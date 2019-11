Image 1 of 13 Anthony Ravard (Ag2R - La Mondiale) leads the points classification. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 2 of 13 Florian Vachon (Bretagne Schuller) on the podium for the Coupe de France series. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 13 The breakaway (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 13 Kohler leads Rabobank's Tom Jelte Slagter (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 13 Stéphane Rossetto (Vacansoleil), Martin Kohler (BMC) and Maxime Méderel (Big Mat-Auber 93) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 13 Stéphane Rossetto (Vacansoleil) leads BMC's Martin Kohler. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 13 The bunch sprint was a fierce battle. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 13 Ravard battles Vacansoleil's Romain Feillu for the win. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 13 The sprint to the line in the Châteauroux Classic de l'Indre Trophée Fenioux (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 13 Anthony Ravard (AG2R) happy to be on the podium (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 13 Anthony Ravard (AG2R) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 13 Anthony Ravard (AG2R) claimed the win in the Classic de l'Indre (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 13 of 13 Florian Vachon (Bretagne Schuller) leads the Coupe de France. (Image credit: Isabelle Duchesne)

French sprinter Anthony Ravard (Ag2r-La Mondiale) timed his effort to perfection to win the Chateauroux Classic de I'Indre Trophee Fenioux race on Sunday, ahead of Romain Feillu (Vacansoleil) and Italy’s Enrico Rossi (Ceramica Flaminia).

Jimmy Casper got a perfect lead out from his Saur-Sojasun team after the race came back together in the final three kilometres. But the veteran Frenchman went too early, faded in the final metres and sat up. Beppu Fumiyuki (RadioShack) was fourth and Boy Van Poppel (Rabobank Continental) was fifth.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 4:40:08 2 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 3 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 4 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team RadioShack 5 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank Continental 6 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) CarmioOro NGC 7 Geoffroy Lequatre (Fra) Team Radioshack 8 Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 9 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 10 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 11 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 12 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 13 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 14 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 15 Davide Apollonio (Ita) Cervélo Test Team 16 Jonas Van Genechten (Bel) Verandas Willems 17 Arnoud Van Groen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 18 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 19 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 20 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 21 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 22 Barry Markus (Ned) Rabobank Continental 23 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 24 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 25 Reinier Honig (Ned) Acqua e Sapone 26 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 27 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 28 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 29 Nicky Van Der Lijke (Ned) Rabobank Continental 30 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 31 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 32 Pim Lighthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 33 Bart Dockx (Bel) Landbouwkrediet 34 Adrien Petit (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 35 David Boucher (Fra) Landbouwkrediet 36 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 37 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 38 Steven Caethoven (Bel) Landbouwkrediet 39 Klaas Lodewyck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 40 Alexandre Wetterhall (Swe) Cervélo Test Team 41 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 42 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 43 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 44 Jens Keukeleire (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 45 Rafaâ Chtioui (Tun) Acqua e Sapone 46 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cervélo Test Team 47 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 48 Kevin Neyrinck (Bel) Landbouwkrediet 49 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 50 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 51 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 52 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 53 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental 54 Alessandro Donati (Ita) Acqua e Sapone 55 Cole House (USA) BMC Racing Team 56 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 