Image 1 of 4 Danilo Napolitano (Katusha), left, sprints to victory on stage two. (Image credit: AFP) Image 2 of 4 Three riders spent much of stage three off the front (r-l): Jean-Marc Bideau (Bretagne - Schuller), Stéphane Poulhies (Saur - Sojasun) and Cédric Pineau (Roubaix Lille Metropole). (Image credit: AFP) Image 3 of 4 Danilo Napolitano (Katusha) celebrates his first win of the season on the podium. (Image credit: AFP) Image 4 of 4 Italy's Danilo Napolitano (Katusha) is the new leader at the Four Days of Dunkirk. (Image credit: AFP)

Danilo Napolitano (Katusha) sprinted to his first victory of the 2010 season, outkicking his rivals at the conclusion of stage two at the Four Days of Dunkirk. The Italian bested Juan Jose Haedo (Team Saxo Bank) and Rafaâ Chtioui (Acqua & Sapone) in the field sprint deciding the 196.4km stage into Auby, the longest of the four-day event.

"Finally, I won," said Napolitano. "After four second places [this season] I have got the moment. My team did very good work into the last 200 metres, after [teammate Mikhaylo] Khalilov led me out for my sprint. My shape is good at this moment, so I hope to win something else."

Napolitano not only claimed stage honours, but also took over the race leadership from stage one winner Alex Rasmussen (Saxo Bank). Time bonuses put both Napolitano and Rasmussen equal on time, but stage placings gave the pink jersey to the 29-year-old Italian.

The day's racing was dominated by a three-man break comprised of Jean-Marc Bideau (Bretagne - Schuller), Stéphane Poulhies (Saur - Sojasun) and Cédric Pineau (Roubaix Lille Metropole) which escaped in the opening kilometres.

The French trio steadily built their lead and led the peloton by six minutes after covering 42.2km in the opening hour. For the next 70km the break's advantage was pegged at approximately six minutes while Pineau swept up the intermediate sprints and Bideau took top honours on the climbs.

The escapees' advantage finally began to decrease after three hours of racing and with 77km to go the trio's lead dipped to 5:30 in Givenchy under the impetus of Team Milram and Team Saxo Bank.

Ten kilometres later another minute had been erased from the break's lead and with 56k remaining to Auby the trio's advantage fell inside of three minutes.

As Bideau, Poulhies and Pineau began their ascent of the penultimate climb, the Mons-en-Pévèle with its summit 30km from the finish, Pineau was dropped from the break. Bideau led Poulhies over the KOM but their stint off the front would soon come to a conclusion. The peloton maintained its pursuit of the escapees and all were swept up with 21km remaining.

Sep Vanmarcke (Topsport Vlaanderen - Mercator) took top honours at the final KOM with 14.1km to go but the peloton remained together through to the finish where Napolitano sped to victory and the leader's jersey.

