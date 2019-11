Image 1 of 42 Kenny De Ketele (Mercator Verzekeringen) finished the night as overall leader. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 2 of 42 Tosh Van der Sande and Andreas Müller (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 42 Peter Schep (l) gets a hand sling from Iljo Keisse. (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 42 Iljo Keisse has a word with race director Patrick Sercu. (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 42 Gent's Iljo Keisse. (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 42 Robert Bartko (l) shakes hands with local favourite Iljo Keisse at the start. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 42 German teammates Danilo Hondo (l) and Robert Bartko ended the evening in second place and on the lead lap. (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 42 Sebastian Donadio slings Jeff Vermeulen into the mix. (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 42 Sebastian Donadio not only entertains the crowd with his cycling, but with his music skills as well. (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 42 Switzerland's Alexander Aeschbach and Franco Marvulli. (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 42 Iljo Keisse enters the fray for teammate Peter Schep. (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 42 Alex Rasmussen gets a hand sling from teammate Michael Morkov. (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 42 Denmark's Jens-Erik Madsen and Marc Hester (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 42 The AA Drink team of Leon Van Bon (l) and Danny Stam. (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 42 Defending champions Michael Morkov and Alex Rasmussen finished the first night in fourth overall. (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 42 Hometown hero Iljo Keisse started the evening under the weather, but ended up in third overall for the night with teammate Peter Schep. (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 42 Germany's Danilo Hondo (l) and Robert Bartko. (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 42 Tim Mertens and Pim Ligthart ended the first night of racing in sixth overall. (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 42 Dutchmen Jens Mouris and Wim Stroetinga in action. (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 42 Steven De Neef is slung into the action by teammate Steve Schets. (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 42 Argentina's Sebastian Donadio has a snack in Gent. (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 42 Australia's Luke Roberts (l) and Frenchman Morgan Kneisky. (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 42 Danilo Hondo (l) takes over from teammate Robert Bartko. (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 42 Iljo Keisse slings partner Peter Schep into the action. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 25 of 42 Robert Bartko slings Danilo Hondo into the action. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 26 of 42 Danny Stam (l) and Leon Van Bon get amongst the action in the Madison. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 27 of 42 Alex Rasmussen (l) and Michael Morkov won the one-lap time trial. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 28 of 42 Tosh Van Der Sande and Andreas Mueller (Euro Tyre). (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 29 of 42 Danilo Hondo (Lotto) hit the track in Gent. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 30 of 42 Donadio ditches the bike for the piano. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 31 of 42 Sebastian Donadio breaks out in song, as is his wont at many Six-Day events. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 32 of 42 Peter Schep (l) and local boy Iljo Keisse are presented before the start. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 33 of 42 Peter Schep signs on before the start. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 34 of 42 German rider Leif Lampater ended the first night as the overall leader. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 35 of 42 Iljo Keisse was back racing in Gent after a torrid 12 months. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 36 of 42 Iljo Keisse (r) and Robert Bartko chat before the start. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 37 of 42 Iljo Keisse (John Saey - Mega Deschacht) was the focus of the local crowd. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 38 of 42 It's party time in Gent! (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 39 of 42 Kenny De Ketele and Leif Lampater sign on. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 40 of 42 Danilo Hondo (l) and Robert Bartko are presented before the openign night's racing in Gent. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 41 of 42 Danny Stam signs on for the AA Drink boys. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 42 of 42 Alexander Aeschbach throws Franco Marvulli into the action. (Image credit: www.ispaphoto.com)

The Belgian-German pair of Kenny De Ketele and Leif Lampater are the first leaders of the Gent Six Day after winning the first Madison and taking a lap on all but one of their rivals. The pair were consistent performers throughout the evening's events, with De Ketele also winning his derny heat and the derny final, and finished with 65 points.

"I could not wish for more than to be in the lead after the first day," De Ketele told Sporza.

The German duo of Robert Bartko and Danilo Hondo were the only other team to finish on the lead lap and they trail De Ketele and Lampater by 15 points in second place.

Local hero Iljo Keisse started the Six Day with a cold and struggled in the opening sprints competition. But he and Dutch partner Peter Schep bounced back to finish second in the one-lap time trial followed later by a win for Keisse in the elimination. The pair scored the most points for the evening, 68, and hold third overall, the best of eight teams currently one lap off the pace.

