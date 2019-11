Image 1 of 9 Christoph Sauser (Specialized) wins stage 1 of the Trans Germany (Image credit: Trans Germany) Image 2 of 9 Matthias Bettinger (Team Centurion Vaude) finishes up (Image credit: Trans Germany) Image 3 of 9 Christoph Sauser (Specialized) celebrates winning stage 1 (Image credit: Trans Germany) Image 4 of 9 Selina Jorg (Image credit: Trans Germany) Image 5 of 9 The peloton (Image credit: Trans Germany) Image 6 of 9 And they're off... (Image credit: Trans Germany) Image 7 of 9 Racers get ready to roll out (Image credit: Trans Germany) Image 8 of 9 A few riders pose for an unusual photo at the start. (Image credit: Trans Germany) Image 9 of 9 The start of stage 1 (Image credit: Trans Germany)

Reigning marathon world champion Christoph Sauser (Specialized) brought the home best possible start for his mission of securing the three-peat. As the favorite, he mastered the opening and so-called 73km queen's stage of this year's edition from Sonthofen to Pfronten in 3:05.48 and was 1:12 faster than surprise runner-up Matthias Bettinger (Team Centurion-Vaude). David George (Nedbank Team 360life) rounded out the podium in third.

After his wins in 2010 and 2011, Sauser seems to be well-prepared to write Trans Germany history. So far, no mountain biker has ever won the overall ranking of the four-day event three times in a row.

However, the 2000 Olympic bronze is facing some strong competition. Today, he had to close the gap to George over almost half of the distance of the Allgau leg; George had outpaced the field in the first climb to Imberger Horn and thus taken over the lead in the best climber category for the green jersey.

"It was pretty tough today," said Sauser right after the finish. Just like last year, I had some problems on the first ascent. But fortunately, I get better and better as the race goes on."

At the second food station, Sauser and last year's third ranked Markus Kaufmann drew level with George. Thereafter, Sauser was able to - after later on runner-up Matthias Bettinger had also caught up - break away at the final climb up to Edelsberg. "At this point, I finally was able to outdistance them. Now, it'a all about defending the yellow jersey and riding tactically."

Disappointed King

Other than Sauser, George was - understandably enough - not so pleased with the result as the Cape Town resident had to content himself with the third spot after being in the lead for quite a long time.

"Of course I'm a little bit disappointed. Maybe I should have gone a bit easier on the first climb. But I wanted to see how strong the other guys were and also to isolate Christoph," said George.

Although "King George" is now already a bit behind, his tactic remains the same. "I will keep on attacking and take every opportunity I get."

It will be interesting to see if Bettinger will be able to mix it at the top again as the fastest German in the field was pretty surprised by himself. "I never thought of anything like that although I did train very well over Whitsun. But anyway, I didn't think of being that strong. We'll see how it goes on the next days."

Women: Landtwing puts defending champion in her place

In the women's category, Milena Landtwing, who had finished the Trans Germany in third in 2010 and 2011, took over the pink leader's jersey for the first time. Despite a flat, the Swiss woman cranked the pedals for Centurion-Vaude into Pfronten, finishing in a time of 3:43:13, 1:45 ahead of last year's winner Pia Sundstedt (Craft-Rocky Mountain).

"I'm pretty surprised. I had to be careful not to over pace during the race," said Landtwing.

Sundstedt was handicapped by some stomach problems and could not recharge her batteries properly at the food stations.

Silke Schmidt (notebooksbilliger.de) came in third in 3:47.14.

Masters 40+: Strobel saves one second in the master category

Among the 40+ racers, Garmisch-Partenkirchen resident Andreas Strobel finished things off with a bang. After the Centurion-Vaude rider had gained a lead of some two minutes over the course of the stage, he lost nearly all of it again to his strongest pursuer Carsten Bresser (Craft - Rocky Mountain); in the end, the 40-year-old crossed the finish line after 3:14.31, only one second ahead of the reigning champion.

"I felt very strong in the beginning and really enjoyed my time keeping up with the elite racers," said Strobel. "But then, Rupert (Palmberger) had a flat tire, and I was all alone out there. You never know how big the advantage would have been with a strong teammate at my side."

Austria's Heinz Zoerweg of Team Factory Cube came in third in the master's category.

Masters 50+: Perkmann best super master

Among the 50+ racers, South Tyrolean Walter Perkmann clinched the Trans Germany stage opener and thus took over the green leader's jersey in 3:40.16. The Craft and Friends team member now has a decent lead of some nine minutes on his pursuers.

Henrik Cohen (Team Geels) and Werner Hoepperger (Team Tiroler Zugspitz Arena) have to hope for a mistake of the leading senior in order to put Perkmann under pressure over the course of the three remaining stages.

