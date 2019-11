Image 1 of 14 Iljo Keisse took the derny race. (Image credit: ispaphoto.com) Image 2 of 14 Robert Bartko and Iljo Keisse do battle. (Image credit: ispaphoto.com) Image 3 of 14 Tim Mertens and Pim Ligthar in action in Ghent. (Image credit: ispaphoto.com) Image 4 of 14 Danilo Hondo in full flight. (Image credit: ispaphoto.com) Image 5 of 14 Leon Van Bon and Danny Stam (AA Drink). (Image credit: ispaphoto.com) Image 6 of 14 Franco-Australian pair Luke Roberts and Morgan Kneisky. (Image credit: ispaphoto.com) Image 7 of 14 Kenny De Ketele and Leif Lampater in the thick of the action. (Image credit: ispaphoto.com) Image 8 of 14 Alexander Aeschbach and Franco Marvulli on night 2. (Image credit: ispaphoto.com) Image 9 of 14 Flying Dutchmen Jens Mouris and Wim Stroetinga at the Ghent Six. (Image credit: ispaphoto.com) Image 10 of 14 Danilo Hondo and Robert Bartko lie in 5th after night 2. (Image credit: ispaphoto.com) Image 11 of 14 Danish duo Jens-Erik Madsen and Marc Hester on the boards. (Image credit: ispaphoto.com) Image 12 of 14 Kenny De Ketele and Leif Lampater during the Madison. (Image credit: ispaphoto.com) Image 13 of 14 High speed action from the Ghent Six. (Image credit: ispaphoto.com) Image 14 of 14 Robert Bartko in the derny race. (Image credit: ispaphoto.com)

Iljo Keisse and Peter Schep used the first Madison on the second day of the 70th Zesdaagse Vlaanderen-Gent to take the overall lead and now sit ahead of four teams: Kenny De Ketele and Leif Lampater, Alex Rasmussen and Michael Morkov, Alexander Aeschbach and Franco Marvulli and Robert Bartko and Danilo Hondo.

Related Articles Bartko and Hondo take charge

De Ketele and Lampater took the first of the sprint series before the local lad and Schep won the elimination race. Experienced Swiss riders Marvulli and Aeschbach won both the flying lap and 500m time trial and would end the night in fourth place overall.

Rasmussen and Morkov prevailed in the first Madison whilst Jens-Erik Madsen and Marc Hester won the second of the night. After a consistent evening's racing, however, it was Keisse and Schep who took overall honours and hold a 11-point advantage over Lampater and De Ketele.

A win in the derny final helped Keisse's cause as did fourth in the second Madison of the evening; whilst it's a slender lead enjoyed by the Belgian-Dutch duo the hometown support should help during the third night of racing in the hotbed of cycling that is Gent.

Full Results

Sprints # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenny De Ketele - Leif Lampater (Bel/Ger) Mercator Verzekeringen 11 pts 2 Tim Mertens - Pim Ligthart (Bel/Ned) Topsport Vlaanderen 11 3 Danny Stam - Leon Van Bon (Ned) AA Drink 10 4 Sebastian Donadio - Jeff Vermeulen (Arg/Bel) Geka Kaas - Oudendijk 7 5 Franco Marvulli - Alexander Aeschbach (Swi) VDK 6 6 Alex Rasmussen - Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 5 7 Steven De Neef - Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 5 8 Robert Bartko - Danilo Hondo (Ger) Lotto 3 9 Tosh Van der Sande - Andreas Müller (Bel/Ger) Euro Tyre 3 10 Jens Mouris - Wim Stroetinga (Ned) Caruur 2 11 Jens-Erik Madsen - Marc Hester (Den) AVS 2 12 Luke Roberts - Morgan Kneisky (Aus/Fra) ADMB 1 13 Iljo Keisse - Peter Schep (Bel/Ned) John Saey - Mega Deschacht

