Image 1 of 4 Two racers speed through the forest in the Trans Andes (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 2 of 4 A racer during stage 4 of the Trans Andes (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 3 of 4 Riders side-by-side in the Trans Andes (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 4 of 4 A bunch of racers during stage 4 of the Trans Andes (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes)

Luciano Caraccioli and Javier Püschel won stage 4 of the Trans Andes Challenge. The stage took racers from Coñaripe to Menetúe Thermal Complex and included passage through the Villarrica National Park where there is an Araucaria Pine forest.

Stage 4 proved to be the shortest time-wise since these lands have been developed for easy movement with long climbs and fast descents.

As usual, the start took place at 9:30 am from the campsite in Coñaripe Thermal Complex. The race moved towards the village of Coñaripe and then ascended to the Villarrica National Park, a place where there is an old and worn route through the ancient Araucaria pines forest near the Villarrica Volcano.

The winning team of Püschel and Caraccioli set a time of 3:13:58, while the second and third place overall was for Jason Sager from United States and Stefan Sahm from Germany. Once again the winners of the mixed open team category were the Americans Mary McConneloug and Michael Broderick, with a time of 3:41:42.

The fifth stage will take place on Friday, with start and finish at Coñaripe Thermal Complex. It promises to be the queen stage of race.

Full Results

Solo men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Sager (USA) 3:13:58 2 Stefan Sahm (Ger) 0:00:01 3 Jan Dams (Bel) 0:13:18 4 Alfonso Cossio (Chi) 0:13:21 5 Alessandro Venturelli (Ita) 0:13:23 6 Blake Harlan (USA) 7 Christoph Stephan (Ger) 0:13:35 8 Jordi Falgueras Payret (Spa) 0:16:28 9 José Antonio Riquelme (Chi) 0:26:25 10 Brad Cob (GBr) 0:26:33 11 Adam Ossowski (Pol) 0:27:47 12 Renzo Corzini (Chi) 0:31:32 13 Joaquín Echeverría (Ecu) 0:36:37 14 Juan José Hazbún (Chi) 0:41:11 15 Luuk Belga (Ned) 0:44:12 16 Jim Salusbury (Can) 0:45:14 17 Carsten Bischoff (Ger) 0:52:20 18 Sjoerd Tilstra (Ned) 0:53:51 19 Nathan Heaps (USA) 0:53:55 20 Carlos Maldonado (PRc) 0:57:52 21 Greg Martin (USA) 1:02:00 22 Bert Belga (Ned) 1:12:32 23 Ryan Mendes (Tri) 1:22:15 24 Jason Costelloe (Tri) 1:26:18 25 Ian Owen (Gal) 1:26:45 26 Pietrus Swiegers (Nam) 1:28:52 27 Cristian Kind (Chi) 1:39:20 28 Cristóbal Cruz (Chi) 1:47:04 29 Jonathan Chester (Can) 2:03:03 30 Daniel Restrepo (Col) 2:08:27 31 Carim Zogbi (Arg) 2:10:43 32 Jorge Urrutia (USA) 2:11:31 33 Christopher Smith (Tri) 2:14:41 34 Grant Harris (RSA) 2:18:16 35 Ramón Lopez (PRc) 2:18:58 36 TC Crawford (USA) 2:20:29 37 Jorge Riba (Pan) 2:36:42 38 Rafael De Vitto (Arg) 2:43:45 39 Larry Rilley (USA) 2:56:33 40 Maximiliano Echeverría (Chi) 4:06:21 DNF Cederic Lyen (Bel)

Solo women # Rider Name (Country) Team Result 1 Anja Dinter (Ger) 4:27:20 2 Melanie Hunter (USA) 0:59:16

