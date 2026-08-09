Volta a Portugal: Double success for Alexis Guerin who takes over race lead after stage 4
Frenchman seizes race lead on tough climbing stage
Stage 4 of the Volta a Portugal was by Alexis Guerin (Anicolor-Campicarn), the Frenchman attacking on the brutal final climb to take a conclusive victory and the overall lead with six stages to go.
Guerin made his race winning move with just over 14km of the ascent to Covihâ, quickly gapping the group of favourites, and winning by 1:44. Behind him last year's overall winner and Guerin's teammate, Artem Nych attacked a chasing group of five to take second place with third place going to Pedro Silva (Feira dos Sofás-Boavista).
The fourth of the Volta a Portugal's 10 stages brought the race's first mountain top finish, the ascent to Covilhã measuring almost 21km at an average gradient of 6.3%. This made the day one for the climbers, with the preceding kilometres of the 154.6km stage, starting in Figueiró dos Vinhos, also lumpy and including three classified climbs.
A group of six riders soon escaped but were caught before yet another clutch tried their luck, when they were back in the bunch a further group, including race leader Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) got away. He was joined by Oscar Rota (Feira dos Sofás-Boavista), Tomas Cognate (Aviludo-Louletano-Loulé) and Francisco Pereira (Feirense-Beeceler) and the group built a decent gap before being joined by a further six riders.
However, as that group hit the climb it began to fall apart, Oliveira's UAE team bringing them all to heel once he was dropped.
Rota, Pedro Andrade (Feirense-Beeceler) and Jorge Gálvez (Aviludo-Louletano-Loulé) were the last to be caught as a group of around 15 favourites reached them on the final climb. That group soon split, though, Alexis Guerin (Anicolor-Campicarn) attacking with 14km to go and building what was to be a race winning advantage.
Results
|
Pos
|
Rider
|
Time
|
1
|
Alexis Guerin (Fra) Anicolor/Campicarn
|
4:09:49
|
2
|
Artem Nych (Rus) Anicolor/Campicarn
|
00:01:44
|
3
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:01:56
|
4
|
Jokin Murguialday (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:01:58
|
5
|
José Carlos Prates Neves Fernandes (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:01:58
|
6
|
Abner González Rivera (PuR) Feirense - Beeceler
|
00:02:17
|
7
|
Rafael Barbas (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:02:18
|
8
|
Louis Ferreira (Fra) Anicolor/Campicarn
|
00:02:20
|
9
|
Emanuel Duarte (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:02:20
|
10
|
Jesus David Peña Jimenez (Col) Efapel Cycling
|
00:02:20
|
11
|
Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:02:20
|
12
|
Fábio Costa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:02:22
|
13
|
Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling
|
00:02:24
|
14
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
00:02:24
|
15
|
Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:02:28
|
16
|
Rui Carvalho (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:03:07
|
17
|
Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:03:49
|
18
|
Keegam Swirbul (USA) Efapel Cycling
|
00:03:57
|
19
|
Alvaro Garcia Gimenez (Spa) Nsn Development Team
|
00:04:08
|
20
|
Lucas Lopes (Por) Efapel Cycling
|
00:04:10
|
21
|
Harrison Wood (GBr) Feirense - Beeceler
|
00:04:19
|
22
|
Diogo Barbosa (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:04:29
|
23
|
Emil Nielsen (Den) Nsn Development Team
|
00:04:38
|
24
|
André Ribeiro (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:04:43
|
25
|
Hugo de la Calle Arango (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:04:51
|
26
|
Pedro Andrade (Por) Feirense - Beeceler
|
00:05:14
|
27
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:05:15
|
28
|
Carlos Garcia Pierna (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:05:41
|
29
|
Viacheslav Ivanov (Rus) Feirense - Beeceler
|
00:05:57
|
30
|
Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Spa) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:07:33
|
31
|
Diogo Gonçalves (Por) Efapel Cycling
|
00:07:33
|
32
|
Hugo Nunes (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:07:33
|
33
|
Henrique da Silva Avancini (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:07:33
