Iljo Keisse and Peter Schep have maintained their lead in the Gent Six-Day after night three as Kenny De Ketele and Leif Lampater and experienced German duo Robert Bartko and Danilo Hondo stay close behind.

After Bartko and Hondo and Stam and Leon Van Bon had received a bonus lap for reaching the 100-point mark, five teams started the first Madison of the third day in the leading lap: Iljo Keisse & Peter Schep; Alex Rasmussen & Michael Morkov, De Ketele & Lampater; Bartko & Hondo; and Stam & Van Bon.

Just a few laps before the end of the Madison, De Ketele & Lampater, Bartko & Hondo and Marvulli & Aeschbach went one lap clear of the other favorites. Hondo won the sprint easily.

Sprints 1 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 8 pts 2 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 8 3 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 8 4 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 7 5 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 6 6 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 6 7 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 5 8 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 5 9 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 5 10 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 4 11 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 3 12 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 1 13 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK

Team Elimination 1 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 20 pts 2 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 12 3 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 10 4 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 8 5 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 6 6 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 4 7 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 8 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 9 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 10 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 11 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 12 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 13 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur

Flying Lap 1 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 0:00:08.80 2 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 0:00:08.85 3 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 0:00:08.89 4 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 0:00:08.93 5 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 0:00:08.95 6 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 0:00:08.98 7 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 0:00:09.06 8 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 0:00:09.11 9 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:09.14 10 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 0:00:09.17 11 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 0:00:09.23 12 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 0:00:09.26 13 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 0:00:09.35

Madison 1 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 20 pts 2 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 12 3 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 10 4 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 8 -1lap 5 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 6 6 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 4 7 Jens -Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 8 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen -2laps 9 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 10 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 11 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk -3laps 12 Tosh Van Der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre -4laps 13 Steven De Neef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen -5laps

Derny 1 1 Jens -Erik Madsen (Den) AVS 5 pts 2 Jens Mouris (Ned) Caruur 4 3 Morgan Kneisky (Fra) ADMB 3 4 Tosh Van der Sande (Bel) Euro Tyre 2 5 Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 1 6 Sebastian Donadio (Arg) Geka Kaas - Oudendijk

Elimination 1 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 10 pts 2 Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 6 3 Luke Roberts (Aus) ADMB 5 4 Steven De Neef (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 3 5 Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 3 6 Franco Marvulli (Swi) VDK 2 7 Danny Stam (Ned) AA Drink 8 Robert Bartko (Ger) Lotto 9 Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 10 Marc Hester (Den) AVS 11 Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 12 Iljo Keisse (Bel) John Saey - Mega Deschacht 13 Wim Stroetinga (Ned) Caruur

Derny 2 1 Danilo Hondo (Ger) Lotto 5 pts 2 Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 4 3 Alex Rasmussen (Den) Callant Verzekeringen - Santens 3 4 Danny Stam (Ned) AA Drink 2 5 Alexander Aeschbach (Swi) VDK 1 5 Iljo Keisse (Bel) John Saey - Mega Deschacht

500m Time Trial 1 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 0:00:28.12 2 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 0:00:28.14 3 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 0:00:28.36 4 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 0:00:28.39 5 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 0:00:28.42 6 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 0:00:28.55 7 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 0:00:29.18 8 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 0:00:29.24 9 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 0:00:29.61 10 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 0:00:29.70 11 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 0:00:30.01 12 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 0:00:30.07 13 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:30.39

Madison 1 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 20 pts 2 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 12 3 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 10 4 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 8 5 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 6 6 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 7 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS -1lap 8 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur -2laps 9 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen -3laps 10 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 4 -4laps 11 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk -5laps 12 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre -6laps 13 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen -7laps

Derny 3 1 Robert Bartko (Ger) Lotto 5 pts 2 Kenny De Ketele (Bel) Mercator Verzekeringen 4 3 Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 3 4 Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 2 5 Franco Marvulli (Swi) VDK 1 6 Leon Van Bon (Ned) AA Drink

Elimination 1 Morgan Kneisky (Fra) ADMB 10 pts 2 Sebastian Donadio (Arg) Geka Kaas - Oudendijk 6 3 Tosh Van der Sande (Bel) Euro Tyre 5 4 Danilo Hondo (Ger) Lotto 4 5 Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 3 6 Alexander Aeschbach (Swi) VDK 2 7 Alex Rasmussen (Den) Callant Verzekeringen - Santens 8 Iljo Keisse (Bel) John Saey - Mega Deschacht 9 Danny Stam (Ned) AA Drink 10 Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 11 Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 12 Jens Mouris (Ned) Caruur 13 Jens -Erik Madsen (Den) AVS

Derny 4 1 Luke Roberts (Aus) ADMB 5 pts 2 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 4 3 Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 3 4 Marc Hester (Den) AVS 2 5 Wim Stroetinga (Ned) Caruur 1 6 Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk

Sprints 1 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 10 pts 2 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 9 3 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 7 4 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 7 5 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 6 6 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 6 7 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 5 8 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 4 9 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 4 10 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 3 11 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 3 12 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 1 13 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 1

Overall standings after night 3 1 Iljo Keisse (Bel) / Peter Schep (Ned) John Saey - Mega Deschacht 204 pts 2 Kenny De Ketele (Bel) / Leif Lampater (Ger) Mercator Verzekeringen 181 3 Robert Bartko / Danilo Hondo (Ger) Lotto 159 4 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen - Santens 185 -1lap 5 Franco Marvulli / Alexander Aeschbach (Swi) VDK 156 6 Danny Stam / Leon Van Bon (Ned) AA Drink 122 7 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) AVS 69 -4laps 8 Tim Mertens (Bel) / Pim Ligthart (Ned) Topsport Vlaanderen 124 -8laps 9 Jens Mouris / Wim Stroetinga (Ned) Caruur 65 10 Luke Roberts (Aus) / Morgan Kneisky (Fra) ADMB 60 -10laps 11 Sebastian Donadio (Arg) / Jeff Vermeulen (Bel) Geka Kaas - Oudendijk 64 -18laps 12 Tosh Van der Sande (Bel) / Andreas Müller (Ger) Euro Tyre 41 -20laps 13 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 46 -30laps