Full Results

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Christoph Sauser (Specialized) 3:05:48 2 Matthias Bettinger (Team Centuiron Vaude) 0:01:12 3 David George (Nedbank Team 360Life) 0:01:20 4 Thomas Dietsch (Team Bulls) 0:02:22 5 Daniel Geismayr (Team Centuiron Vaude) 0:04:23 6 Max Knox 0:05:21 7 Thomas Litscher 0:05:34 8 Markus Kaufmann (Team Centuiron Vaude) 0:05:34 9 Frans Claes 0:05:35 10 Karl Platt (Team Bulls) 0:08:42 11 Tim Böhme (Team Bulls) 0:08:42 12 Konny Looser (Team Stöckli-Pro) 0:08:43 12 Stefan Sahm (Team Bulls) 14 Matthias Leisling 0:11:00 15 Robby De Bock 0:11:01 16 Christian Schneidawind (Team Texpa-Simplon) 0:12:17 17 Roland Golderer (Team Texpa-Simplon) 0:12:18 18 Michael Schuchardt (Team Texpa-Simplon) 0:14:15 19 Matjaz Budin (Idrija Alpine Town Of The Year) 0:14:45 20 Massimo De Bertolis (Team Autopolar Volvo Cannondal) 0:15:50 21 Marcus Nicolai (Team Bulls) 0:15:50 22 Philipp Pangerl (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:15:56 23 Uwe Hardter (Team Texpa-Simplon) 0:16:36 24 Thomas Holtkamp (Metz Team Davos) 0:16:37 25 Guido Thaler (Craft - Rocky Mountain Team) 0:18:47 26 Torsten Marx (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:18:48 27 Calle Friberg 0:18:48 28 Peter Reiche (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:19:53 29 Timo Modosch 0:19:54 30 Tobias Reiser (Notebooksbilliger.De) 0:19:55 31 Werner Höbarth (Tiroler Zugspitz Arena) 0:20:38 32 Daniel Gathof (Craft - Rocky Mountain Team) 0:21:33 33 Hallvar Barlaup (Fannefjord Sk) 0:21:50 34 Uli Zettl 0:22:02 35 Tomasz Kubiak (Millenium Hall Marma Polskie F) 0:22:30 36 Matthias Gärtner (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:22:40 37 Oliver Vonhausen (Team Texpa-Simplon) 0:22:40 38 Jochen Weisenseel 0:22:48 39 Thomas Bundgaard (Racing29Ers) 0:23:28 40 Hutter Michael 0:23:29 41 Torsten Mützlitz (Team Scott) 0:23:29 42 Matthias Baldauf (RSV Sonthofen) 0:24:10 43 Ludwig Döhl 0:25:44 44 Alexander Warthmann (Team Centurion Vaude By Saikls) 0:25:45 45 Benedikt Lärch (Rslc Holzkirchen/Haibike) 0:25:46 46 Paul Remy (Focus Coaching-System.Fr) 0:25:49 47 Ulrich Rose (Focus Rapiro Racing) 0:27:40 48 Stefan Sulser (Metz Team Davos) 0:27:41 49 Mario Schädle (Tiroler Zugspitz Arena) 0:28:55 50 Robert Wittmann (Rsc Auto Brosch Kempten) 0:29:50 51 Gerald Klocke (Nrt / Badbikes) 0:29:51 52 Rupert Palmberger (Team Centuiron Vaude) 0:29:51 53 Paul van der Ploeg 0:29:52 54 Pascal Fontain (Mountain Heroes) 0:31:49 55 Florian Presslauer (Tiroler Zugspitz Arena) 0:32:23 56 Tobias Friedrich (Ssv Forchheim) 0:32:57 57 Sjoerd Meijdam (Teamventoux MTB Tilburg) 0:33:34 58 Bart Classens (Licht Verzet) 0:33:35 59 Alexander Rebs (Focus Rapiro Racing) 0:33:56 60 Thomas Palussek (Velociped-Cube) 0:34:20 61 Florian Willbold (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:35:04 62 Jan Verboven 0:35:05 63 Christian Baldauf (RSV Sonthofen) 0:35:16 64 Blaz Pristovnik (Idrija Alpine Town Of The Year) 0:36:46 65 Steffen Greger (Radwer Racing Team) 0:37:21 66 Andreas Schrödl (Race Team Schillig) 0:37:22 67 Paul Timmer 0:39:11 68 Bert Verboven 0:40:26 69 Danny Götze (Team Nrt-Bad Bikes) 0:41:11 70 Dariusz Miroslaw (Vimar Rzeszow) 0:41:12 71 Hugo Prado (Oce Brasil) 0:41:12 72 Rainer Rettner (Rsc Auto Brosch Kempten) 0:41:13 73 Slim Gamh-Drid (Craft And Friends) 0:43:14 74 Stefan Kast (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:43:38 75 Carsten Pflugbeil (Team Punch Cycles) 0:43:55 76 Lars Vollmer (Brothers-Racing-Team) 0:44:15 77 Christian Knappe (Team Scott) 0:44:49 78 Colin Osborn (Honey Stinger/Bontrager Trek) 0:44:50 79 Erkan Sakallioglu (Rsc Auto Brosch Kempten) 0:46:47 80 Tobias Achatz (Craft And Friends) 0:47:04 81 Ivan Vila 0:47:06 82 Christian Burger (Gea Cfs Bühl Kempten) 0:47:35 83 