Solo men 45+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Zbigniew Wizner (Pol) 4:07:11 2 Gabriel González (Chi) 0:00:48 3 David Burke (USA) 0:06:26 4 Steve Walsh (Can) 0:06:42 5 Leon Van der Schoor (Ned) 0:07:56 6 Stephen Lebovitz (USA) 0:17:44 7 Scott McCallum (USA) 0:19:38 8 John Ramsden (Can) 0:20:49 9 Michael Talbert (USA) 0:35:41 10 Denio Roberto M. Franco (Bra) & Paulo Coelho (Bra) 0:37:29 11 Gustavo Rodolfo Marquez (Arg) 0:48:37 12 Bob Faulkner (Can) 0:53:34 13 Thomas Borst (Ger) 0:53:51 14 Felipe Sargent (Chi) 0:53:52 15 Frank Snyman (Nam) 1:00:02 16 Scott Biddinger (USA) 1:25:02 17 Kevin Maldonado (USA) 1:37:11 18 Joaquín Gil del Real (Pan) 2:11:06 19 Andrés Correa (Col) 2:11:07 20 Gerry McCuaig (Can) 2:12:36 21 Robert Souter (Can) 2:24:33 22 Jorge Ricardo Riba (Pan) 4:04:13 DNF Richard Dustan (Can) DNF Rick D´Amico Jr (USA) DNF Monty Dersley (RSA)

Duo mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 Mary McConneloug (USA) & Michael Broderick (USA) 3:41:42 2 Trish Grajczyk (Can) & Erik Bakke (USA) 0:17:34 3 Elisa García (Chi) & Claus Plaut (Chi) 4 Florencia Espiñeira (Chi) & Tomás Baeza (Chi) 0:19:36

Duo men # Rider Name (Country) Team Result 1 Javier Püschel (Chi) & Luciano Caraccioli (Arg) 3:13:58 2 Hans Alfredo Tapia (Chi) & Saul Novoa (Chi) 0:15:34 3 Paul Ensink (Ned) & Matthijs Pot (Ned) 0:16:24 4 Víctor Galvez (Chi) & Nicolás Prudencio (Chi) 0:16:53 5 Benoit Simard (Can) & Jacques Gagne (Can) 0:26:24 6 Juan Garcia (Arg) & Francisco Perez (Arg) 0:30:53 7 Pedro González (Chi) & Sebastián Figueroa (Chi) 0:38:22 8 Michael Neser (RSA) & Christiaan Neser (RSA) 1:15:51 9 Rolando Alfaro (Chi) & Roberto Alfaro (Chi) 1:36:17 10 Alexander Vermehren (Chi) & Ivan Neihual (Chi) 1:48:52

Duo mixed 60+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Begoña Sylleros (Chi) & Cristóbal García Huidobro (Chi) 4:16:10

Duo men 60+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Giorgio Nattero (Chi) & Sergio Madrid (Chi) 3:30:20 2 José Pablo Ramirez (Chi) & Gonzalo Aravena (Chi) 0:08:35 3 Carlos Cardemil (Chi) & José María Eyzaguirre (Chi) 0:10:04 4 Mauricio Guguielmetti (Chi) & Julian Muñoz (Chi) 0:36:29 5 Patricio Diaz (Chi) & Santiago Diaz (Chi) 6 Alberto Santiago (PRc) & Javier Lopez (PRc) 0:43:16 7 Ben Swenka (USA) & Mike Quinn (USA) 0:45:36 8 Edward Kaplun (Chi) & Anibal Baeza (Chi) 1:40:57 9 Pablo Anguita (Chi) & Gonzalo San Martín (Chi) 2:10:23 10 Luis Lobo (Ven) & Luis Naranjo (Ven) 2:59:54

Duo mixed 80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Chris Carmichael (USA) & Rebecca Rusch (USA) 4:01:19 2 Linda McGee (USA) & Rob McGee (USA) 0:35:02 3 Irina Kukueva (Rus) & Valery Evgrafov (Rus) 1:13:30 4 Vanessa Tirloni (Ita) & Aldo Zanardi (Ita) 1:39:48 5 Ximena Martínez (Per) & Javier Serra (Spa) 1:55:23

Duo men 80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Carsten Bresser (Ger) & Udo Bölts (Ger) 3:27:34 2 Brian Vaughn (USA) & Yuri Hauswald (USA) 0:26:44 3 Jeffrey Larson (USA) & Leonard Tullous (USA) 0:37:04 4 Friedrich Ricco (RSA) & Claude Van Cuyck (RSA) 0:40:24 6 Jim Lehman (USA) & John Battista (USA) 0:48:18 7 Klaus Ruebensaal (Ger) & Andreas Wittmann (Ger) 1:01:14 5 Cristian Raab (Chi) & José Luis García (Chi) 1:02:18 8 Willem Van der Merwe (RSA) & Jeffry Willcocks (RSA) 1:26:27 9 Wayne Brunyee (RSA) & Jan Hnizdo (RSA) 1:27:20 10 Jeremy Barret (GBr) & Stephen Jackson (GBr) 1:32:53 11 Ben Morris (GBr) & Shane Dickinson (GBr) 1:50:33 DNS Reuven Sztejfman (Isr) & Christopher Hoe (USA)

