Image 1 of 4 Pia Sundstedt was the top women's rider. (Image credit: Peter Musch / Trans Germany) Image 2 of 4 Christoph Sauser (Specialized) wins stage 1 (Image credit: Peter Musch / Trans Germany) Image 3 of 4 World Champion Alban Lakata (Topeak Ergon) was second (Image credit: Peter Musch / Trans Germany) Image 4 of 4 Race leader Christoph Sauser (Specialized) (Image credit: Peter Musch / Trans Germany)

Christoph Sauser (Specialized) clinched the opening stage of the 2011 Trans Germany mountain bike stage race. On stage 1, which took riders over 68km and up 2557m from Sonthofen to Pfronten, the defending champion from Switzerland proved that he is again the man to beat. Sauser finished in 2:49:22 ahead of marathon world champion Alban Lakata (Topeak Ergon Racing) in 2:50:16 and Markus Kaufman (Centurion Vaude) in 2:52:09.

With an eye on the deficits, Sauser, who had laid foundation to victory on the first stage last year, too, rode his way into yellow with a fairly comfortable 54.2-second margin. But there are still three more days to go.

"This advantage gives me the opportunity to ride more defensively," said the 35-year-old Sauser. "That's the reason why I was aiming to win the first stage; despite the fact that I'm still not that top in shape after last weekend's World Cup in Offenburg."

The decision on today's stage came on the last of the four climbs up to Edelsberg. Sauser attacked the leading group of four, which had escaped over the ascents which came before. The Swiss rider pedaled away; only Lakata was able to hold the pace.

"I was able to keep up pretty well. But then, Susi (Christoph Sauser - ed.) went on/off again and again," said Lakata. "He got away with this as I wanted to ride my own rhythm."

On the last kilometers down into the finish of the royal stage, Sauser, well-known for his skills on descents, piled on second after second to his advantage.

But his main challenger Lakata isn't in the mood to throw in the towel yet. "I hope that it will get better. Maybe, something is possible tomorrow. I will try to attack," said the 32-year-old East Tyrolean.

Kaufmann also gave proof of his currently outstanding shape. After he won the Tegernsee Marathon last weekend, the Meckenbeuren resident raised the ante today thus upstaging some of the top aces.

Besides his first ever top-three result at the Trans Germany, he also took over the lead in the best climber classifier thus bearing the green jersey of the Bayerischen Staatsforsten tomorrow.

"I checked the best climber classification yesterday. I never had a special jersey like this one in my whole life before. So I was definitely going for it today." Whether the 29-year-old can hold to his lead in the special category remains to be seen, because as he said, "My focus is on the overall standings."

Personal revenge for Sundstedt at Trans Germany

After her crash on last year's third stage from Pfronten to Sonthofen and the following helicopter transport and thus her end of the race, the 36-years-old Finn Pia Sundstedt settled an old score. Sundstedt mastered the leg in 3:18:11 hours and relegated Milena Landtwing (Centurion-Vaude) to second with a time of 3:25:35. British Champion Sally Bigham of Topeak Ergon Racing was third in 3:26:30.

"I put the hammer down right away and was able to break away after the first climb", the Craft-Rocky Mountain racer said. "After my surgery last autumn, it went pretty well today. But I always had my last year's crash in mind, on every single descent."

"Kombresser" best master

In the 40+ category, Carsten Bresser not only was able to successfully compete against his competitors, but also pile up a huge advantage. In his first ever masters' season, Sundstedt's teammate gave an impressive display of his skills by finishing in 3:07:11.5 hours.

"It's a strong master class this year," said the rider who finished eighth at the 2000 Olympics. "But I was able to break away on the last 20 km." Bresser competed in a triathlon last weekend in Worms.

In a final sprint for the other podium spots, Arild Christophersen (Team United Bakteries) finished in 3:10:23.3, crossing the line ahead of Lars van der Sloot (3:10:24) and defending master champion Johann Grasegger from Team Garmisch-Partenkirchen (3:10:24).

Senior master category: Transition of power

In the class of the eldest participants (50+), Werner Höpperger (Team Tiroler Zugspitz Arena) deposed the dominating senior master of the last two years in 3:23:35.

Milan Spolc (TBR-Bikes-JH Sachsen) came in as third after 3:32:19 hours after Norway's Olav Tronnes had secured the second spot (3:27:14) about five minutes before.

Stage 2: Pfronten, Germany to Lermoos, Austria

After the plenty up and downs of the first day, the second stage seems to be something known as déjà vu as there are once again many climbs to master on the 78km long course, which is peppered with 2,298 meters in elevation gain.

Stage 1 Results

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Christoph Sauser (Specialized Racing) 2:49:22 2 Alban Lakata (Topeak Ergon) 0:00:54 3 Markus Kaufmann (Centurion-Vaude) 0:02:47 4 Tim Böhme (Team Bulls) 0:07:18 5 Matthias Bettinger (Centurion-Vaude) 0:07:23 Kreuchler (Team Texpa-Simplon) 0:13:40 23 Patrick Müller (Syncros Scott Generation) 0:14:34 24 Michael Schuchardt (Team Texpa-Simplon) 0:14:35 25 David Harold George (360 Life) 0:17:49 26 Daniel Aspacher (MHW Cube Racing Team) 0:19:02 27 Mirko Pfauth (Tiroler Zugspitz Arena) 0:21:02 28 Martin Kiechle (Centurion-Vaude) 0:21:56 29 Erik Skovgaard Knudsen (Skandia) 0:21:56 30 Björn Papstein 0:23:04 31 Marcin Piecuch (Szik) 0:23:52 32 Wolfgang Mayer (FXX Cycles) 0:23:53 33 Sebastian Stark (TBR Bikes-Jh Sachsen) 0:25:42 34 Andreas Deutschendorf 0:26:50 35 Christian Haas (Tiroler Zugspitz Arena) 0:26:59 36 Steffen Greger (Radwerk Racing Team) 0:28:32 37 Richard Wolf (RSV Sonthofen) 0:28:47 38 Stefan Sulser 0:28:50 39 Peter Reiche (Moooove Racingteam) 0:29:43 40 Nico Muschiol (Zaboo Team29) 0:30:23 41 Robert Wittmann (Rsc Auto-Brosch Kempten) 0:30:44 42 Hans Hutschenreuter 0:30:45 43 Jo Nordskar (Team United Bakeries) 0:32:32 44 Mario Schädle (Radhaus Lechaschau) 0:32:55 45 Ander Seufferth (Garmisch-Partenkirchen) 0:33:17 46 Remco van Bekkum (Peerkes Bike Team) 0:33:22 47 Roland Danner (Craft And Friends) 0:33:23 48 Christian Baldauf (RSV Sonthofen) 0:34:10 49 Gamh-Drid Slim (Craft And Friends) 0:34:13 50 Frank van Hoof (Peerkes Bike Team) 0:34:26 51 Atze Dijkhuis (Bejan-Ghost) 0:35:32 52 Sven Kilander 0:35:54 53 Frank Kerber (Tiroler Zugspitz Arena) 0:36:10 54 Christian Häner (Zwillingscraft Stevens) 0:36:13 55 Alois Sebrich (Fizik Scott Ga.-Pa.) 0:36:15 56 Paul Timmer (Bejan-Ghost) 0:36:26 57 Jozsef Kis (Merida Team Cst Hungary) 0:37:10 58 Guido De Jong (Peerkes Bike Team) 0:38:30 59 Marco Intravaia (TWR-Tretmühle Wischmann Racing) 0:38:48 60 Rico Leistner (Team Vogtland Bike Schöneck) 0:38:57 61 Alexander Stark (Syncros Scott Generation) 0:39:36 62 Daniel Huber (Bergamont) 0:39:44 63 Bastian Wauschkuhn (TBR Bikes-Jh Sachsen) 0:39:45 64 Alexander Warthmann (Craft - Rocky Mountain) 0:40:08 65 Thomas Schweiger (Garmisch-Partenkirchen) 0:40:14 66 Andreas Basler (MHW Cube Racing Team) 0:40:47 67 Michael Sollmann (Race Team Schillig) 0:41:04 68 Matthias Baldauf (RSV Sonthofen) 0:41:04 69 Luigi Petrini (TWR-Tretmühle Wischmann Racing) 0:41:05 70 Stefan Seel (Reiter Cycle Team) 0:41:19 71 Marco Conter (Nora Racing Team) 0:41:20 72 Christian Störzer 0:42:07 73 Kai Kugler (Craft - Rocky Mountain) 0:42:08 74 Andre Kinzel (Soq.De/Speedzone) 0:42:25 75 Markus Jäger (Bike Team Sonthofen) 0:42:41 76 Markus Werner (TBR Bikes-Jh Sachsen) 0:42:56 77 Borut Ramsak 0:43:06 78 Roland Golderer (Team Texpa-Simplon) 0:43:23 79 Andy Leistner (Team Vogtland Bike Schöneck) 0:44:07 80 Bjarke Refslund (Skandia Adventure) 0:44:15 81 Roman Posch (Tiroler Zugspitz Arena) 0:44:24 82 Michael Egner 0:44:53 83 Uli Schmittlutz (Team Oberfranken / Komdsl) 0:45:18 84 Steffen Thum (MTB Racingteam Ultrasports Rose Racingteam) 0:45:20 85 Simon Gegenheimer (MTB Racingteam Ultrasports Rose Racingteam) 0:45:20 86 Felix Zeeb (MHW Cube Racing Team) 0:45:21 87 Ottar Kvernstuen Geir (Sk Rye / Team Halaas) 0:45:45 88 Lorenz Illmer (ARSV-Vinschgau) 0:45:46 89 Harold Van Gerven (Peerkes Bike Team) 0:45:46 90 Oliver Frei (MHW Cube Racing Team) 0:45:47 91 Stefan Koller (Craft And Friends) 0:45:47 92 Robert Neiteler (Www.Hamburg-Architektur.Com) 0:46:02 93 Igor Saiz Artola (Mkl Bikes) 0:46:22 94 Harald Krause (Bike Team Sonthofen/Scott-Team Holzer) 0:46:31 95 Bart Damen (Peerkes Bike Team) 0:46:33 96 Pierre Bischoff (C3 - Cycle Culture Company) 0:46:34 97 Dmitry Zubkov (Velopolitech) 0:46:37 98 Christoph Prokop (Zens And Friends Racing Team) 0:46:55 99 Fabian Stadelmann (Hansens Flodeis / Eighty Aid) 0:47:06 100 Pascal Müller (Jurabikemarathon.Ch) 0:47:20 101 Thorsten Kauder 0:47:24 102 Waldemar Fuchs (Team Burn Baby) 0:47:26 103 Christopher Kragl (Puls Sport Blieskastel) 0:47:35 104 Vladimir Ivanov (Velopolitech) 0:47:43 105 Lars Bresche (Craft And Friends) 0:47:54 106 Sascha Moryson (Nutriixion) 0:47:55 107 Lieven Schroyen 0:48:01 108 Ivan Vila 0:48:24 109 Hansjörg Oberkalmsteiner 0:48:32 110 Horst Elting (Team Sv Lauertal Burglauer) 0:48:38 111 Klaus Grouleff (Team Anneberg) 0:49:15 112 Albert Juvanteny (Starbike-Ghost) 0:49:52 113 Jordi Sanmartin (Starbike) 0:49:52 114 Marcus Werf 0:49:56 115 Markus Rüttgers (Rrc Düren) 0:50:05 116 Christian Dengler (Rsc88 Regensburg) 0:50:24 117 Itai Birinboim (For Galilee Cycles) 0:50:32 118 Keke Dörnbach (C3 - Cycle Culture Company) 0:50:37 119 Lars Fokdal 0:50:55 120 Gène Rekko 0:50:55 121 Stephan Hrozek (Team Energysource) 0:51:03 122 Tom Schöler (Team Campana) 0:52:18 123 Jef Leysen 0:52:24 124 Thomas Palussek (Velociped) 0:52:26 125 Werner Portugall (Campana-Geax-Scott) 0:52:53 126 Stefan Weinknecht (Team Empower) 0:53:13 127 Tobias Ohlenschläger 0:53:18 128 Benedikt Lärch (Rslc Holzkirchen) 0:53:38 129 Marco Baumann (Bike-Planet MTB Team) 0:53:39 130 Erkan Sakallioglu (Rsc Kempten) 0:54:19 131 Ronny Bruynseels (Mountainfighters) 0:55:13 132 Stanko Grbic (Jurabikemarathon.Ch) 0:55:16 133 Michael Pfeifer (Radhaus Ansbach) 0:55:50 134 Francisco Muñoz Gonazalez 0:56:08 135 Andreas Moll (Team Modi-Craft) 0:56:11 136 Timo Kurth (Www.Hamburg-Architektur.Com) 0:56:21 137 Michel Tubée (Velociped) 0:56:47 138 Juul van Loon (Bikefreak-Magazine Marathonteam) 0:56:50 139 Dag Torp-Hansen (Merida Grasroot) 0:56:51 140 Frank Marschler (Racing-Mokkasin Thüringen) 0:56:57 141 Vidar Bakken (Team United Bakeries) 0:56:57 142 Reinier Treur (Team Livingston) 0:57:10 143 Davor Kisker (Team2Race) 0:57:21 144 Bernd Tröbelsperger (Bike + Run Salzburg) 0:57:22 145 Christian Canstein (Craft And Friends) 0:57:23 146 Mario Keller 0:57:29 147 Patrick Rösch (Sirius Bikes) 0:57:49 148 Markus Niedermaier (Craft And Friends) 0:57:52 149 Thomas Heinze (Team Fahrrad Xxl) 0:58:07 150 Chris Pedder (Awcycles.Co.Uk) 0:58:08 151 Anton Lebutsch 0:58:32 152 Marcel Ender 0:58:43 153 Javier Diaz 0:58:45 154 Matthias Röser (Paul-Lange) 0:59:18 155 Oliver Grossmann 0:59:23 156 Marc Kundert (Team Ebbelwei-Expreß) 0:59:42 157 Wolfgang Menhorn (Raceteam RadleCK Mering) 1:00:53 158 Martin Voigt (Team Bischofsheim/Rhön) 1:01:09 159 Klaus Dukek (MSC-Wiesenbach) 1:01:15 160 Arno Smet (Peerkes Bike Team) 1:01:17 161 Marco Beetz (Team Oberfranken / Komdsl) 1:01:18 162 Heiko Gerhart (Rogibike Baumann Inside) 1:01:20 163 Heiko Bittinski (Team Fahrrad Xxl) 1:01:26 164 Dax Jaikel (Seven Capital Ltd - Mastercard) 1:01:44 165 Oswald Ehrmann (BMW MTB Team) 1:01:47 166 Alexander Gerstgraser 1:02:02 167 Markus Stephani (Tri Top Racing Team) 1:02:11 168 Markus Beck (Team Rsk-RSV Freilassing) 1:02:16 169 Benjamin Michael (Ghost Racing Team) 1:02:30 170 Werner Dreger (Craft - Rocky Mountain) 1:03:14 171 Laurin Waldmann (MHW Cube Racing Team) 1:03:19 172 Jürgen Henninger (Team Medi Zen) 1:03:41 173 Thomas Haas (Die 5 Freunde) 1:03:50 174 Valentin Zasypkin (Pressenter) 1:04:15 175 Riccardo Di Stefano (I Gladiatori) 1:04:15 176 Sjoerd van Loon (Bikefreak-Magazine Marathonteam) 1:04:55 177 Steven Eisenschmidt 1:04:56 178 Wouter Peeters (26 Inch Collective) 1:05:11 179 Kjell Ingebret Nilsen (Apotek 1 Norge) 1:05:20 180 Jonathan Wallace 1:05:43 181 Felix Eberle 1:06:10 182 Matthias Brenner 1:06:11 183 Micha Bähr 1:06:25 184 Timo Schmitt (Team Sv Lauertal Burglauer) 1:06:27 185 Tobias Hoffmann (Craft And Friends) 1:06:29 186 Daniel Kloos (Best-Sportschule.De) 1:06:47 187 Markus Gresser (Rsg Meckenbeuren / Saikls) 1:06:48 188 Marc Böttger 1:06:50 189 Mark Förster 1:07:27 190 Patrick Wolf 1:07:28 191 Costal Zentgraf 1:07:58 192 Florian Richter (MTB Verein Zierenberg E.V.) 1:08:01 193 Herwin Wetters (Bikefreak-Magazine Marathonteam) 1:08:12 194 Helmut Dederichs (Team2Race) 1:08:50 195 Henrik Grytbakk 1:09:22 196 Tobias Gehrke (Fun Sport) 1:09:22 197 Göte De Pillecyn (Filthy Lucre) 1:09:29 198 Stefan Petersen (Höhenmeterhelden Murnau) 1:09:48 199 Alexej Schulz (Sigma Elektro Gmbh) 1:09:54 200 Marcel Geiger (Bike Team Calor) 1:10:09 201 Stefan Nef (Rs Bludenz) 1:10:25 202 Lars-Peter Ellekilde (Team Anneberg) 1:12:31 203 Mario Beckert (Team Bischofsheim/Rhön) 1:12:34 204 Chris Schmidts (Tri Top Racing Team) 1:14:37 205 Kilian Perle (Team Perle) 1:14:52 206 Jan Henrik Hoilund 1:15:01 207 Thomas Hebestreit 1:15:16 208 Christoph Falger (Tiroler Zugspitz Arena) 1:15:20 209 Stefan Mörtlitsch (Rc Bludenz) 1:15:38 210 Joar Welde 1:15:47 211 Daniel Weihmayer (Raceteam RadleCK Mering) 1:15:59 212 Matthias Günther (Quadzilla) 1:16:55 213 Stefan Meggendorfer (Team Free Wheels) 1:17:04 214 Dieter Roman 1:17:27 215 Luka Mom 1:17:47 216 Ole Andreas Fuglesang 1:18:13 217 Simon Moller Grimstrup (Team Classic Poker) 1:18:38 218 Jeroen Schroyen (Carbonkanon) 1:18:40 219 Henrik Lonsmann (Team Kildemoes) 1:18:46 220 Hamish Bingley (Ben Hayward Cycles, Cambridge) 1:18:59 221 David Glez Fdez-Polanco 1:19:17 222 Christian Wolz (Oxbike / Chillmaster) 1:19:33 223 Mark Baumeister (Team C14) 1:19:34 224 Thomas Rieker (Team Modi-Craft) 1:19:34 225 Daniel Dätwyler (Jurabikemarathon.Ch) 1:20:26 226 Gerton Meijerink (Mbc Bar End) 1:20:33 227 Thomas Kneubühler (Kraftwerk # Rockthisbike.Ch) 1:20:53 228 Matthias Höfer 1:20:58 229 Marco Fankhauser (Kraftwerk # Rockthisbike.Ch) 1:21:06 230 Markus Annasenz (Team2Race) 1:21:07 231 Björn Heigel (Team 14.30) 1:21:09 232 Florian Göltl (Team Ebbelwei-Expreß) 1:21:24 233 Michael Schwarz (Mb Team Hopfen) 1:21:50 234 Thorsten Birk 1:22:35 235 Christian Soucek 1:22:58 236 Peter Bixe (Hansens Icecream) 1:23:07 237 Corne van der Voort (Peerkes Bike Team) 1:23:14 238 Robert Glembro (Hansens Flodeis / Eighty Aid) 1:23:26 239 Wouter van Keulen (Last Gear Easyriders) 1:23:29 240 Alex Bellera 1:23:32 241 Erich van Tol 1:23:32 242 Jan Marten (Craft And Friends) 1:23:36 243 Thomas Zand (Bike + Run Salzburg) 1:25:23 244 Jacob Haaber 1:25:39 245 Bernd Den Hollander 1:25:52 246 Alexander Weith (Team Oberfranken / Komdsl) 1:26:10 247 Ruben Penner (Kraft Des Fuchses) 1:26:24 248 Ronald De Jong 1:26:30 249 Richard Kelt (Foursquare Racing) 1:26:34 250 Lars Johansen (Johansen) 1:26:45 251 Martin Husted (Team Classic Poker) 1:26:47 252 Matthias Hüger 1:26:52 253 Thomas Spreitzer (Nora Racing Team) 1:27:03 254 Manfred Berktold (Team Bad Hindelang) 1:27:05 255 Magne Aasheim (CK Nor) 1:27:09 256 Vaclav Aubrecht 1:27:24 257 Daniel Spiess (Tssc 07) 1:28:13 258 Moritz Schlösser 1:28:54 259 Csaba Horvath (Gsk) 1:29:08 260 Patrick Kötschau (Moooove Racingteam) 1:29:42 261 Markus Weinknecht (Team Empower) 1:29:46 262 Patrick Schärer (Jurabikemarathon.Ch) 1:31:06 263 Marc Kehl 1:31:46 264 Roel Bakker (Team Flatland) 1:32:26 265 Markus Schwab 1:32:32 266 Thomas Fretz (Team Modi-Craft) 1:32:32 267 Anders Drivsholm (Åmk) 1:32:41 268 Jörg Färber 1:32:52 269 Andreas Warner (Riding For Hope) 1:33:36 270 Artur Wall (Kraft Des Fuchses) 1:33:37 271 Peter Ahnert (MTB-Racing Zschopau) 1:33:40 272 Michael Adams 1:33:55 273 Guido Cabak (Bad Bikers MTB Sport) 1:34:03 274 Michael Festerling (Bad Bikers) 1:34:04 275 Karim Bohn 1:34:08 276 Cristian Santucci 1:34:10 277 Benedikt Bächtold 1:34:25 278 Remo Fankhauser (Kraftwerk # Rockthisbike.Ch) 1:35:37 279 Benjamin Menche (Team Skoda Pabst) 1:36:09 280 Steffen Zander (Team Vinschbike Hannover) 1:36:12 281 Ralf Gehrmann (Team Rewe) 1:36:36 282 Frank Prußat (Www.Hundepfoten-In-Not.De) 1:36:37 283 Julian Knapp (Mountainbike Bergstrasse) 1:37:00 284 Michael Horn (Team Sport Manhard Pfronten) 1:37:09 285 Michael Dodl (Team Sport Manhard Pfronten) 1:37:09 286 Sebastian Ickler (Bike Team Thüringen) 1:37:16 287 Thorsten Rietze (MTB Verein Zierenberg E.V.) 1:37:17 288 Frank Spierings 1:37:31 289 Simon Potzkai (Www.Xc-Riders.De) 1:37:46 290 Alexander Hoffmann (Www.Xc-Riders.De) 1:37:47 291 Axel Horner 1:37:54 292 Gerhard Bernegger (Bike + Run Salzburg) 1:38:21 293 Yves Desmet (26 Inch Collective) 1:38:33 294 Chris Mannel 1:38:41 295 Marc Lesch (Dr. Dragon Racing) 1:39:53 296 Stefan van den Bos (Mbc Bar End) 1:40:06 297 Daniel Franke (Team Energysource) 1:40:07 298 Markus Biersack 1:40:24 299 René Freystedt (Höhenmeterhelden Murnau) 1:40:25 300 Henry Schmechta (Raceteam RadleCK Mering) 1:40:56 301 Axel Kienberger (Team Wsb) 1:41:03 302 Thomas Röttele (Www.Xc-Riders.De) 1:41:53 303 Remco Govers 1:42:00 304 Thomas Esser (Rrc Düren) 1:42:06 305 Juergen Jansen (Team Jj) 1:42:32 306 Mike Bandke 1:42:44 307 Philipp Arnold (MTB-Racing Zschopau) 1:43:11 308 Michael Wittmann (Zens And Friends Racing Team) 1:43:24 309 Bram Enkels 1:43:54 310 Aniello Bove 1:45:33 311 Torsten Krüger (Www.Teuto-MTB.De) 1:45:53 312 Heiko Böck 1:46:00 313 Hubertus van Mullekom (Team Waas) 1:46:33 314 Jasper Lub 1:46:36 315 Joost Hagendoorn 1:46:37 316 Morten Christensen (Svendborg Mountainbike Klub) 1:46:55 317 Arnold Leidner (Ibc Dimb Racing Team) 1:47:28 318 Alessandro Borgarelli 1:47:35 319 Mirko Conrad 1:47:59 320 Christian Trummer (Bikecenter Schager) 1:49:02 321 Sven Lattermann (Tssc 07) 1:49:44 322 Harold Tijssen (Last Gear Easyriders) 1:50:02 323 Sven Gaidies 1:50:17 324 Johan Kilander 1:50:25 325 Nico Bonanni 1:50:36 326 Lieven van Riet (Team Waas) 1:51:17 327 Peter Degn 1:51:23 328 Herbert Sopracolle (Die 5 Freunde) 1:51:45 329 Thomas Freissler 1:51:52 330 Alexander Diehl (Mountainbike Bergstrasse) 1:52:01 331 Allan Lyngholm (Team Anneberg) 1:52:19 332 Fabian Schönenberger 1:52:26 333 Mario Herpich (Team Oberfranken / Komdsl) 1:52:46 334 Albert Preinesberger (Craft And Friends) 1:52:48 335 Tom van Mieghem (Team Waas) 1:53:05 336 Anders Eibye (Hansens Flodeis / Eighty Aid) 1:53:10 337 Holm Hofmann 1:53:12 338 Marco Reiter (Die 5 Freunde) 1:53:12 339 Thomaspeter Hillebrand 1:53:23 340 Gasbjerg Torbjorn (Pronghorn Racing-Team) 1:53:37 341 Martin Paffenholz 1:53:52 342 Manuel Giudici (Team Modi-Craft) 1:54:16 342 Ronnie Obermüller (Team Modi-Craft) 344 Florian Sergl (O-Town Racing-Team) 1:54:17 345 Christian Ruhs 1:55:02 346 Richard Spierings 1:55:28 347 Tom Kuiper 1:55:32 348 Anton Hansen (Team Classic Poker) 1:56:47 349 Simon Green (Foursquare Racing) 1:56:56 350 Marino van Buren (Mountain Fighters) 1:57:05 351 Sascha Brand (Kraftwerk # Rockthisbike.Ch) 1:58:10 352 Claus Rosenlund Christensen (Åmk) 1:58:24 353 Gabriel Moniz (Joao From Hell (Wow)) 1:58:26 354 Tim Gasseling (MTBvd) 1:58:27 355 Sven Berghmans (Limar) 1:58:53 356 Marc Jansen (Limar) 1:58:53 357 Reiner Naak (Running Wheels Göppingen) 1:58:59 358 Reto Arnold (Team Ryton Station) 1:59:08 359 Daniel Seipp (Craft - Rocky Mountain) 2:00:32 360 Pavel Rozanov (Pressenter) 2:01:37 361 Ralf Martin 2:02:12 362 Richard Dyer 2:02:24 363 Kai Dosdall 2:02:43 364 Melvin Witteveen (Mbc Bar End) 2:02:53 365 Daniel Sinner 2:02:58 366 Franz Wassermann (MSC Wiesenbach) 2:03:23 367 Matthias Knoll (Raceteam RadleCK Mering) 2:03:29 368 Anton Steinhart (Raceteam RadleCK Mering) 2:03:31 369 Thorsten Müller (MTB Verein Zierenberg E.V.) 2:04:05 370 Andre Forster (Radhaus Ansbach) 2:04:12 371 Christian Treugut (Zens And Friends Racing Team) 2:04:48 372 Tobias Dorsch 2:04:48 373 Mathias Gugg 2:04:53 374 Raymon Heythuysen (Velociped) 2:04:54 375 Giel Muller 2:05:11 375 Pierre van Veldhove 377 Matthias Hemberger (Lokomotive Verbier) 2:06:13 378 Henrik Mühlbradt (Boc) 2:06:54 379 Mathew Williams (Foursquare Racing) 2:08:15 380 Per Anders Ifarness 2:08:16 381 Marc Richter (Team Ryton Station) 2:08:38 382 Hans Geubbelmans 2:08:47 383 Alexander Metzger (Energie Südbayern Race Team) 2:10:17 384 Peter Nejsig 2:10:36 385 Felix Schweckendiek 2:10:38 386 Kai Ander (Team Fahrrad Xxl) 2:11:02 387 Thomas Bleibaum 2:12:20 388 Daniel Werhahn 2:12:52 389 Phillip Johnson (RSV Seeheim) 2:13:41 390 Jens König (Ferienpark Oberwiesenthal) 2:15:02 391 Allan Broholm (Team Anneberg) 2:15:05 392 Manuel Neher 2:15:32 393 Christian Warken 2:15:34 394 Michael Schön (Kesselreiter) 2:16:19 395 Rico Ergenzinger 2:17:32 396 Santiago Diaz Bueno 2:17:39 397 Markus Vogl (Vogi) 2:18:00 398 Arnold Asmussen (Raceteam RadleCK Mering) 2:18:16 399 Gerhard Pickl 2:18:18 400 Mikael Dalum (Team Gedved) 2:18:27 401 Niels Mayer (Asses Of Fire) 2:19:03 402 Kim Prehn-Jakobsen (Team Kildemoes) 2:19:11 403 Niels Kossen (Team Flatland) 2:19:15 404 Thomas Thum 2:19:20 405 Stefan De Greiff 2:19:48 406 Yuri Rombouts 2:20:19 407 Patrick Jahnke (Nuernbike) 2:20:26 408 David Abad Siguero (Bikepobla) 2:21:32 409 Christian Schmidt (Www.Hundepfoten-In-Not.De) 2:21:33 410 Thomas Niggemann 2:21:43 411 Andreas Walter (MSC Wiesenbach) 2:23:08 412 Ronald Kontek (Turnbeutelvergesser) 2:23:37 413 Dennie Rombouts 2:25:56 414 Remo Kirpeit 2:27:22 415 Olle Gerdtman 2:27:53 416 Robert van Woerkum 2:28:22 417 Stefano De Marchi (Mx World Championship Veneto 2011) 2:29:00 418 Lorendz Boom (Team Flatland) 2:29:48 419 Peter Müller (Schneider Bike Team) 2:30:51 420 Filip Bohlin (Los Degos Congregados) 2:31:07 421 Ralph Grube 2:31:40 422 Oliver Bergmann 2:33:17 423 Maarten Broek 2:33:17 424 Peter van Rees (Team Flatland) 2:33:53 425 Peter Tochtermann (Mountainbike Bergstrasse) 2:35:49 426 Markus Neese (Oxbike / Chillmaster) 2:36:17 427 Nils Friedrich (Kesselreiter) 2:36:23 428 Carsten Gucinski (Kesselreiter) 2:39:01 429 Alex Perez 2:39:21 430 Jesus Velazquez Lojo 2:39:21 431 Peter Schlichting (Team2Race) 2:39:26 432 Urs Pietsch (Team Felt Ötztal X-Bionic) 2:39:33 433 Pierre Kluge 2:39:33 434 Frank Kjaerhus (Team Anneberg) 2:39:53 435 Tim Lorkowski (Die 5 Freunde) 2:41:10 436 Christian Burdess (Foursquare Racing) 2:42:19 437 Christian Fung (Riding For Hope) 2:42:22 438 Benjamin Freygang (Oxbike / Chillmaster) 2:46:17 439 Jacco Zoer (Bbb Team) 2:46:36 440 John De Baets 2:47:06 441 Andreas Suttner 2:47:18 442 Karsten Kraechter 2:47:56 443 Jörg Fernsler 2:48:11 444 Martin Savelkoel (Last Gear Easyriders) 2:48:32 445 Daniel Waschkowski (Ibc Dimb Racing Team) 2:48:39 446 Torsten Lickfeld 2:49:44 447 Roel De Cleen (Team Waas) 2:50:38 448 Kristofer Håkansson (Los Degos Congregados) 2:50:40 449 Johannes Wichert 2:52:41 450 Abraham Parga Garcia 2:53:17 451 Marco Seibel (X-Sport Kastellaun) 2:54:11 452 Troels Risom (Air Alsie) 2:54:22 453 Henrik Nielsen 2:54:24 454 Georg Keutzer 2:57:23 455 Kendy Melchior (Ferienpark Oberwiesenthal) 2:58:05 456 Tom Häckel (Ferienpark Oberwiesenthal) 2:58:05 457 Peter Stilling (Air Alsie) 2:58:39 458 Martin Conzelmann (Www.Xalps.De) 2:59:37 459 Alexander Marsch 3:01:29 460 Jörg Altemeier 3:06:10 461 Ignacio Osses 3:07:57 462 Tom Baker 3:10:59 463 Christian Schädtler (Team Wsb) 3:16:12 464 Sean Mac Donnchadha 3:17:01 465 Martin Hougs 3:17:16 466 Tobias Kramer (Fahrrad Xxl - Craft) 3:17:29 467 Mirko Lorenz 3:18:31 468 Nico Leppmeier 3:21:54 469 Georg Schulte-Holtey 3:22:08 470 Matthias Schumacher 3:22:08 471 Michael Muschik (Tune) 3:22:15 472 Markus Stille (TWR-Tretmühle Wischmann Racing) 3:22:51 473 Stefan Laubscher (Mbc Hannover) 3:30:54 474 Philipp Meinecke 3:32:43 475 Michael Mannes 3:38:46 476 Marcel van der Broek (Team Holland) 3:42:36 477 Stefan Loibl 3:46:54 478 Bjorn Kaldenberg (Team Holland) 4:21:21 479 Niels Lindgreen 4:44:44 480 Nico Kubitz 5:23:25

Master men # Rider Name (Country) Team Result 1 Carsten Bresser (Craft - Rocky Mountain) 3:07:12 2 Arild Christophersen (Team United Bakeries) 0:03:12 3 Lars van der Sloot 0:03:12 4 Hans Grasegger (Garmisch-Partenkirchen) 0:03:13 5 Heinz Zörweg (Factory Team Cube) 0:06:02 (Merida Team Cst Hungary) 0:27:31 23 Thomas Stoekken (Njård) 0:27:31 24 Marco Gottesmann (Team Bad Steben) 0:27:58 25 Jürgen Nußbaumer 0:28:23 26 Stefan Böhm (Team Oberfranken / Komdsl) 0:28:42 27 Thomas Heuler (Radhaus Ansbach) 0:28:53 28 Wil Baselmans (Peerkes Bike Team) 0:29:34 29 Hubert Witting (Team Kaffee Paula Mittenwald) 0:29:34 30 Bernd Michalke (Craft And Friends) 0:29:52 31 Thomas Gipperich (RSV Sonthofen) 0:30:43 32 Paul Heylen (MTB Heylen) 0:30:54 33 David van der Stockt 0:31:57 34 Ralf Markert (Team Sv Lauertal Burglauer) 0:32:07 35 Henrik Mærkedahl 0:33:06 36 Marco Carrer (Kraftwerk # Rockthisbike.Ch) 0:33:08 37 Jörg Kufel (Team Bischofsheim/Rhön) 0:33:12 38 Oliver Gehrking (Team C14) 0:34:22 39 Volker Stegner (Team Oberfranken / Komdsl) 0:34:46 40 Alex von Euw (Tröhler) 0:35:13 41 Jörg Schrod (U3 Hohemark / Rv Sossenheim) 0:35:51 42 Wilfried Plengemeyer (Team C14) 0:36:20 43 Hans-Jürgen Stauber (Extreme Moonrider) 0:36:29 44 Günter Sandmann (Moooove Racingteam) 0:36:31 45 Rolf Vetter (Bike Action) 0:36:51 46 Sergio Spalletta (I Gladiatori) 0:37:30 47 Stephan Kühnel 0:39:01 48 Michael Brinkmann (Bremer Radkurier) 0:39:32 49 Gerhard Hüther (Team Sv Lauertal Burglauer) 0:39:32 50 Robert Kennerknecht 0:40:00 51 Thomas Jäger (Univega Pro Cycling Team) 0:41:08 52 Helmut Hauer 0:41:20 53 Clemens Huber 0:41:32 54 Stefan Koch (Team 11Schweiz) 0:42:14 55 Ottmar Paulus (MSC-Wiesenbach) 0:43:20 56 Manfred Klinner (Laktatexpress.De) 0:43:58 57 Ivan Heylen (MTB Heylen) 0:43:59 58 James Rutherford (Sigma Elektro Gmbh) 0:44:05 59 Peter Wortmann (Zens And Friends Racing Team) 0:44:09 60 Andreas Klein (Rrc Düren) 0:44:10 61 Sascha Jaumann 0:44:12 62 Andreas Wacker (Bremer Radkurier) 0:44:34 63 Oddvar Sether (Tvk) 0:45:29 64 Jörg Fiedler (Team Riival) 0:45:30 65 Norbert Geisler 0:46:16 66 Sandro Calcatelli (I Gladiatori) 0:46:25 67 Volker Pylarski (Team Riival) 0:46:29 68 Christian Wurm (Bike + Run Salzburg) 0:47:39 69 Andreas Trapp 0:47:56 70 Walter Schmitz (Funsport) 0:48:03 71 Frode Wassås (Sportsklubben Rye) 0:48:03 72 Björn Glüsing (Team 14.30) 0:48:29 73 Matthias Messmer (Www.Xc-Riders.De) 0:49:00 74 Steffen Domay 0:49:12 75 Michael Scheuer (Team Ride4Fun) 0:49:21 76 Wim Dusseldorp (Motkinne) 0:49:47 77 Mario Rembold (Rsc88 Regensburg) 0:49:50 78 Giancarlo Di Virgilio (I Gladiatori) 0:49:54 79 Peter Wouters (Peerkes Bike Team) 0:49:58 80 Dirk Baert 0:50:20 81 Pascal Wenzel 0:50:41 82 Jon Gravdal (Team United Bakeries) 0:50:47 83 Walter Stohl 0:50:55 84 Guido Culino (Rslc Holzkirchen) 0:51:02 85 Martin Hönigsberger (Elektrotechnik Körrer) 0:51:22 86 Jiri Kopecek (Ski Paudera) 0:52:21 87 Walter Hillringhaus (Raceteam RadleCK Mering) 0:52:35 88 Sven Friedrich (Team Vogtland Bike Schöneck) 0:52:44 89 Ilan Rosenblat (Galillee Cyclist) 0:53:23 90 Guido Borer 0:54:10 91 Thomas Heldt (Raceteam RadleCK Mering) 0:55:12 92 Michael Lella (Craft And Friends) 0:55:21 93 Rudi Schulz (Sg Stern Stuttgart Competition) 0:55:22 94 Frank Salzsiedler 0:55:22 95 Rolf Schmitt (Mountainbike Bergstrasse) 0:55:42 96 Andreas Köhler 0:55:44 97 Frank Donnerstag 0:56:23 98 Martin Staiger 0:56:35 99 Kris Maris (Team Bikeaholics) 0:57:41 100 Pascal van de Velde (Team Bikeaholics) 0:57:41 101 Flemming Therkelsen (Hansens Ice Cream) 0:57:46 102 Frank Bischof (Team Sv Lauertal Burglauer) 0:58:04 103 Uwe Östringer 0:58:09 104 Torbjoern Moe (Bulk Eiendom) 0:58:22 105 Vladimír Paudera 0:59:20 106 Jose Antonio Pravia Fernandez 1:00:18 107 Christian Stabell Eriksen 1:00:26 108 Arthur van Wezel (Peaplastics) 1:00:58 109 Carlos van Wanrooij 1:01:01 110 Bert Hergenhahn (MTBc Wehrheim) 1:01:17 111 Björn Büdenhölzer (Team C14) 1:01:43 112 Johannes Schöllhuber 1:01:55 113 Martin Hirsch (Team Ride4Fun) 1:02:39 114 Thomas Seyferle (Scott Team Heilenmann) 1:02:39 115 Tobias Böhm (Lokomotive Verbier) 1:02:40 116 Christian Drews (Rsc88 Regensburg) 1:03:00 117 Sepp Gschwendtner (Redheads Team) 1:03:22 118 Jochen Preuß (Höhenmeterhelden Murnau) 1:03:37 119 Alfred Schönemann 1:04:05 120 Geert Keuppens (Mountain Fighters) 1:04:13 121 Thilo Hahn (MTBc Wehrheim) 1:04:15 122 Dietmar Waser 1:04:37 123 Björn Krause 1:04:38 124 Rayk Pothmann 1:04:45 125 Peter Frei (Kraftwerk # Rockthisbike.Ch) 1:05:22 126 Hansjörg Bosler (Team Energysource) 1:07:55 127 Arjan Kampf (Last Gear Easyriders) 1:08:03 128 Hansjürgen Horn (Team Oberfranken / Komdsl) 1:08:22 129 Guido Raymann (Bejan-Ghost) 1:08:27 130 Jörg Buggenhagen (Spinning Weelz) 1:08:40 131 Morten Jensen (Sportsklubben Rye) 1:08:56 132 Roland Fischer (Team C14) 1:09:06 133 Mark Lauzon 1:09:25 134 Hubert Huber 1:09:53 135 Markus Angstwurm (Team Energysource) 1:09:56 136 Albert Rundel (Albrad Featuring Killertal Rider) 1:10:01 137 Thomas Dusel (MTB Südbaden) 1:10:19 138 Andreas Bluska (Racebiker.At) 1:10:43 139 Joachim Buhleier (Rsc Groß- Umstadt) 1:11:00 140 Peter Ludwig (Mr. Bike) 1:11:02 141 Eckhardt Münch 1:11:32 142 Hans Leek (Bike Action) 1:11:55 143 Roger Meihost (Craft - Rocky Mountain) 1:12:36 144 Andy Salminger (Craft And Friends) 1:12:40 145 Roman Lomasov (Pressenter) 1:13:38 146 Markus Fabian (Mountainbike Bergstrasse) 1:13:40 147 Enrique Alonso Gonzalez (Bikepobla) 1:14:02 148 Volker Eckert (Rsc88 Regensburg) 1:14:37 149 Thorsten Röttgers (Craft - Rocky Mountain) 1:14:41 150 Roel Tubée (Velociped) 1:14:56 151 Thomas Edthaler (Rsk-RSV Freilassing) 1:15:09 152 Thomas Schürer 1:15:38 153 Nils Ehrke (Riding For Hope) 1:15:47 154 Andreas Raabe 1:15:47 155 Klaus Wippersberger (Nora Racing Team) 1:16:11 156 Dirk Breitenladner (Campana-Geax-Scott) 1:16:14 157 Alois Greven (Campana-Geax-Scott) 1:16:20 158 Albert Grashuber (Tune) 1:16:22 159 Frank Pohl (Reinigung Technik Frank Pohl) 1:16:59 160 Thomas Kallwitz (Extreme Moonrider) 1:17:03 161 Dan Simonsen Carsten (Cm Hojfyn) 1:17:19 162 Peter Ohlsson (Trek Sweden) 1:17:42 163 Vadim Malakhovskiy (Pressenter) 1:17:44 164 Eckhard Nehring 1:17:55 165 Markus Seifert 1:18:00 166 Manuel Setz 1:18:28 167 Steffen Blattert (Probst Racing Lauffen) 1:18:40 168 Uwe Altenberend 1:18:44 169 Marc Faber (Vv Tooltime Preizerdaul) 1:18:47 170 Magnus Blegen 1:18:49 171 Stefan Kaiser (Fitline Team Monheim Am Rhein) 1:18:54 172 Santi Pajarols Font (Starbike) 1:18:59 173 Hermann Wagensail (Extreme Moonrider) 1:19:00 174 Hans-Leo Zöller (Team Westerwald) 1:20:10 175 Guido Kunze (Craft And Friends) 1:20:14 176 Marc Schneider (Team Westerwald) 1:20:18 177 Duschan Kovac 1:20:26 178 Stefan Achilles (Bike Team Sonthofen) 1:21:05 179 Albrecht Dietze 1:21:18 180 Kjell Olsen (Borås Ca / Sweden) 1:21:25 181 Rudolf Muhl (Team Westerwald) 1:21:27 182 Stefan Fritz (Not & Elend) 1:21:29 183 Christoph Baumann 1:21:50 184 Achille Stoppani (I Gladiatori) 1:22:37 185 Rolf Regener 1:23:26 186 Martin Schneider (Team Modi-Craft) 1:23:36 187 Thomas Hechler 1:24:45 188 Heiko Eckstein (Skoda Pabst) 1:25:28 189 Martin Lundblad 1:25:36 190 Thomas Zühlke (Bikepiraten) 1:25:39 191 Marco Carnevale (I Gladiatori) 1:25:54 192 Ralf Kühnapfel (Www.Hundepfoten-In-Not.De) 1:26:01 193 Patrick Schmid (Www.Xc-Riders.De) 1:27:49 194 Andreas Reinecke 1:28:04 195 Hubert Niessl (Rsc88 Regensburg) 1:28:08 196 Steffen Barth 1:29:03 197 Martin Rijswijk 1:29:16 198 Jörg Danner (Team Rote Nasen) 1:29:30 199 Markus Weibel 1:29:52 200 Klaus Dreyer (Lokomotive Verbier) 1:30:14 201 Kirschten von (Höhenmeterhelden Murnau) 1:30:15 202 Michael Staiger (Team Modi-Craft) 1:30:40 203 Wolfgang Wetzel (Albrad Featuring Killertal Rider) 1:31:12 204 Jaume Porta (Starbike) 1:31:20 205 Bernhard Wallner (Die 5 Freunde) 1:31:33 206 Andreas Hanke (Redheads Team) 1:32:06 207 Georg Miller (MSC-Wiesenbach) 1:32:19 208 Peter Vekslund (Team Ride4Fun) 1:32:22 209 John Jensen 1:33:33 210 Mirko Weinandy 1:34:02 211 Henrik Kragh (Slagelse MTB/Handelsbanken) 1:34:21 212 Hartmuth Hermer 1:34:31 213 Volker Hess (Craft And Friends) 1:34:59 214 Rasmus Eibye (Hansens Flodeis / Eighty Aid) 1:35:19 215 Michael Hampel (Garmin & Friends) 1:35:31 216 Pietro Bettanini 1:35:32 217 Lars Duus 1:35:46 218 Sandor Kocsis 1:36:00 219 Karsten Dyhrberg Nielsen (Team Ride4Fun) 1:36:34 220 Waldemar Gutwinski 1:37:15 221 Martin Surmont 1:37:55 222 Mads Pallisgaard (Pallis Team) 1:37:59 223 Stefan Stuefer 1:38:24 224 Thomas Fischer (Deam Bratwurscht) 1:38:59 225 Jörg Rummeni 1:39:20 226 Thomas Ascheberg 1:39:54 227 Daniel Borklund (Fanfiluca) 1:40:01 228 Thomas Schwald 1:40:37 229 Christoph Brunner 1:40:38 230 Martin Crone 1:40:48 231 Timo Rokitta (Team Rewe) 1:40:50 232 Jeroen Spijkerman (Limar) 1:41:01 233 Huub Kools (Limar) 1:41:02 234 Patrick Peeters (Limar) 1:41:03 235 Thomas Klein (Team Westerwald) 1:41:16 236 Schytte Olsen Steen 1:41:20 237 Saso Cosic 1:41:48 238 Karsten Altenhoff 1:41:59 239 Hannes Schierle 1:42:01 240 Stefan Ippendorf (Campana-Geax-Scott) 1:42:03 241 Dirk Gerhold (Campana-Geax-Scott) 1:42:06 242 Peter Bundschuh 1:42:40 243 Thomas Schierle 1:42:40 244 Fredrik Lingvall (Sk Rye) 1:42:42 245 Bernhard Müller (Bikepiraten) 1:42:59 246 Norbert Weitz (Team 14.30) 1:43:55 247 Martin Hunold (Team11Schweiz) 1:44:20 248 Urs Grendelmeier 1:45:09 249 Frank Mueller 1:45:37 250 Elmar Nieswand (Turnbeutelvergesser) 1:46:00 251 Peter Versweyveld 1:46:03 252 Peter Zott (Craft And Friends) 1:46:09 253 Wolfgang Hofstetter (Hartkaiser Buam) 1:46:10 254 Robert Frießnegg 1:46:50 255 Markus Kolb 1:47:18 256 Reiner Ploem (Craft And Friends 2.Garde) 1:47:41 257 Frank Kunold (MTB Verein Zierenberg E. V.) 1:47:47 258 Mathias Bolter 1:49:11 259 Stephan Oberprieler (Rrv-Inntal E.V.) 1:49:52 260 Oliver Burtchen (Heiko#S Radschuppen) 1:50:11 261 Bjarne Larsen 1:50:12 262 Martijn Zandvliet 1:50:40 263 Thomas Dybdahl 1:50:46 264 Johan Foubert (Team Bikeaholics) 1:50:48 265 Thomas Wegmann (Team Riival) 1:50:57 266 Peter Lefebvre 1:51:08 267 Thomas Hebbel (MTBc Wehrheim) 1:51:41 268 Jürgen Hoffmann (Albrad Featuring Killertal Rider) 1:52:19 269 Jürgen Hummel (Divelo) 1:52:30 270 Michel Emmenegger 1:52:50 271 Manuel Pardo (Mipaloska Drt) 1:52:52 272 Ignacio Pardo (Mipaloska Drt) 1:52:52 273 Christian Reinike 1:56:01 274 Frank Braun 1:56:14 275 Horst Wolf 1:56:19 276 Wolfgang Bourges 1:56:22 277 Mikael Andersson 1:56:26 278 Andreas Buchberger 1:56:35 279 Guy Weber 1:57:00 280 Raimonds Romanovskis 1:57:44 281 Michael Brunner 1:58:10 282 David Alvarado 1:58:21 283 Torsten Zenkner (Bike Team Thüringen) 1:58:44 284 Peter Hübner 1:59:03 285 Gerald Strasser (Bikepiraten) 1:59:23 286 Marek Jagos (Team Bischofsheim/Rhön) 1:59:49 287 Michael Stejskal 2:00:36 288 Tom Schwieger 2:00:48 289 Patrick Faust 2:03:13 290 Alexander Wobst (Kesselreiter) 2:03:28 291 Peer Lohmann 2:03:53 292 Rainer Mümmler (Fanfiluca Bikestyle) 2:04:09 293 Ekkard Schnedermann (Raceteam RadleCK Mering) 2:04:15 294 Marko Lösch (Team Rückenwind) 2:04:32 295 Björn Boschert (Team Rückenwind) 2:04:32 296 Volker Zaborowski (Amc Rodheim-Bieber) 2:04:50 297 Thomas Nachtigall 2:04:58 298 Dieter Schönweitz (Garmin & Friends) 2:05:20 299 Thomas Hensing 2:06:53 300 Martin Geyer 2:07:02 301 Peter Schremmer 2:07:23 302 Falk von Pidoll 2:08:32 303 Günter Froitzheim 2:09:45 303 Ralf Tillmann 305 Michael Grünert (Team 11Schweiz) 2:10:04 306 Ruslan Kuryatkov (Velopolitech) 2:10:56 307 Jan Duyck (Extreme 24/7) 2:12:18 308 Andrea Matellicani 2:13:18 309 Harald Culino (Kölsch-Team) 2:13:47 310 Harald Hecht (Running Wheels) 2:14:36 311 Juergen Reeb (Team Pfälzer Land) 2:15:19 312 Ian Wakefield (Fast Or Furious) 2:15:35 313 Thomas Häckler (Team Allgäu) 2:15:39 314 Dieter Stowasser (Team Allgäu) 2:15:39 315 Vladimir Berezovski (Nds Cycling) 2:16:17 316 Andreas Görtler 2:17:29 317 Axel Bertle (Team Sport Manhard Pfronten) 2:19:28 318 Frank Rautenberg (Isar-Rider) 2:19:31 319 Erik Schwulera 2:20:18 320 Jörg Krautwurst 2:20:33 321 Bert Kromkamp 2:20:35 322 Stephan Schwarte 2:20:42 323 Detlef Peuser 2:20:44 324 Stefan Weiß 2:20:53 325 Jürgen Beck (Riding For Hope) 2:20:53 326 Michael Lenze 2:21:01 327 Alberto Valle Frias 2:21:32 328 Andreas Hosp 2:23:03 329 Jan Verhaar (Last Gear Easyriders) 2:24:12 330 David Rolain 2:25:15 331 Christian Birle 2:25:32 332 Frank Richardon (BlaCK Forest Ultra Bike) 2:26:10 333 Dirk Stock 2:27:38 334 Ferdinand Ettl (Energie Südbayern Race Team) 2:28:21 335 Michael Springer (Fuhneschucken) 2:28:25 336 Markus Roeder 2:28:46 337 Emile Manders (Bbb - Team) 2:28:47 338 Kenneth Filskov Olsen 2:29:29 339 Bouw Hansen Soren 2:29:30 340 Frank Blichmann 2:29:45 341 Hjalmar Skovholm Hansen 2:30:40 342 John Arne Beien 2:30:56 343 Adalbert Kramer 2:31:00 344 Ron van Westrenen (Facd) 2:31:15 345 Marcel Schouten (Facd) 2:31:17 346 Herbert Bikker 2:31:55 347 Rainer Gärtner (Team Stellwag) 2:33:39 348 Ralf Zander 2:33:57 349 Thomas Hartmann 2:34:26 350 Anton Sieber (MSC-Wiesenbach) 2:35:24 351 Stephan Stählin (MSC Wiesenbach) 2:35:24 352 Harry Liedtke 2:36:04 353 Thomas Kovacs 2:36:15 354 Bernd Fleischmann 2:36:34 355 Oliver Liedtke 2:36:52 356 Axel Sman (Team Axpas) 2:36:58 357 Ralf Schröter (Fahrrad Xxl - Craft) 2:37:19 358 Hermann Dübendorfer 2:37:20 359 Thomas Kempf (2Tk) 2:37:42 360 Jan van Dijk 2:39:39 361 Oliver Sindulka 2:43:01 362 Freddy Bau 2:43:01 363 Pascal Ladas (Team Crpl) 2:43:25 364 Peter Boye 2:43:39 365 Kim Kristensen 2:43:39 366 Heiko Marquart 2:43:43 367 Ralf Schwarz (MTB Verein Zierenberg E.V.) 2:43:45 368 Steffen Otto (Fahrrad Xxl - Craft) 2:45:40 369 Helmut Baier 2:46:39 370 Danny De Bouw (Team Waas) 2:47:56 371 Christian Hessing (Garmin & Friends) 2:48:19 372 Stephan Hötger 2:48:20 373 Roberto Boezi 2:50:05 374 Guy-Philippe Claeys 2:53:14 375 Peter Aust (Bonsai-Bikes) 2:56:02 376 Thomas Winter (Bonsai-Bikes) 2:56:03 377 Torben Kolind 2:56:04 378 Guido Betsema (Team Flatland) 2:57:34 379 Jürgen Wimmers 2:58:16 380 Dennis Preuthun Pedersen (Team Ride4Fun) 2:58:39 381 Christian Lange (Team 11Schweiz) 2:59:11 382 Thomas Röhr 3:00:33 383 Markus Tomanek (Team Rewe) 3:04:34 384 Dirk Schaefer (Team Rewe) 3:04:34 385 André Walter (TWR-Tretmühle Wischmann Racing) 3:05:02 386 Ron Kemp (Last Gear Easyriders) 3:06:38 387 Gebhard Lang (Tune) 3:07:49 388 Wolfgang Egge-Jacobsen 3:10:13 389 Steffen Guthier 3:10:28 390 Andreas Müller (Ibc Dimb Racing Team) 3:13:14 391 Matthew Hawksworth 3:14:31 392 Markus Dietz (Problembären=Schwarzfahrer) 3:19:44 393 Rainer Kopp (Problembären=Schwarzfahrer) 3:19:45 394 Hannes Steidinger (Problembären=Schwarzfahrer) 3:19:45 395 Joachim Schwille (Problembären=Schwarzfahrer) 3:19:45 396 Christian Rotzler (Air Alsie) 3:23:32 397 André Cappelle (Craft And Friends 2. Garde) 3:26:45 398 Martin Frausing 3:33:07 399 Maxim Polovnikov (Velopolitech) 3:49:48 400 Lothar Wolf 4:02:29 401 Michael Muron 4:11:58 402 Trond Lundeby (Stovnerkameratene/Ergogroup) 4:24:34

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Pia Sundstedt (Craft - Rocky Mountain) 3:18:11 2 Milena Landtwing (Centurion-Vaude) 0:07:25 3 Sally Bigham (Topeak Ergon) 0:08:19 4 Tracy Michaud 0:20:46 5 Patrizia Wacker (Tiroler Zugspitz Arena) 0:20:48

Senior master men # Rider Name (Country) Team Result 1 Werner Höppenger (Tiroler Zugspitz Arena) 3:23:35 2 Olav Tronnes 0:03:39 3 Milan Spolc (TBR Bikes-Jh Sachsen) 0:08:44 4 Walter Schimpfössl (Tiroler Zugspitz Arena) 0:10:01 5 Terje Larsson (Eiker Ck.) 0:14:21

General classification after stage 1

Men general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Christoph Sauser (Specialized Racing) 2:49:22 2 Alban Lakata (Topeak Ergon) 0:00:54 3 Markus Kaufmann (Centurion-Vaude) 0:02:47 4 Tim Böhme (Team Bulls) 0:07:18 5 Matthias Bettinger (Centurion-Vaude) 0:07:23 Bakeries) 0:13:40 22 Christian Kreuchler (Team Texpa-Simplon) 0:13:40 23 Patrick Müller (Syncros Scott Generation) 0:14:34 24 Michael Schuchardt (Team Texpa-Simplon) 0:14:35 25 David Harold George (360 Life) 0:17:49 26 Daniel Aspacher (MHW Cube Racing Team) 0:19:02 27 Mirko Pfauth (Tiroler Zugspitz Arena) 0:21:02 28 Martin Kiechle (Centurion-Vaude) 0:21:56 29 Erik Skovgaard Knudsen (Skandia) 0:21:56 30 Björn Papstein 0:23:04 31 Marcin Piecuch (Szik) 0:23:52 32 Wolfgang Mayer (FXX Cycles) 0:23:53 33 Sebastian Stark (TBR Bikes-Jh Sachsen) 0:25:42 34 Andreas Deutschendorf 0:26:50 35 Christian Haas (Tiroler Zugspitz Arena) 0:26:59 36 Steffen Greger (Radwerk Racing Team) 0:28:32 37 Richard Wolf (RSV Sonthofen) 0:28:47 38 Stefan Sulser 0:28:50 39 Peter Reiche (Moooove Racingteam) 0:29:43 40 Nico Muschiol (Zaboo Team29) 0:30:23 41 Robert Wittmann (Rsc Auto-Brosch Kempten) 0:30:44 42 Hans Hutschenreuter 0:30:45 43 Jo Nordskar (Team United Bakeries) 0:32:32 44 Mario Schädle (Radhaus Lechaschau) 0:32:55 45 Ander Seufferth (Garmisch-Partenkirchen) 0:33:17 46 Remco van Bekkum (Peerkes Bike Team) 0:33:22 47 Roland Danner (Craft And Friends) 0:33:23 48 Christian Baldauf (RSV Sonthofen) 0:34:10 49 Gamh-Drid Slim (Craft And Friends) 0:34:13 50 Frank van Hoof (Peerkes Bike Team) 0:34:26 51 Atze Dijkhuis (Bejan-Ghost) 0:35:32 52 Sven Kilander 0:35:54 53 Frank Kerber (Tiroler Zugspitz Arena) 0:36:10 54 Christian Häner (Zwillingscraft Stevens) 0:36:13 55 Alois Sebrich (Fizik Scott Ga.-Pa.) 0:36:15 56 Paul Timmer (Bejan-Ghost) 0:36:26 57 Jozsef Kis (Merida Team Cst Hungary) 0:37:10 58 Guido De Jong (Peerkes Bike Team) 0:38:30 59 Marco Intravaia (TWR-Tretmühle Wischmann Racing) 0:38:48 60 Rico Leistner (Team Vogtland Bike Schöneck) 0:38:57 61 Alexander Stark (Syncros Scott Generation) 0:39:36 62 Daniel Huber (Bergamont) 0:39:44 63 Bastian Wauschkuhn (TBR Bikes-Jh Sachsen) 0:39:45 64 Alexander Warthmann (Craft - Rocky Mountain) 0:40:08 65 Thomas Schweiger (Garmisch-Partenkirchen) 0:40:14 66 Andreas Basler (MHW Cube Racing Team) 0:40:47 67 Michael Sollmann (Race Team Schillig) 0:41:04 68 Matthias Baldauf (RSV Sonthofen) 0:41:04 69 Luigi Petrini (TWR-Tretmühle Wischmann Racing) 0:41:05 70 Stefan Seel (Reiter Cycle Team) 0:41:19 71 Marco Conter (Nora Racing Team) 0:41:20 72 Christian Störzer 0:42:07 73 Kai Kugler (Craft - Rocky Mountain) 0:42:08 74 Andre Kinzel (Soq.De/Speedzone) 0:42:25 75 Markus Jäger (Bike Team Sonthofen) 0:42:41 76 Markus Werner (TBR Bikes-Jh Sachsen) 0:42:56 77 Borut Ramsak 0:43:06 78 Roland Golderer (Team Texpa-Simplon) 0:43:23 79 Andy Leistner (Team Vogtland Bike Schöneck) 0:44:07 80 Bjarke Refslund (Skandia Adventure) 0:44:15 81 Roman Posch (Tiroler Zugspitz Arena) 0:44:24 82 Michael Egner 0:44:53 83 Uli Schmittlutz (Team Oberfranken / Komdsl) 0:45:18 84 Steffen Thum (MTB Racingteam Ultrasports Rose Racingteam) 0:45:20 85 Simon Gegenheimer (MTB Racingteam Ultrasports Rose Racingteam) 0:45:20 86 Felix Zeeb (MHW Cube Racing Team) 0:45:21 87 Ottar Kvernstuen Geir (Sk Rye / Team Halaas) 0:45:45 88 Lorenz Illmer (ARSV-Vinschgau) 0:45:46 89 Harold Van Gerven (Peerkes Bike Team) 0:45:46 90 Oliver Frei (MHW Cube Racing Team) 0:45:47 91 Stefan Koller (Craft And Friends) 0:45:47 92 Robert Neiteler (Www.Hamburg-Architektur.Com) 0:46:02 93 Igor Saiz Artola (Mkl Bikes) 0:46:22 94 Harald Krause (Bike Team Sonthofen/Scott-Team Holzer) 0:46:31 95 Bart Damen (Peerkes Bike Team) 0:46:33 96 Pierre Bischoff (C3 - Cycle Culture Company) 0:46:34 97 Dmitry Zubkov (Velopolitech) 0:46:37 98 Christoph Prokop (Zens And Friends Racing Team) 0:46:55 99 Fabian Stadelmann (Hansens Flodeis / Eighty Aid) 0:47:06 100 Pascal Müller (Jurabikemarathon.Ch) 0:47:20 101 Thorsten Kauder 0:47:24 102 Waldemar Fuchs (Team Burn Baby) 0:47:26 103 Christopher Kragl (Puls Sport Blieskastel) 0:47:35 104 Vladimir Ivanov (Velopolitech) 0:47:43 105 Lars Bresche (Craft And Friends) 0:47:54 106 Sascha Moryson (Nutriixion) 0:47:55 107 Lieven Schroyen 0:48:01 108 Ivan Vila 0:48:24 109 Hansjörg Oberkalmsteiner 0:48:32 110 Horst Elting (Team Sv Lauertal Burglauer) 0:48:38 111 Klaus Grouleff (Team Anneberg) 0:49:15 112 Albert Juvanteny (Starbike-Ghost) 0:49:52 113 Jordi Sanmartin (Starbike) 0:49:52 114 Marcus Werf 0:49:56 115 Markus Rüttgers (Rrc Düren) 0:50:05 116 Christian Dengler (Rsc88 Regensburg) 0:50:24 117 Itai Birinboim (For Galilee Cycles) 0:50:32 118 Keke Dörnbach (C3 - Cycle Culture Company) 0:50:37 119 Lars Fokdal 0:50:55 120 Gène Rekko 0:50:55 121 Stephan Hrozek (Team Energysource) 0:51:03 122 Tom Schöler (Team Campana) 0:52:18 123 Jef Leysen 0:52:24 124 Thomas Palussek (Velociped) 0:52:26 125 Werner Portugall (Campana-Geax-Scott) 0:52:53 126 Stefan Weinknecht (Team Empower) 0:53:13 127 Tobias Ohlenschläger 0:53:18 128 Benedikt Lärch (Rslc Holzkirchen) 0:53:38 129 Marco Baumann (Bike-Planet MTB Team) 0:53:39 130 Erkan Sakallioglu (Rsc Kempten) 0:54:19 131 Ronny Bruynseels (Mountainfighters) 0:55:13 132 Stanko Grbic (Jurabikemarathon.Ch) 0:55:16 133 Michael Pfeifer (Radhaus Ansbach) 0:55:50 134 Francisco Muñoz Gonazalez 0:56:08 135 Andreas Moll (Team Modi-Craft) 0:56:11 136 Timo Kurth (Www.Hamburg-Architektur.Com) 0:56:21 137 Michel Tubée (Velociped) 0:56:47 138 Juul van Loon (Bikefreak-Magazine Marathonteam) 0:56:50 139 Dag Torp-Hansen (Merida Grasroot) 0:56:51 140 Frank Marschler (Racing-Mokkasin Thüringen) 0:56:57 141 Vidar Bakken (Team United Bakeries) 0:56:57 142 Reinier Treur (Team Livingston) 0:57:10 143 Davor Kisker (Team2Race) 0:57:21 144 Bernd Tröbelsperger (Bike + Run Salzburg) 0:57:22 145 Christian Canstein (Craft And Friends) 0:57:23 146 Mario Keller 0:57:29 147 Patrick Rösch (Sirius Bikes) 0:57:49 148 Markus Niedermaier (Craft And Friends) 0:57:52 149 Thomas Heinze (Team Fahrrad Xxl) 0:58:07 150 Chris Pedder (Awcycles.Co.Uk) 0:58:08 151 Anton Lebutsch 0:58:32 152 Marcel Ender 0:58:43 153 Javier Diaz 0:58:45 154 Matthias Röser (Paul-Lange) 0:59:18 155 Oliver Grossmann 0:59:23 156 Marc Kundert (Team Ebbelwei-Expreß) 0:59:42 157 Wolfgang Menhorn (Raceteam RadleCK Mering) 1:00:53 158 Martin Voigt (Team Bischofsheim/Rhön) 1:01:09 159 Klaus Dukek (MSC-Wiesenbach) 1:01:15 160 Arno Smet (Peerkes Bike Team) 1:01:17 161 Marco Beetz (Team Oberfranken / Komdsl) 1:01:18 162 Heiko Gerhart (Rogibike Baumann Inside) 1:01:20 163 Heiko Bittinski (Team Fahrrad Xxl) 1:01:26 164 Dax Jaikel (Seven Capital Ltd - Mastercard) 1:01:44 165 Oswald Ehrmann (BMW MTB Team) 1:01:47 166 Alexander Gerstgraser 1:02:02 167 Markus Stephani (Tri Top Racing Team) 1:02:11 168 Markus Beck (Team Rsk-RSV Freilassing) 1:02:16 169 Benjamin Michael (Ghost Racing Team) 1:02:30 170 Werner Dreger (Craft - Rocky Mountain) 1:03:14 171 Laurin Waldmann (MHW Cube Racing Team) 1:03:19 172 Jürgen Henninger (Team Medi Zen) 1:03:41 173 Thomas Haas (Die 5 Freunde) 1:03:50 174 Valentin Zasypkin (Pressenter) 1:04:15 175 Riccardo Di Stefano (I Gladiatori) 1:04:15 176 Sjoerd van Loon (Bikefreak-Magazine Marathonteam) 1:04:55 177 Steven Eisenschmidt 1:04:56 178 Wouter Peeters (26 Inch Collective) 1:05:11 179 Kjell Ingebret Nilsen (Apotek 1 Norge) 1:05:20 180 Jonathan Wallace 1:05:43 181 Felix Eberle 1:06:10 182 Matthias Brenner 1:06:11 183 Micha Bähr 1:06:25 184 Timo Schmitt (Team Sv Lauertal Burglauer) 1:06:27 185 Tobias Hoffmann (Craft And Friends) 1:06:29 186 Daniel Kloos (Best-Sportschule.De) 1:06:47 187 Markus Gresser (Rsg Meckenbeuren / Saikls) 1:06:48 188 Marc Böttger 1:06:50 189 Mark Förster 1:07:27 190 Patrick Wolf 1:07:28 191 Costal Zentgraf 1:07:58 192 Florian Richter (MTB Verein Zierenberg E.V.) 1:08:01 193 Herwin Wetters (Bikefreak-Magazine Marathonteam) 1:08:12 194 Helmut Dederichs (Team2Race) 1:08:50 195 Henrik Grytbakk 1:09:22 196 Tobias Gehrke (Fun Sport) 1:09:22 197 Göte De Pillecyn (Filthy Lucre) 1:09:29 198 Stefan Petersen (Höhenmeterhelden Murnau) 1:09:48 199 Alexej Schulz (Sigma Elektro Gmbh) 1:09:54 200 Marcel Geiger (Bike Team Calor) 1:10:09 201 Stefan Nef (Rs Bludenz) 1:10:25 202 Lars-Peter Ellekilde (Team Anneberg) 1:12:31 203 Mario Beckert (Team Bischofsheim/Rhön) 1:12:34 204 Chris Schmidts (Tri Top Racing Team) 1:14:37 205 Kilian Perle (Team Perle) 1:14:52 206 Jan Henrik Hoilund 1:15:01 207 Thomas Hebestreit 1:15:16 208 Christoph Falger (Tiroler Zugspitz Arena) 1:15:20 209 Stefan Mörtlitsch (Rc Bludenz) 1:15:38 210 Joar Welde 1:15:47 211 Daniel Weihmayer (Raceteam RadleCK Mering) 1:15:59 212 Matthias Günther (Quadzilla) 1:16:55 213 Stefan Meggendorfer (Team Free Wheels) 1:17:04 214 Dieter Roman 1:17:27 215 Luka Mom 1:17:47 216 Ole Andreas Fuglesang 1:18:13 217 Simon Moller Grimstrup (Team Classic Poker) 1:18:38 218 Jeroen Schroyen (Carbonkanon) 1:18:40 219 Henrik Lonsmann (Team Kildemoes) 1:18:46 220 Hamish Bingley (Ben Hayward Cycles, Cambridge) 1:18:59 221 David Glez Fdez-Polanco 1:19:17 222 Christian Wolz (Oxbike / Chillmaster) 1:19:33 223 Mark Baumeister (Team C14) 1:19:34 224 Thomas Rieker (Team Modi-Craft) 1:19:34 225 Daniel Dätwyler (Jurabikemarathon.Ch) 1:20:26 226 Gerton Meijerink (Mbc Bar End) 1:20:33 227 Thomas Kneubühler (Kraftwerk # Rockthisbike.Ch) 1:20:53 228 Matthias Höfer 1:20:58 229 Marco Fankhauser (Kraftwerk # Rockthisbike.Ch) 1:21:06 230 Markus Annasenz (Team2Race) 1:21:07 231 Björn Heigel (Team 14.30) 1:21:09 232 Florian Göltl (Team Ebbelwei-Expreß) 1:21:24 233 Michael Schwarz (Mb Team Hopfen) 1:21:50 234 Thorsten Birk 1:22:35 235 Christian Soucek 1:22:58 236 Peter Bixe (Hansens Icecream) 1:23:07 237 Corne van der Voort (Peerkes Bike Team) 1:23:14 238 Robert Glembro (Hansens Flodeis / Eighty Aid) 1:23:26 239 Wouter van Keulen (Last Gear Easyriders) 1:23:29 240 Alex Bellera 1:23:32 241 Erich van Tol 1:23:32 242 Jan Marten (Craft And Friends) 1:23:36 243 Thomas Zand (Bike + Run Salzburg) 1:25:23 244 Jacob Haaber 1:25:39 245 Bernd Den Hollander 1:25:52 246 Alexander Weith (Team Oberfranken / Komdsl) 1:26:10 247 Ruben Penner (Kraft Des Fuchses) 1:26:24 248 Ronald De Jong 1:26:30 249 Richard Kelt (Foursquare Racing) 1:26:34 250 Lars Johansen (Johansen) 1:26:45 251 Martin Husted (Team Classic Poker) 1:26:47 252 Matthias Hüger 1:26:52 253 Thomas Spreitzer (Nora Racing Team) 1:27:03 254 Manfred Berktold (Team Bad Hindelang) 1:27:05 255 Magne Aasheim (CK Nor) 1:27:09 256 Vaclav Aubrecht 1:27:24 257 Daniel Spiess (Tssc 07) 1:28:13 258 Moritz Schlösser 1:28:54 259 Csaba Horvath (Gsk) 1:29:08 260 Patrick Kötschau (Moooove Racingteam) 1:29:42 261 Markus Weinknecht (Team Empower) 1:29:46 262 Patrick Schärer (Jurabikemarathon.Ch) 1:31:06 263 Marc Kehl 1:31:46 264 Roel Bakker (Team Flatland) 1:32:26 265 Markus Schwab 1:32:32 266 Thomas Fretz (Team Modi-Craft) 1:32:32 267 Anders Drivsholm (Åmk) 1:32:41 268 Jörg Färber 1:32:52 269 Andreas Warner (Riding For Hope) 1:33:36 270 Artur Wall (Kraft Des Fuchses) 1:33:37 271 Peter Ahnert (MTB-Racing Zschopau) 1:33:40 272 Michael Adams 1:33:55 273 Guido Cabak (Bad Bikers MTB Sport) 1:34:03 274 Michael Festerling (Bad Bikers) 1:34:04 275 Karim Bohn 1:34:08 276 Cristian Santucci 1:34:10 277 Benedikt Bächtold 1:34:25 278 Remo Fankhauser (Kraftwerk # Rockthisbike.Ch) 1:35:37 279 Benjamin Menche (Team Skoda Pabst) 1:36:09 280 Steffen Zander (Team Vinschbike Hannover) 1:36:12 281 Ralf Gehrmann (Team Rewe) 1:36:36 282 Frank Prußat (Www.Hundepfoten-In-Not.De) 1:36:37 283 Julian Knapp (Mountainbike Bergstrasse) 1:37:00 284 Michael Horn (Team Sport Manhard Pfronten) 1:37:09 285 Michael Dodl (Team Sport Manhard Pfronten) 1:37:09 286 Sebastian Ickler (Bike Team Thüringen) 1:37:16 287 Thorsten Rietze (MTB Verein Zierenberg E.V.) 1:37:17 288 Frank Spierings 1:37:31 289 Simon Potzkai (Www.Xc-Riders.De) 1:37:46 290 Alexander Hoffmann (Www.Xc-Riders.De) 1:37:47 291 Axel Horner 1:37:54 292 Gerhard Bernegger (Bike + Run Salzburg) 1:38:21 293 Yves Desmet (26 Inch Collective) 1:38:33 294 Chris Mannel 1:38:41 295 Marc Lesch (Dr. Dragon Racing) 1:39:53 296 Stefan van den Bos (Mbc Bar End) 1:40:06 297 Daniel Franke (Team Energysource) 1:40:07 298 Markus Biersack 1:40:24 299 René Freystedt (Höhenmeterhelden Murnau) 1:40:25 300 Henry Schmechta (Raceteam RadleCK Mering) 1:40:56 301 Axel Kienberger (Team Wsb) 1:41:03 302 Thomas Röttele (Www.Xc-Riders.De) 1:41:53 303 Remco Govers 1:42:00 304 Thomas Esser (Rrc Düren) 1:42:06 305 Juergen Jansen (Team Jj) 1:42:32 306 Mike Bandke 1:42:44 307 Philipp Arnold (MTB-Racing Zschopau) 1:43:11 308 Michael Wittmann (Zens And Friends Racing Team) 1:43:24 309 Bram Enkels 1:43:54 310 Aniello Bove 1:45:33 311 Torsten Krüger (Www.Teuto-MTB.De) 1:45:53 312 Heiko Böck 1:46:00 313 Hubertus van Mullekom (Team Waas) 1:46:33 314 Jasper Lub 1:46:36 315 Joost Hagendoorn 1:46:37 316 Morten Christensen (Svendborg Mountainbike Klub) 1:46:55 317 Arnold Leidner (Ibc Dimb Racing Team) 1:47:28 318 Alessandro Borgarelli 1:47:35 319 Mirko Conrad 1:47:59 320 Christian Trummer (Bikecenter Schager) 1:49:02 321 Sven Lattermann (Tssc 07) 1:49:44 322 Harold Tijssen (Last Gear Easyriders) 1:50:02 323 Sven Gaidies 1:50:17 324 Johan Kilander 1:50:25 325 Nico Bonanni 1:50:36 326 Lieven van Riet (Team Waas) 1:51:17 327 Peter Degn 1:51:23 328 Herbert Sopracolle (Die 5 Freunde) 1:51:45 329 Thomas Freissler 1:51:52 330 Alexander Diehl (Mountainbike Bergstrasse) 1:52:01 331 Allan Lyngholm (Team Anneberg) 1:52:19 332 Fabian Schönenberger 1:52:26 333 Mario Herpich (Team Oberfranken / Komdsl) 1:52:46 334 Albert Preinesberger (Craft And Friends) 1:52:48 335 Tom van Mieghem (Team Waas) 1:53:05 336 Anders Eibye (Hansens Flodeis / Eighty Aid) 1:53:10 337 Holm Hofmann 1:53:12 338 Marco Reiter (Die 5 Freunde) 1:53:12 339 Thomaspeter Hillebrand 1:53:23 340 Gasbjerg Torbjorn (Pronghorn Racing-Team) 1:53:37 341 Martin Paffenholz 1:53:52 342 Manuel Giudici (Team Modi-Craft) 1:54:16 342 Ronnie Obermüller (Team Modi-Craft) 344 Florian Sergl (O-Town Racing-Team) 1:54:17 345 Christian Ruhs 1:55:02 346 Richard Spierings 1:55:28 347 Tom Kuiper 1:55:32 348 Anton Hansen (Team Classic Poker) 1:56:47 349 Simon Green (Foursquare Racing) 1:56:56 350 Marino van Buren (Mountain Fighters) 1:57:05 351 Sascha Brand (Kraftwerk # Rockthisbike.Ch) 1:58:10 352 Claus Rosenlund Christensen (Åmk) 1:58:24 353 Gabriel Moniz (Joao From Hell (Wow)) 1:58:26 354 Tim Gasseling (MTBvd) 1:58:27 355 Sven Berghmans (Limar) 1:58:53 356 Marc Jansen (Limar) 1:58:53 357 Reiner Naak (Running Wheels Göppingen) 1:58:59 358 Reto Arnold (Team Ryton Station) 1:59:08 359 Daniel Seipp (Craft - Rocky Mountain) 2:00:32 360 Pavel Rozanov (Pressenter) 2:01:37 361 Ralf Martin 2:02:12 362 Richard Dyer 2:02:24 363 Kai Dosdall 2:02:43 364 Melvin Witteveen (Mbc Bar End) 2:02:53 365 Daniel Sinner 2:02:58 366 Franz Wassermann (MSC Wiesenbach) 2:03:23 367 Matthias Knoll (Raceteam RadleCK Mering) 2:03:29 368 Anton Steinhart (Raceteam RadleCK Mering) 2:03:31 369 Thorsten Müller (MTB Verein Zierenberg E.V.) 2:04:05 370 Andre Forster (Radhaus Ansbach) 2:04:12 371 Christian Treugut (Zens And Friends Racing Team) 2:04:48 372 Tobias Dorsch 2:04:48 373 Mathias Gugg 2:04:53 374 Raymon Heythuysen (Velociped) 2:04:54 375 Giel Muller 2:05:11 375 Pierre van Veldhove 377 Matthias Hemberger (Lokomotive Verbier) 2:06:13 378 Henrik Mühlbradt (Boc) 2:06:54 379 Mathew Williams (Foursquare Racing) 2:08:15 380 Per Anders Ifarness 2:08:16 381 Marc Richter (Team Ryton Station) 2:08:38 382 Hans Geubbelmans 2:08:47 383 Alexander Metzger (Energie Südbayern Race Team) 2:10:17 384 Peter Nejsig 2:10:36 385 Felix Schweckendiek 2:10:38 386 Kai Ander (Team Fahrrad Xxl) 2:11:02 387 Thomas Bleibaum 2:12:20 388 Daniel Werhahn 2:12:52 389 Phillip Johnson (RSV Seeheim) 2:13:41 390 Jens König (Ferienpark Oberwiesenthal) 2:15:02 391 Allan Broholm (Team Anneberg) 2:15:05 392 Manuel Neher 2:15:32 393 Christian Warken 2:15:34 394 Michael Schön (Kesselreiter) 2:16:19 395 Rico Ergenzinger 2:17:32 396 Santiago Diaz Bueno 2:17:39 397 Markus Vogl (Vogi) 2:18:00 398 Arnold Asmussen (Raceteam RadleCK Mering) 2:18:16 399 Gerhard Pickl 2:18:18 400 Mikael Dalum (Team Gedved) 2:18:27 401 Niels Mayer (Asses Of Fire) 2:19:03 402 Kim Prehn-Jakobsen (Team Kildemoes) 2:19:11 403 Niels Kossen (Team Flatland) 2:19:15 404 Thomas Thum 2:19:20 405 Stefan De Greiff 2:19:48 406 Yuri Rombouts 2:20:19 407 Patrick Jahnke (Nuernbike) 2:20:26 408 David Abad Siguero (Bikepobla) 2:21:32 409 Christian Schmidt (Www.Hundepfoten-In-Not.De) 2:21:33 410 Thomas Niggemann 2:21:43 411 Andreas Walter (MSC Wiesenbach) 2:23:08 412 Ronald Kontek (Turnbeutelvergesser) 2:23:37 413 Dennie Rombouts 2:25:56 414 Remo Kirpeit 2:27:22 415 Olle Gerdtman 2:27:53 416 Robert van Woerkum 2:28:22 417 Stefano De Marchi (Mx World Championship Veneto 2011) 2:29:00 418 Lorendz Boom (Team Flatland) 2:29:48 419 Peter Müller (Schneider Bike Team) 2:30:51 420 Filip Bohlin (Los Degos Congregados) 2:31:07 421 Ralph Grube 2:31:40 422 Oliver Bergmann 2:33:17 423 Maarten Broek 2:33:17 424 Peter van Rees (Team Flatland) 2:33:53 425 Peter Tochtermann (Mountainbike Bergstrasse) 2:35:49 426 Markus Neese (Oxbike / Chillmaster) 2:36:17 427 Nils Friedrich (Kesselreiter) 2:36:23 428 Carsten Gucinski (Kesselreiter) 2:39:01 429 Alex Perez 2:39:21 430 Jesus Velazquez Lojo 2:39:21 431 Peter Schlichting (Team2Race) 2:39:26 432 Urs Pietsch (Team Felt Ötztal X-Bionic) 2:39:33 433 Pierre Kluge 2:39:33 434 Frank Kjaerhus (Team Anneberg) 2:39:53 435 Tim Lorkowski (Die 5 Freunde) 2:41:10 436 Christian Burdess (Foursquare Racing) 2:42:19 437 Christian Fung (Riding For Hope) 2:42:22 438 Benjamin Freygang (Oxbike / Chillmaster) 2:46:17 439 Jacco Zoer (Bbb Team) 2:46:36 440 John De Baets 2:47:06 441 Andreas Suttner 2:47:18 442 Karsten Kraechter 2:47:56 443 Jörg Fernsler 2:48:11 444 Martin Savelkoel (Last Gear Easyriders) 2:48:32 445 Daniel Waschkowski (Ibc Dimb Racing Team) 2:48:39 446 Torsten Lickfeld 2:49:44 447 Roel De Cleen (Team Waas) 2:50:38 448 Kristofer Håkansson (Los Degos Congregados) 2:50:40 449 Johannes Wichert 2:52:41 450 Abraham Parga Garcia 2:53:17 451 Marco Seibel (X-Sport Kastellaun) 2:54:11 452 Troels Risom (Air Alsie) 2:54:22 453 Henrik Nielsen 2:54:24 454 Georg Keutzer 2:57:23 455 Kendy Melchior (Ferienpark Oberwiesenthal) 2:58:05 456 Tom Häckel (Ferienpark Oberwiesenthal) 2:58:05 457 Peter Stilling (Air Alsie) 2:58:39 458 Martin Conzelmann (Www.Xalps.De) 2:59:37 459 Alexander Marsch 3:01:29 460 Jörg Altemeier 3:06:10 461 Ignacio Osses 3:07:57 462 Tom Baker 3:10:59 463 Christian Schädtler (Team Wsb) 3:16:12 464 Sean Mac Donnchadha 3:17:01 465 Martin Hougs 3:17:16 466 Tobias Kramer (Fahrrad Xxl - Craft) 3:17:29 467 Mirko Lorenz 3:18:31 468 Nico Leppmeier 3:21:54 469 Georg Schulte-Holtey 3:22:08 470 Matthias Schumacher 3:22:08 471 Michael Muschik (Tune) 3:22:15 472 Markus Stille (TWR-Tretmühle Wischmann Racing) 3:22:51 473 Stefan Laubscher (Mbc Hannover) 3:30:54 474 Philipp Meinecke 3:32:43 475 Michael Mannes 3:38:46 476 Marcel van der Broek (Team Holland) 3:42:36 477 Stefan Loibl 3:46:54 478 Bjorn Kaldenberg (Team Holland) 4:21:21 479 Niels Lindgreen 4:44:44 480 Nico Kubitz 5:23:25

Master men general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Carsten Bresser (Craft - Rocky Mountain) 3:07:12 2 Arild Christophersen (Team United Bakeries) 0:03:12 3 Lars van der Sloot 0:03:12 4 Hans Grasegger (Garmisch-Partenkirchen) 0:03:13 5 Heinz Zörweg (Factory Team Cube) 0:06:02 0:27:18 22 Peter Vas (Merida Team Cst Hungary) 0:27:31 23 Thomas Stoekken (Njård) 0:27:31 24 Marco Gottesmann (Team Bad Steben) 0:27:58 25 Jürgen Nußbaumer 0:28:23 26 Stefan Böhm (Team Oberfranken / Komdsl) 0:28:42 27 Thomas Heuler (Radhaus Ansbach) 0:28:53 28 Wil Baselmans (Peerkes Bike Team) 0:29:34 29 Hubert Witting (Team Kaffee Paula Mittenwald) 0:29:34 30 Bernd Michalke (Craft And Friends) 0:29:52 31 Thomas Gipperich (RSV Sonthofen) 0:30:43 32 Paul Heylen (MTB Heylen) 0:30:54 33 David van der Stockt 0:31:57 34 Ralf Markert (Team Sv Lauertal Burglauer) 0:32:07 35 Henrik Mærkedahl 0:33:06 36 Marco Carrer (Kraftwerk # Rockthisbike.Ch) 0:33:08 37 Jörg Kufel (Team Bischofsheim/Rhön) 0:33:12 38 Oliver Gehrking (Team C14) 0:34:22 39 Volker Stegner (Team Oberfranken / Komdsl) 0:34:46 40 Alex von Euw (Tröhler) 0:35:13 41 Jörg Schrod (U3 Hohemark / Rv Sossenheim) 0:35:51 42 Wilfried Plengemeyer (Team C14) 0:36:20 43 Hans-Jürgen Stauber (Extreme Moonrider) 0:36:29 44 Günter Sandmann (Moooove Racingteam) 0:36:31 45 Rolf Vetter (Bike Action) 0:36:51 46 Sergio Spalletta (I Gladiatori) 0:37:30 47 Stephan Kühnel 0:39:01 48 Michael Brinkmann (Bremer Radkurier) 0:39:32 49 Gerhard Hüther (Team Sv Lauertal Burglauer) 0:39:32 50 Robert Kennerknecht 0:40:00 51 Thomas Jäger (Univega Pro Cycling Team) 0:41:08 52 Helmut Hauer 0:41:20 53 Clemens Huber 0:41:32 54 Stefan Koch (Team 11Schweiz) 0:42:14 55 Ottmar Paulus (MSC-Wiesenbach) 0:43:20 56 Manfred Klinner (Laktatexpress.De) 0:43:58 57 Ivan Heylen (MTB Heylen) 0:43:59 58 James Rutherford (Sigma Elektro Gmbh) 0:44:05 59 Peter Wortmann (Zens And Friends Racing Team) 0:44:09 60 Andreas Klein (Rrc Düren) 0:44:10 61 Sascha Jaumann 0:44:12 62 Andreas Wacker (Bremer Radkurier) 0:44:34 63 Oddvar Sether (Tvk) 0:45:29 64 Jörg Fiedler (Team Riival) 0:45:30 65 Norbert Geisler 0:46:16 66 Sandro Calcatelli (I Gladiatori) 0:46:25 67 Volker Pylarski (Team Riival) 0:46:29 68 Christian Wurm (Bike + Run Salzburg) 0:47:39 69 Andreas Trapp 0:47:56 70 Walter Schmitz (Funsport) 0:48:03 71 Frode Wassås (Sportsklubben Rye) 0:48:03 72 Björn Glüsing (Team 14.30) 0:48:29 73 Matthias Messmer (Www.Xc-Riders.De) 0:49:00 74 Steffen Domay 0:49:12 75 Michael Scheuer (Team Ride4Fun) 0:49:21 76 Wim Dusseldorp (Motkinne) 0:49:47 77 Mario Rembold (Rsc88 Regensburg) 0:49:50 78 Giancarlo Di Virgilio (I Gladiatori) 0:49:54 79 Peter Wouters (Peerkes Bike Team) 0:49:58 80 Dirk Baert 0:50:20 81 Pascal Wenzel 0:50:41 82 Jon Gravdal (Team United Bakeries) 0:50:47 83 Walter Stohl 0:50:55 84 Guido Culino (Rslc Holzkirchen) 0:51:02 85 Martin Hönigsberger (Elektrotechnik Körrer) 0:51:22 86 Jiri Kopecek (Ski Paudera) 0:52:21 87 Walter Hillringhaus (Raceteam RadleCK Mering) 0:52:35 88 Sven Friedrich (Team Vogtland Bike Schöneck) 0:52:44 89 Ilan Rosenblat (Galillee Cyclist) 0:53:23 90 Guido Borer 0:54:10 91 Thomas Heldt (Raceteam RadleCK Mering) 0:55:12 92 Michael Lella (Craft And Friends) 0:55:21 93 Rudi Schulz (Sg Stern Stuttgart Competition) 0:55:22 94 Frank Salzsiedler 0:55:22 95 Rolf Schmitt (Mountainbike Bergstrasse) 0:55:42 96 Andreas Köhler 0:55:44 97 Frank Donnerstag 0:56:23 98 Martin Staiger 0:56:35 99 Kris Maris (Team Bikeaholics) 0:57:41 100 Pascal van de Velde (Team Bikeaholics) 0:57:41 101 Flemming Therkelsen (Hansens Ice Cream) 0:57:46 102 Frank Bischof (Team Sv Lauertal Burglauer) 0:58:04 103 Uwe Östringer 0:58:09 104 Torbjoern Moe (Bulk Eiendom) 0:58:22 105 Vladimír Paudera 0:59:20 106 Jose Antonio Pravia Fernandez 1:00:18 107 Christian Stabell Eriksen 1:00:26 108 Arthur van Wezel (Peaplastics) 1:00:58 109 Carlos van Wanrooij 1:01:01 110 Bert Hergenhahn (MTBc Wehrheim) 1:01:17 111 Björn Büdenhölzer (Team C14) 1:01:43 112 Johannes Schöllhuber 1:01:55 113 Martin Hirsch (Team Ride4Fun) 1:02:39 114 Thomas Seyferle (Scott Team Heilenmann) 1:02:39 115 Tobias Böhm (Lokomotive Verbier) 1:02:40 116 Christian Drews (Rsc88 Regensburg) 1:03:00 117 Sepp Gschwendtner (Redheads Team) 1:03:22 118 Jochen Preuß (Höhenmeterhelden Murnau) 1:03:37 119 Alfred Schönemann 1:04:05 120 Geert Keuppens (Mountain Fighters) 1:04:13 121 Thilo Hahn (MTBc Wehrheim) 1:04:15 122 Dietmar Waser 1:04:37 123 Björn Krause 1:04:38 124 Rayk Pothmann 1:04:45 125 Peter Frei (Kraftwerk # Rockthisbike.Ch) 1:05:22 126 Hansjörg Bosler (Team Energysource) 1:07:55 127 Arjan Kampf (Last Gear Easyriders) 1:08:03 128 Hansjürgen Horn (Team Oberfranken / Komdsl) 1:08:22 129 Guido Raymann (Bejan-Ghost) 1:08:27 130 Jörg Buggenhagen (Spinning Weelz) 1:08:40 131 Morten Jensen (Sportsklubben Rye) 1:08:56 132 Roland Fischer (Team C14) 1:09:06 133 Mark Lauzon 1:09:25 134 Hubert Huber 1:09:53 135 Markus Angstwurm (Team Energysource) 1:09:56 136 Albert Rundel (Albrad Featuring Killertal Rider) 1:10:01 137 Thomas Dusel (MTB Südbaden) 1:10:19 138 Andreas Bluska (Racebiker.At) 1:10:43 139 Joachim Buhleier (Rsc Groß- Umstadt) 1:11:00 140 Peter Ludwig (Mr. Bike) 1:11:02 141 Eckhardt Münch 1:11:32 142 Hans Leek (Bike Action) 1:11:55 143 Roger Meihost (Craft - Rocky Mountain) 1:12:36 144 Andy Salminger (Craft And Friends) 1:12:40 145 Roman Lomasov (Pressenter) 1:13:38 146 Markus Fabian (Mountainbike Bergstrasse) 1:13:40 147 Enrique Alonso Gonzalez (Bikepobla) 1:14:02 148 Volker Eckert (Rsc88 Regensburg) 1:14:37 149 Thorsten Röttgers (Craft - Rocky Mountain) 1:14:41 150 Roel Tubée (Velociped) 1:14:56 151 Thomas Edthaler (Rsk-RSV Freilassing) 1:15:09 152 Thomas Schürer 1:15:38 153 Nils Ehrke (Riding For Hope) 1:15:47 154 Andreas Raabe 1:15:47 155 Klaus Wippersberger (Nora Racing Team) 1:16:11 156 Dirk Breitenladner (Campana-Geax-Scott) 1:16:14 157 Alois Greven (Campana-Geax-Scott) 1:16:20 158 Albert Grashuber (Tune) 1:16:22 159 Frank Pohl (Reinigung Technik Frank Pohl) 1:16:59 160 Thomas Kallwitz (Extreme Moonrider) 1:17:03 161 Dan Simonsen Carsten (Cm Hojfyn) 1:17:19 162 Peter Ohlsson (Trek Sweden) 1:17:42 163 Vadim Malakhovskiy (Pressenter) 1:17:44 164 Eckhard Nehring 1:17:55 165 Markus Seifert 1:18:00 166 Manuel Setz 1:18:28 167 Steffen Blattert (Probst Racing Lauffen) 1:18:40 168 Uwe Altenberend 1:18:44 169 Marc Faber (Vv Tooltime Preizerdaul) 1:18:47 170 Magnus Blegen 1:18:49 171 Stefan Kaiser (Fitline Team Monheim Am Rhein) 1:18:54 172 Santi Pajarols Font (Starbike) 1:18:59 173 Hermann Wagensail (Extreme Moonrider) 1:19:00 174 Hans-Leo Zöller (Team Westerwald) 1:20:10 175 Guido Kunze (Craft And Friends) 1:20:14 176 Marc Schneider (Team Westerwald) 1:20:18 177 Duschan Kovac 1:20:26 178 Stefan Achilles (Bike Team Sonthofen) 1:21:05 179 Albrecht Dietze 1:21:18 180 Kjell Olsen (Borås Ca / Sweden) 1:21:25 181 Rudolf Muhl (Team Westerwald) 1:21:27 182 Stefan Fritz (Not & Elend) 1:21:29 183 Christoph Baumann 1:21:50 184 Achille Stoppani (I Gladiatori) 1:22:37 185 Rolf Regener 1:23:26 186 Martin Schneider (Team Modi-Craft) 1:23:36 187 Thomas Hechler 1:24:45 188 Heiko Eckstein (Skoda Pabst) 1:25:28 189 Martin Lundblad 1:25:36 190 Thomas Zühlke (Bikepiraten) 1:25:39 191 Marco Carnevale (I Gladiatori) 1:25:54 192 Ralf Kühnapfel (Www.Hundepfoten-In-Not.De) 1:26:01 193 Patrick Schmid (Www.Xc-Riders.De) 1:27:49 194 Andreas Reinecke 1:28:04 195 Hubert Niessl (Rsc88 Regensburg) 1:28:08 196 Steffen Barth 1:29:03 197 Martin Rijswijk 1:29:16 198 Jörg Danner (Team Rote Nasen) 1:29:30 199 Markus Weibel 1:29:52 200 Klaus Dreyer (Lokomotive Verbier) 1:30:14 201 Kirschten von (Höhenmeterhelden Murnau) 1:30:15 202 Michael Staiger (Team Modi-Craft) 1:30:40 203 Wolfgang Wetzel (Albrad Featuring Killertal Rider) 1:31:12 204 Jaume Porta (Starbike) 1:31:20 205 Bernhard Wallner (Die 5 Freunde) 1:31:33 206 Andreas Hanke (Redheads Team) 1:32:06 207 Georg Miller (MSC-Wiesenbach) 1:32:19 208 Peter Vekslund (Team Ride4Fun) 1:32:22 209 John Jensen 1:33:33 210 Mirko Weinandy 1:34:02 211 Henrik Kragh (Slagelse MTB/Handelsbanken) 1:34:21 212 Hartmuth Hermer 1:34:31 213 Volker Hess (Craft And Friends) 1:34:59 214 Rasmus Eibye (Hansens Flodeis / Eighty Aid) 1:35:19 215 Michael Hampel (Garmin & Friends) 1:35:31 216 Pietro Bettanini 1:35:32 217 Lars Duus 1:35:46 218 Sandor Kocsis 1:36:00 219 Karsten Dyhrberg Nielsen (Team Ride4Fun) 1:36:34 220 Waldemar Gutwinski 1:37:15 221 Martin Surmont 1:37:55 222 Mads Pallisgaard (Pallis Team) 1:37:59 223 Stefan Stuefer 1:38:24 224 Thomas Fischer (Deam Bratwurscht) 1:38:59 225 Jörg Rummeni 1:39:20 226 Thomas Ascheberg 1:39:54 227 Daniel Borklund (Fanfiluca) 1:40:01 228 Thomas Schwald 1:40:37 229 Christoph Brunner 1:40:38 230 Martin Crone 1:40:48 231 Timo Rokitta (Team Rewe) 1:40:50 232 Jeroen Spijkerman (Limar) 1:41:01 233 Huub Kools (Limar) 1:41:02 234 Patrick Peeters (Limar) 1:41:03 235 Thomas Klein (Team Westerwald) 1:41:16 236 Schytte Olsen Steen 1:41:20 237 Saso Cosic 1:41:48 238 Karsten Altenhoff 1:41:59 239 Hannes Schierle 1:42:01 240 Stefan Ippendorf (Campana-Geax-Scott) 1:42:03 241 Dirk Gerhold (Campana-Geax-Scott) 1:42:06 242 Peter Bundschuh 1:42:40 243 Thomas Schierle 1:42:40 244 Fredrik Lingvall (Sk Rye) 1:42:42 245 Bernhard Müller (Bikepiraten) 1:42:59 246 Norbert Weitz (Team 14.30) 1:43:55 247 Martin Hunold (Team11Schweiz) 1:44:20 248 Urs Grendelmeier 1:45:09 249 Frank Mueller 1:45:37 250 Elmar Nieswand (Turnbeutelvergesser) 1:46:00 251 Peter Versweyveld 1:46:03 252 Peter Zott (Craft And Friends) 1:46:09 253 Wolfgang Hofstetter (Hartkaiser Buam) 1:46:10 254 Robert Frießnegg 1:46:50 255 Markus Kolb 1:47:18 256 Reiner Ploem (Craft And Friends 2.Garde) 1:47:41 257 Frank Kunold (MTB Verein Zierenberg E. V.) 1:47:47 258 Mathias Bolter 1:49:11 259 Stephan Oberprieler (Rrv-Inntal E.V.) 1:49:52 260 Oliver Burtchen (Heiko#S Radschuppen) 1:50:11 261 Bjarne Larsen 1:50:12 262 Martijn Zandvliet 1:50:40 263 Thomas Dybdahl 1:50:46 264 Johan Foubert (Team Bikeaholics) 1:50:48 265 Thomas Wegmann (Team Riival) 1:50:57 266 Peter Lefebvre 1:51:08 267 Thomas Hebbel (MTBc Wehrheim) 1:51:41 268 Jürgen Hoffmann (Albrad Featuring Killertal Rider) 1:52:19 269 Jürgen Hummel (Divelo) 1:52:30 270 Michel Emmenegger 1:52:50 271 Manuel Pardo (Mipaloska Drt) 1:52:52 272 Ignacio Pardo (Mipaloska Drt) 1:52:52 273 Christian Reinike 1:56:01 274 Frank Braun 1:56:14 275 Horst Wolf 1:56:19 276 Wolfgang Bourges 1:56:22 277 Mikael Andersson 1:56:26 278 Andreas Buchberger 1:56:35 279 Guy Weber 1:57:00 280 Raimonds Romanovskis 1:57:44 281 Michael Brunner 1:58:10 282 David Alvarado 1:58:21 283 Torsten Zenkner (Bike Team Thüringen) 1:58:44 284 Peter Hübner 1:59:03 285 Gerald Strasser (Bikepiraten) 1:59:23 286 Marek Jagos (Team Bischofsheim/Rhön) 1:59:49 287 Michael Stejskal 2:00:36 288 Tom Schwieger 2:00:48 289 Patrick Faust 2:03:13 290 Alexander Wobst (Kesselreiter) 2:03:28 291 Peer Lohmann 2:03:53 292 Rainer Mümmler (Fanfiluca Bikestyle) 2:04:09 293 Ekkard Schnedermann (Raceteam RadleCK Mering) 2:04:15 294 Marko Lösch (Team Rückenwind) 2:04:32 295 Björn Boschert (Team Rückenwind) 2:04:32 296 Volker Zaborowski (Amc Rodheim-Bieber) 2:04:50 297 Thomas Nachtigall 2:04:58 298 Dieter Schönweitz (Garmin & Friends) 2:05:20 299 Thomas Hensing 2:06:53 300 Martin Geyer 2:07:02 301 Peter Schremmer 2:07:23 302 Falk von Pidoll 2:08:32 303 Günter Froitzheim 2:09:45 303 Ralf Tillmann 305 Michael Grünert (Team 11Schweiz) 2:10:04 306 Ruslan Kuryatkov (Velopolitech) 2:10:56 307 Jan Duyck (Extreme 24/7) 2:12:18 308 Andrea Matellicani 2:13:18 309 Harald Culino (Kölsch-Team) 2:13:47 310 Harald Hecht (Running Wheels) 2:14:36 311 Juergen Reeb (Team Pfälzer Land) 2:15:19 312 Ian Wakefield (Fast Or Furious) 2:15:35 313 Thomas Häckler (Team Allgäu) 2:15:39 314 Dieter Stowasser (Team Allgäu) 2:15:39 315 Vladimir Berezovski (Nds Cycling) 2:16:17 316 Andreas Görtler 2:17:29 317 Axel Bertle (Team Sport Manhard Pfronten) 2:19:28 318 Frank Rautenberg (Isar-Rider) 2:19:31 319 Erik Schwulera 2:20:18 320 Jörg Krautwurst 2:20:33 321 Bert Kromkamp 2:20:35 322 Stephan Schwarte 2:20:42 323 Detlef Peuser 2:20:44 324 Stefan Weiß 2:20:53 325 Jürgen Beck (Riding For Hope) 2:20:53 326 Michael Lenze 2:21:01 327 Alberto Valle Frias 2:21:32 328 Andreas Hosp 2:23:03 329 Jan Verhaar (Last Gear Easyriders) 2:24:12 330 David Rolain 2:25:15 331 Christian Birle 2:25:32 332 Frank Richardon (BlaCK Forest Ultra Bike) 2:26:10 333 Dirk Stock 2:27:38 334 Ferdinand Ettl (Energie Südbayern Race Team) 2:28:21 335 Michael Springer (Fuhneschucken) 2:28:25 336 Markus Roeder 2:28:46 337 Emile Manders (Bbb - Team) 2:28:47 338 Kenneth Filskov Olsen 2:29:29 339 Bouw Hansen Soren 2:29:30 340 Frank Blichmann 2:29:45 341 Hjalmar Skovholm Hansen 2:30:40 342 John Arne Beien 2:30:56 343 Adalbert Kramer 2:31:00 344 Ron van Westrenen (Facd) 2:31:15 345 Marcel Schouten (Facd) 2:31:17 346 Herbert Bikker 2:31:55 347 Rainer Gärtner (Team Stellwag) 2:33:39 348 Ralf Zander 2:33:57 349 Thomas Hartmann 2:34:26 350 Anton Sieber (MSC-Wiesenbach) 2:35:24 351 Stephan Stählin (MSC Wiesenbach) 2:35:24 352 Harry Liedtke 2:36:04 353 Thomas Kovacs 2:36:15 354 Bernd Fleischmann 2:36:34 355 Oliver Liedtke 2:36:52 356 Axel Sman (Team Axpas) 2:36:58 357 Ralf Schröter (Fahrrad Xxl - Craft) 2:37:19 358 Hermann Dübendorfer 2:37:20 359 Thomas Kempf (2Tk) 2:37:42 360 Jan van Dijk 2:39:39 361 Oliver Sindulka 2:43:01 362 Freddy Bau 2:43:01 363 Pascal Ladas (Team Crpl) 2:43:25 364 Peter Boye 2:43:39 365 Kim Kristensen 2:43:39 366 Heiko Marquart 2:43:43 367 Ralf Schwarz (MTB Verein Zierenberg E.V.) 2:43:45 368 Steffen Otto (Fahrrad Xxl - Craft) 2:45:40 369 Helmut Baier 2:46:39 370 Danny De Bouw (Team Waas) 2:47:56 371 Christian Hessing (Garmin & Friends) 2:48:19 372 Stephan Hötger 2:48:20 373 Roberto Boezi 2:50:05 374 Guy-Philippe Claeys 2:53:14 375 Peter Aust (Bonsai-Bikes) 2:56:02 376 Thomas Winter (Bonsai-Bikes) 2:56:03 377 Torben Kolind 2:56:04 378 Guido Betsema (Team Flatland) 2:57:34 379 Jürgen Wimmers 2:58:16 380 Dennis Preuthun Pedersen (Team Ride4Fun) 2:58:39 381 Christian Lange (Team 11Schweiz) 2:59:11 382 Thomas Röhr 3:00:33 383 Markus Tomanek (Team Rewe) 3:04:34 384 Dirk Schaefer (Team Rewe) 3:04:34 385 André Walter (TWR-Tretmühle Wischmann Racing) 3:05:02 386 Ron Kemp (Last Gear Easyriders) 3:06:38 387 Gebhard Lang (Tune) 3:07:49 388 Wolfgang Egge-Jacobsen 3:10:13 389 Steffen Guthier 3:10:28 390 Andreas Müller (Ibc Dimb Racing Team) 3:13:14 391 Matthew Hawksworth 3:14:31 392 Markus Dietz (Problembären=Schwarzfahrer) 3:19:44 393 Rainer Kopp (Problembären=Schwarzfahrer) 3:19:45 394 Hannes Steidinger (Problembären=Schwarzfahrer) 3:19:45 395 Joachim Schwille (Problembären=Schwarzfahrer) 3:19:45 396 Christian Rotzler (Air Alsie) 3:23:32 397 André Cappelle (Craft And Friends 2. Garde) 3:26:45 398 Martin Frausing 3:33:07 399 Maxim Polovnikov (Velopolitech) 3:49:48 400 Lothar Wolf 4:02:29 401 Michael Muron 4:11:58 402 Trond Lundeby (Stovnerkameratene/Ergogroup) 4:24:34

Women general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pia Sundstedt (Craft - Rocky Mountain) 3:18:11 2 Milena Landtwing (Centurion-Vaude) 0:07:25 3 Sally Bigham (Topeak Ergon) 0:08:19 4 Tracy Michaud 0:20:46 5 Patrizia Wacker (Tiroler Zugspitz Arena) 0:20:48