|
34
|
Xabier Isasa Larrañaga (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:07:36
|
35
|
Eduardo Perez-Landaluce Gonzalez (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:07:59
|
36
|
Jorge Galvez Lopez (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:08:13
|
37
|
David Dominguez Vilchez (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:08:13
|
38
|
Daniel Viegas (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:08:51
|
39
|
Afonso Silva (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:09:02
|
40
|
Zachary Marriage (Aus) Nsn Development Team
|
00:09:25
|
41
|
Ailetz Lasa Lizarraga (Spa) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:09:51
|
42
|
Jordi Lopez Caravaca (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:09:51
|
43
|
Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling
|
00:10:51
|
44
|
Pedro Figueiredo Leme (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:10:53
|
45
|
Jeremy Smith (Aus) Obidos Cycling Team
|
00:11:35
|
46
|
Rafael Reis (Por) Anicolor/Campicarn
|
00:13:16
|
47
|
Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling
|
00:13:18
|
48
|
Gaspar Gonçalves (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:13:18
|
49
|
Bruno Martins Lemes (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:14:04
|
50
|
Diogo Pinto (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:15:40
|
51
|
Francisco Campos (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:16:25
|
52
|
Guilherme Mestre (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:16:25
|
53
|
Maksym Bilyi (Ukr) Burgos Burpellet BH
|
00:16:25
|
54
|
Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Burgos Burpellet BH
|
00:16:25
|
55
|
Lorenzo Quartucci (Ita) Burgos Burpellet BH
|
00:16:25
|
56
|
Adam Lewis (GBr) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:16:25
|
57
|
Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:16:25
|
58
|
Joao Pedro Rossi (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:16:25
|
59
|
Jaime Torres Arias (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:16:29
|
60
|
Daniel Cavia Sanz (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:16:32
|
61
|
Alexander Hewes (Aus) Nsn Development Team
|
00:16:57
|
62
|
Abdulla Jasim Al-Ali (UAE) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:18:02
|
63
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) UAE Team Emirates-XRG
|
00:18:07
|
64
|
Luca Giaimi (Ita) UAE Team Emirates-XRG
|
00:19:23
|
65
|
Diogo Narciso (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:19:23
|
66
|
Andrew Lydic (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:21:18
|
67
|
Julius Johansen (Den) UAE Team Emirates-XRG
|
00:22:20
|
68
|
Jaume Espuis Rel (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:22:20
|
69
|
Marcos Freire Cobo (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:25:09
|
70
|
Iker Bonillo Martin (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:25:09
|
71
|
Ronan O Connor (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:25:09
|
72
|
Alexandre Montez (Por) Feirense - Beeceler
|
00:25:09
|
73
|
Liam Flanagan (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:25:09
|
74
|
Patrick Welch (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:25:09
|
75
|
Rúben Rodrigues (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:25:09
|
76
|
Filipe Francisco (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:25:09
|
77
|
Cláudio Leal (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:25:09
|
78
|
Conn Mc Dunphy (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:25:09
|
79
|
Andrey André (Bra) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:25:09
|
80
|
Joshua Lebo (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:25:09
|
81
|
André Carvalho (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:25:09
|
82
|
Axel van der Tuuk (Ned) Euskaltel-Euskadi
|
00:25:09
|
83
|
João Oliveira (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:25:09
|
84
|
Danny van der Tuuk (Pol) Euskaltel-Euskadi
|
00:25:09
|
85
|
Enzo Leijnse (Ned) Anicolor/Campicarn
|
00:25:09
|
86
|
Ferran Miravalles Badimon (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:25:09
|
87
|
Gabriel Sousa Silva (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:25:09
|
88
|
Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:25:09
|
89
|
