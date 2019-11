Image 1 of 22 Arthur Vichot (FDJ) on the podium in the mountains jersey. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 22 Jose Joaquin Rojas (Movistar) before the start. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 22 Saur - Sojasun trio Julien Simon, Anthony Delaplace and Yannick Talabardon. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 22 Romain Hardy (Bretagne-Schuller). (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 22 Christophe Le Mevel was all smiles before the start. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 22 Cofidis couple Julien El Fares and Luis Angel Mate Mardones. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 22 The mercurial David Moncoutie (Cofidis). (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 22 Bretagnge-Schuller boys Romain Hardy and Johan Le Bon. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 22 Maxime Mederel (Big Mat - Auber 93). (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 22 Christophe Le Mevel (Garmin-Cervelo) before the start. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 22 Vichot, Le Boulch and Giraud continue on their merry way. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 22 The three-man break of Arthur Vichot, Dimitri Le Boulch and Benjamin Giraud. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 13 of 22 Arthur Vichot continues to drive the break near the finish. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 14 of 22 Dimitri Le Boulch (Big Mat - Auber 93). (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 15 of 22 The big teams gather at the front heading into the finale. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 16 of 22 Dumoulin and Rinaldo Nocentini sprint for the line. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 17 of 22 The diminuitive Samuel Dumoulin takes the Haut Var opener. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 18 of 22 Samuel Dumoulin celebrates his stage win. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 19 of 22 Legendary French rider Raymond Poulidor speaks with Daniel Mangeas. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 20 of 22 Daniel Mangeas has a chat with Richard Virenque. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 21 of 22 Stage winner Samuel Dumoulin (l) and retired French rider Richard Virenque on the podium. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 22 of 22 Samuel Dumoulin in yellow on the podium. (Image credit: Isabelle Duchesne)

Samuel Dumoulin (Cofidis) took victory on stage one of the Tour du Haut-Var. The Frenchman bided his time behind Rinaldo Nocentini (Ag2r-La Mondiale) on the final climb to Grimaud before nipping past the Italian at the line. French champion Thomas Voeckler (Europcar) came home a second back in third place.

The day’s racing was animated by a break featuring Arthur Vichot (FDJ), Dimitri Le Boulch (Big Mat-Auber 93) and Benjamin Giraud (VC La Pomme-Marseille), but the plucky trio were swallowed up by the Europcar-led peloton 10km from the line. The men in green and yellow continued to wind up the pace on the approach to the stinging two kilometre climb to the finish in a bid to set up Voeckler.

With a kilometre to go, Nocentini managed to jump clear but he had Dumoulin for company all the way to the line. In spite of Nocentini’s best efforts to shake him off, Dumoulin stood firm, and had enough in the tank to round the Italian and take the win and the overall lead ahead of the second and final stage to Draguignan.



Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 4:00:05 2 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 3 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:00:01 4 José Joaquín Rojas Gil (Spa) Movistar Team 5 Cédric Pineau (Fra) FDJ 6 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:04 8 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 9 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 10 Jure Kocjan (Slo) Team Type 1 - Sanofi Aventis 11 Justin Jules (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 0:00:09 12 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 13 Rémi Pauriol (Fra) FDJ 14 Rob Goris (Bel) Veranda's Willems - Accent 15 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 16 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 17 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 18 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 19 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 20 Staf Scheirlinckx (Bel) Veranda's Willems - Accent 21 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 22 Laurent Didier (Lux) Saxo Bank Sungard 23 Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Cervelo 24 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 25 Iván Velasco Murillo (Spa) Euskaltel-Euskadi 26 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 27 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 28 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 29 Yohan Cauquil (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 30 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 31 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 32 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 33 Ludovic Turpin (Fra) Saur - Sojasun 34 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 35 André Steensen (Den) Saxo Bank Sungard 36 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 37 Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard 38 Anthony Roux (Fra) FDJ 39 Rene Mandri (Est) Endura Racing 40 Jack Bauer (NZl) Endura Racing 41 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 42 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 43 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 44 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 45 Julien Antomarchi (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 46 Sylvain Calzati (Fra) Bretagne - Schuller 47 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 48 Jérémy Roy (Fra) FDJ 49 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 50 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 51 Chris Anker Sorensen (Den) Saxo Bank Sungard 52 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 53 Steven Cozza (USA) Team Netapp 54 Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi Aventis 55 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 56 Matthieu Sprick (Fra) Skil - Shimano 57 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 58 Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale 59 Sylvain Georges (Fra) Big Mat - Auber 93 60 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 61 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 62 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 63 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 64 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 65 Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1 - Sanofi Aventis 66 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel-Euskadi 67 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 68 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 69 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 70 Evaldas Siskevicius (Ltu) Velo-Club La Pomme Marseille 71 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 72 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 73 David Clarke (GBr) Endura Racing 74 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:30 75 Thomas Vaubourzeix (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 0:00:33 76 Daniel Diaz (Arg) Velo-Club La Pomme Marseille 77 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 0:00:34 78 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 79 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 80 Toms Skujins (Lat) Velo-Club La Pomme Marseille 81 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 82 Daniel Lloyd (GBr) Team Garmin-Cervelo 83 Volodymir Gustov (Ukr) Saxo Bank Sungard 84 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:40 85 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 86 Dieter Capelle (Bel) Veranda's Willems - Accent 87 Timon Seubert (Ger) Team Netapp 88 Egoï Martinez (Spa) Euskaltel-Euskadi 89 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 90 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 91 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 92 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 93 Laszlo Bodrogi (Fra) Team Type 1 - Sanofi Aventis 94 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 95 Robert Retschke (Ger) Team Netapp 96 Alexandre Blain (Fra) Endura Racing 0:00:46 97 Eric Baumann (Ger) Team Netapp 0:00:56 98 Benjamin Noval (Spa) Saxo Bank Sungard 99 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 100 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 101 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 102 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 103 Travis Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 104 James Vanlandschoot (Bel) Veranda's Willems - Accent 105 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 106 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 107 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 108 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 109 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp 110 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 111 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 112 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 113 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 114 Guillaume Le Floch (Fra) Team Europcar 115 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 0:01:07 116 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:18 117 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 118 Stefan Van Dijk (Ned) Veranda's Willems - Accent 0:01:36 119 Bram Schmitz (Ned) Veranda's Willems - Accent 0:01:40 120 Nicolas Bonnet (Fra) Roubaix Lille Metropole 121 Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:54 122 Arnoud Van Groen (Ned) Veranda's Willems - Accent 123 Arthur Vichot (Fra) FDJ 124 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 125 Daniele Callegarin (Ita) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:02:08 126 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 0:02:11 127 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:02:12 128 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:02:16 129 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 0:02:20 130 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:02:21 131 Benjamin Giraud (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 0:02:34 132 Sébastien Joly (Fra) Saur - Sojasun 0:02:36 133 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:03 134 Aldo Ilesic (Slo) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:03:17 135 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:12 136 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 137 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 138 Cheng Ji (Chn) Skil - Shimano 0:07:20 139 Denis Flahaut (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:07:26 140 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 141 Kiel Reijnen (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:07:37 142 Sjef De Wilde (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:14:50

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 25 pts 2 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 20 3 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 16 4 José Joaquín Rojas Gil (Spa) Movistar Team 14 5 Cédric Pineau (Fra) FDJ 12 6 Arthur Vichot (Fra) FDJ 12 7 Benjamin Giraud (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 12 8 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 10 9 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 10 10 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 9 11 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 8 12 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 7 13 Jure Kocjan (Slo) Team Type 1 - Sanofi Aventis 6 14 Justin Jules (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 5 15 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 4 16 Rémi Pauriol (Fra) FDJ 3 17 Rob Goris (Bel) Veranda's Willems - Accent 2 18 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 2 19 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 1

Mountain 1 - La Croix Valmer - Grimaud, 168.8 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin Giraud (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 12 pts 2 Arthur Vichot (Fra) FDJ 12 3 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 12 4 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 4 5 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 4 6 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 7 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 2 8 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 1

Best young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 4:00:06 2 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 0:00:08 3 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 4 Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Cervelo 5 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 6 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 7 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 8 André Steensen (Den) Saxo Bank Sungard 9 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 10 Anthony Roux (Fra) FDJ 11 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 12 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 13 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 14 Evaldas Siskevicius (Ltu) Velo-Club La Pomme Marseille 15 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 16 Thomas Vaubourzeix (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 0:00:32 17 Daniel Diaz (Arg) Velo-Club La Pomme Marseille 18 Toms Skujins (Lat) Velo-Club La Pomme Marseille 0:00:33 19 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 20 Timon Seubert (Ger) Team Netapp 0:00:39 21 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 22 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 23 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 24 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:55 25 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 26 Travis Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 27 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 28 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 29 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp 30 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 31 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:17 32 Nicolas Bonnet (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:39 33 Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:53 34 Arthur Vichot (Fra) FDJ 35 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:02 36 Cheng Ji (Chn) Skil - Shimano 0:07:19 37 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 0:07:25

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Cofidis, Le Credit En Ligne 12:00:33 2 AG2R La Mondiale 3 Team Europcar 0:00:01 4 FDJ 5 Movistar Team 6 Euskaltel-Euskadi 7 Bretagne - Schuller 0:00:04 8 Saur - Sojasun 9 Team Type 1 - Sanofi Aventis 10 Team Garmin-Cervelo 0:00:09 11 Velo-Club La Pomme Marseille 12 Saxo Bank Sungard 13 Endura Racing 14 Big Mat - Auber 93 15 Skil - Shimano 16 Roubaix Lille Metropole 0:00:35 17 Veranda's Willems - Accent 0:00:40 18 Team Netapp

