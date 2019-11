Image 1 of 38 Illjo Keisse, left, and Peter Schep celebrate their overall victory in the 70th Gent Six Day. (Image credit: AFP) Image 2 of 38 Iljo Keisse takes time out after victory at the Gent 6 Day. (Image credit: ispaphoto.com) Image 3 of 38 Iljo Keisse is a hugely popular figure in Belgium. (Image credit: ispaphoto.com) Image 4 of 38 Iljo Keisse celebrates in Gent. (Image credit: ispaphoto.com) Image 5 of 38 Peter Schep with Illjo Keisse at the end of the last night of action. (Image credit: ispaphoto.com) Image 6 of 38 Kenny De Ketele and Leif Lampater offer their congratulations to the winners Illjo Keisse and Peter Schep. (Image credit: ispaphoto.com) Image 7 of 38 Illjo Keisse and Peter Schep (John Saey - Mega Deschacht) on the podium in Gent. (Image credit: ispaphoto.com) Image 8 of 38 Illjo Keisse and Peter Schep (John Saey - Mega Deschacht) were top of the pile in Ghent. (Image credit: ispaphoto.com) Image 9 of 38 Illjo Keisse and Peter Schep (John Saey - Mega Deschacht) took the spoils in Gent. (Image credit: ispaphoto.com) Image 10 of 38 Iljo Keisse ( John Saey - Mega Deschacht) on the final night in Gent. (Image credit: ispaphoto.com) Image 11 of 38 Keisse is mobbed by the local news (Image credit: John J. Young) Image 12 of 38 After a puncture it was all over for Kenny De Ketele. His team took second overall (Image credit: John J. Young) Image 13 of 38 Bartko and Hondo were constantly on the attack. (Image credit: John J. Young) Image 14 of 38 Bartko and Hondo found the timed events to be a weakness. (Image credit: John J. Young) Image 15 of 38 Bartko and Hondo exchange in the finale. (Image credit: John J. Young) Image 16 of 38 Robert Bartko and Danilo Hondo won the final Madison (Image credit: John J. Young) Image 17 of 38 Morgan Kneisky limited the damage on the final night. (Image credit: John J. Young) Image 18 of 38 Danny Stam at speed. (Image credit: John J. Young) Image 19 of 38 De Ketele was primed for the derny win but punctured. (Image credit: John J. Young) Image 20 of 38 Kenny De Ketele in the derny final (Image credit: John J. Young) Image 21 of 38 Iljo Keisse is congratulated by his father (Image credit: John J. Young) Image 22 of 38 Keisse took the first derny heat (Image credit: John J. Young) Image 23 of 38 Kenny De Ketele won the second derny race. (Image credit: John J. Young) Image 24 of 38 Kenny De Ketele punctured at a critical point in the derny final. (Image credit: John J. Young) Image 25 of 38 Hondo stil lhas enough left for a joke after the end of the race. (Image credit: John J. Young) Image 26 of 38 Keisse and Schep were quickest in the 500m TT (Image credit: John J. Young) Image 27 of 38 Kenny De Ketele and Leif Lampater won one of the night's Madisons (Image credit: John J. Young) Image 28 of 38 Michael Morkov (Image credit: John J. Young) Image 29 of 38 The prize for the Madison went to the Danish pair. (Image credit: John J. Young) Image 30 of 38 Morkov and Rasmussen attend the victory ceremony (Image credit: John J. Young) Image 31 of 38 Morkov and Rasmussen in the flying lap (Image credit: John J. Young) Image 32 of 38 Michael Morkov and Alex Rasmussen (Image credit: John J. Young) Image 33 of 38 Peter Schep protects his team's lead in the Madison (Image credit: John J. Young) Image 34 of 38 Alex Rasmussen and Michael Morkov took home the night's Madison. (Image credit: John J. Young) Image 35 of 38 Schep and Keisse in the flying lap (Image credit: John J. Young) Image 36 of 38 Peter Schep gets ready to launch Iljo Keisse in the flying lap. (Image credit: John J. Young) Image 37 of 38 Iljo Keisse at speed in the finale of the Gent Six Day. (Image credit: John J. Young) Image 38 of 38 Iljo Keisse celebrates the Gent SIx Day win. (Image credit: John J. Young)

Iljo Keisse and Peter Schep (John Saey-Mega Deschacht) have won the 70th edition of the Gent Six Day. The Belgian-Dutch duo outscored two teams who finished on the lead lap by a decisive margin - 61 points ahead of runner-up Kenny De Ketele and Leif Lampater (Mercator Verzekeringen) while the German duo of Robert Bartko and Danilo Hondo (Lotto) finished third with 275 points, 131 off the mark of Keisse and Schep.

