Cadel Evans showed that his Tour de France preparations are back on track by taking out the 6.5km time trial in the Critérium International. The BMC captain won the stage by fractions of a second over Michael Rogers (Sky Procycling) and Simon Geschke (Project 1t4i).

The pair of Australians are now in a dead heat in the general classification with Geschke and RadioShack-Nissan's Maxime Monfort one and two seconds behind, respectively.

After a poor showing in Tirreno-Adriatico, Evans was pleased to show that he's progressing toward July.

"It's taken a while to get going this year, I didn't have the smoothest off season as I'd like to have, but that's OK," Evans said. "Victories are always welcome. Now tomorrow becomes much more interesting for me. I'm thinking of tomorrow and of course holding my place in the classification tomorrow evening."

Though he wasn't able to defend his title in Tirreno, Evans wasn't panicked about his build up towards his Tour de France defense.

"I'm always training toward my major objective of the year, and of course the Tour de France is my number one objective of the year. Sometimes you go through ups and downs as you're building up to a big event, and things are coming around a little better now."

Rogers, a three-time champion in the discipline, is coming off a nightmarish 2011 season in which illness and injury kept him out of competition for much of the year.

Evans said it was nice to see his compatriot back up there, but was glad to be the one coming out on top in a battle for fractions of a second. "Whenever you finish on the same second in a time trial, whether it's a win or a loss, sometimes it comes down to a bit of luck. I'm happy to be in front."