57 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 58 Anthony Roux (Fra) FDJ 59 Daniel Lloyd (GBr) Cervélo Test Team 60 Gabriel Rasch (Nor) Cervélo Test Team 61 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 62 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 63 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 64 Alessandro Fantini (Ita) Acqua e Sapone 65 Moreno Hofland (Ned) Rabobank Continental 0:00:08 66 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 67 Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Team Radioshack 68 Eric Berthou (Fra) CarmioOro NGC 69 Sven Renders (Bel) Verandas Willems 70 Joaquin Novoa Menedez (Spa) Cervélo Test Team 71 Daniele Colli (Ita) Ceramica Flaminia 72 Jesse Sergent (NZl) Team Radioshack 73 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua e Sapone 74 Enrico Peruffo (Ita) CarmioOro NGC 75 Aitor Galdos Alonso (Spa) Euskaltel - Euskadi 76 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 0:00:14 77 Joao Correia (Por) Cervélo Test Team 0:00:22 78 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Radioshack 79 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 80 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 81 Kevin Van Melsen (Bel) Verandas Willems 82 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental 83 William Clarke (Aus) AG2R La Mondiale 84 Thomas Degand (Bel) Verandas Willems 85 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 86 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 87 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 88 Diego Alejandro Tamayo Martinez (Col) CarmioOro NGC 89 Fabio Polazzi (Bel) Verandas Willems 90 Kristof Vandewalle (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 91 José Luis Rubiera Vigil (Spa) Team Radioshack 92 Mathieu Teychenne (Fra) AG2R La Mondiale 93 Markel Irizar Aranburu (Spa) Team Radioshack 94 Jorge Azanta Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 95 Yaroslav Popovych (Ukr) Team Radioshack 96 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 97 Jeremy Hunt (GBr) Cervélo Test Team 0:00:27 98 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:33 99 Giuseppe Palumbo (Ita) Acqua e Sapone 100 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 101 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 102 Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Euskaltel - Euskadi 103 Mirko Tedeschi (Ita) CarmioOro NGC 104 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 105 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 106 Grégory Habeaux (Bel) Verandas Willems 107 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 0:00:39 108 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Continental 109 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 110 Olivier Bonnaire (Fra) FDJ 111 Anthony Geslin (Fra) FDJ 112 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 113 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 114 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 115 Kalle Kriit (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 116 Kevin Reza (Fra) Bbox Bouygues Telecom 117 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 118 Jérôme Cousin (Fra) Bbox Bouygues Telecom 119 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 120 Sandy Casar (Fra) FDJ 121 Thibault Pinot (Fra) FDJ 0:00:45 122 Jean Eudes Demaret (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 123 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:00:52 124 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:01:03 125 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 126 Arnaud Gérard (Fra) FDJ 0:01:16 127 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 128 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 129 Maxime Méderel (Fra) Big Mat - Auber 93 130 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 0:01:47 131 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua e Sapone 0:03:08 132 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:33 133 Cédric Collaers (Bel) Verandas Willems 0:05:20 134 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:08:38 135 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi DNF Damien Gaudin (Fra) Bbox Bouygues Telecom DNF Guillaume Blot (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne DNF Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet DNF Mathieu Drouilly (Fra) Landbouwkrediet DNF Gregory Barteau (Fra) Landbouwkrediet DNF Jérôme Baugnies (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator DNF Grégory Joseph (Ita) Topsport Vlaanderen - Mercator DNF Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team DNF Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team DNF Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team DNF Francesco Di Paolo (Ita) Acqua e Sapone DNF Laurent Beuret (Swi) CarmioOro NGC DNF Sébastien Fournet-Fayard (Fra) CarmioOro NGC DNF Alessandro Raisoni (Ita) CarmioOro NGC DNF Filippo Baggio (Fra) Ceramica Flaminia DNF Raivis Belohvosciks (Lat) Ceramica Flaminia DNF Cristiano Fumagalli (Ita) Ceramica Flaminia DNF Edoardo Girardi (Ita) Ceramica Flaminia DNF Alessandro Maserati (Ita) Ceramica Flaminia

