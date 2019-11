Image 1 of 10 John Degenkolb (Argos-Shimano) won ahead of Danilo Napolitano (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 10 John Degenkolb after his stage win (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 10 Nacer Bouhanni (FDJ) took the sprint from the peloton (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 10 The rest of the field comes in (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 10 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 10 John Degenkolb (Argos-Shimano) takes out the sprint on stage 1 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 10 John Degenkolb (Argos-Shimano) wins stage 1 of the 4 Days of Dunkirk (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 10 John Degenkolb (Argos-Shimano) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 10 John Degenkolb (Argos-Shimano) wins stage 1 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 10 John Degenkolb (Argos-Shimano) celebrates his stage win in Dunkirk (Image credit: Isabelle Duchesne)

John Degenkolb (Argos-Shimano) won the opening stage of 4 Jours de Dunkerque to notch his first victory of the 2012 season. The 23-year-old German prevailed in Coquelles from a 10-man lead group which formed in the closing kilometres of the hilly finale.

Thomas Voeckler (Europcar) led out the sprint, but Degenkolb's finishing kick was too much in the approach to the finish line. Danilo Napolitano (Acqua & Sapone) finished a bike length behind Degenkolb for second, while Pierrick Fedrigo (FDJ-Big Mat) rounded out the top three.

With the stage winner's time bonus Degenkolb leads general classification by four seconds over Napolitano and five seconds over Fedrigo.

Five riders were on the attack entering the endgame of the 169km stage from Dunkerque to Coquelles. The breakaway was comprised of Damien Gaudin (Europcar), Bert-Jan Lindeman (Vacansoleil-DCM), Alessandro Bazzana (Team Type 1-Sanofi), Mickael Olejnik (Veranda Rideau-Super U) and Dimitri Le Boulch (Auber 93).

Cooperation ended in the lead group with 35km to go as Gaudin attacked his four breakaway companions and rolled along alone at the head of affairs. Five kilometres later he held a 30-second lead over the other members of the break while the peloton trailed at 1:46.

Gaudin's former breakaway companions were swept up with 18km remaining and on the rolling parcours the peloton began to fracture.

Gaudin found himself with company at 12km to go as five riders left the clutches of the field and bridged to the solo Frenchman: Jérôme Pineau and Gert Steegmans (Omega Pharma-Quickstep), Pierrick Fedrigo (FDJ-Big Mat), Romain Zingle (Cofidis, Le Credit En Ligne) and Julien Guay (Roubaix Lille Metropole).

Gaudin slotted in at the back of this group, but couldn't handle the pace on a climb with 7km remaining and was dropped.

Five more riders made their way across to the lead group at 5km remaining to form the final 10-man selection: Thomas Voeckler (Europcar), Zdenek Stybar (Omega Pharma-Quickstep), Acqua & Sapone's Danilo Napolitano and Carlos Betancur, plus John Degenkolb (Argos-Shimano).

4 Jours de Dunkerque marked Stybar's first road race of the season following a rest period from his winter cyclo-cross campaign and the Czech showed he's rested and ready to race with a solo attack at 4km to go.

Stybar was brought back and Zingle immediately launched a counter-attack, however Omega Pharma-Quickstep neutralised the Cofidis rider's acceleration.

The Belgian ProTeam took control of the race heading into the final kilometre, but Degenkolb's finishing kick would deliver the German his first win of the season.