For his efforts throughout the stage, Jean-Marc Bideau took over leadership of the mountains classification from overnight leader Vanmarcke while breakaway companion Cédric Pineau's time bonuses earned throughout the day vaulted him into third overall, one second behind Napolitano and Rasmussen.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Danilo Napolitano (Ita) Team Katusha 4:47:14 2 Juan Jose Haedo (Arg) Team Saxo Bank 3 Rafaâ Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 4 Sébastien Chavanel (Fra) Française Des Jeux 5 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 6 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 7 Mathieu Ladagnous (Fra) Française Des Jeux 8 Andreas Stauff (Ger) Quick Step 9 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma-Lotto 10 Stéphane Augé (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 11 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 12 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 13 Vincent Jerome (Fra) Bbox Bouygues Telecom 14 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 15 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 16 Steven Caethoven (Bel) Landbouwkrediet 17 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 18 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 19 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 20 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 21 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 22 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 23 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 24 Kevin Ista (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 25 Alexandre Pichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 26 Javier Aramendia (Spa) Euskaltel - Euskadi 27 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 28 Said Haddou (Fra) Bbox Bouygues Telecom 29 Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne 30 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 31 Dominic Klemme (Ger) Team Saxo Bank 32 Klaas Lodewyck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 33 Jeróme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 34 Denis Galimzyanov (Rus) Team Katusha 35 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 36 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 37 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 38 Mikhaylo Khalilov (Ukr) Team Katusha 39 David Boucher (Fra) Landbouwkrediet 40 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 41 Romain Zingle (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 42 Nicolay Trussov (Rus) Team Katusha 43 Mickael Delage (Fra) Omega Pharma-Lotto 44 Gert Dockx (Bel) Team HTC - Columbia 45 Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Euskaltel - Euskadi 46 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 47 Aleksejs Saramotins (Lat) Team HTC - Columbia 48 Nikolas Maes (Bel) Quick Step 49 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 50 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 51 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 52 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 53 Leif Hoste (Bel) Omega Pharma-Lotto 54 Gerben Löwik (Ned) Omega Pharma-Lotto 55 Reinier Honig (Ned) Acqua & Sapone 56 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Caisse d'Epargne 57 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 58 Anthony Geslin (Fra) Française Des Jeux 59 Sébastien Minard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 60 Markus Eichler (Ger) Team Milram 61 Loyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 62 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 63 Didac Ortega (Spa) Acqua & Sapone 64 Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha 65 Jérémy Galland (Fra) Saur - Sojasun 66 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 67 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Team Saxo Bank 68 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 69 Jonas Ljungblad (Swe) Omega Pharma-Lotto 70 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 71 Grégory Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 72 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 73 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 74 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 75 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 76 Roger Kluge (Ger) Team Milram 77 Kurt Hovelynck (Bel) Quick Step 78 Stijn Devolder (Bel) Quick Step 79 Benoit Vaugrenard (Fra) Française Des Jeux 80 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 81 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 82 Pierrick Fédrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 83 Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet 84 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 85 Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 86 Yohann Gené (Fra) Bbox Bouygues Telecom 87 Wilfried Cretskens (Bel) Omega Pharma-Lotto 88 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 89 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 90 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 91 Thomas Fothen (Ger) Team Milram 92 Artur Gajek (Ger) Team Milram 93 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 94 Angel Madrazo (Spa) Caisse d'Epargne 95 Laurent Lefèvre (Fra) Bbox Bouygues Telecom 96 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel - Euskadi 97 Imanol Erviti Ollo (Spa) Caisse d'Epargne 98 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet 99 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 100 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 101 Geert Verheyen (Bel) Landbouwkrediet 102 Kevin Neirynck (Bel) Landbouwkrediet 103 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 104 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 105 Luis Pasamontes (Spa) Caisse d'Epargne 106 Wim De Vocht (Bel) Team Milram 107 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 108 Björn Schröder (Ger) Team Milram 109 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 110 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 111 Julien El Fares (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 112 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 113 Kevin Van Impe (Bel) Quick Step 114 Mathieu Sprick (Fra) Bbox Bouygues Telecom 115 Lazlo Bodrogi (Fra) Team Katusha 116 Iljo Keisse (Bel) Quick Step 117 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 118 Aitor Galdos Alonso (Spa) Euskaltel - Euskadi 119 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 120 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 121 Alessandro Fantini (Ita) Acqua & Sapone 122 Nicolas Rousseau (Fra) AG2R La Mondiale 123 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 124 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 125 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 126 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 127 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 128 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 129 Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne 130 Pierre Cazaux (Fra) Française Des Jeux 131 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 132 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 133 Andrei Kunitski (Blr) Quick Step 134 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Euskaltel - Euskadi 135 Christophe Kern (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 136 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 137 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 138 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 139 Amael Moinard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 140 Julien Bérard (Fra) AG2R La Mondiale 141 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 142 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 143 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 144 Frédéric Guesdon (Fra) Française Des Jeux 145 Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet 146 Rasmus Guldhammer Poulsen (Den) Team HTC - Columbia 147 Olivier Bonnaire (Fra) Française Des Jeux 0:00:27 148 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 0:01:22 149 Franck Hoj (Den) Team Saxo Bank 0:01:24 150 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 0:02:08 151 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:16 152 Aitor Hernandez Gutiérrez (Spa) Euskaltel - Euskadi 153 Servais Knaven (Ned) Team Milram 154 Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:03:16 155 Thomas Vedel Kvist (Den) Quick Step 0:02:16 DNF Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Danilo Napolitano (Ita) Team Katusha 20 pts 2 Juan Jose Haedo (Arg) Team Saxo Bank 17 3 Rafaâ Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 15 4 Sébastien Chavanel (Fra) Française Des Jeux 13 5 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 11 6 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 10 7 Mathieu Ladagnous (Fra) Française Des Jeux 9 8 Andreas Stauff (Ger) Quick Step 8 9 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma-Lotto 7 10 Stéphane Augé (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 6 11 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 5 12 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 4 13 Vincent Jerome (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3 14 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 2 15 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 1

