Image 1 of 31 Jonathan Hivert (Sojasun) celebrates his second stage win in Ruta del Sol (Image credit: Alberto Brevers) Image 2 of 31 Maté gives a flower to the podium girl (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 3 of 31 The peloton head through the feedzone (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 4 of 31 Katusha driving the peloton thru the last kilometer (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 5 of 31 Katusha driving the peloton thru the last kilometer (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 6 of 31 Tim Wellens pushes Bart De Clercq in the last kilometer (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 7 of 31 Robert Gesink was dropped on the last climb (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 8 of 31 Mark Renshaw (Blanco) (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 9 of 31 Hivert sprints for the win (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 10 of 31 Clément Lhotellerie (Colba-Superano Ham) (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 11 of 31 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 12 of 31 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 13 of 31 Alejandro Valverde (Movistar Team) (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 14 of 31 Alejandro Valverde (Movistar Team) (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 15 of 31 Luis Angel Mate Mardones (Cofidis, Solutions Credits) (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 16 of 31 Egoitz, Caja Rural's masseur, gives a bag to Marcos García (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 17 of 31 Fredrik Kessiakoff and Kevin Seeldraeyers (Astana) (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 18 of 31 Van den Broeck, Quintana and Kessiakoff (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 19 of 31 The peloton, driven by Movistar, in the feeding zone (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 20 of 31 The breakaway riders (Gómez, Lhotellerie, Mas) going through the feeding zone (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 21 of 31 (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 22 of 31 Cheng Ji, first Chinese rider to compete in the Vuelta a Andalucia (Image credit: Ruta de Sol a Sol) Image 23 of 31 The day's breakaway in the Ruta del Sol (Image credit: Alberto Brevers) Image 24 of 31 Jonathan Hivert (Sojarsun) triumphs for the second day in a row (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 31 Luis Angel Mate Mardones (Team Cofidis) in polka dots (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 31 Tyler Farrar (Garmin - Sharp) (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 31 Race leader Alejandro Valverde Belmonte (Team Movistar) on the podium (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 31 Tim Wellens and Jurgen Van Den Broeck (Team Lotto Belisol) (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 31 Jonathan Hivert (Sojarsun) wins stage 2 (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 31 Jonathan Hivert (Sojasun) wins the second stage ahead of Tyler Farrar (Garmin Sharp) (Image credit: Alberto Brevers) Image 31 of 31 Alejandro Valverde (Movistar) remains in the race lead at Ruta del Sol (Image credit: Alberto Brevers)

Sojasun sprinter Jonathan Hivert claimed his second consecutive stage win of the Ruta del Sol, winning the 194.2km stage to Montilla ahead of Tyler Farrar (Garmin-Sharp) and Francesco Lasca (Caja Rural).

It is Hivert's third win of the season - the 27-year-old also won the Etoile de Bessèges overall despite not taking out any stage wins there.

Prologue winner Alejandro Valverde (Movistar) remained in the overall lead of the race, with a seven-second advantage on Jurgen Van den Broeck (Lotto Belisol) and four more on Bauke Mollema (Blanco).

"I'm happy - I had never won a stage race, and then I made it happen in Bessèges. I had never won two days in a row, now I have. I had never won more than two races in the same season: it is done. I think I can go on holiday now!" Hivert joked.

"I was well protected. I was pulled along and never had to be in the wind, and in the end I was not tired. I was delivered to the base of the last climb by Maxime Méderel, Yannick Talabardon and Jimmy Engoulvent. The summit was to two kilometers from the finish and the slope was hard. A lot of riders were forced to zig zag... Then the sprint went from very far out, and there was wind from the front. I took a little long to come out, but at 100 metres, I had already reaccelerated past everyone, and I thought to myself 'if I have a guy in my wake, he's coming jump me', but no one had taken my wheel!"

