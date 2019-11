Image 1 of 23 James Williamson (Hyster-Total Rush) from New Zealand takes out the third stage on the out-and-back course in Moama. (Image credit: Shane Goss) Image 2 of 23 The peloton crosses a railway line near Bunnaloo during stage three of the tour which began in fine conditions, something different to the previous tours so far this year. (Image credit: Shane Goss) Image 3 of 23 James Williamson (Hyster-Total Rush) and Timothy Dalgliesh (Merida Australian Road Team) with their gap closing heading into the final twenty kilometres. (Image credit: Shane Goss) Image 4 of 23 The sprint for the minor placings in Moama after James Williamson (Hyster-Total Rush) had stolen the show. (Image credit: Shane Goss) Image 5 of 23 The boys from Hyster-Total Rush congratulate stage winner and teammate, James Williamson, as they wait for their team-manager to arrive. (Image credit: Shane Goss) Image 6 of 23 Stage three celebrations (l-r): Rico Rogers (2nd,Swan Hill Rural City Council), James Williamson (1st,Hyster-Total Rush), and Nicholas Walker (3rd,Jayco/VIS). (Image credit: Shane Goss) Image 7 of 23 Richard Lang (Team Jayco Skins) leads the Tasco Inland Sprint Championship after three stages. (Image credit: Shane Goss) Image 8 of 23 James Williamson (Hyster-Total Rush) is the new leader of the Fonterra Rising Star Championship of the tour after three stages. (Image credit: Shane Goss) Image 9 of 23 New Zealander James Williamson (Hyster-Total Rush) is the new leader of the Elgas Tour of the Murray River after three stages. (Image credit: Shane Goss) Image 10 of 23 Popular race official, Graham Bull, joined in the celebrations when he was presented with a cake for his 67th birthday. (Image credit: Shane Goss) Image 11 of 23 Tour leader Joel Pearson (Genesys Wealth Advisers) in the peloton around two-and-a-half minutes behind a leading pair at the sixty kilometre mark. (Image credit: Shane Goss) Image 12 of 23 Genesys Wealth Advisers was on the front of the peloton protecting their tour leader, Joel Pearson, in purple. (Image credit: Shane Goss) Image 13 of 23 The peloton passes school children in Bunnaloo around a minute behind two breakaway riders. (Image credit: Shane Goss) Image 14 of 23 The mood was casual in the peloton during the 99.8 kilometre third stage of the tour. (Image credit: Shane Goss) Image 15 of 23 Timothy Dalgliesh (Merida Australian Road Team) and James Williamson (Hyster-Total Rush) opened up a break of three-and-a-half minutes nearing the half-way mark of the stage. (Image credit: Shane Goss) Image 16 of 23 Breakaway duo Timothy Dalgliesh (Merida Australian Road Team) and James Williamson (Hyster-Total Rush) made the winning move near a sprint point at Bunnaloo. (Image credit: Shane Goss) Image 17 of 23 Timothy Dalgliesh (Merida Australian Road Team) got himself into a two-man break on stage three of the tour. (Image credit: Shane Goss) Image 18 of 23 Tour Director John Craven interviews stage winner James Williamson (Hyster-Total Rush) at the Rich River Golf Club in Moama. (Image credit: Shane Goss) Image 19 of 23 Alexander Ray (Hyster-Total Rush) on the front of the peloton when attacks were beginning to happen. (Image credit: Shane Goss) Image 20 of 23 Heads were turning as riders went on the attack in the early kilometres of stage three. (Image credit: Shane Goss) Image 21 of 23 B-Double drafting: Jared Rowney (GE Plumbing) gets some assistance trying to get back onto the peloton during stage three. (Image credit: Shane Goss) Image 22 of 23 James Williamson (Hyster-Total Rush) and Timothy Dalgliesh (Merida Australian Road Team) at the beginning of their attack near Bunnaloo. (Image credit: Shane Goss) Image 23 of 23 Good job mate: Stage winner and new tour leader James Williamson with his team manager after the completion to the stage in Moama. (Image credit: Shane Goss)

James Williamson (Hyster-Total Rush) doubled up on stage three of the Elgas Tour of the Murray River by the stage victory and control of the general classification. The 21-year-old New Zealander was part of a brave breakaway with Timothy Dalgliesh (Merida) that animated the day’s racing.

