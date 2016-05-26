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USA Cycling Professional National Championships - start list

Official time trial starters as of May 26, 2016, provisional road race

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Megan Guarnier (Boels-Dolmans) gets congratulated by teammate Evelyn Stevens.

Megan Guarnier (Boels-Dolmans) gets congratulated by teammate Evelyn Stevens.
(Image credit: Jonathan Devich)
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Matt Busche (Trek) gets the kisses for taking the win.

Matt Busche (Trek) gets the kisses for taking the win.
(Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us)

USA Cycling Professional National Championships time trial and road race start lists

Elite Men TT - May 27
#Rider Name (Country) TeamStart time
22Cory Greenberg (USA) Cylance-Cannondale Pro Cycling p/b Incycle8:00:00
21Benjamin Wolfe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis8:01:00
20Alexey Vermeulen (USA) Team Lotto NL - Jumbo8:02:00
19Eamon Franck (USA) Astellas Cycling Team8:03:00
18Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare8:04:00
17Joshua Berry (USA) Jelly Belly p/b Maxxis8:05:00
16Brendan Rhim (USA) Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing8:06:00
15Bryan Lewis (USA) Lupus Racing Team8:07:00
14Johnathan Freter (USA) Astellas Cycling Team8:08:00
13Robin Carpenter (USA) Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing8:09:00
12Taylor Shelden (USA) Jelly Belly p/b Maxxis8:10:00
11Danny Pate (USA) Rally Cycling8:11:00
10Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team8:12:00
9Mac Brennan (USA) Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing8:13:00
8Julian Kyer (USA) Elevate Pro Cycling8:14:00
7Evan Huffman (USA) Rally Cycling8:15:00
6Matthew Busche (USA) UnitedHealthcare8:16:00
5Gregory Daniel (USA) Axeon Hagens Berman8:17:00
4Michael Olheiser (USA) Lupus Racing Team8:18:00
3Thomas Zirbel (USA) Rally Cycling8:19:00
2David Williams (USA) Astellas Cycling Team0:01:00
1Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team8:21:00

Elite Women TT - May 27
#Rider Name (Country) TeamStart time
139Madison Kelly (USA) Stradalli Cycles/Papa John's9:10:00
138Clio Dinan (USA) Velo Classic Cycling p/b Stan's NoTubes9:11:00
137Sara Headley (USA)9:12:00
136Katherine Shields (USA) OrthoCarolina Winston Women's Cycling9:13:00
135Ashlyn Woods (USA) Happy Tooth Dental Professional Cycling9:14:00
134Gretchen Stumhofer (USA) Colavita|Bianchi9:15:00
133Emma White (USA) Rally Cycling9:16:00
132Jessica Cerra (USA) Twenty16-RideBiker9:17:00
131Cecilia Davishayes (USA) Velo Classic Cycling p/b Stan's NoTubes9:18:00
130Tarah Cole (USA) QCW Breakawaybikes.com p.b. Felt Bicycles-JLVelo9:19:00
129Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing9:20:00
128Breanne Nalder (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling9:21:00
127Jennifer Tetrick (USA) Twenty16-RideBiker9:22:00
126Kathryn Buss (USA) OrthoCarolina Winston Women's Cycling9:23:00
125Amber Pierce (USA) Vitalogic Astrokalb Radunion NöÐ9:24:00
124Sara Youmans (USA) Monster Media Elite Women9:25:00
123Stefanie Sydlik (USA) QCW Breakawaybikes.com p.b. Felt Bicycles-JLVelo9:26:00
122Jessica Prinner (USA) Rally Cycling9:27:00
121Nina Laughlin (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling9:28:00
120Scotti Lechuga (USA) Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team9:29:00
119Jannalyn Luttrell (USA) Happy Tooth Dental Professional Cycling9:30:00
118Whitney Allison (USA) Colavita/Bianchi Racing9:31:00
117Chloe Dygert (USA) Twenty16-RideBiker9:32:00
116Heather Fischer (USA) Rally Cycling9:33:00
115Beth Ann Orton (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling9:34:00
114Jessica Cutler (USA) Colavita/Bianchi Racing9:35:00
113Ruth Winder (USA) USA National Team9:36:00
112Brianna Walle (USA) Team TIBCO - Silicon Valley Bank9:37:00
111Allie Dragoo (USA) Twenty16-RideBiker9:38:00
110Julie Emmerman (USA) Rally Sport Cycling Team9:39:00
109Kelly Catlin (USA) NorthStar Development Cycling9:40:00
108Alison Tetrick (USA) Cylance Pro Cycling Team9:41:00
107Tayler Wiles (USA) Orica-AIS9:42:00
106Leah Thomas (USA) Twenty16-RideBiker9:43:00
105Evelyn Stevens (USA) Boels Dolmans Cycling Team9:44:00
104Lauren Stephens (USA) Team TIBCO - Silicon Valley Bank9:45:00
103Amber Neben (USA) BEPINK9:46:00
102Carmen Small (USA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team9:47:00
101Kristin Armstrong Savola (USA) Twenty16-RideBiker9:48:00

