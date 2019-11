Image 1 of 42 American Sarah Hammer took the omnium points race win by lapping the field twice. (Image credit: Luis Barbosa) Image 2 of 42 Andrea Wolfer (Switzerland) was able to rejoin the racing. (Image credit: Luis Barbosa) Image 3 of 42 Azizulhasni Awang (YSD Track Team) took gold in the keirin (Image credit: Luis Barbosa) Image 4 of 42 Ed Clancy power to victory in the omnium (Image credit: Luis Barbosa) Image 5 of 42 Ed Clancy on the podium (Image credit: Luis Barbosa) Image 6 of 42 (Image credit: Luis Barbosa) Image 7 of 42 Edward Clancy picked up gold in the omnium (Image credit: Luis Barbosa) Image 8 of 42 Colombian Fabian Puerta in the mix in the men's keirin (Image credit: Luis Barbosa) Image 9 of 42 Kristina Vogel (Germany) can't hide her joy at winning (Image credit: Luis Barbosa) Image 10 of 42 Zack Bell picks up bronze in the Omnium (Image credit: Luis Barbosa) Image 11 of 42 Vogel ahead of Pendleton (Image credit: Luis Barbosa) Image 12 of 42 Alison Shanks took the gold in the women's pursuit ahead of Wendy Houvenaghel (Image credit: Luis Barbosa) Image 13 of 42 An American rider relaxes in between events (Image credit: Luis Barbosa) Image 14 of 42 Pascale Schnider (Switzerland) took bronze in the women's pursuit (Image credit: Luis Barbosa) Image 15 of 42 François Pervis took silver in the Keirin (Image credit: Luis Barbosa) Image 16 of 42 Kayono Maeda (Japan) (Image credit: Luis Barbosa) Image 17 of 42 Calle leads Hammer in the points race. (Image credit: Luis Barbosa) Image 18 of 42 Maria Luisa Calle (Colombia) (Image credit: Luis Barbosa) Image 19 of 42 Maria Luisa Calle takes on the flying lap (Image credit: Luis Barbosa) Image 20 of 42 Victoria Pendleton cruised through the sprint qualifying (Image credit: Luis Barbosa) Image 21 of 42 Victoria Pendleton keeps in touch on her smart phone (Image credit: Luis Barbosa) Image 22 of 42 Sarah Hammer was fastest in the omnium flying lap (Image credit: Luis Barbosa) Image 23 of 42 Colombian Serika Guluma (Image credit: Luis Barbosa) Image 24 of 42 Colombian Serika Guluma in the pursuit (Image credit: Luis Barbosa) Image 25 of 42 Maki Tabata (Japan) readies herself for the omnium (Image credit: Luis Barbosa) Image 26 of 42 Tara Whitten (Canada) is the reigning omnium world champion (Image credit: Luis Barbosa) Image 27 of 42 Kazuki Amagai leads his keirin heat (Image credit: Luis Barbosa) Image 28 of 42 Jimmy Watkins (OUCH Pro Cycling) (Image credit: Luis Barbosa) Image 29 of 42 Cuban Lisandra Guerra lost the quarterfinal to Frenchwoman Sandie Clair (Image credit: Luis Barbosa) Image 30 of 42 Wai Sze Lee (Hong Kong) qualified third but was eliminated in the quarterfinal (Image credit: Luis Barbosa) Image 31 of 42 Azizulhasni Awang advanced after round 1 of the men's keirin (Image credit: Luis Barbosa) Image 32 of 42 Malaysian Azizulhasni Awang (Image credit: Luis Barbosa) Image 33 of 42 Jarmilla Machacova leads Sarah Hammer en route to lapping the field in the women's omnium points race. (Image credit: Luis Barbosa) Image 34 of 42 Virginie Cueff knocked Canadian Monique Sullivan out in the sprint 1/8 final (Image credit: Luis Barbosa) Image 35 of 42 Venzuelan Daniela Larreal in the sprint qualifier (Image credit: Luis Barbosa) Image 36 of 42 The men's keirin heat led by Colombian Fabian Puerta (Image credit: Luis Barbosa) Image 37 of 42 Jessica Fernanda Jurado (Mexico) (Image credit: Luis Barbosa) Image 38 of 42 Giorgia Bronzini (Italy) is the road world champion, but the track was where she first made her name with a world title in the points race. (Image credit: Luis Barbosa) Image 39 of 42 Riders occupy their downtime with modern technology (Image credit: Luis Barbosa) Image 40 of 42 Bikes fly through the air after a crash in the women's omnium qualifier (Image credit: Luis Barbosa) Image 41 of 42 There was a terrible crash in the women's omnium qualifying heat (Image credit: Luis Barbosa) Image 42 of 42 Dolores Rodriguez (Argentina) is attended to after a crash in the women's omnium qualifier (Image credit: Luis Barbosa)

