Max Richeze (Quick-Step Floors) took his second consecutive stage victory Sunday at the Vuelta a San Juan with a perfectly timed flyer in the final kilometre, while Trek-Segafredo's Bauke Mollema finished safely in the bunch to seal the overall win.

It was another sweltering afternoon in the Argentine furnace, with organisers taking the decision this morning to take one 16km lap off the circuit-based course around San Juan, and it turned out to be a brutal day of racing.

Trek-Segafredo had to dig deep into their resources to defend the leader’s jersey as Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida) embarked on a day-long breakaway adventure with two lesser known local riders.

"It was a really hard day," Mollema said. "There was lots of suffering because of the weather but also because of the speed – it was a really fast stage. Nibali and the two Sep-San Juan guys did a really strong ride today. Luckily my teammates were really strong and we were able to pull it back."

The trio up front managed to open up a sizeable gap, reaching 1:30 at one point, which put Nibali in the virtual lead of the race. The gap was falling as the riders came across the line for the final lap and Mollema, 45 seconds in arrears by that point, never had to really enter panic mode.

Nibali waved goodbye to his companions and dug deep for a couple more kilometres, but the peloton was advancing and preparing for a bunch sprint – or so they thought.

Quick-Step have been the dominant force this week when it has come to the sprints, but instead of leading out Gaviria or Boonen once again, they sprung a surprise as Richeze pinged out from the pack.

The powerful Argentinian, who won yesterday’s stage 6 after getting into the breakaway, opened up a sizeable gap almost instantly and it was clear Quick-Step had executed their tactics to perfection once again. So convincing was his surge that he had plenty of time to look around, take it all in, and bask in the adulation from his home crowd.

Boonen led the pack home for second, with Androni Giacattoli's Matteo Malucelli in third. Mollema finished the race 14 seconds ahead of Oscar Sevilla (Medellin-Inder) in the general classification and 16 seconds ahead of Rodolfo Torres (Androni Giocattoli-Sidermec).