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 4:00:05 2 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 3 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:00:01 4 José Joaquín Rojas Gil (Spa) Movistar Team 5 Cédric Pineau (Fra) FDJ 6 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:04 8 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 9 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 10 Jure Kocjan (Slo) Team Type 1 - Sanofi Aventis 11 Justin Jules (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 0:00:09 12 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 13 Rémi Pauriol (Fra) FDJ 14 Rob Goris (Bel) Veranda's Willems - Accent 15 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 16 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 17 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 18 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 19 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 20 Staf Scheirlinckx (Bel) Veranda's Willems - Accent 21 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 22 Laurent Didier (Lux) Saxo Bank Sungard 23 Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Cervelo 24 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 25 Iván Velasco Murillo (Spa) Euskaltel-Euskadi 26 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 27 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 28 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 29 Yohan Cauquil (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 30 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 31 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 32 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 33 Ludovic Turpin (Fra) Saur - Sojasun 34 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 35 André Steensen (Den) Saxo Bank Sungard 36 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 37 Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard 38 Anthony Roux (Fra) FDJ 39 Rene Mandri (Est) Endura Racing 40 Jack Bauer (NZl) Endura Racing 41 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 42 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 43 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 44 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 45 Julien Antomarchi (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 46 Sylvain Calzati (Fra) Bretagne - Schuller 47 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 48 Jérémy Roy (Fra) FDJ 49 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 50 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 51 Chris Anker Sorensen (Den) Saxo Bank Sungard 52 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 53 Steven Cozza (USA) Team Netapp 54 Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi Aventis 55 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 56 Matthieu Sprick (Fra) Skil - Shimano 57 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 58 Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale 59 Sylvain Georges (Fra) Big Mat - Auber 93 60 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 61 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 62 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 63 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 64 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 65 Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1 - Sanofi Aventis 66 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel-Euskadi 67 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 68 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 69 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 70 Evaldas Siskevicius (Ltu) Velo-Club La Pomme Marseille 71 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 72 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 73 David Clarke (GBr) Endura Racing 74 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:30 75 Thomas Vaubourzeix (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 0:00:33 76 Daniel Diaz (Arg) Velo-Club La Pomme Marseille 77 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 0:00:34 78 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 79 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 80 Toms Skujins (Lat) Velo-Club La Pomme Marseille 81 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 82 Daniel Lloyd (GBr) Team Garmin-Cervelo 83 Volodymir Gustov (Ukr) Saxo Bank Sungard 84 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:40 85 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 86 Dieter Capelle (Bel) Veranda's Willems - Accent 87 Timon Seubert (Ger) Team Netapp 88 Egoï Martinez (Spa) Euskaltel-Euskadi 89 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 90 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 91 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 92 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 93 Laszlo Bodrogi (Fra) Team Type 1 - Sanofi Aventis 94 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 95 Robert Retschke (Ger) Team Netapp 96 Alexandre Blain (Fra) Endura Racing 0:00:46 97 Eric Baumann (Ger) Team Netapp 0:00:56 98 Benjamin Noval (Spa) Saxo Bank Sungard 99 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 100 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 101 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 102 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 103 Travis Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 104 James Vanlandschoot (Bel) Veranda's Willems - Accent 105 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 106 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 107 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 108 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 109 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp 110 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 111 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 112 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 113 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 114 Guillaume Le Floch (Fra) Team Europcar 115 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 0:01:07 116 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:18 117 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 118 Stefan Van Dijk (Ned) Veranda's Willems - Accent 0:01:36 119 Bram Schmitz (Ned) Veranda's Willems - Accent 0:01:40 120 Nicolas Bonnet (Fra) Roubaix Lille Metropole 121 Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:54 122 Arnoud Van Groen (Ned) Veranda's Willems - Accent 123 Arthur Vichot (Fra) FDJ 124 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 125 Daniele Callegarin (Ita) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:02:08 126 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 0:02:11 127 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:02:12 128 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:02:16 129 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 0:02:20 130 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:02:21 131 Benjamin Giraud (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 0:02:34 132 Sébastien Joly (Fra) Saur - Sojasun 0:02:36 133 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:03 134 Aldo Ilesic (Slo) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:03:17 135 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:12 136 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 137 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 138 Cheng Ji (Chn) Skil - Shimano 0:07:20 139 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 0:07:26 140 Kiel Reijnen (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:07:37 141 Denis Flahaut (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:07:46 142 Sjef De Wilde (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:14:50