American Sarah Hammer dominated the opening events of the women's omnium, winning her qualifying heat before going on to set the fastest mark in the flying lap. She then went on to claim the victory in the points race after lapping the field twice.

In the men's omnium, Colombian Juan Esteban Arango Carvajal edged further ahead of Britain's Ed Clancy with a win in the individual pursuit.

Victoria Pendleton sailed through the qualifying rounds for the women's sprint, while Sandie Clair (France), Kristina Vogel (Germany) and Lyubov Shulika (Ukraine) also moved through to the semifinals.

Results

Women's Sprint Qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Victoria Pendleton (GBr) Great Britain 0:00:10.999 2 Sandie Clair (Fra) France 0:00:11.199 3 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 0:00:11.249 4 Jessica Varnish (GBr) Great Britain 0:00:11.264 5 Lyubov Shulika (Ukr) Ukraine 0:00:11.286 6 Kristina Vogel (Ger) Germany 0:00:11.331 7 Lisandra Guerra Rodriguez (Cub) Cuba 0:00:11.343 8 Monique Sullivan (Can) Canada 0:00:11.399 9 Virginie Cueff (Fra) France 0:00:11.441 10 Emily Rosemond (Aus) JAY 0:00:11.461 11 Miriam Welte (Ger) Germany 0:00:11.535 12 Olga Streltsova (Rus) Russia 0:00:11.583 13 Mu Di (Chn) China 0:00:11.586 14 Victoria Baranova (Rus) Russia 0:00:11.597 15 Yulei Xu (Chn) China 0:00:11.691 16 Zhao Juan Meng (HKg) Hong Kong 0:00:11.697 17 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain 0:00:11.718 18 Daniela Larreal Chirinos (Ven) Venezuela 0:00:11.720 19 Helena Casas Roige (Spa) Spain 0:00:11.724 20 Juliana Gaviria Rendon (Col) Colombia 0:00:11.829 21 Olena Tsos (Ukr) Ukraine 0:00:11.892 22 Fatehah Mustapa (Mas) YSD Track Team 0:00:11.933 23 Arianna Herrera (Cub) Cuba 0:00:12.277 24 Kayono Maeda (Jpn) Japan 0:00:12.338 25 Daniela Gaxiola Gonzalez Luz (Mex) Mexico 0:00:12.403 26 Estefany Marisol Tinajero Cobos (Mex) Mexico 0:00:12.454 27 Barbara Guarischi (Ita) Italy 0:00:12.815 28 Olatz Ferran Zubillaga (Spa) Reyno De Navarra-Telco-Cono 0:00:12.852 29 Giorgia Bronzini (Ita) Italy 0:00:12.910 30 Alena Dylko (Blr) Belarus 0:00:13.100 31 Alba Diez (Spa) Catalunya 0:00:13.209

Women's Sprint 1/8 Final Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Victoria Pendleton (GBr) Great Britain 0:00:11.550 2 Zhao Juan Meng (HKg) Hong Kong

Women's Sprint 1/8 Final Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sandie Clair (Fra) France 0:00:11.563 2 Yulei Xu (Chn) China

Women's Sprint 1/8 Final Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 0:00:11.718 2 Victoria Baranova (Rus) Russia

Women's Sprint 1/8 Final Heat 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jessica Varnish (GBr) Great Britain 0:00:11.925 2 Mu Di (Chn) China

Women's Sprint 1/8 Final Heat 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lyubov Shulika (Ukr) Ukraine 0:00:12.079 2 Olga Streltsova (Rus) Russia

Women's Sprint 1/8 Final Heat 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 0:00:14.659 2 Miriam Welte (Ger) Germany