Duo open 100+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Bill Glore (USA) & Mike Dannelley (USA) 3:58:03 2 Harry Ensink (Ned) & Willy Welles (Ned) 0:08:17 3 Thys Neser (RSA) & Brett Sachs (RSA) 0:50:27 4 Graham Denny (GBr) & Rod Cairns (RSA) 1:00:22 5 Sarah Webb (RSA) & Stewart Shaw-Tayloer (RSA) 1:49:29

Solo men general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Sahm (Ger) 14:24:12 2 Jason Sager (USA) 0:16:34 3 Jan Dams (Bel) 1:01:05 4 Alessandro Venturelli (Ita) 1:08:13 5 Blake Harlan (USA) 1:08:44 6 Jordi Falgueras Payret (Spa) 2:02:26 7 Renzo Corzini (Chi) 2:06:48 8 Brad Cob (GBr) 2:39:32 9 Alfonso Cossio (Chi) 2:47:15 10 José Antonio Riquelme (Chi) 2:55:53 11 Adam Ossowski (Pol) 3:12:46 12 Christoph Stephan (Ger) 3:48:28 13 Luuk Belga (Ned) 4:02:20 14 Juan José Hazbún (Chi) 4:05:05 15 Jim Salusbury (Can) 4:11:32 16 Joaquín Echeverría (Ecu) 4:13:07 17 Nathan Heaps (USA) 5:03:54 18 Greg Martin (USA) 5:04:46 19 Carsten Bischoff (Ger) 5:05:13 20 Sjoerd Tilstra (Ned) 5:26:41 21 Carlos Maldonado (PRc) 6:01:42 22 Pietrus Swiegers (Nam) 6:06:07 23 Ryan Mendes (Tri) 6:14:01 24 Bert Belga (Ned) 6:23:47 25 Jason Costelloe (Tri) 6:40:47 26 Ian Owen (Gal) 7:05:47 27 Cristóbal Cruz (Chi) 9:33:56 28 Jonathan Chester (Can) 9:40:41 29 Ramón Lopez (PRc) 9:51:01 30 Daniel Restrepo (Col) 10:42:22 31 Grant Harris (RSA) 11:14:36 32 Carim Zogbi (Arg) 11:33:16 33 Christopher Smith (Tri) 11:40:50 34 TC Crawford (USA) 11:48:32 35 Jorge Riba (Pan) 12:42:40 36 Larry Rilley (USA) 13:31:06 37 Rafael De Vitto (Arg) 14:03:40 38 Jorge Urrutia (USA) 14:28:50 39 Maximiliano Echeverría (Chi) 20:34:04 40 Cristian Kind (Chi) 41 Cederic Lyen (Bel)

Solo women general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Anja Dinter (Ger) 20:45:15 2 Melanie Hunter (USA)

Solo men 45+ general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Leon Van der Schoor (Ned) 19:18:17 2 Steve Walsh (Can) 0:35:54 3 Stephen Lebovitz (USA) 0:53:39 4 Zbigniew Wizner (Pol) 1:05:41 5 John Ramsden (Can) 1:12:30 6 Frank Snyman (Nam) 1:29:56 7 David Burke (USA) 1:35:24 8 Gabriel González (Chi) 2:11:48 9 Scott McCallum (USA) 2:14:10 10 Michael Talbert (USA) 2:54:45 11 Thomas Borst (Ger) 3:37:20 12 Bob Faulkner (Can) 3:41:16 13 Denio Roberto M. Franco (Bra) & Paulo Coelho (Bra) 3:51:07 14 Felipe Sargent (Chi) 4:02:06 15 Gustavo Rodolfo Marquez (Arg) 4:04:06 16 Scott Biddinger (USA) 17 Joaquín Gil del Real (Pan) 18 Gerry McCuaig (Can) 19 Kevin Maldonado (USA) 20 Andrés Correa (Col) 21 Robert Souter (Can) 22 Richard Dustan (Can) 23 Jorge Ricardo Riba (Pan) 24 Rick D´Amico Jr (USA) 25 Monty Dersley (RSA)

