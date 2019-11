Image 1 of 4 Fung Ka Hoo and Jai Hindley (Image credit: Jean Francois Quenet) Image 2 of 4 Jai Hindley moved into the race lead (Image credit: Jean Francois Quenet) Image 3 of 4 Fung Ka Hoo sits second overall with one stage remaining (Image credit: Jean Francois Quenet) Image 4 of 4 The podium after stage 4 (Image credit: Jean Francois Quenet)

With Australia’s Jai Hindley, 21, and Hong Kong’s Fung Ka Hoo, 20, youth has taken over at the Tour of Fuzhou. The Australian won stage 4 of the race and moved into the lead with one stage remaining, while Fung Ka Hoo has moved into second place overall.

The youthfulness of the standings is contrast with last year when Iranians Rahim Emami, 35, and Ahad Kazemi, 41, made it a 1-2 in the queen stage before being both banned for seven and half and eight years respectively for their second doping offense. Hindley moved into the lead in the overall ranking.





“It’s a big relief to finally get a result in China for the team. It’s really important. I knew it was going to be steep in the last five kilometers. I knew I had to wait until then and go full gas in the steeper sections of the climb, see who’d come with and it paid off in the end. I gave everything until the end. I’m really happy. It feels nice to get my first cat.1 UCI victory.”

The favorite for the Queen stage, Venezuela’s Yonattan Monsalve (Qinghai Tianyoude), had a deficit of 1:45 to make up after suffering from jetlag on stage 1. As breakaway riders Aiman Zariff (Terengganu), Daniel Habtemicheal (Eritrea), Chiu Ho San (Hong Kong), Polychronis Tzortzakis (RTS-Monton) and Serghiy Grechyn (Hainan Jilun) were caught at the bottom of the final climb with 15km to go, Monsalve rode away with Marcus Culey (St-George continental) and continued solo 9km before the finish. He created a 40-second gap but after five kilometers of being alone in the lead and looking like he made the decisive move, he was rejoined by yellow jersey Mykhaylo Kononenko (Kolss), runner up Stanislau Bazhkou (Minsk), Hindley (Mitchelton-Scott), Fung (Hong Kong), Drew Morey (Terengganu TSG) and Francisco Colorado (Ningxia).

With Kononenko struggling in the steepest sections, Hindley opened the gas. Only Bazhkou and Fung could follow him. “I said since stage 1 that Kononenko would be dropped up here,” Bazhkou declared.

“But the young guys were too strong for me. When it flattened a bit, I couldn’t follow them. I had checked on Hindley’s results so I’m not surprised about his win.”