João Medeiros (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:25:09
|
90
|
Edson Gilmar de Rezende Junior (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:25:09
|
91
|
Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:25:09
|
92
|
Francisco Pereira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:25:09
|
93
|
Fábio Oliveira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:25:09
|
94
|
João Martins (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:29:23
|
95
|
Bruno Maceiras (Por) Obidos Cycling Team
|
00:31:23
|
96
|
Jose Manuel Gutierrez Revuelta (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:31:25
|
97
|
Bernardo Gaston Cambareri (Arg) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:31:25
|
98
|
Alvaro Navas Marchal (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:31:25
|
99
|
Francisco Morais (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:31:25
|
100
|
Ben Morin (Can) Nsn Development Team
|
00:31:25
|
101
|
Rafael Sousa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:31:30
|
102
|
Carson Miles (Can) Anicolor/Campicarn
|
00:31:30
|
103
|
Santiago Mesa Pietralunga (Col) Anicolor/Campicarn
|
00:31:30
|
104
|
Jade Rohde (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:31:37
|
105
|
César Martingil (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:32:35
|
106
|
João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:32:35
|
107
|
Leangel Meneses (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:32:35
|
108
|
José Moreira (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:32:35
|
109
|
Finlay Tarling (GBr) Nsn Development Team
|
00:32:47
|
110
|
Itamar Einhorn (Isr) NSN Cycling Team
|
00:33:40
|
111
|
Pere Barcelo Ferrer (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:40:35
|
112
|
Carlos Salgueiro (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:42:09
|
113
|
Felipe Cristiano da Paixão Marques (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:44:57
|
nan
|
Martin Rey Vazquez (Spa) Burgos Burpellet BH
|Row 113 - Cell 2
|
nan
|
Ruben Sanchez Cordoba (Spa) Obidos Cycling Team
|Row 114 - Cell 2
|
nan
|
Gonçalo Rodrigues (Por) Obidos Cycling Team
|Row 115 - Cell 2
|
nan
|
David Castello Martin (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|Row 116 - Cell 2
|
Pos
|
Rider
|
Points
|
1
|
Alexis Guerin (Fra) Anicolor/Campicarn
|
25
|
2
|
Artem Nych (Rus) Anicolor/Campicarn
|
20
|
3
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
16
|
4
|
Jokin Murguialday (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
13
|
5
|
José Carlos Prates Neves Fernandes (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
10
|
6
|
Abner González Rivera (PuR) Feirense - Beeceler
|
8
|
7
|
Rafael Barbas (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
6
|
8
|
Louis Ferreira (Fra) Anicolor/Campicarn
|
4
|
9
|
Emanuel Duarte (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
2
|
10
|
Jesus David Peña Jimenez (Col) Efapel Cycling
|
1
|
Pos
|
Rider
|
Points
|
1
|
Alexis Guerin (Fra) Anicolor/Campicarn
|
25
|
2
|
Artem Nych (Rus) Anicolor/Campicarn
|
20
|
3
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
18
|
4
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
17
|
5
|
Jokin Murguialday (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
15
|
6
|
José Carlos Prates Neves Fernandes (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
13
|
7
|
Abner González Rivera (PuR) Feirense - Beeceler
|
11
|
8
|
João Medeiros (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
10
|
9
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) UAE Team Emirates-XRG
|
10
|
10
|
Rafael Barbas (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
9
|
11
|
Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé
|
8
|
12
|
Louis Ferreira (Fra) Anicolor/Campicarn
|
7
|
13
|
Emanuel Duarte (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
5
|
14
|
Francisco Pereira (Por) Feirense - Beeceler
|
4
|
15
|
Jesus David Peña Jimenez (Col) Efapel Cycling
|
4
|
16
|
Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
3
|
17
|
Andrey André (Bra) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
2
|
18
|
Fábio Costa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
2
|
19
|
Bruno Martins Lemes (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
1
|
20
|
Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling
|
1
|
Pos
|
Rider
|
Time
|
1