Thérouanne # Rider Name (Country) Team Result 1 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 4 pts 2 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 1

Guarbecque # Rider Name (Country) Team Result 1 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 4 pts 2 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 1

La Bassée # Rider Name (Country) Team Result 1 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 4 pts 2 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 1

Journy # Rider Name (Country) Team Result 1 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 3 pts 2 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 1

Estree Blanche # Rider Name (Country) Team Result 1 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 3 pts 2 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 1

Mons-en-Pévèle # Rider Name (Country) Team Result 1 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 3 pts 2 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Thomas Vedel Kvist (Den) Quick Step 1

Mons-en-Pévèle # Rider Name (Country) Team Result 1 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 pts 2 Angel Madrazo (Spa) Caisse d'Epargne 2 3 Jeróme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Rafaâ Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 4:47:14 2 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 3 Andreas Stauff (Ger) Quick Step 4 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 5 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 6 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 7 Javier Aramendia (Spa) Euskaltel - Euskadi 8 Dominic Klemme (Ger) Team Saxo Bank 9 Klaas Lodewyck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 Jeróme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 11 Denis Galimzyanov (Rus) Team Katusha 12 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 13 Romain Zingle (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 14 Nicolay Trussov (Rus) Team Katusha 15 Mickael Delage (Fra) Omega Pharma-Lotto 16 Gert Dockx (Bel) Team HTC - Columbia 17 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 18 Nikolas Maes (Bel) Quick Step 19 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 20 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 21 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Caisse d'Epargne 22 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 23 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Team Saxo Bank 24 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 25 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 26 Grégory Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 27 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 28 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 29 Roger Kluge (Ger) Team Milram 30 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 31 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 32 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 33 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 34 Angel Madrazo (Spa) Caisse d'Epargne 35 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 36 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 37 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 38 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 39 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 40 Julien El Fares (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 41 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 42 Alessandro Fantini (Ita) Acqua & Sapone 43 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 44 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 45 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 46 Julien Bérard (Fra) AG2R La Mondiale 47 Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet 48 Rasmus Guldhammer Poulsen (Den) Team HTC - Columbia 49 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 0:01:22 50 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 0:02:08 51 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:16 52 Thomas Vedel Kvist (Den) Quick Step

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Vacansoleil Pro Cycling Team 14:21:42 2 Team Katusha 3 Saur - Sojasun 4 Bbox Bouygues Telecom 5 Française Des Jeux 6 Cofidis, le Credit en Ligne 7 Bretagne - Schuller 8 Caisse d'Epargne 9 Team Saxo Bank 10 Euskaltel - Euskadi 11 Omega Pharma-Lotto 12 Big Mat - Auber 93 13 Topsport Vlaanderen - Mercator 14 Acqua & Sapone 15 AG2R La Mondiale 16 Landbouwkrediet 17 Quick Step 18 Roubaix Lille Metropole 19 Team Milram 20 Team HTC - Columbia

