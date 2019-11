Image 1 of 24 Mickael Buffaz (Cofidis, Le Credit En Ligne) is the overall leader after stage one (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 24 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller before the start. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 24 The early moves were all chased down. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 24 The lonely road of the neutral service vehicle... (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 24 The big teams ensured the break's gap didn't extend too far. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 24 The peloton heads towards St Leonard de Noblat. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 24 The peloton was strung out in pursuit of the leaders. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 24 In the fading light Mickael Buffaz (Cofidis) wins. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 24 Mickael Buffaz (Cofidis) wins stage one. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 24 Mickael Buffaz rolls into St Leonard de Noblat solo. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 24 Cofidis' Mickael Buffaz celebrates the win in St Leonard de Noblat. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 24 Maxime Mederel (Big Mat - Auber 93) has a chat at the presentation. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 13 of 24 Big Mat - Auber 93 is presented. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 14 of 24 Bastien Delrot (Team Netapp) and Bastien Delrot (Fra) Team Netapp formed a two-man breakaway. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 15 of 24 Bastien Delrot (Fra) Team Netapp leads Bastien Delrot (Team Netapp). (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 16 of 24 All smiles for Saur - Sojasun rider Jeremie Galland. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 17 of 24 Jeremie Galland on the podium. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 18 of 24 Guillaume Faucon (Big Mat - Auber 93). (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 19 of 24 Jeremie Galland (Saur - Sojasun) in the mountains jersey. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 20 of 24 Jonathan Thire (Big Mat - Auber 93). (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 21 of 24 Johan Le Bon (Bretagne - Schuller). (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 22 of 24 Johan Le Bon (Bretagne - Schuller) on the podium. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 23 of 24 Johan Le Bon is the best young rider. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 24 of 24 Stage winner Mickael Buffaz celebrates on the podium. (Image credit: Isabelle Duchesne)

Mickaël Buffaz has re-started the successful 2010 campaign of Cofidis that had been interrupted during the Tour de France. The 31-year-old Frenchman claimed the first solo victory of his career at the end of stage 1 of Paris-Corrèze in Saint-Léonard-de-Noblat, the home of French cycling legend Raymond Poulidor. Buffaz also earns the leader's jersey which he'll defend in tomorrow's conculding stage.

Jonathan Thiré (BigMat-Auber 93) and Bastien Delrot (NetAPP) stayed away for 160 kilometres after attacking only 2km after the start in Contres. The duo achieved a maximum lead of eight minutes. The finale designed by race co-organiser Laurent Fignon was up and down and favoured breakaways.

Thirteen riders made the decisive move with 25km to go. That included Buffaz who attacked solo with 10km to go while the rain appeared and caused a crash in the chasing group. "Luck was on my side today," said Buffaz. "Three times I've been close to crashing. Fortunately I managed to stay on my bike. This victory takes the pressure off my shoulders before the Tour de l'Ain next week. Since this is my home Tour, it's my yearly world championship."

Buffaz, who finished 4th at the French championship in late June but wasn't part of the Cofidis team for the Tour de France, bested FDJ's Gianni Meersman who is returning from hard times due to back injuries.

The third place finish of Johan Le Bon (Bretagne - Schuller) is also to be noticed. One year ago, the 2008 junior world champion started his pro career at Paris-Corrèze but wasn't able to finish stage 1 when he was dropped. Last week he won the 2.2-ranked Kreizh Breizh Elites stage race in Brittany. "The confidence is back," said the 20-year-old who is probably the most promising French cyclist.