Full Results 1 John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano 4:01:45 2 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 3 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat 4 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 5 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quickstep 0:00:03 7 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 8 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 9 Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep 10 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quickstep 11 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:13 12 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 13 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 14 Kevin Ista (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 15 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 16 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 17 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 18 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 19 Rémi Cusin (Fra) Team Type 1 - Sanofi 20 Gaylord Cumont (Fra) Veranda Rideau - Super U 21 Steven Tronet (Fra) Auber 93 22 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet-Euphony 0:00:16 23 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 24 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 25 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat 26 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 27 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 28 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 29 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 30 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quickstep 31 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 32 Arnaud Gerard (Fra) FDJ-Big Mat 33 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 34 Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano 35 Matthieu Sprick (Fra) Argos - Shimano 36 Francesco Reda (Ita) Acqua & Sapone 37 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team 38 Guillaume Faucon (Fra) Auber 93 39 Anthony Geslin (Fra) FDJ-Big Mat 40 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 41 Romain Matheou (Fra) Veranda Rideau - Super U 42 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 43 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 44 Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 45 Evert Verbist (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 46 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 47 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 48 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 49 Tomasz Olejnik (Pol) Veranda Rideau - Super U 50 Aleksejs Saramotins (Lat) Cofidis, Le Credit En Ligne 51 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 52 Gregory Habeaux (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 53 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 54 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 55 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 56 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 57 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 58 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 59 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 60 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:38 61 Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 62 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 63 Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 64 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 65 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quickstep 66 Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 67 David Veilleux (Can) Team Europcar 68 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 69 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 70 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 71 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 72 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 73 Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano 74 Loic Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 75 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 76 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 77 Matt Brammeier (Irl) Omega Pharma-Quickstep 78 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 79 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 80 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 81 Juan Pablo Forero Carreno (Col) Colombia - Coldeportes 82 Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano 83 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 84 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia - Coldeportes 85 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs - Willems Veranda's 86 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 87 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 88 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia - Coldeportes 89 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat 90 Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 - Sanofi 91 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 92 Laszlo Bodrogi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 93 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) Colombia - Coldeportes 94 Benoit Jarrier (Fra) Veranda Rideau - Super U 95 Arnaud Molmy (Fra) Veranda Rideau - Super U 96 Flavien Dassonville (Fra) Auber 93 97 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 98 Justin Jules (Fra) Veranda Rideau - Super U 99 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 100 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Saxo Bank 101 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 102 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 103 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 104 Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Astana Pro Team 105 Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 106 Christophe Laborie (Fra) Saur - Sojasun 107 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 108 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 109 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 110 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 111 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 112 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 113 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank 114 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 115 Mathieu Claude (Fra) Team Europcar 116 Franck Bouyer (Fra) Team Europcar 117 Franck Vermeulen (Fra) Veranda Rideau - Super U 118 Florian Le Corre (Fra) Roubaix Lille Metropole 119 Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank 120 Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat 121 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia - Coldeportes 122 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Colombia - Coldeportes 123 Danilo Di Luca (Ita) Acqua & Sapone 124 Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:02:22 125 Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 - Sanofi 126 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 127 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi 128 Jimmy Casper (Fra) AG2R La Mondiale 129 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 130 Guillaume Blot (Fra) Bretagne - Schuller 131 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 132 Victor Hugo Pena Grisales (Col) Colombia - Coldeportes 133 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 134 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 135 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 136 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 137 Mickael Olejnik (Pol) Veranda Rideau - Super U 138 Filippo Fortin (Ita) Team Type 1 - Sanofi 139 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quickstep 140 Jonathan Thire (Fra) Auber 93 141 Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank 0:06:22 142 Tom Veelers (Ned) Argos - Shimano 143 Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:07:03 144 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 145 Javier Gonzalez Barrera (Col) Colombia - Coldeportes 146 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 147 Jerome Gilbert (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 148 Roger Kluge (Ger) Argos - Shimano 149 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 150 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 151 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quickstep 152 Pierre Drancourt (Fra) Roubaix Lille Metropole 153 Sergey Renev (Kaz) Astana Pro Team 0:16:24 154 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 0:16:25 155 Boris Shpilevsky (Rus) AG2R La Mondiale 0:23:45 DNF Andy Cappelle (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's DNF Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team

Points 1 John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano 20 pts 2 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 17 3 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat 15 4 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 13 5 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 11 6 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quickstep 10 7 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 9 8 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 8 9 Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep 7 10 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quickstep 6 11 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 5 12 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 4 13 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 3 14 Kevin Ista (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 2 15 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 1