Duo mixed general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mary McConneloug (USA) & Michael Broderick (USA) 17:14:24 2 Trish Grajczyk (Can) & Erik Bakke (USA) 1:25:21 3 Elisa García (Chi) & Claus Plaut (Chi) 1:27:45 4 Florencia Espiñeira (Chi) & Tomás Baeza (Chi) 1:56:40

Duo men general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Javier Püschel (Chi) & Luciano Caraccioli (Arg) 14:37:59 2 Hans Alfredo Tapia (Chi) & Saul Novoa (Chi) 1:15:31 3 Víctor Galvez (Chi) & Nicolás Prudencio (Chi) 2:04:25 4 Juan Garcia (Arg) & Francisco Perez (Arg) 2:19:25 5 Benoit Simard (Can) & Jacques Gagne (Can) 2:21:31 6 Paul Ensink (Ned) & Matthijs Pot (Ned) 4:01:41 7 Pedro González (Chi) & Sebastián Figueroa (Chi) 4:31:18 8 Michael Neser (RSA) & Christiaan Neser (RSA) 5:38:16 9 Alexander Vermehren (Chi) & Ivan Neihual (Chi) 7:35:50 10 Rolando Alfaro (Chi) & Roberto Alfaro (Chi) 7:39:57

Duo mixed 60+ general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Begoña Sylleros (Chi) & Cristóbal García Huidobro (Chi) 20:13:31

Duo men 60+ general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Giorgio Nattero (Chi) & Sergio Madrid (Chi) 16:53:25 2 Carlos Cardemil (Chi) & José María Eyzaguirre (Chi) 0:10:59 3 José Pablo Ramirez (Chi) & Gonzalo Aravena (Chi) 0:45:26 4 Alberto Santiago (PRc) & Javier Lopez (PRc) 2:19:15 5 Ben Swenka (USA) & Mike Quinn (USA) 3:17:30 6 Mauricio Guguielmetti (Chi) & Julian Muñoz (Chi) 3:33:58 7 Patricio Diaz (Chi) & Santiago Diaz (Chi) 4:46:16 8 Edward Kaplun (Chi) & Anibal Baeza (Chi) 6:13:00 9 Luis Lobo (Ven) & Luis Naranjo (Ven) 9:08:36 10 Pablo Anguita (Chi) & Gonzalo San Martín (Chi) 11:04:14

Duo mixed 80+ general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Chris Carmichael (USA) & Rebecca Rusch (USA) 19:55:53 2 Linda McGee (USA) & Rob McGee (USA) 2:23:40 3 Irina Kukueva (Rus) & Valery Evgrafov (Rus) 4 Vanessa Tirloni (Ita) & Aldo Zanardi (Ita) 5 Ximena Martínez (Per) & Javier Serra (Spa)

Duo men 80+ general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Carsten Bresser (Ger) & Udo Bölts (Ger) 15:34:26 2 Brian Vaughn (USA) & Yuri Hauswald (USA) 2:31:24 3 Jeffrey Larson (USA) & Leonard Tullous (USA) 4:16:37 4 Friedrich Ricco (RSA) & Claude Van Cuyck (RSA) 4:19:46 5 Cristian Raab (Chi) & José Luis García (Chi) 4:55:39 6 Jim Lehman (USA) & John Battista (USA) 5:42:38 7 Klaus Ruebensaal (Ger) & Andreas Wittmann (Ger) 5:50:46 8 Willem Van der Merwe (RSA) & Jeffry Willcocks (RSA) 6:41:48 9 Wayne Brunyee (RSA) & Jan Hnizdo (RSA) 7:20:46 10 Jeremy Barret (GBr) & Stephen Jackson (GBr) 8:01:11 11 Ben Morris (GBr) & Shane Dickinson (GBr) 12 Reuven Sztejfman (Isr) & Christopher Hoe (USA)