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Danilo Napolitano (Ita) Team Katusha 8:18:27 2 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 3 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:01 4 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 0:00:04 5 Juan Jose Haedo (Arg) Team Saxo Bank 6 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 7 Rafaâ Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 0:00:06 8 Kevin Ista (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 9 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 0:00:07 11 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 12 Mathieu Ladagnous (Fra) Française Des Jeux 0:00:08 13 Stijn Devolder (Bel) Quick Step 14 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:00:09 15 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:10 16 Sébastien Chavanel (Fra) Française Des Jeux 17 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 18 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 19 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 20 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 21 Andreas Stauff (Ger) Quick Step 22 Stéphane Augé (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 23 Steven Caethoven (Bel) Landbouwkrediet 24 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 25 Klaas Lodewyck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 26 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 27 Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Euskaltel - Euskadi 28 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 29 Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne 30 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 31 Nikolas Maes (Bel) Quick Step 32 Alexandre Pichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 33 Romain Zingle (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 34 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 35 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 36 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 37 Said Haddou (Fra) Bbox Bouygues Telecom 38 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 39 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 40 Loyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 41 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 42 Reinier Honig (Ned) Acqua & Sapone 43 Grégory Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 44 Gert Dockx (Bel) Team HTC - Columbia 45 Denis Galimzyanov (Rus) Team Katusha 46 Javier Aramendia (Spa) Euskaltel - Euskadi 47 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 48 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 49 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Caisse d'Epargne 50 Nicolay Trussov (Rus) Team Katusha 51 Mickael Delage (Fra) Omega Pharma-Lotto 52 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 53 Mikhaylo Khalilov (Ukr) Team Katusha 54 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 55 Gerben Löwik (Ned) Omega Pharma-Lotto 56 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 57 David Boucher (Fra) Landbouwkrediet 58 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 59 Jérémy Galland (Fra) Saur - Sojasun 60 Angel Madrazo (Spa) Caisse d'Epargne 61 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 62 Dominic Klemme (Ger) Team Saxo Bank 63 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 64 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 65 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 66 Jonas Ljungblad (Swe) Omega Pharma-Lotto 67 Sébastien Minard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 68 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Team Saxo Bank 69 Jeróme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 70 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 71 Leif Hoste (Bel) Omega Pharma-Lotto 72 Didac Ortega (Spa) Acqua & Sapone 73 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 74 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 75 Kurt Hovelynck (Bel) Quick Step 76 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 77 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 78 Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 79 Yohann Gené (Fra) Bbox Bouygues Telecom 80 Anthony Geslin (Fra) Française Des Jeux 81 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 82 Vincent Jerome (Fra) Bbox Bouygues Telecom 83 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 84 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 85 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 86 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 87 Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne 88 Thomas Fothen (Ger) Team Milram 89 Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha 90 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 91 Nicolas Rousseau (Fra) AG2R La Mondiale 92 Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet 93 Imanol Erviti Ollo (Spa) Caisse d'Epargne 94 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 95 Geert Verheyen (Bel) Landbouwkrediet 96 Benoit Vaugrenard (Fra) Française Des Jeux 97 Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 98 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet 99 Markus Eichler (Ger) Team Milram 100 Luis Pasamontes (Spa) Caisse d'Epargne 101 Aleksejs Saramotins (Lat) Team HTC - Columbia 102 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 103 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 104 Kevin Neirynck (Bel) Landbouwkrediet 105 Mathieu Sprick (Fra) Bbox Bouygues Telecom 106 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 107 Julien El Fares (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 108 Wilfried Cretskens (Bel) Omega Pharma-Lotto 109 Pierrick Fédrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 110 Laurent Lefèvre (Fra) Bbox Bouygues Telecom 111 Iljo Keisse (Bel) Quick Step 112 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel - Euskadi 113 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 114 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 115 Roger Kluge (Ger) Team Milram 116 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 117 Wim De Vocht (Bel) Team Milram 118 Kevin Van Impe (Bel) Quick Step 119 Björn Schröder (Ger) Team Milram 120 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 121 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 122 Artur Gajek (Ger) Team Milram 123 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 124 Aitor Galdos Alonso (Spa) Euskaltel - Euskadi 125 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 126 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 127 Lazlo Bodrogi (Fra) Team Katusha 128 Frédéric Guesdon (Fra) Française Des Jeux 129 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Euskaltel - Euskadi 130 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 131 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 132 Julien Bérard (Fra) AG2R La Mondiale 133 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 134 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 135 Pierre Cazaux (Fra) Française Des Jeux 136 Andrei Kunitski (Blr) Quick Step 137 Christophe Kern (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 138 Rasmus Guldhammer Poulsen (Den) Team HTC - Columbia 139 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 140 Alessandro Fantini (Ita) Acqua & Sapone 141 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 142 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 143 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 144 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 145 Amael Moinard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 146 Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet 147 Olivier Bonnaire (Fra) Française Des Jeux 0:00:37 148 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 0:01:26 149 Franck Hoj (Den) Team Saxo Bank 0:01:34 150 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 0:02:18 151 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:26 152 Thomas Vedel Kvist (Den) Quick Step 153 Aitor Hernandez Gutiérrez (Spa) Euskaltel - Euskadi 154 Servais Knaven (Ned) Team Milram 155 Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:03:26

