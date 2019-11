Gerald Ciolek of Team Milram took his first win of the 2010 season, winning the mass sprint in the Queen Stage of the Bayern-Rundfahrt. After three ranked climbs on a stage with few flat metres, the 23-year-old won the sprint of a 39 man group, beating Grega Bole (Lampre) and Steve Houanard (Skil Shimano).

The leader's jersey returned to stage 1 winner Ruben Perez Moreno of Euskaltel, as Leigh Howard, who won the jersey Thursday, was dropped on the climbs. Thanks to bonus seconds, Ciolek moved into second place, with the same time as Moreno. Bole is third, one second down.

Two riders got away early on a day which saw heavy rain and strong winds batter the riders. Jan Barta (Team NetApp) and Delio Fernandez Cruz (Xacobeo) got away early and weren't caught again until the final ranked climb of the day, with some 30km to go.

Milram controlled the field after that, not letting anyone get off the front of the ever shrinking group. The German ProTour team set Ciolek up perfectly. As directeur sportif and former rider Ralf Grabsch said, "Christian Knees and Niki Terpstra practically carried Gerald to the finish line."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 4:25:11 2 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 3 Steve Houanard (Fra) Skil - Shimano 4 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 5 Stefan Denifl (Aut) Cervelo Test Team 6 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 7 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 8 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 9 David Garcia Dapena (Spa) Xacobeo Galicia 10 Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp 11 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg-Corratec 12 Björn Glasner (Ger) Team Kuota - Indeland 13 Jan Barta (Cze) Team Netapp 14 Kristof Vandewalle (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 15 Andreas Dietziker (Swi) Vorarlberg-Corratec 16 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 17 Lars Petter Nordhaugh (Nor) Sky Professional Cycling Team 18 Maxime Monfort (Bel) Team HTC - Columbia 19 Sergej Fuchs (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 20 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 21 Christian Knees (Ger) Team Milram 22 Johan Coenen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 23 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 24 Nelson Oliveira (Por) Xacobeo Galicia 25 Niki Terpstra (Aut) Team Milram 26 Bleld Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 27 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 28 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 29 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 30 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 31 Wout Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 32 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 33 Danny Pate (USA) Garmin - Transitions 34 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 35 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 36 Nils Plötner (Ger) Team Heizomat 37 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 38 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 39 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi 40 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 0:03:21 41 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Kuota - Indeland 42 Roy Sentjens (Bel) Team Milram 43 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 44 Alex Meenhorst (NZl) Team Netapp 45 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 46 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 47 Alexander Grad (Ger) Team Kuota - Indeland 48 Martin Reimer (Ger) Cervelo Test Team 49 Dirk Müller (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 50 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 51 Sebastian Siedler (Ger) Vorarlberg-Corratec 52 Emanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Kuota - Indeland 53 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 54 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 55 Marcel Meisen (Ger) Team Kuota - Indeland 56 René Weissinger (Ger) Vorarlberg-Corratec 57 Diego Ulissi (Alb) Lampre-Farnese Vini 58 Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia 59 Kirk Carlsen (USA) Garmin - Transitions 60 Sebastian Baldauf (Ger) Vorarlberg-Corratec 61 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram 62 Kim Lachmann (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 63 Mirco Lorenzetto (Ita) Lampre-Farnese Vini 64 Tassilo Fricke (Ger) Team Netapp 65 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team HTC - Columbia 66 Kasper Klostergaard (Den) Team Saxo Bank 67 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp 68 Arnoud Groen Van (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 69 Joost Vn Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 70 Steffen Radochla (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 71 Martin Velits (Svk) Team HTC - Columbia 72 Dominik Klemme (Ger) Team Saxo Bank 73 Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team 74 Xavier Florencio Cabré (Spa) Cervelo Test Team 75 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Transitions 76 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Transitions 77 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel - Euskadi 78 Javier Aramendia Loren (Spa) Euskaltel - Euskadi 79 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 80 Davide Appollonio (Ita) Cervelo Test Team 81 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 82 Davide Viganò (Ita) Sky Professional Cycling Team 83 Peter Kennaugh (GBr) Sky Professional Cycling Team 84 Felix Rinker (Ger) Team Heizomat 0:10:04 85 Delio Ferandez Cruz (Spa) Xacobeo Galicia 86 Piergiorgio Camussa (Ita) Vorarlberg-Corratec 0:12:55 87 Peter Worilich (Aut) Team Milram 0:14:48 88 Matthias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland 89 Michael Schweizer (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 90 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 91 Jonas Aaen-Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 92 Frank Hoj (Den) Team Saxo Bank 93 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 94 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 95 Gonzalo Rabunal (Spa) Xacobeo Galicia 96 Kurt-Asle Arversen (Nor) Sky Professional Cycling Team 97 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 98 Tim Barth (Ger) Team Heizomat 99 Luc Hagenaars (Ned) Team Kuota - Indeland 100 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 101 Rene Haselbacher (Aut) Vorarlberg-Corratec 102 Marcin Sapa (Pol) Lampre-Farnese Vini 103 Angelo Furlan (Ita) Lampre-Farnese Vini 104 Piet Rooijakkers (Ned) Skil - Shimano 105 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 106 Jonas Schmeiser (Ger) Team Heizomat 107 Robert Wagner (Ger) Skil - Shimano 108 Rene Obst (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 109 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank 110 Roger Hammond (GBr) Cervelo Test Team 111 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 112 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 113 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Xacobeo Galicia 114 Ralf Matzka (Ger) Team Heizomat 115 Luis José Arrieta Lujambi (Spa) AG2R La Mondiale 116 Lars Wackernagel (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 117 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator

Sprint 1, km. 73,0 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan Barta (Cze) Team Netapp 3 pts 2 Delio Ferandez Cruz (Spa) Xacobeo Galicia 2 3 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 1

Sprint 2, km. 92,8 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan Barta (Cze) Team Netapp 3 pts 2 Delio Ferandez Cruz (Spa) Xacobeo Galicia 2 3 Nils Plötner (Ger) Team Heizomat 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 5 pts 2 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 4 3 Steve Houanard (Fra) Skil - Shimano 3 4 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 5 Stefan Denifl (Aut) Cervelo Test Team 1

KOM 1, Cat.II km. 38,0 # Rider Name (Country) Team Result 1 Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia 3 pts 2 Wout Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 2 3 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi 1

KOM 2, Cat.I km. 111,6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Delio Ferandez Cruz (Spa) Xacobeo Galicia 5 pts 2 Jan Barta (Cze) Team Netapp 3 3 Nils Plötner (Ger) Team Heizomat 2 4 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 1

KOM3, Cat. II km. 148,8 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan Barta (Cze) Team Netapp 3 pts 2 Wout Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 2 3 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Milram 13:15:33 2 Sky Professional Cycling Team 3 AG2R La Mondiale 4 Lampre-Farnese Vini 5 Team Netapp 6 Xacobeo Galicia 7 Vacansoleil Pro Cycling Team 8 Euskaltel - Euskadi 9 Skil - Shimano 0:03:21 10 Vorarlberg - Corratec 11 Garmin - Transitions 12 Team Kuota - Indeland 0:06:42 13 Team HTC - Columbia 14 Cervelo Test Team 15 Team Nutrixxion Sparkasse 16 Heizomat 0:13:25 17 Topsport Vlaanderen - Mercator 0:14:48 18 Team Saxo Bank 0:21:30