"That's not too bad," Keisse told Sporza. "I had some difficult moments, but racing is always difficult. I hope to recover well and get better."

Defending champions Alex Rasmussen and Michael Morkov finished in fourth after the first night of racing, one lap down with 58 points. The Danish pair won the opening sprints event and nearly swept the timed competitions, with a win in the 166m flying lap followed later by a close second place finish to Switzerland's Franco Marvulli and Alexander Aeschbach in the 500m time trial. They lost a lap in the first Madison, but are still very much in contention to repeat their victory in the Gent Six Day.

Full Results

Sprints 1 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 10 pts 2 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 8 3 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 7 4 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 7 5 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 6 6 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 5 7 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 5 8 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 5 9 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 4 10 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 4 11 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 2 12 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 2 13 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 1

Team Elimination 1 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 20 pts 2 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 12 3 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 10 4 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 8 5 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 6 6 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 4 7 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 8 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 9 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 10 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 11 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 12 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 13 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS

Flying Lap 1 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 0:00:08.83 2 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 0:00:08.85 3 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 0:00:08.88 4 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 0:00:08.89 5 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:08.98 6 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 0:00:09.03 7 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 0:00:09.06 8 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 0:00:09.13 9 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 0:00:09.14 10 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 0:00:09.20 11 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 0:00:09.21 12 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 0:00:09.31 13 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 0:00:09.41

Madison 1 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 20 pts 2 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 12 3 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 10 -1lap 4 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 8 5 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 6 6 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 4 7 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 8 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 9 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB -2laps 10 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 11 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk -3laps 12 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 13 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen -5laps

Derny - Heat 1 1 Kenny De Ketele (Bel) Mercator Verzekeringen 5 pts 2 Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 4 3 Leon Van Bon (Ned) AA Drink 3 4 Alexander Aeschbach (Swi) VDK 2 5 Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 1 6 Andreas Müller (Ger) Euro Tyre

Elimination 1 Iljo Keisse (Bel) John Saey - Mega Deschacht 10 pts 2 Franco Marvulli (Swi) VDK 6 3 Sebastian Donadio (Arg) Geka Kaas - Oudendijk 5 4 Marc Hester (Den) AVS 4 5 Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 3 6 Robert Bartko (Ger) Lotto 2 7 Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 8 Alex Rasmussen (Den) Callant Verzekeringen - Santens 9 Luke Roberts (Aus) ADMB 10 Danny Stam (Ned) AA Drink 11 Tosh Van der Sande (Bel) Euro Tyre 12 Jens Mouris (Ned) Caruur 13 Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen

Derny - Heat 2 1 Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 5 pts 2 Morgan Kneisky (Fra) ADMB 4 3 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 3 4 Danilo Hondo (Ger) Lotto 2 5 Wim Stroetinga (Ned) Caruur 1 6 Marc Hester (Den) AVS

500m Time Trial 1 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 0:00:28.36 2 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 0:00:28.44 3 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 0:00:28.55 4 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 0:00:28.81 5 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 0:00:28.89 6 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 0:00:28.90 7 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 0:00:28.97 8 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 0:00:29.04 9 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 0:00:29.21 10 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 0:00:29.24 11 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:29.50 12 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 0:00:30.05 13 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 0:00:30.10

Derny Final 1 Kenny De Ketele (Bel) Mercator Verzekeringen 5 pts 2 Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 4 3 Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 3 4 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 2 5 Leon Van Bon (Ned) AA Drink 1 6 Morgan Kneisky (Fra) ADMB

Sprints 1 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 17 pts 2 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 8 3 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 8 4 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 7 5 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 6 6 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 4 7 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 4 8 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 3 9 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 3 10 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 2 11 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 1 12 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 1 13 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB

Madison 1 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 20 pts 2 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 12 3 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 10 -1lap 4 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 8 5 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 6 6 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 4 7 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 8 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 9 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 10 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 11 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk -2laps 12 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 13 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen

Standings after night one 1 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 65 pts 2 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 50 3 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 68 -1lap 4 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 58 5 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 52 6 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 47 7 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 41 8 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 27 9 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 20 10 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 19 11 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 15 -4laps 12 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 6 13 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 9 -6laps