Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:35 16 Team Katusha Alpecin 17 Astana Pro Team 0:04:41 18 Roompot - Nederlandse Loterij 0:07:32 19 UAE Team Emirates 0:12:21 20 Team Sky 0:12:38 21 Veranda's Willems - Crelan 0:14:39 22 FDJ 0:16:47

General classification after stage 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 15:23:17 2 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:02 3 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:08 4 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:00:19 5 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:00:27 6 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 7 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:00:29 8 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 0:00:32 9 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 0:00:35 10 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:00:36 11 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 12 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:00:38 13 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 0:00:42 14 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:00:45 15 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:00:46 16 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 0:00:48 17 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:00:50 18 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:54 19 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:00:58 20 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:01:03 21 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 22 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:05 23 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:08 24 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:01:11 25 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 0:01:12 26 Wout Van Aert (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:01:16 27 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 0:01:17 28 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 29 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 0:01:18 30 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 31 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 0:01:21 32 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 0:01:22 33 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:01:23 34 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:01:26 35 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 0:01:29 36 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:01:30 37 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:31 38 Ion Insausti (Spa) Bahrain-Merida 39 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 40 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:01:33 41 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:01:37 42 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 43 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:38 44 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 0:01:41 45 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:42 46 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:01:48 47 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 48 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:01:54 49 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:01:58 50 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:01:59 51 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:02 52 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:02:09 53 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:11 54 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:13 55 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:02:19 56 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:27 57 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac 0:02:31 58 Léo Vincent (Fra) FDJ 0:02:38 59 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:44 60 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:02:47 61 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:02:56 62 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 63 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 64 Gijs Van Hoeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:03:12 65 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:03:17 66 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:03:30 67 Simone Consonni (Ita) Team UAE Emirates 0:03:50 68 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 0:03:51 69 Mark Mcnally (GBr) Wanty - Groupe Gobert 0:04:04 70 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 71 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:04:23 72 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:04:25 73 Marc Sarreau (Fra) FDJ 0:04:30 74 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 0:04:32 75 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:04:58 76 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:00 77 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 0:05:23 78 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:05:27 79 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:05:41 80 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:05:59 81 Roger Kluge (Ger) Orica-Scott 0:06:21 82 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 83 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:06:27 84 Tim Merlier (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:06:37 85 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 86 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:06:50 87 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:06:51 88 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:07:02 89 Stijn Steels (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 90 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:07:10 91 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:07:19 92 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:07:40 93 Nuno Bico (Por) Movistar Team 0:08:24 94 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:14 95 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:09:21 96 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:09:22 97 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 0:09:28 98 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:09:37 99 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 100 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:09:46 101 Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:09:47 102 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:09:48 103 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:09:50 104 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 105 Ben Swift (GBr) Team UAE Emirates 0:09:51 106 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:10:03 107 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:10:08 108 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 0:10:31 109 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 0:10:42 110 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:10:54 111 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:11:05 112 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:11:10 113 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 0:11:26 114 Oliviero Troia (Ita) Team UAE Emirates 0:11:51 115 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 0:12:30 116 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 0:12:59 117 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 0:13:06 118 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:13:16 119 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan 0:13:21 120 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:13:29 121 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:13:31 122 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 123 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:13:33 124 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:13:44 125 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:13:47 126 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:13:48 127 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:49 128 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:13:51 129 Mickael Delage (Fra) FDJ 0:13:53 130 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 131 Marko Kump (Slo) Team UAE Emirates 0:13:54 132 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:13:55 133 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 0:14:04 134 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:14:12 135 Kenny Dehaes (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:14:30 136 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:14:41 137 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:14:44 138 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 0:14:51 139 Ian Stannard (GBr) Team Sky 0:15:10 140 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:16:12 141 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 0:16:56 142 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:17:13 143 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:19:24 144 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 0:19:39 145 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 0:19:42 146 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:19:43 147 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Crelan 0:19:57 148 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:20:22 149 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 0:20:23 150 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:20:29 151 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:21:16 152 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 0:22:03 153 Sam Bewley (NZl) Orica-Scott 154 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:22:31 155 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:22:32 156 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:25:11 157 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 0:33:55