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
16:19:44
|
2
|
Rafael Barbas (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:01:32
|
3
|
Emil Nielsen (Den) Nsn Development Team
|
00:02:35
|
4
|
Hugo de la Calle Arango (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:02:35
|
5
|
André Ribeiro (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:02:57
|
6
|
Alvaro Garcia Gimenez (Spa) Nsn Development Team
|
00:10:02
|
7
|
Jeremy Smith (Aus) Obidos Cycling Team
|
00:16:44
|
8
|
Luca Giaimi (Ita) UAE Team Emirates-XRG
|
00:20:35
|
9
|
Rúben Rodrigues (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:22:50
|
10
|
Guilherme Mestre (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:24:07
|
11
|
Alexander Hewes (Aus) Nsn Development Team
|
00:24:11
|
12
|
Cláudio Leal (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:26:06
|
13
|
Jaime Torres Arias (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:27:23
|
14
|
João Martins (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:28:42
|
15
|
Andrey André (Bra) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:31:14
|
16
|
Finlay Tarling (GBr) Nsn Development Team
|
00:31:32
|
17
|
Ben Morin (Can) Nsn Development Team
|
00:32:08
|
18
|
Bernardo Gaston Cambareri (Arg) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:37:00
|
19
|
Alvaro Navas Marchal (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:37:21
|
20
|
Marcos Freire Cobo (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:38:46
|
21
|
José Moreira (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:41:01
|
22
|
Jade Rohde (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:41:49
|
23
|
Rafael Sousa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:43:55
|
24
|
Pere Barcelo Ferrer (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:50:01
|
Pos
|
Rider
|
Time
|
1
|
Alexis Guerin (Fra) Anicolor/Campicarn
|
16:17:25
|
2
|
Artem Nych (Rus) Anicolor/Campicarn
|
00:01:26
|
3
|
José Carlos Prates Neves Fernandes (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:01:58
|
4
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:02:01
|
5
|
Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:02:09
|
6
|
Jokin Murguialday (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:02:15
|
7
|
Emanuel Duarte (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:02:15
|
8
|
Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling
|
00:02:15
|
9
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
00:02:19
|
10
|
Fábio Costa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:02:21
|
11
|
Abner González Rivera (PuR) Feirense - Beeceler
|
00:02:26
|
12
|
Louis Ferreira (Fra) Anicolor/Campicarn
|
00:02:44
|
13
|
Jesus David Peña Jimenez (Col) Efapel Cycling
|
00:02:45
|
14
|
Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:03:06
|
15
|
Rui Carvalho (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:03:17
|
16
|
Rafael Barbas (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:03:51
|
17
|
Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:04:06
|
18
|
Lucas Lopes (Por) Efapel Cycling
|
00:04:13
|
19
|
Keegam Swirbul (USA) Efapel Cycling
|
00:04:18
|
20
|
Diogo Barbosa (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:04:42
|
21
|
Emil Nielsen (Den) Nsn Development Team
|
00:04:54
|
22
|
Hugo de la Calle Arango (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:04:54
|
23
|
Harrison Wood (GBr) Feirense - Beeceler
|
00:05:07
|
24
|
André Ribeiro (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:05:16
|
25
|
Carlos Garcia Pierna (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:06:15
|
26
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:06:59
|
27
|
Viacheslav Ivanov (Rus) Feirense - Beeceler
|
00:07:24
|
28
|
Xabier Isasa Larrañaga (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:07:39
|
29
|
Henrique da Silva Avancini (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:07:41
|
30
|
Hugo Nunes (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:07:57
|
31
|
Diogo Gonçalves (Por) Efapel Cycling
|
00:08:00
|
32
|
Eduardo Perez-Landaluce Gonzalez (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:08:03
|
33
|
Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Spa) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:08:04
|
34
|
David Dominguez Vilchez (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:08:32
|
35
|
