Image 1 of 4 Bjorn Brems (G-Skin Deforche Team) takes the stage win. (Image credit: Alpentour Trophy) Image 2 of 4 The riders wind up towards the finish (Image credit: Alpentour Trophy) Image 3 of 4 Bjorn Brems (G-Skin Deforche Team) sprints toward the finish (Image credit: Alpentour Trophy) Image 4 of 4 Wolfgang Krenn (Muskelkater Genesis team) climbs (Image credit: Alpentour Trophy)

Bjorn Brems (G-Skin Deforche Team) was all smiles in Schladming as he won stage three of the Alpentour Trophy. The Belgian won by one second with overall leader Uwe Hochenwarter (Muskelkater Genesis Team) in second place and Matthias Leisling (Muskelkater Genesis Team) in third. Brems now lies 19 seconds behind Hochenwarter in the overall.

Brems dominated the 70 kilometre and 2,300m elevation stage and scaled onto the top of the podium after getting second and third places in the first two stages.

“I’m very satisfied with today’s result. With the sun out everything always seems to be so much easier for me”, said the Belgian.

Heading into tomorrow’s final stage Hochenwarter was optimistic. “It goes without saying that there won’t be any gifts granted. We have everything covered towards the back and I’m ahead. If Bjorn wants to change that, he’ll have to work hard for it.”

The riders faced challenging singletrack at the base of the Dachstein mountain ranges as well as extremely steep ascents and difficult downhill sections via Ramsau up to the Türlwandhütte and the Bachlalm. The mountain ranges were covered in fresh snow and the beautiful scenery was so impressive that even the elite riders looked up from the trails to enjoy the views.

Natalia Krompets (Team Ukraine) accomplished a hat-trick of wins in the elite women's category. The Ukrainian took the third stage victory, closely pursued by teammate Yana Belomyna.

Full Results

Elite Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Natalia Krompets (Ukr) Team Ukraine 4:26:46 2 Yana Belomoyna (Ukr) Team Ukraine 0:00:04 3 Lelde Tipane (Lat) Team Rietumu-Delfin 1 0:15:07 4 Eiduka Ivanda (Lat) Team Rietumu-Delfin 1 0:18:54 5 Ruth Hagen (Aut) Merida At Union Rv 0:20:52 6 Theresia Kellermayr (Aut) Janger Simplon 3 0:24:18 DNS Blaza Klemencic (Slo) Felt Otztal X-Bionic DNS Peggy Klose (Ger) Team Zwillingscraft DNS Elke Rabeder (Aut) Revolution Racing Team DNS Viktoria Sultanova (Ukr) Team Ukraine