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 15:23:17 2 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:02 3 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:08 4 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:00:19 5 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:00:27 6 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 7 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:00:29 8 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 0:00:32 9 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 0:00:35 10 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:00:36 11 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 12 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:00:38 13 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 0:00:42 14 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:00:45 15 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:00:46 16 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 0:00:48 17 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:00:50 18 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:54 19 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:00:58 20 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:01:03 21 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 22 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:05 23 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:08 24 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:01:11 25 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 0:01:12 26 Wout Van Aert (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:01:16 27 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 0:01:17 28 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 29 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 0:01:18 30 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 31 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 0:01:21 32 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 0:01:22 33 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:01:23 34 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:01:26 35 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 0:01:29 36 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:01:30 37 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:31 38 Ion Insausti (Spa) Bahrain-Merida 39 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 40 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:01:33 41 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:01:37 42 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 43 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:38 44 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 0:01:41 45 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:42 46 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:01:48 47 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 48 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:01:54 49 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:01:58 50 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:01:59 51 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:02 52 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:02:09 53 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:11 54 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:13 55 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:02:19 56 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:27 57 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac 0:02:31 58 Léo Vincent (Fra) FDJ 0:02:38 59 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:44 60 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:02:47 61 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:02:56 62 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 63 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 64 Gijs Van Hoeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:03:12 65 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:03:17 66 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:03:30 67 Simone Consonni (Ita) Team UAE Emirates 0:03:50 68 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 0:03:51 69 Mark Mcnally (GBr) Wanty - Groupe Gobert 0:04:04 70 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 71 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:04:23 72 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:04:25 73 Marc Sarreau (Fra) FDJ 0:04:30 74 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 0:04:32 75 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:04:58 76 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:00 77 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 0:05:23 78 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:05:27 79 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:05:41 80 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:05:59 81 Roger Kluge (Ger) Orica-Scott 0:06:21 82 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 83 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:06:27 84 Tim Merlier (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:06:37 85 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 86 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:06:50 87 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:06:51 88 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:07:02 89 Stijn Steels (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 90 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:07:10 91 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:07:19 92 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:07:40 93 Nuno Bico (Por) Movistar Team 0:08:24 94 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:14 95 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:09:21 96 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:09:22 97 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 0:09:28 98 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:09:37 99 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 100 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:09:46 101 Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:09:47 102 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:09:48 103 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:09:50 104 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 105 Ben Swift (GBr) Team UAE Emirates 0:09:51 106 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:10:03 107 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:10:08 108 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 0:10:31 109 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 0:10:42 110 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:10:54 111 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:11:05 112 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:11:10 113 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 0:11:26 114 Oliviero Troia (Ita) Team UAE Emirates 0:11:51 115 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 0:12:30 116 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 0:12:59 117 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 0:13:06 118 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:13:16 119 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan 0:13:21 120 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:13:29 121 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:13:31 122 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 123 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:13:33 124 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:13:44 125 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:13:47 126 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:13:48 127 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:49 128 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:13:51 129 Mickael Delage (Fra) FDJ 0:13:53 130 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 131 Marko Kump (Slo) Team UAE Emirates 0:13:54 132 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:13:55 133 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 0:14:04 134 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:14:12 135 Kenny Dehaes (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:14:30 136 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:14:41 137 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:14:44 138 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 0:14:51 139 Ian Stannard (GBr) Team Sky 0:15:10 140 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:16:12 141 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 0:16:56 142 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:17:13 143 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:19:24 144 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 0:19:39 145 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 0:19:42 146 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:19:43 147 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Crelan 0:19:57 148 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:20:22 149 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 0:20:23 150 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:20:29 151 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:21:16 152 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 0:22:03 153 Sam Bewley (NZl) Orica-Scott 154 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:22:31 155 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:22:32 156 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:25:11 157 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 0:33:55

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 104 pts 2 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 55 3 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 55 4 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 50 5 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 47 6 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 46 7 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 30 8 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 26 9 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 25 10 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 25 11 Marko Kump (Slo) Team UAE Emirates 25 12 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 23 13 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 23 14 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 22 15 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 22 16 Tim Merlier (Bel) Veranda's Willems Crelan 22 17 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 22 18 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 19 19 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 19 20 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 17 21 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 17 22 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 17 23 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 15 24 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 15 25 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 13 26 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 13 27 Simone Consonni (Ita) Team UAE Emirates 12 28 Marc Sarreau (Fra) FDJ 12 29 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 12 30 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 11 31 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 11 32 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 10 33 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 10 34 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 10