Williamson and Dalgliesh broke clear a little under halfway into the 100km afternoon stage, and the duo’s collaboration quickly reaped a dividend as they built up a 3:30 lead with 15km remaining. In a hectic finale, however, the bunch began to close dramatically. In the closing kilometres, Dalgliesh wilted and it was left to Williamson to solo to victory and he ultimately crossed the line just 23 seconds clear of a speeding peloton.

Rico Rogers (Swan Hill Rural City Council) took the bunch sprint for second ahead of Nicholas Walker (Jayco VIS) at the Rich River Golf Resort.

Williamson goes into tomorrow’s 45km criterium in Swan Hill 21 seconds clear of Joel Pearson (Genesys Wealth Advisers) and a further second ahead of Stuart Shaw (Drapac) and Richard Lang (Jayco Skins).



Full Results 1 James Williamson (NZl) Hyster - Total Rush 2:16:53 2 Rico Rogers (NZl) Swan Hill Rural City Council 0:00:23 3 Nicholas Walker (Aus) Jayco/VIS/QAS 4 Scott Law (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 5 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 6 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 7 Harrif Saleh (Mas) Malaysian National Team 8 Stuart Shaw (Aus) Drapac Professional Cycling 9 Alexander Ray (Aus) Hyster - Total Rush 10 Kane Walker (Aus) Apollo Bicycles 11 Shahrul Amin (Mas) Malaysian National Team 12 Akmal Amrum (Aus) Mildura Rural City Council 13 Zamri Saleh (Mas) Malaysian National Team 14 Eric Sheppard (Aus) Jayco/VIS/QAS 15 Jack Beckinsale (Aus) New South Wales Instutite of Sport 16 Rick Sanders (Aus) Jayco/VIS/QAS 17 Anthony Giacoppo (Aus) Plan B Racing Team 18 James Mowatt (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 19 Christopher D'Amelio (Aus) Apollo Bicycles 20 Richard Lang (Aus) Jayco Skins 21 Matthew Benson (Aus) Team SASI Cycling 22 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 23 Amir Rusli (Mas) Malaysian National Team 24 Will Tehan (Aus) Hyster - Total Rush 25 Ethan Kimmince (Aus) New South Wales Instutite of Sport 26 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 27 Rene Kolbach (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 28 Russell Gill (Aus) Swan Hill Rural City Council 29 Charles Howlett (Aus) search2retain-myteam2 30 Alexander Malone (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 31 Sam Rutherford (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 32 Jeremey Stephens (Aus) Blackpeloton 33 Steele Von Hoff (Aus) Genesys Wealth Advisers 34 James Hepburn (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 35 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 36 Sam Davis (Aus) Plan B Racing Team 37 Cameron Peterson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 38 Patrick Drapac (Aus) Drapac Professional Cycling 39 James Herd (Aus) Apollo Bicycles 40 Daniel Furmston (Aus) Plan B Racing Team 41 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 42 Benjamin Hill (Aus) New South Wales Instutite of Sport 43 Sean Joyce (Aus) Blackpeloton 44 Mitchell Pearson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 45 Damien Howson (Aus) Team SASI Cycling 46 Jason Allen (Aus) Hyster - Total Rush 47 Edward Bissaker (Aus) New South Wales Instutite of Sport 48 Jared Triggs (Aus) New South Wales Instutite of Sport 49 David Pell (Aus) Drapac Professional Cycling 50 Peter Spencer (Aus) GE Plumbing 51 Christoper Williams (Aus) Merida Australia Road Team 52 Timothy Walker (Aus) Genesys Wealth Advisers 53 