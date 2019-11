Image 1 of 15 Lisa Brennauer (Velocio-SRAM) leads the race Image 2 of 15 Lisa Brennauer (Velocio-SRAM) seals the overall title at the Aviva Women's Tour (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 3 of 15 Hannah Barnes (UnitedHealthcare) wins the stage 5 sprint at the Women's Tour (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 4 of 15 Lisa Brennauer (Velocio-SRAM) wins the overall title at the Women's Tour (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 5 of 15 Velocio-SRAM team huddle - Elise Delzenne (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 6 of 15 Result confirmed. Time to celebrate - Barbara Guarischi, Elise Delzenne and Lisa Brennauer. (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 7 of 15 Lisa Brennauer (Velocio-SRAM) celebrates the overall win with her teammates (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 8 of 15 Hannah Barnes (UnitedHealthcare) wins the bunch sprint in Hemel Hempstead (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 9 of 15 Untimely mechanical for Stephanie Pohl (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 10 of 15 Gabi Shaw racing in the biggest race of her career with Pearl Izumi Boot Out Breast Cancer (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 11 of 15 Thalita de Jong looks to close the gap as they crest the climb (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 12 of 15 Uenia Fernandes Da Silva leads Emilie Aubry and Anouska Koster over the first QoM (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 13 of 15 Aviva Women's Tour fans watch the race from the side of the road (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 14 of 15 Optum Pro Cycling before the final stage (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 15 of 15 Lieselot Decroix signs in for the final stage with her Lotto Soudal teammates (Image credit: Sean Robinson/Velofocus)

Hannah Barnes (UnitedHealthcare) took the bunch sprint to win the stage 5 finale at the Aviva Women's Tour in Hemel Hempstead on Sunday. The Briton won the sprint ahead of Jolien D'hoore (Wiggle Honda) and Simona Frapporti (Alé-Cipollini).

"It was the biggest aim of the year," Barnes said. "So, I'm happy to have pulled it off. I knew it would be hard in the Chilterns and what to expect. The sprint was crazy, very difficult. I got boxed in at 100m to go but thankfully got free. The team are normally used to the American peloton and wide roads."

Lisa Brennauer secured the overall title for her Velocio-SRAM team, finishing with a six-second lead over D'hoore and seven seconds over Christine Majerus (Boels Dolmans Cycling Team). "It was a great victory for me, but also for the whole team - big thanks to all my teammates," Brennauer said in the post-race press conference. "This Tour is one of the biggest events on the women's calendar, so the victory means a lot to me.

"I have to thank my teammates, it wasn't easy today - tough stage with all the hills and a lot of hard attacks."

Brennauer wore the yellow leader's jersey into the second stage, after stage 1 winner and early leader Lizzie Armitstead (Boels-Dolmans) pulled out of the race after a dramatic crash in Aldeburgh. The German rider briefly lost the jersey to Majerus on stage 3, but quickly regained it the following day when she won stage 4, holding onto the jersey through the finale stage 5.

The fifth stage was a 102.6km race from Marlow to Hemel Hempstead, and perhaps one of the most difficult, undulating terrain and narrow roads. An early breakaway set off that included Uenia Fernandes Da Souza (Alé-Cipollini), Emilie Aubry (Bigla), Anouska Koster (Rabo-Liv) and Gracie Elvin (Orica-AIS) that gained over a minute on the peloton.

The gap dropped and hovered at roughly 20 seconds as the field gave chase, and the peloton was back together at the top of the first ascent. Although a large group of 25 riders managed to gain nearly a minute on the field, they too were reeled back in by teams Bigla and Wiggle-Honda.

Claudia Lichtenberg (Liv-Plantur) was the next to make a solo move, gaining a handful of seconds, however, her gap grew to over a minute with just 25km to go.

As the peloton behind continued to chase the lone escapee, in preparation for a bunch sprint, Emma Johansson (Orica-AIS) made a move over the final climb of the day with US road champion Megan Guarnier (Boels-Dolmans) and Elisa Longo Borghini (Wiggle-Honda). The chasers were brought back quickly but Wiggle-Honda's Audrey Cordon counter attacked and made it across to Lichtenberg.