Elite Men Road Race - May 28
#Rider Name (Country) Team
1Jake Sitler (Astellas Cycling Team)
2Ansel Dickey (Astellas Cycling Team)
3Maxim Jenkins (Astellas Cycling Team)
4Travis Livermon (Astellas Cycling Team)
5Johnathan Freter (Astellas Cycling Team)
6David Williams (Astellas Cycling Team)
7Logan Owen (Axeon Hagens Berman)
8Gregory Daniel (Axeon Hagens Berman)
9Brent Bookwalter (BMC Racing Team)
10Taylor Phinney (BMC Racing Team)
11Alex Howes (Cannondale Pro Cycling)
12Benjamin King (Cannondale Pro Cycling)
13Phillip Gaimon (Cannondale Pro Cycling)
14Christopher Butler (Cycling Academy Team)
15Camilo Zambrano (Cylance-Cannondale Pro Cycling p/b Incycle)
16Samuel (Hunter) Grove (Cylance-Cannondale Pro Cycling p/b Incycle)
17Cory Greenberg (Cylance-Cannondale Pro Cycling p/b Incycle)
18Cory Williams (Cylance-Cannondale Pro Cycling p/b Incycle)
19Joseph Schmalz (Elevate Pro Cycling p/b Bicycle World)
20Nicholas Torraca (Elevate Pro Cycling p/b Bicycle World)
21Zack Allison (Elevate Pro Cycling p/b Bicycle World)
22Mat Stephens (Elevate Pro Cycling p/b Bicycle World)
23Connor Brown (Elevate Pro Cycling p/b Bicycle World)
24Travis McCabe (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
25Robin Carpenter (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
26Robert Squire (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
27Mac Brennan (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
28Jonathan Hornbeck (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
29Oscar Clark (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
30Brendan Rhim (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
31Miguel Bryon (Holowesko | Citadel Racing Team p/b Hincapie Racing)
32Joshua Ruiz (Incycle Cannondale)
33Jacob Rathe (Jelly Belly p/b Maxxis)
34Benjamin Wolfe (Jelly Belly p/b Maxxis)
35Michael Sheehan (Jelly Belly p/b Maxxis)
36Taylor Shelden (Jelly Belly p/b Maxxis)
37Christopher Putt (Jelly Belly p/b Maxxis)
38Joshua Berry (Jelly Belly p/b Maxxis)
39Christopher Horner (Lupus Racing Team)
40Chad Beyer (Lupus Racing Team)
41Bryan Lewis (Lupus Racing Team)
42Evan Murphy (Lupus Racing Team)
43Michael Olheiser (Lupus Racing Team)
44Winston David (Lupus Racing Team)
45Nolan Tankersley (Lupus Racing Team)
46Barry Miller (Lupus Racing Team)
47Oliver Flautt (Lupus Racing Team)
48Jonah MeadVanCort (Lupus Racing Team)
49Michael Stone (Lupus Racing Team)
50Evan Huffman (Rally Cycling)
51Jesse Anthony (Rally Cycling)
52Emerson Oronte (Rally Cycling)
53Thomas Zirbel (Rally Cycling)
54Bjorn Selander (Rally Cycling)
55Eric Young (Rally Cycling)
56Shane Kline (Rally Cycling)
57Danny Pate (Rally Cycling)
58Griffin Easter (Team Illuminate)
59Jason Saltzman (Team Illuminate)
60Cullen Easter (Team Illuminate)
61Lance Haidet (Team Illuminate)
62Kyle Murphy (Team Jamis)
63Eric Marcotte (Team Jamis)
64Jacob King (Team Jamis)
65Alexey Vermeulen (Team Lotto NL - Jumbo)
66Julian Kyer (Team SmartStop)
67Kiel Reijnen (Trek Factory Racing)
68John Murphy (UnitedHealthcare)
69Daniel Eaton (UnitedHealthcare)
70Matthew Busche (UnitedHealthcare)
71Christopher Jones (UnitedHealthcare)
72Tyler Magner (UnitedHealthcare)
73Tanner Putt (UnitedHealthcare)
74Bradley White (UnitedHealthcare)
75Daniel Summerhill (UnitedHealthcare)
76Thomas Soladay (Rally Cycling)
77Brad Huff (Rally Cycling)
78Curtis White (Rally Cycling)