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 5 pts 2 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Continental 3 3 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 5 pts 2 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Continental 3 3 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Markel Irizar Aranburu (Spa) Team Radioshack 5 pts 2 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3 3 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1

KOM 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxime Méderel (Fra) Big Mat - Auber 93 5 pts 2 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Continental 3 3 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 1

KOM 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxime Méderel (Fra) Big Mat - Auber 93 5 pts 2 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Continental 3 3 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 1

KOM 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Continental 5 pts 2 Maxime Méderel (Fra) Big Mat - Auber 93 3 3 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Boy Van Poppel (Ned) Rabobank Continental 4:40:08 2 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 3 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 4 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 5 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 6 Davide Apollonio (Ita) Cervélo Test Team 7 Jonas Van Genechten (Bel) Verandas Willems 8 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 9 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 10 Barry Markus (Ned) Rabobank Continental 11 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 12 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 13 Nicky Van Der Lijke (Ned) Rabobank Continental 14 Pim Lighthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 15 Adrien Petit (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 16 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 17 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 18 Klaas Lodewyck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 19 Alexandre Wetterhall (Swe) Cervélo Test Team 20 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 21 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 22 Jens Keukeleire (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 23 Rafaâ Chtioui (Tun) Acqua e Sapone 24 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cervélo Test Team 25 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 26 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental 27 Cole House (USA) BMC Racing Team 28 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 29 Anthony Roux (Fra) FDJ 30 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 31 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 32 Alessandro Fantini (Ita) Acqua e Sapone 33 Moreno Hofland (Ned) Rabobank Continental 0:00:08 34 Jesse Sergent (NZl) Team Radioshack 35 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 0:00:14 36 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:22 37 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 38 Kevin Van Melsen (Bel) Verandas Willems 39 Martijn Keizer (Ned) Rabobank Continental 40 William Clarke (Aus) AG2R La Mondiale 41 Thomas Degand (Bel) Verandas Willems 42 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 43 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 44 Jetse Bol (Ned) Rabobank Continental 45 Fabio Polazzi (Bel) Verandas Willems 46 Kristof Vandewalle (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 47 Mathieu Teychenne (Fra) AG2R La Mondiale 48 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:33 49 Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Euskaltel - Euskadi 50 Mirko Tedeschi (Ita) CarmioOro NGC 51 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 52 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Continental 0:00:39 53 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 54 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 55 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 56 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 57 Kevin Reza (Fra) Bbox Bouygues Telecom 58 Jérôme Cousin (Fra) Bbox Bouygues Telecom 59 Thibault Pinot (Fra) FDJ 0:00:45 60 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:00:52 61 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:01:03 62 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 63 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:01:16 64 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:33 65 Cédric Collaers (Bel) Verandas Willems 0:05:20 66 Thomas De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:08:38 67 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Vacansoleil Pro Cycling Team 14:00:24 2 AG2R - La mondiale 3 Rabobank - Continental Team 4 Bretagne - Schuller 5 Big Mat - Auber 93 6 Roubaix Lille Metropole 7 BBox Bouygues Telecom 8 Landbouwkrediet 9 Cofidis le Crédit en Ligne 10 Cervélo Test Team 11 Saur - Sojasun 12 Acqua e Sapone 13 Team RadioShack 0:00:08 14 Carmiooro - NGC 0:00:16 15 FDJ 0:00:22 16 BMC Racing Team 17 Topsport Vlaanderen - Mercator 18 Verandas Willems 0:00:30 19 Euskaltel - Euskadi

Coupe de France classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 130 pts 2 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 106 3 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 73 4 Sébastien Minard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 68 5 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 64 6 Jérémy Roy (Fra) Française Des Jeux 58 7 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 56 8 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 53 9 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 53 10 Maxime Méderel (Fra) Big Mat - Auber 93 51 11 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 51 12 Wesley Sulzberger (Aus) Française Des Jeux 50 13 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 50 14 Denis Flahaut (Fra) ISD - Neri 50 15 Stéphane Augé (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 40 16 Matthieu Ladagnous (Fra) Française Des Jeux 38 17 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 35 18 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 35 19 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 28 20 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 25 21 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 25 22 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 24 23 Rémy Di Grégorio (Fra) Française Des Jeux 24 24 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 23 25 Benoît Daeninck 21 26 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 21 27 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 21 28 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 20 29 Pierrick Fédrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 20 30 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 18 31 Kevin Ista (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 16 32 Benoït Vaugrenard (Fra) Française Des Jeux 16 33 Sébastien Chavanel (Fra) Française Des Jeux 16 34 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 15 35 Geoffroy Lequatre (Fra) Team Radioshack 14 36 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 14 37 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 14 38 Yauheni Hutarovich (Blr) Française Des Jeux 14 39 Martial Ricci-Poggi (Fra) Landbouwkrediet 14 40 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 13 41 Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 12 42 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 12 43 Freddy Bichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 12 44 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 12 45 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 11 46 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 11 47 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 10 48 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 10 49 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 9 50 Jean-Marc Bideau 8 51 Nacer Bouhanni 6 52 Eric Berthou (Fra) CarmioOro NGC 6 53 Guillaume Blot (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 6 54 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 6 55 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 5 56 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 5 57 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 3 58 Nadir Haddou 3 59 Sandy Casar (Fra) Française Des Jeux 5 60 Arnaud Courteille 3 61 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 5 62 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 5 63 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 3

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 130 pts 2 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 53 3 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 51 4 Wesley Sulzberger (Aus) Française Des Jeux 50 5 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 50 6 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 24 7 Rémy Di Grégorio (Fra) Française Des Jeux 24 8 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 21 9 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 21 10 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 20 11 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 15 12 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 13 13 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 11 14 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 10 15 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 9 16 Nacer Bouhanni 6 17 Guillaume Blot (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 6 18 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 6 19 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 5 20 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 5 21 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 3 22 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 3 23 Arnaud Courteille 3 24 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 3