Women's Sprint 1/8 Final Heat 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisandra Guerra Rodriguez (Cub) Cuba 0:00:11.790 2 Emily Rosemond (Aus) JAY

Women's Sprint 1/8 Final Heat 8 # Rider Name (Country) Team Result 1 Virginie Cueff (Fra) France 0:00:11.927 2 Monique Sullivan (Can) Canada

Women's Sprint Quarterfinal Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Victoria Pendleton (GBr) Great Britain 0:00:11.486 2 Virginie Cueff (Fra) France

Women's Sprint Quarterfinal Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sandie Clair (Fra) France 0:00:11.707 2 Lisandra Guerra Rodriguez (Cub) Cuba 0:00:11.621

Women's Sprint Quarterfinal Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 0:00:11.661 2 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong

Women's Sprint Quarterfinal Heat 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lyubov Shulika (Ukr) Ukraine 0:00:11.642 2 Jessica Varnish (GBr) Great Britain

Women's Sprint B Quarterfinal Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Monique Sullivan (Can) Canada 0:00:11.727 2 Zhao Juan Meng (HKg) Hong Kong

Women's Sprint B Quarterfinal Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Emily Rosemond (Aus) JAY 0:00:11.765 2 Yulei Xu (Chn) China

Women's Sprint B Quarterfinal Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Miriam Welte (Ger) Germany 0:00:11.939 2 Victoria Baranova (Rus) Russia

Women's Sprint B Quarterfinal Heat 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Olga Streltsova (Rus) Russia 0:00:12.353 2 Mu Di (Chn) China

Women's Sprint B Semifinal Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Monique Sullivan (Can) Canada 0:00:11.863 2 Olga Streltsova (Rus) Russia

Women's Sprint B Semifinal Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Miriam Welte (Ger) Germany 0:00:11.984 2 Emily Rosemond (Aus) JAY

Women's Sprint B Final Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 9 Miriam Welte (Ger) Germany 0:00:11.904 10 Monique Sullivan (Can) Canada

Women's Sprint B Final Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 11 Emily Rosemond (Aus) JAY 0:00:12.248 12 Olga Streltsova (Rus) Russia

Women's Sprint 5th-8th Final # Rider Name (Country) Team Result 5 Lisandra Guerra Rodriguez (Cub) Cuba 0:00:11.927 6 Virginie Cueff (Fra) France 7 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 8 Jessica Varnish (GBr) Great Britain

Women's Omnium Flying Lap # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Hammer (USA) OUCH Pro Cycling 0:00:14.384 2 Jolien D'Hoore (Bel) Belgium 0:00:14.576 3 Tara Whitten (Can) Canada 0:00:14.608 4 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 0:00:14.610 5 Anastasia Chulkova (Rus) Russia 0:00:14.847 6 Laura Trott (GBr) Great Britain 0:00:14.891 7 Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland 0:00:14.893 8 Vilija Sereikaite (Ltu) Lithuania 0:00:14.908 9 Pascale Jeuland (Fra) France 0:00:14.938 10 Marlies Mejias Garcia (Cub) Cuba 0:00:15.056 11 Angie Gonzalez (Ven) Venezuela 0:00:15.058 12 Joanne Kiesanowski (NZl) New Zealand 0:00:15.091 13 Jarmila Machacova (Cze) Czech Republic 0:00:15.133 14 Maria Luisa Calle Williams (Col) Colombia 0:00:15.147 15 Charlotte Becker (Ger) Germany 0:00:15.377 16 Alzbeta Pavlendova (Svk) Slovakia 0:00:15.466 17 Yelizaveta Bochkarova (Ukr) Ukraine 0:00:15.671 18 Marta Tagliaferro (Ita) Italy 0:00:15.770 19 Maki Tabata (Jpn) Japan 0:00:15.847 20 Jennifer O'Reilly (Irl) Ireland 0:00:15.854 21 Andrea Wolfer (Swi) Switzerland 0:00:15.991 DNS Melissa Hoskins (Aus) Australia

