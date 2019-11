Image 1 of 16 Bradley Linfield (Plan B) from Western Australia takes out stage four on his own in Warragul. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 2 of 16 The peloton leaves San Remo bound for Warragul on the 102 kilometre fourth stage. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 3 of 16 The peloton speeds towards the turn-off before Wonthaggi and making their way inland to the hills. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 4 of 16 Genesys Wealth Adviser's Nathan Haas from the Australian Capital Territory is the new leader of the 2011 Lakes Oil Tour of Gippsland. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 5 of 16 Time for some Benny Hill music? I don't think so, Suzuki Trek's Benjamin Hill was awarded the Crossco Most Aggressive rider of the day jersey. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 6 of 16 The stage four podium (L-r): Luke Fetch (Search2Retain), 2nd; Bradley Linfield (Plan B), 1st; Aaron Donnelly (Jayco/AIS), 3rd (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 7 of 16 The Genesys Wealth Advisers train on the front of the peloton on stage four. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 8 of 16 The yellow jersey of Steele Von Hoff (Genesys Wealth Advisers) was losing time in the hills surrounding Warragul. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 9 of 16 The peloton was honing in on the 45-second advantage held by Mark Jamieson and Benjamin Hill. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 10 of 16 The peloton around one minute behind Jamieson and Hill nearing the half-way mark of the stage. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 11 of 16 Mark Jamieson (Jayco/2XU) leads Benjamin Hill (Suzuki/Trek) during their breakaway attempt. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 12 of 16 The peloton snakes its way down through the hills near Poowong. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 13 of 16 The peloton rolls along in the early kilometres of the stage, content on letting small breaks try their luck. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 14 of 16 Attacks were the order of the day during the hilly fourth stage. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 15 of 16 The tour heads past the wind farms near Wonthaggi during stage four from San Remo to Warragul. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 16 of 16 The peloton let a few riders go just after turning off near Wonthaggi and didn't see Jamieson and Hill again for some time. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com)

Bradley Linfield (Plan B) soloed to victory in the Tour of Gippsland's fourth stage, a hilly 102km route from San Remo to Warragul. Luke Fetch (search2retain) finished second, nine seconds down, while Aaron Donnelly (Jayco AIS) led in an eight-man group for third place five seconds later.

Overnight leader Steele Von Hoff (Genesys Wealth Advisers) finished in the main peloton, 11:28 behind Linfield, and relinquished his place atop general classification to Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers), who finished fifth on the stage. Haas, a pre-race favourite plus part-time barman and Sydney University Arts student, leads stage four winner Bradley Linfield by 11 seconds and Aaron Donnelly by 19 seconds.

The 17-year-old Linfield felt at home on the arduous parcours. "This is my biggest victory," said Linfield. "I like the climbing."

Linfield has an incredible tale to tell. Born in Zimbabwe, he and his mother Christine and older brother and sister fled to Western Australia eight years ago after his family was evicted from their family farm by Robert Mugabe's soldiers.

His father, a former Zimbabwean representative at the world junior cycling championships, remained in the strife-torn country and now runs a flour mill and bread company.

Four years ago, Linfield attended a talent identification course conducted by the South West Cycling Club in Bunbury. An overseas contract and a ride in the Tour de France are in his dreams.

"When we got kicked off our farm, my mum brought us to Australia because she thought there were more opportunities for us," Linfield said.

The Tour of Gippsland continues on Friday first with a 45km criterium at Moe South primary school, followed by an 85km road stage from Morwell to Maffra.