Tibor Gijssen (Sram) 0:48:50 84 Christian Groß (Team Storm Biker) 0:49:01 85 Markus Jäger (RSV Sonthofen) 0:49:22 86 Iroy Cosse (Teamventoux MTB Tilburg) 0:49:34 87 Miron Elisei 0:49:34 88 Juul van Loon 0:50:27 89 Alex Bellera 0:51:23 90 Marius Ionascu (Dhs-Tibiscus Team) 0:52:18 91 Michael Tauziet 0:52:21 92 Benjamin Michael (Ghost Racing Team) 0:53:58 93 Nikolaus Syc (Focus Rapiro Racing) 0:54:03 94 Jesse Beurskens (Teamventoux MTB Tilburg) 0:54:18 95 Martin Bill (Thömus Factory Team) 0:54:23 96 Philippe Cardinaels (Team Joven) 0:55:20 97 Patrick Wolf 0:56:34 98 Michael Kunz 0:56:57 99 Harry Lipp (Qloom Sports) 0:57:01 100 Kai Gläßer (Nutrixxion MTB) 0:57:43 101 Nelson Luis (Soul Bikers) 0:59:04 102 Mario Keller 0:59:08 103 Daniel Hechenblaickner (Team Katzung-Klaus Dengg) 1:00:12 104 Sebastian Jayne 1:00:33 105 Daniel Rossmanith (Team Maxxis & Friends) 1:00:45 106 Marco Beetz (Team Oberfranken/Komdsl) 1:00:57 107 Alexander Briest (RSV Sonthofen) 1:01:15 108 Bernd Tröbelsperger (RSV Sonthofen) 1:01:42 109 Lars Bresche (Craft And Friends) 1:01:44 110 Holger Bülow (Sebamed Bike Team) 1:02:19 111 Alexej Schulz (Team Sigma) 1:02:30 112 Alexander Bietz (Delta-Bike.De) 1:02:32 113 Oliver Kurz 1:03:41 114 Michael Teutschmann 1:03:50 115 Andreas Warner (Nordic Schenkeldruck) 1:03:57 116 Michel Tubée (Velociped-Cube) 1:03:58 117 Martin Thomsen 1:04:37 118 Stefanus Hackl (Racerholix Chemnitz) 1:04:44 119 Jonas Victorin (Almby Ik) 1:04:49 120 Thomas Kleiner (MTB-Club-Karlsruhe) 1:04:53 121 Tobias Hoffmann (Craft And Friends) 1:05:20 122 Mike Bredemus (Soul Bikers) 1:05:30 123 Tor Magnus Kolflaath 1:05:49 124 Werner Bergmann 1:06:15 125 Sven Krieger (Bayerische Staatsforsten) 1:06:24 126 Christian Ratzisberger 1:06:28 127 Tommy Arnoldy (Team Toproad) 1:07:15 128 Guido Türks 1:07:31 129 Jan Henrik Hoilund 1:07:40 130 Florian Stock 1:07:42 131 Björn Heigel (Dextro Energy/Radsport Reuter) 1:08:15 132 Uli Schmittlutz (Team Oberfranken/Komdsl) 1:08:17 133 Christian Amdahl (Glamdal Sk) 1:08:29 134 Alexander Nehls 1:08:44 135 Thiago Fernandes (Oce Brasil) 1:10:25 136 Gilian De Visser 1:10:46 137 Davor Kisker (Team2Race) 1:11:12 138 Christoph Keßler (MTB-Club-Karlsruhe) 1:11:18 139 Mark Cosijn 1:11:53 140 Marcel Teilich 1:12:03 141 Mario Brenkers (De Heideroosjes) 1:12:17 142 Marco Eckert (Team Oberfranken/Komdsl) 1:12:38 143 Marcus Werf (Bike-Werf) 1:12:53 144 Marc Sanwald 1:12:57 145 Oyvind Viken 1:12:58 146 Martin Schoch (Dlc Aachen) 1:13:46 147 Stefan Koller (Craft And Friends) 1:14:34 148 Daniel Morrogh (Dfar) 1:15:15 149 Michal Glowacki (Team Webstep) 1:15:21 150 Christian Rottmair (Team Autohaus Rottmair) 1:15:38 151 Stefan Bastuck 1:16:32 152 Max Podschun 1:16:44 153 Florian Probst 1:16:50 154 Wolfgang Denk 1:17:05 155 Andreas Wöcker (Team Tretlager) 1:17:12 156 Johan Grosemans (De Heideroosjes) 1:17:34 157 Tore Fallet 1:17:58 158 Jakub Skala 1:18:07 159 Thorsten Sauren (Dlc Aachen) 1:18:09 160 Bernd Den Hollander (Craft - Rocky Mountain Team) 1:18:30 161 Thorsten Birk 1:18:52 162 Marius Ingjer 1:18:55 163 Nils Höpcke (MTB-Club-Karlsruhe) 1:19:11 164 Lasse Sommer 1:19:43 165 Christian Canstein (Craft And Friends) 1:19:44 166 Davey Johnston (4 Square Racing) 1:19:46 167 Richard Kelt (4 Square Racing) 1:20:08 168 Tore-Christian Haukland (Ragde Eiendom) 1:20:36 169 Jan Bartsch (Fahrrad Xxl Emporon) 1:21:26 170 Daniel Höner 1:21:27 171 Emile Muijsenberg (Peerkes Bike Team) 1:21:48 172 Gabriel Moniz (Fanfiluca Bikestyle) 1:22:05 173 Jasper van de Luytgaarden (26 Inch Is 4 Children) 1:22:16 174 Remco Govers 1:22:48 175 Michel Pannekeet 1:22:48 176 Daniel Spiess (Tssc 07) 1:23:19 177 Marcel Presoli (Team Katzung-Klaus Dengg) 1:23:34 178 Frank Hertel 1:23:51 179 Alexander Philipp 1:23:53 180 Jesper Davidsen (Slagelse MTB) 1:24:34 