Image 1 of 5 Alberto Contador (Astana) celebrates his overall win in the Vuelta a Castilla y Leon. (Image credit: AFP Photo) Image 2 of 5 Kiss kiss, bang bang, Contador shoots his way through his third stage race win of the year in the Castilla y Leon (Image credit: AFP Photo) Image 3 of 5 Igor Antón (2rd overall, Euskaltel-Euskadi), Alberto Contador (1st, Astana) and Eziquiel Mosquera (3rd, Xacobeo Galicia) (Image credit: Vuelta a Castilla y León) Image 4 of 5 Alberto Contador (Astana) signals the third Castilla y Leon victory of his career (Image credit: Vuelta a Castilla y León) Image 5 of 5 Sergio Ribeiro (Barbot-Siper) beats Alberto Benitez (Footon-Servetto) and Angel Vicioso (Andalucia-Cajasur) to the line (Image credit: Vuelta a Castilla y León)

Alberto Contador (Astana) sewed up his third general classification victory of the 2010 season after safely negotiating the final stage of the Vuelta a Castilla y Leon in Spain on Sunday.

Contador finished mid-pack in the final stage into Santiago de Compostela, which was won by Portuguese rider Sergio Ribeiro (Barbot-Siper).

Ribeiro triumphed in a sprint finale over Spanish pair Alberto Benitez (Footon-Servetto) and Angel Vicioso (Andalucia-Cajasur).

Contador added the Castilla y Leon title (the third of his career) to his overall wins at Paris-Nice and the Vuelta ao Algarve. He finished the race on Sunday with the same margin that had followed his individual time trial win on Saturday. Igor Antón finished second at 41 seconds and Ezequiel Mosquera (Xacobeo Galicia) took the final podium position, 39 seconds further back.

The peloton gets stuck in on Sunday

Despite a question mark over how foreign riders were going to get home after the race, in light of the disruptions to European air travel, the peloton wasted no time in attacking the 171.6 kilometre course. The high pace meant it took until kilometre 30 for the first break to form.

Once away, however, the eight-man group built itself a rapid advantage, that had extended beyond two minutes after 20 kilometres on the attack. The eight escapees being: Arnold Jeannesson (Caisse d'Epargne), Grischa Niermann (Rabobank), Markel Irizar (RadioShack), Jose Angel Gomez Marchante (Andalusia-Cajasur), Gonzalo Rabuñal (Xacobeo Galicia), Ivan Melero (Burgos 2016-Castilla), Jose Herrada (Caja Rural) and Jose Mendes (La-Rota Dos Moveis).

Gomez Marchante led the leaders over the only climb of the day, the Category 3 Montecalvo, as they continued to press their advantage. By kilometre 80 their gap had stretched to 3:40, but this would be prove to be the furthest it would grow.

As the distance passed the 100 kilometre marker, the gap had already begun to dip, primarily under the insistence of Astana and Euskaltel-Euskadi at the front of the peloton behind. The lead settled at the three minute mark until the outskirts of Santiago de Compostela, 25 kilometres from home.

Within 13 kilometres, the leaders' were hanging onto just 60 seconds of their advantage. With the peloton closing fast, Irizar, Jeannesson, Herrada and Mendes launched a last gasp attempt to deny the sprinters their day. Their challenge was a brave one, and with five kilometres to go a gap of 30 seconds appeared to give them hope of staying away until the end.

Alas, the peloton had timed their run to perfection as they swallowed the quartet up inside the final kilometre of the race. Sergio Ribeiro (Barbot-Siper) proved the fastest of the stampeding peloton as he swept through to take his first win of the season, and the first victory by a Continental rider in the race.