Full Results 1 Bradley Linfield (Plan B) 2:34:26 2 Luke Fetch (search2retain) 0:00:09 3 Aaron Donnelly (Jayco AIS) 0:00:14 4 Nicholas Schultz (Jayco VIS/Apollo) 5 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 6 Sam Rutherford (BIKEBUG.COM) 7 Brendan Brooks (Jayco 2XU) 8 Michael Cupitt (Team Budget Forklifts) 9 Jay Bourke (search2retain) 10 Samuel Davies (Plan B) 11 Peter Loft (Pure Tasmania & Deloitte) 0:00:18 12 Mitchell Lovelock-Fay (Jayco AIS) 0:00:33 13 James Hepburn (Jayco 2XU) 0:06:33 14 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 15 Louis Crosby (Pure Black Racing) 0:08:39 16 Patrick Shaw (Genesys Wealth Advisers) 0:11:03 17 Peter Herzig (Team Budget Forklifts) 18 Alexander Ray (Pure Black Racing) 0:11:28 19 Nicholas Sanderson (Genesys Wealth Advisers) 20 Kane Walker (Genesys Wealth Advisers) 21 Tristan Jones (super elliotts) 22 Rico Rogers (Lakes Oil) 23 Sam Wood (Data#3 Cisco Capilano Racing Team) 24 Ryan Obst (Jayco 2XU) 25 Edward Bissaker (Jayco AIS) 26 Chris Jongewaard (Jayco 2XU) 27 Alex Wong (Forza Capital- Bikebug.com) 28 Jessie Kerrison (Team Zipvit) 29 Cameron Bayly (CreditCollect) 30 Steele Von Hoff (Genesys Wealth Advisers) 31 Ryan Macanally (SP Ausnet) 32 Rhys Gillet (Jayco 2XU) 33 Mark Jamieson (Jayco 2XU) 34 Luke Davison (Jayco 2XU) 35 Michael England (Team Budget Forklifts) 36 James Mcdulling (Forza Capital- Bikebug.com) 37 Kyle Marwood (Genesys Wealth Advisers) 38 Marc Williams (Suzuki/Trek) 39 Antony Dimitrovski (Forza Capital- Bikebug.com) 40 James Rendall (PBE Real Estate) 41 Neil Van Der Ploeg (search2retain) 42 James Mccoy (Pure Black Racing) 43 Justin Vanstone (Team Downunder TDU) 44 Richard Lang (Jayco AIS) 45 Julian Hamill (BIKEBUG.COM) 46 Nicolas Dougall (Jayco 2XU) 47 Michael Gallagher (Jayco VIS/Apollo) 48 Jamie Lacey (Team Zipvit) 49 Taylor Gunman (Pure Black Racing) 50 Benjamin Hill (Suzuki/Trek) 51 Danny Pulbrook (Pure Tasmania & Deloitte) 52 Jack Haig (MTBA) 53 Nick Bensley (PBE Real Estate) 54 Edward White (Forza Capital- Bikebug.com) 55 Ivan Michelin-Beard (Suzuki/Trek) 56 William Lind (Suzuki/Trek) 57 Matt Wheatcroft (Team Downunder TDU) 58 Kris Johnston (CreditCollect) 59 Darcy Rosenlund (Team Budget Forklifts) 60 Stuart Smith (Jayco VIS/Apollo) 61 Andrew Roe (SP Ausnet) 62 Jordan Kerby (Jayco AIS) 63 Damian Howson (Jayco AIS) 64 Nathan Elliott (search2retain) 65 Timothy Cameron (Suzuki/Trek) 66 David Melville (Data#3 Cisco Capilano Racing Team) 67 Michael Sargeant (Team Downunder TDU) 68 James Boal (search2retain) 69 Andrew Crawley (BIKEBUG.COM) 70 Michael Fitzgerald (Plan B) 71 Andrew Martin (Plan B) 72 Eric Sheppard (Jayco VIS/Apollo) 73 Liam Dove (Jayco VIS/Apollo) 0:19:56 74 Jason Spencer (PBE Real Estate) 75 Michael Crosbie (MTBA) 76 Jake Klajnblat (search2retain) 0:19:57 77 Callum Fagg (Pure Tasmania & Deloitte) 0:21:24 78 Jake Mcmahon (Pure Tasmania & Deloitte) 79 Brian Mcleod (Team Budget Forklifts) 80 David Edwards (Jayco VIS/Apollo) 81 Trenton Day (MTBA) 82 Kyle Ward (MTBA) 83 James Northey (Pure Black Racing) 84 Brad Davies (super elliotts) 85 Alex Clements (Pure Tasmania & Deloitte) 86 Tony Mann (Team Zipvit) 0:25:56 87 Laurent Debaene (VCC New Caledonia) 0:27:11 88 Sebastien Le Divenach (VCC New Caledonia) 89 Nicholas Woods (Team Downunder TDU) 90 Rene Kolbach (John West Cycling) 91 Lachlan Ambrose (SP Ausnet) 92 David Mulhall (SP Ausnet) 93 Toby Boylan (Team Zipvit) 94 Justin Morris (Parramatta Race Team) 95 David Woolsey (PBE Real Estate) 96 David De Marco (Data#3 Cisco Capilano Racing Team) 97 Blake Hose (John West Cycling) 98 Sam Fuhrmeister (Data#3 Cisco Capilano Racing Team) 99 Joshua Aldridge (Lakes Oil) 100 Steven Del Gallo (John West Cycling) 101 Charles Howlett (search2retain) 102 Scott Liston (search2retain) 103 Andrew Sime (Plan B) 104 Daniel Mcdonald (MTBA) 105 Travers Nuttall (Forza Capital- Bikebug.com) 106 Aaron Jones (Pure Tasmania & Deloitte) 107 Alexander Malone (BIKEBUG.COM) 108 Gael Bonnace (VCC New Caledonia) 109 Nathan Hunter (CreditCollect) 110 Evan Hull (Jayco VIS/Apollo) 111 Luke Ockerby (Pure Tasmania & Deloitte) 112 Daniel O'keefe (Parramatta Race Team) 113 Benjamin Cheney (super elliotts) 114 Russell Gill (super elliotts) 115 Stephen Bomball (Suzuki/Trek) 116 Matthew Werrell (Team Downunder TDU) 117 Sam Volkers (Data#3 Cisco Capilano Racing Team) 118 Dan Mcculloch (Team Zipvit) 119 Dylan Hately (CreditCollect) 120 Richard Jeremiah (Jayco VIS/Apollo) 121 Andrew Christie (Forza Capital- Bikebug.com) 122 Jason Rigg (Genesys Wealth Advisers) 123 Bradely Hall (Plan B) 124 Sean Finning (Data#3 Cisco Capilano Racing Team) VIC 125 Joey Esterhuyzen (Lakes Oil) 0:35:53 126 Fergus Mclachlan (Lakes Oil) 0:39:12 127 Michael Baker (Suzuki/Trek) 0:44:07 128 Philip Jermyn (Suzuki/Trek) 129 Jake Magee (BIKEBUG.COM) 130 Philip Grenfell (BIKEBUG.COM) 131 Caleb Jones (Forza Capital- Bikebug.com) 132 Matthew Bishop (John West Cycling) 133 Mitchell Davis (Team Zipvit) 134 Andrew Margison (Pure Tasmania & Deloitte) 135 Dean Sanfilippo (PBE Real Estate) 136 Joshua Taylor (BIKEBUG.COM) 137 Ben Trojko (Parramatta Race Team) 138 Alex Meyland (MTBA) 139 William Draffen (Team Downunder TDU) 140 Cameron Ivory (MTBA) 141 Tommy Vanoudendycke (VCC New Caledonia) DNF Matthew Benson (Team Budget Forklifts) DNF Adam Allen (Data#3 Cisco Capilano Racing Team) DNF James Brosnahan (Lakes Oil) DNF Ben Cutajar (SP Ausnet) DNF Benjamin Douglas (CreditCollect)