181 Simon Green (4 Square Racing) 1:24:43 182 Urs Breinlinger 1:24:46 183 Jan-Willem Heidmeijer (Teamventoux MTB Tilburg) 1:26:07 184 Martial Naehring (Stadtkinder) 1:26:32 185 Tobias Körber (Bayerwald Bike) 1:26:50 186 Jens Enevoldsen (Slagelse MTB) 1:28:21 187 Christian Schmit (Team Toproad) 1:28:24 188 Marcel Mangel 1:28:44 189 Harkaitz Zubillaga (Mkl Team) 1:29:07 190 Sven Gaidies (Amc Rodheim-Bieber) 1:29:17 191 Tim Gasseling (Klever-Fahrradprofi.De) 1:29:23 192 Kevin Stanley (Team MTB Ireland) 1:29:47 193 Tino Käßner 1:29:52 194 Sven Lattermann (Tssc 07) 1:31:07 195 Markus Honka (Sebamed Bike Team) 1:31:24 196 Giulliano Mendes (Oce Brazil - Cemig Telecom_V3) 1:32:35 197 Sebastian Einsle (Team Toproad) 1:32:42 198 Markus Pauzenberger (Team Alpenstadt Sonthofen) 1:32:44 199 Till Clos (Bayerische Staatsforsten) 1:32:48 200 Michael Gudmundsson 1:33:01 201 Tobias Schillig (Race Team Schillig) 1:34:04 202 Matthias Hüger (RSV Staubwolke Haslach) 1:34:14 203 Manuel Neher 1:35:21 204 Alexander Weith (Team Oberfranken/Komdsl) 1:37:11 205 Jürgen Purrer 1:38:32 206 Slobodan Markovic (Sbh Cc) 1:38:35 207 Niclas Nilsson (Almby Ik) 1:38:45 208 Eoghan Carton (Dfar) 1:40:28 209 Michael Schwarz (Mb Team Hopfen) 1:40:39 210 Markus Schwab 1:40:54 211 Kristian Skogsrud (Ragde Eiendom) 1:41:32 212 Maik Frische 1:41:47 213 Martin Grummel (Kuytenbijters) 1:42:32 214 Marco Umbreit (Dlc Aachen) 1:42:55 215 Ubbo Kuper (Rhein-Bikers) 1:43:53 216 Nico Bonanni (Bayerische Staatsforsten) 1:44:00 217 Kyrre Skjetne 1:45:20 218 Gert Roobaert (Bikeaid.Be) 1:45:33 219 Maarten Moonens (Bikeaid.Be) 1:45:34 220 Hans Tranberg (Slagelse MTB) 1:46:04 221 Ole Andreas Fuglesang (Sportsklubben Rye) 1:46:08 222 Den Hutmacher (Team Toproad) 1:46:09 223 Mathew Williams (4 Square Racing) 1:47:30 224 André Harre (Velociped-Cube) 1:49:23 225 Georg Keutzer (Ibc Dimb Racing Team) 1:50:43 226 Stefan Eckinger (Ortstaferlsprinter Kirchham) 1:50:48 227 Henrik Tychsen 1:50:52 228 Paul Goroll (Rsc Auto Brosch Kempten) 1:50:53 229 Tilo Eichinger (Eibe Team Grenzbereich) 1:51:52 230 Andreas Nicke (Fahrrad Xxl Emporon) 1:51:59 231 Felix Meermann (Craft - Rocky Mountain Team) 1:53:10 232 Helge Fugmann (Bike Team Baumberge E.V.) 1:53:40 233 Matthias Wasserzier (29Erbikesbayreuth) 1:53:44 234 Sebastian Andres (29Erbikesbayreuth) 1:53:46 235 Thorsten Rietze (MTB-Verein Zierenberg E. V.) 1:54:19 236 David Broo (Bike Magazin) 1:54:34 237 Thierry Muijsenberg (Peerkes Bike Team) 1:55:51 238 Rune Hellem (Sk Rye) 1:56:01 239 Eric Fuchs (Team Toproad) 1:56:06 240 Patrick Grun (Kuytenbijters) 1:56:10 241 Steffen Abel (Nrt-Bad Bikes) 1:57:57 242 Benjamin De Vaal 1:59:32 243 Christopher Kinzel (Hemer) 1:59:33 244 Alexander Schulze (Sebamed Bike Team) 2:02:31 245 Roman Franke (Roman Franke) 2:03:57 246 Jonas Riebel 2:04:19 247 Holm Hofmann 2:04:36 248 Dirk Henke (Bikedress.De) 2:04:50 249 David Aumüller (Team Autohaus Rottmair) 2:05:39 250 Roderick Zwijns 2:06:23 251 Henrik Glendorf (Slagelse MTB) 2:07:22 252 Ben Morrogh 2:08:08 253 Richard Spierings 2:09:13 254 Darragh Staunton (Craft - Rocky Mountain Team) 2:09:34 255 Espen Berg-Hansen (Fræna Sk) 2:09:48 256 Daragh Smith (Team MTB Ireland) 2:10:46 257 Ken Barry 2:11:30 258 Patrick Anderle (Turnbeutelvergesser) 2:11:41 259 Andrea Marcellini 2:14:07 260 Rene Schikowski 2:14:38 261 Matthias Gummelt (Bike - Team Baumberge) 2:14:45 262 Sam Bolssens (The Mouseketeers) 2:19:39 263 Pascal Moser 2:20:48 264 Marc Windorfer 2:21:03 265 Sascha Schmitt (Ä-Team) 2:21:23 266 Christian Schosser (Bayerwald Bike) 2:22:24 267 Bernd Vetter 2:25:35 268 Jörg Klein 2:25:54 269 Mike Hörner (Team Maxxis & Friends) 2:29:13 270 Robert Romijn (Ftd-Bv) 2:30:14 271 Ronald Kontek (Turnbeutelvergesser) 2:34:33 272 Reiner Buck (Stöber In Motion) 2:35:00

