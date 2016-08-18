2016 Crescent Vargarda Women's WorldTour - start list
Provisional starters as of August 18
2016 Crescent Vargarda Women's WorldTour provisional start list
|#
|Rider Name (Country) Team
|1
|Martina Alzini (Ita) Ale' Cipollini
|2
|Emilia Fahlin (Swe) Ale' Cipollini
|3
|Malgorzta Jasinska (Pol) Ale' Cipollini
|4
|Marta Tagliaferro (Ita) Ale' Cipollini
|5
|Anna Trevisi (Ita) Ale' Cipollini
|#
|Rider Name (Country) Team
|11
|Tereza Medvedova (Svk) Bepink
|12
|Amber Neben (USA) Bepink
|13
|Francesca Pattaro (Ita) Bepink
|14
|Ilaria Sanguineti (Ita) Bepink
|15
|Silvia Valsecchi (Ita) Bepink
|16
|Olga Zubelinskaya (Rus) Bepink
|#
|Rider Name (Country) Team
|21
|Elizabeth Armitstead (GBr) Boels Dolmans Cyclingteam
|22
|Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam
|23
|Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam
|24
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam
|25
|Evelyn Stevens (USA) Boels Dolmans Cyclingteam
|26
|Eleonora Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam
|#
|Rider Name (Country) Team
|31
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|32
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|33
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|34
|Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana
|35
|Anna Plichta (Pol) BTC City Ljubljana
|36
|Martina Ritter (Aut) BTC City Ljubljana
|#
|Rider Name (Country) Team
|41
|Hannah Barnes (GBr) Canyon SRAM Racing
|42
|Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing
|43
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|44
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|45
|Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing
|46
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|#
|Rider Name (Country) Team
|51
|Lisa Klein (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|52
|Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|53
|Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|54
|Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|55
|Joëlle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|56
|Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|61
|Rachele Barbieri (Ita) Cylance Pro Cycling
|62
|Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Cylance Pro Cycling
|63
|Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling
|64
|Doris Schweizer (Swi) Cylance Pro Cycling
|65
|Carmen Small (USA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|66
|Alison Tetrick (USA) Cylance Pro Cycling
|#
|Rider Name (Country) Team
|71
|Alice Barnes (GBr) Drops Cycling Team
|72
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|73
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|74
|Annabel Simpson (GBr) Drops Cycling Team
|75
|Abigail Van Twisk (GBr) Drops Cycling Team
|76
|Rebecca Womersley (GBr) Drops Cycling Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|81
|Cecilia Aintila (Fin) Finland
|82
|Antonia Grondahl (Fin) Finland
|83
|Minna-Maria Kangas (Fin) Finland
|84
|Suvi Lavonen (Fin) Finland
|85
|Maija Syrja (Fin) Finland
|86
|Rosa Tormanen (Fin) Finland
|#
|Rider Name (Country) Team
|91
|Tone Hatteland-Lima (Nor) Hitec Products
|92
|Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Hitec Products
|93
|Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products
|94
|Julie Leth (Den) Hitec Products
|95
|Emilie Moberg (Nor) Hitec Products
|96
|Thea Thorsen (Nor) Hitec Products
|#
|Rider Name (Country) Team
|101
|Alice Maria Arzuffi (Ita) Lensworld-Zannata
|102
|Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Zannata
|103
|Annelies Dom (Bel) Lensworld-Zannata
|104
|Nina Kessler (Ned) Lensworld-Zannata
|105
|Winanda Spoor (Ned) Lensworld-Zannata
|106
|Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld-Zannata
|#
|Rider Name (Country) Team
|111
|Katrine Aalerud (Nor) Norway
|112
|Line Marie Gulliksen (Nor) Norway
|113
|Turid Korshavn (Nor) Norway
|114
|Ingrid Moe (Nor) Norway
|115
|Emma Skjerstad (Nor) Norway
|116
|Julie Meyer Solvang (Nor) Norway
|#
|Rider Name (Country) Team
|121
|Jessica Allen (Aus) Orica-AIS
|122
|Alexandra Manly (Aus) Orica-AIS
|123
|Loren Rowney (Aus) Orica-AIS
|124
|Sarah Roy (Aus) Orica-AIS
|125
|Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS
|126
|Tayler Wiles (USA) Orica-AIS
|#
|Rider Name (Country) Team
|131
|Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|132
|Vera Koedooder (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|133
|Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|134
|Hanna Solovey (Ukr) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|135
|Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|136
|Natalie Van Gogh (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|141
|Shara Gillow (Aus) Rabo Liv Women Cycling Team
|142
|Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|143
|Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|144
|Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|145
|Anna Van Der Breggen (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|146
|Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|151
|Malin Berlin (Swe) Sweden
|152
|Ida Erngren (Swe) Sweden
|153
|Frida Knutsson (Swe) Sweden
|154
|Sara Olsson (Swe) Sweden
|155
|Sara Penton (Swe) Sweden
|156
|Emmy Thelberg (Swe) Sweden
|#
|Rider Name (Country) Team
|161
|Camilla Mollerbro Pedersen (Den) Team BMS Birn
|162
|Louise Norman Hansen (Den) Team BMS Birn
|163
|Tine Rasch Hansen (Den) Team BMS Birn
|164
|Christina Siggaard (Den) Team BMS Birn
|165
|Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Team BMS Birn
|166
|Marie Vilmann (Den) Team BMS Birn
|#
|Rider Name (Country) Team
|171
|Leah Kirchmann (Can) Team Liv-Plantur
|172
|Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur
|173
|Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur
|174
|Rozanne Slik (Ned) Team Liv-Plantur
|175
|Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur
|176
|Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur
|#
|Rider Name (Country) Team
|181
|Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5
|182
|Audrey Cordon-Ragot (Fra) Wiggle High5
|183
|Chloe Hosking (Aus) Wiggle High5
|184
|Danielle King (GBr) Wiggle High5
|185
|Amy Pieters (Ned) Wiggle High5
|186
|Amy Roberts (GBr) Wiggle High5
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