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 2:16:48 2 Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors 0:00:03 3 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 4 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Abu Dhabi 5 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 6 Jose Luis Rivera (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 7 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain Merida Pro Cycling Team 8 Attilio Viviani (Ita) Italy 9 Daniel Juarez (Arg) Asociacion Civil Mardan 10 Mattia Viel (Ita) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 11 Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 12 Gerardo Tivani (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 13 Juan Pablo Magallanes (Mex) Mexico 14 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 15 Alan Ramirez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 16 Andrés Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 17 Lucas Manuel Gaday (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 18 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 19 Wilmer Dario Rodriguez (Col) Italomat-dogo 20 Oliviero Troia (Ita) Team UAE Abu Dhabi 21 Rene Corella (Mex) Mexico 22 Laureano Rosas (Arg) Argentina 23 Oscar Sevilla (Spa) Medellin - Inder 24 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 25 Emerson Da Silva (Bra) Brazil 26 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 27 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 28 Antonio Molina (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 29 Francisco Chamorro (Arg) Argentina 30 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 31 Pablo Anchieri (Uru) Uruguay 32 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 33 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida Pro Cycling Team 34 Antonio Roberto Cabrera (Chi) Chile 35 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 36 Michele Scartezzini (Ita) Italy 37 Flavio De Luna (Mex) Mexico 38 Eduardo Sepúlveda (Arg) Argentina 39 Enzo Josue Moyano (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 40 Jame Ramirez (Col) Italomat-dogo 41 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 42 Matias Gomez (Uru) Uruguay 43 Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 44 Rui Costa (Por) Team UAE Abu Dhabi 45 Luciano Montivero (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 46 Robigzon Leandro Oyola (Col) Medellin - Inder 47 Javier Montoya (Col) Medellin - Inder 48 Julian Barrientos (Arg) Equipo Bolivia 49 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team 50 Daniel Jaramillo (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 51 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 52 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 53 Omar Azzem (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 54 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 55 Aitor Escobar (Spa) Italomat-dogo 56 Juan Manuel Aguirre (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 57 Rubén Ramos (Arg) Argentina 58 Juan Pablo Dotti (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 59 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 60 Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 61 Julian Arredondo (Col) Nippo - Vini Fantini 62 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team 63 Gaston Emiliano Javier (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 64 Gonzalo Najar (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 65 Przemyslaw Niemiec (Pol) Team UAE Abu Dhabi 66 Joaquin Corbalan (Chi) Chile 67 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team 68 Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team 69 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 70 Emanuel Domingo Guevara (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 71 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 72 Ricardo Julio (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 73 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 74 Eduardo Corte (Mex) Mexico 75 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 76 Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan 77 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 78 Brayan Steven Ramirez (Col) Medellin - Inder 79 Walter Vargas (Col) Medellin - Inder 80 Mauricio Muller (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 81 Diego Gonzalez (Uru) Uruguay 82 Eder Frayre (Mex) Mexico 83 Filippo Ganna (Ita) Team UAE Abu Dhabi 84 Jefferson Cepeda (Ecu) Equipo Bolivia 85 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 86 Alexander Gutierrez (Uru) Uruguay 87 Edison Bravo (Chi) Chile 88 Carlos Cabrera (Uru) Uruguay 89 Daniel Zamora (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 90 Emiliano Ibarra (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 91 Hector Hugo Rangel (Mex) Mexico 92 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 0:00:21 93 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:26 94 Sergio Vega (Spa) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:00:32 95 German Nicolas Tivani (Arg) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 96 Victor Arroyo (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:00:36 97 Emiliano Fernández (Arg) Asociacion Civil Mardan 98 Pedro Gonzalez (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 0:00:39 99 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 0:00:49 100 Alejandro Saquilan (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:01:37 101 Nicolò Pacinotti (Ita) Bardiani CSF 0:01:59 102 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:02:15 103 Federico Sartor (Ita) Italy 0:04:52 104 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 0:05:24 105 Francesco Lamon (Ita) Italy 0:06:20 106 Victor Olivarez (Chi) Chile 0:07:26 107 Julian Paulo Gaday (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 108 Nahuel Soares De Lima (Uru) Uruguay 109 Nicolas Gonzales (Chi) Chile 110 Adrián Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 0:07:45 111 Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 112 Stanimir Cholakov (Rus) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 113 Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina 114 Nicolás Naranjo (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 115 Franco German Lopez (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 116 Felipe Penalosa (Chi) Chile 0:08:37 117 Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo 0:08:42 118 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 0:08:45 119 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:08:46 120 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina 0:08:55 121 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:08:59 122 Miguel Benito (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:09:29 123 Héctor Lucero (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito DNF Maximiliano Ezequiel Navarrete (Arg) Argentina DNF Juan Molina (Arg) Argentina DNF Ignacio De Jesús Prado (Mex) Sindicato Empleados Públicos of San Juan DNF Andrey Sartassov (Rus) Sindicato Empleados Públicos of San Juan DNF Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team DNF Carlos Alzate (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team DNF César Sigura (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan DNF Mauro Abel Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima DNF Marvin Orlando Angarita (Col) Equipo Bolivia DNF Sebastian Martin Junior Trillini (Arg) Italomat-dogo

Sprint 1 - 42.8km # Rider Name (Country) Team Result 1 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain Merida Pro Cycling Team 3 pts 2 Julian Barrientos (Arg) Equipo Bolivia 2 3 Juan Pablo Dotti (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 1

Sprint 2 - 90.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Gonzalo Najar (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 3 pts 2 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team 2 3 Juan Pablo Dotti (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Quick - Step Floors 6:50:30 2 Municipalidad De 0:00:03 3 Uae Abu Dhabi 4 Sel. Mexico 5 Androni Giocattoli 6 Bahrain - Merida 7 Sel. Argentina 8 Municipalidad De 9 Italomat-Dogo 10 Nippo - Vini Fantini 11 Medellin - Inder 12 Los Cascos Esco - 13 Caja Rural - Seguros 14 A.C. Virgen De Fatima 15 Unitedhealthcare 16 Sel. Uruguay 17 Wilier Triestina 18 Sep-San Juan 19 Sel. Chile 20 Asociacion Civil 0:00:36 21 Unieuro Trevigiani- 0:01:01 22 Bardiani Csf 0:01:59 23 Sel. Italia 0:04:52 24 Trek - Segafredo 0:09:28