The pair rode into Hemel Hempsted in the final kilometres with a small 15-second advantage, but it wasn't enough to hold off the peloton and Barnes won the bunch sprint at the finish line.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Hannah Barnes (GBr) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 2:40:51 2 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle Honda 3 Simona Frapporti (Ita) Ale Cipollini 4 Lisa Brennauer (Ger) Velocio - SRAM 5 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 6 Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur 7 Emma Johansson (Swe) Orica - Ais 8 Katie Archibald (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 9 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ale Cipollini 10 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 11 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 12 Marta Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 13 Maura Kinsella (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 14 Pascale Jeuland (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.89 15 Leah Kirchmann (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 16 Lotta Lepistö (Fin) Bigla Pro Cycling Team 17 Lauren Stephens (USA) USA National Team 18 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 19 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 20 Alexis Ryan (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 21 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv-Plantur 22 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale Cipollini 23 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cycling Team 24 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team 25 Laura Trott (GBr) Matrix Fitness 26 Aude Biannic (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 0:00:05 27 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 28 Linda Melanie Villumsen (NZl) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 29 Annie Ewart (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 30 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team 31 Tiffany Cromwell (Aus) Velocio - SRAM 32 Audrey Cordon (Fra) Wiggle Honda 33 Ariane Horbach (Ger) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 34 Elise Delzenne (Fra) Velocio - SRAM 35 Carlee Taylor (Aus) Lotto Soudal Ladies 36 Iris Slappendel (Ned) Bigla Pro Cycling Team 37 Vera Koedooder (Ned) Bigla Pro Cycling Team 38 Eugénie Duval (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.87 39 Gracie Elvin (Aus) Orica - Ais 40 Sabrina Stultiens (Ned) Team Liv-Plantur 41 Sharon Laws (GBr) Bigla Pro Cycling Team 42 Stephanie Pohl (Ger) Germany 43 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 44 Uenia Fernandes Da Souza (Bra) Ale Cipollini 45 Rushlee Buchanan (NZl) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 46 Chloe Mcconville (Aus) Orica - Ais 47 Loren Rowney (Aus) Velocio - SRAM 48 Melissa Hoskins (Aus) Orica - Ais 49 Lucy Garner (GBr) Team Liv-Plantur 50 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 51 Annette Edmondson (Aus) Wiggle Honda 52 Barbara Guarischi (Ita) Velocio - SRAM 0:00:12 53 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:14 54 Trixi Worrack (Ger) Velocio - SRAM 55 Lex Albrecht (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 56 Danielle King (GBr) Wiggle Honda 57 Nicole Hanselmann (Swi) Bigla Pro Cycling Team 58 Katie Hall (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 59 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 60 Ciara Horne (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 61 Kathrin Hammes (Ger) Germany 62 Lauren Komanski (USA) USA National Team 63 Francesca Cauz (Ita) Ale Cipollini 64 Dame Sarah Storey (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 65 Corinna Lechner (Ger) Germany 66 Sarah Rijkes (Aut) Lotto Soudal Ladies 67 Emilie Aubry (Swi) Bigla Pro Cycling Team 0:00:26 68 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 69 Helen Wyman (GBR) Matrix Fitness 70 Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur 71 Alexandra Manly (Aus) Orica - Ais 0:00:39 72 Lieselot Decroix (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:00:45 73 Amélie Rivat (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.90 0:01:14 74 Sarah Roy (Aus) Orica - Ais 0:01:24 75 Sara Headley (USA) USA National Team 0:10:00 76 Heather Fischer (USA) USA National Team 77 Hannah Ross (USA) USA National Team 0:12:20 78 Gabriella Shaw (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:13:18 79 Lucy Martin (GBr) Matrix Fitness 80 Kimberley Le Court de Billot (Mri) Matrix Fitness 81 Lisa Küllmer (Ger) Germany 82 Anouk Rijff (Ned) Lotto Soudal Ladies 83 Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Soudal Ladies DNF Roxane Fournier (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.88 DNS Katie Curtis (GBr) Pearl Izumi Sport Tours

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 3 pts 2 Lisa Brennauer (Ger) Velocio - SRAM 2 3 Leah Kirchmann (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv-Plantur 3 pts 2 Audrey Cordon (Fra) Wiggle Honda 2 3 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Hannah Barnes (GBr) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 15 pts 2 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle Honda 12 3 Simona Frapporti (Ita) Ale Cipollini 9 4 Lisa Brennauer (Ger) Velocio - SRAM 7 5 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 6 6 Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur 5 7 Emma Johansson (Swe) Orica - Ais 4 8 Katie Archibald (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 3 9 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ale Cipollini 2 10 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Uenia Fernandes Da Souza (Bra) Ale Cipollini 6 pts 2 Emilie Aubry (Swi) Bigla Pro Cycling Team 5 3 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 4 4 Gracie Elvin (Aus) Orica - Ais 3 5 Emma Johansson (Swe) Orica - Ais 2 6 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv-Plantur 6 pts 2 Emma Johansson (Swe) Orica - Ais 5 3 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 4 4 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 3 5 Sabrina Stultiens (Ned) Team Liv-Plantur 2 6 Melissa Hoskins (Aus) Orica - Ais 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Hannah Barnes (GBr) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 2:40:51 2 Katie Archibald (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 3 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ale Cipollini 4 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 5 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 6 Alexis Ryan (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 7 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cycling Team 8 Laura Trott (GBr) Matrix Fitness 9 Annie Ewart (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:00:05 10 Ariane Horbach (Ger) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 11 Eugénie Duval (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.87 12 Sabrina Stultiens (Ned) Team Liv-Plantur 13 Lucy Garner (GBr) Team Liv-Plantur 14 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 15 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:14 16 Francesca Cauz (Ita) Ale Cipollini 17 Corinna Lechner (Ger) Germany 18 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 0:00:26 19 Alexandra Manly (Aus) Orica - Ais 0:00:39 20 Gabriella Shaw (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:13:18 21 Kimberley Le Court de Billot (Mri) Matrix Fitness 22 Lisa Küllmer (Ger) Germany 23 Anouk Rijff (Ned) Lotto Soudal Ladies