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 54 Stuart Smith (Aus) Jayco/VIS/QAS 55 Luis Trueba (Aus) Mildura Rural City Council 56 Neil Van Der Ploeg (Aus) search2retain-myteam2 57 David Edwards (Aus) Jayco/VIS/QAS 58 John Cornish (Aus) Genesys Wealth Advisers 59 Angus Morton (Aus) Drapac Professional Cycling 60 Aaron Donnelly (Aus) Jayco Skins 61 Gilbert Gutowski (Aus) Merida Australia Road Team 62 Jay Mccarthy (Aus) Jayco/VIS/QAS 63 James Northey (Aus) Blackpeloton 64 Mitchell Mulhern (Aus) Merida Australia Road Team 65 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 66 Alexand Edmondson (Aus) Team SASI Cycling 67 Ghazali Hamid (Aus) Mildura Rural City Council 68 Andrew Roe (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 69 Fraser Northey (Aus) Team SASI Cycling 70 George Tansley (Aus) Team SASI Cycling 71 Andy Mcnab (Aus) search2retain-myteam2 72 Scot Cronly-Dillon (Aus) McDonagh Blake - Witness 73 Matthe Wheatcroft (Aus) Blackpeloton 74 Fergus Maclachlan (Aus) Swan Hill Rural City Council 75 Clayton Fettell (Aus) GE Plumbing 76 Brad Tilby (Aus) Blackpeloton 77 Courtney Black (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 78 Andrew Barlow (Aus) Blackpeloton 79 Jacob Sutherland (Aus) Hyster - Total Rush 80 Matthew Marshall (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 81 Jared Rowney (Aus) GE Plumbing 82 Tristan Jones (Aus) Swan Hill Rural City Council 83 Chris Beeck (Aus) Plan B Racing Team 84 Chris Steffanoni (Aus) search2retain-myteam2 85 Patrick Lane (Aus) Jayco Skins 86 Timothy Decker (Aus) Team SASI Cycling 87 James Henry (Aus) Apollo Bicycles 88 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysian National Team 89 Ben Cutajar (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 90 Scott McPhee (Aus) Team SASI Cycling 91 James Mcdulling (Aus) RACE - Fenton Green 92 Alex Carver (Aus) Jayco Skins 93 Rohan Dennis (Aus) Jayco Skins 94 Geoff Straub (Aus) McDonagh Blake - Witness 95 Fallanie Ali (Mas) Malaysian National Team 96 Elliott Wells (Aus) Plan B Racing Team 97 Trent Williams (Aus) Apollo Bicycles 98 Oliver Kent-Spark (Aus) RACE - Fenton Green 99 Angus Gale (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 100 Stephen Bomball (Aus) New South Wales Instutite of Sport 101 Jackson Law (Aus) New South Wales Instutite of Sport 102 Mark Isaacs (Aus) search2retain-myteam2 103 Brendan Brooks (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 104 Jason Rigg (Aus) Mildura Rural City Council 105 David Melville (Aus) Merida Australia Road Team 106 Matthew Werrell (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 107 Harry Rassie (Aus) RACE - Fenton Green 108 Louis Evangelista (Aus) GE Plumbing 109 Clive Silcock (Aus) Mildura Rural City Council 110 Michael Cupitt (Aus) Merida Australia Road Team 111 Sean Evangelista (Aus) GE Plumbing 112 David Treacy (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 113 Daniel Hopper (Aus) Swan Hill Rural City Council 114 Dale Scarfe (Aus) McDonagh Blake - Witness 115 Logan Mort (Aus) Blackpeloton 0:00:41 116 Trevor Griffiths (Aus) Apollo Bicycles 117 Timothy Dalgliesh (Aus) Merida Australia Road Team 0:00:43 118 Liam Dove (Aus) Mildura Rural City Council 0:00:23 119 David Tozer (Aus) RACE - Fenton Green 0:01:33 120 Kyle Marwood (Aus) Genesys Wealth Advisers 121 Damian Harris (Aus) RACE - Fenton Green 122 Fakhrullah Alias (Mas) Malaysian National Team 0:00:23 DNS Alexander Smyth (Aus) search2retain-myteam2