Sprint 1 - Licques 1 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 4 pts 2 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 3 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 1

Sprint 2 - Wissant 1 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 4 pts 2 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 3 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 1

Sprint 3 - Peuplingues 1 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 4 pts 2 Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep 2 3 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat 1

Mountain 1 - Clerques - Le Val 1 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3 pts 2 Mickael Olejnik (Pol) Veranda Rideau - Super U 2 3 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 1

Mountain 2 - Alembon - Le Ventu 1 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3 pts 2 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 2 3 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 1

Mountain 3 - Cap Blanc Nez 1 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 3 pts 2 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 3 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 1

Mountain 4 - Cap Blanc Nez 1 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 3 pts 2 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 3 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 1

Young riders 1 John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano 4:01:45 2 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 0:00:03 3 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:13 4 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 5 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet-Euphony 0:00:16 7 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 8 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 9 Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano 10 Romain Matheou (Fra) Veranda Rideau - Super U 11 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 12 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:38 13 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 14 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quickstep 15 David Veilleux (Can) Team Europcar 16 Loic Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 17 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 18 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 19 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 20 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 21 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia - Coldeportes 22 Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 - Sanofi 23 Benoit Jarrier (Fra) Veranda Rideau - Super U 24 Arnaud Molmy (Fra) Veranda Rideau - Super U 25 Flavien Dassonville (Fra) Auber 93 26 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 27 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 28 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 29 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank 30 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:22 31 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 32 Filippo Fortin (Ita) Team Type 1 - Sanofi 33 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quickstep 34 Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:07:03 35 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar

Teams 1 Omega Pharma-Quickstep 12:05:24 2 Acqua & Sapone 0:00:10 3 Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:20 4 FDJ-Big Mat 5 Roubaix Lille Metropole 6 Argos - Shimano 0:00:23 7 Team Europcar 8 Auber 93 0:00:36 9 Veranda Rideau - Super U 10 Accent Jobs - Willems Veranda's 11 Saur - Sojasun 12 Bretagne - Schuller 0:00:39 13 AG2R La Mondiale 0:00:58 14 Team Saxo Bank 15 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:01 16 Landbouwkrediet-Euphony 17 Astana Pro Team 18 Team Type 1 - Sanofi 0:01:20 19 Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:45 20 Colombia - Coldeportes