m16 Kilcunda Sprint 1 Richard Lang (Jayco AIS) 3 pts 2 Patrick Shaw (Genesys Wealth Advisers) 2 3 Kyle Marwood (Genesys Wealth Advisers) 1

m29 Powlett Rd Primary Sprint 1 Richard Lang (Jayco AIS) 3 pts 2 Patrick Shaw (Genesys Wealth Advisers) 2 3 Aaron Donnelly (Jayco AIS) 1

m33 Archies Creek Sprint 1 Steele Von Hoff (Genesys Wealth Advisers) 3 pts 2 Patrick Shaw (Genesys Wealth Advisers) 2 3 Kyle Marwood (Genesys Wealth Advisers) 1

m36 Ryanston HC4 1 Louis Crosby (Pure Black Racing) 3 pts 2 Benjamin Hill (Suzuki/Trek) 2 3 Richard Lang (Jayco AIS) 1

m41 Black Cross HC4 1 Benjamin Hill (Suzuki/Trek) 3 pts 2 Mark Jamieson (Jayco 2XU) 2 3 Louis Crosby (Pure Black Racing) 1

m49 Krowera Hall Sprint 1 Mark Jamieson (Jayco 2XU) 3 pts 2 Benjamin Hill (Suzuki/Trek) 2 3 Richard Lang (Jayco AIS) 1

m63 Loch Town Sprint 1 Mark Jamieson (Jayco 2XU) 3 pts 2 Benjamin Hill (Suzuki/Trek) 2 3 Patrick Shaw (Genesys Wealth Advisers) 1

m77 Poowong HC4 1 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 3 pts 2 Steele Von Hoff (Genesys Wealth Advisers) 2 3 Michael England (Team Budget Forklifts) 1

m89 Strzelecki Sprint 1 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 3 pts 2 Nicholas Schultz (Jayco VIS/Apollo) 2 3 Mitchell Lovelock-Fay (Jayco AIS) 1

m97 Toonora Hall Sprint 1 Aaron Donnelly (Jayco AIS) 3 pts 2 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 2 3 Michael Cupitt (Team Budget Forklifts) 1