Full Results 1 Sergio Ribeiro (Por) Barbot-Siper 3:50:06 2 Alberto Benitez (Spa) Footon-Servetto 3 Angel Vicioso (Spa) Andalucia-Cajasur 4 Javier Moreno (Spa) Andalucia-Cajasur 5 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel-Euskadi 6 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 7 Pablo Lastras (Spa) Caisse d'Epargne 8 David Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 9 Stefan Denifl (Aut) Cervelo TestTeam 10 Filipe Cardoso (Por) La-Rota Dos Moveis 11 Gonzalo Rabuñal. (Spa) Xacobeo Galicia 12 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 13 Aketza Peña (Spa) Caja Rural 14 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 15 Igor Anton (Spa) Euskaltel-Euskadi 16 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 17 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016-Castilla 18 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 19 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 20 David Bernabeu (Spa) Barbot-Siper 21 Alberto Contador (Spa) Astana 22 Edward King (USA) Cervelo TestTeam 23 Arturo Mora (Spa) Caja Rural 24 Oscar Pereiro (Spa) Astana 25 Andrey Amador (CRc) Caisse d'Epargne 26 Jon Izaguirre (Spa) Orbea 27 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 28 Antonio Cabello (Spa) Andalucia-Cajasur 29 Raul Santamarta (Spa) Burgos 2016-Castilla 30 Jose Rubiera (Spa) Team RadioShack 31 Denis Menchov (Rus) Rabobank 32 Andoni Blazquez (Spa) Orbea 33 Bruno Pires (Por) Barbot-Siper 34 Gert Steegmans (Bel) Team RadioShack 35 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team RadioShack 36 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016-Castilla 37 Rodrigo Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 38 Alberto Losada (Spa) Caisse d'Epargne 39 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016-Castilla 40 Graeme Brown (Aus) Rabobank 41 Marcos Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 42 Ruben Plaza (Spa) Caisse d'Epargne 43 Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia 44 Juan Mauricio Soler (Col) Caisse d'Epargne 45 Gustavo Cesar (Spa) Xacobeo Galicia 46 Josep Jufre (Spa) Astana 47 Daniel Navarro (Spa) Astana 48 Francisco Perez (Spa) Caisse d'Epargne 49 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 50 Hernani Broco (Por) La-Rota Dos Moveis 51 Mikel Landa (Spa) Orbea 52 Jose Roldan (Spa) Andalucia-Cajasur 53 Iñigo Cuesta (Spa) Cervelo TestTeam 54 Ruben Reig (Spa) Caja Rural 55 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank 56 Michael Kwiatkowski (Pol) Caja Rural 57 Hugo Sabido (Por) La-Rota Dos Moveis 58 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 59 Helder Oliveira (Por) Barbot-Siper 60 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 61 Jason Mccartney (USA) Team RadioShack 62 Mario Bruseghin (Ita) Caisse d'Epargne 63 Rui Sousa (Por) Barbot-Siper 64 Stef Clement (Ned) Rabobank 65 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 66 Luis Mas (Spa) Burgos 2016-Castilla 0:00:14 67 Virgilio Santos (Por) La-Rota Dos Moveis 68 Enrique Mata (Spa) Footon-Servetto 69 Jose Herrada (Spa) Caja Rural 0:00:16 70 Jose Mendes (Por) La-Rota Dos Moveis 71 Pablo Lechuga (Spa) Andalucia-Cajasur 0:00:22 72 Cesar Fonte (Por) Barbot-Siper 0:00:26 73 Ivan Melero (Spa) Burgos 2016-Castilla 0:00:41 74 David Francisco (Spa) Burgos 2016-Castilla 75 David Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 76 Markel Irizar (Spa) Team RadioShack 77 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 78 Benat Urain (Spa) Orbea 79 Edgar Pinto (Por) La-Rota Dos Moveis 80 Benjamin Noval (Spa) Astana 81 Jose Angel Gomez Marchante (Spa) Andalucia-Cajasur 0:00:57 82 Manuel Ortega (Spa) Andalucia-Cajasur 83 Jesus Hernandez (Spa) Astana 0:01:07 84 David De La Fuente (Spa) Astana 85 Ruben Calvo (Spa) La-Rota Dos Moveis 0:01:12 86 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank 0:01:22 87 Jose Toribio (Spa) Andalucia-Cajasur 0:03:10 88 Joaquin Ortega (Spa) Barbot-Siper 89 Joaquin Novoa (Spa) Cervelo TestTeam 90 Jorge Azanza (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:47 91 Iban Mayoz (Spa) Footon-Servetto 92 Manuel Anton (Spa) Burgos 2016-Castilla 0:03:55 93 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo TestTeam 0:04:22 94 Theo Bos (Ned) Cervelo TestTeam 95 Tomas Faiers (GBr) Footon-Servetto 0:05:31 96 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 97 Oscar Pujol (Spa) Cervelo TestTeam 0:06:42 98 Joao Correia (Por) Cervelo TestTeam 0:06:48 99 Javier Aramendia (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:07:01 100 Miguel Minguez (Spa) Euskaltel-Euskadi 101 Xabier Zabalo (Spa) Orbea 0:07:03 102 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel-Euskadi 103 Adrian Saez (Spa) Orbea 0:08:38 104 Mikel Ilundain (Spa) Orbea