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Milena Landtwing (Team Centuiron Vaude) 3:43:13 2 Pia Sundstedt (Craft - Rocky Mountain Team) 0:01:46 3 Silke Schmidt (Notebooksbilliger.De) 0:04:01 4 Elisabeth Brandau 0:09:52 5 Mona Eiberweiser 0:10:37 6 Bettina Uhlig (Team Wheeler-Ixs) 0:15:31 7 Verena Krenslehner (Conway Racing Team) 0:17:28 8 Andrea Kuster (Metz Team Davos) 0:18:37 9 Andrea Scharrer 0:26:33 10 Kristina Weber 0:26:38 11 Sarah Bosch (Mountain Heroes) 0:26:39 12 Nicoletta De Jager 0:27:55 13 Regina Genser 0:31:25 14 Daniela Storch (Team Scott) 0:31:26 15 Isabelle Klein (Team Toproad) 0:32:54 16 Nadine Rieder (Ergon 24/ 2Xu Team Sonthofen) 0:33:35 17 Florentine Striegl (Rsc Auto Brosch Kempten) 0:36:42 18 Sonya Looney (Team Topeak Ergon) 0:38:21 19 Alexa Hüni (Tiroler Zugspitz Arena) 0:49:03 20 Katharina Alberti (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:49:24 21 Nicole Marcec (Velociped-Cube) 0:51:33 22 Veronika Weiß (Fi`Zi:K Ti:M) 0:52:19 23 Jana Zieschank (Craft - Rocky Mountain Team) 0:55:14 24 Sabine Halkes 0:55:36 25 Sandra Wöhning 0:56:35 26 Mirjam Horn (Rsc Auto Brosch Kempten) 0:56:38 27 Irina Koch (Team Centurion Vaude By Saikls) 1:10:09 28 Berit Barlaup (Molde Cykleklubb) 1:17:54 29 Sarah Runge (MTB-Club-Karlsruhe) 1:18:39 30 Susann Cudok (Black Tusk Racing By Tomotion) 1:18:56 31 Dorothee Richters (Sebamed Bike Team) 1:24:17 32 Ana Mariutti (T3 Iron Team) 1:24:34 33 Michaela Chmelikova 1:26:25 34 Claudia Langer (Craft And Friends) 1:27:09 35 Kerstin Kindler (Craft And Friends) 1:28:07 35 Silke Pokrop (Craft And Friends) 37 Ute Claus (Unter Falscher Flagge) 1:36:38 38 Melanie Leveau 1:36:42 39 Mandy Beumer 1:36:56 40 Selina Jörg (2Xu Team Sonthofen) 1:38:58 41 Maeve Ogrady 1:42:02 42 Laura van Leeuwen 1:44:50 43 Raquel Walty (Fanfiluca Bikestyle) 1:44:54 44 Marcia Cardinali (Oce Brasil) 1:47:44 45 Sofie Renier 1:54:12 46 Jennifer Stratmann (Turnbeutelvergesser) 1:57:08 47 Ellen Blome (Craft And Friends) 1:57:14 48 Michaela Salzgeber (Craft And Friends) 1:59:22