Most aggressive rider 1 Benjamin Hill (Suzuki/Trek) 2 pts

General classification after stage 4 1 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 5:50:41 2 Bradley Linfield (Plan B) 0:00:11 3 Aaron Donnelly (Jayco AIS) 0:00:19 4 Luke Fetch (search2retain) 0:00:29 5 Michael Cupitt (Team Budget Forklifts) 0:00:31 6 Nicholas Schultz (Jayco VIS/Apollo) 0:00:38 7 Brendan Brooks (Jayco 2XU) 0:00:44 8 Sam Rutherford (BIKEBUG.COM) 0:02:49 9 Peter Loft (Pure Tasmania & Deloitte) 0:03:07 10 Samuel Davies (Plan B) 0:06:38 11 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 0:06:44 12 Jay Bourke (search2retain) 0:07:33 13 Mitchell Lovelock-Fay (Jayco AIS) 0:07:48 14 Louis Crosby (Pure Black Racing) 0:09:23 15 James Hepburn (Jayco 2XU) 0:10:07 16 Patrick Shaw (Genesys Wealth Advisers) 0:10:59 17 Steele Von Hoff (Genesys Wealth Advisers) 0:11:08 18 Richard Lang (Jayco AIS) 0:11:25 19 Peter Herzig (Team Budget Forklifts) 0:11:27 20 Michael England (Team Budget Forklifts) 0:11:36 21 Chris Jongewaard (Jayco 2XU) 0:11:37 22 Benjamin Hill (Suzuki/Trek) 23 Nicholas Sanderson (Genesys Wealth Advisers) 0:11:39 24 Kyle Marwood (Genesys Wealth Advisers) 0:11:45 25 Kane Walker (Genesys Wealth Advisers) 0:11:47 26 Stuart Smith (Jayco VIS/Apollo) 0:11:48 27 Damian Howson (Jayco AIS) 28 James Mcdulling (Forza Capital- Bikebug.com) 0:11:49 29 James Mccoy (Pure Black Racing) 30 Neil Van Der Ploeg (search2retain) 31 Taylor Gunman (Pure Black Racing) 32 Alex Wong (Forza Capital- Bikebug.com) 33 Cameron Bayly (CreditCollect) 34 Mark Jamieson (Jayco 2XU) 0:11:50 35 Eric Sheppard (Jayco VIS/Apollo) 0:11:56 36 Jordan Kerby (Jayco AIS) 0:11:57 37 Marc Williams (Suzuki/Trek) 0:11:58 38 Rhys Gillet (Jayco 2XU) 39 Jack Haig (MTBA) 40 Tristan Jones (super elliotts) 41 Nicolas Dougall (Jayco 2XU) 42 Danny Pulbrook (Pure Tasmania & Deloitte) 43 Ivan Michelin-Beard (Suzuki/Trek) 44 Nick Bensley (PBE Real Estate) 45 Timothy Cameron (Suzuki/Trek) 46 Justin Vanstone (Team Downunder TDU) 47 Andrew Crawley (BIKEBUG.COM) 48 James Boal (search2retain) 49 Andrew Martin (Plan B) 0:12:08 50 Sam Wood (Data#3 Cisco Capilano Racing Team) 0:12:17 51 Michael Gallagher (Jayco VIS/Apollo) 52 Rico Rogers (Lakes Oil) 0:13:58 53 Darcy Rosenlund (Team Budget Forklifts) 54 Ryan Macanally (SP Ausnet) 0:14:00 55 Alexander Ray (Pure Black Racing) 0:14:06 56 Jessie Kerrison (Team Zipvit) 0:14:08 57 Michael Fitzgerald (Plan B) 58 Matt Wheatcroft (Team Downunder TDU) 0:14:17 59 James Rendall (PBE Real Estate) 60 Edward White (Forza Capital- Bikebug.com) 61 Andrew Roe (SP Ausnet) 62 David Melville (Data#3 Cisco Capilano Racing Team) 63 Nathan Elliott (search2retain) 0:14:36 64 William Lind (Suzuki/Trek) 65 Edward Bissaker (Jayco AIS) 0:14:51 66 Luke Davison (Jayco 2XU) 0:15:47 67 Michael Sargeant (Team Downunder TDU) 0:18:14 68 Ryan Obst (Jayco 2XU) 69 Jason Spencer (PBE Real Estate) 0:20:26 70 Michael Crosbie (MTBA) 71 Liam Dove (Jayco VIS/Apollo) 0:20:49 72 Alex Clements (Pure Tasmania & Deloitte) 