Points Classification 1 Sergio Ribeiro (Por) Barbot-Siper 25 pts 2 Alberto Benitez (Spa) Footon-Servetto 20 3 Angel Vicioso (Spa) Andalucia-Cajasur 16 4 Javier Moreno (Spa) Andalucia-Cajasur 14 5 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel-Euskadi 12 6 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 10 7 Pablo Lastras (Spa) Caisse d'Epargne 9 8 David Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 8 9 Stefan Denifl (Aut) Cervelo TestTeam 7 10 Filipe Cardoso (Por) La-Rota Dos Moveis 6 11 Gonzalo Rabuñal. (Spa) Xacobeo Galicia 5 12 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 4 13 Aketza Peña (Spa) Caja Rural 3 14 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 2 15 Igor Anton (Spa) Euskaltel-Euskadi 1

Mountain - Alto de Montecalvo (Category 3, 58.7km) 1 Jose Angel Gomez Marchante (Spa) Andalucia-Cajasur 3 pts 2 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 2 3 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 1

Teams 1 Xacobeo Galicia 11:30:18 2 Andalucia-Cajasur 3 Team RadioShack 4 Caisse d'Epargne 5 Caja Rural 6 Barbot-Siper 7 Astana 8 Burgos 2016-Castilla Y Leon 9 Cervelo TestTeam 10 Rabobank 11 Orbea 12 La-Rota Dos Moveis 13 Footon-Servetto 0:00:14 14 Euskaltel-Euskadi 0:03:47

