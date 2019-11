Image 1 of 3 Jens Voigt (Saxo Bank) outsprints breakaway companion Rein Taaramae (Cofidis) to win stage four. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 3 Jens Voigt (Saxo Bank) wins the Volta Catalunya's fourth stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 3 Jens Voigt (Saxo Bank) is all smiles on the podium following his stage victory. (Image credit: Bettini Photo)

Jens Voigt (Saxo Bank) won the Volta Catalunya's fourth stage today, outsprinting breakaway companion Rein Taaramae (Cofidis) in Ascó.

Milram's Paul Voß, winner of stage one, took the field sprint for third place 34 seconds later ahead of Michel Kreder (Garmin-Transitions) and David Loosli (Lampre).

"I am very happy about this win and I think it's the perfect answer to our bad luck yesterday where Fränk [Schleck] was stopped by a crash," said Voigt. "I knew that Taaramäe wanted to get to the finish line as fast as possible to gain time in the overall standings to get on the podium so he was really digging deep to keep up the pace. On the finish line, I could easily go past him."

"It was another tough stage with rocket speed," said Team Saxo Bank directeur sportif Kim Andersen. "The first hundred kilometers were done in less than two hours and the average speed on the finish line was no less than astonishing 45 km/h. Actually, Jens was dropped early on the stage but made it back to the group and right away he said to me that he wanted to go. And so he did - with big success."

Overnight race leader Joaquin Rodriguez (Team Katusha) remains atop general classification and holds a 10-second advantage over Xavier Tondo (Cervelo Test Team). Following his successful escape, Taaramae jumped from seventh to third overall and trails Rodriguez by 46 seconds.

Alt de Paumeres proves decisive

The 38-year-old German's winning move occurred on the peloton's second ascent of the Category 2 Alt de Paumeres, with its summit coming 20.8km from the finish. Voigt bridged solo from the field to a four-man breakaway containing Vladimir Efimkin (AG2R La Mondiale), Thibaut Pinot (Française Des Jeux), Francesco Bellotti (Liquigas-Doimo) and Jurgen Van De Walle (Quick Step) on the slopes of the Alt de Paumeres. The quartet were the remnants of an eight-man break which escaped the peloton 55km into the stage.

Voigt set a furious pace on the climb and dropped his breakaway companions one-by-one, with Efimkin the last to succumb. The German crossed the summit alone and was joined on the descent by Taaramae and Roman Kreuziger (Liquigas-Doimo), who crested the summit second and third respectively.

With 15km remaining the leading trio held a 15-second advantage over the field, with race leader Joaquin Rodriguez's Katusha squad prominent at the head of the 60-rider strong peloton.

Voigt and Taaramae dropped Kreuziger three kilometres later and despite being a man down the duo managed to increase their lead to 20 seconds over their pursuers.

Kreuziger was swept up by the field with 10 kilometres to go, but the peloton continued to lose ground to the leading duo as Taaramae forced the pace, trying to eke out every second he could on his general classification rivals.

At the finish in Ascó the cagey Voigt dispatched Taaramae in the sprint for the German's first victory of the season.