Entering the Six Day's final event, a 60 minute Madison, Keisse and Schep led with 384 points. De Ketele and Lampater held second with 325 points while the next three teams were one lap off the pace: defending champions Alex Rasmussen and Michael Morkov (322 points), Germans Bartko and Hondo (259 points) and Dutchmen Danny Stam and Leon Van Bon (246 points).

In the closing laps of the Madison Bartko and Hondo took a lap which secured a third place overall finish. De Ketele and Lampater made a spirited effort to also gain a lap in an attempt to win overall, but Keisse and Schep neutralised their attack and defended their overall lead through to the finish. Keisse crossed the finish line of the Madison to raucous cheers of "Iljo! Iljo! Iljo!" from the partisan crowd.

Keisse earned his fourth victory in his hometown Gent Six Day, an emotional conclusion to an event he was only granted entry several weeks in advance. For teammate Peter Schep, the victory was his first in Gent. "This is fantastic," Keisse told Sporza, "after all the misery [about the doping violation] in recent months. It's been a great week...when you hear the room above. I have no words."

Sprints 1 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 14 pts 2 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 9 3 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 7 4 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 7 5 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 6 6 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 5 7 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 5 8 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 5 9 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 4 10 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 2 11 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 1 12 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 1 13 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur

Team Elimination 1 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 20 pts 2 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 12 3 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 10 4 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 8 5 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 6 6 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 4 7 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 8 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 9 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 10 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 11 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 12 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 13 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB

Flying Lap 1 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 0:00:08.70 2 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 0:00:08.82 3 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 0:00:08.94 4 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 0:00:08.98 5 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 6 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 0:00:09.02 7 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 0:00:09.10 8 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 0:00:09.15 9 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 0:00:09.21 10 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 11 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:09.23 12 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 0:00:09.32 13 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 0:00:09.48

Derny 1 1 Iljo Keisse (Bel) John Saey - Mega Deschacht 5 pts 2 Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 4 3 Danny Stam (Ned) AA Drink 3 4 Tosh Van der Sande (Bel) Euro Tyre 2 5 Morgan Kneisky (Fra) ADMB 1 6 Steven De Neef (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen

Elimination 1 Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 10 pts 2 Sebastian Donadio (Arg) Geka Kaas - Oudendijk 6 3 Alexander Aeschbach (Swi) VDK 5 4 Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 4 5 Luke Roberts (Aus) ADMB 3 6 Danilo Hondo (Ger) Lotto 2 7 Leon Van Bon (Ned) AA Drink 8 Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 9 Jens -Erik Madsen (Den) AVS 10 Wim Stroetinga (Ned) Caruur 11 Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 12 Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 13 Alex Rasmussen (Den) Callant Verzekeringen - Santens

Derny 2 1 Kenny De Ketele (Bel) Mercator Verzekeringen 5 pts 2 Robert Bartko (Ger) Lotto 4 3 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 3 4 Jens -Erik Madsen (Den) AVS 2 5 Franco Marvulli (Swi) VDK 1 6 Jens Mouris (Ned) Caruur

500m Time Trial 1 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 0:00:28.15 2 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 3 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 0:00:28.24 4 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 0:00:28.50 5 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 0:00:28.80 6 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 0:00:28.83 7 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 0:00:28.86 8 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 0:00:29.38 9 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 0:00:29.76 10 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 0:00:29.96 11 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 0:00:30.05 12 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:30.17 13 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 0:00:30.65

Derny Final 1 Iljo Keisse (Bel) John Saey - Mega Deschacht 5 pts 2 Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 4 3 Robert Bartko (Ger) Lotto 3 4 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 2 5 Danny Stam (Ned) AA Drink 1 6 Kenny De Ketele (Bel) Mercator Verzekeringen

Sprints 1 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 13 pts 2 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 9 3 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 7 4 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 6 5 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 6 6 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 6 7 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 4 8 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 3 9 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 3 10 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 3 11 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 2 12 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 2 13 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 2

Madison 1 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 16 pts 2 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 24 -1lap 3 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 22 4 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 20 5 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 8 6 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 0 7 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 10 -2laps 8 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 0 9 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 10 -3laps 10 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 11 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 12 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 13 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen -4laps

Final standings 1 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 406 pts 2 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 345 3 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 275 4 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 346 -1lap 5 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 254 6 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 301 -2laps 7 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 149 -7laps 8 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 160 -14laps 9 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 279 -18laps 10 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 111 -20laps 11 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 155 -31laps 12 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 92 -35laps 13 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 114 -46laps