Team Elimination # Rider Name (Country) Team Result 1 Iljo Keisse - Peter Schep (Bel/Ned) John Saey - Mega Deschacht 20 pts 2 Kenny De Ketele - Leif Lampater (Bel/Ger) Mercator Verzekeringen 12 3 Jens Mouris - Wim Stroetinga (Ned) Caruur 10 4 Franco Marvulli - Alexander Aeschbach (Swi) VDK 8 5 Sebastian Donadio - Jeff Vermeulen (Arg/Bel) Geka Kaas - Oudendijk 6 6 Danny Stam - Leon Van Bon (Ned) AA Drink 4 7 Alex Rasmussen - Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 8 Robert Bartko - Danilo Hondo (Ger) Lotto 9 Tim Mertens - Pim Ligthart (Bel/Ned) Topsport Vlaanderen 10 Tosh Van der Sande - Andreas Müller (Bel/Ger) Euro Tyre 11 Luke Roberts - Morgan Kneisky (Aus/Fra) ADMB 12 Steven De Neef - Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 13 Jens-Erik Madsen - Marc Hester (Den) AVS

Flying Lap # Rider Name (Country) Team Result 1 Franco Marvulli - Alexander Aeschbach (Swi) VDK 0:00:08.770 2 Alex Rasmussen - Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 0:00:08.800 3 Iljo Keisse - Peter Schep (Bel/Ned) John Saey - Mega Deschacht 0:00:08.850 4 Tim Mertens - Pim Ligthart (Bel/Ned) Topsport Vlaanderen 0:00:08.920 5 Kenny De Ketele - Leif Lampater (Bel/Ger) Mercator Verzekeringen 0:00:08.980 6 Jens Mouris - Wim Stroetinga (Ned) Caruur 7 Steven De Neef - Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:09.030 8 Sebastian Donadio - Jeff Vermeulen (Arg/Bel) Geka Kaas - Oudendijk 0:00:09.130 9 Jens-Erik Madsen - Marc Hester (Den) AVS 10 Tosh Van der Sande - Andreas Müller (Bel/Ger) Euro Tyre 0:00:09.290 11 Danny Stam - Leon Van Bon (Ned) AA Drink 0:00:09.310 12 Robert Bartko - Danilo Hondo (Ger) Lotto 0:00:09.370 13 Luke Roberts - Morgan Kneisky (Aus/Fra) ADMB 0:00:09.580

Madison # Rider Name (Country) Team Result 1 Alex Rasmussen - Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 20 pts 2 Iljo Keisse - Peter Schep (Bel/Ned) John Saey - Mega Deschacht 12 3 Danny Stam - Leon Van Bon (Ned) AA Drink 4 Franco Marvulli - Alexander Aeschbach (Swi) VDK 10 -1 lap 5 Kenny De Ketele - Leif Lampater (Bel/Ger) Mercator Verzekeringen 8 6 Robert Bartko - Danilo Hondo (Ger) Lotto 6 7 Jens-Erik Madsen - Marc Hester (Den) AVS 4 8 Tim Mertens - Pim Ligthart (Bel/Ned) Topsport Vlaanderen -3 laps 9 Luke Roberts - Morgan Kneisky (Aus/Fra) ADMB 10 Jens Mouris - Wim Stroetinga (Ned) Caruur 11 Tosh Van der Sande - Andreas Müller (Bel/Ger) Euro Tyre -4 laps 12 Sebastian Donadio - Jeff Vermeulen (Arg/Bel) Geka Kaas - Oudendijk 13 Steven De Neef - Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen -7 laps

Derny 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Danny Stam (Ned) 5 pts 2 Jens-Erik Madsen (Den) 4 3 Tosh Van Der Sande (Bel) 3 4 Luke Roberts (Aus) 2 5 Steven De Neef (Bel) 1 6 Jens Mouris (Ned)

Derny 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Robert Bartko (Ger) 5 pts 2 Iljo Keisse (Bel) 4 3 Leif Lampater (Ger) 3 4 Alex Rasmussen (Den) 2 5 Pim Ligthart (Ned) 1 6 Franco Marvulli (Swi)

500m Time Trial # Rider Name (Country) Team Result 1 Franco Marvulli - Alexander Aeschbach (Swi) VDK 0:00:28.160 2 Tim Mertens - Pim Ligthart (Bel/Ned) Topsport Vlaanderen 0:00:28.440 3 Iljo Keisse - Peter Schep (Bel/Ned) John Saey - Mega Deschacht 0:00:28.470 4 Robert Bartko - Danilo Hondo (Ger) Lotto 0:00:28.710 5 Kenny De Ketele - Leif Lampater (Bel/Ger) Mercator Verzekeringen 0:00:28.740 6 Jens-Erik Madsen - Marc Hester (Den) AVS 0:00:29.120 7 Sebastian Donadio - Jeff Vermeulen (Arg/Bel) Geka Kaas - Oudendijk 0:00:29.190 8 Jens Mouris - Wim Stroetinga (Ned) Caruur 0:00:29.320 9 Luke Roberts - Morgan Kneisky (Aus/Fra) ADMB 0:00:29.830 10 Danny Stam - Leon Van Bon (Ned) AA Drink 0:00:29.850 11 Steven De Neef - Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:30.090 12 Tosh Van der Sande - Andreas Müller (Bel/Ger) Euro Tyre 0:00:30.520 13 Alex Rasmussen - Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 0:00:29.530

