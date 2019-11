Arman Kamyshev (Kazakhstan) claims a narrow victory (Image credit: Coupe des Nations – Ville de Saguenay)

A bunch sprint decided the opening stage of the Coupe des Nations – Ville de Saguenay with Kazakh Arman Kamyshev first across the finish line. He narrowly defeated Dane Patrick Clausen, who claimed the yellow leader's jersey by virtue of time bonuses, which confer him a slight lead of two seconds over the stage winner. Italian Thomas Fiumana rounded out the podium.

"It was a difficult day. There was a lot of wind and the rain was annoying, so we had to slow down the pace at the end," Kamyshev said through an interpreter. "At the end of the last lap, I attacked several times in order to stay well positioned for the sprint." Second overall last year, he believes his chances are good this year. It is indeed an admitted goal.

It was under an uncertain sky that the 88 riders started the 140.7 kilometres race taking Jonquiere's streets. Early in the race, a breakaway of three cyclists animated the stage. The fugitive trio was however caught before completing the first lap. A few attacks were conducted during the next two laps, but none were successful.

Halfway into the race, two competitors took off from the peloton. Four cyclists who went to their pursuit soon joined them. The lead group had to surrender against a peloton at full blast. With less than 40 kilometres to complete, many attempted to breakaway, but on the seventh and decisive lap, all escapees had reintegrated with the bunch. A crash that occurred in the last kilometres blew the chances of some and tainted the event's outcome, which was finally determined in the sprint.

Full results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Arman Kamyshev (Kaz) Kazakhstan 3:09:23 2 Patrick Clausen (Den) Denmark 3 Thomas Fiumana (Ita) Italy 4 Kristian Sbaragli (Ita) Italy 5 Hugo Houle (Can) Canada 6 Jan Dieteren (Ger) Germany 7 Mark Christian (GBr) Great Britain 8 Nikias Arndt (Ger) Germany 9 Vladislav Gorbunov (Kaz) Kazakhstan 10 Daniele Aldegheri (Ita) Italy 11 Michab Kadrzycski (Pol) POL 12 Jan Tratnik (Slo) Slovenia 13 Mats Lohne (Nor) Norway 14 Sebastian Lander (Den) Denmark 15 Klemen Stimulak (Slo) Slovenia 16 Kamil Gradek (Pol) POL 17 Ruben Companioni Blanco (Cub) Cuba 18 Alexey Lutsenko (Kaz) Kazakhstan 19 Sebastian Salazar (Col) Colombia 20 Alcides Miranda (Pan) Panama 21 Michael Valgren Andersen (Den) Denmark 22 David Boily (Can) Canada 23 Jonathan Mould (GBr) Great Britain 24 Simon Yates (GBr) Great Britain 25 David Pareja (Pan) Panama 26 Abdraimzhan Ishanov (Kaz) Kazakhstan 27 Mateusz Nowaczek (Pol) POL 28 Fabio Tommassini (Ita) Italy 29 Nathan Brown (USA) USA 30 Matthias Plarre (Ger) Germany 31 Grzegorz Haba (Pol) POL 32 Charlie Avis (USA) USA 33 Romain Guillemois (Fra) France 34 Daniel Slatto Gomnes (Nor) Norway 35 Evan Huffman (USA) USA 36 Kevin Predatsch (Ger) Germany 37 Eduardo Sepulveda (Arg) UCI Team 38 Magnus Cort Nielsen (Den) Denmark 39 Georges Atkins (GBr) Great Britain 40 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Denmark 41 Ramon Carretero (Pan) Panama 42 Alexis Gougeard (Fra) France 43 Rudy Kowalski (Fra) France 44 Piter Campero (Bol) UCI Team 45 Stuart Wight (Can) Canada 46 Ever Rivera (Col) Colombia 47 Pawel Bernas (Pol) POL 48 Audun Brekke Flotten (Nor) Norway 49 Yannick Mayer (Ger) Germany 50 Juan Diego Quintero (Col) Colombia 51 Juan Carlos Romeu Cabrera (Cub) Cuba 52 Ryan Aitcheson (Can) Canada 53 Jos Chalmers (USA) USA 54 Roman Dronin (Uzb) UCI Team 55 Jose Rios (Pan) Panama 56 Carlos Galeano (Col) Colombia 57 Simone Camilli (Ita) Italy 58 Juan Chamorro (Col) Colombia 59 Ramon L. Martin Alvarez (Cub) Cuba 60 Vegard Breen (Nor) Norway 61 Christer Jensen (Nor) Norway 62 Aukasz Wizniowski (Pol) POL 63 Houssam Nasri (Tun) UCI Team 64 Olivier Le Gac (Fra) France 65 Mark Dzamastagic (Slo) Slovenia 66 Natnael Berhane (Eri) UCI Team 67 Florian Senechal (Fra) France 68 Fernando Orjuela (Col) Colombia 69 Ulises Castillo (Mex) UCI Team 70 Julian Alaphilippe (Fra) France 71 Francisco Gonzalez (Pan) Panama 72 Pierrick Naud (Can) Canada 73 Mads Meyer (Den) Denmark 74 Eirik Kasa Jarlseth (Nor) Norway 75 Jorge Castillo (Pan) Panama 76 Mario Vogt (Ger) Germany 77 Robert Jenko (Slo) Slovenia 78 Tanner Putt (USA) USA 79 Samuel Harrison (GBr) Great Britain 80 Joseph Schmalz (USA) USA 81 Thomas Moses (GBr) Great Britain 82 Antoine Duchesne (Can) Canada 83 Maxat Ayazbayev (Kaz) Kazakhstan 84 Danil Fominykh (Kaz) Kazakhstan 85 Racso Gonzalez Toledo (Cub) Cuba 86 Luca Wackermann (Ita) Italy 0:17:18 87 Leandro Marcos Vidueiro (Cub) Cuba 0:21:38 88 Eduardo Acosta Rodriguez (Cub) Cuba