Final General Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 20:19:00 2 Oscar Sevilla (Spa) Medellin - Inder 0:00:14 3 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:16 4 Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 0:00:20 5 Rui Costa (Por) Team UAE Abu Dhabi 0:00:26 6 Laureano Rosas (Arg) Argentina 0:00:27 7 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain Merida Pro Cycling Team 0:00:49 8 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team 0:01:15 9 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:01:29 10 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 0:01:31 11 Eduardo Sepúlveda (Arg) Argentina 0:01:49 12 Enzo Josue Moyano (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 0:02:04 13 Juan Pablo Dotti (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 0:02:20 14 Julian Barrientos (Arg) Equipo Bolivia 0:02:21 15 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:36 16 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida Pro Cycling Team 0:03:07 17 Gonzalo Najar (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 0:03:10 18 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 0:03:33 19 Juan Pablo Magallanes (Mex) Mexico 0:03:38 20 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team 21 Eduardo Corte (Mex) Mexico 0:03:46 22 Daniel Jaramillo (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:03:50 23 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:04:02 24 Luciano Montivero (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 0:04:08 25 Jame Ramirez (Col) Italomat-dogo 0:04:18 26 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:04:19 27 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:04:21 28 Brayan Steven Ramirez (Col) Medellin - Inder 0:04:29 29 Rubén Ramos (Arg) Argentina 0:04:45 30 Javier Montoya (Col) Medellin - Inder 0:05:20 31 Przemyslaw Niemiec (Pol) Team UAE Abu Dhabi 0:05:25 32 Jefferson Cepeda (Ecu) Equipo Bolivia 0:05:33 33 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:05:43 34 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:05:49 35 Robigzon Leandro Oyola (Col) Medellin - Inder 36 Michele Scartezzini (Ita) Italy 0:06:16 37 Antonio Molina (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:06:58 38 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:06:59 39 Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors 0:07:15 40 Flavio De Luna (Mex) Mexico 0:07:16 41 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:07:54 42 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 0:08:08 43 Daniel Zamora (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 0:08:20 44 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:08:23 45 Carlos Cabrera (Uru) Uruguay 0:08:33 46 Julian Arredondo (Col) Nippo - Vini Fantini 0:08:47 47 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:08:56 48 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:10:25 49 Eder Frayre (Mex) Mexico 0:11:16 50 Andrés Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 0:11:59 51 Alan Ramirez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 0:12:09 52 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 0:13:27 53 Walter Vargas (Col) Medellin - Inder 0:13:45 54 Oliviero Troia (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:13:55 55 Edison Bravo (Chi) Chile 0:13:57 56 Emerson Da Silva (Bra) Brazil 0:14:20 57 Emanuel Domingo Guevara (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 0:14:46 58 Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:14:52 59 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:14:58 60 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 0:15:00 61 Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team 0:15:27 62 German Nicolas Tivani (Arg) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:15:56 63 Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:16:10 64 Filippo Ganna (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:16:32 65 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:17:02 66 Daniel Juarez (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:17:09 67 Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo 0:17:30 68 Alexander Gutierrez (Uru) Uruguay 0:17:52 69 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina 0:18:48 70 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:18:55 71 Ricardo Julio (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 0:19:56 72 Mattia Viel (Ita) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:20:07 73 Mauricio Muller (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 0:20:10 74 Attilio Viviani (Ita) Italy 0:20:37 75 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 0:20:42 76 Jose Luis Rivera (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 0:20:47 77 Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:21:12 78 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:21:28 79 Emiliano Ibarra (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 0:21:33 80 Pedro Gonzalez (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 0:21:49 81 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team 0:22:12 82 Sergio Vega (Spa) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:23:09 83 Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina 0:23:31 84 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:24:03 85 Nahuel Soares De Lima (Uru) Uruguay 0:24:28 86 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:24:30 87 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:25:09 88 Omar Azzem (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 0:25:50 89 Miguel Benito (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:26:22 90 Gaston Emiliano Javier (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 0:26:48 91 Franco German Lopez (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 0:27:26 92 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 0:27:45 93 Adrián Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 0:29:12 94 Nicolás Naranjo (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 0:29:31 95 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:33:15 96 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:33:54 97 Lucas Manuel Gaday (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 0:33:59 98 Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:34:20 99 Rene Corella (Mex) Mexico 0:34:31 100 Hector Hugo Rangel (Mex) Mexico 0:34:32 101 Wilmer Dario Rodriguez (Col) Italomat-dogo 0:34:55 102 Antonio Roberto Cabrera (Chi) Chile 0:35:10 103 Aitor Escobar (Spa) Italomat-dogo 0:35:16 104 Diego Gonzalez (Uru) Uruguay 0:35:24 105 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:35:28 106 Joaquin Corbalan (Chi) Chile 0:35:42 107 Matias Gomez (Uru) Uruguay 0:35:59 108 Francisco Chamorro (Arg) Argentina 0:36:11 109 Federico Sartor (Ita) Italy 0:36:23 110 Nicolò Pacinotti (Ita) Bardiani CSF 0:36:32 111 Pablo Anchieri (Uru) Uruguay 0:36:33 112 Alejandro Saquilan (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:37:28 113 Gerardo Tivani (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 0:38:37 114 Francesco Lamon (Ita) Italy 0:41:32 115 Victor Olivarez (Chi) Chile 0:41:40 116 Héctor Lucero (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 0:43:00 117 Felipe Penalosa (Chi) Chile 0:44:09 118 Julian Paulo Gaday (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 0:44:32 119 Juan Manuel Aguirre (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 0:51:56 120 Emiliano Fernández (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:52:15 121 Victor Arroyo (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:53:16 122 Stanimir Cholakov (Rus) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:53:47 123 Nicolas Gonzales (Chi) Chile 0:58:52