Full Results 1 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 4:48:37 2 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 3 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 4 Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 5 Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling Team 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 7 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 8 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol 9 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 10 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 11 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 12 Iker Camano Ortuzar (Spa) Team NetApp-Endura 13 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 14 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 16 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 17 Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura 18 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 19 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Argos-Shimano 20 Tom Dumoulin (Ned) Team Argos-Shimano 21 Simon Geschke (Ger) Team Argos-Shimano 22 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 23 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice 24 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha 25 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 26 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 27 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 28 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol 29 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 30 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural 31 Enzo Moyano (Arg) Caja Rural 32 Simon Spilak (Slo) Katusha 33 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol 34 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 35 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 36 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 37 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol 38 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team NetApp-Endura 39 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team 40 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 41 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 42 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 43 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 44 Andreas Klier (Ger) Garmin-Sharp 45 David Belda Garcia (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 46 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 47 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 48 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 49 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 50 Jean-Lou Paiani (Fra) Sojasun 51 Yury Trofimov (Rus) Katusha 52 Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha 53 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp-Endura 0:00:26 54 Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 55 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol 0:00:30 56 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 57 Moises Duenas Nevado (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 58 Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 0:00:45 59 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 60 Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team 61 Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol 62 Maxim Belkov (Rus) Katusha 63 David Tanner (Aus) Blanco Pro Cycling Team 64 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp-Endura 65 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Wanty 66 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 67 Darío Hernández (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 68 Maxime Mederel (Fra) Sojasun 69 Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 70 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp-Endura 0:01:00 71 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Argos-Shimano 72 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 73 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Polsat Polkowice 74 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 75 Robert Hunter (RSA) Garmin-Sharp 0:01:06 76 Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs-Wanty 77 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin-Sharp 78 Will Routley (Can) Accent Jobs-Wanty 79 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 80 Mark Renshaw (Aus) Blanco Pro Cycling Team 0:01:25 81 Leopold Konig (Cze) Team NetApp-Endura 0:01:36 82 Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team 0:01:53 83 Karol Domagalski (Pol) Caja Rural 0:02:16 84 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:02:26 85 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 86 Joost Van Leijen (Ned) Lotto Belisol 0:02:27 87 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:02:36 88 Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Polsat Polkowice 89 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:13 90 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 91 Pablo Torres Muino (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 92 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural 0:03:17 93 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 0:03:41 94 Adrian Kurek (Pol) CCC Polsat Polkowice 95 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 0:04:21 96 Luca Paolini (Ita) Katusha 0:04:41 97 Danilo Napolitano (Ita) Accent Jobs-Wanty 98 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 99 Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:04:43 100 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:06:43 101 Clément Lhotellerie (Fra) Colba-Superano Ham 0:06:47 102 Steve Bekaert (Bel) Burgos BH-Castilla y Leon 0:08:08 103 Martijn Maaskant (Ned) Garmin-Sharp 0:08:09 104 Andy Cappelle (Bel) Accent Jobs-Wanty 105 Johan Vansummeren (Bel) Garmin-Sharp 106 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 107 Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural 108 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 109 Ji Cheng (Chn) Team Argos-Shimano 110 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 111 Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice 112 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Wanty 113 Vladimir Gusev (Rus) Katusha 0:08:21 114 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 0:11:30 115 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Argos-Shimano 0:11:42 DNF Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team DNF Nick Nuyens (Bel) Garmin-Sharp DNF Cyril Lemoine (Fra) Sojasun DNF James Mowatt (Aus) Colba-Superano Ham DNF Thomas Degand (Bel) Accent Jobs-Wanty DNF Aron Kremer (Ned) Colba-Superano Ham

Points 1 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 25 pts 2 Tyler Farrar (USA) Garmin - Sharp 20 3 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 16 4 Grega Bole (Slo) Vacansoleil - DCM 14 5 Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling 12 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana 10 7 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 9 8 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol 8 9 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 7 10 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 6 11 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 5 12 Iker Camaño (Spa) Team NetApp - Endura 4 13 Juan J Lobato (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 14 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil - DCM 2 15 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 1

Sprint 1 - Arahal, 78.7km 1 Luis Mas (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 3 pts 2 Clement Lhotellerie (Fra) Colba Superano Ham 2 3 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 1

Sprint 2 - Écija, 143.2km 1 Luis Mas (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 3 pts 2 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 2 3 Clement Lhotellerie (Fra) Colba Superano Ham 1

Mountain 1 - Alto de Santaella (Cat. 3) 167.8km 1 Clement Lhotellerie (Fra) Colba Superano Ham 3 pts 2 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 2 3 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil - DCM 1

Mountain 2 - Alto de Montalban (Cat. 3) 181.5km 1 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 3 pts 2 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana 2 3 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 1