Women's Omnium Points Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Hammer (USA) OUCH Pro Cycling 45 pts 2 Jarmila Machacova (Cze) Czech Republic 28 3 Charlotte Becker (Ger) Germany 27 4 Maki Tabata (Jpn) Japan 12 5 Tara Whitten (Can) Canada 11 6 Yelizaveta Bochkarova (Ukr) Ukraine 7 7 Jolien D'Hoore (Bel) Belgium 7 8 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 7 9 Maria Luisa Calle Williams (Col) Colombia 6 10 Andrea Wolfer (Swi) Switzerland 11 Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland 3 pts 12 Pascale Jeuland (Fra) France 3 13 Vilija Sereikaite (Ltu) Lithuania 3 14 Joanne Kiesanowski (NZl) New Zealand 2 15 Laura Trott (GBr) Great Britain 2 16 Marta Tagliaferro (Ita) Italy 1 17 Alzbeta Pavlendova (Svk) Slovakia 1 18 Angie Gonzalez (Ven) Venezuela 19 Marlies Mejias Garcia (Cub) Cuba 20 Anastasia Chulkova (Rus) Russia DNS Jennifer O'Reilly (Irl) Ireland

Men's Omnium Individual Pursuit # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 0:04:25.092 2 Edward Clancy (GBr) Great Britain 0:04:26.708 3 Eloy Teruel Rovira (Spa) Spain 0:04:26.999 4 Martyn Irvine (Irl) Ireland 0:04:28.017 5 Artur Ershov (Rus) Lokomotiv 0:04:28.532 6 Volodymyr Diudia (Ukr) Ukraine 0:04:29.471 7 Shane Archbold (NZl) New Zealand 0:04:32.971 8 Zachary Bell (Can) Canada 0:04:33.195 9 Julien Duval (Fra) France 0:04:36.074 10 Niki Byrgesen (Den) Denmark 0:04:36.280 11 Ho Ting Kwok (HKg) Hong Kong 0:04:36.664 12 Tim Mertens (Bel) Belgium 0:04:36.963 13 Erik Mohs (Ger) Germany 0:04:37.261 14 Polychronis Tzortzakis (Gre) Greece 0:04:37.927 15 Scott Law (Aus) Australia 0:04:38.027 16 Aliaksandr Lisouski (Blr) Belarus 0:04:38.371 17 Luis Mansilla (Chi) Chile 0:04:38.642 18 Rafal Ratajczyk (Pol) Poland 0:04:38.931 19 Walter Fernando Perez (Arg) Argentina 0:04:39.450 20 Bobby Lea (USA) US National Team 0:04:40.327 21 Jan Dostal (Cze) Czech Republic 0:04:43.302 22 Andreas Mueller (Aut) Austria 0:04:47.380 23 Jose Ragonessi (Ecu) Ecuador 0:04:52.475

Men's Keirin Round 1 Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Christos Volikakis (Gre) Greece 2 Jimmy Watkins (USA) OUCH Pro Cycling 3 Mohd Hafiz Mohd Sufian (Mas) Malaysia 4 Raja Audi (Lib) Lebanon 5 Francesco Ceci (Ita) Italy

Men's Keirin Round 1 Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Gregory Bauge (Fra) France 2 Simon Van Velthooven (NZl) New Zealand 3 Njisane Phillip (Tri) Trinidad and Tobago 4 Kazunari Watanabe (Jpn) Cyclo Channel Tokyo 5 José Alberto Sochon Gudiel (Gua) Guatemala

Men's Keirin Round 1 Heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Travis Smith (Can) Canada 2 Adrian Teklinski (Pol) Poland 3 Puerta Zapata Fabian Hernando (Col) Colombia 4 Luis Toussaint (Mex) Mexico 5 Peter Lewis (Aus) Australia

Men's Keirin Round 1 Heat 4 # Rider Name (Country) Team 1 Azizulhasni Awang (Mas) YSD Track Team 2 Leandro Hernan Botasso (Arg) Argentina 3 Clemens Selzer (Aut) Austria 4 Hersony Canelon (Ven) Venezuela 5 Itmar Esteban Herraiz (Spa) Spain

Men's Keirin Round 1 Heat 5 # Rider Name (Country) Team 1 François Pervis (Fra) Cofidis 2 Jason Kenny (GBr) Great Britain 3 Kazuki Amagai (Jpn) Japan 4 Hodei Mazquiaran Uria (Spa) Cespa Euskadi 5 Adria Sabate Masip (Spa) Catalunya