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Franco German Lopez (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 17 pts 2 Pedro Gonzalez (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 13 3 Rui Costa (Por) Team UAE Abu Dhabi 10 4 Omar Azzem (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 8 5 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 8 6 Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 7 7 Oscar Sevilla (Spa) Medellin - Inder 4 8 Brayan Steven Ramirez (Col) Medellin - Inder 3

Sprint Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolás Naranjo (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 11 pts 2 Franco German Lopez (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 8 3 Gerardo Tivani (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 7 4 Jose Luis Rivera (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 6 5 Emiliano Ibarra (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 5 6 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain Merida Pro Cycling Team 3 7 Gonzalo Najar (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 3 8 German Nicolas Tivani (Arg) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 3

Best U23 Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 20:20:29 2 Javier Montoya (Col) Medellin - Inder 0:03:51 3 Jefferson Cepeda (Ecu) Equipo Bolivia 0:04:04 4 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:05:30 5 Andrés Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 0:10:30 6 German Nicolas Tivani (Arg) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:14:27 7 Filippo Ganna (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:15:03 8 Alexander Gutierrez (Uru) Uruguay 0:16:23

Best Argentine Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 20:19:20 2 Laureano Rosas (Arg) Argentina 0:00:07 3 Eduardo Sepúlveda (Arg) Argentina 0:01:29 4 Enzo Josue Moyano (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 0:01:44 5 Juan Pablo Dotti (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 0:02:00 6 Julian Barrientos (Arg) Equipo Bolivia 0:02:01 7 Gonzalo Najar (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 0:02:50 8 Luciano Montivero (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 0:03:48

Best San Juan Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 20:19:20 2 Luciano Montivero (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 0:03:48 3 Rubén Ramos (Arg) Argentina 0:04:25 4 Daniel Zamora (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 0:08:00 5 Andrés Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 0:11:39 6 Alan Ramirez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 0:11:49 7 German Nicolas Tivani (Arg) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:15:36 8 Ricardo Julio (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 0:19:36