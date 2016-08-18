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2016 Crescent Vargarda Women's WorldTour - start list

Provisional starters as of August 18

World champion Lizzie Armitstead (Boels Dolmans)

World champion Lizzie Armitstead (Boels Dolmans)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)

2016 Crescent Vargarda Women's WorldTour provisional start list

Alé Cipollini
#Rider Name (Country) Team
1Martina Alzini (Ita) Ale' Cipollini
2Emilia Fahlin (Swe) Ale' Cipollini
3Malgorzta Jasinska (Pol) Ale' Cipollini
4Marta Tagliaferro (Ita) Ale' Cipollini
5Anna Trevisi (Ita) Ale' Cipollini

Bepink
#Rider Name (Country) Team
11Tereza Medvedova (Svk) Bepink
12Amber Neben (USA) Bepink
13Francesca Pattaro (Ita) Bepink
14Ilaria Sanguineti (Ita) Bepink
15Silvia Valsecchi (Ita) Bepink
16Olga Zubelinskaya (Rus) Bepink

Boels Dolmans Cyclingteam
#Rider Name (Country) Team
21Elizabeth Armitstead (GBr) Boels Dolmans Cyclingteam
22Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam
23Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam
24Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam
25Evelyn Stevens (USA) Boels Dolmans Cyclingteam
26Eleonora Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam

BTC City Ljubljana
#Rider Name (Country) Team
31Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
32Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
33Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
34Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana
35Anna Plichta (Pol) BTC City Ljubljana
36Martina Ritter (Aut) BTC City Ljubljana

Canyon SRAM Racing
#Rider Name (Country) Team
41Hannah Barnes (GBr) Canyon SRAM Racing
42Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing
43Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
44Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
45Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing
46Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing

Cervelo Bigla Pro Cycling Team
#Rider Name (Country) Team
51Lisa Klein (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
52Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
53Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
54Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
55Joëlle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
56Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team

Cylance Pro Cycling
#Rider Name (Country) Team
61Rachele Barbieri (Ita) Cylance Pro Cycling
62Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Cylance Pro Cycling
63Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling
64Doris Schweizer (Swi) Cylance Pro Cycling
65Carmen Small (USA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
66Alison Tetrick (USA) Cylance Pro Cycling

Drops Cycling Team
#Rider Name (Country) Team
71Alice Barnes (GBr) Drops Cycling Team
72Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
73Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
74Annabel Simpson (GBr) Drops Cycling Team
75Abigail Van Twisk (GBr) Drops Cycling Team
76Rebecca Womersley (GBr) Drops Cycling Team

Finland
#Rider Name (Country) Team
81Cecilia Aintila (Fin) Finland
82Antonia Grondahl (Fin) Finland
83Minna-Maria Kangas (Fin) Finland
84Suvi Lavonen (Fin) Finland
85Maija Syrja (Fin) Finland
86Rosa Tormanen (Fin) Finland

Hitec Products
#Rider Name (Country) Team
91Tone Hatteland-Lima (Nor) Hitec Products
92Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Hitec Products
93Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products
94Julie Leth (Den) Hitec Products
95Emilie Moberg (Nor) Hitec Products
96Thea Thorsen (Nor) Hitec Products

Lensworld-Zannata
#Rider Name (Country) Team
101Alice Maria Arzuffi (Ita) Lensworld-Zannata
102Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Zannata
103Annelies Dom (Bel) Lensworld-Zannata
104Nina Kessler (Ned) Lensworld-Zannata
105Winanda Spoor (Ned) Lensworld-Zannata
106Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld-Zannata

Norway
#Rider Name (Country) Team
111Katrine Aalerud (Nor) Norway
112Line Marie Gulliksen (Nor) Norway
113Turid Korshavn (Nor) Norway
114Ingrid Moe (Nor) Norway
115Emma Skjerstad (Nor) Norway
116Julie Meyer Solvang (Nor) Norway

Orica-AIS
#Rider Name (Country) Team
121Jessica Allen (Aus) Orica-AIS
122Alexandra Manly (Aus) Orica-AIS
123Loren Rowney (Aus) Orica-AIS
124Sarah Roy (Aus) Orica-AIS
125Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS
126Tayler Wiles (USA) Orica-AIS

Parkhotel Valkenburg Continental Team
#Rider Name (Country) Team
131Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
132Vera Koedooder (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
133Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
134Hanna Solovey (Ukr) Parkhotel Valkenburg Continental Team
135Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
136Natalie Van Gogh (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team

Rabo Liv Women Cycling Team
#Rider Name (Country) Team
141Shara Gillow (Aus) Rabo Liv Women Cycling Team
142Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
143Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
144Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
145Anna Van Der Breggen (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
146Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team

Sweden
#Rider Name (Country) Team
151Malin Berlin (Swe) Sweden
152Ida Erngren (Swe) Sweden
153Frida Knutsson (Swe) Sweden
154Sara Olsson (Swe) Sweden
155Sara Penton (Swe) Sweden
156Emmy Thelberg (Swe) Sweden

Team BMS Birn
#Rider Name (Country) Team
161Camilla Mollerbro Pedersen (Den) Team BMS Birn
162Louise Norman Hansen (Den) Team BMS Birn
163Tine Rasch Hansen (Den) Team BMS Birn
164Christina Siggaard (Den) Team BMS Birn
165Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Team BMS Birn
166Marie Vilmann (Den) Team BMS Birn

Team Liv-Plantur
#Rider Name (Country) Team
171Leah Kirchmann (Can) Team Liv-Plantur
172Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur
173Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur
174Rozanne Slik (Ned) Team Liv-Plantur
175Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur
176Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur

Wiggle High5
#Rider Name (Country) Team
181Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5
182Audrey Cordon-Ragot (Fra) Wiggle High5
183Chloe Hosking (Aus) Wiggle High5
184Danielle King (GBr) Wiggle High5
185Amy Pieters (Ned) Wiggle High5
186Amy Roberts (GBr) Wiggle High5