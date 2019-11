Image 1 of 72 Maja Wloszczowska (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 2 of 72 Maja Wloszczowska speeds downhill (Image credit: Armin Küstenbrück / Philipp von Ditfurth) Image 3 of 72 The women on course (Image credit: Armin Küstenbrück / Philipp von Ditfurth) Image 4 of 72 Under 19 women's podium (Image credit: Armin Küstenbrück / Philipp von Ditfurth) Image 5 of 72 Johanna Techt and Mona Eiberweiser after the race (Image credit: Armin Küstenbrück / Philipp von Ditfurth) Image 6 of 72 Junior women's start (Image credit: Armin Küstenbrück / Philipp von Ditfurth) Image 7 of 72 A woman races through the trees (Image credit: Armin Küstenbrück / Philipp von Ditfurth) Image 8 of 72 Alexandra Engen (Rothaus Poison-Bikes) (Image credit: Armin Küstenbrück / Philipp von Ditfurth) Image 9 of 72 Elite women's podium (Image credit: Armin Küstenbrück / Philipp von Ditfurth) Image 10 of 72 Maja Wloszczowska en route (Image credit: Armin Küstenbrück / Philipp von Ditfurth) Image 11 of 72 Johanna Techt (Ghost Factory) (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 12 of 72 Annika Langvad (Easton Rockets) celebrates a win in Saalhausen (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 13 of 72 Annika Langvad (Easton Rockets) on her way to winning (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 14 of 72 A muddy Annika Langvad (Easton Rockets) (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 15 of 72 Elite women's podium (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 16 of 72 The men are off. (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 17 of 72 The start of the elite men's race (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 18 of 72 Maja Wloszczowska (Image credit: Armin Küstenbrück / Philipp von Ditfurth) Image 19 of 72 Elite men's podium in Saalhausen (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 20 of 72 Maja Wloszczowska climbs (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 21 of 72 Silke Schmidt (Endorfin-Schuhmarke) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 22 of 72 The women's peloton (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 23 of 72 Annika Langvad (Easton Rockets) pushes the pace uphill (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 24 of 72 Alexandra Engen (Rothaus Poison-Bikes) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 25 of 72 Mona Eiberweiser (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 26 of 72 Mona Eiberweiser (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 27 of 72 The men all lined up and ready to race (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 28 of 72 Moritz Milatz (BMC Mountain Bike Racing Team) wins the race (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 29 of 72 Moritz Milatz (BMC Mountain Bike Racing Team) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 30 of 72 Moritz Milatz (BMC Mountain Bike Racing Team) climbs (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 31 of 72 Thomas Litscher (Felt-Ötztal-X Bionic) finishes up (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 32 of 72 Emil Lindgren (Rabobank Giant Offroad Team) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 33 of 72 Manuel Fumic and Jose Antonio Hermida show off their beards (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 34 of 72 Manuel Fumic (Cannondale Factroy Racing) congratulated in second (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 35 of 72 Elite men's podium (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 36 of 72 Moritz Milatz (BMC) high fives the spectators (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 37 of 72 Men's winner Moritz Milatz (BMC) (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 38 of 72 Markus Bauer (Lexware-Racing-Team) and Markus Schulte-Lünzum (FOCUS MIG Team) (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 39 of 72 A specator with a colorful umbrella watches the juniors (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 40 of 72 Christian Pfäffle (Rothaus Poison-Bikes) wins the junior race (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 41 of 72 Christian Pfäffle (Rothaus Poison-Bikes) by the river (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 42 of 72 Christian Pfäffle (Rothaus Poison-Bikes) (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 43 of 72 Christian Pfäffle (Rothaus Poison-Bikes) (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 44 of 72 Junior Christian Pfäffle (Rothaus Poison-Bikes) takes a drink (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 45 of 72 Christian Pfäffle (Rothaus Poison-Bikes) passes some wooden fences (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 46 of 72 Christian Pfäffle (Rothaus Poison-Bikes) (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 47 of 72 Junior men's podium (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 48 of 72 Start of the Under 23 race (Image credit: Philipp von Ditfurth) Image 49 of 72 Looking at the Under 23 race from the back (Image credit: Philipp von Ditfurth) Image 50 of 72 The under 23 men are off (Image credit: Philipp von Ditfurth) Image 51 of 72 (Image credit: Philipp von Ditfurth) Image 52 of 72 (Image credit: Philipp von Ditfurth) Image 53 of 72 The junior men (Image credit: Philipp von Ditfurth) Image 54 of 72 Markus Bauer (Lexware-Racing-Team) (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 55 of 72 Markus Bauer (Lexware-Racing-Team) wins the under 23 race (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 56 of 72 Moritz Milatz (BMC) en route to victory (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 57 of 72 Moritz Milatz (BMC) (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 58 of 72 Moritz Milatz (BMC) speeds downhill (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 59 of 72 Thomas Litscher (Felt-Ötztal-X Bionic) pushes his bike (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 60 of 72 Thomas Litscher (Felt-Ötztal-X Bionic) (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 61 of 72 Jose Antonion Hermida (Multivan Merida) descends (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 62 of 72 A distant look at the men's awards ceremony (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 63 of 72 Elite men's podium (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 64 of 72 Johanna Techt (Ghost Factory) wins the junior women's race (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 65 of 72 The start of the Under 23 men's race (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 66 of 72 Markus Schulte-Lünzum (FOCUS MIG Team) (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 67 of 72 The first lap of the Under 23 race (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 68 of 72 The under 23 men in action (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 69 of 72 Felix Euteneuer (Team Rothaus Poison-Bikes/Hoch) (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 70 of 72 Felix Euteneuer (Team Rothaus Poison-Bikes/Hoch) (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 71 of 72 Markus Bauer (Lexware-Racing-Team) wins the under 23 race (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion) Image 72 of 72 A rider loses a bottle. (Image credit: Philipp von Ditfurth)