Mountain 3 - Alto del Fontanar (Cat. 3) 191.6km 1 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol 3 pts 2 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 2 3 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol 1

Teams 1 Topsport Vlaanderen-Baloise 14:25:51 2 Movistar Team 3 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 Euskaltel-Euskadi 5 Team Argos-Shimano 6 Caja Rural 7 Team NetApp-Endura 8 Lotto Belisol 9 Cofidis, Solutions Credits 10 Sojasun 11 Astana Pro Team 12 Katusha 13 Garmin-Sharp 0:01:06 14 Burgos BH-Castilla y Leon 0:01:15 15 Blanco Pro Cycling Team 0:01:30 16 CCC Polsat Polkowice 0:02:00 17 Accent Jobs-Wanty 0:02:57

General classification after stage 2 1 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 9:01:59 2 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol 0:00:07 3 Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling 0:00:11 4 Simon Spilak (Slo) Katusha 0:00:12 5 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol 0:00:17 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana 0:00:19 7 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:00:22 8 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:24 9 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 0:00:25 10 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:00:30 11 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice 12 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 0:00:31 13 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:00:38 14 Mikel Nieve (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:43 15 David Arroyo (Spa) Caja Rural 0:01:01 16 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana 17 David Belda (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:01:05 18 Simone Ponzi (Ita) Astana 0:01:11 19 Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling 0:01:31 20 Janez Brajkovic (Slo) Astana 0:01:35 21 Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol 0:01:38 22 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil - DCM 0:01:43 23 Jon Izagirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:45 24 Daniel Moreno (Spa) Katusha 0:01:46 25 Simon Geschke (Ger) Argos - Shimano 0:01:50 26 Grega Bole (Slo) Vacansoleil - DCM 0:01:52 27 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil - DCM 0:01:58 28 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol 0:01:59 29 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 0:02:00 30 Rubén Plaza (Spa) Movistar Team 0:02:04 31 Mikel Landa (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:07 32 Igor Anton (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:10 33 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 34 Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 35 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol 0:02:16 36 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:18 37 David De La Cruz (Spa) Team NetApp - Endura 0:02:21 38 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol 0:02:22 39 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:31 40 Jan Barta (Cze) Team NetApp - Endura 0:06:38 41 Iker Camaño (Spa) Team NetApp - Endura 0:06:48 42 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp - Endura 0:07:20 43 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp - Endura 0:08:06 44 Karol Domagalski (Pol) Caja Rural 0:09:07 45 Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:10:01 46 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:10:04 47 Marcos García (Spa) Caja Rural 0:10:22 48 Steve Bekaert (Bel) Burgos BH-Castilla y Leon 0:10:50 49 Tyler Farrar (USA) Garmin - Sharp 0:11:12 50 Tom Dumoulin (Ned) Argos - Shimano 0:11:24 51 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:11:26 52 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:11:27 53 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Argos - Shimano 54 Xavier Florencio (Spa) Katusha 0:11:33 55 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:11:34 56 Andreas Klier (Ger) Garmin - Sharp 0:11:35 57 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:11:36 58 Jean-Lou Paiani (Fra) Sojasun 0:11:40 59 Yury Trofimov (Rus) Katusha 0:11:47 60 Maxim Belkov (Rus) Katusha 0:12:03 61 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel - Euskadi 0:12:05 62 Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana 63 Moisés Dueñas (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:12:14 64 David Tanner (Aus) Blanco Pro Cycling 0:12:25 65 Robert Hunter (RSA) Garmin - Sharp 0:12:29 66 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling 0:12:31 67 Maxime Mederel (Fra) Sojasun 0:12:34 68 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:12:42 69 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:12:44 70 Enrico Gasparotto (Ita) Astana 0:12:45 71 Johannes Fröhlinger (Ger) Argos - Shimano 72 Will Routley (Can) Accent Jobs-Wanty 0:12:48 73 Leopold Konig (Cze) Team NetApp - Endura 0:13:16 74 Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs-Wanty 0:13:17 75 Clement Lhotellerie (Fra) Colba Superano Ham 0:13:37 76 Francesco Gavazzi (Ita) Astana 0:13:39 77 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling 0:13:43 78 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling 0:13:48 79 Joost Van Leijen (Ned) Lotto Belisol 0:13:57 80 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:14:16 81 Pablo Torres (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:15:02 82 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil - DCM 0:15:38 83 Luca Paolini (Ita) Katusha 0:16:15 84 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp - Endura 0:16:33 85 Dario Hernandez (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:16:56 86 Enzo Moyano (Arg) Caja Rural 0:18:08 87 Juan J Lobato (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:18:11 88 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil - DCM 0:18:13 89 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 0:18:23 90 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:19:05 91 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin - Sharp 92 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:19:09 93 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:19:11 94 Maurits Lammereink (Ned) Vacansoleil - DCM 0:19:39 95 Mark Renshaw (Aus) Blanco Pro Cycling 0:19:40 96 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural 97 Luis Mas (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:21:17 98 Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 0:21:29 99 Adrian Kurek (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:21:45 100 Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:22:15 101 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 0:22:33 102 José Iván Gutiérrez (Spa) Movistar Team 0:22:36 103 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 0:23:04 104 Danilo Napolitano (Ita) Accent Jobs-Wanty 0:23:18 105 Jesus Del Pino (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:25:26 106 Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:26:12 107 Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice 108 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Sharp 0:26:16 109 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:26:19 110 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Sharp 0:26:26 111 Cheng Ji (Chn) Argos - Shimano 0:26:33 112 Andy Cappelle (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:26:46 113 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:26:55 114 Vladimir Gusev (Rus) Katusha 0:29:02 115 Jonas Ahlstrand (Swe) Argos - Shimano 0:29:55