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Bjorn Brems (Bel) Team G-Skin Deforche 3:26:20 2 Uwe Hochenwarter (Aut) Muskelkater Genesis Team 0:00:00 3 Matthias Leisling (Ger) Muskelkater Genesis Team 0:02:24 4 Benjamin Sonntag (Ger) Cannondale Factory Racing 0:03:20 5 Frank Beemer (Ned) Trek-Brentjens Mtb Racing 0:03:54 6 Michael Binder (Aut) Trek-Mountainbiker.At 0:06:30 7 Irjan Luttenberg (Ned) Trek-Brentjens Mtb Racing 0:07:07 8 Bram Rood (Ned) Feenstrabiketeam 0:07:14 9 Marc Bassingthwaighte (Nam) Team Garmin Adidas 0:07:16 10 Wolfgang Krenn (Aut) Muskelkater Genesis Team 0:08:32 11 Hannes Metzler (Aut) Muskelkater Genesis Team 0:08:39 12 Joris Massaer (Bel) Team G-Skin Deforche 0:08:50 13 Manuel Pliem (Aut) Rc Ausseerland Radsport 0:10:52 14 Tim Wynants (Bel) Trek-Brentjens Mtb Racing 0:11:24 15 Matiss Preimanis (Lat) Team Rietumu-Delfin 1 0:11:56 16 Thomas Strobl (Aut) Rc Arbö Radsport 0:12:01 17 Claus Crone (Den) Pingel Mtb Race & Fun 0:12:07 18 Christopher Maletz (Ger) Team Giant Deutschlanhd 0:12:41 19 Bart Brentjens (Ned) Trek-Brentjens Mtb Racing 0:14:26 20 Andreas Kirchberger (Aut) Union Xc-Club Mühldo 0:16:41 21 Oleksandr Kachanov (Ukr) Team Ukraine 0:17:22 22 Georg Koch (Aut) Janger Simplon 1 0:19:33 23 Pascal Hossay (Bel) Team G-Skin Deforche 0:20:28 24 Jelmer Pietersma (Ned) Trek-Brentjens Mtb Racing 0:20:37 25 Mannie Heymans (Nam) Team Garmin Adidas 0:20:49 26 Kristofers Racenajs (Lat) Team Rietumu Bankak 0:21:05 27 Markus Loisl (Aut) Öamtc Power Bike Team 0:23:23 28 Roman Rametsteiner (Aut) Team Nakita-Energie 0:23:45 29 Klemen Hojnik (Slo) Mtb Koroska 0:25:15 30 Hans Becking (Bel) 0:26:08 31 Phillip Buys (RSA) Team Garmin Adidas 0:27:37 32 Sander Bouwens (Ned) Cube-Nutswerk Mountain 0:28:19 33 Anton Lubyy (Ukr) Team Ukraine 0:28:58 34 Yevgen Lyvadnii (Ukr) Team Ukraine 0:28:59 35 Erich Baumgartner (Aut) Janger Simplon 1 0:31:32 36 Wolfgang Mayer (Ger) Fxx Mountain Cycling 0:31:45 37 Klaas Vanmoortel (Bel) Lingier-Versluys 0:36:25 38 Liwald Doornbos (Ned) Cube-Nutswerk Mountain 0:37:01 39 Frank Nak (Ned) Team Balk House 0:40:49 40 Micha Vries, De (Ned) Cube-Nutswerk Mountain 0:40:51 41 Yves Kellogg (Ger) Team Endorfin 0:49:07 42 Stefan Braun (Ger) Sc Hausach / Team 0:49:17 43 Francois Theron (RSA) Team Garmin Adidas 0:53:27 44 Thomas Edelsbrunner (Aut) Drahteisel Mtb Team 0:59:51 45 Ivo Rubinic (Cro) Fracasso Racing 1:01:32 46 Rik Van Ijzendoorn (Ned) Cube-Nutswerk Mountain 1:02:50 47 Thibault Henin (Bel) Team G-Skin Deforc 1:13:37 DNF Gerald Burgsteiner (Aut) Dnf Trek Mountainbiker.At DNF Artem Shevcov (Ukr) Dnf Team Ukraine DNS Timo Bürgler (Aut) Bikestore.Cc/Bodenhaftu DNS Daniel Federspiel (Aut) Muskelkater Genesis Team DNS Matthias Gärtner (Ger) Team Zwillingscraft DNS Jure Golcer (Slo) DNS Stefan Gorscak (Cro) Team Zwillingscraft DNS Christoph Grill (Aut) Revolution Racing Team DNS Rüdiger Jahnel (Aut) Specialized-Mountainbik DNS Peter Jez (Svk) Climberg T-Sport DNS Robert Kircher (Aut) Tango-Pro-Cycling DNS Jakob Nimpf (Aut) Öamtc Team Brandlhof DNS Werner Nindl (Aut) Tango-Pro-Cycling DNS Roland Seereiner (Aut) DNS Roland Strauß (Aut) Maloja-Liteville DNS Florian Thaller (Ger) Team Zwillingscraft DNS Florian Wilhelm (Aut) Asvö Iron Racing//Bikest

Master Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Hasenfratz 3:47:10 2 Andreas Franz Gatterer 0:04:34 3 Peter Lammer 0:10:55 4 Dietmar Hundegger 0:11:36 5 Eduard Trausmüller 0:16:58 6 Heinz Schnupp 0:20:07 7 Christian Süß 0:20:19 8 Jan Vokoun 0:24:13 9 Klaus Hannawald 0:25:12 10 Sebastjan Andrejc 0:28:56 11 Makan Emil 0:40:19 12 Thomas Marquardt 0:54:05 13 Martin Bihounek 1:05:43 14 Hrvoje Ruzic 1:16:16 15 Jörn Hoetmer 1:23:41 16 Juro Wiggers 1:23:54 17 Lodewijk Wiggers 1:26:34 18 Daan De Backer 1:39:46 DNF Fabio Rondini DNS Martin Bauer DNS Brano Kacina DNS Kevin Mori DNS Matthew Ohran DNS Sven Van Weyenberg