Full Results 1 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 5:30:23 2 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 0:00:11 3 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:16 4 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 0:00:30 5 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 6 Mickael Cherel (Fra) Française Des Jeux 7 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 0:00:36 8 Eric Baumann (Ger) Team Netapp 0:00:39 9 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:46 10 Pierre Cazaux (Fra) Française Des Jeux 11 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 12 Nacer Bouhanni (Fra) Française Des Jeux 13 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 14 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 15 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 16 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 17 Christopher Desouza (Fra) Bridgestone Anchor 18 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 19 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 20 James Moss (GBr) Endura Racing 21 James Vanlandschoot (Bel) Verandas Willems 22 Tony Hurel (Fra) BBox Bouygues Telecom 23 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 24 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 25 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 26 Dieter Cappelle (Bel) Verandas Willems 27 Grégory Habeaux (Bel) Verandas Willems 28 Mathieu Claude (Fra) BBox Bouygues Telecom 29 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet 30 Arthur Vichot (Fra) Française Des Jeux 31 Stian Remme (Nor) Joker Bianchi 32 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 33 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 34 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 35 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 36 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 37 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 38 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp 39 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 40 Vegar Robinson Bugge (Nor) Joker Bianchi 41 Thomas Degand (Bel) Verandas Willems 42 Franck Bouyer (Fra) BBox Bouygues Telecom 43 Bruno Langlois (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 44 Sondre-Gjerdevik Sørtveit (Nor) Joker Bianchi 45 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 46 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 47 Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 48 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 49 Tomoya Kanoh (Jpn) Bridgestone Anchor 50 Cédric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 51 Ki Hong Yoo (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:01:00 52 Timon Seubert (Ger) Team Netapp 0:01:05 53 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:11 54 Kévin Reza (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:01:15 55 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:19 56 David Boily (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:01:20 57 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:22 58 Yuriy Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 59 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 60 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 61 Bart Dockx (Bel) Landbouwkrediet 62 Olivier Bonnaire (Fra) Française Des Jeux 63 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 64 Geert Verheyen (Bel) Landbouwkrediet 0:01:28 65 François Parisien (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:01:46 66 Edouardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 0:01:49 67 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:02:04 68 Andrew Randell (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 69 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 70 Scott Thwaites (GBr) Endura Racing 0:02:05 71 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 72 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:17 73 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 0:02:24 74 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:26 75 Steve Chainel (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:03:14 76 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:03:16 77 Mathieu Teychenne-Coutet (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:24 78 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:03:27 79 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:04:10 80 Nicolas Capdepuy (Fra) Française Des Jeux 0:04:18 81 José-Luis Arrieta (Spa) AG2R La Mondiale 0:04:24 82 Yoann Michaud (Fra) Bridgestone Anchor 0:06:09 83 Ingar Stokstad (Nor) Joker Bianchi 84 Vegard Stake Laengen (Nor) Joker Bianchi 85 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp 86 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 87 Alexandre Blain (Fra) Endura Racing 0:06:13 88 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 89 Césare Benedetti (Ita) Team Netapp 90 Lucas Euser (USA) Spidertech Powered By Planet Energy 91 Svein-Erik Vold (Nor) Joker Bianchi 92 Romain Zingle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 93 Fabio Polazzi (Bel) Verandas Willems 94 Benjamin Gourgue (Fra) Landbouwkrediet 95 Bastien Delrot (Fra) Team Netapp 0:06:17 96 Sjef De Wilde (Bel) Verandas Willems 97 Andy Cappelle (Bel) Verandas Willems 98 Jack Bauer (NZl) Endura Racing 0:07:47 99 Guillaume Le Floch (Fra) BBox Bouygues Telecom 100 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 101 Guillaume Blot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 102 Sven Van Den Houte (Bel) Verandas Willems 103 Dimitri Clayes (Bel) Team Netapp 104 Junoh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 105 Anuar Manan (Mas) Geumsan Ginseng Asia 106 Igarashi Takeshi (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 107 Makoto Iijima (Jpn) Bridgestone Anchor 108 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 109 Kevyn Ista (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 110 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 111 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 112 Nicolas Rousseau (Fra) AG2R La Mondiale 113 Kenji Itami (Jpn) Bridgestone Anchor 0:07:53 114 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 115 Grégory Barteau (Fra) Landbouwkrediet 116 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 117 Vegard Breen (Nor) Joker Bianchi 118 Miyataka Shimizu (Jpn) Bridgestone Anchor 0:08:57 119 Eric Boily (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:10:26 120 Martin Gilbert (Can) Spidertech Powered By Planet Energy DNF Saïd Haddou (Fra) BBox Bouygues Telecom DNF Martial Ricci Poggi (Fra) Landbouwkrediet DNF Masuru Fukuhara (Jpn) Bridgestone Anchor DNF Ian Wilkinson (GBr) Endura Racing DNF Nara Motoi (Jpn) Geumsan Ginseng Asia DNF Hyeong Min Choe (Kor) Geumsan Ginseng Asia DNF Christer Rake (Nor) Joker Bianchi