Full Results 1 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 4:43:28 2 Rein Taaramae (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 3 Paul Voss (Ger) Team Milram 0:00:34 4 Michel Kreder (Ned) Garmin - Transitions 5 David Loosli (Ita) Lampre-Farnese Vini 6 Jérémy Roy (Fra) Française Des Jeux 7 Josep Jufre (Spa) Astana 8 Daniel Moreno (Spa) Omega Pharma-Lotto 9 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 10 Igor Anton (Spa) Euskaltel - Euskadi 11 Manuele Mori (Ita) Lampre-Farnese Vini 12 Oscar Pereiro (Spa) Astana 13 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 14 Manuel Vazquez (Spa) Andalucia - Cajasur 15 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank 16 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Doimo 17 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 18 Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha 19 Eros Capecchi (Ita) Footon-Servetto 20 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 21 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions 22 Paolo Tiralongo (Ita) Astana 23 Sébastien Minard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 24 Ivan Velasco (Spa) Euskaltel - Euskadi 25 Jose Alberto Benitez (Spa) Footon-Servetto 26 Pieter Weening (Ned) Rabobank 27 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne 28 Sandy Casar (Fra) Française Des Jeux 29 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 30 Janez Brajkovic (Slo) Team Radioshack 31 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 32 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 33 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo 34 Chris Sørensen (Den) Team Saxo Bank 35 Arkaitz Duran (Spa) Footon-Servetto 36 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 37 Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha 38 Christian Vande Velde (USA) Garmin - Transitions 39 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 40 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Team HTC - Columbia 41 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 42 Rémy Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 43 Stef Clement (Ned) Rabobank 44 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 45 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank 46 Xavier Tondo (Spa) Cervelo Test Team 47 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 48 Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack 49 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 50 Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank 51 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 52 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 53 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 54 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 55 Haimar Zubeldia (Spa) Team Radioshack 56 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 57 David Arroyo (Spa) Caisse d'Epargne 58 Iñigo Cuesta (Spa) Cervelo Test Team 59 Tadej Valjavec (Slo) AG2R La Mondiale 60 Joan Horrach (Spa) Team Katusha 61 Javier Moreno (Spa) Andalucia - Cajasur 62 Aitor Perez (Spa) Footon-Servetto 63 Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia 0:02:13 64 Andrey Zeits (Kaz) Astana 65 Delio Fernandez Cruz (Spa) Xacobeo Galicia 66 Luis Pasamontes (Spa) Caisse d'Epargne 67 Jose Angel Gomez (Spa) Andalucia - Cajasur 68 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 69 Dario Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 70 Brian Vandborg (Den) Liquigas-Doimo 71 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC - Columbia 72 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 73 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 74 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 75 Stefan Denifl (Aut) Cervelo Test Team 76 Carlos Sastre (Spa) Cervelo Test Team 77 Chris Froome (RSA) Sky Professional Cycling Team 78 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 79 Sergey Renev (Kaz) Astana 80 Thomas Peterson (USA) Garmin - Transitions 81 Egor Silin (Rus) Team Katusha 82 Addy Engels (Ned) Quick Step 83 Dmitry Kozontchuk (Rus) Rabobank 84 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 0:03:46 85 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 86 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 87 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 88 Jorge Montenegro (Spa) Andalucia - Cajasur 89 Enrico Magazzini (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:06:22 90 Peter Stetina (USA) Garmin - Transitions 91 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 92 Gustavo Cesar (Spa) Xacobeo Galicia 93 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 94 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel - Euskadi 95 Manuel Calvente (Spa) Andalucia - Cajasur 96 Martin Pedersen (Den) Footon-Servetto 97 Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step 98 Christophe Kern (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 99 Mauricio Ardila (Col) Rabobank 100 Oscar Pujol (Spa) Cervelo Test Team 0:06:35 101 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 0:07:00 102 Jose Luis Roldan (Spa) Andalucia - Cajasur 103 Thibaut Pinot (Fra) Française Des Jeux 104 Jurgen Van Goolen (Bel) Omega Pharma-Lotto 105 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 106 David Zabriskie (USA) Garmin - Transitions 107 Rodrigo Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 108 Jesus Hernandez (Spa) Astana 109 Serge Pauwels (Bel) Sky Professional Cycling Team 0:08:39 110 Christophe Brandt (Bel) Omega Pharma-Lotto 111 Javier Ramirez (Spa) Andalucia - Cajasur 112 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 113 Nicki Sørensen (Den) Team Saxo Bank 114 Gonzalo Rabuñal. (Spa) Xacobeo Galicia 115 Matthias Russ (Ger) Team Milram 116 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 117 Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 118 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 119 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 0:11:27 120 Matteo Bono (Ita) Lampre-Farnese Vini 121 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 122 Davide Vigano (Ita) Sky Professional Cycling Team 123 Aitor Galdos (Spa) Euskaltel - Euskadi 124 Gorka Izagirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 125 Francis Mourey (Fra) Française Des Jeux 126 Tomas Vaitkus (Ltu) Team Radioshack 0:13:14 127 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 128 Mauro Facci (Ita) Quick Step 129 Philip Deignan (Irl) Cervelo Test Team 130 Alberto Losada (Spa) Caisse d'Epargne 131 José Ivan Gutierrez (Spa) Caisse d'Epargne 132 Andreas Stauff (Ger) Quick Step 0:17:37 133 Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank 134 Luke Roberts (Aus) Team Milram 135 Martin Velits (Svk) Team HTC - Columbia 136 Robert Forster (Ger) Team Milram 137 Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia 138 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 139 Timothy Gudsell (NZl) Française Des Jeux 140 Angelo Furlan (Ita) Lampre-Farnese Vini 141 Bjorn Selander (USA) Team Radioshack 142 Jacopo Guarnieri (Ita) Liquigas-Doimo 143 Joao Correia (Por) Cervelo Test Team 144 Steven Cozza (USA) Garmin - Transitions 145 Andrei Kunitski (Blr) Quick Step 146 Davide Malacarne (Ita) Quick Step 147 Jason McCartney (USA) Team Radioshack 148 Nikita Eskov (Rus) Team Katusha 149 John-Lee Augustyn (RSA) Sky Professional Cycling Team 150 Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana 151 Andres Sergio De Lis (Spa) Euskaltel - Euskadi 152 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Footon-Servetto 153 Pierre Cazaux (Fra) Française Des Jeux 154 Imanol Erviti (Spa) Caisse d'Epargne 155 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Caisse d'Epargne 156 Artur Gajek (Ger) Team Milram 157 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 158 Arten Ovechkin (Rus) Team Katusha 159 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 160 Antonio Piedra (Spa) Andalucia - Cajasur 161 Marcos Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 162 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 163 Jose Antonio De Segovia (Spa) Xacobeo Galicia 164 Nicolas Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi DNF Denis Menchov (Rus) Rabobank