Men's Keirin Round 1 Heat 6 # Rider Name (Country) Team 1 Denis Spicka (Cze) Czech Republic 2 Sergey Borisov (Rus) Russia 3 Giddeon Massie (USA) US National Team 4 Darren Matthews (Bar) Barbados REL Michael Seidenbecher (Ger) Germany

Men's Keirin Round 1 Repechages Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Kazunari Watanabe (Jpn) Cyclo Channel Tokyo 2 Giddeon Massie (USA) US National Team DNF Jimmy Watkins (USA) OUCH Pro Cycling DNF Michael Seidenbecher (Ger) Germany

Men's Keirin Round 1 Repechages Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Adrian Teklinski (Pol) Poland 2 Mohd Hafiz Mohd Sufian (Mas) Malaysia 3 José Alberto Sochon Gudiel (Gua) Guatemala 4 Darren Matthews (Bar) Barbados

Men's Keirin Round 1 Repechages Heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Puerta Zapata Fabian Hernando (Col) Colombia 2 Adria Sabate Masip (Spa) Catalunya 3 Leandro Hernan Botasso (Arg) Argentina 4 Raja Audi (Lib) Lebanon

Men's Keirin Round 1 Repechages Heat 4 # Rider Name (Country) Team 1 Jason Kenny (GBr) Great Britain 2 Luis Toussaint (Mex) Mexico 3 Francesco Ceci (Ita) Italy 4 Clemens Selzer (Aut) Austria

Men's Keirin Round 1 Repechages Heat 5 # Rider Name (Country) Team 1 Simon Van Velthooven (NZl) New Zealand 2 Hersony Canelon (Ven) Venezuela 3 Peter Lewis (Aus) Australia 4 Kazuki Amagai (Jpn) Japan

Men's Keirin Round 1 Repechages Heat 6 # Rider Name (Country) Team 1 Njisane Phillip (Tri) Trinidad and Tobago 2 Sergey Borisov (Rus) Russia 3 Hodei Mazquiaran Uria (Spa) Cespa Euskadi 4 Itmar Esteban Herraiz (Spa) Spain

Women's Omnium Qualifying Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Pascale Jeuland (Fra) France 6 pts 2 Vilija Sereikaite (Ltu) Lithuania 5 3 Yelizaveta Bochkarova (Ukr) Ukraine 5 4 Joanne Kiesanowski (NZl) New Zealand 5 5 Jolien D'Hoore (Bel) Belgium 5 6 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 5 7 Alzbeta Pavlendova (Svk) Slovakia 3 8 Tara Whitten (Can) Canada 3 9 Angie Gonzalez (Ven) Venezuela 2 10 Marta Tagliaferro (Ita) Italy 2 11 Marlies Mejias Garcia (Cub) Cuba 1 12 Jessica Fernanda Jurado (Mex) Mexico 1 13 Ana Usabiaga Balerdi (Spa) Cespa Euskadi 1 14 Eleftheria Kandylaki (Gre) Greece

Women's Omnium Qualifying Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Hammer (USA) OUCH Pro Cycling 10 pts 2 Melissa Hoskins (Aus) Australia 6 3 Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland 6 4 Maria Luisa Calle Williams (Col) Colombia 5 5 Laura Trott (GBr) Great Britain 5 6 Jarmila Machacova (Cze) Czech Republic 4 7 Anastasia Chulkova (Rus) Russia 3 8 Maki Tabata (Jpn) Japan 2 9 Andrea Wolfer (Swi) Switzerland 2 10 Charlotte Becker (Ger) Germany 1 11 Jennifer O'Reilly (Irl) Ireland DNF Paola Munoz (Chi) Chile DNF Dolores Rodriguez Rey (Arg) Argentina

Women's Individual Pursuit Qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Alison Shanks (NZl) New Zealand 0:03:30.868 2 Wendy Houvenaghel (GBr) Great Britain 0:03:32.226 3 Pascale Schnider (Swi) Switzerland 0:03:40.054 4 Caroline Ryan (Irl) Ireland 0:03:40.600 5 Lisa Brennauer (Ger) Germany 0:03:41.657 6 Aksana Papko (Blr) Belarus 0:03:41.857 7 Aude Biannic (Fra) France 0:03:42.265 8 Yudelmis Dominguez Masague (Cub) Cuba 0:03:43.937 9 Vaida Pikauskaite (Ltu) Lithuania 0:03:44.584 10 Isabella King (Aus) Australia 0:03:46.783 11 Gloria Rodriguez Sanchez (Spa) Spain 0:03:46.830 12 Edyta Jasinska (Pol) Poland 0:03:47.648 13 Serika Guluma (Col) Colombia 0:03:48.675 14 Anna Nahirna (Ukr) Ukraine 0:03:48.785 15 Marta Bastianelli (Ita) Italy 0:03:50.216 16 Irina Molicheva (Rus) Russia 0:03:50.770 17 Giuseppina Grassi Herrera (Mex) Mexico 0:03:51.168 18 Jessie Daams (Bel) Belgium 0:03:51.183 19 Megan Hottman (USA) DFT 0:03:51.880 20 Olatz Ferran Zubillaga (Spa) Reyno De Navarra-Telco-Cono 0:03:55.387

Women's Sprint Semifinals: Heat 1 - Race 1 1 Victoria Pendleton (GBr) Great Britain 0:00:12.098 2 Lyubov Shulika (Ukr) Ukraine

Women's Sprint Semifinals: Heat 1 - Race 2 1 Victoria Pendleton (GBr) Great Britain 0:00:11.561 2 Lyubov Shulika (Ukr) Ukraine

Women's Sprint Semifinals: Heat 2 - Race 1 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 0:00:11.805 2 Sandie Clair (Fra) France

Women's Sprint Semifinals: Heat 2 - Race 2 1 Sandie Clair (Fra) France 0:00:12.041 2 Kristina Vogel (Ger) Germany

Women's Sprint Semifinals: Heat 2 - Race 3 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 0:00:12.214 2 Sandie Clair (Fra) France

Women's Sprint Finals: Gold Medal Round - Race 1 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 0:00:12.095 2 Victoria Pendleton (GBr) Great Britain

Women's Sprint Finals: Gold Medal Round - Race 2 1 Victoria Pendleton (GBr) Great Britain 0:00:11.840 2 Kristina Vogel (Ger) Germany

Women's Sprint Finals: Gold Medal Round - Race 3 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 0:00:11.853 2 Victoria Pendleton (GBr) Great Britain

Women's Sprint Finals: Bronze Medal Round - Race 1 3 Sandie Clair (Fra) France 0:00:12.004 REL Lyubov Shulika (Ukr) Ukraine

Women's Sprint Finals: Bronze Medal Round - Race 1 3 Sandie Clair (Fra) France DSQ Lyubov Shulika (Ukr) Ukraine

Men's Omnium - 15km Scratch Race 1 Artur Ershov (Rus) Lokomotiv 2 Zachary Bell (Can) Canada 3 Niki Byrgesen (Den) Denmark 4 Eloy Teruel Rovira (Spa) Spain 5 Edward Clancy (GBr) Great Britain -1lap 6 Walter Fernando Perez (Arg) Argentina 7 Julien Duval (Fra) France 8 Tim Mertens (Bel) Belgium 9 Luis Mansilla (Chi) Chile 10 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 11 Erik Mohs (Ger) Germany 12 Shane Archbold (NZl) New Zealand 13 Scott Law (Aus) Australia 14 Rafal Ratajczyk (Pol) Poland 15 Martyn Irvine (Irl) Ireland 16 Volodymyr Diudia (Ukr) Ukraine 17 Jan Dostal (Cze) Czech Republic 18 Andreas Mueller (Aut) Austria 19 Aliaksandr Lisouski (Blr) Belarus 20 Polychronis Tzortzakis (Gre) Greece 21 Ho Ting Kwok (HKg) Hong Kong 22 Jose Ragonessi (Ecu) Ecuador -2laps 23 Bobby Lea (USA) US National Team

Women's 3,000m Individual Pursuit Finals - Gold Medal Round 1 Alison Shanks (NZl) New Zealand 0:03:30.258 2 Wendy Houvenaghel (GBr) Great Britain 0:03:34.794

Women's 3,000m Individual Pursuit Finals - Bronze Medal Round 3 Pascale Schnider (Swi) Switzerland 0:03:38.403 4 Caroline Ryan (Irl) Ireland 0:03:39.314

Men's Keirin Second Round - Heat 1 1 Simon Van Velthooven (NZl) New Zealand 2 Puerta Zapata Fabian Hernando (Col) Colombia 3 François Pervis (Fra) Cofidis 4 Travis Smith (Can) Canada 5 Christos Volikakis (Gre) Greece DSQ Kazunari Watanabe (Jpn) Cyclo Channel Tokyo

Men's Keirin Second Round - Heat 2 1 Azizulhasni Awang (Mas) YSD Track Team 2 Denis Spicka (Cze) Czech Republic 3 Jason Kenny (GBr) Great Britain 4 Njisane Phillip (Tri) Trinidad and Tobago 5 Gregory Bauge (Fra) France 6 Adrian Teklinski (Pol) Poland

Men's Keirin Finals - 1st-6th 1 Azizulhasni Awang (Mas) YSD Track Team 2 François Pervis (Fra) Cofidis 3 Denis Spicka (Cze) Czech Republic 4 Puerta Zapata Fabian Hernando (Col) Colombia 5 Simon Van Velthooven (NZl) New Zealand 6 Jason Kenny (GBr) Great Britain

Men's Keirin Finals - 7th-11th 7 Gregory Bauge (Fra) France 8 Christos Volikakis (Gre) Greece 9 Travis Smith (Can) Canada 10 Njisane Phillip (Tri) Trinidad and Tobago 11 Adrian Teklinski (Pol) Poland

Women's Omnium - Elimination Race 1 Sarah Hammer (USA) OUCH Pro Cycling 2 Pascale Jeuland (Fra) France 3 Jolien D'Hoore (Bel) Belgium 4 Joanne Kiesanowski (NZl) New Zealand 5 Tara Whitten (Can) Canada 6 Marta Tagliaferro (Ita) Italy 7 Yelizaveta Bochkarova (Ukr) Ukraine 8 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 9 Laura Trott (GBr) Great Britain 10 Andrea Wolfer (Swi) Switzerland 11 Jarmila Machacova (Cze) Czech Republic 12 Alzbeta Pavlendova (Svk) Slovakia 13 Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland 14 Marlies Mejias Garcia (Cub) Cuba 15 Anastasia Chulkova (Rus) Russia 16 Angie Gonzalez (Ven) Venezuela 17 Maria Luisa Calle Williams (Col) Colombia 18 Vilija Sereikaite (Ltu) Lithuania REL Maki Tabata (Jpn) Japan REL Charlotte Becker (Ger) Germany

Men's Omnium - 1,000m Time Trial 1 Edward Clancy (GBr) Great Britain 0:01:01.773 2 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 0:01:02.007 3 Martyn Irvine (Irl) Ireland 0:01:03.533 4 Zachary Bell (Can) Canada 0:01:03.910 5 Scott Law (Aus) Australia 0:01:04.025 6 Erik Mohs (Ger) Germany 0:01:04.557 7 Shane Archbold (NZl) New Zealand 0:01:04.635 8 Volodymyr Diudia (Ukr) Ukraine 0:01:04.874 9 Jan Dostal (Cze) Czech Republic 0:01:04.876 10 Artur Ershov (Rus) Lokomotiv 0:01:04.906 11 Niki Byrgesen (Den) Denmark 0:01:05.043 12 Eloy Teruel Rovira (Spa) Spain 0:01:05.127 13 Rafal Ratajczyk (Pol) Poland 0:01:05.481 14 Tim Mertens (Bel) Belgium 0:01:05.800 15 Julien Duval (Fra) France 0:01:05.865 16 Bobby Lea (USA) US National Team 0:01:06.323 17 Polychronis Tzortzakis (Gre) Greece 0:01:06.364 18 Luis Mansilla (Chi) Chile 0:01:06.547 19 Ho Ting Kwok (HKg) Hong Kong 0:01:07.112 20 Walter Fernando Perez (Arg) Argentina 0:01:08.369 21 Aliaksandr Lisouski (Blr) Belarus 0:01:08.421 22 Andreas Mueller (Aut) Austria 0:01:09.312 23 Jose Ragonessi (Ecu) Ecuador 0:01:11.107