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Danilo Napolitano (Ita) Team Katusha 31 pts 2 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 22 3 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 20 4 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma-Lotto 20 5 Sébastien Chavanel (Fra) Française Des Jeux 19 6 Juan Jose Haedo (Arg) Team Saxo Bank 17 7 Rafaâ Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 15 8 Kevin Ista (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 15 9 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 13 10 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 12 11 Mathieu Ladagnous (Fra) Française Des Jeux 11 12 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 11 13 Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Euskaltel - Euskadi 10 14 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 9 15 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 8 16 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 8 17 Andreas Stauff (Ger) Quick Step 8 18 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 7 19 Grégory Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 7 20 Stéphane Augé (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 6 21 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 6 22 Nikolas Maes (Bel) Quick Step 5 23 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 4 24 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 4 25 Loyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 4 26 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 3 27 Vincent Jerome (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3 28 Stijn Devolder (Bel) Quick Step 2 29 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 2 30 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 1 31 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 9 pts 2 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 6 3 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 6 4 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 2 5 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2 6 Angel Madrazo (Spa) Caisse d'Epargne 2 7 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 1 8 Jeróme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 1 9 Thomas Vedel Kvist (Den) Quick Step 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 8:18:28 2 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 0:00:03 3 Rafaâ Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 0:00:05 4 Sep Vanmarcke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:09 6 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 7 Klaas Lodewyck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 8 Andreas Stauff (Ger) Quick Step 9 Romain Zingle (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 10 Nikolas Maes (Bel) Quick Step 11 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 12 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 13 Grégory Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 14 Denis Galimzyanov (Rus) Team Katusha 15 Gert Dockx (Bel) Team HTC - Columbia 16 Javier Aramendia (Spa) Euskaltel - Euskadi 17 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 18 Nicolay Trussov (Rus) Team Katusha 19 Mickael Delage (Fra) Omega Pharma-Lotto 20 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Caisse d'Epargne 21 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 22 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 23 Angel Madrazo (Spa) Caisse d'Epargne 24 Dominic Klemme (Ger) Team Saxo Bank 25 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 26 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 27 Jeróme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 28 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 29 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Team Saxo Bank 30 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 31 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 32 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 33 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 34 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 35 Maxime Vantomme (Bel) Team Katusha 36 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 37 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 38 Jan Ghyselinck (Bel) Team HTC - Columbia 39 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 40 Julien El Fares (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 41 Roger Kluge (Ger) Team Milram 42 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 43 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 44 Julien Bérard (Fra) AG2R La Mondiale 45 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 46 Alessandro Fantini (Ita) Acqua & Sapone 47 Rasmus Guldhammer Poulsen (Den) Team HTC - Columbia 48 Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet 49 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 0:01:25 50 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 0:02:17 51 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:25 52 Thomas Vedel Kvist (Den) Quick Step