0:21:43 73 Jake Mcmahon (Pure Tasmania & Deloitte) 0:21:54 74 Brian Mcleod (Team Budget Forklifts) 0:24:11 75 Trenton Day (MTBA) 0:24:13 76 David Edwards (Jayco VIS/Apollo) 77 Kris Johnston (CreditCollect) 0:24:58 78 Antony Dimitrovski (Forza Capital- Bikebug.com) 0:25:00 79 Callum Fagg (Pure Tasmania & Deloitte) 0:25:43 80 Jake Klajnblat (search2retain) 0:26:43 81 Julian Hamill (BIKEBUG.COM) 0:26:52 82 Blake Hose (John West Cycling) 0:27:32 83 Charles Howlett (search2retain) 0:27:41 84 Laurent Debaene (VCC New Caledonia) 85 James Northey (Pure Black Racing) 0:27:57 86 Stephen Bomball (Suzuki/Trek) 0:28:00 87 Brad Davies (super elliotts) 0:28:43 88 Rene Kolbach (John West Cycling) 0:29:51 89 Evan Hull (Jayco VIS/Apollo) 90 Bradely Hall (Plan B) 0:29:58 91 Russell Gill (super elliotts) 0:30:00 92 Alexander Malone (BIKEBUG.COM) 93 Nicholas Woods (Team Downunder TDU) 0:30:19 94 Sean Finning (Data#3 Cisco Capilano Racing Team) VIC 0:31:04 95 Gael Bonnace (VCC New Caledonia) 0:32:54 96 Andrew Sime (Plan B) 0:33:31 97 Luke Ockerby (Pure Tasmania & Deloitte) 0:33:32 98 Dan Mcculloch (Team Zipvit) 0:33:35 99 Matthew Werrell (Team Downunder TDU) 0:33:40 100 Kyle Ward (MTBA) 0:33:44 101 David De Marco (Data#3 Cisco Capilano Racing Team) 0:33:57 102 Justin Morris (Parramatta Race Team) 103 Jason Rigg (Genesys Wealth Advisers) 0:34:27 104 Tony Mann (Team Zipvit) 0:35:42 105 Scott Liston (search2retain) 0:37:41 106 Andrew Christie (Forza Capital- Bikebug.com) 107 Jamie Lacey (Team Zipvit) 0:37:54 108 Travers Nuttall (Forza Capital- Bikebug.com) 0:38:00 109 Toby Boylan (Team Zipvit) 110 Steven Del Gallo (John West Cycling) 111 Lachlan Ambrose (SP Ausnet) 112 Benjamin Cheney (super elliotts) 113 Daniel Mcdonald (MTBA) 114 Daniel O'keefe (Parramatta Race Team) 0:38:11 115 Richard Jeremiah (Jayco VIS/Apollo) 0:38:33 116 Joey Esterhuyzen (Lakes Oil) 0:39:01 117 David Woolsey (PBE Real Estate) 0:39:11 118 David Mulhall (SP Ausnet) 0:40:41 119 Sam Fuhrmeister (Data#3 Cisco Capilano Racing Team) 0:42:11 120 Sam Volkers (Data#3 Cisco Capilano Racing Team) 121 Philip Grenfell (BIKEBUG.COM) 0:43:59 122 Joshua Taylor (BIKEBUG.COM) 0:44:37 123 Dylan Hately (CreditCollect) 0:44:40 124 Nathan Hunter (CreditCollect) 0:45:10 125 Aaron Jones (Pure Tasmania & Deloitte) 0:45:41 126 Jake Magee (BIKEBUG.COM) 0:46:56 127 Caleb Jones (Forza Capital- Bikebug.com) 128 Fergus Mclachlan (Lakes Oil) 0:50:28 129 Michael Baker (Suzuki/Trek) 0:50:40 130 Joshua Aldridge (Lakes Oil) 0:53:29 131 Andrew Margison (Pure Tasmania & Deloitte) 0:54:37 132 Sebastien Le Divenach (VCC New Caledonia) 0:55:05 133 William Draffen (Team Downunder TDU) 0:56:07 134 Philip Jermyn (Suzuki/Trek) 0:56:49 135 Matthew Bishop (John West Cycling) 0:57:37 136 Alex Meyland (MTBA) 0:59:17 137 Dean Sanfilippo (PBE Real Estate) 0:59:50 138 Ben Trojko (Parramatta Race Team) 1:02:31 139 Tommy Vanoudendycke (VCC New Caledonia) 1:04:01 140 Mitchell Davis (Team Zipvit) 1:07:01 141 Cameron Ivory (MTBA) 1:18:22