Sprint 1 - Green Gully Town 1 Richard Lang (Aus) Jayco Skins 3 pts 2 Stuart Shaw (Aus) Drapac Professional Cycling 2 3 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 1

Sprint 2 - Fairfield Laradoc P/ 1 Kyle Marwood (Aus) Genesys Wealth Advisers 3 pts 2 Anthony Giacoppo (Aus) Plan B Racing Team 2 3 Timothy Walker (Aus) Genesys Wealth Advisers 1

Sprint 3 - Merrybank 1 Christoper Williams (Aus) Merida Australia Road Team 3 pts 2 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 2 3 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 1

Sprint 4 - Caltex Depot 1 Timothy Dalgliesh (Aus) Merida Australia Road Team 3 pts 2 James Williamson (Aus) Hyster - Total Rush 2 3 Chris Steffanoni (Aus) search2retain-myteam2 1

Sprint 5 - Green Gully Town 1 James Williamson (NZl) Hyster - Total Rush 3 pts 2 Timothy Dalgliesh (Aus) Merida Australia Road Team 2 3 Chris Steffanoni (Aus) search2retain-myteam2 1

Sprint 6 - Womboota Town Si 1 James Williamson (NZl) Hyster - Total Rush 3 pts 2 Timothy Dalgliesh (Aus) Merida Australia Road Team 2 3 Matthew Marshall (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 1

Sprint 7 - McKindlay's Riverin 1 James Williamson (NZl) Hyster - Total Rush 3 pts 2 Timothy Dalgliesh (Aus) Merida Australia Road Team 2 3 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 1

Most aggressive rider 1 James Williamson (NZl) Hyster - Total Rush 2 pts

Young riders 1 James Williamson (NZl) Hyster - Total Rush 2:16:53 2 Scott Law (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:00:23 3 Harrif Saleh (Mas) Malaysian National Team 4 Alexander Ray (Aus) Hyster - Total Rush 5 Kane Walker (Aus) Apollo Bicycles 6 Shahrul Amin (Mas) Malaysian National Team 7 Eric Sheppard (Aus) Jayco/VIS/QAS 8 Jack Beckinsale (Aus) New South Wales Instutite of Sport 9 Rick Sanders (Aus) Jayco/VIS/QAS 10 James Mowatt (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 11 Matthew Benson (Aus) Team SASI Cycling 12 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 13 Ethan Kimmince (Aus) New South Wales Instutite of Sport 14 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 15 Jeremey Stephens (Aus) Blackpeloton 16 James Hepburn (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 17 Sam Davis (Aus) Plan B Racing Team 18 Patrick Drapac (Aus) Drapac Professional Cycling 19 James Herd (Aus) Apollo Bicycles 20 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 21 Benjamin Hill (Aus) New South Wales Instutite of Sport 22 Sean Joyce (Aus) Blackpeloton 23 Damien Howson (Aus) Team SASI Cycling 24 Edward Bissaker (Aus) New South Wales Instutite of Sport 25 Jared Triggs (Aus) New South Wales Instutite of Sport 26 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 27 Stuart Smith (Aus) Jayco/VIS/QAS 28 David Edwards (Aus) Jayco/VIS/QAS 29 Angus Morton (Aus) Drapac Professional Cycling 30 Aaron Donnelly (Aus) Jayco Skins 31 Jay Mccarthy (Aus) Jayco/VIS/QAS 32 James Northey (Aus) Blackpeloton 33 Mitchell Mulhern (Aus) Merida Australia Road Team 34 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 35 Alexand Edmondson (Aus) Team SASI Cycling 36 Ghazali Hamid (Aus) Mildura Rural City Council 37 Fraser Northey (Aus) Team SASI Cycling 38 George Tansley (Aus) Team SASI Cycling 39 Andy Mcnab (Aus) search2retain-myteam2 40 Fergus Maclachlan (Aus) Swan Hill Rural City Council 41 Matthew Marshall (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 42 Patrick Lane (Aus) Jayco Skins 43 James Henry (Aus) Apollo Bicycles 44 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysian National Team 45 Ben Cutajar (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 46 Scott McPhee (Aus) Team SASI Cycling 47 Alex Carver (Aus) Jayco Skins 48 Rohan Dennis (Aus) Jayco Skins 49 Oliver Kent-Spark (Aus) RACE - Fenton Green 50 Stephen Bomball (Aus) New South Wales Instutite of Sport 51 Jackson Law (Aus) New South Wales Instutite of Sport 52 Harry Rassie (Aus) RACE - Fenton Green 53 Louis Evangelista (Aus) GE Plumbing 54 Clive Silcock (Aus) Mildura Rural City Council 55 Dale Scarfe (Aus) McDonagh Blake - Witness 56 Trevor Griffiths (Aus) Apollo Bicycles 0:00:41 57 Liam Dove (Aus) Mildura Rural City Council 0:00:23 58 Fakhrullah Alias (Mas) Malaysian National Team

Teams 1 Hyster - Total Rush 6:51:25 2 Virgin Blue RBS Morgans 0:00:23 3 Malaysian National Team 4 Jayco/VIS/QAS 5 Genesys Wealth Advisers 6 Apollo Bicycles 7 Drapac Professional Cycling 8 New South Wales Instutite of Sport 9 Bike Bug North Sydney/Carroll & O 10 Plan B Racing Team 11 Swan Hill Rural City Council 12 Team SASI Cycling 13 Mildura Rural City Council 14 Blackpeloton 15 search2retain-myteam2 16 Jayco Skins 17 Merida Australia Road Team 18 GE Plumbing 19 McDonagh Blake - Witness 20 Shortis.com.au Cycling Team 21 RACE - Fenton Green