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:07:21 2 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 3 Simon Geschke (Ger) Project 1t4i 0:00:01 4 Anthony Roux (Fra) FDJ-BigMat 0:00:02 5 Maxime Monfort (Bel) Radioshack-Nissan 6 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team 7 David Zabriskie (USA) Garmin - Barracuda 8 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 9 Christophe Riblon (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:05 10 Tom Dumoulin (Ned) Project 1t4i 11 Thomas Lövkvist (Swe) Sky Procycling 0:00:06 12 Benjamin King (USA) Radioshack-Nissan 0:00:07 13 Patrick Gretsch (Ger) Project 1t4i 0:00:08 14 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 15 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-BigMat 0:00:09 16 Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1-Sanofi 0:00:10 17 Jean-Christophe Peraud (Fra) Ag2r La Mondiale 18 Jens Voigt (Ger) Radioshack-Nissan 19 Nathan Haas (Aus) Garmin - Barracuda 0:00:11 20 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 21 Maxime Bouet (Fra) Ag2r La Mondiale 22 Arnaud Gerard (Fra) FDJ-BigMat 23 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 0:00:12 24 Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:13 25 Joost Posthuma (Ned) Radioshack-Nissan 26 Matteo Montaguti (Ita) Ag2r La Mondiale 27 Lars-Peter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 28 Nelson Oliveira (Por) Radioshack-Nissan 0:00:14 29 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1-Sanofi 30 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 31 Andrew Talansky (USA) Garmin - Barracuda 32 Thomas Dekker (Ned) Garmin - Barracuda 0:00:15 33 Rémi Pauriol (Fra) FDJ-BigMat 34 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r La Mondiale 35 Laurent Mangel (Fra) Saur-Sojasun 0:00:16 36 David Le Lay (Fra) Saur-Sojasun 0:00:17 37 Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 38 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-BigMat 0:00:18 39 Julien El Fares (Fra) Team Type 1-Sanofi 40 Fabio Andres Duarte (Col) Colombia-Colodeportes 41 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur-Sojasun 0:00:19 42 Rémy Cusin (Fra) Team Type 1-Sanofi 0:00:20 43 Linus Gerdemann (Ger) Radioshack-Nissan 44 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel - Euskadi 45 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-BigMat 0:00:21 46 Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel - Euskadi 47 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:00:22 48 Frank Schleck (Lux) Radioshack-Nissan 49 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 50 George Bennett (NZl) Radioshack-Nissan 51 Pierre-Luc Perichon (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:23 52 Alexandre Geniez (Fra) Project 1t4i 53 Tobias Ludvigsson (Swe) Project 1t4i 54 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:00:24 55 Michel Kreder (Ned) Garmin - Barracuda 56 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 57 Dimitri Champion (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:25 58 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 59 Johan Esteban Chaves (Col) Colombia-Colodeportes 60 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-BigMat 0:00:26 61 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1-Sanofi 62 Yannick Talabardon (Fra) Saur-Sojasun 63 Julien Berard (Fra) Ag2r La Mondiale 64 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 65 Hubert Dupont (Fra) Ag2r La Mondiale 66 Yohan Cauquil (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:27 67 Rony Martias (Fra) Saur-Sojasun 68 Nicolas Bazin (Fra) Auber 93 69 Rudy Molard (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 0:00:28 70 Raymond Kreder (Ned) Garmin - Barracuda 0:00:29 71 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 72 Igor Anton (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:30 73 Christophe Le Mevel (Fra) Garmin - Barracuda 0:00:31 74 Timothy Roe (Aus) BMC Racing Team 75 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:32 76 Toms Skujins (Lat) La Pomme-Marseille 77 Jean Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 78 Ronan Racault (Fra) Auber 93 0:00:33 79 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 80 Guillaume Levarlet (Fra) Saur-Sojasun 81 Egoi Martinez (Spa) Euskaltel - Euskadi 82 Nicolas Rousseau (Fra) Auber 93 83 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:35 84 Wilson Marentes (Col) Colombia-Colodeportes 85 Luis Felipe Laverde (Col) Colombia-Colodeportes 86 Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 0:00:36 87 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 88 Victor Hugo Pena (Col) Colombia-Colodeportes 0:00:37 89 Clément Koretzky (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:38 90 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 91 Christophe Laborie (Fra) Saur-Sojasun 92 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 93 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:00:39 94 Damien Monier (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 95 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 0:00:40 96 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:41 97 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 0:00:42 98 Fabian Wegmann (Ger) Garmin - Barracuda 0:00:43 99 Steven Tronet (Fra) Auber 93 0:00:44 100 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 101 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:45 102 Evaldas Siskevicius (Ltu) La Pomme-Marseille 103 Jeffry Romero (Col) Colombia-Colodeportes 0:00:46 104 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 105 Jarlinson Pantano (Col) Colombia-Colodeportes 0:00:47 106 Tristan Valentin (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 107 Jure Kocjan (Slo) Team Type 1-Sanofi 0:00:48 108 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme-Marseille 109 Yannick Martinez (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:51 110 Jean-Eudes Demaret (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 111 John Darwin Atapuma (Col) Colombia-Colodeportes 0:00:53 112 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 113 John Gadret (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:54 114 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 0:00:55 115 Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1-Sanofi 0:00:56 116 Alexander Efimkin (Rus) Team Type 1-Sanofi 117 Jonathan Hivert (Fra) Saur-Sojasun 0:01:03 118 Cheng Ji (Chn) Project 1t4i 0:01:04 119 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 0:01:05 120 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:21

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 15 pts 2 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 12 3 Simon Geschke (Ger) Project 1t4i 10 4 Anthony Roux (Fra) FDJ-BigMat 8 5 Maxime Monfort (Bel) Radioshack-Nissan 7 6 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team 6 7 David Zabriskie (USA) Garmin - Barracuda 5 8 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 4 9 Christophe Riblon (Fra) Ag2r La Mondiale 3 10 Tom Dumoulin (Ned) Project 1t4i 2