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Ale Cipollini 8:02:33 2 Boels Dolmans Cycling Team 3 Rabo Liv Womens Cycling Team 0:00:05 4 UnitedHealthcare Professional Cycling 5 Wiggle Honda 6 Optum p/b Kelly Benefit Strategies 7 Team Liv Plantur 8 Velocio SRAM 0:00:10 9 Poitou-Charentes.Futuroscope.86 10 Bigla Pro Cycling Team 11 Orica AIS 12 Lotto Soudal Ladies 0:00:19 13 Pearl Izumi Sports Tours International 0:00:28 14 Germany 0:00:33 15 Matrix Fitness 0:00:52 16 USA 0:10:14

Final general classification after stage 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Brennauer (Ger) Velocio - SRAM 15:03:24 2 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle Honda 0:00:06 3 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:07 4 Emma Johansson (Swe) Orica - Ais 0:00:13 5 Hannah Barnes (GBr) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:00:14 6 Simona Frapporti (Ita) Ale Cipollini 0:00:26 7 Leah Kirchmann (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:00:29 8 Alexis Ryan (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:00:30 9 Pascale Jeuland (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.89 10 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ale Cipollini 11 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 12 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 13 Lauren Stephens (USA) USA National Team 14 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cycling Team 15 Lotta Lepistö (Fin) Bigla Pro Cycling Team 0:00:33 16 Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur 0:00:37 17 Laura Trott (GBr) Matrix Fitness 18 Maura Kinsella (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 19 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:42 20 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 21 Sabrina Stultiens (Ned) Team Liv-Plantur 22 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale Cipollini 0:00:43 23 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:44 24 Audrey Cordon (Fra) Wiggle Honda 25 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv-Plantur 0:00:45 26 Elise Delzenne (Fra) Velocio - SRAM 0:00:47 27 Gracie Elvin (Aus) Orica - Ais 0:00:49 28 Tiffany Cromwell (Aus) Velocio - SRAM 29 Aude Biannic (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 30 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 31 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:50 32 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:51 33 Lucy Garner (GBr) Team Liv-Plantur 0:00:52 34 Trixi Worrack (Ger) Velocio - SRAM 0:00:55 35 Annie Ewart (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 36 Vera Koedooder (Ned) Bigla Pro Cycling Team 0:00:56 37 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 0:00:57 38 Barbara Guarischi (Ita) Velocio - SRAM 39 Carlee Taylor (Aus) Lotto Soudal Ladies 0:01:00 40 Eugénie Duval (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.87 41 Chloe Mcconville (Aus) Orica - Ais 0:01:04 42 Iris Slappendel (Ned) Bigla Pro Cycling Team 0:01:06 43 Stephanie Pohl (Ger) Germany 44 Sharon Laws (GBr) Bigla Pro Cycling Team 45 Uenia Fernandes Da Souza (Bra) Ale Cipollini 46 Melissa Hoskins (Aus) Orica - Ais 47 Ciara Horne (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:01:07 48 Katie Hall (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:01:09 49 Danielle King (GBr) Wiggle Honda 50 Kathrin Hammes (Ger) Germany 51 Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur 0:01:27 52 Annette Edmondson (Aus) Wiggle Honda 0:01:46 53 Marta Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 0:01:53 54 Rushlee Buchanan (NZl) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:01:59 55 Emilie Aubry (Swi) Bigla Pro Cycling Team 0:02:04 56 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:02:08 57 Loren Rowney (Aus) Velocio - SRAM 58 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:02:17 59 Sarah Rijkes (Aut) Lotto Soudal Ladies 60 Francesca Cauz (Ita) Ale Cipollini 61 Linda Melanie Villumsen (NZl) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:02:23 62 Nicole Hanselmann (Swi) Bigla Pro Cycling Team 0:02:30 63 Lex Albrecht (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 64 Lauren Komanski (USA) USA National Team 0:02:45 65 Lieselot Decroix (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:02:48 66 Helen Wyman (GBR) Matrix Fitness 0:06:19 67 Sarah Roy (Aus) Orica - Ais 0:06:54 68 Amélie Rivat (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.90 0:07:21 69 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 0:07:59 70 Corinna Lechner (Ger) Germany 0:08:42 71 Sara Headley (USA) USA National Team 0:11:01 72 Hannah Ross (USA) USA National Team 0:13:04 73 Heather Fischer (USA) USA National Team 0:14:36 74 Ariane Horbach (Ger) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:16:01 75 Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Soudal Ladies 76 Dame Sarah Storey (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:17:31 77 Katie Archibald (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:18:18 78 Lisa Küllmer (Ger) Germany 0:22:52 79 Anouk Rijff (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:24:03 80 Gabriella Shaw (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:28:11 81 Lucy Martin (GBr) Matrix Fitness 0:28:33 82 Alexandra Manly (Aus) Orica - Ais 0:38:12 83 Kimberley Le Court de Billot (Mri) Matrix Fitness 1:02:24