Jorge Galvez Lopez (Spa) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:09:52
|
36
|
Jordi Lopez Caravaca (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:10:03
|
37
|
Afonso Silva (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:10:24
|
38
|
Alvaro Garcia Gimenez (Spa) Nsn Development Team
|
00:12:21
|
39
|
Daniel Viegas (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:12:46
|
40
|
Ailetz Lasa Lizarraga (Spa) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:12:50
|
41
|
Rafael Reis (Por) Anicolor/Campicarn
|
00:12:57
|
42
|
Zachary Marriage (Aus) Nsn Development Team
|
00:13:10
|
43
|
Pedro Figueiredo Leme (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:13:13
|
44
|
Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling
|
00:13:39
|
45
|
Gaspar Gonçalves (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:13:46
|
46
|
Pedro Andrade (Por) Feirense - Beeceler
|
00:14:14
|
47
|
Bruno Martins Lemes (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:14:29
|
48
|
Daniel Cavia Sanz (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:16:25
|
49
|
Francisco Campos (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:16:34
|
50
|
Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Burgos Burpellet BH
|
00:16:48
|
51
|
Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:16:58
|
52
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) UAE Team Emirates-XRG
|
00:17:37
|
53
|
Joao Pedro Rossi (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:18:34
|
54
|
Maksym Bilyi (Ukr) Burgos Burpellet BH
|
00:18:36
|
55
|
Jeremy Smith (Aus) Obidos Cycling Team
|
00:19:03
|
56
|
Lorenzo Quartucci (Ita) Burgos Burpellet BH
|
00:19:26
|
57
|
Adam Lewis (GBr) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:21:38
|
58
|
Diogo Narciso (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:22:53
|
59
|
Luca Giaimi (Ita) UAE Team Emirates-XRG
|
00:22:54
|
60
|
Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling
|
00:22:59
|
61
|
Andrew Lydic (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:24:42
|
62
|
Axel van der Tuuk (Ned) Euskaltel-Euskadi
|
00:24:58
|
63
|
Rúben Rodrigues (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:25:09
|
64
|
Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:25:10
|
65
|
Filipe Francisco (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:25:14
|
66
|
João Medeiros (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:25:26
|
67
|
André Carvalho (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:26:12
|
68
|
Guilherme Mestre (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:26:26
|
69
|
Alexander Hewes (Aus) Nsn Development Team
|
00:26:30
|
70
|
Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
00:26:53
|
71
|
Iker Bonillo Martin (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:26:53
|
72
|
Julius Johansen (Den) UAE Team Emirates-XRG
|
00:27:22
|
73
|
Cláudio Leal (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:28:25
|
74
|
Patrick Welch (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:28:44
|
75
|
Jaime Torres Arias (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:29:42
|
76
|
Abdulla Jasim Al-Ali (UAE) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:30:28
|
77
|
João Martins (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:31:01
|
78
|
Joshua Lebo (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:31:03
|
79
|
Edson Gilmar de Rezende Junior (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:31:30
|
80
|
Jaume Espuis Rel (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:31:36
|
81
|
Alexandre Montez (Por) Feirense - Beeceler
|
00:31:52
|
82
|
Santiago Mesa Pietralunga (Col) Anicolor/Campicarn
|
00:32:51
|
83
|
Fábio Oliveira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:33:03
|
84
|
Andrey André (Bra) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:33:33
|
85
|
Conn Mc Dunphy (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:33:38
|
86
|
Enzo Leijnse (Ned) Anicolor/Campicarn
|
00:33:50
|
87
|
João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:33:51
|
88
|
Finlay Tarling (GBr) Nsn Development Team
|
00:33:51
|
89
|
Ben Morin (Can) Nsn Development Team
|
00:34:27
|
90
|
Danny van der Tuuk (Pol) Euskaltel-Euskadi
|
00:34:47
|
91
|
Itamar Einhorn (Isr) NSN Cycling Team
|
00:35:11
|
92
|
Ferran Miravalles Badimon (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:35:11
|
93
|