Sprint 1 - Artesa De Segre, 37.7km 1 Nicolas Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 pts 2 Gorka Izagirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 3 Aitor Galdos (Spa) Euskaltel - Euskadi 1

Sprint 2 - Asco, 179.7km 1 Nicolas Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 pts 2 Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step 2 3 Thibaut Pinot (Fra) Française Des Jeux 1

Mountain 1 - Paumeres (Cat. 2) 159.1km 1 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 10 pts 2 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 7 3 Thibaut Pinot (Fra) Française Des Jeux 5 4 Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step 3 5 Nicolas Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 6 Tomas Vaitkus (Ltu) Team Radioshack 1

Mountain 2 - Paumeres (Cat. 2) 188.9km 1 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 10 pts 2 Rein Taaramae (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 7 3 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo 5 4 Manuel Vazquez (Spa) Andalucia - Cajasur 3 5 Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack 2 6 Eros Capecchi (Ita) Footon-Servetto 1

Teams 1 Cofidis, le Credit en Ligne 14:11:32 2 Team Saxo Bank 3 Astana 0:00:34 4 Omega Pharma-Lotto 5 Liquigas-Doimo 6 Garmin - Transitions 7 Lampre - Farnese Vini 8 Française Des Jeux 9 Footon-Servetto 10 Rabobank 11 Ag2R-La Mondiale 12 Team Katusha 13 Team Radioshack 14 Euskaltel-Euskadi 0:02:13 15 Andalucia-Cajasur 16 Caisse d'Epargne 17 Team HTC-Columbia 18 Cervelo Test Team 19 Xacobeo Galicia 0:03:52 20 Sky Professional Cycling Team 21 Quick Step 0:05:25 22 Team Milram 0:11:51