Points classification 1 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 50 pts 2 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 45 3 Tyler Farrar (USA) Garmin - Sharp 36 4 Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling 34 5 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol 32 6 Simon Spilak (Slo) Katusha 21 7 Jakob Fuglsang (Den) Astana 19 8 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 16 9 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 16 10 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol 14 11 Simone Ponzi (Ita) Astana 14 12 Grega Bole (Slo) Vacansoleil - DCM 14 13 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice 12 14 Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 12 15 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling 10 16 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 9 17 Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling 8 18 Maxim Belkov (Rus) Katusha 8 19 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil - DCM 7 20 Mikel Nieve (Spa) Euskaltel - Euskadi 6 21 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 6 22 Jan Barta (Cze) Team NetApp - Endura 5 23 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 5 24 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 4 25 Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 26 Iker Camaño (Spa) Team NetApp - Endura 4 27 David Belda (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 3 28 Jon Izagirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 29 Juan J Lobato (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 30 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 2 31 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil - DCM 2 32 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 1 33 Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana 1

Sprint classification 1 Luis Mas (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 9 pts 2 Jakob Fuglsang (Den) Astana 3 3 Clement Lhotellerie (Fra) Colba Superano Ham 3 4 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 3 5 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana 2 6 Enzo Moyano (Arg) Caja Rural 2 7 Janez Brajkovic (Slo) Astana 1 8 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 1

Mountains classification 1 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 13 pts 2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 10 3 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol 9 4 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 6 5 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol 5 6 Enzo Moyano (Arg) Caja Rural 4 7 Clement Lhotellerie (Fra) Colba Superano Ham 3 8 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 3 9 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana 2 10 Igor Anton (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 11 Luis Mas (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 2 12 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 1 13 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil - DCM 1