General classification after stage 3 1 James Williamson (NZl) Hyster - Total Rush 6:23:28 2 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:21 3 Stuart Shaw (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:22 4 Richard Lang (Aus) Jayco Skins 5 Harrif Saleh (Mas) Malaysian National Team 0:00:28 6 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:30 7 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 0:00:32 8 Rico Rogers (NZl) Swan Hill Rural City Council 0:00:33 9 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:00:34 10 David Pell (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:35 11 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 0:00:36 12 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:37 13 Alexander Ray (Aus) Hyster - Total Rush 14 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 15 Nicholas Walker (Aus) Jayco/VIS/QAS 0:00:38 16 Scott Law (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:00:40 17 Zamri Saleh (Mas) Malaysian National Team 18 Steele Von Hoff (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:42 19 Timothy Walker (Aus) Genesys Wealth Advisers 20 Anthony Giacoppo (Aus) Plan B Racing Team 0:00:43 21 Rohan Dennis (Aus) Jayco Skins 22 James Mowatt (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:00:44 23 Christoper Williams (Aus) Merida Australia Road Team 24 Alexander Malone (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 0:00:45 25 Eric Sheppard (Aus) Jayco/VIS/QAS 26 James Hepburn (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:00:46 27 Sam Davis (Aus) Plan B Racing Team 28 Daniel Furmston (Aus) Plan B Racing Team 29 Charles Howlett (Aus) search2retain-myteam2 30 Cameron Peterson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 31 Matthew Marshall (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 32 Jack Beckinsale (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:00:47 33 Kane Walker (Aus) Apollo Bicycles 34 Amir Rusli (Mas) Malaysian National Team 35 Shahrul Amin (Mas) Malaysian National Team 36 Akmal Amrum (Aus) Mildura Rural City Council 37 Christopher D'Amelio (Aus) Apollo Bicycles 38 Russell Gill (Aus) Swan Hill Rural City Council 39 Rene Kolbach (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 40 Sam Rutherford (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 41 Benjamin Hill (Aus) New South Wales Instutite of Sport 42 Sean Joyce (Aus) Blackpeloton 43 Jason Allen (Aus) Hyster - Total Rush 44 John Cornish (Aus) Genesys Wealth Advisers 45 Luis Trueba (Aus) Mildura Rural City Council 46 Will Tehan (Aus) Hyster - Total Rush 47 Mitchell Pearson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 48 Neil Van Der Ploeg (Aus) search2retain-myteam2 49 Jay Mccarthy (Aus) Jayco/VIS/QAS 50 Jeremey Stephens (Aus) Blackpeloton 51 Aaron Donnelly (Aus) Jayco Skins 52 James Herd (Aus) Apollo Bicycles 53 Stuart Smith (Aus) Jayco/VIS/QAS 54 Alex Carver (Aus) Jayco Skins 55 Edward Bissaker (Aus) New South Wales Instutite of Sport 56 Andy Mcnab (Aus) search2retain-myteam2 57 Matthe Wheatcroft (Aus) Blackpeloton 58 Jason Rigg (Aus) Mildura Rural City Council 59 Andrew Roe (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 60 Patrick Lane (Aus) Jayco Skins 61 Clayton Fettell (Aus) GE Plumbing 62 Gilbert Gutowski (Aus) Merida Australia Road Team 63 Mitchell Mulhern (Aus) Merida Australia Road Team 64 Brad Tilby (Aus) Blackpeloton 65 James Mcdulling (Aus) RACE - Fenton Green 66 David Edwards (Aus) Jayco/VIS/QAS 67 Peter Spencer (Aus) GE Plumbing 68 George Tansley (Aus) Team SASI Cycling 69 Scot Cronly-Dillon (Aus) McDonagh Blake - Witness 70 Jacob Sutherland (Aus) Hyster - Total Rush 71 Alexand Edmondson (Aus) Team SASI Cycling 72 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysian National Team 73 Brendan Brooks (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 74 Geoff Straub (Aus) McDonagh Blake - Witness 75 Jared Rowney (Aus) GE Plumbing 76 Courtney Black (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 77 Elliott Wells (Aus) Plan B Racing Team 78 Daniel Hopper (Aus) Swan Hill Rural City Council 79 Harry Rassie (Aus) RACE - Fenton Green 80 David Melville (Aus) Merida Australia Road Team 81 Michael Cupitt (Aus) Merida Australia Road Team 82 Sean Evangelista (Aus) GE Plumbing 83 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 0:01:04 84 Angus Morton (Aus) Drapac Professional Cycling 0:01:08 85 Tristan Jones (Aus) Swan Hill Rural City Council 0:01:15 86 Mark Isaacs (Aus) search2retain-myteam2 0:01:54 87 Fakhrullah Alias (Mas) Malaysian National Team 88 Matthew Benson (Aus) Team SASI Cycling 0:01:56 89 Timothy Decker (Aus) Team SASI Cycling 90 Chris Beeck (Aus) Plan B Racing Team 91 Scott McPhee (Aus) Team SASI Cycling 92 Fallanie Ali (Mas) Malaysian National Team 93 David Treacy (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 94 Damien Howson (Aus) Team SASI Cycling 0:03:05 95 Fraser Northey (Aus) Team SASI Cycling 96 David Tozer (Aus) RACE - Fenton Green 0:03:06 97 Chris Steffanoni (Aus) search2retain-myteam2 0:04:12 98 Rick Sanders (Aus) Jayco/VIS/QAS 0:04:14 99 Patrick Drapac (Aus) Drapac Professional Cycling 100 Dale Scarfe (Aus) McDonagh Blake - Witness 101 Ethan Kimmince (Aus) New South Wales Instutite of Sport 102 Jackson Law (Aus) New South Wales Instutite of Sport 103 Andrew Barlow (Aus) Blackpeloton 104 Ghazali Hamid (Aus) Mildura Rural City Council 105 Matthew Werrell (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 0:04:22 106 Timothy Dalgliesh (Aus) Merida Australia Road Team 0:04:25 107 Jared Triggs (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:04:35 108 Oliver Kent-Spark (Aus) RACE - Fenton Green 0:05:23 109 James Henry (Aus) Apollo Bicycles 110 Angus Gale (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 111 Kyle Marwood (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:06:25 112 Trevor Griffiths (Aus) Apollo Bicycles 0:06:50 113 Ben Cutajar (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 0:07:41 114 Liam Dove (Aus) Mildura Rural City Council 115 Stephen Bomball (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:07:52 116 Logan Mort (Aus) Blackpeloton 0:08:14 117 Trent Williams (Aus) Apollo Bicycles 0:08:47 118 Louis Evangelista (Aus) GE Plumbing 0:10:00 119 Fergus Maclachlan (Aus) Swan Hill Rural City Council 0:10:03 120 James Northey (Aus) Blackpeloton 0:14:57 121 Clive Silcock (Aus) Mildura Rural City Council 0:16:06 122 Damian Harris (Aus) RACE - Fenton Green 0:20:43