Final General Classification 1 Alberto Contador (Spa) Astana 16:56:01 2 Igor Anton (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:41 3 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 0:01:20 4 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 0:01:30 5 David Bernabeu (Spa) Barbot-Siper 0:02:30 6 Javier Moreno (Spa) Andalucia-Cajasur 0:02:51 7 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 8 Stefan Denifl (Aut) Cervelo TestTeam 0:02:58 9 Denis Menchov (Rus) Rabobank 0:03:06 10 Jose Rubiera (Spa) Team RadioShack 0:03:17 11 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 0:03:23 12 Raul Santamarta (Spa) Burgos 2016-Castilla 0:03:28 13 Bruno Pires (Por) Barbot-Siper 0:03:58 14 Aketza Peña (Spa) Caja Rural 0:04:02 15 Gustavo Cesar (Spa) Xacobeo Galicia 0:04:20 16 Juan Mauricio Soler (Col) Caisse d'Epargne 0:04:44 17 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 0:05:03 18 Jose Herrada (Spa) Caja Rural 0:05:10 19 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank 0:05:11 20 Mario Bruseghin (Ita) Caisse d'Epargne 0:05:15 21 Jose Mendes (Por) La-Rota Dos Moveis 0:05:33 22 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 0:05:37 23 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016-Castilla 0:07:33 24 Alberto Losada (Spa) Caisse d'Epargne 0:07:54 25 Ruben Plaza (Spa) Caisse d'Epargne 0:08:08 26 Andrey Amador (CRc) Caisse d'Epargne 0:08:17 27 Iñigo Cuesta (Spa) Cervelo TestTeam 0:08:18 28 Pablo Lastras (Spa) Caisse d'Epargne 0:08:22 29 Daniel Navarro (Spa) Astana 0:08:34 30 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016-Castilla 0:09:08 31 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 0:09:53 32 Mikel Landa (Spa) Orbea 0:10:41 33 Edgar Pinto (Por) La-Rota Dos Moveis 0:11:22 34 Francisco Perez (Spa) Caisse d'Epargne 0:11:26 35 Marcos Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 0:11:36 36 David Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 0:12:17 37 Jose Angel Gomez Marchante (Spa) Andalucia-Cajasur 38 Josep Jufre (Spa) Astana 0:12:54 39 Jon Izaguirre (Spa) Orbea 0:13:26 40 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 0:13:57 41 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 0:14:19 42 Oscar Pereiro (Spa) Astana 0:16:45 43 Angel Vicioso (Spa) Andalucia-Cajasur 0:16:48 44 Rodrigo Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 0:17:55 45 Arturo Mora (Spa) Caja Rural 0:18:16 46 Fumiyuki Beppu (Jpn) Team RadioShack 0:18:17 47 Markel Irizar (Spa) Team RadioShack 0:18:21 48 Jose Roldan (Spa) Andalucia-Cajasur 0:18:41 49 Hugo Sabido (Por) La-Rota Dos Moveis 0:18:45 50 Virgilio Santos (Por) La-Rota Dos Moveis 0:19:26 51 Edward King (USA) Cervelo TestTeam 0:19:54 52 Sergio Ribeiro (Por) Barbot-Siper 0:20:48 53 Michael Kwiatkowski (Pol) Caja Rural 0:21:13 54 Andoni Blazquez (Spa) Orbea 0:22:04 55 Ivan Melero (Spa) Burgos 2016-Castilla 0:22:17 56 Gonzalo Rabuñal. (Spa) Xacobeo Galicia 0:23:04 57 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 0:23:44 58 Hernani Broco (Por) La-Rota Dos Moveis 0:23:49 59 Rui Sousa (Por) Barbot-Siper 0:24:42 60 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 0:25:01 61 Antonio Cabello (Spa) Andalucia-Cajasur 0:25:07 62 Cesar Fonte (Por) Barbot-Siper 0:25:13 63 Javier Aramendia (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:25:31 64 Stef Clement (Ned) Rabobank 0:26:12 65 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:26:48 66 Miguel Minguez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:27:23 67 Helder Oliveira (Por) Barbot-Siper 0:27:29 68 Graeme Brown (Aus) Rabobank 0:28:08 69 Filipe Cardoso (Por) La-Rota Dos Moveis 0:28:13 70 Ruben Reig (Spa) Caja Rural 0:28:18 71 Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia 0:28:25 72 Benjamin Noval (Spa) Astana 0:29:05 73 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 74 Gert Steegmans (Bel) Team RadioShack 0:29:25 75 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank 0:29:36 76 Pablo Lechuga (Spa) Andalucia-Cajasur 0:30:11 77 Jesus Hernandez (Spa) Astana 0:30:13 78 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 0:30:21 79 Alberto Benitez (Spa) Footon-Servetto 0:30:53 80 David De La Fuente (Spa) Astana 0:31:35 81 Manuel Ortega (Spa) Andalucia-Cajasur 0:31:39 82 David Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 0:31:41 83 Manuel Anton (Spa) Burgos 2016-Castilla 0:32:19 84 Luis Mas (Spa) Burgos 2016-Castilla 0:32:31 85 Enrique Mata (Spa) Footon-Servetto 0:32:50 86 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016-Castilla 0:32:54 87 Ruben Calvo (Spa) La-Rota Dos Moveis 0:32:59 88 Jorge Azanza (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:33:47 89 Theo Bos (Ned) Cervelo TestTeam 0:33:50 90 Joaquin Ortega (Spa) Barbot-Siper 0:34:36 91 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo TestTeam 0:35:39 92 David Francisco (Spa) Burgos 2016-Castilla 0:36:13 93 Benat Urain (Spa) Orbea 0:36:43 94 Xabier Zabalo (Spa) Orbea 0:37:07 95 Jose Toribio (Spa) Andalucia-Cajasur 0:37:47 96 Jason Mccartney (USA) Team RadioShack 0:39:31 97 Iban Mayoz (Spa) Footon-Servetto 0:39:56 98 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:40:42 99 Mikel Ilundain (Spa) Orbea 0:41:22 100 Tomas Faiers (GBr) Footon-Servetto 0:41:28 101 Joaquin Novoa (Spa) Cervelo TestTeam 0:42:18 102 Adrian Saez (Spa) Orbea 0:42:39 103 Oscar Pujol (Spa) Cervelo TestTeam 0:44:39 104 Joao Correia (Por) Cervelo TestTeam 0:47:56