Moritz Milatz (BMC Mountain Bike Team) and Annika Langvad (Easton Rockets) took the second round of German MTB-Bundesliga in Saalhausen. Milatz defeated Manuel Fumic (Cannondale) and Thomas Litscher (Felt-Ötztal-X Bionic) while Langvad rode a long solo to her win ahead of world champion Maja Wloszczowska and surprising Mona Eiberweiser.

At first, Milatz was together with Fumic in the front, but Fumic couldn't hold the speed of the German national champion. So he was dropped and reabsorbed by the chasing group including Emil Lindgren (Rabobank-Giant), Fabian Giger (Rabobank-Giant) and Litscher.

Litscher broke away from that group on lap four of eight but couldn't close the gap to Milatz. Instead, Fumic put the hammer down and left behind teammates Giger and Lindgren, caught Litscher and went on to take second place.

"I'm happy about the win after all the bad luck in the previous weeks," said Milatz. "I didn't want to make it a solo so early, but suddenly Manuel was riding slower. Today everything was fine."

"Moritz's speed was too high for me," said Fumic before saying he was satisfied with the race after a week of hard training.

Litscher found the race "a bit too much after my breakaway from the chasing group, but at least I'm okay with the result."

Lindgren was fourth and Giger fifth.

Women's race

In the women's race, Langvad immediately took the lead. After the first lap, she had a gap fo 40 seconds ahead of Wloszczowska, Eiberweiser, Alexandra Engen (Rothaus Poison-Bikes) and Elisabeth Sveum (Merida Smart Safety).

Wloszczwoska tried hard in the following four laps to catch the Danish woman, but she had only gained 20 seconds by the time they headed into the final lap.

Then Langvad accelerated again to take the win with 41 seconds ahead of Wloszczowska. Behind, Eiberweiser celebrated a comeback. She was able to overtake U23 Pietermaritzburg World Cup winner Sveum and got the third spot on the podium. Hanna Klein completed the podium in fifth.

"It was my strategy today to escape early. So I can ride my own pace. It was one of my goals to win one Bundesliga race this year and I made it," said Langvad.

Wloszczowska said she had a bad week before the race. "I was afraid of this race. but now I'm satisfied with the second place. Annika was very strong."

Eiberweiser showed herself happy with her comeback after suffering from backaches for a long time. "I still have problems, but today the pain was not in the legs. I'm very happy to have a race like this. It's been a long time."