Points classification 1 Richard Lang (Aus) Jayco Skins 21 pts 2 James Williamson (NZl) Hyster - Total Rush 13 3 David Pell (Aus) Drapac Professional Cycling 12 4 Stuart Shaw (Aus) Drapac Professional Cycling 12 5 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 8 6 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 8 7 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 8 8 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 8 9 Alexander Ray (Aus) Hyster - Total Rush 7 10 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 6 11 Timothy Walker (Aus) Genesys Wealth Advisers 5 12 Kyle Marwood (Aus) Genesys Wealth Advisers 5 13 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 5 14 Anthony Giacoppo (Aus) Plan B Racing Team 4 15 Rohan Dennis (Aus) Jayco Skins 4 16 Angus Morton (Aus) Drapac Professional Cycling 3 17 Rico Rogers (NZl) Swan Hill Rural City Council 3 18 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 3 19 Christoper Williams (Aus) Merida Australia Road Team 3 20 Fakhrullah Alias (Mas) Malaysian National Team 2 21 Nicholas Walker (Aus) Jayco/VIS/QAS 2 22 Mark Isaacs (Aus) search2retain-myteam2 2 23 Chris Steffanoni (Aus) search2retain-myteam2 2 24 Alexander Malone (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 2 25 Daniel Furmston (Aus) Plan B Racing Team 1 26 Matthew Marshall (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 1 27 James Hepburn (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 1 28 Cameron Peterson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 1 29 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 1