General classification after stage 4 1 Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha 13:48:14 2 Xavier Tondo (Spa) Cervelo Test Team 0:00:10 3 Rein Taaramae (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 0:00:46 4 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:48 5 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 0:01:20 6 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Doimo 7 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions 8 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo 0:01:22 9 Michel Kreder (Ned) Garmin - Transitions 0:01:24 10 Janez Brajkovic (Slo) Team Radioshack 0:01:25 11 Rémy Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 0:01:26 12 Josep Jufre (Spa) Astana 0:01:27 13 Igor Anton (Spa) Euskaltel - Euskadi 14 Sandy Casar (Fra) Française Des Jeux 0:01:29 15 Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha 0:01:30 16 Paolo Tiralongo (Ita) Astana 17 Daniel Moreno (Spa) Omega Pharma-Lotto 0:01:31 18 Aitor Perez (Spa) Footon-Servetto 0:01:33 19 Ivan Velasco (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:37 20 Pieter Weening (Ned) Rabobank 0:01:38 21 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 0:01:40 22 Oscar Pereiro (Spa) Astana 0:01:44 23 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 0:01:59 24 Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack 0:02:00 25 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:12 26 Jérémy Roy (Fra) Française Des Jeux 0:02:14 27 Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank 28 Manuel Vazquez (Spa) Andalucia - Cajasur 29 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank 0:02:17 30 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 31 Paul Voss (Ger) Team Milram 0:02:18 32 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Team HTC - Columbia 0:02:20 33 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 34 David Arroyo (Spa) Caisse d'Epargne 0:02:21 35 Manuele Mori (Ita) Lampre-Farnese Vini 36 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 0:02:22 37 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 38 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 39 Joan Horrach (Spa) Team Katusha 0:02:32 40 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 41 Christian Vande Velde (USA) Garmin - Transitions 0:02:38 42 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:02:46 43 Jose Alberto Benitez (Spa) Footon-Servetto 44 Chris Sørensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:59 45 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:41 46 Stefan Denifl (Aut) Cervelo Test Team 0:04:05 47 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:04:10 48 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 0:04:13 49 Tejay Van Garderen (USA) Team HTC - Columbia 0:04:14 50 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank 0:04:40 51 Jose Angel Gomez (Spa) Andalucia - Cajasur 0:05:13 52 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:05:35 53 Sébastien Minard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:07:30 54 Martin Pedersen (Den) Footon-Servetto 0:08:40 55 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 0:09:28 56 Thibaut Pinot (Fra) Française Des Jeux 0:10:01 57 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 0:10:08 58 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 0:11:09 59 Iñigo Cuesta (Spa) Cervelo Test Team 0:12:22 60 Luis Pasamontes (Spa) Caisse d'Epargne 0:13:49 61 Egor Silin (Rus) Team Katusha 0:14:09 62 David Loosli (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:14:32 63 Javier Moreno (Spa) Andalucia - Cajasur 0:14:38 64 Chris Froome (RSA) Sky Professional Cycling Team 0:16:02 65 Eros Capecchi (Ita) Footon-Servetto 0:16:12 66 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:16:13 67 Tadej Valjavec (Slo) AG2R La Mondiale 68 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:16:15 69 Dmitry Kozontchuk (Rus) Rabobank 0:16:16 70 Arkaitz Duran (Spa) Footon-Servetto 0:16:18 71 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 0:16:28 72 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 0:17:31 73 Brian Vandborg (Den) Liquigas-Doimo 0:17:45 74 Mauricio Ardila (Col) Rabobank 0:17:50 75 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 0:17:51 76 Sergey Renev (Kaz) Astana 77 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 0:19:26 78 Haimar Zubeldia (Spa) Team Radioshack 0:20:05 79 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 0:20:17 80 Thomas Peterson (USA) Garmin - Transitions 0:21:43 81 Delio Fernandez Cruz (Spa) Xacobeo Galicia 0:21:46 82 Carlos Sastre (Spa) Cervelo Test Team 0:21:47 83 Addy Engels (Ned) Quick Step 0:21:50 84 Dario Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 85 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:22:04 86 Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 0:22:33 87 David Zabriskie (USA) Garmin - Transitions 0:22:34 88 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 0:23:06 89 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 0:24:10 90 Matteo Bono (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:24:12 91 Serge Pauwels (Bel) Sky Professional Cycling Team 0:24:27 92 Philip Deignan (Irl) Cervelo Test Team 0:25:06 93 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:25:10 94 Peter Stetina (USA) Garmin - Transitions 0:25:53 95 Christophe Kern (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:25:54 96 Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step 0:25:57 97 Oscar Pujol (Spa) Cervelo Test Team 0:26:06 98 Gorka Izagirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:26:48 99 Jesus Hernandez (Spa) Astana 0:26:55 100 Alberto Losada (Spa) Caisse d'Epargne 0:27:02 101 Andrey Zeits (Kaz) Astana 0:27:15 102 Stef Clement (Ned) Rabobank 0:27:32 103 Matthias Russ (Ger) Team Milram 0:28:12 104 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 0:28:25 105 Davide Malacarne (Ita) Quick Step 0:29:02 106 Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia 0:29:13 107 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 0:29:33 108 Jorge Montenegro (Spa) Andalucia - Cajasur 0:30:44 109 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 0:30:48 110 Enrico Magazzini (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:31:13 111 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:31:15 112 Manuel Calvente (Spa) Andalucia - Cajasur 0:31:23 113 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:31:27 114 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 0:31:33 115 Jurgen Van Goolen (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:31:49 116 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 0:31:50 117 Francis Mourey (Fra) Française Des Jeux 0:32:37 118 Antonio Piedra (Spa) Andalucia - Cajasur 0:33:14 119 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 0:33:23 120 Rodrigo Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 0:34:01 121 Gustavo Cesar (Spa) Xacobeo Galicia 0:34:03 122 Jose Luis Roldan (Spa) Andalucia - Cajasur 0:34:21 123 Gonzalo Rabuñal. (Spa) Xacobeo Galicia 0:35:37 124 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 0:35:44 125 Nicki Sørensen (Den) Team Saxo Bank 0:35:46 126 Christophe Brandt (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:35:55 127 Javier Ramirez (Spa) Andalucia - Cajasur 0:36:21 128 Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana 0:37:16 129 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 0:37:29 130 Nicolas Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:38:03 131 Mauro Facci (Ita) Quick Step 0:38:05 132 Aitor Galdos (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:38:16 133 Davide Vigano (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:38:27 134 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 0:39:12 135 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 0:40:17 136 José Ivan Gutierrez (Spa) Caisse d'Epargne 0:40:46 137 Tomas Vaitkus (Ltu) Team Radioshack 0:40:50 138 Imanol Erviti (Spa) Caisse d'Epargne 0:42:19 139 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 0:42:20 140 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Caisse d'Epargne 0:42:32 141 Andres Sergio De Lis (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:42:35 142 Marcos Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 0:42:38 143 Arten Ovechkin (Rus) Team Katusha 0:44:25 144 Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank 0:44:31 145 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 146 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Footon-Servetto 0:44:33 147 Luke Roberts (Aus) Team Milram 0:44:34 148 Nikita Eskov (Rus) Team Katusha 0:44:46 149 Jacopo Guarnieri (Ita) Liquigas-Doimo 0:44:47 150 Pierre Cazaux (Fra) Française Des Jeux 0:44:51 151 Timothy Gudsell (NZl) Française Des Jeux 0:45:03 152 Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia 0:45:04 153 Robert Forster (Ger) Team Milram 0:45:13 154 Bjorn Selander (USA) Team Radioshack 0:45:14 155 Steven Cozza (USA) Garmin - Transitions 156 Andrei Kunitski (Blr) Quick Step 0:45:17 157 Jose Antonio De Segovia (Spa) Xacobeo Galicia 0:45:19 158 Martin Velits (Svk) Team HTC - Columbia 0:45:27 159 Joao Correia (Por) Cervelo Test Team 0:45:29 160 Andreas Stauff (Ger) Quick Step 0:45:38 161 Angelo Furlan (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:45:43 162 John-Lee Augustyn (RSA) Sky Professional Cycling Team 0:48:03 163 Jason McCartney (USA) Team Radioshack 0:52:05 164 Artur Gajek (Ger) Team Milram 1:05:19

Sprint classification 1 Nicolas Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 15 pts 2 Peter Stetina (USA) Garmin - Transitions 4 3 Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step 4 4 Javier Ramirez (Spa) Andalucia - Cajasur 4 5 Matteo Bono (Ita) Lampre-Farnese Vini 3 6 Gorka Izagirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 7 Thibaut Pinot (Fra) Française Des Jeux 1 8 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 1 9 Aitor Galdos (Spa) Euskaltel - Euskadi 1

Mountains classification 1 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 40 pts 2 Jérémy Roy (Fra) Française Des Jeux 25 3 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 25 4 Xavier Tondo (Spa) Cervelo Test Team 21 5 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 20 6 Peter Stetina (USA) Garmin - Transitions 17 7 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 16 8 Nicolas Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 14 9 Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step 13 10 Matteo Bono (Ita) Lampre-Farnese Vini 12 11 Rémy Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 10

Regional rider classification 1 Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha 2 Xavier Tondo (Spa) Cervelo Test Team 3 Josep Jufre (Spa) Astana