Sprint classification 1 Patrick Shaw (Genesys Wealth Advisers) 25 pts 2 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 22 3 Richard Lang (Jayco AIS) 20 4 Philip Grenfell (BIKEBUG.COM) 11 5 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 10 6 Aaron Donnelly (Jayco AIS) 10 7 Chris Jongewaard (Jayco 2XU) 8 8 Benjamin Hill (Suzuki/Trek) 7 9 Mark Jamieson (Jayco 2XU) 6 10 Steele Von Hoff (Genesys Wealth Advisers) 6 11 Darcy Rosenlund (Team Budget Forklifts) 6 12 Michael England (Team Budget Forklifts) 5 13 Michael Cupitt (Team Budget Forklifts) 4 14 Sam Rutherford (BIKEBUG.COM) 4 15 Nicholas Sanderson (Genesys Wealth Advisers) 4 16 Kyle Marwood (Genesys Wealth Advisers) 4 17 Luke Ockerby (Pure Tasmania & Deloitte) 3 18 Kane Walker (Genesys Wealth Advisers) 2 19 Alexander Ray (Pure Black Racing) 2 20 Bradely Hall (Plan B) 2 21 Jason Rigg (Genesys Wealth Advisers) 2 22 Nicholas Schultz (Jayco VIS/Apollo) 2 23 Eric Sheppard (Jayco VIS/Apollo) 2 24 Brian Mcleod (Team Budget Forklifts) 2 25 Alex Clements (Pure Tasmania & Deloitte) 1 26 Stuart Smith (Jayco VIS/Apollo) 1 27 Louis Crosby (Pure Black Racing) 1 28 Peter Herzig (Team Budget Forklifts) 1 29 Jordan Kerby (Jayco AIS) 1 30 Damian Howson (Jayco AIS) 1 31 Mitchell Lovelock-Fay (Jayco AIS) 1

Criterium classification 1 Steele Von Hoff (Genesys Wealth Advisers) 20 pts 2 Rico Rogers (Lakes Oil) 15 3 Ryan Macanally (SP Ausnet) 14 4 Philip Grenfell (BIKEBUG.COM) 10 5 Nicholas Sanderson (Genesys Wealth Advisers) 8 6 Darcy Rosenlund (Team Budget Forklifts) 7 7 Chris Jongewaard (Jayco 2XU) 7 8 Neil Van Der Ploeg (search2retain) 5 9 Richard Lang (Jayco AIS) 5 10 Edward Bissaker (Jayco AIS) 5 11 Michael England (Team Budget Forklifts) 4 12 Luke Davison (Jayco 2XU) 4 13 Russell Gill (super elliotts) 3 14 Evan Hull (Jayco VIS/Apollo) 2 15 Aaron Jones (Pure Tasmania & Deloitte) 1

Mountains classification 1 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 11 pts 2 Steele Von Hoff (Genesys Wealth Advisers) 9 3 Benjamin Hill (Suzuki/Trek) 5 4 Peter Herzig (Team Budget Forklifts) 5 5 Louis Crosby (Pure Black Racing) 4 6 Michael England (Team Budget Forklifts) 4 7 Mark Jamieson (Jayco 2XU) 2 8 Luke Fetch (search2retain) 2 9 Richard Lang (Jayco AIS) 1