Amateur women # Rider Name (Country) Team Result 1 Sabine Halkes 5:16:38 2 Cathryn Zeglinski 0:34:35 3 Claudia Brunner 0:36:42 4 Siska Van De Bijl 1:35:30 DNF Patricia Winkens DNS Alena Krnacova DNS Veronica Lamberts DNS Ranhilde Luttenberg DNS Piera Morando DNS Lisa Pleyer

Amateur men 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Jung 3:44:44 2 Mario Färberböck 0:14:15 3 Christoph Tschellnig 0:14:21 4 Jaroslaw Halas 0:18:55 5 Juul Van Loon 0:23:11 6 Karl Lechner 0:25:00 7 Matthias Kallart 0:32:41 8 Jan Hasek 0:39:37 9 Martijn Roelofs 0:44:13 10 Philipp Haas 0:50:43 11 Christian Helmberger 0:55:14 12 Daniel Fissneider 0:56:14 13 Michael Weick 0:56:41 14 Etienne Jansen 1:02:06 15 Sascha Lägeler 1:06:23 16 Christian Volk 1:11:04 17 Piotr Wysocki 1:14:05 18 Willem Jan Van Der Woude 1:22:21 19 Rudolf Teiner 1:28:37 20 Reinhard Jöbstl 1:48:25 21 Dominik Kiss 2:04:27 DNF Markus Warnars DNS Larix Bouwman DNS Manuel Buttinger DNS Gene Rekko

Amateur men 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bernd Tauderer 3:54:47 2 Christoph Giestheuer 0:06:45 3 Daniel Polman 0:15:02 4 Feichtegger Martin 0:15:32 5 Ewart Van Der Putten 0:15:57 6 Franz Bekerthy 0:20:04 7 Bart Damen 0:24:26 8 Thomas Klimo 0:27:04 9 Johannes Horner 0:27:05 10 Christian Hohenwarter 0:28:40 11 Dieter Gösweiner 0:29:04 12 Bernd Prorok 0:37:33 13 Alexander Singer 0:39:20 14 Andrea Chinaglia 0:41:25 15 Walter Vosters 0:43:55 16 Ryan Hawson 0:44:54 17 Marco Conter 0:48:12 18 Alexander Sanders 0:52:27 19 Martin Sneeuw 0:54:34 20 René Holtslag 0:56:14 21 Allard Lingen 0:59:46 22 Tom De Groote 1:00:31 23 Herwin Wetters 1:02:01 24 Zbigniew Mossoczy 1:13:50 25 Jürgen Grubeck 1:17:19 26 Marco Van Den Berg 1:17:50 27 Ronald De Jong 1:21:04 28 Bastiaan Vernhout 1:21:25 29 Stefan Pilz 1:46:19 30 Kurt Umschaden 1:51:57 31 Marcel Verholen 2:04:10 32 Davy Vander Gucht 2:15:47 DNF Bjorn Rietbroek DNS Nico De Vlieger DNS Niels Graat DNS Oliver Grossmann DNS Hannes Halbmayr DNS Roland Kreslin DNS Michal Matousek DNS Klaus Molnhuber DNS Thomas Morgenbesser DNS Micha Salden DNS Arjan Vernhout

Amateur men 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 René Reidinger 4:07:28 2 Mark Rongen 0:00:41 3 Siegfried Kainz 0:01:25 4 Achim Matt 0:06:07 5 Anton Mörtl 0:12:30 6 Georg Weigerstorfer 0:15:44 7 Peter Potocnik 0:28:00 8 Martin Jantscher 0:32:19 9 Franco Micolini 0:32:25 10 Bart Huijgens 0:43:42 11 Guiseppe Zanini 0:51:51 12 Klaus Wippersberger 0:58:25 13 Julius Vincze 0:59:39 14 Vittorio Viglino 1:05:29 15 Martin Ottendorfer 1:07:03 16 Alfred Fluch 1:08:21 17 Christian Rinda 1:15:09 18 Marcel Frenk 1:15:23 19 Luc Gielen 1:26:26 20 Bernhard Weixelbraun 1:29:44 21 Magchiel Schiebroek 1:47:22 22 Andreas Bluska 2:03:42 DNF Harold Ysveld DNS Michael Deininger DNS Wim Dusseldorp DNS Andreas Hofmann DNS Robert Vunderink