Combination classification 1 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol 2 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 3 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol 4 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 5 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 6 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil - DCM 7 Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling 8 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 9 Simon Spilak (Slo) Katusha 10 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 11 Jakob Fuglsang (Den) Astana 12 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 13 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice 14 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana 15 Simone Ponzi (Ita) Astana 16 Mikel Nieve (Spa) Euskaltel - Euskadi 17 Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling 18 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 19 Grega Bole (Slo) Vacansoleil - DCM 20 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil - DCM 21 Igor Anton (Spa) Euskaltel - Euskadi 22 David Belda (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 23 Jon Izagirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 24 Tyler Farrar (USA) Garmin - Sharp 25 Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 26 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 27 Jan Barta (Cze) Team NetApp - Endura 28 Iker Camaño (Spa) Team NetApp - Endura 29 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 30 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 31 Maxim Belkov (Rus) Katusha 32 Clement Lhotellerie (Fra) Colba Superano Ham 33 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 34 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling 35 Enzo Moyano (Arg) Caja Rural 36 Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana 37 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 38 Luis Mas (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 39 Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 40 Juan J Lobato (Spa) Euskaltel - Euskadi 41 David Arroyo (Spa) Caja Rural 42 Janez Brajkovic (Slo) Astana 43 Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol 44 Daniel Moreno (Spa) Katusha 45 Simon Geschke (Ger) Argos - Shimano 46 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil - DCM 47 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol 48 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 49 Rubén Plaza (Spa) Movistar Team 50 Mikel Landa (Spa) Euskaltel - Euskadi 51 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 52 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol 53 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 54 David De La Cruz (Spa) Team NetApp - Endura 55 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol 56 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 57 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp - Endura 58 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp - Endura 59 Karol Domagalski (Pol) Caja Rural 60 Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel - Euskadi 61 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 62 Marcos García (Spa) Caja Rural 63 Steve Bekaert (Bel) Burgos BH-Castilla y Leon 64 Tom Dumoulin (Ned) Argos - Shimano 65 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Argos - Shimano 66 Xavier Florencio (Spa) Katusha 67 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 68 Andreas Klier (Ger) Garmin - Sharp 69 Jean-Lou Paiani (Fra) Sojasun 70 Yury Trofimov (Rus) Katusha 71 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel - Euskadi 72 Moisés Dueñas (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 73 David Tanner (Aus) Blanco Pro Cycling 74 Robert Hunter (RSA) Garmin - Sharp 75 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling 76 Maxime Mederel (Fra) Sojasun 77 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 78 Enrico Gasparotto (Ita) Astana 79 Johannes Fröhlinger (Ger) Argos - Shimano 80 Will Routley (Can) Accent Jobs-Wanty 81 Leopold Konig (Cze) Team NetApp - Endura 82 Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs-Wanty 83 Francesco Gavazzi (Ita) Astana 84 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling 85 Joost Van Leijen (Ned) Lotto Belisol 86 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice 87 Pablo Torres (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 88 Luca Paolini (Ita) Katusha 89 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp - Endura 90 Dario Hernandez (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 91 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil - DCM 92 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Polsat Polkowice 93 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin - Sharp 94 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Wanty 95 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 96 Maurits Lammereink (Ned) Vacansoleil - DCM 97 Mark Renshaw (Aus) Blanco Pro Cycling 98 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural 99 Adrian Kurek (Pol) CCC Polsat Polkowice 100 Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Polsat Polkowice 101 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 102 José Iván Gutiérrez (Spa) Movistar Team 103 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 104 Danilo Napolitano (Ita) Accent Jobs-Wanty 105 Jesus Del Pino (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 106 Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 107 Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice 108 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Sharp 109 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 110 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Sharp 111 Cheng Ji (Chn) Argos - Shimano 112 Andy Cappelle (Bel) Accent Jobs-Wanty 113 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Wanty 114 Vladimir Gusev (Rus) Katusha 115 Jonas Ahlstrand (Swe) Argos - Shimano

Andalucian rider classification 1 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 9:02:21 2 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 0:00:09 3 Juan J Lobato (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:17:49 4 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural 0:19:18

Spanish rider classification 1 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 9:01:59 2 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:00:22 3 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 0:00:31 4 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:00:38 5 Mikel Nieve (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:43 6 David Arroyo (Spa) Caja Rural 0:01:01 7 David Belda (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:01:05 8 Jon Izagirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:45 9 Daniel Moreno (Spa) Katusha 0:01:46 10 Rubén Plaza (Spa) Movistar Team 0:02:04 11 Mikel Landa (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:07 12 Igor Anton (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:10 13 David De La Cruz (Spa) Team NetApp - Endura 0:02:21 14 Iker Camaño (Spa) Team NetApp - Endura 0:06:48 15 Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:10:01 16 Marcos García (Spa) Caja Rural 0:10:22 17 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:11:26 18 Xavier Florencio (Spa) Katusha 0:11:33 19 Moisés Dueñas (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:12:14 20 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling 0:12:31 21 Pablo Torres (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:15:02 22 Dario Hernandez (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:16:56 23 Juan J Lobato (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:18:11 24 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural 0:19:40 25 Luis Mas (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:21:17 26 José Iván Gutiérrez (Spa) Movistar Team 0:22:36 27 Jesus Del Pino (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon 0:25:26 28 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:26:19