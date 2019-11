Image 1 of 22 Robert Bartko slings Danilo Hondo into the action. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 2 of 22 Defending champions Michael Morkov and Alex Rasmussen. (Image credit: John J. Young) Image 3 of 22 Eyeballs out for Alexander Aeschbach. (Image credit: John J. Young) Image 4 of 22 Swiss teammates Alexander Aeschbach and Franco Marvulli (Image credit: John J. Young) Image 5 of 22 Iljo Keisse gives it his all. (Image credit: John J. Young) Image 6 of 22 Iljo Keisse looks at the scoreboard midway through the Madison. (Image credit: John J. Young) Image 7 of 22 Iljo Keisse is back - that's for sure. (Image credit: John J. Young) Image 8 of 22 Kenny De Ketele slings in Leif Lampater. (Image credit: John J. Young) Image 9 of 22 Leon Van Bon in full flight. (Image credit: John J. Young) Image 10 of 22 Australia's Luke Roberts in action on night 4. (Image credit: John J. Young) Image 11 of 22 Kenny De Ketele chased by Jeff Vermeulen. (Image credit: John J. Young) Image 12 of 22 Danny Stam eyes Franco Marvulli. (Image credit: John J. Young) Image 13 of 22 Sebastian Donadio is slung into the Madison action at full speed by Jeff Vermeulen. (Image credit: John J. Young) Image 14 of 22 Denmark's Michael Morkov and Alex Rasmussen during the team presentation. (Image credit: John J. Young) Image 15 of 22 Alex Rasmussen and Steve Schets. (Image credit: John J. Young) Image 16 of 22 Alex Rasmussen and Michael Morkov make a change (Image credit: ispaphoto.com) Image 17 of 22 The action was fast again in the Madison (Image credit: ispaphoto.com) Image 18 of 22 Iljo Keisse is just happy to be racing (Image credit: ispaphoto.com) Image 19 of 22 Soigneurs rub legs as the doping control was carried out (Image credit: ispaphoto.com) Image 20 of 22 The crowd watched on as the inspectors tested the riders (Image credit: ispaphoto.com) Image 21 of 22 The bikes (Image credit: ispaphoto.com) Image 22 of 22 The arrival of the doping controllers caused a stir (Image credit: ispaphoto.com)

Germany’s Robert Bartko and Danilo Hondo are the new leaders of the Ghent Six after reaching 200 points and so picking up a bonus lap on their rivals just at the right time.

Others teams have already scored more than 200 points but the German pair had kept them in check and scored consistently during the fourth night of racing.

In the all-important Madison, they took a lap with Stam-Van Bon and Madsen-Hester and were faster in the final sprint. These three teams were then on the same lap along with Keisse-Schep and De Ketele-Lampater but during last race of the evening Bartko-Hondo reached the 200 points mark and collected their bonus lap and race lead.

Full Results

Sprints 1 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 12 pts 2 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 10 3 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 8 4 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 7 5 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 5 6 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 5 7 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 4 8 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 4 9 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 4 10 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 4 11 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 3 12 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 13 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto

Team elimination 1 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 20 pts 2 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 12 3 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 10 4 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 8 5 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 6 6 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 4 7 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 8 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 9 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 10 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 11 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 12 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 13 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre

Flying Lap 1 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 0:00:08.83 2 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 0:00:08.84 3 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 0:00:08.90 4 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 0:00:08.92 5 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 6 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 0:00:09.03 7 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 0:00:09.08 8 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:09.12 9 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 0:00:09.14 10 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 0:00:09.19 11 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 0:00:09.24 12 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 0:00:09.27 13 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 0:00:09.34

Madison 1 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 20 pts 2 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 12 3 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 10 4 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 8 -1lap 5 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 6 6 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 4 7 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 8 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 9 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB -3laps 10 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 11 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre -5laps 12 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 13 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen

Derny 1 1 Wim Stroetinga (Ned) Caruur 5 pts 2 Steven De Neef (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 4 3 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 3 4 Luke Roberts (Aus) ADMB 2 5 Marc Hester (Den) AVS 1 6 Sebastian Donadio (Arg) Geka Kaas - Oudendijk

Elimination 1 Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 10 pts 2 Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 6 3 Jens-Erik Madsen (Den) AVS 5 4 Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 4 5 Tosh Van de Sande (Bel) Euro Tyre 3 6 Morgan Kneisky (Fra) ADMB 2 7 Jens Mouris (Ned) Caruur 8 Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 9 Danilo Hondo (Ger) Lotto 10 Iljo Keisse (Bel) John Saey - Mega Deschacht 11 Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 12 Danny Stam (Ned) AA Drink 13 Franco Marvulli (Swi) VDK

Derny 2 1 Kenny De Ketele (Bel) Mercator Verzekeringen 5 pts 2 Robert Bartko (Ger) Lotto 4 3 Alex Rasmussen (Den) Callant Verzekeringen - Santens 3 4 Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 2 5 Leon Van Bon (Ned) AA Drink 1 6 Alexander Aeschbach (Swi) VDK

500m Time Trial 1 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 0:00:28.08 2 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 0:00:28.18 3 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 0:00:28.24 4 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 0:00:28.51 5 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 0:00:28.85 6 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 0:00:28.86 7 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 0:00:29.00 8 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 0:00:29.25 9 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 0:00:29.30 10 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 0:00:29.44 11 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 0:00:29.59 12 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 0:00:29.76 13 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:29.87

Madison 1 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 20 pts 2 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 12 3 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 10 4 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 8 -1lap 5 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 6 6 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 4 7 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 8 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 9 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen -3laps 10 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 11 Tosh Van der Sande - Andreas Müller (Bel/Ger) Euro Tyre 12 Steven De Neef - Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen -4laps 13 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk

Derny 3 1 Iljo Keisse (Bel) John Saey - Mega Deschacht 5 pts 2 Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 4 3 Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 3 4 Danilo Hondo (Ger) Lotto 2 5 Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 1 6 Franco Marvulli (Sui) VDK

Elimination 1 Sebastian Donadio (Arg) Geka Kaas - Oudendijk 10 pts 2 Marc Hester (Den) AVS 6 3 Luke Roberts (Aus) ADMB 5 4 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 4 5 Leon Van Bon (Ned) AA Drink 3 6 Steven De Neef (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 2 7 Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 8 Alexander Aeschbach (Swi) VDK 9 Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 10 Wim Stroetinga (Ned) Caruur 11 Kenny De Ketele (Bel) Mercator Verzekeringen 12 Alex Rasmussen (Den) Callant Verzekeringen - Santens 13 Robert Bartko (Ger) Lotto

Derny 4 1 Danny Stam (Ned) AA Drink 5 pts 2 Morgan Kneisky (Fra) ADMB 4 3 Jens-Erik Madsen (Den) AVS 3 4 Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 2 5 Jens Mouris (Ned) Caruur 1 6 Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen

Sprints 1 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 15 pts 2 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 11 3 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 8 4 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 8 5 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 7 6 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 6 7 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 4 8 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 3 9 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 3 10 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 1 11 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 12 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 13 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht

Overall standings after night 4 1 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 200 pts 2 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 264 -1lap 3 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 239 4 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 230 5 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 171 6 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 218 -2laps 7 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 106 -4laps 8 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 105 -9laps 9 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 176 -14laps 10 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 80 -16laps 11 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 95 -27laps 12 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 51 -28laps 13 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 63 -39laps