Diogo Pinto (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:35:38
|
94
|
Liam Flanagan (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:35:49
|
95
|
João Oliveira (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:36:34
|
96
|
Ronan O Connor (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
00:36:42
|
97
|
Gabriel Sousa Silva (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:37:12
|
98
|
Leangel Meneses (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:38:04
|
99
|
Carson Miles (Can) Anicolor/Campicarn
|
00:38:49
|
100
|
Francisco Pereira (Por) Feirense - Beeceler
|
00:39:18
|
101
|
Bernardo Gaston Cambareri (Arg) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:39:19
|
102
|
Alvaro Navas Marchal (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:39:40
|
103
|
Marcos Freire Cobo (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:41:05
|
104
|
Carlos Salgueiro (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:41:56
|
105
|
José Moreira (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:43:20
|
106
|
Jade Rohde (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:44:08
|
107
|
César Martingil (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:45:27
|
108
|
Rafael Sousa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:46:14
|
109
|
Francisco Morais (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:49:59
|
110
|
Jose Manuel Gutierrez Revuelta (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:52:17
|
111
|
Pere Barcelo Ferrer (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:52:20
|
112
|
Bruno Maceiras (Por) Obidos Cycling Team
|
00:53:39
|
113
|
Felipe Cristiano da Paixão Marques (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
00:58:49
|
Pos
|
Rider
|
Points
|
1
|
Daniel Cavia Sanz (Spa) Burgos Burpellet BH
|
55
|
2
|
Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé
|
42
|
3
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) UAE Team Emirates-XRG
|
39
|
4
|
Francisco Campos (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
37
|
5
|
Santiago Mesa Pietralunga (Col) Anicolor/Campicarn
|
31
|
6
|
Alexis Guerin (Fra) Anicolor/Campicarn
|
25
|
7
|
Leangel Meneses (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
25
|
8
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
22
|
9
|
Iker Bonillo Martin (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
21
|
10
|
Artem Nych (Rus) Anicolor/Campicarn
|
20
|
11
|
João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
20
|
12
|
Carlos Salgueiro (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
20
|
13
|
Jokin Murguialday (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
13
|
14
|
Xabier Isasa Larrañaga (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
13
|
15
|
José Carlos Prates Neves Fernandes (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
10
|
16
|
Axel van der Tuuk (Ned) Euskaltel-Euskadi
|
10
|
17
|
Bernardo Gaston Cambareri (Arg) Meridian Racing P/B De La Uz
|
9
|
18
|
Abner González Rivera (PuR) Feirense - Beeceler
|
8
|
19
|
Patrick Welch (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
7
|
20
|
Fábio Costa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
6
|
21
|
Rafael Barbas (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
6
|
22
|
Jordi Lopez Caravaca (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
6
|
23
|
Joshua Lebo (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
5
|
24
|
Adam Lewis (GBr) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
5
|
25
|
Louis Ferreira (Fra) Anicolor/Campicarn
|
4
|
26
|
Itamar Einhorn (Isr) NSN Cycling Team
|
4
|
27
|
Gabriel Sousa Silva (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
3
|
28
|
José Moreira (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
3
|
29
|
Emanuel Duarte (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
2
|
30
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
2
|
31
|
Henrique da Silva Avancini (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
2
|
32
|
Ronan O Connor (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
2
|
33
|
Alvaro Navas Marchal (Spa) Obidos Cycling Team
|
2
|
34
|
Jose Manuel Gutierrez Revuelta (Spa) Obidos Cycling Team
|
2
|
35
|
Jesus David Peña Jimenez (Col) Efapel Cycling
|
1
|
36
|
João Medeiros (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
1
|
37
|
João Martins (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
1
|
Pos
|
Rider
|
Points
|
1
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
28
|
2
|
Alexis Guerin (Fra) Anicolor/Campicarn
|
26
|
3
|
Artem Nych (Rus) Anicolor/Campicarn
|
20
|
4
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
20
|
5
|
Jokin Murguialday (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
15
|
6
|
José Carlos Prates Neves Fernandes (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
13
|
7
|
Abner González Rivera (PuR) Feirense - Beeceler
|
11
|
8
|
João Medeiros (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
10
|
9
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) UAE Team Emirates-XRG
|
10
|
10
|
Rafael Barbas (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
9
|
11
|
Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé
|
8
|
12
|
Louis Ferreira (Fra) Anicolor/Campicarn
|
7
|
13
|
Iker Bonillo Martin (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
5
|
14
|
Joshua Lebo (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
5
|
15
|
Emanuel Duarte (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
5
|
16
|
Andrey André (Bra) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
5
|
17
|
Jesus David Peña Jimenez (Col) Efapel Cycling
|
4
|
18
|
Francisco Pereira (Por) Feirense - Beeceler
|
4
|
19
|
Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi
|
3
|
20
|
Adam Lewis (GBr) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
3
|
21
|
Ronan O Connor (Irl) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
3
|
22
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
2
|
23
|
Fábio Costa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
2
|
24
|
Patrick Welch (USA) Aps Pro Cycling By Team Cadence Cyclery
|
2
|
25
|
Bernardo Gaston Cambareri (Arg) Meridian Racing P/B De La Uz
|
2
|
26
|
José Moreira (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
2
|
27
|
Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling
|
1
|
28
|
Bruno Martins Lemes (Bra) Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|
1
|
29
|
Diogo Pinto (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
1
|
30
|
Jose Manuel Gutierrez Revuelta (Spa) Obidos Cycling Team
|
1
|
Pos
|
Rider
|
Time
|
1
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
16:19:44
|
2
|
Rafael Barbas (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|
00:01:32
|
3
|
Emil Nielsen (Den) Nsn Development Team
|
00:02:35
|
4
|
Hugo de la Calle Arango (Spa) Burgos Burpellet BH
|
00:02:35
|
5
|
André Ribeiro (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:02:57
|
6
|
Alvaro Garcia Gimenez (Spa) Nsn Development Team
|
00:10:02
|
7
|
Jeremy Smith (Aus) Obidos Cycling Team
|
00:16:44
|
8
|
Luca Giaimi (Ita) UAE Team Emirates-XRG
|
00:20:35
|
9
|
Rúben Rodrigues (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:22:50
|
10
|
Guilherme Mestre (Por) Team Tavira /Crédito Agricola
|
00:24:07
|
11
|
Alexander Hewes (Aus) Nsn Development Team
|
00:24:11
|
12
|
Cláudio Leal (Por) Aviludo - Louletano - Loulé
|
00:26:06
|
13
|
Jaime Torres Arias (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:27:23
|
14
|
João Martins (Por) Credibom / La Alumínios / Marcos Car
|
00:28:42
|
15
|
Andrey André (Bra) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:31:14
|
16
|
Finlay Tarling (GBr) Nsn Development Team
|
00:31:32
|
17
|
Ben Morin (Can) Nsn Development Team
|
00:32:08
|
18
|
Bernardo Gaston Cambareri (Arg) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:37:00
|
19
|
Alvaro Navas Marchal (Spa) Obidos Cycling Team
|
00:37:21
|
20
|
Marcos Freire Cobo (Spa) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00:38:46
|
21
|
José Moreira (Por) Gi Group Holding - Simoldes - Udo
|
00:41:01
|
22
|
Jade Rohde (USA) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:41:49
|
23
|
Rafael Sousa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00:43:55
|
24
|
Pere Barcelo Ferrer (Spa) Meridian Racing P/B De La Uz
|
00:50:01
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Owen Rogers is an experienced journalist, covering the sport for various magazines and websites for more than 10 years.
Initially concentrating mainly on the women's sport, he has covered hundreds of race days on the ground and interviewed some of the sport's biggest names.
Living near Cambridge in the UK, when he's not working you'll find him either riding his bike or playing drums.
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