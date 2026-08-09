Volta a Portugal: Double success for Alexis Guerin who takes over race lead after stage 4

Race Results
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Frenchman seizes race lead on tough climbing stage

Alexis Guerin wins stage 4 of the Volta a Portugal 2026
Alexis Guerin wins stage 4 of the Volta a Portugal 2026 (Image credit: Rodrigo Rodrigues and Igor Martins / FPC)
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Stage 4 of the Volta a Portugal was by Alexis Guerin (Anicolor-Campicarn), the Frenchman attacking on the brutal final climb to take a conclusive victory and the overall lead with six stages to go.

Guerin made his race winning move with just over 14km of the ascent to Covihâ, quickly gapping the group of favourites, and winning by 1:44. Behind him last year's overall winner and Guerin's teammate, Artem Nych attacked a chasing group of five to take second place with third place going to Pedro Silva (Feira dos Sofás-Boavista).

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Owen Rogers

Owen Rogers is an experienced journalist, covering the sport for various magazines and websites for more than 10 years.

Initially concentrating mainly on the women's sport, he has covered hundreds of race days on the ground and interviewed some of the sport's biggest names.

Living near Cambridge in the UK, when he's not working you'll find him either riding his bike or playing drums.

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