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 14:19:05 2 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 3 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 0:00:01 4 Nils Plötner (Ger) Team Heizomat 5 Jan Barta (Cze) Team Netapp 0:00:04 6 Steve Houanard (Fra) Skil - Shimano 0:00:06 7 Wout Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:08 8 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 9 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:09 10 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg-Corratec 0:00:10 11 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 12 Christian Knees (Ger) Team Milram 13 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 14 Kristof Vandewalle (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 15 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 16 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 17 Stefan Denifl (Aut) Cervelo Test Team 18 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 19 Andreas Dietziker (Swi) Vorarlberg-Corratec 20 Sergej Fuchs (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 21 Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp 22 Niki Terpstra (Aut) Team Milram 23 Nelson Oliveira (Por) Xacobeo Galicia 24 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 25 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 26 David Garcia Dapena (Spa) Xacobeo Galicia 27 Björn Glasner (Ger) Team Kuota - Indeland 28 Danny Pate (USA) Garmin - Transitions 29 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 30 Johan Coenen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 31 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 32 Bleld Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 33 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 34 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 35 Maxime Monfort (Bel) Team HTC - Columbia 36 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 37 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi 38 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 39 Lars Petter Nordhaugh (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:01:13 40 Steffen Radochla (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0:03:27 41 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:03:28 42 Sebastian Siedler (Ger) Vorarlberg-Corratec 0:03:30 43 Kasper Klostergaard (Den) Team Saxo Bank 44 Dominik Klemme (Ger) Team Saxo Bank 0:03:31 45 Davide Viganò (Ita) Sky Professional Cycling Team 46 Arnoud Groen Van (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 47 Dirk Müller (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 48 Martin Reimer (Ger) Cervelo Test Team 49 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 50 Alex Meenhorst (NZl) Team Netapp 51 Joost Vn Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 52 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Transitions 53 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Transitions 54 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp 55 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram 56 Sebastian Baldauf (Ger) Vorarlberg-Corratec 57 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 58 Hayden Roulston (NZl) Team HTC - Columbia 59 Xavier Florencio Cabré (Spa) Cervelo Test Team 60 Emanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Kuota - Indeland 61 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 62 Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team 63 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team HTC - Columbia 64 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Kuota - Indeland 65 Javier Aramendia Loren (Spa) Euskaltel - Euskadi 66 Tassilo Fricke (Ger) Team Netapp 67 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:44 68 Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia 0:03:46 69 Kirk Carlsen (USA) Garmin - Transitions 0:03:51 70 Martin Velits (Svk) Team HTC - Columbia 71 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 0:04:02 72 Mirco Lorenzetto (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:04:15 73 Peter Kennaugh (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:04:53 74 Davide Appollonio (Ita) Cervelo Test Team 0:06:51 75 Diego Ulissi (Alb) Lampre-Farnese Vini 0:08:15 76 Delio Ferandez Cruz (Spa) Xacobeo Galicia 0:10:10 77 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:12:29 78 Roy Sentjens (Bel) Team Milram 0:12:33 79 Piergiorgio Camussa (Ita) Vorarlberg-Corratec 0:13:05 80 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 0:14:13 81 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 82 Alexander Grad (Ger) Team Kuota - Indeland 83 Kim Lachmann (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 84 René Weissinger (Ger) Vorarlberg-Corratec 85 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 0:14:46 86 Jonas Aaen-Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 0:14:58 87 Gonzalo Rabunal (Spa) Xacobeo Galicia 88 Roger Hammond (GBr) Cervelo Test Team 89 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 90 Marcel Meisen (Ger) Team Kuota - Indeland 0:16:18 91 Marcin Sapa (Pol) Lampre-Farnese Vini 0:17:42 92 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 0:19:16 93 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:19:42 94 Peter Worilich (Aut) Team Milram 95 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Xacobeo Galicia 0:22:18 96 Luc Hagenaars (Ned) Team Kuota - Indeland 0:23:36 97 Kurt-Asle Arversen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:25:22 98 Robert Wagner (Ger) Skil - Shimano 0:25:30 99 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:25:38 100 Ralf Matzka (Ger) Team Heizomat 0:25:40 101 Luis José Arrieta Lujambi (Spa) AG2R La Mondiale 102 Rene Haselbacher (Aut) Vorarlberg-Corratec 103 Piet Rooijakkers (Ned) Skil - Shimano 104 Felix Rinker (Ger) Team Heizomat 105 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 106 Tim Barth (Ger) Team Heizomat 0:27:49 107 Angelo Furlan (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:28:24 108 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 0:30:24 109 Frank Hoj (Den) Team Saxo Bank 110 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 111 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 112 Jonas Schmeiser (Ger) Team Heizomat 113 Rene Obst (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 114 Lars Wackernagel (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 115 Matthias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland 0:32:29 116 Michael Schweizer (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 117 Alex Rasmussen (Den) Team Saxo Bank