Elite Women Road Race - Saturday, May 28
#Rider Name (Country) Team
1Amber Neben (BEPINK)
2Jennifer Rife (Birchwood/GIS)
3Evelyn Stevens (Boels Dolmans Cycling Team)
4Megan Guarnier (Boels Dolmans Cycling Team)
5Alexis Ryan (Canyon SRAM Racing)
6Masha Schneider (Century Road Club Assoc)
7Carmen Small (Cervélo Bigla Pro Cycling Team)
8Kathryn Donovan (Colavita/Bianchi p/b Fine Cooking)
9Jessica Cutler (Colavita/Bianchi Racing)
10Whitney Allison (Colavita/Bianchi Racing)
11Elizabeth Hernandez (Colavita/Bianchi)
12Gretchen Stumhofer (Colavita|Bianchi)
13Alison Tetrick (Cylance Pro Cycling Team)
14Krista Doebel-Hickok (Cylance Pro Cycling Team)
15Erica Zaveta (Cylance Pro Cycling Team)
16Gray Patton (Freddie Fu Cycling Team)
17Scotti Lechuga (Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team)
18Lindsay Bayer (Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team)
19Megan Alderete (Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team)
20Allison Linnell (Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team)
21Liza Rachetto (Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team)
22Julie Kuliecza (Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team)
23Ivy Audrain (Hagens Berman | Supermint Pro Cycling Team)
24Tina Pic (Happy Tooth Dental Professional Cycling)
25Alexandra Burton (Happy Tooth Dental Professional Cycling)
26Christina Gokey-Smith (Happy Tooth Dental Professional Cycling)
27Katherine Sherwin (Happy Tooth Dental Professional Cycling)
28Jannalyn Luttrell (Happy Tooth Dental Professional Cycling)
29Laura Jorgensen (Happy Tooth Dental Professional Cycling)
30Ashlyn Woods (Happy Tooth Dental Professional Cycling)
31Nicole Mertz (Hollander Cycling p/b ISCorp)
32Bethany Allen (Inpa Bianchi)
33Samantha Schneider (ISCorp Cycling p/b SmartChoice MRI)
34Skylar Schneider (ISCorp Cycling p/b SmartChoice MRI)
35Payten Maness (ISCorp Cycling p/b SmartChoice MRI)
36Lexie Millard (ISCorp Cycling p/b SmartChoice MRI)
37Starla Teddergreen (KindHuman Pro Cycling Project)
38Cynthia Frazier (NCVC/UnitedHealthcare)
39Tayler Wiles (Orica-AIS)
40Arden Stelly (OrthoCarolina Winston Women’s Cycling)
41Kathryn Buss (OrthoCarolina Winston Women’s Cycling)
42Katherine Shields (OrthoCarolina Winston Women’s Cycling)
43Amy Phillips (Pepper Palace Pro Cycling)
44Mikayla Maier (Portland Bicycle Studio)
45Tarah Cole (QCW Breakawaybikes.com p.b. Felt Bicycles-JLVelo)
46Tess Oliver (QCW Cycling)
47Heather Fischer (Rally Cycling)
48Emma White (Rally Cycling)
49Jessica Prinner (Rally Cycling)
50Hannah ross (Rally Cycling)
51Erica Allar (Rally Cycling)
52Elle Anderson (Rally Cycling)
53Julie Emmerman (Rally Sport Cycling Team)
54Irena Ossola (SAS-MACOGEP-ACQUISIO pp Mazda)
55Debbie Milne (Stradalli Cycles/Papa John's)
56Madison Kelly (Stradalli Cycles/Papa John's)
57Kristen LaSasso (Stradalli Cycles/Papa John's)
58Brianna Walle (Team TIBCO - Silicon Valley Bank)
59Lauren Stephens (Team TIBCO - Silicon Valley Bank)
60Cheryl Clark (Team TIBCO - Silicon Valley Bank)
61Kendall Ryan (Team TIBCO - Silicon Valley Bank)
62Lauren Komanski (Team TIBCO - Silicon Valley Bank)
63Lauren Hall (TIBCO - Silicon Valley Bank)
64Jennifer Tetrick (TWENTY16 - RideBiker - San Anselmo, CA)
65Kristin Armstrong Savola (TWENTY16 Ridebiker)
66Leah Thomas (TWENTY16 Ridebiker)
67Allie Dragoo (TWENTY16 Ridebiker)
68Kaitlin Antonneau (TWENTY16 Ridebiker)
69Jessica Cerra (TWENTY16 Ridebiker)
70holly breck (TWENTY16 Ridebiker)
71Allison Arensman (TWENTY16 Ridebiker)
72Janelle Cole (TWENTY16 Ridebiker)
73Coryn Rivera (UnitedHealthcare)
74Abigail Mickey (UnitedHealthcare)
75Katharine Hall (UnitedHealthcare)
76Lauren Tamayo (UnitedHealthcare)
77Cari Higgins (UnitedHealthcare)
78Kristen Arnold (Velo Classic Cycling p/b Stan's NoTubes)
79BrittLee Bowman (Velo Classic Cycling p/b Stan's NoTubes)
80Clio Dinan (Velo Classic Cycling p/b Stan's NoTubes)
81Tate Devlin (Velo Classic Cycling p/b Stan's NoTubes)
82Cassandra Maximenko (Velo Classic Cycling p/b Stan's NoTubes)
83Mia Manganello (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
84Mandy Heintz (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
85Nina Laughlin (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
86Amanda Miller (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
87BREANNE NALDER (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
88Anna Sanders (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
89Sara Tussey (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
90Beth Ann Orton (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
91Anna Christiansen (Visit Dallas DNA Pro Cycling)
92Amber Pierce (Vitalogic Astrokalb Radunion Nö)
93Chloe Dygert
94Andrea Dvorak
95Sara Headley