Masters 40+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Andreas Strobel (Team Centuiron Vaude) 3:14:31 2 Carsten Bresser (Craft - Rocky Mountain Team) 0:00:01 3 Heinz Zörweg (Team Factory Cube) 0:03:35 4 Klaus Reinisch (Focus Rapiro Racing) 0:07:39 5 Hans Grasegger (Team Scott) 0:11:35 6 Stefan Danowski 0:12:02 7 Andreas Pircher (Tiroler Zugspitz Arena) 0:17:04 8 Bernd Demmeler (Craft - Rocky Mountain Team) 0:19:51 9 Andreas Laner (Team Scott) 0:23:51 10 Jan Olav Beitmyren (Team Merida) 0:23:57 11 Oliver Gaedicke (Focus Rapiro Racing) 0:32:06 12 Beatus Dietsche (Soq.De-Coldblack) 0:32:48 13 Ulrich Struben (Team Centurion Vaude By Saikls) 0:33:15 14 Christian Strebl (Tiroler Zugspitz Arena) 0:36:40 15 Gerald Dietrich (Marinbikes.De) 0:39:53 16 Thomas Lauterbach (Team Oberfranken/Komdsl) 0:40:52 17 Josef Steurer 0:44:41 18 Jeroen Spijkerman 0:45:30 19 Stefan Böhm (Team Oberfranken/Komdsl) 0:48:34 20 Raf Rosius (De Heideroosjes) 0:49:12 21 Stefan Koch (Bike-Aid) 0:50:33 22 Manuel Mehlhorn (Team Storm Biker) 0:51:41 23 Rainer Böck (Team Fit & Squash Bad Wörishof) 0:52:06 24 Henrik Albaek (Team Geels) 0:52:09 25 Björn Glüsing (Dextro Energy/Radsport Reuter) 0:52:48 26 Wolfgang Kaim (Team Oberfranken/Komdsl) 0:52:59 27 Eric Danner (Rv Röschbach) 0:53:00 28 Niklas Domberg (Bike Team Baumberge E.V.) 0:56:21 29 Bernd Michalke (Craft And Friends) 0:56:36 30 Albert Preinesberger (Craft And Friends) 0:56:36 31 Felix Weese (Craft And Friends) 0:57:57 32 James Rutherford 0:58:59 33 Bonde Nordset (Lesja & Dovre Sk) 0:59:36 34 Armin Schatz 0:59:59 35 Thomas Junk (Teamadidas) 1:00:01 36 Nils Ehrke (Kaptain Donnerschenkel) 1:00:04 37 Olve Skjetne 1:00:51 38 Henry Schneider (Rad`N Roll) 1:03:05 39 Dirk Bangert (Multisport Team Campana) 1:03:49 40 Klaus Rübensaal (Team Mr.Bike Cube) 1:03:54 41 Gerhard Reutzel 1:04:39 42 Mario Rembold 1:05:13 43 Gregor Kruk (Team Bike Special Parts Velber) 1:08:45 44 Jörg Fiedler 1:08:46 45 Roland Baudenbacher (Alpenstadt Herisau.Ch) 1:08:47 46 Axel Herbrich 1:09:44 47 René Pennacchio (Soul Bikers) 1:11:00 48 Harald Hörmann (Rsc Auto Brosch Kempten) 1:11:01 49 Roger Brudermann (Sherpa Tensing-Pedalerie) 1:13:03 50 Rudolf Bonholzer 1:13:15 51 Thomas Hechler 1:13:16 52 Albert Rundel (Albrad Featuring Killertal Rid) 1:13:21 53 Vegard Aaloekken (If Froy) 1:13:59 54 Patrick Mollbrink 1:14:07 55 Roel Tubée (Velociped-Cube) 1:14:08 56 Werner Baur (Ibc Dimb Racing Team) 1:15:07 57 Stefan Johansson 1:17:03 58 Jorgen Lokkegaard 1:17:44 59 Thomas Gipperich (RSV Sonthofen) 1:18:27 60 Peter Wouters (Peerkes Bike Team) 1:18:37 61 Philip Geudens (Peerkes Bike Team) 1:18:38 62 Claudio Mata (Oce Brasil) 1:18:43 63 Hannes Schierle 1:18:49 64 Rahbek Kreilgaard Morten 1:18:56 65 Roland Ast (Black Tusk Racing By Tomotion) 1:19:55 66 Hanno Schimpf (Sbh Cc) 1:21:10 67 Jörg Heinze (Ortstaferlsprinter Kirchham) 1:21:35 68 Christian Kimmling 1:21:50 69 Richard Führer (Bikearena Wertach) 1:21:50 70 Guido Raymann (Bejan) 1:22:20 71 Thorsten Röttgers (Team Centurion Vaude By Saikls) 1:22:56 72 Andy Salminger (Craft And Friends) 1:23:00 73 Thilo Hahn (MTBc Wehrheim) 1:23:14 74 Michael Seargent 1:23:15 75 Ron Mourik (Teamventoux MTB Tilburg) 1:23:38 76 Thomas Otte (Ac Marine) 1:23:56 77 Graham Pinkney 1:24:03 78 Eric Rainer (Tv Bad Orb / Bike-Work Desch) 1:24:09 79 Helmut Rieder (Team Alpenstadtt Sonthofen) 1:25:06 80 Eckhardt Münch 1:25:50 81 Jan Sievers 1:25:58 82 Manfred Gubler (Power Team Seerücken) 1:26:24 83 Jesper Hansen 1:26:25 84 Alexander Voos (Sebamed Bike Team) 1:27:16 85 Arjan Smit (Mulder_Smit Cycling Team) 1:27:18 86 Johannes Larsen (Team Geels) 1:27:26 87 Stefan Achilles (Biketeam Sonthofen) 1:28:03 88 Bernd Reimers (Sbh Cc) 1:28:45 89 Lars Henrik Katteland (Jarda) 1:29:05 90 Hubert Jacobsen (Toten-Kranken) 1:29:15 91 Bjorn Tiller (Jarda) 1:29:16 92 Robert Dorroch (Bike Sport Mayer Waging) 1:29:45 93 Christian Uhlemair (Team Bikearena Wertach) 1:30:40 94 Stefan Kaiser (Fitline Team Monheim Am Rhein) 1:30:46 95 Eddy Jans (De Heideroosjes) 1:30:48 96 Uwe Vogt (Black Tusk Racing By Tomotion) 1:31:03 97 Theo Mulder (Mulder_Smit Cycling Team) 1:31:08 98 Per Strandvig Sorensen (Team Ac Marine) 1:31:12 99 Argo Kerner (Velo Clubbers) 1:31:19 100 Soren Kjær (Rold Skov) 1:31:21 101 Palle Sorensen (Rold Skov) 1:31:23 102 Jochen Graubner (Rsg Frankfurt) 1:32:12 103 Rudi Bloemen (Team Joven) 1:32:13 104 Werner Bruns 1:33:31 105 Hansjürgen Horn (Team Oberfranken/Komdsl) 1:33:36 106 Edgar Haugen (Ragde Eiendom) 1:33:52 107 Michael Scheuer (Slagelse MTB) 1:34:05 108 Ludger Bruns 1:34:24 109 Michael Staiger (Team Modi-Craft) 1:34:32 110 Gilad Kohav (Kohav) 1:35:06 111 Ronald De Graaf (Rhein-Bikers) 1:35:09 112 Burkhard Barsikow (Delta-Bike.De) 1:36:17 113 Markus Stille (Tretmühle Racing Rsc Wetter) 1:37:11 114 Henrik Kragh (Slagelse MTB/Handelsbanken) 1:37:22 114 Thomas Schierle 116 Peter Janschek (Phuthu) 1:38:24 117 Roger Meihost (Craft - Rocky Mountain Team) 1:38:40 118 Oskar Lindinger 1:40:54 119 Mark Kidd (Team MTB Ireland) 1:41:02 120 Frank Mathiesen (MTB-Als) 1:41:31 121 Frank Kunold (MTB-Verein Zierenberg E.V.) 1:41:39 122 Jens Rüschhoff (Bike Team Baumberge E.V.) 1:41:43 123 Asbjoern Moen (Jarda) 1:41:51 124 Christian Höchst (R.C. Die Schwalben München 189) 1:41:59 125 Michael Mainusch (Rsc Auto Brosch Kempten) 1:42:31 126 Stefan Niederberghaus 1:42:36 127 Alberto Caponi (De Heideroosjes) 1:42:55 128 Guy van Elsen (Team Joven) 1:43:16 129 Markus Müller 1:44:27 130 Arjo Spans 1:44:27 131 Jens Wegner (Bikeschmiede262) 1:44:35 132 Jochen Wehrheim (MTBc Wehrheim) 1:44:59 133 Soren Palm (Dmk Sram) 1:45:22 134 Pedro van de Louw (Teamventoux MTB Tilburg) 1:45:37 135 Jürgen Konrad (Team Bikearena Wertach) 1:46:44 136 Rene Horber 1:46:53 137 Heinrich Müller (Müller Räume Zum Wohlfühlen) 1:47:09 138 Wim Geerlinks 1:47:15 139 Andre Bräuer 1:47:47 140 Sascha Nadalin (Sbh Cc) 1:47:52 141 Karsten Kraechter 1:47:55 142 Reiner Ploem (Craft And Friends) 1:48:57 143 Peter Zott (Craft And Friends) 1:48:57 144 Daniel Borklund (Fanfiluca Bikestyle) 1:49:12 145 Petter Jorman 1:49:27 146 Uwe Ruscheweyh (Sturm & Drang) 1:49:37 147 Christian Birle 1:49:45 148 Jürgen Hoffmann (Albrad Feautering Killertal Ri) 1:50:59 149 Johan Gerhardsson (Ck Wheelsucker) 1:51:00 150 Mirko Weinandy 1:52:39 151 Alexandre Mariutti (T3 Iron Team) 1:53:17 152 Steffen Blattert (Probst Racing Lauffen) 1:53:55 153 Peter Uhland (MTB-Team-Daaden) 1:54:21 154 James Stevenson 1:55:13 155 Roelant Horree 1:55:13 156 Michael Lella (Craft And Friends) 1:55:51 157 Leo Muis 1:56:28 158 Erik Kailing (Tv Bad Orb / Bike-Work Desch) 1:58:14 159 Urs Grendelmeier (Schnell (Müde)) 1:58:17 160 Roger Bürgisser 1:59:24 161 Michael Herzberg (Craft - Rocky Mountain Team) 2:00:53 162 Stephan Scholze (Stöber In Motion) 2:01:28 163 Marcel Röthlisberger (Power Team Seerücken) 2:01:38 164 Roger Nell 2:01:48 165 Jörg Buggenhagen (Spinning Wheelz) 2:01:49 166 Jeffry Dominczak (De Heideroosjes) 2:02:00 167 Ray Doyle (Team MTB Ireland) 2:02:05 168 Michael Stejskal 2:03:24 169 Oliver Bergmann 2:04:03 170 Marcus Euteneuer 2:04:50 171 Frank Greco 2:04:55 172 Nils Gieskes (Unter Falscher Flagge) 2:05:20 173 Bronislav Skovajsa (Six Monkeys Of The Universe) 2:06:13 174 Egmont Goedeke 2:06:18 175 Volker Hess (Craft And Friends) 2:08:32 176 Sven Marien (The Mouseketeers) 2:10:55 177 Jörg Filter 2:11:06 178 Hans-Christian Keller Rix 2:11:11 179 Christophe Crombez 2:11:28 180 Hendrik Tesche 2:11:48 181 Erik Christensen Knud (Team Ac Marine) 2:12:02 182 Claus Matthiesen (Team Ac Marine) 2:12:02 183 Lars Schnell (Statnett Bil Sf) 2:12:15 184 Claus-Dieter Lang (Stöber In Motion) 2:12:33 185 Peter Mertens 2:12:36 186 Hermann Hanßen 2:13:01 187 Axel Lenders 2:13:02 188 Ewald Riedl (Ib Company) 2:14:03 189 Ralf Maciejewski 2:15:29 190 Manfred Ismair (Raumgewinn) 2:16:39 191 Peter Stelzig (Raumgewinn) 2:16:40 192 Peter Klein 2:17:17 193 Ingo Dechent 2:17:41 194 Stefan Mair (Team Katzung-Klaus Dengg) 2:18:49 195 Petr Spora 2:19:59 196 Harald Hecht 2:20:30 197 Thomas Hebbel (MTBc Wehrheim) 2:20:37 198 Camille Reding (Team Toproad) 2:22:24 199 Roger Molleman (Swiss Hammer Team) 2:23:24 200 Niels Mayer (Asses Of Fire) 2:24:46 201 Martin Wehner 2:26:06 202 Virgilio Alcover (Matamon Trail) 2:26:52