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Brennauer (Ger) Velocio - SRAM 56 pts 2 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle Honda 42 3 Emma Johansson (Swe) Orica - Ais 42 4 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 41 5 Hannah Barnes (GBr) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 31 6 Simona Frapporti (Ita) Ale Cipollini 20 7 Barbara Guarischi (Ita) Velocio - SRAM 12 8 Lotta Lepistö (Fin) Bigla Pro Cycling Team 11 9 Marta Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 10 10 Lucy Garner (GBr) Team Liv-Plantur 10 11 Alexis Ryan (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 9 12 Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur 8 13 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cycling Team 7 14 Vera Koedooder (Ned) Bigla Pro Cycling Team 6 15 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 6 16 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 6 17 Audrey Cordon (Fra) Wiggle Honda 5 18 Pascale Jeuland (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.89 4 19 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 4 20 Corinna Lechner (Ger) Germany 4 21 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv-Plantur 3 22 Heather Fischer (USA) USA National Team 3 23 Trixi Worrack (Ger) Velocio - SRAM 3 24 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 3 25 Katie Archibald (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 3 26 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ale Cipollini 2 27 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 2 28 Elise Delzenne (Fra) Velocio - SRAM 2 29 Chloe Mcconville (Aus) Orica - Ais 2 30 Leah Kirchmann (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 1 31 Sabrina Stultiens (Ned) Team Liv-Plantur 1 32 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale Cipollini 1 33 Aude Biannic (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Melissa Hoskins (Aus) Orica - Ais 32 pts 2 Elise Delzenne (Fra) Velocio - SRAM 29 3 Sharon Laws (GBr) Bigla Pro Cycling Team 15 4 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 13 5 Sabrina Stultiens (Ned) Team Liv-Plantur 11 6 Emma Johansson (Swe) Orica - Ais 10 7 Laura Trott (GBr) Matrix Fitness 10 8 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 10 9 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 9 10 Uenia Fernandes Da Souza (Bra) Ale Cipollini 7 11 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv-Plantur 6 12 Vera Koedooder (Ned) Bigla Pro Cycling Team 6 13 Chloe Mcconville (Aus) Orica - Ais 6 14 Katie Hall (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 6 15 Emilie Aubry (Swi) Bigla Pro Cycling Team 5 16 Heather Fischer (USA) USA National Team 5 17 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale Cipollini 4 18 Gracie Elvin (Aus) Orica - Ais 4 19 Marta Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 4 20 Nicole Hanselmann (Swi) Bigla Pro Cycling Team 3 21 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 3 22 Leah Kirchmann (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 2 23 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 2 24 Katie Archibald (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 2 25 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Hannah Barnes (GBr) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 15:03:38 2 Alexis Ryan (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:00:16 3 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ale Cipollini 4 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 5 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cycling Team 6 Laura Trott (GBr) Matrix Fitness 0:00:23 7 Sabrina Stultiens (Ned) Team Liv-Plantur 0:00:28 8 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 0:00:35 9 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:36 10 Lucy Garner (GBr) Team Liv-Plantur 0:00:38 11 Annie Ewart (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:00:41 12 Eugénie Duval (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.87 0:00:46 13 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:02:03 14 Francesca Cauz (Ita) Ale Cipollini 15 Elinor Barker (GBr) Matrix Fitness 0:07:45 16 Corinna Lechner (Ger) Germany 0:08:28 17 Ariane Horbach (Ger) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:15:47 18 Katie Archibald (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:18:04 19 Lisa Küllmer (Ger) Germany 0:22:38 20 Anouk Rijff (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:23:49 21 Gabriella Shaw (GBr) Pearl Izumi Sport Tours 0:27:57 22 Alexandra Manly (Aus) Orica - Ais 0:37:58 23 Kimberley Le Court de Billot (Mri) Matrix Fitness 1:02:10