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Moritz Milatz (Ger) BMC Mountain Bike Racing Team 1:34:55 2 Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factroy Racing 0:00:59 3 Thomas Litscher (Swi) Felt-Ötztal-X Bionic 0:01:09 4 Emil Lindgren (Swe) Rabobank Giant Offroad Team 0:02:06 5 Fabian Giger (Swi) Rabobank Giant Offroad Team 0:02:41 6 Balz Weber (Swi) BMC Mountain Bike Racing Team 0:04:14 7 Jullien Taramarcaz (Swi) BMC Mountain Bike Racing Team 0:04:33 8 Kevin van Hoovels (Bel) Versluys-Evenza 0:04:54 9 Klaus Nielsen (Den) Giant Denmark 0:06:55 10 Thorsten Marx (Ger) BlackTusk Racing 0:07:17 11 Lukas Kaufmann (Swi) Easton Rockets 0:07:54 12 Benjamin Justesen (Den) 0:08:53 13 Ola Kjoeren (Nor) Fokus Danica 0:09:04 14 Heiko Gutmann (Ger) Rothaus Poison-Bikes 0:09:56 15 Christopher Maletz (Ger) Easton Rockets 0:10:47 16 Andi Weinhold (Ger) Easton Rockets 0:12:33 -2laps Nikolaev Evgeny (Rus) Team Primorskiy District -2laps Bjorn Brems (Bel) Versluys-Evenza -2laps Casper Saltoft (Den) -2laps Michael Hutter (Swi) Pink Gili Swiss bikingteam -3laps Sebastian Mordmüller (Ger) Focus Bad Salzdetfurth racing -3laps Rumen Voigt (Ger) Project X -3laps Alexander Speisekorn (Ger) Best-Bike-Parts/Progress -3laps Håkan Löfström (Swe) IK Jarl Rättvik -3laps Matthias Pfrommer (Ger) Team HAICO Racing -4laps Carlo Maschek (Ger) MBC Hannover -4laps Oliver Vonhausen (Ger) ghost racing team -4laps Johnni Nielsen (Den) -4laps Stefan Schairer (Ger) Gonso-Rawoflex-Team RSG Zoller -4laps Artur Miazga (Pol) Lechia Piechowice -4laps Marcel Reiser (Ger) BlackTusk Racing -4laps Severin Schweisguth (Ger) Ghost Racing Team -4laps Christopher Kamphaus (Ger) RC Victoria Neheim -4laps Markus Lang (Ger) Team Guttenberger & Partner -4laps Benjamin Oesterle (Ger) mhw-cube-racing-team -5laps Konstantin Jung (Ger) Fxsports -5laps Kai Kautz (Ger) MTB-Teck -5laps Markus Möller (Ger) ATV Haltern -5laps Tobias Trautmann (Ger) White Rock e.V. -5laps Peter Hermann (Ger) -5laps Lukas Geisbüsch (Ger) RSC Mayen/Eifelpower Racingtea -5laps Jonas Struff (Ger) Scott Team Wein -6laps Hendrik Franke (Ger) RC Victoria Neheim -6laps Martin Knape (Ger) Harz-Racing e.V. DNS Rene Tann (Ger) BlackTusk Racing DNS Filip Eberl (Cze) Remerx Cycling Team Kolin DNS Marco Schätzing (Ger) Team Firebike Drössiger DNS Sebastian Szraucner (Ger) DJK RS Grafschaft DNS Thomas Pfrommer (Ger) Team HAICO Racing DNS Robert Michaelis (Ger) Cannondale RSV Springe DNS Pascal Ketterer (Ger) DNS Ulrich Theobald (Ger) DNS Gábor Cser (Hun) DNF Jose Hermida (Spa) Multivan Merida Biking Team DNF Jochen Käss (Ger) Multivan Merida Biking Team DNF Patrik Gallati (Swi) BMC Mountainbike Racing Team DNF Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team DNF Robert Mennen (Ger) Topeak Ergon Racing Team DNF Fabian Brzezinski (Ger) fabosport-IGAS DNF Sascha Schwindling (Ger) Endorfin-SchuhMarke DNF Mario Waibel (Ger) Team Cmtb Eichenkreuz Goeppin DNF Marc Odrosek (Ger) Bike Team Limburg

Elite & Under 23 women # Rider Name (Country) Team Result 1 Annika Langvad (Den) Easton Rockets 1:24:21 2 Maja Wloszczowska (Pol) 0:00:42 3 Mona Eiberweiser (Ger) 0:03:01 4 Elisabeth Sveum (Nor) Merida Smart Safety 0:04:00 5 Hanna Klein (Ger) Rothaus Poison-Bikes 0:04:57 6 Aleksandra Dawidowicz (Pol) CCC Polkowice 0:05:58 7 Silke Schmidt (Ger) Endorfin-Schuhmarke 0:06:33 8 Barbara Benko (Hun) Fucus-MIG Team 0:07:23 9 Alexandra Engen (Swe) Rothaus Poison-Bikes 0:08:02 10 Nadine Rieder (Ger) RSV Sonthofen 0:10:06 11 Regina Genser (Ger) BIKE Junior Team 0:11:47 12 Sabrina Schweizer (Ger) RU 1913 Wangen i.A. 0:13:01 13 Kajsa Snihs (Swe) IK Jarl Rättvik 0:14:13 14 Ekaterina Anoshina (Rus) Team Primorskiy District 0:15:28 -1lap Ann-Kathrin Scheläschus (Ger) Team Koch Engineering -1lap Kim Gerlach (Ger) AMC Rodheim-Bieber -1lap Lisa Heckmann (Ger) Storck Bicycle Team TV -1lap Balci Asumann Burcu (Tur) Easton Rockets DNS Rosara Joseph (NZl) Rabobank Giant Offroad Team DNS Tatjana Dold (Ger) Easton Rockets DNS Sarah Bosch (Ger) Mountain Heroes DNS Theresa Wolfrum (Ger) BIKE Junior Team