Points 1 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 30 pts 2 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 25 3 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 20 4 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 17 5 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 16 6 Mickael Cherel (Fra) Française Des Jeux 15 7 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 14 8 Eric Baumann (Ger) Team Netapp 13 9 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 12 10 Pierre Cazaux (Fra) Française Des Jeux 11 11 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 10 12 Nacer Bouhanni (Fra) Française Des Jeux 9 13 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 8 14 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 7 15 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 16 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 5 17 Christopher Desouza (Fra) Bridgestone Anchor 4 18 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 3 19 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 2 20 James Moss (GBr) Endura Racing 1

Mountain 1 - Paulhac, 161.6km 1 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 6 pts 2 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 4 3 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 2

Mountain 2 - St Laurent des Eglises, 190km 1 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 6 pts 2 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 4 3 Mickael Cherel (Fra) Française Des Jeux 2

Teams 1 FDJ 16:32:36 2 Cofidis, Le Crédit en Ligne 0:00:05 3 Bretagne Schuller 0:00:21 4 AG2R la Mondiale 0:00:35 5 Saur - Sojasun 6 Landbouwkrediet 0:00:41 7 Roubaix Lille Métropole 0:00:51 8 Verandas Willems 9 Endura Racing 10 Bbox Bouygues Telecom 11 Joker Bianchi 12 Team Netapp 0:01:03 13 Big Mat - Auber 93 0:01:16 14 Spidertech Powered By Planet Energy 0:02:25 15 Bridgestone Anchor 0:06:14 16 Geumsan Ginseng Asia 0:10:36

Young rider classification 1 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 5:30:39 2 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:00:14 3 Nacer Bouhanni (Fra) Française Des Jeux 0:00:30 4 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 5 Christopher Desouza (Fra) Bridgestone Anchor 6 Tony Hurel (Fra) BBox Bouygues Telecom 7 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 8 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 9 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 10 Arthur Vichot (Fra) Française Des Jeux 11 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 12 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 13 Vegar Robinson Bugge (Nor) Joker Bianchi 14 Sondre-Gjerdevik Sørtveit (Nor) Joker Bianchi 15 Ki Hong Yoo (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:00:44 16 Timon Seubert (Ger) Team Netapp 0:00:49 17 Kévin Reza (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:00:59 18 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:03 19 David Boily (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:01:04 20 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 0:01:06 21 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:01:48 22 Scott Thwaites (GBr) Endura Racing 0:01:49 23 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:01 24 Mathieu Teychenne-Coutet (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:08 25 Nicolas Capdepuy (Fra) Française Des Jeux 0:04:02 26 Yoann Michaud (Fra) Bridgestone Anchor 0:05:53 27 Ingar Stokstad (Nor) Joker Bianchi 28 Vegard Stake Laengen (Nor) Joker Bianchi 29 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp 30 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 31 Césare Benedetti (Ita) Team Netapp 0:05:57 32 Romain Zingle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 33 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:07:31 34 Dimitri Clayes (Bel) Team Netapp 35 Junoh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 36 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 37 Kenji Itami (Jpn) Bridgestone Anchor 0:07:37 38 Vegard Breen (Nor) Joker Bianchi 39 Eric Boily (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:10:10