Sprint - 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Patrick Clausen (Den) Denmark 5 pts 2 Alexey Lutsenko (Kaz) Kazakhstan 3 3 Jonathan Mould (GBr) Great Britain 1

Sprint - 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Patrick Clausen (Den) Denmark 5 pts 2 Michab Kadrzycski (Pol) POL 3 3 Tanner Putt (USA) USA 1

Sprint - 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Valgren Andersen (Den) Denmark 5 pts 2 Simon Yates (GBr) Great Britain 3 3 Mateusz Nowaczek (Pol) POL 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Italy 9:28:09 2 Kazakhstan 3 Denmark 4 Germany 5 Great Britain 6 Poland 7 Canada 8 Panama 9 Slovenia 10 Norway 11 USA 12 Colombia 13 France 14 Cuba 15 UCI Team

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Patrick Clausen (Den) Denmark 3:09:11 2 Arman Kamyshev (Kaz) Kazakhstan 0:00:02 3 Thomas Fiumana (Ita) Italy 0:00:08 4 Michael Valgren Andersen (Den) Denmark 0:00:09 5 Michab Kadrzycski (Pol) POL 0:00:10 6 Alexey Lutsenko (Kaz) Kazakhstan 7 Simon Yates (GBr) Great Britain 8 Jonathan Mould (GBr) Great Britain 0:00:11 9 Mateusz Nowaczek (Pol) POL 10 Tanner Putt (USA) USA 11 Kristian Sbaragli (Ita) Italy 0:00:12 12 Hugo Houle (Can) Canada 13 Jan Dieteren (Ger) Germany 14 Mark Christian (GBr) Great Britain 15 Nikias Arndt (Ger) Germany 16 Vladislav Gorbunov (Kaz) Kazakhstan 17 Daniele Aldegheri (Ita) Italy 18 Jan Tratnik (Slo) Slovenia 19 Mats Lohne (Nor) Norway 20 Sebastian Lander (Den) Denmark 21 Klemen Stimulak (Slo) Slovenia 22 Kamil Gradek (Pol) POL 23 Ruben Companioni Blanco (Cub) Cuba 24 Sebastian Salazar (Col) Colombia 25 Alcides Miranda (Pan) Panama 26 David Boily (Can) Canada 27 David Pareja (Pan) Panama 28 Abdraimzhan Ishanov (Kaz) Kazakhstan 29 Fabio Tommassini (Ita) Italy 30 Nathan Brown (USA) USA 31 Matthias Plarre (Ger) Germany 32 Grzegorz Haba (Pol) POL 33 Charlie Avis (USA) USA 34 Romain Guillemois (Fra) France 35 Daniel Slatto Gomnes (Nor) Norway 36 Evan Huffman (USA) USA 37 Kevin Predatsch (Ger) Germany 38 Eduardo Sepulveda (Arg) UCI Team 39 Magnus Cort Nielsen (Den) Denmark 40 Georges Atkins (GBr) Great Britain 41 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Denmark 42 Ramon Carretero (Pan) Panama 43 