Masters 50+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Walter Perkmann (Craft And Friends) 3:40:16 2 Henrik Cohen (Team Geels) 0:09:27 3 Werner Höpperger (Tiroler Zugspitz Arena) 0:09:57 4 Georg Niggl (Craft And Friends) 0:12:36 5 Ewald Wacker (Soq.De-Coldblack) 0:17:49 6 Willi Hengartner 0:22:35 7 Michael Fenske 0:32:24 8 Told Thomas (Tiroler Zugspitz Arena) 0:35:06 9 Reinhold Kotz (Biketeam Sonthofen) 0:35:43 10 Peter Modosch (Sportteam Buhler) 0:38:00 11 Ad van de Sande (Teamventoux MTB Tilburg) 0:38:56 12 Gabor Rusovszki 0:44:22 13 Pino Ferrari (Büli Bike Tigers) 0:45:35 14 Jesper Worre (Team Ac Marine) 0:46:16 15 Arnold Haas (Rival) 0:46:40 16 Thomas Bauer 0:48:15 17 Kjell Friberg 0:48:21 18 Thor Wiig (Ragde Eiendom) 0:53:34 19 Soren Rasmussen (MTB-Team Fussingo) 0:54:51 20 Poul Jensen 0:54:51 21 Kjartan Aas (Raufoss & Gjovik Sykkelklubb) 0:55:19 22 Michael Beilborn (Delta-Bike.De) 0:56:02 23 Wim Jansen (Bejan) 0:56:35 24 Wolfgang Hackl 0:57:31 25 Jorgen Bjerre (Dmk Sram) 1:00:55 26 Helmut Maier (Biketeam Sonthofen) 1:01:28 27 Josef Happach (Biketeam Sonthofen) 1:02:53 28 Karl Koller (Sk Rueckenwind Triathlon) 1:04:06 29 Ferdi Koller (Büli Bike Tigers) 1:04:15 30 Rudolf Trumbach 1:05:20 31 Karsten Olsen (Fredericia Dk) 1:05:30 32 Helmut Hupfauer (Race Team Toni's) 1:13:43 33 Roland Herterich 1:15:21 34 Franz-Josef Hüttemeister (Happychain.De) 1:18:33 35 Heinrich Grebner (Team Mr. Bike - Cube) 1:19:16 36 Andreas Wittmann (Mr. Bike Lichtenfels) 1:19:16 37 Chris Kemmer 1:19:21 38 Leon Wurth (Soul Bikers) 1:20:35 39 Reinhard Bichler (Tiroler Zugspitz Arena) 1:21:15 40 Lothar Franke (Team Bike Special Parts Velber) 1:21:16 41 Sandor Kocsis 1:23:30 42 Kurt Poullie 1:31:07 43 Josef Heher (Biketeam-Sonthofen) 1:33:09 44 Hougs Lind Carsten 1:34:05 45 Walter Pütz 1:34:18 46 Tommy Petersen (Team Geels) 1:37:15 47 Andreas Deusser 1:39:47 48 Karl-Otto Walz 1:40:10 49 Christoph Müller 1:40:26 50 Pierre Billet 1:42:44 51 Klaus Molleskov 1:43:05 52 Joachim Meyer 1:44:21 53 Horst Schwarz (MTB-Verein Zierenberg E.V) 1:45:23 54 Franz Pohlhammer (Craft And Friends) 1:47:49 55 Gerd Hoehna 1:48:45 56 Piet van de Wiel (Peerkes Bike Team) 1:49:58 57 Michel Rasmussen 1:54:13 58 Michael Marx (City Bike+Fun Oberu) 1:58:36 59 Jos Kerkhofs 1:58:58