General classification after stage 1 1 John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano 4:01:35 2 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 0:00:04 3 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:05 4 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:00:10 5 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep 0:00:11 7 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quickstep 0:00:13 8 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 9 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 10 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quickstep 11 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 0:00:17 12 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:23 13 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 14 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 15 Kevin Ista (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 16 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 17 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 18 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 19 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 20 Rémi Cusin (Fra) Team Type 1 - Sanofi 21 Gaylord Cumont (Fra) Veranda Rideau - Super U 22 Steven Tronet (Fra) Auber 93 23 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet-Euphony 0:00:26 24 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 25 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 26 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat 27 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 28 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 29 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 30 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 31 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quickstep 32 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 33 Arnaud Gerard (Fra) FDJ-Big Mat 34 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 35 Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano 36 Matthieu Sprick (Fra) Argos - Shimano 37 Francesco Reda (Ita) Acqua & Sapone 38 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team 39 Guillaume Faucon (Fra) Auber 93 40 Anthony Geslin (Fra) FDJ-Big Mat 41 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 42 Romain Matheou (Fra) Veranda Rideau - Super U 43 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 44 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 45 Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 46 Evert Verbist (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 47 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 48 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 49 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 50 Tomasz Olejnik (Pol) Veranda Rideau - Super U 51 Aleksejs Saramotins (Lat) Cofidis, Le Credit En Ligne 52 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 53 Gregory Habeaux (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 54 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 55 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 56 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 57 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 58 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 59 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 60 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:48 61 Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 62 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 63 Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 64 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 65 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quickstep 66 Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 67 David Veilleux (Can) Team Europcar 68 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 69 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 70 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 71 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 72 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 73 Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano 74 Loic Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 75 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 76 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 77 Matt Brammeier (Irl) Omega Pharma-Quickstep 78 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 79 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 80 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 81 Juan Pablo Forero Carreno (Col) Colombia - Coldeportes 82 Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano 83 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 84 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia - Coldeportes 85 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs - Willems Veranda's 86 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 87 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 88 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia - Coldeportes 89 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat 90 Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 - Sanofi 91 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 92 Laszlo Bodrogi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 93 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) Colombia - Coldeportes 94 Benoit Jarrier (Fra) Veranda Rideau - Super U 95 Arnaud Molmy (Fra) Veranda Rideau - Super U 96 Flavien Dassonville (Fra) Auber 93 97 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 98 Justin Jules (Fra) Veranda Rideau - Super U 99 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 100 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Saxo Bank 101 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 102 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 103 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 104 Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Astana Pro Team 105 Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 106 Christophe Laborie (Fra) Saur - Sojasun 107 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 108 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 109 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 110 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 111 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 112 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank 113 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 114 Mathieu Claude (Fra) Team Europcar 115 Franck Bouyer (Fra) Team Europcar 116 Franck Vermeulen (Fra) Veranda Rideau - Super U 117 Florian Le Corre (Fra) Roubaix Lille Metropole 118 Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank 119 Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat 120 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia - Coldeportes 121 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Colombia - Coldeportes 122 Danilo Di Luca (Ita) Acqua & Sapone 123 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:04 124 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 0:02:30 125 Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:02:32 126 Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 - Sanofi 127 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 128 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi 129 Jimmy Casper (Fra) AG2R La Mondiale 130 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 131 Guillaume Blot (Fra) Bretagne - Schuller 132 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 133 Victor Hugo Pena Grisales (Col) Colombia - Coldeportes 134 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 135 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 136 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 137 Mickael Olejnik (Pol) Veranda Rideau - Super U 138 Filippo Fortin (Ita) Team Type 1 - Sanofi 139 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quickstep 140 Jonathan Thire (Fra) Auber 93 141 Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank 0:06:32 142 Tom Veelers (Ned) Argos - Shimano 143 Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:07:13 144 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 145 Javier Gonzalez Barrera (Col) Colombia - Coldeportes 146 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 147 Jerome Gilbert (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 148 Roger Kluge (Ger) Argos - Shimano 149 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 150 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 151 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quickstep 152 Pierre Drancourt (Fra) Roubaix Lille Metropole 153 Sergey Renev (Kaz) Astana Pro Team 0:16:34 154 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 0:16:35 155 Boris Shpilevsky (Rus) AG2R La Mondiale 0:23:55

Points classification 1 John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano 20 pts 2 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 17 3 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat 16 4 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 13 5 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 12 6 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 11 7 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quickstep 10 8 Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep 9 9 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 9 10 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 8 11 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quickstep 6 12 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 5 13 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 4 14 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 15 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 3 16 Kevin Ista (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 2 17 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 2 18 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 1

Mountains classification 1 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 pts 2 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 7 3 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 3 4 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 2 5 Mickael Olejnik (Pol) Veranda Rideau - Super U 2

Young riders classification 1 John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano 4:01:35 2 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 0:00:13 3 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:23 4 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 5 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet-Euphony 0:00:26 7 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 8 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 9 Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano 10 Romain Matheou (Fra) Veranda Rideau - Super U 11 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 12 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:48 13 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 14 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quickstep 15 David Veilleux (Can) Team Europcar 16 Loic Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 17 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 18 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 19 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 20 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 21 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia - Coldeportes 22 Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 - Sanofi 23 Benoit Jarrier (Fra) Veranda Rideau - Super U 24 Arnaud Molmy (Fra) Veranda Rideau - Super U 25 Flavien Dassonville (Fra) Auber 93 26 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 27 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 28 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank 29 Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:04 30 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:32 31 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 32 Filippo Fortin (Ita) Team Type 1 - Sanofi 33 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quickstep 34 Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:07:13 35 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar