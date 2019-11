Image 1 of 4 Stefan Sahm (Germany) leads the race across a ford. (Image credit: TransAndes Challenge) Image 2 of 4 The start of stage 1 of the Trans Andes Challenge (Image credit: TransAndes Challenge) Image 3 of 4 A British rider during stage 1 (Image credit: TransAndes Challenge) Image 4 of 4 Renzo Corzini (Chile) carries his bike across a river. (Image credit: TransAndes Challenge)

German Stefan Sahm took first place and the overall lead after stage 1 of the Trans Andes Challenge between the town of Panguipulli and Huilo Huilo Natural Reserve, in the middle of the Chilean patagonia.

The race got underway at 10:00 am with 190 starters. The stage developed under a threatening skies and covered a mix of singletrack, secondary roads and pavement. It also included fording a beautiful river. Over 82km, racers climbed 2340m.

Sahm crossed the line in 3:45:56. American Jason Sager followed in second place at 3:48:25. Third place overall and first in the teams category went to Chilean Javier Püschel and Argentinian Luciano Caraccioli. Americans Mary McConneloug and Michael Broderick won the open mixed category with a time of 4:38:35.

On Tuesday, stage 2 will take racers just 50km, but will feature 2310m of climbing, completely within the Huilo Huilo Reserve.

Men solo # Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Sahm (Ger) 3:45:56 2 Jason Sager (USA) 0:02:29 3 Jan Dams (Bel) 0:18:41 4 Alessandro Venturelli (Ita) 0:22:16 5 Blake Harlan (USA) 0:25:44 6 Renzo Corzini (Chi) 0:28:28 7 Alfonso Cossio (Chi) 0:37:24 8 Jordi Falgueras Payret (Spa) 0:45:17 9 Adam Ossowski (Pol) 0:49:30 10 José Antonio Riquelme (Chi) 0:49:36 11 Brad Cob (GBr) 0:50:27 12 Luuk Belga (Ned) 1:02:08 13 Jim Salusbury (Can) 1:10:38 14 Cederic Lyen (Bel) 1:10:58 15 Juan José Hazbún (Chi) 1:13:16 16 Christoph Stephan (Ger) 1:14:34 17 Nathan Heaps (USA) 1:22:21 18 Joaquín Echeverría (Ecu) 1:22:43 19 Pietrus Swiegers (Nam) 1:24:20 20 Sjoerd Tilstra (Ned) 1:29:20 21 Carsten Bischoff (Ger) 1:39:00 22 Bert Belga (Ned) 1:39:29 23 Ryan Mendes (Tri) 1:41:32 24 Jason Costelloe (Tri) 1:42:00 25 Greg Martin (USA) 1:42:37 26 Ian Owen (Gal) 1:47:00 27 Cristóbal Cruz (Chi) 2:13:18 28 Carlos Maldonado (PRc) 2:16:15 29 Cristian Kind (Chi) 2:22:02 30 Ramón Lopez (PRc) 2:26:10 31 Jonathan Chester (Can) 2:26:16 32 Daniel Restrepo (Col) 2:50:41 33 TC Crawford (USA) 2:51:57 34 Larry Rilley (USA) 2:52:02 35 Jorge Riba (Pan) 2:54:40 36 Rafael De Vitto (Arg) 3:04:12 37 Christopher Smith (Tri) 3:11:33 38 Carim Zogbi (Arg) 3:19:48 39 Grant Harris (RSA) 3:22:52 40 Jorge Urrutia (USA) 4:03:20 41 Maximiliano Echeverría (Chi) 4:55:47

Women solo # Rider Name (Country) Team Result 1 Anja Dinter (Ger) 5:24:56 2 Melanie Hunter (USA) 0:37:18

Men Solo 45+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Leon Van der Schoor (Ned) 4:56:31 2 Zbigniew Wizner (Pol) 0:10:35 3 Steve Walsh (Can) 0:12:18 4 Stephen Lebovitz (USA) 0:13:59 5 Frank Snyman (Nam) 0:14:19 6 Gabriel González (Chi) 0:15:26 7 John Ramsden (Can) 0:32:52 8 Scott McCallum (USA) 0:38:17 9 Rick D´Amico Jr (USA) 0:43:58 10 David Burke (USA) 0:44:50 11 Michael Talbert (USA) 0:48:09 12 Monty Dersley (RSA) 0:50:57 13 Thomas Borst (Ger) 0:51:49 14 Felipe Sargent (Chi) 0:53:12 15 Gustavo Rodolfo Marquez (Arg) 1:05:21 16 Bob Faulkner (Can) 1:07:24 17 Richard Dustan (Can) 18 Scott Biddinger (USA) 1:07:25 19 Kevin Maldonado (USA) 1:20:10 20 Gerry McCuaig (Can) 1:40:05 21 Joaquín Gil del Real (Pan) 1:40:07 22 Andrés Correa (Col) 2:23:39 23 Robert Souter (Can) 2:39:45 24 Jorge Ricardo Riba (Pan) 4:04:12

Mixed duo # Rider Name (Country) Team Result 1 Mary McConneloug (USA) & Michael Broderick (USA) 4:39:35 2 Elisa García (Chi) & Claus Plaut (Chi) 0:17:17 3 Trish Grajczyk (Can) & Erik Bakke (USA) 0:17:44 4 Florencia Espiñeira (Chi) & Tomás Baeza (Chi) 0:27:14

Men duo # Rider Name (Country) Team Result 1 Javier Püschel (Chi) & Luciano Caraccioli (Arg) 3:56:22 2 Hans Alfredo Tapia (Chi) & Saul Novoa (Chi) 0:11:52 3 Juan Garcia (Arg) & Francisco Perez (Arg) 0:30:24 4 Víctor Galvez (Chi) & Nicolás Prudencio (Chi) 0:33:16 5 Paul Ensink (Ned) & Matthijs Pot (Ned) 0:51:40 6 Benoit Simard (Can) & Jacques Gagne (Can) 0:58:48 7 Pedro González (Chi) & Sebastián Figueroa (Chi) 1:01:30 8 Michael Neser (RSA) & Christiaan Neser (RSA) 1:19:24 9 Alexander Vermehren (Chi) & Ivan Neihual (Chi) 1:33:15 10 Rolando Alfaro (Chi) & Roberto Alfaro (Chi) 1:44:15

Mixed duo 60+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Begoña Sylleros (Chi) & Cristóbal García Huidobro (Chi) 5:14:26

Men duo 60+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Carlos Cardemil (Chi) & José María Eyzaguirre (Chi) 4:26:36 2 Giorgio Nattero (Chi) & Sergio Madrid (Chi) 0:00:15 3 José Pablo Ramirez (Chi) & Gonzalo Aravena (Chi) 0:10:30 4 Alberto Santiago (PRc) & Javier Lopez (PRc) 0:31:59 5 Ben Swenka (USA) & Mike Quinn (USA) 0:47:55 6 Mauricio Guguielmetti (Chi) & Julian Muñoz (Chi) 1:07:40 7 Patricio Diaz (Chi) & Santiago Diaz (Chi) 1:07:52 8 Edward Kaplun (Chi) & Anibal Baeza (Chi) 1:44:44 9 Luis Lobo (Ven) & Luis Naranjo (Ven) 2:00:07 10 Pablo Anguita (Chi) & Gonzalo San Martín (Chi) 2:17:55

Mixed duo 80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Chris Carmichael (USA) & Rebecca Rusch (USA) 5:10:54 2 Linda McGee (USA) & Rob McGee (USA) 0:26:31 3 Vanessa Tirloni (Ita) & Aldo Zanardi (Ita) 1:12:54 4 Irina Kukueva (Rus) & Valery Evgrafov (Rus) 1:16:08 5 Ximena Martínez (Per) & Javier Serra (Spa) 3:57:51

Men duo 80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Carsten Bresser (Ger) & Udo Bölts (Ger) 4:11:59 2 Brian Vaughn (USA) & Yuri Hauswald (USA) 0:41:34 3 Cristian Raab (Chi) & José Luis García (Chi) 1:11:52 4 Friedrich Ricco (RSA) & Claude Van Cuyck (RSA) 1:13:04 5 Klaus Ruebensaal (Ger) & Andreas Wittmann (Ger) 1:13:30 6 Jeffrey Larson (USA) & Leonard Tullous (USA) 1:14:30 7 Willem Van der Merwe (RSA) & Jeffry Willcocks (RSA) 1:22:13 8 Jim Lehman (USA) & John Battista (USA) 1:32:49 9 Wayne Brunyee (RSA) & Jan Hnizdo (RSA) 1:39:36 10 Ben Morris (GBr) & Shane Dickinson (GBr) 2:02:26 11 Jeremy Barret (GBr) & Stephen Jackson (GBr) 2:35:54 12 Reuven Sztejfman (Isr) & Christopher Hoe (USA) 1:51:56 DNF Denio Roberto M. Franco (Bra) & Paulo Coelho (Bra) DNF Graham Denny (GBr) & Rod Cairns (RSA)

Mixed duo 100+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Bill Glore (USA) & Mike Dannelley (USA) 4:51:01 2 Harry Ensink (Ned) & Willy Welles (Ned) 0:06:04 3 Thys Neser (RSA) & Brett Sachs (RSA) 0:45:42 4 Graham Denny (GBr) & Rod Cairns (RSA) 1:18:04 4 Sarah Webb (RSA) & Stewart Shaw-Tayloer (RSA) 2:08:51

Half Andes Men solo # Rider Name (Country) Team Result 1 Boris Pérez (Pan) 7:37:20 2 Javier Crasemann (Chi) 0:50:40 3 Luis Hernán Bustos (Chi) 0:50:41

Half Andes Men solo 45+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Augusto Coello (Chi) 8:28:00 2 Axel Paul (Chi)