Points Classification 1 Theo Bos (Ned) Cervelo TestTeam 50 pts 2 Alberto Contador (Spa) Astana 50 3 Igor Anton (Spa) Euskaltel-Euskadi 42 4 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel-Euskadi 42 5 Graeme Brown (Aus) Rabobank 40 6 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 38 7 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 38 8 Filipe Cardoso (Por) La-Rota Dos Moveis 28 9 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 26 10 Sergio Ribeiro (Por) Barbot-Siper 25 11 Javier Moreno (Spa) Andalucia-Cajasur 25 12 Stefan Denifl (Aut) Cervelo TestTeam 25 13 Pablo Lastras (Spa) Caisse d'Epargne 23 14 David Bernabeu (Spa) Barbot-Siper 21 15 Juan Mauricio Soler (Col) Caisse d'Epargne 20 16 Alberto Benitez (Spa) Footon-Servetto 20 17 Angel Vicioso (Spa) Andalucia-Cajasur 16 18 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016-Castilla 16 19 Gustavo Cesar (Spa) Xacobeo Galicia 14 20 Denis Menchov (Rus) Rabobank 13 21 Jose Mendes (Por) La-Rota Dos Moveis 13 22 Enrique Mata (Spa) Footon-Servetto 12 23 Jose Herrada (Spa) Caja Rural 9 24 David Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 9 25 Michael Kwiatkowski (Pol) Caja Rural 9

Mountains Classification 1 Iban Mayoz (Spa) Footon-Servetto 19 pts 2 Angel Vicioso (Spa) Andalucia-Cajasur 11 3 Igor Anton (Spa) Euskaltel-Euskadi 10 4 Juan Mauricio Soler (Col) Caisse d'Epargne 8 5 Alberto Contador (Spa) Astana 6 6 Stefan Denifl (Aut) Cervelo TestTeam 6 7 Jose Toribio (Spa) Andalucia-Cajasur 6 8 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 4 9 David De La Fuente (Spa) Astana 4 10 Jose Angel Gomez Marchante (Spa) Andalucia-Cajasur 3 11 Jorge Azanza (Spa) Euskaltel-Euskadi 3

Combination Classification 1 Alberto Contador (Spa) Astana 8 pts 2 Igor Anton (Spa) Euskaltel-Euskadi 8 3 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 20 4 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 22 5 Stefan Denifl (Aut) Cervelo TestTeam 26 6 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 30 7 Juan Mauricio Soler (Col) Caisse d'Epargne 35 8 Jose Herrada (Spa) Caja Rural 59 9 Angel Vicioso (Spa) Andalucia-Cajasur 62 10 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 77 11 Javier Moreno (Spa) Andalucia-Cajasur 17

Local Riders Classification 1 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016-Castilla 2 Iñigo Cuesta (Spa) Cervelo TestTeam 3 Ivan Melero (Spa) Burgos 2016-Castilla 4 Enrique Mata (Spa) Footon-Servetto 5 Ruben Calvo (Spa) La-Rota Dos Moveis 6 David Francisco (Spa) Burgos 2016-Castilla 7 Oscar Pujol (Spa) Cervelo TestTeam

Spanish Riders Classification 1 Alberto Contador (Spa) Astana 2 Igor Anton (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 4 David Bernabeu (Spa) Barbot-Siper 5 Javier Moreno (Spa) Andalucia-Cajasur 6 Jose Rubiera (Spa) Team RadioShack 7 Raul Santamarta (Spa) Burgos 2016-Castilla 8 Aketza Peña (Spa) Caja Rural 9 Gustavo Cesar (Spa) Xacobeo Galicia 10 Jose Herrada (Spa) Caja Rural 11 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank