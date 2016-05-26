USA Cycling Professional National Championships - start list
Official time trial starters as of May 26, 2016, provisional road race
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USA Cycling Professional National Championships time trial and road race start lists
|#
|Rider Name (Country) Team
|Start time
|22
|Cory Greenberg (USA) Cylance-Cannondale Pro Cycling p/b Incycle
|8:00:00
|21
|Benjamin Wolfe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis
|8:01:00
|20
|Alexey Vermeulen (USA) Team Lotto NL - Jumbo
|8:02:00
|19
|Eamon Franck (USA) Astellas Cycling Team
|8:03:00
|18
|Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare
|8:04:00
|17
|Joshua Berry (USA) Jelly Belly p/b Maxxis
|8:05:00
|16
|Brendan Rhim (USA) Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing
|8:06:00
|15
|Bryan Lewis (USA) Lupus Racing Team
|8:07:00
|14
|Johnathan Freter (USA) Astellas Cycling Team
|8:08:00
|13
|Robin Carpenter (USA) Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing
|8:09:00
|12
|Taylor Shelden (USA) Jelly Belly p/b Maxxis
|8:10:00
|11
|Danny Pate (USA) Rally Cycling
|8:11:00
|10
|Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team
|8:12:00
|9
|Mac Brennan (USA) Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing
|8:13:00
|8
|Julian Kyer (USA) Elevate Pro Cycling
|8:14:00
|7
|Evan Huffman (USA) Rally Cycling
|8:15:00
|6
|Matthew Busche (USA) UnitedHealthcare
|8:16:00
|5
|Gregory Daniel (USA) Axeon Hagens Berman
|8:17:00
|4
|Michael Olheiser (USA) Lupus Racing Team
|8:18:00
|3
|Thomas Zirbel (USA) Rally Cycling
|8:19:00
|2
|David Williams (USA) Astellas Cycling Team
|0:01:00
|1
|Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team
|8:21:00
|#
|Rider Name (Country) Team
|Start time
|139
|Madison Kelly (USA) Stradalli Cycles/Papa John's
|9:10:00
|138
|Clio Dinan (USA) Velo Classic Cycling p/b Stan's NoTubes
|9:11:00
|137
|Sara Headley (USA)
|9:12:00
|136
|Katherine Shields (USA) OrthoCarolina Winston Women's Cycling
|9:13:00
|135
|Ashlyn Woods (USA) Happy Tooth Dental Professional Cycling
|9:14:00
|134
|Gretchen Stumhofer (USA) Colavita|Bianchi
|9:15:00
|133
|Emma White (USA) Rally Cycling
|9:16:00
|132
|Jessica Cerra (USA) Twenty16-RideBiker
|9:17:00
|131
|Cecilia Davishayes (USA) Velo Classic Cycling p/b Stan's NoTubes
|9:18:00
|130
|Tarah Cole (USA) QCW Breakawaybikes.com p.b. Felt Bicycles-JLVelo
|9:19:00
|129
|Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing
|9:20:00
|128
|Breanne Nalder (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling
|9:21:00
|127
|Jennifer Tetrick (USA) Twenty16-RideBiker
|9:22:00
|126
|Kathryn Buss (USA) OrthoCarolina Winston Women's Cycling
|9:23:00
|125
|Amber Pierce (USA) Vitalogic Astrokalb Radunion NöÐ
|9:24:00
|124
|Sara Youmans (USA) Monster Media Elite Women
|9:25:00
|123
|Stefanie Sydlik (USA) QCW Breakawaybikes.com p.b. Felt Bicycles-JLVelo
|9:26:00
|122
|Jessica Prinner (USA) Rally Cycling
|9:27:00
|121
|Nina Laughlin (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling
|9:28:00
|120
|Scotti Lechuga (USA) Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team
|9:29:00
|119
|Jannalyn Luttrell (USA) Happy Tooth Dental Professional Cycling
|9:30:00
|118
|Whitney Allison (USA) Colavita/Bianchi Racing
|9:31:00
|117
|Chloe Dygert (USA) Twenty16-RideBiker
|9:32:00
|116
|Heather Fischer (USA) Rally Cycling
|9:33:00
|115
|Beth Ann Orton (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling
|9:34:00
|114
|Jessica Cutler (USA) Colavita/Bianchi Racing
|9:35:00
|113
|Ruth Winder (USA) USA National Team
|9:36:00
|112
|Brianna Walle (USA) Team TIBCO - Silicon Valley Bank
|9:37:00
|111
|Allie Dragoo (USA) Twenty16-RideBiker
|9:38:00
|110
|Julie Emmerman (USA) Rally Sport Cycling Team
|9:39:00
|109
|Kelly Catlin (USA) NorthStar Development Cycling
|9:40:00
|108
|Alison Tetrick (USA) Cylance Pro Cycling Team
|9:41:00
|107
|Tayler Wiles (USA) Orica-AIS
|9:42:00
|106
|Leah Thomas (USA) Twenty16-RideBiker
|9:43:00
|105
|Evelyn Stevens (USA) Boels Dolmans Cycling Team
|9:44:00
|104
|Lauren Stephens (USA) Team TIBCO - Silicon Valley Bank
|9:45:00
|103
|Amber Neben (USA) BEPINK
|9:46:00
|102
|Carmen Small (USA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|9:47:00
|101
|Kristin Armstrong Savola (USA) Twenty16-RideBiker
|9:48:00
|#
|Rider Name (Country) Team
|1
|Jake Sitler (Astellas Cycling Team)
|2
|Ansel Dickey (Astellas Cycling Team)
|3
|Maxim Jenkins (Astellas Cycling Team)
|4
|Travis Livermon (Astellas Cycling Team)
|5
|Johnathan Freter (Astellas Cycling Team)
|6
|David Williams (Astellas Cycling Team)
|7
|Logan Owen (Axeon Hagens Berman)
|8
|Gregory Daniel (Axeon Hagens Berman)
|9
|Brent Bookwalter (BMC Racing Team)
|10
|Taylor Phinney (BMC Racing Team)
|11
|Alex Howes (Cannondale Pro Cycling)
|12
|Benjamin King (Cannondale Pro Cycling)
|13
|Phillip Gaimon (Cannondale Pro Cycling)
|14
|Christopher Butler (Cycling Academy Team)
|15
|Camilo Zambrano (Cylance-Cannondale Pro Cycling p/b Incycle)
|16
|Samuel (Hunter) Grove (Cylance-Cannondale Pro Cycling p/b Incycle)
|17
|Cory Greenberg (Cylance-Cannondale Pro Cycling p/b Incycle)
|18
|Cory Williams (Cylance-Cannondale Pro Cycling p/b Incycle)
|19
|Joseph Schmalz (Elevate Pro Cycling p/b Bicycle World)
|20
|Nicholas Torraca (Elevate Pro Cycling p/b Bicycle World)
|21
|Zack Allison (Elevate Pro Cycling p/b Bicycle World)
|22
|Mat Stephens (Elevate Pro Cycling p/b Bicycle World)
|23
|Connor Brown (Elevate Pro Cycling p/b Bicycle World)
|24
|Travis McCabe (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
|25
|Robin Carpenter (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
|26
|Robert Squire (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
|27
|Mac Brennan (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
|28
|Jonathan Hornbeck (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
|29
|Oscar Clark (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
|30
|Brendan Rhim (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
|31
|Miguel Bryon (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
|32
|Joshua Ruiz (Incycle Cannondale)
|33
|Jacob Rathe (Jelly Belly p/b Maxxis)
|34
|Benjamin Wolfe (Jelly Belly p/b Maxxis)
|35
|Michael Sheehan (Jelly Belly p/b Maxxis)
|36
|Taylor Shelden (Jelly Belly p/b Maxxis)
|37
|Christopher Putt (Jelly Belly p/b Maxxis)
|38
|Joshua Berry (Jelly Belly p/b Maxxis)
|39
|Christopher Horner (Lupus Racing Team)
|40
|Chad Beyer (Lupus Racing Team)
|41
|Bryan Lewis (Lupus Racing Team)
|42
|Evan Murphy (Lupus Racing Team)
|43
|Michael Olheiser (Lupus Racing Team)
|44
|Winston David (Lupus Racing Team)
|45
|Nolan Tankersley (Lupus Racing Team)
|46
|Barry Miller (Lupus Racing Team)
|47
|Oliver Flautt (Lupus Racing Team)
|48
|Jonah MeadVanCort (Lupus Racing Team)
|49
|Michael Stone (Lupus Racing Team)
|50
|Evan Huffman (Rally Cycling)
|51
|Jesse Anthony (Rally Cycling)
|52
|Emerson Oronte (Rally Cycling)
|53
|Thomas Zirbel (Rally Cycling)
|54
|Bjorn Selander (Rally Cycling)
|55
|Eric Young (Rally Cycling)
|56
|Shane Kline (Rally Cycling)
|57
|Danny Pate (Rally Cycling)
|58
|Griffin Easter (Team Illuminate)
|59
|Jason Saltzman (Team Illuminate)
|60
|Cullen Easter (Team Illuminate)
|61
|Lance Haidet (Team Illuminate)
|62
|Kyle Murphy (Team Jamis)
|63
|Eric Marcotte (Team Jamis)
|64
|Jacob King (Team Jamis)
|65
|Alexey Vermeulen (Team Lotto NL - Jumbo)
|66
|Julian Kyer (Team SmartStop)
|67
|Kiel Reijnen (Trek Factory Racing)
|68
|John Murphy (UnitedHealthcare)
|69
|Daniel Eaton (UnitedHealthcare)
|70
|Matthew Busche (UnitedHealthcare)
|71
|Christopher Jones (UnitedHealthcare)
|72
|Tyler Magner (UnitedHealthcare)
|73
|Tanner Putt (UnitedHealthcare)
|74
|Bradley White (UnitedHealthcare)
|75
|Daniel Summerhill (UnitedHealthcare)
|76
|Thomas Soladay (Rally Cycling)
|77
|Brad Huff (Rally Cycling)
|78
|Curtis White (Rally Cycling)
|#
|Rider Name (Country) Team
|1
|Amber Neben (BEPINK)
|2
|Jennifer Rife (Birchwood/GIS)
|3
|Evelyn Stevens (Boels Dolmans Cycling Team)
|4
|Megan Guarnier (Boels Dolmans Cycling Team)
|5
|Alexis Ryan (Canyon SRAM Racing)
|6
|Masha Schneider (Century Road Club Assoc)
|7
|Carmen Small (Cervélo Bigla Pro Cycling Team)
|8
|Kathryn Donovan (Colavita/Bianchi p/b Fine Cooking)
|9
|Jessica Cutler (Colavita/Bianchi Racing)
|10
|Whitney Allison (Colavita/Bianchi Racing)
|11
|Elizabeth Hernandez (Colavita/Bianchi)
|12
|Gretchen Stumhofer (Colavita|Bianchi)
|13
|Alison Tetrick (Cylance Pro Cycling Team)
|14
|Krista Doebel-Hickok (Cylance Pro Cycling Team)
|15
|Erica Zaveta (Cylance Pro Cycling Team)
|16
|Gray Patton (Freddie Fu Cycling Team)
|17
|Scotti Lechuga (Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team)
|18
|Lindsay Bayer (Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team)
|19
|Megan Alderete (Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team)
|20
|Allison Linnell (Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team)
|21
|Liza Rachetto (Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team)
|22
|Julie Kuliecza (Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team)
|23
|Ivy Audrain (Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team)
|24
|Tina Pic (Happy Tooth Dental Professional Cycling)
|25
|Alexandra Burton (Happy Tooth Dental Professional Cycling)
|26
|Christina Gokey-Smith (Happy Tooth Dental Professional Cycling)
|27
|Katherine Sherwin (Happy Tooth Dental Professional Cycling)
|28
|Jannalyn Luttrell (Happy Tooth Dental Professional Cycling)
|29
|Laura Jorgensen (Happy Tooth Dental Professional Cycling)
|30
|Ashlyn Woods (Happy Tooth Dental Professional Cycling)
|31
|Nicole Mertz (Hollander Cycling p/b ISCorp)
|32
|Bethany Allen (Inpa Bianchi)
|33
|Samantha Schneider (ISCorp Cycling p/b SmartChoice MRI)
|34
|Skylar Schneider (ISCorp Cycling p/b SmartChoice MRI)
|35
|Payten Maness (ISCorp Cycling p/b SmartChoice MRI)
|36
|Lexie Millard (ISCorp Cycling p/b SmartChoice MRI)
|37
|Starla Teddergreen (KindHuman Pro Cycling Project)
|38
|Cynthia Frazier (NCVC/UnitedHealthcare)
|39
|Tayler Wiles (Orica-AIS)
|40
|Arden Stelly (OrthoCarolina Winston Women’s Cycling)
|41
|Kathryn Buss (OrthoCarolina Winston Women’s Cycling)
|42
|Katherine Shields (OrthoCarolina Winston Women’s Cycling)
|43
|Amy Phillips (Pepper Palace Pro Cycling)
|44
|Mikayla Maier (Portland Bicycle Studio)
|45
|Tarah Cole (QCW Breakawaybikes.com p.b. Felt Bicycles-JLVelo)
|46
|Tess Oliver (QCW Cycling)
|47
|Heather Fischer (Rally Cycling)
|48
|Emma White (Rally Cycling)
|49
|Jessica Prinner (Rally Cycling)
|50
|Hannah ross (Rally Cycling)
|51
|Erica Allar (Rally Cycling)
|52
|Elle Anderson (Rally Cycling)
|53
|Julie Emmerman (Rally Sport Cycling Team)
|54
|Irena Ossola (SAS-MACOGEP-ACQUISIO pp Mazda)
|55
|Debbie Milne (Stradalli Cycles/Papa John's)
|56
|Madison Kelly (Stradalli Cycles/Papa John's)
|57
|Kristen LaSasso (Stradalli Cycles/Papa John's)
|58
|Brianna Walle (Team TIBCO - Silicon Valley Bank)
|59
|Lauren Stephens (Team TIBCO - Silicon Valley Bank)
|60
|Cheryl Clark (Team TIBCO - Silicon Valley Bank)
|61
|Kendall Ryan (Team TIBCO - Silicon Valley Bank)
|62
|Lauren Komanski (Team TIBCO - Silicon Valley Bank)
|63
|Lauren Hall (TIBCO - Silicon Valley Bank)
|64
|Jennifer Tetrick (TWENTY16 - RideBiker - San Anselmo, CA)
|65
|Kristin Armstrong Savola (TWENTY16 Ridebiker)
|66
|Leah Thomas (TWENTY16 Ridebiker)
|67
|Allie Dragoo (TWENTY16 Ridebiker)
|68
|Kaitlin Antonneau (TWENTY16 Ridebiker)
|69
|Jessica Cerra (TWENTY16 Ridebiker)
|70
|holly breck (TWENTY16 Ridebiker)
|71
|Allison Arensman (TWENTY16 Ridebiker)
|72
|Janelle Cole (TWENTY16 Ridebiker)
|73
|Coryn Rivera (UnitedHealthcare)
|74
|Abigail Mickey (UnitedHealthcare)
|75
|Katharine Hall (UnitedHealthcare)
|76
|Lauren Tamayo (UnitedHealthcare)
|77
|Cari Higgins (UnitedHealthcare)
|78
|Kristen Arnold (Velo Classic Cycling p/b Stan's NoTubes)
|79
|BrittLee Bowman (Velo Classic Cycling p/b Stan's NoTubes)
|80
|Clio Dinan (Velo Classic Cycling p/b Stan's NoTubes)
|81
|Tate Devlin (Velo Classic Cycling p/b Stan's NoTubes)
|82
|Cassandra Maximenko (Velo Classic Cycling p/b Stan's NoTubes)
|83
|Mia Manganello (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
|84
|Mandy Heintz (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
|85
|Nina Laughlin (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
|86
|Amanda Miller (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
|87
|BREANNE NALDER (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
|88
|Anna Sanders (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
|89
|Sara Tussey (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
|90
|Beth Ann Orton (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
|91
|Anna Christiansen (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
|92
|Amber Pierce (Vitalogic Astrokalb Radunion Nö)
|93
|Chloe Dygert
|94
|Andrea Dvorak
|95
|Sara Headley
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