Alexis Gougeard (Fra) France 44 Rudy Kowalski (Fra) France 45 Piter Campero (Bol) UCI Team 46 Stuart Wight (Can) Canada 47 Ever Rivera (Col) Colombia 48 Pawel Bernas (Pol) POL 49 Audun Brekke Flotten (Nor) Norway 50 Yannick Mayer (Ger) Germany 51 Juan Diego Quintero (Col) Colombia 52 Juan Carlos Romeu Cabrera (Cub) Cuba 53 Ryan Aitcheson (Can) Canada 54 Jos Chalmers (USA) USA 55 Roman Dronin (Uzb) UCI Team 56 Jose Rios (Pan) Panama 57 Carlos Galeano (Col) Colombia 58 Simone Camilli (Ita) Italy 59 Juan Chamorro (Col) Colombia 60 Ramon L. Martin Alvarez (Cub) Cuba 61 Vegard Breen (Nor) Norway 62 Christer Jensen (Nor) Norway 63 Aukasz Wizniowski (Pol) POL 64 Houssam Nasri (Tun) UCI Team 65 Olivier Le Gac (Fra) France 66 Mark Dzamastagic (Slo) Slovenia 67 Natnael Berhane (Eri) UCI Team 68 Florian Senechal (Fra) France 69 Fernando Orjuela (Col) Colombia 70 Ulises Castillo (Mex) UCI Team 71 Julian Alaphilippe (Fra) France 72 Francisco Gonzalez (Pan) Panama 73 Pierrick Naud (Can) Canada 74 Mads Meyer (Den) Denmark 75 Eirik Kasa Jarlseth (Nor) Norway 76 Jorge Castillo (Pan) Panama 77 Mario Vogt (Ger) Germany 78 Robert Jenko (Slo) Slovenia 79 Samuel Harrison (GBr) Great Britain 80 Joseph Schmalz (USA) USA 81 Thomas Moses (GBr) Great Britain 82 Antoine Duchesne (Can) Canada 83 Maxat Ayazbayev (Kaz) Kazakhstan 84 Danil Fominykh (Kaz) Kazakhstan 85 Racso Gonzalez Toledo (Cub) Cuba 86 Luca Wackermann (Ita) Italy 0:17:30

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Patrick Clausen (Den) Denmark 27 pts 2 Arman Kamyshev (Kaz) Kazakhstan 20 3 Thomas Fiumana (Ita) Italy 15 4 Kristian Sbaragli (Ita) Italy 13 5 Hugo Houle (Can) Canada 12 6 Jan Dieteren (Ger) Germany 10 7 Mark Christian (GBr) Great Britain 9 8 Nikias Arndt (Ger) Germany 8 9 Michab Kadrzycski (Pol) POL 8 10 Vladislav Gorbunov (Kaz) Kazakhstan 7 11 Daniele Aldegheri (Ita) Italy 6 12 Michael Valgren Andersen (Den) Denmark 5 13 Jan Tratnik (Slo) Slovenia 4 14 Mats Lohne (Nor) Norway 3 15 Alexey Lutsenko (Kaz) Kazakhstan 3 16 Simon Yates (GBr) Great Britain 3 17 Sebastian Lander (Den) Denmark 2 18 Klemen Stimulak (Slo) Slovenia 1 19 Jonathan Mould (GBr) Great Britain 1 20 Mateusz Nowaczek (Pol) POL 1 21 Tanner Putt (USA) USA 1