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nils Plötner (Ger) Team Heizomat 9 pts 2 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 8 3 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 7 4 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 7 5 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 7 6 Jan Barta (Cze) Team Netapp 6 7 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 6 8 Robert Wagner (Ger) Skil - Shimano 5 9 Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia 5 10 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel - Euskadi 4 11 Delio Ferandez Cruz (Spa) Xacobeo Galicia 4 12 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 3 13 Steffen Radochla (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 3 14 Steve Houanard (Fra) Skil - Shimano 3 15 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 16 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Transitions 2 17 Wout Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 2 18 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 2 19 Dominik Klemme (Ger) Team Saxo Bank 1 20 Kasper Klostergaard (Den) Team Saxo Bank 1 21 Davide Viganò (Ita) Sky Professional Cycling Team 1 22 Sebastian Siedler (Ger) Vorarlberg-Corratec 1 23 Luc Hagenaars (Ned) Team Kuota - Indeland 1 24 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 1 25 Stefan Denifl (Aut) Cervelo Test Team 1 26 Lars Petter Nordhaugh (Nor) Sky Professional Cycling Team 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia 8 pts 2 Wout Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 7 3 Jan Barta (Cze) Team Netapp 6 4 Delio Ferandez Cruz (Spa) Xacobeo Galicia 5 5 Nils Plötner (Ger) Team Heizomat 5 6 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 3 7 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 8 Niki Terpstra (Aut) Team Milram 2 9 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 10 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 11 Kasper Klostergaard (Den) Team Saxo Bank 1 12 Dominik Klemme (Ger) Team Saxo Bank 1 13 Luc Hagenaars (Ned) Team Kuota - Indeland 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 14:19:05 2 Nils Plötner (Ger) Team Heizomat 0:00:01 3 Steve Houanard (Fra) Skil - Shimano 0:00:06 4 Wout Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:08 5 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 6 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:00:10 7 Stefan Denifl (Aut) Cervelo Test Team 8 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 9 Sergej Fuchs (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 10 Nelson Oliveira (Por) Xacobeo Galicia 11 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 12 Bleld Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 13 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 14 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 15 Dominik Klemme (Ger) Team Saxo Bank 0:03:31 16 Martin Reimer (Ger) Cervelo Test Team 17 Travis Meyer (Aus) Garmin - Transitions 18 Alex Meenhorst (NZl) Team Netapp 19 Sebastian Baldauf (Ger) Vorarlberg-Corratec 20 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 21 Emanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Kuota - Indeland 22 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 23 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Kuota - Indeland 24 Javier Aramendia Loren (Spa) Euskaltel - Euskadi 25 Tassilo Fricke (Ger) Team Netapp 26 Kirk Carlsen (USA) Garmin - Transitions 0:03:51 27 Patrick Gretsch (Ger) Team HTC - Columbia 0:04:02 28 Peter Kennaugh (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:04:53 29 Davide Appollonio (Ita) Cervelo Test Team 0:06:51 30 Diego Ulissi (Alb) Lampre-Farnese Vini 0:08:15 31 Delio Ferandez Cruz (Spa) Xacobeo Galicia 0:10:10 32 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 0:14:13 33 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 34 Alexander Grad (Ger) Team Kuota - Indeland 35 Kim Lachmann (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 36 Leigh Howard (Aus) Team HTC - Columbia 0:14:46 37 Jonas Aaen-Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 0:14:58 38 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 39 Marcel Meisen (Ger) Team Kuota - Indeland 0:16:18 40 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 0:19:16 41 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:19:42 42 Luc Hagenaars (Ned) Team Kuota - Indeland 0:23:36 43 Ralf Matzka (Ger) Team Heizomat 0:25:40 44 Felix Rinker (Ger) Team Heizomat 45 Tim Barth (Ger) Team Heizomat 0:27:49 46 Jonas Schmeiser (Ger) Team Heizomat 0:30:24 47 Matthias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland 0:32:29