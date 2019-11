Image 1 of 11 Tahnee Seagrave(GBr) FMD Racing / Intense Cycles (Image credit: Tour of Japan) Image 2 of 11 Mont-Sainte-Anne elite women's downhill podium: Podium: Emilie Siegenthaler, Manon Carpenter, Emmeline Ragot, Floriane Pugin, Myriam Nicole (Image credit: Tour of Japan) Image 3 of 11 Mont-Sainte-Anne World Cup women's winner Emmeline Ragot (Lapierre Gravity Republic) (Image credit: Tour of Japan) Image 4 of 11 Myriam Nicole (Fra) Commencal / Riding Addiction (Image credit: Tour of Japan) Image 5 of 11 Morgane Charre (Fra) MS Mondraker Team (Image credit: Tour of Japan) Image 6 of 11 Emilie Siegenthaler (Sui) GSTAAD-Scott (Image credit: Tour of Japan) Image 7 of 11 Manon Carpenter (GBr) Madison Saracen Downhill Team (Image credit: Tour of Japan) Image 8 of 11 Floriane Pugin (Fra) GSTAAD-Scott (Image credit: Tour of Japan) Image 9 of 11 Rachel Atherton (GBr) GT Factory Racing (Image credit: Tour of Japan) Image 10 of 11 Junior World Cup leader Tahnee Seagrave (Image credit: Tour of Japan) Image 11 of 11 World Cup leader Rachel Atherton (Image credit: Tour of Japan)

Emmeline Ragot won the elite women's downhill at the Mont-Sainte-Anne World Cup in Quebec, Canada on Sunday. She stopped the clock at 4:24.985. Manon Carpenter (Madison Saracen) was second, just 4.211 seconds later while Forliane Pugin (Gstaad-Scott) was third at 7.094 seconds.

"I had a fast run, and I pushed myself a lot because I knew if I was going to win today I would have to push," said Ragot. "You need to be full on to win."

Pre-race favorite and World Cup leader Rachel Atherton crashed and finished in 12th place.

Full Results

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Emmeline Ragot (Fra) Lapierre Gravity Republic 0:04:24.985 2 Manon Carpenter (GBr) Madison Saracen Downhill Team 0:00:04.211 3 Floriane Pugin (Fra) Gstaad-Scott 0:00:07.094 4 Emilie Siegenthaler (Swi) Gstaad-Scott 0:00:11.920 5 Myriam Nicole (Fra) Commencal / Riding Addiction 0:00:12.249 6 Morgane Charre (Fra) MS Mondraker Team 0:00:13.672 7 Tahnee Seagrave° (GBr) Fmd Racing / Intense Cycles 0:00:14.794 8 Micayla Gatto (Can) 0:00:21.715 9 Fionn Griffiths (GBr) 0:00:26.947 10 Jessica Stone (GBr) Unior Tools Team 0:00:34.428 11 Anita Ager-Wick (Nor) 0:00:34.457 12 Rachel Atherton (GBr) GT Factory Racing 0:00:34.636 13 Vaea Verbeeck (Can) 0:00:35.577 14 Miriam Ruchti (Swi) SC Intense 0:00:42.465 15 Jaime Hill (Can) 0:00:45.552 16 Kristen Courtney (Can) 0:00:52.999 17 Rebecca Gardner (USA) 0:01:16.245 18 Alison Zimmer (USA) 0:01:20.579 19 Rachael Walker (GBr) 0:01:26.105 20 Taylor Allison° (USA) 0:02:07.228

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Gstaad-Scott 80 pts 2 Lapierre Gravity Republic 75 3 Giant Factory Off-Road Team 67 4 GT Factory Racing 65 5 Devinci Global Racing 54 6 Chain Reaction Cycles.Com / Nukeproof 49 7 Specialized Racing DH 48 8 Madison Saracen Downhill Team 38 9 Commencal / Riding Addiction 34 10 Santa Cruz Syndicate 30 11 MS Mondraker Team 30 12 Evil CK Racing Evian 22 13 Fmd Racing / Intense Cycles 18 14 GT / 360 Degrees 15 15 Evil Vengeance Tour 14 16 Team Norco International 13 17 Trek World Racing 13 18 Unior Tools Team 12 19 SC Intense 7 20 Topcycle By Trek 5 21 Pivot Factory Team 2 22 Yeti Fox Shox Factory Race Team 1

Elite women World Cup standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Rachel Atherton (GBr) GT Factory Racing 835 pts 2 Emmeline Ragot (Fra) Lapierre Gravity Republic 775 3 Manon Carpenter (GBr) Madison Saracen Downhill Team 695 4 Floriane Pugin (Fra) Gstaad-Scott 580 5 Myriam Nicole (Fra) Commencal / Riding Addiction 513 6 Morgane Charre (Fra) MS Mondraker Team 511 7 Emilie Siegenthaler (Swi) Gstaad-Scott 382 8 Tahnee Seagrave° (GBr) Fmd Racing / Intense Cycles 246 9 Jill Kintner (USA) Team Norco International 225 10 Fionn Griffiths (GBr) 205 11 Micayla Gatto (Can) 175 12 Zarja Cernilogar (Slo) Blackthorn GT 145 13 Tracey Hannah (Aus) Hutchinson Ur 136 14 Casey Brown (Can) Dirt Norco Race Team 105 15 Jessica Stone (GBr) Unior Tools Team 100 16 Anita Ager-Wick (Nor) 95 17 Vaea Verbeeck (Can) 75 18 Mélanie Pugin (Fra) Team Morzine-Avoriaz/Haute-Savoie 75 19 Miriam Ruchti (Swi) SC Intense 65 20 Mio Suemasa (Jpn) 60 21 Alia Marcellini (Ita) Torpado Surfing Shop 55 22 Petra Bernhard (Aut) Rrp Ghost 50 23 Alanna Columb (NZl) 50 24 Jana Bartova (Cze) 35 25 Jaime Hill (Can) 30 26 Fiona Ourdouillie° (Fra) US Cagnes VTT 30 27 Kristen Courtney (Can) 25 28 Rebecca Gardner (USA) 20 29 Alison Zimmer (USA) 15 30 Jacqueline Harmony (USA) 15 31 Marianne Ruud° (Nor) 15 32 Rachael Walker (GBr) 10 33 Severine Cigana (Fra) US Cagnes VTT 10 34 Taylor Allison° (USA) 5 35 Martina Bruehlmann (Swi) 5