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Roux (Fra) FDJ-BigMat 0:07:23 2 Tom Dumoulin (Ned) Project 1t4i 0:00:03 3 Benjamin King (USA) Radioshack-Nissan 0:00:05 4 Patrick Gretsch (Ger) Project 1t4i 0:00:06 5 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 6 Nathan Haas (Aus) Garmin - Barracuda 0:00:09 7 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 0:00:10 8 Nelson Oliveira (Por) Radioshack-Nissan 0:00:12 9 Andrew Talansky (USA) Garmin - Barracuda 10 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:18 11 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-BigMat 0:00:19 12 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:00:20 13 George Bennett (NZl) Radioshack-Nissan 14 Pierre-Luc Perichon (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:21 15 Alexandre Geniez (Fra) Project 1t4i 16 Tobias Ludvigsson (Swe) Project 1t4i 17 Michel Kreder (Ned) Garmin - Barracuda 0:00:22 18 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 19 Johan Esteban Chaves (Col) Colombia-Colodeportes 0:00:23 20 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-BigMat 0:00:24 21 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1-Sanofi 22 Julien Berard (Fra) Ag2r La Mondiale 23 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 24 Rudy Molard (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 0:00:26 25 Raymond Kreder (Ned) Garmin - Barracuda 0:00:27 26 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 27 Timothy Roe (Aus) BMC Racing Team 0:00:29 28 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:30 29 Toms Skujins (Lat) La Pomme-Marseille 30 Ronan Racault (Fra) Auber 93 0:00:31 31 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 0:00:34 32 Clément Koretzky (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:36 33 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:39 34 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 0:00:42 35 Evaldas Siskevicius (Ltu) La Pomme-Marseille 0:00:43 36 Jeffry Romero (Col) Colombia-Colodeportes 0:00:44 37 Jarlinson Pantano (Col) Colombia-Colodeportes 0:00:45 38 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:46 39 Yannick Martinez (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:49 40 John Darwin Atapuma (Col) Colombia-Colodeportes 0:00:51 41 Cheng Ji (Chn) Project 1t4i 0:01:02 42 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 0:01:03

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 0:22:07 2 Project 1t4i 0:00:10 3 Sky Procycling 4 Radioshack-Nissan 0:00:15 5 FDJ-BigMat 0:00:18 6 Ag2r La Mondiale 0:00:22 7 Garmin - Barracuda 0:00:23 8 Team Type 1-Sanofi 0:00:38 9 Saur-Sojasun 0:00:48 10 Euskaltel - Euskadi 0:00:50 11 Bretagne - Schuller 0:01:07 12 Auber 93 0:01:08 13 Colombia-Colodeportes 0:01:14 14 Cofidis Le Credit En Ligne 15 La Pomme-Marseille 0:01:18 16 Team Europcar 0:01:37

General classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 2:11:09 2 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 3 Simon Geschke (Ger) Project 1t4i 0:00:01 4 Maxime Monfort (Bel) Radioshack-Nissan 0:00:02 5 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team 6 Christophe Riblon (Fra) Ag2r La Mondiale 7 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 8 Thomas Lövkvist (Swe) Sky Procycling 0:00:06 9 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 0:00:08 10 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-BigMat 0:00:09 11 Jens Voigt (Ger) Radioshack-Nissan 0:00:10 12 Nathan Haas (Aus) Garmin - Barracuda 0:00:11 13 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 14 Arnaud Gerard (Fra) FDJ-BigMat 15 Matteo Montaguti (Ita) Ag2r La Mondiale 0:00:13 16 Lars-Peter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 17 Nelson Oliveira (Por) Radioshack-Nissan 0:00:14 18 Rémi Pauriol (Fra) FDJ-BigMat 0:00:15 19 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r La Mondiale 20 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:16 21 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-BigMat 0:00:18 22 Fabio Andres Duarte (Col) Colombia-Colodeportes 23 Linus Gerdemann (Ger) Radioshack-Nissan 0:00:19 24 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:00:20 25 Frank Schleck (Lux) Radioshack-Nissan 0:00:22 26 Pierre-Luc Perichon (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:23 27 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:24 28 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:25 29 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:00:26 30 Hubert Dupont (Fra) Ag2r La Mondiale 31 Nicolas Bazin (Fra) Auber 93 0:00:27 32 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 0:00:29 33 Igor Anton (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:30 34 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 0:00:31 35 Toms Skujins (Lat) La Pomme-Marseille 0:00:32 36 Jean Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 37 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:35 38 Clément Koretzky (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:36 39 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 40 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:38 41 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 0:00:40 42 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:45 43 Jeffry Romero (Col) Colombia-Colodeportes 0:00:46 44 Laurent Mangel (Fra) Saur-Sojasun 45 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:48 46 Anthony Roux (Fra) FDJ-BigMat 0:00:51 47 David Zabriskie (USA) Garmin - Barracuda 48 Julien Berard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:52 49 Tom Dumoulin (Ned) Project 1t4i 0:00:54 50 Benjamin King (USA) Radioshack-Nissan 0:00:56 51 Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1-Sanofi 0:00:59 52 Jean-Christophe Peraud (Fra) Ag2r La Mondiale 53 Maxime Bouet (Fra) Ag2r La Mondiale 0:01:00 54 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 0:01:01 55 Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:02 56 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:01:03 57 Andrew Talansky (USA) Garmin - Barracuda 58 Thomas Dekker (Ned) Garmin - Barracuda 0:01:04 59 Julien El Fares (Fra) Team Type 1-Sanofi 0:01:07 60 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur-Sojasun 0:01:08 61 Rémy Cusin (Fra) Team Type 1-Sanofi 0:01:09 62 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel - Euskadi 63 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-BigMat 0:01:10 64 Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel - Euskadi 65 George Bennett (NZl) Radioshack-Nissan 0:01:11 66 Alexandre Geniez (Fra) Project 1t4i 0:01:12 67 Dimitri Champion (Fra) Bretagne - Schuller 0:01:14 68 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1-Sanofi 0:01:15 69 Yannick Talabardon (Fra) Saur-Sojasun 70 Yohan Cauquil (Fra) La Pomme-Marseille 0:01:16 71 Rony Martias (Fra) Saur-Sojasun 72 Rudy Molard (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 0:01:17 73 Christophe Le Mevel (Fra) Garmin - Barracuda 0:01:20 74 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 0:01:21 75 Guillaume Levarlet (Fra) Saur-Sojasun 0:01:22 76 Egoi Martinez (Spa) Euskaltel - Euskadi 77 Nicolas Rousseau (Fra) Auber 93 78 Wilson Marentes (Col) Colombia-Colodeportes 0:01:24 79 Luis Felipe Laverde (Col) Colombia-Colodeportes 80 Victor Hugo Pena (Col) Colombia-Colodeportes 0:01:26 81 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 0:01:27 82 Steven Tronet (Fra) Auber 93 0:01:33 83 Jarlinson Pantano (Col) Colombia-Colodeportes 0:01:36 84 Tristan Valentin (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 85 Jure Kocjan (Slo) Team Type 1-Sanofi 0:01:37 86 Yannick Martinez (Fra) La Pomme-Marseille 0:01:40 87 John Darwin Atapuma (Col) Colombia-Colodeportes 0:01:42 88 Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1-Sanofi 0:01:45 89 Michel Kreder (Ned) Garmin - Barracuda 0:02:50 90 Raymond Kreder (Ned) Garmin - Barracuda 0:02:55 91 David Le Lay (Fra) Saur-Sojasun 0:03:04 92 Fabian Wegmann (Ger) Garmin - Barracuda 0:03:09 93 Evaldas Siskevicius (Ltu) La Pomme-Marseille 94 John Gadret (Fra) Ag2r La Mondiale 0:03:51 95 Ronan Racault (Fra) Auber 93 0:04:43 96 Patrick Gretsch (Ger) Project 1t4i 0:06:14 97 Joost Posthuma (Ned) Radioshack-Nissan 0:06:19 98 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1-Sanofi 0:06:20 99 Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 0:06:23 100 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:06:28 101 Tobias Ludvigsson (Swe) Project 1t4i 0:06:29 102 Johan Esteban Chaves (Col) Colombia-Colodeportes 0:06:31 103 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-BigMat 0:06:32 104 Timothy Roe (Aus) BMC Racing Team 0:06:37 105 Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 0:06:42 106 Christophe Laborie (Fra) Saur-Sojasun 0:06:44 107 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:06:45 108 Damien Monier (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 109 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:06:47 110 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 0:06:48 111 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 0:06:50 112 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 0:06:52 113 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 0:06:59 114 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 0:07:01 115 Alexander Efimkin (Rus) Team Type 1-Sanofi 0:07:02 116 Cheng Ji (Chn) Project 1t4i 0:07:10 117 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 0:07:11 118 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:07:27 119 Jean-Eudes Demaret (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 0:08:19 120 Jonathan Hivert (Fra) Saur-Sojasun 0:08:31