Mountains classification 1 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 3 pts 2 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 3 3 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 3 4 Eric Sheppard (Aus) Jayco/VIS/QAS 2 5 Steele Von Hoff (Aus) Genesys Wealth Advisers 2 6 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 2 7 Charles Howlett (Aus) search2retain-myteam2 1 8 Nicholas Walker (Aus) Jayco/VIS/QAS 1 9 Sam Davis (Aus) Plan B Racing Team 1

Criterium championship classification 1 Harrif Saleh (Mas) Malaysian National Team 10 pts 2 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 9 3 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 8 4 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 7 5 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 6 6 James Williamson (Aus) Hyster - Total Rush 5 7 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 4 8 Rico Rogers (NZl) Swan Hill Rural City Council 3 9 Scott Law (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 2 10 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 1

Most aggressive rider classification 1 James Williamson (Aus) Hyster - Total Rush 2 pts 2 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 2 3 Fallanie Ali (Mas) Malaysian National Team 2

Young riders classification 1 James Williamson (NZl) Hyster - Total Rush 6:23:28 2 Harrif Saleh (Mas) Malaysian National Team 0:00:28 3 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:30 4 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 0:00:36 5 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:37 6 Alexander Ray (Aus) Hyster - Total Rush 7 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 8 Scott Law (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:00:40 9 Rohan Dennis (Aus) Jayco Skins 0:00:43 10 James Mowatt (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:00:44 11 Eric Sheppard (Aus) Jayco/VIS/QAS 0:00:45 12 James Hepburn (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:00:46 13 Sam Davis (Aus) Plan B Racing Team 14 Matthew Marshall (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 15 Jack Beckinsale (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:00:47 16 Kane Walker (Aus) Apollo Bicycles 17 Shahrul Amin (Mas) Malaysian National Team 18 Benjamin Hill (Aus) New South Wales Instutite of Sport 19 Sean Joyce (Aus) Blackpeloton 20 Jay Mccarthy (Aus) Jayco/VIS/QAS 21 Jeremey Stephens (Aus) Blackpeloton 22 Aaron Donnelly (Aus) Jayco Skins 23 James Herd (Aus) Apollo Bicycles 24 Stuart Smith (Aus) Jayco/VIS/QAS 25 Alex Carver (Aus) Jayco Skins 26 Edward Bissaker (Aus) New South Wales Instutite of Sport 27 Andy Mcnab (Aus) search2retain-myteam2 28 Patrick Lane (Aus) Jayco Skins 29 Mitchell Mulhern (Aus) Merida Australia Road Team 30 David Edwards (Aus) Jayco/VIS/QAS 31 George Tansley (Aus) Team SASI Cycling 32 Alexand Edmondson (Aus) Team SASI Cycling 33 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysian National Team 34 Harry Rassie (Aus) RACE - Fenton Green 35 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 0:01:04 36 Angus Morton (Aus) Drapac Professional Cycling 0:01:08 37 Fakhrullah Alias (Mas) Malaysian National Team 0:01:54 38 Matthew Benson (Aus) Team SASI Cycling 0:01:56 39 Scott McPhee (Aus) Team SASI Cycling 40 Damien Howson (Aus) Team SASI Cycling 0:03:05 41 Fraser Northey (Aus) Team SASI Cycling 42 Rick Sanders (Aus) Jayco/VIS/QAS 0:04:14 43 Patrick Drapac (Aus) Drapac Professional Cycling 44 Dale Scarfe (Aus) McDonagh Blake - Witness 45 Ethan Kimmince (Aus) New South Wales Instutite of Sport 46 Jackson Law (Aus) New South Wales Instutite of Sport 47 Ghazali Hamid (Aus) Mildura Rural City Council 48 Jared Triggs (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:04:35 49 Oliver Kent-Spark (Aus) RACE - Fenton Green 0:05:23 50 James Henry (Aus) Apollo Bicycles 51 Trevor Griffiths (Aus) Apollo Bicycles 0:06:50 52 Ben Cutajar (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 0:07:41 53 Liam Dove (Aus) Mildura Rural City Council 54 Stephen Bomball (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:07:52 55 Louis Evangelista (Aus) GE Plumbing 0:10:00 56 Fergus Maclachlan (Aus) Swan Hill Rural City Council 0:10:03 57 James Northey (Aus) Blackpeloton 0:14:57 58 Clive Silcock (Aus) Mildura Rural City Council 0:16:06