Under 23 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Markus Bauer (Ger) Lexware-Racing-Team 1:22:19 2 Markus Schulte-Lünzum (Ger) FOCUS MIG Team 0:00:01 3 Michiel Van Der Heijden (Ned) Rabobank Giant Offroad Team 0:00:02 4 Marco Minnaard (Ned) Rabobank Giant Offroad Team 0:01:49 5 Shlomi Haimy (Isr) 0:01:56 6 Julian Schelb (Ger) Lexware-Racing-Team 0:01:59 7 Ivan Smirnov (Rus) Team Primorskiy District 0:02:13 8 Felix Euteneuer (Ger) Team Rothaus Poison-Bikes/Hoch 0:02:23 9 Stephen Ettinger (USA) USA National Team 0:03:01 10 Sebastian Batchelor (GBr) Infotre-Bi&Esse Lee Cougan 0:03:26 11 Kerry Werner (USA) USA National Team 0:03:26 12 Sascha Bleher (Ger) Focus M.I.G Team 0:03:46 13 Ludwig Döhl (Ger) 0:03:50 14 Martin Gluth (Ger) 0:03:50 15 Marcus Nicolai (Ger) TSV Dettingen 0:03:57 16 Lukas Kuch (Ger) MTB-Teck 0:04:01 17 Wenzel Böhm- Gräber (Ger) Focus Mig Team 0:04:20 18 Jack Hinkens (USA) USA National Team 0:04:21 19 Hamish Batchelor (GBr) 0:04:34 20 Fabian Strecker (Ger) Lexware-Racing-Team 0:05:35 21 David Simon (Ger) Firebike-Droessiger 0:06:25 22 Yannick Burkhardt (Ger) Team-Woba.com 0:06:50 23 Tobias Saether (Nor) United Bakeries 0:07:16 24 Mikhail Baryshnikov (Rus) Team Primorskiy District 0:07:21 25 Tobias Reiser (Ger) TSV Oberammergau/Centurion 0:07:35 26 Matthias Rupp (Swi) Team Firebike-Drã–Ssiger 0:08:02 27 Adrian Sauer (Ger) SC Hausach Neumayer Tekfor 0:08:14 28 Johannes Közle (Ger) Team Cmtb Eichenkreuz Goeppin 0:08:18 29 Ole Quast (Ger) Harvestehuder RSV 0:08:39 30 Henrik Kippernes (Nor) Fokus Danica 0:08:40 31 Timofey Ivanov (Rus) Team Primorskiy District 0:08:43 32 Rick Reimann (Swi) JB Felt Team 0:08:45 33 Tobias Rotermund (Ger) MTB Race Team Höxter Merida 0:08:53 34 Michael Wanski (Ger) Team-Woba.com 0:09:27 35 Henrik Hoffmann (Ger) DJK Grafschaft Team Merida 0:09:47 36 Tommy Galle (Ger) White Rock e.V. 0:10:18 37 Anselm Wüllner (Ger) DJK RS Grafschaft 0:10:35 38 Marcel Braun (Ger) Easton Rockets 0:11:28 39 Maximilian Maier (Ger) MTB-Club Muenchen Team Merida 0:11:37 40 Vobecky Zdenek (Cze) Krabcycles Specialized 0:11:40 41 Steve Scheffel (Ger) FAST-Zweirad-HAUS e.V. 0:11:46 42 Patrick Titus (Ger) BIKE Junior Team 0:12:11 43 Steffen Weisenseel (Ger) Redheads Team/ESV 1927 0:12:21 44 Martin Knöpfle (Ger) Team HAICO Racing 0:13:11 -1lap Marian Burkhardt (Ger) Team-Woba.com -1lap Matthias Zink (Ger) Lexware-Racing-Team -1lap Michael Schweizer (Ger) Stevens Racing Team -2laps Björn Herrmann (Ger) -2laps Dominik Ziegler (Ger) FxSports / SG Sparkasse Mainfr -2laps Jan-Eric Müller (Ger) Mhw-Cube-Racing-Team -2laps Jan Pfitzner (Ger) Team Liteville -2laps Timo Häfner (Ger) -2laps Marcus Macicek (Ger) BikeSportBuehne Bayreuth 29er -2laps Jan-Nils Preus (Ger) RFC-Rossbach/ Bike Work -2laps Felix Günter (Ger) Wheeler-IXS Team -2laps Marcel Pöter (Ger) Landeskader NRW Team Rose ATV -2laps Barry Hayes (Ger) -2laps Marco Tippmann (Ger) MTB-Teck Team Brügelmann -2laps Simon Staufner (Ger) TEAM Cmtb Eichenkreuz -2laps Russell Finsterwald (USA) USA National Team -2laps Torben Saßnick (Ger) -3laps Michael Feinauer (Ger) Mhw-Cube-Racing-Team -3laps Pierre Happel (Ger) AMC Rodheim-Bieber -3laps Danny Neumann (Ger) Team Merida-Schulte -3laps David Weishaupt (Ger) Firebike-Junior-Team -3laps Oliver Laudenberg (Ger) MTBrB -3laps Merlin Spranz (Ger) Zee Aylienz -3laps Daniel Waibel (Ger) TEAM Cmtb Eichenkreuz -3laps Patrick Müller (Ger) -3laps Victor Nißle (Ger) TSV Dettingen -3laps Christopher Kragl (Ger) Puls Sport Blieskastel -3laps Joseph Kuhn (Ger) Team Cmtb SSV Mounty -4laps Julian Guntermann (Ger) -4laps Johannes Müller (Ger) Bike work desch -5laps David Büschler (Ger) Univega Semipro -5laps Ahmed-Ridvan Reichling (Ger) Reichling-Racer SV-Büchel -6laps Philipp Scheläsehus (Ger) Team Koch Engineering DNS Marcel Fleschhut (Ger) Lexware-Racing-Team DNS Tomas Pesek (Cze) Remerx Cycling Team Kolin DNS Marek Rauchfuss (Cze) Remerx Cycling Team Kolin DNS Matthias Hoi (Aut) Easton Rockets DNS Tim Lemmers (Ned) Rabobank Giant Offroad Team DNS Andreas Kleiber (Ger) Rothaus Poison-Bikes Hochschwa DNS Kenneth Hansen (Den) HMTBK DNS Max Weber (Ger) Mhw-Cube-Racing-Team DNS Frank Demuth (Ger) DNS Severin Sägesser (Swi) Fischer Junior MTB Team DNS Tomas Paprstka (Cze) Remerx Cycling Team Kolin DNS Jonas Pedersen (Den) HMTBK DNS Till Baltes (Ger) DNF Max Holz (Ger) DNF Christopher Görgen (Ger) Team Bulls DNF Jeffrey Andris (Ger) DNF Lukas Holtkamp (Ger) A.T.V Haltern DNF Julian Biefang (Ger) Team Rothaus Poison-Bikes DNF Marko Haas (Ger) TGV Schotten / HWG Gedern