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Geschke (Ger) Project 1t4i 18 pts 2 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 15 3 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 15 4 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 12 5 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 12 6 Clément Koretzky (Fra) La Pomme-Marseille 10 7 Anthony Roux (Fra) FDJ-BigMat 8 8 Maxime Monfort (Bel) Radioshack-Nissan 7 9 Nicolas Bazin (Fra) Auber 93 7 10 Christophe Riblon (Fra) Ag2r La Mondiale 6 11 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team 6 12 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 6 13 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 5 14 David Zabriskie (USA) Garmin - Barracuda 5 15 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 4 16 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 4 17 Jens Voigt (Ger) Radioshack-Nissan 3 18 Linus Gerdemann (Ger) Radioshack-Nissan 3 19 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 2 20 Tom Dumoulin (Ned) Project 1t4i 2 21 Laurent Mangel (Fra) Saur-Sojasun -15

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Berard (Fra) Ag2r La Mondiale 6 pts 2 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme-Marseille 4 3 David Le Lay (Fra) Saur-Sojasun 2

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 2:11:17 2 Nathan Haas (Aus) Garmin - Barracuda 0:00:03 3 Nelson Oliveira (Por) Radioshack-Nissan 0:00:06 4 Pierre-Luc Perichon (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:15 5 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:16 6 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:00:18 7 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 0:00:21 8 Toms Skujins (Lat) La Pomme-Marseille 0:00:24 9 Clément Koretzky (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:28 10 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 11 Jeffry Romero (Col) Colombia-Colodeportes 0:00:38 12 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme-Marseille 0:00:40 13 Anthony Roux (Fra) FDJ-BigMat 0:00:43 14 Julien Berard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:44 15 Tom Dumoulin (Ned) Project 1t4i 0:00:46 16 Benjamin King (USA) Radioshack-Nissan 0:00:48 17 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 0:00:53 18 Andrew Talansky (USA) Garmin - Barracuda 0:00:55 19 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:01 20 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-BigMat 0:01:02 21 George Bennett (NZl) Radioshack-Nissan 0:01:03 22 Alexandre Geniez (Fra) Project 1t4i 0:01:04 23 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1-Sanofi 0:01:07 24 Rudy Molard (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 0:01:09 25 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 0:01:13 26 Jarlinson Pantano (Col) Colombia-Colodeportes 0:01:28 27 Yannick Martinez (Fra) La Pomme-Marseille 0:01:32 28 John Darwin Atapuma (Col) Colombia-Colodeportes 0:01:34 29 Michel Kreder (Ned) Garmin - Barracuda 0:02:42 30 Raymond Kreder (Ned) Garmin - Barracuda 0:02:47 31 Evaldas Siskevicius (Ltu) La Pomme-Marseille 0:03:01 32 Ronan Racault (Fra) Auber 93 0:04:35 33 Patrick Gretsch (Ger) Project 1t4i 0:06:06 34 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:06:20 35 Tobias Ludvigsson (Swe) Project 1t4i 0:06:21 36 Johan Esteban Chaves (Col) Colombia-Colodeportes 0:06:23 37 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-BigMat 0:06:24 38 Timothy Roe (Aus) BMC Racing Team 0:06:29 39 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:06:39 40 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 0:06:42 41 Cheng Ji (Chn) Project 1t4i 0:07:02 42 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 0:07:03