Derny Final # Rider Name (Country) Team Result 1 Iljo Keisse (Bel) 5 pts 2 Robert Bartko (Ger) 4 3 Danny Stam (Ned) 3 4 Jens-Erik Madsen (Den) 2 5 Leif Lampater (Ger) 1 6 Tosh Van der Sande (Bel)

Sprints # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenny De Ketele - Leif Lampater (Bel/Ger) Mercator Verzekeringen 9 pts 2 Tosh Van der Sande - Andreas Müller (Bel/Ger) Euro Tyre 9 3 Sebastian Donadio - Jeff Vermeulen (Arg/Bel) Geka Kaas - Oudendijk 8 4 Alex Rasmussen - Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 7 5 Robert Bartko - Danilo Hondo (Ger) Lotto 6 6 Steven De Neef - Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 6 7 Tim Mertens - Pim Ligthart (Bel/Ned) Topsport Vlaanderen 5 8 Franco Marvulli - Alexander Aeschbach (Swi) VDK 4 9 Iljo Keisse - Peter Schep (Bel/Ned) John Saey - Mega Deschacht 3 10 Danny Stam - Leon Van Bon (Ned) AA Drink 3 11 Luke Roberts - Morgan Kneisky (Aus/Fra) ADMB 3 12 Jens-Erik Madsen - Marc Hester (Den) AVS 3 13 Jens Mouris - Wim Stroetinga (Ned) Caruur

Madison # Rider Name (Country) Team Result 1 Jens-Erik Madsen - Marc Hester (Den) AVS 20 pts 2 Alex Rasmussen - Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 12 3 Robert Bartko - Danilo Hondo (Ger) Lotto 10 4 Iljo Keisse - Peter Schep (Bel/Ned) John Saey - Mega Deschacht 8 5 Franco Marvulli - Alexander Aeschbach (Swi) VDK 6 6 Kenny De Ketele - Leif Lampater (Bel/Ger) Mercator Verzekeringen 4 7 Danny Stam - Leon Van Bon (Ned) AA Drink 8 Tim Mertens - Pim Ligthart (Bel/Ned) Topsport Vlaanderen 9 Luke Roberts - Morgan Kneisky (Aus/Fra) ADMB 10 Jens Mouris - Wim Stroetinga (Ned) Caruur 11 Tosh Van der Sande - Andreas Müller (Bel/Ger) Euro Tyre -2 laps 12 Sebastian Donadio - Jeff Vermeulen (Arg/Bel) Geka Kaas - Oudendijk 13 Steven De Neef - Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen -5 laps

Standings after night 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Schep - Iljo Keisse (Ned/Bel) John Saey - Mega Deschacht 134 pts 2 Leif Lampater - Kenny De Ketele (Ger/Bel) Mercator Verzekeringen 123 3 Michael Morkov - Alex Rasmussen (Den) Callant Verzekeringen - Santens 113 4 Alexander Aeschbach - Franco Marvulli (Swi) VDK 114 -1 lap 5 Danilo Hondo - Robert Bartko (Ger) Lotto 95 6 Leon Van Bon - Danny Stam (Ned) AA Drink 86 7 Marc Hester - Jens-Erik Madsen (Den) AVS 54 -2 laps 8 Pim Ligthart - Tim Mertens (Ned/Bel) Topsport Vlaanderen 85 -4 laps 9 Wim Stroetinga - Jens Mouris (Ned) Caruur 41 10 Morgan Kneisky - Luke Roberts (Fra/Aus) ADMB 28 11 Jeff Vermeulen - Sebastian Donadio (Bel/Arg) Geka Kaas - Oudendijk 36 -10 laps 12 Andreas Müller - Tosh Van Der Sande (Ger/Bel) 24 13 Steve Schets - Steven De Neef (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 21 -18 laps