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Christian Pfäffle (Ger) Rothaus Poison-Bikes 1:04:02 2 Louis Wolf (Ger) Mhw-Cube-Racing-Team 0:00:41 3 Yannik Brischle (Ger) JB Felt Team 0:00:58 4 Malte Finke (Ger) Team BERG Germany - RC 0:00:59 5 Jochen Weisenseel (Ger) BIKE Junior Team/ESV 1927 0:01:14 6 Severin Lehmann (Ger) TB Neuffen 0:01:44 7 Edvard Vea Iversen (Nor) 0:01:56 8 Christopher Platt (Ger) AMC Rodheim Bieber 0:01:56 9 Mark Kuyan (Rus) Team Primorskiy District 0:02:02 10 Truls Engen Korsaeth (Nor) 0:02:15 11 Martin Frey (Ger) Ghost Racing Team 0:02:29 12 Egor Kropachev (Rus) Team Primorskiy District 0:03:11 13 Felix Huschle (Ger) RSV Staubwolke Oberkirch 0:03:37 14 Simon Krautloher (Ger) Tune Junior Team 0:03:47 15 Ben Zwiehoff (Ger) LandeskaderNRW Team Bergamont 0:04:11 16 Marco Holzschuher (Ger) BSB Bayreuth 0:04:15 17 Heiko Hog (Ger) Rothaus Poison-Bikes 0:04:18 18 Henrik Grobert (Ger) Lexware-Racing-Team 0:04:23 19 Alexey Krylov (Rus) Team Primorskiy District 0:04:34 20 Sam Weber (Ger) Mhw-Cube-Racing-Team 0:05:03 21 Christian Ehrke (Ger) RC Kleinmachnow e.V. 0:05:35 22 Ruslan Boredskiy (Rus) Team Primorskiy District 0:05:48 23 Marcel Lehrian (Ger) TV Dorf Erbach 0:06:01 24 Jonas Müller (Ger) MSC-Wiesenbach 0:06:15 25 Simon Schilli (Ger) JB Felt Team 0:06:15 26 Felix Gliese (Ger) TB Neuffen Team Radon 0:06:26 27 Fabian Hörz (Ger) TB Neuffen 0:06:35 28 Bastian Richter (Ger) 29er-Racing Team 0:06:45 29 Aaron Beck (Ger) Gonso-Rawoflex-Team RSG 0:07:15 30 Florian Kortüm (Ger) Landeskader NRW Team Bergamont 0:07:45 31 Alexey Lomilov (Rus) Team Primorskiy District 0:07:49 32 Thomas Volk (Ger) BSV Profil Huertgenwald 0:07:53 33 Jakob Britz (Ger) Zexercise 0:07:56 34 Niklas Grobert (Ger) Rothaus Poison-Bikes 0:08:07 35 Mirko Jurik (Ger) 0:08:31 36 Fabian Kienzler (Ger) Rothaus Poison-Bikes 0:08:36 37 Philip Lenz (Ger) Gonso-Rawoflex-Team RSG 0:08:57 38 Max Egbers (Ger) Sv Steele 1911 0:09:30 39 Felix Legler (Ger) Schwalbe Team Sachsen SV 0:09:47 40 Lutz Staake (Ger) Zweirad Stellwag RV Rai 0:09:53 41 Felix Schneider (Ger) Eifelpower 0:10:26 42 Marvin Althaus (Ger) 0:11:08 43 Yves Ketterer (Ger) Wheeler-IXS Team 0:11:52 44 Simon Dörfler (Ger) Team Baier LA 0:12:10 45 Tobias Sinlinger (Ger) Gonso-Rawoflex-Team RSG 0:12:17 46 Christian Schöllhorn (Ger) Gonso-Rawoflex-Team RSG 0:12:52 47 Patrick Heinkel (Ger) TSG Münsingen 45 0:13:09 48 Clemens Zech (Ger) MTV Förste 0:13:24 49 Jonas Zimmer (Ger) 0:14:48 50 Yannic Weyland (Ger) Zexercise 0:15:16 -1lap Tom Evertz (Ger) Velo Solingen e.V. -1lap Lukas Löttert (Ger) Team BERG Germany DNF Fredrik F Liland (Nor) Merida Smart Safety DNF Manuel Pfuff (Ger) SC Urach DNF Tobias Bremser (Ger) Merida Schulte DNF Joachim Thrane (Den) DMK SRAM DNF Louis Schreyer (Ger) mhw-cube-racing-team DNF Oliver Beckert (Ger) Merida Schulte RSC DNF Robert Schwenk (Ger) MSC Wiesenbach DNS Jan Kalt (Ger) TB Neuffen DNS Alessandro Sepp (Ger) VfR Waldkatzenbach/ Team Easto DNS Alexander Gläser (Ger) LandeskaderNRW Team nutrixxon DNS Felix Weidel (Ger) Chiemgaubiking Team Dienstagsr DNS Tomas Bohata (Ger) Remerx Cycling Team Kolin