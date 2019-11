Image 1 of 36 Points leader Anthony Ravard (Ag2R La Mondiale) wins the final stage, his second victory of the race. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 2 of 36 Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne) celebrates on the podium after winning the event. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 36 The jersey winners and stage winner appear on the podium. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 36 Oink, oink: Pigs can't fly but Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne) can. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 36 Race leader Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne) and eventual stage winner Anthony Ravard start the final stage of the Circuit de la Sarthe at the Abbey of Epau. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 6 of 36 Anthony Ravard (Ag2R) scored a second stage win at the Circuit de la Sarthe. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 7 of 36 Anthony Ravard (Ag2R)had a lot to say after winning the final stage of the Circuit de la Sarthe. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 8 of 36 Anthony Roux (Francaise Des Jeux) was the best young rider at the Circuit de la Sarthe. (Image credit: Jean-François Quénet) Image 9 of 36 Arthur Vichot (Francaise Des Jeux) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 10 of 36 Caisse d'Epargne leads the chase of the break. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 11 of 36 Race leader Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne) works hard to defend his yellow jersey. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 12 of 36 Thomas Voeckler (Bbox Bouygues Telecom) gives it his all on a climb. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 13 of 36 Tiago Machado (RadioShack) finished second overall on GC. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 14 of 36 Julien Simon (Saur - Sojasun) and eventual stage winner Anthony Ravard (Ag2R La Mondiale). (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 15 of 36 Sébastien Chavanel (Francaise Des Jeux) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 16 of 36 Frenchman Dimitri Champion (Ag2R La Mondiale) leads the break. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 17 of 36 Yury Trofimov (Bbox Bouygues Telecom) and Yann Huguet (Skil - Shimano). (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 18 of 36 Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne) remained very attentive during the final stage in defense of his overall lead. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 19 of 36 Yann Huguet (Skil - Shimano) leads the break. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 20 of 36 That's all folks: The jersey winners take to the podium after the final stage. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 21 of 36 Saur - Sojasun drives at the front of the peloton. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 22 of 36 Pierre Rolland (Bbox Bouygues Telecom) rides in the peloton on the final stage. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 23 of 36 France's Anthony Ravard (Ag2R La Mondiale) rolls in the clear stage winner. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 24 of 36 France's Anthony Ravard (Ag2R La Mondiale) rolls in the clear stage winner. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 25 of 36 The yellow jersey of Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne) crosses the line. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 26 of 36 Jérémy Roy (Francaise Des Jeux) was fifth across the line. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 27 of 36 Anthony Ravard (AG2R La Mondiale) had a lot to celebrate after winning the final stage. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 28 of 36 Anthony Ravard (AG2R La Mondiale) took home the points classification jersey. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 29 of 36 Yuriy Krivtsov (Ag2R La Mondiale) won the mountains classification. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 30 of 36 Pierre Rolland (Bbox Bouygues Telecom) got the fair play award. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 31 of 36 Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne) pulls on the race leader jersey for the final time. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 32 of 36 Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne) holds up his trophy after winning the event. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 33 of 36 Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne) celebrates on the podium after winning the event. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 34 of 36 Race leader Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne) crosses the finish in second place to secure his overall victory. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 35 of 36 Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne) hoists aloft the trophy he earned for winning the overall classification. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 36 of 36 Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne) won the Circuit Cyclist Sarthe general classification. (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com)

Luis Leon Sanchez of Caisse d'Epargne celebrated his start-to-finish overall win at the Circuit Cyclist Sarthe, while AG2R's Anthony Ravard won his second stage to close out the race. Sanchez, who currently leads the International Cycling Union's rankings, had won the opening stage and never gave up the lead in the race.

Ravard had earlier won the second stage of the race, as well as Friday's 171km finale from Le Mans to Sille-le-Guillaume where he bested race leader Luis Leon Sanchez and Julien Simon (Saur - Sojasun) for the victory.

Only 78 riders took to the start, which was delayed five minutes on a beautiful, sunny day. Only about 20km into the stage a French trio escaped: Pierre Rolland (Bbox Bouygues Telecom), Stephane Auge (Cofidis) and Maxime Mederal (Big Mat Auber 93).

While their lead never extended much beyond two minutes, the trio nevertheless were able to stay away until the third of seven laps of the closing 10.2km finishing circuit. Another group of five got way but were kept close to the peloton and were absorbed with only two kilometres to go, setting up the sprint finish.

Full Results 1 Anthony Ravard (Fra) Ag2R La Mondiale 4:14:04 2 Luis Leon Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 3 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 4 Jean Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 5 Jérémy Roy (Fra) Francaise Des Jeux 6 Christophe Riblon (Fra) Ag2R La Mondiale 7 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 8 Anthony Roux (Fra) Francaise Des Jeux 9 Uros Murn (Slo) Adria Mobil 10 Philip Deignan (Irl) Cervelo Test Team 11 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 12 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 13 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 14 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 15 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 16 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 17 Alexandre Moos (Swi) BMC Racing Team 18 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 19 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 20 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 21 Xavier Florencio (Spa) Cervelo Test Team 22 Alexander Mironov (Rus) Itera - Katusha 23 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 24 Yuriy Krivtsov (Ukr) Ag2R La Mondiale 25 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 26 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 27 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 28 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 29 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 30 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 31 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 32 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 33 Ludovic Turpin (Fra) Ag2R La Mondiale 34 Thibaut Pinot (Fra) Francaise Des Jeux 35 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 36 Ted Edward King (USA) Cervelo Test Team 37 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 38 Inigo Cuesta (Spa) Cervelo Test Team 39 José Luis Rubiera (Spa) Team RadioShack 40 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 41 Dimitri Champion (Fra) Ag2R La Mondiale 42 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 43 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 44 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 45 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 46 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:01 47 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 48 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 49 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 0:00:02 50 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 51 Sergey Rudaskov (Rus) Itera - Katusha 52 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 53 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 54 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 55 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 56 Dmitry Kosyakov (Rus) Itera - Katusha 57 Andrey Solomennikov (Rus) Itera - Katusha 58 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 59 Freddy Bichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 60 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 61 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:00:04 62 Arthur Vichot (Fra) Francaise Des Jeux 63 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 64 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 65 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:00:05 66 Angel Madrazo (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:10

Final general classification 1 Luis Leon Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 15:36:52 2 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 0:00:14 3 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 0:00:15 4 Anthony Roux (Fra) Francaise Des Jeux 0:00:19 5 Christophe Riblon (Fra) Ag2R La Mondiale 0:00:24 6 Xavier Florencio (Spa) Cervelo Test Team 0:00:27 7 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 0:00:28 8 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:31 9 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 0:00:33 10 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 11 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 12 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:34 13 Dimitri Champion (Fra) Ag2R La Mondiale 14 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:35 15 Jérémy Roy (Fra) Francaise Des Jeux 16 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:37 17 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:38 18 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 19 Inigo Cuesta (Spa) Cervelo Test Team 0:00:42 20 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:00:43 21 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 0:00:44 22 Thibaut Pinot (Fra) Francaise Des Jeux 0:00:45 23 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:46 24 Ted Edward King (USA) Cervelo Test Team 25 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 0:00:53 26 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 0:00:54 27 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 0:01:26 28 Alexander Mironov (Rus) Itera - Katusha 0:01:27 29 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:01:35 30 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 0:01:36 31 Alexandre Moos (Swi) BMC Racing Team 0:01:43 32 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:01:45 33 Philip Deignan (Irl) Cervelo Test Team 0:01:48 34 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 0:01:51 35 Anthony Ravard (Fra) Ag2R La Mondiale 0:01:53 36 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:01:56 37 Ludovic Turpin (Fra) Ag2R La Mondiale 0:02:02 38 Uros Murn (Slo) Adria Mobil 0:02:04 39 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:02:13 40 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:03:00 41 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:03:21 42 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:03:31 43 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:03:39 44 Dmitry Kosyakov (Rus) Itera - Katusha 0:03:44 45 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 0:03:54 46 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 0:03:59 47 José Luis Rubiera (Spa) Team RadioShack 0:04:54 48 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:19 49 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:06:19 50 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:23 51 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 52 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 0:06:43 53 Yuriy Krivtsov (Ukr) Ag2R La Mondiale 0:07:00 54 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:08:30 55 Arthur Vichot (Fra) Francaise Des Jeux 0:09:05 56 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 0:11:26 57 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:11:50 58 Jean Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 0:12:09 59 Andrey Solomennikov (Rus) Itera - Katusha 0:13:47 60 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 0:14:03 61 Freddy Bichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:14:21 62 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 0:14:38 63 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:17:23 64 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 0:19:59 65 Sergey Rudaskov (Rus) Itera - Katusha 0:20:58 66 Angel Madrazo (Spa) Caisse d'Epargne 0:22:23

Points classification 1 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 66 pts 2 Luis Leon Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 54 3 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 41 4 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 38 5 Xavier Florencio (Spa) Cervélo TestTeam 33 6 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 30 7 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 26 8 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 26 9 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 21 10 Jean Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 20 11 Tiago Machado (Por) Team Radioshack 16 12 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 15 13 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 14 14 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 12 15 Jérémy Roy (Fra) Française Des Jeux 12 16 Pierre Rolland (Fra) BBox Bouygues Telecom 11 17 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 11 18 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 11 19 Yury Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 10 20 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 10 21 Philip Deignan (Irl) Cervélo TestTeam 10 22 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 9 23 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 9 24 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 9 25 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 8 26 Uros Murn (Slo) Adria Mobil 7 27 Pierrick Fedrigo (Fra) BBox Bouygues Telecom 6 28 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 6 29 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 5 30 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 5 31 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 4 32 Marcel Wyss (Swi) Cervélo TestTeam 4 33 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 4 34 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 3 35 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 3 36 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 3 37 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 2 38 Cyril Gautier (Fra) BBox Bouygues Telecom 1 39 Lilian Jegou 1

Mountains classification 1 Yuriy Krivtsov (Ukr) Ag2R La Mondiale 21 pts 2 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 15 3 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 14 4 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 12 5 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 12 6 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 12 7 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 10 8 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 10 9 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 9 10 Dimitri Champion (Fra) Ag2R La Mondiale 8 11 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 7 12 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 6 13 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 4 14 José Luis Rubiera (Spa) Team RadioShack 4 15 Angel Madrazo (Spa) Caisse d'Epargne 4 16 Xavier Florencio (Spa) Cervelo Test Team 3 17 Ted Edward King (USA) Cervelo Test Team 2 18 Alexandre Moos (Swi) BMC Racing Team 2 19 Freddy Bichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2 20 Thibaut Pinot (Fra) Francaise Des Jeux 1

Best young rider classification 1 Anthony Roux (Fra) Francaise Des Jeux 15:37:11 2 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:15 3 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:16 4 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:18 5 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:19 6 Thibaut Pinot (Fra) Francaise Des Jeux 0:00:26 7 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:27 8 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 0:01:17 9 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:01:26 10 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:03:12 11 Dmitry Kosyakov (Rus) Itera - Katusha 0:03:25 12 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:06:04 13 Arthur Vichot (Fra) Francaise Des Jeux 0:08:46 14 Andrey Solomennikov (Rus) Itera - Katusha 0:13:28 15 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 0:13:44 16 Angel Madrazo (Spa) Caisse d'Epargne 0:22:04