The big sensation was Fung. Not only did he ride on a defensive mode as he cautiously wanted to, but he attacked with 500 meters to go before being passed by Hindley. “This was my best race since I started cycling,” said Fung, the 2015 Asian champion for U19 individual time trial. With an advantage of four seconds over the Hong Kong rider and fifteen on Bazhkou, Hindley is one stage away from his category 1 stage race victory before joining Sunweb for the next three seasons.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jai Hindley (Aus) Mitchelton Scott 3:26:25 2 Ka Hoo Fung (HKg) Hong Kong, China 3 Stanislau Bazhkou (Blr) Minsk Cycling Club 0:00:21 4 Drew Morey (Aus) Terengganu Cycling Team 0:00:27 5 Francisco Jarley Colorado Hernandez (Col) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 6 Yonnatta Alejandro Monsalve Pertsinidis (Ven) Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:00:48 7 Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss Cycling Team 0:00:55 8 Million Amanuel (Eri) Eritrea 9 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss Cycling Team 10 Hiu Fung Choy (HKg) Hong Kong, China 0:01:06 11 Jiankun Liu (Chn) Mitchelton Scott 0:01:09 12 Kai Guo (Chn) People's Republic Of China 0:01:19 13 Marcelo Felipe (Phi) 7 Eleven Roadbike Philippines 14 Meron Abraham (Eri) Eritrea 0:01:21 15 Zemenfes Selemun (Eri) Eritrea 16 Dadi Suryadi (Ina) Terengganu Cycling Team 17 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Aisan Racing Team 18 Martin Lavric (Slo) Attaque Team Gusto 0:01:28 19 Muhsin Al Redha Misbah (Mas) Malaysia 0:01:32 20 Anatoliy Budyak (Ukr) Isd - Jorbi Continental Team 21 Viesturs Luksevics (Lat) Rietumu Banka - Riga 0:01:42 22 Micheal Habtom (Eri) Eritrea 0:01:44 23 Juan Jose De Jesus Carrero Acosta (Col) Hainan Jilun Cycling Team 24 Jay Dutton (Aus) St George Continental Cycling Team 0:02:10 25 Andrii Bratashchuk (Ukr) Kolss Cycling Team 26 Timothy Cameron (Aus) St George Continental Cycling Team 27 Choon Huat Goh (Sin) Terengganu Cycling Team 0:02:13 28 Sora Nomoto (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:27 29 Hayato Okamoto (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:30 30 Yauhen Sobal (Blr) Minsk Cycling Club 0:02:32 31 Benjamin Dyball (Aus) St George Continental Cycling Team 0:02:39 32 Kaden Groves (Aus) St George Continental Cycling Team 0:02:42 33 Hang Shi (Chn) Giant Cycling Team 34 Mauricio Ortega Ramirez (Col) Rts - Monton Racing Team 0:02:43 35 Radoslav Konstantinov (Bul) Hainan Jilun Cycling Team 0:02:57 36 Vladimir Yesid Lopez Gil (Col) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 0:03:21 37 Jiancai Wang (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 38 Wen Chung Huang (Tpe) Attaque Team Gusto 39 Kanstantsin Klimiankou (Blr) Minsk Cycling Club 0:03:23 40 Sofian Nabil Omar Mohd Bakri (Mas) Malaysia 0:03:31 41 Mark John Lexer Galedo (Phi) 7 Eleven Roadbike Philippines 0:03:57 42 Tianhao Gu (Chn) Giant Cycling Team 0:04:11 43 Wan Yau Vincent Lau (HKg) Hong Kong, China 0:04:20 44 Rustom Lim (Phi) 7 Eleven Roadbike Philippines 0:04:26 45 Wen Chao Li (Tpe) Action Cycling Team 0:04:33 46 Oleksandr Prevar (Ukr) Kolss Cycling Team 0:04:40 47 Edwin Arnulfo Parra Bustamante (Col) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 48 Marcus Culey (Aus) St George Continental Cycling Team 0:05:01 49 Akmal Hakim Zakaria (Mas) Malaysia 0:05:10 50 Kuan Lin Huang (Tpe) Action Cycling Team 0:05:16 51 Kota Sumiyoshi (Jpn) Aisan Racing Team 0:05:42 52 Chien Hsien Yu (Tpe) Action Cycling Team 53 Ho San Chiu (HKg) Hong Kong, China 0:05:47 54 Sirak Tesfom (Eri) Eritrea 0:05:50 55 Zhiwen Chen (Chn) Giant Cycling Team 0:06:03 56 Lianshan Zhang (Chn) Yunnan Lvshan Landscape - Taishan Pardus 0:06:23 57 Oleksandr Polivoda (Ukr) Kolss Cycling Team 0:06:59 58 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Terengganu Cycling Team 0:07:01 59 Tianxiang Zhi (Chn) People's Republic Of China 0:07:12 60 Muhammad Ameer Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 0:07:30 61 Ching Yin Mow (HKg) Hong Kong, China 62 Riqiang Zhao (Chn) People's Republic Of China 0:07:38 63 Mingliang Song (Chn) China Continental Team Of Gansu Bank 0:07:43 64 Zisen Li (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 65 Arjay Peralta (Phi) 7 Eleven Roadbike Philippines 66 Wenjie Li (Chn) Yunnan Lvshan Landscape - Taishan Pardus 67 Sergiy Grechyn (Ukr) Hainan Jilun Cycling Team 0:08:57 68 Mykyta Zubenko (Ukr) Isd - Jorbi Continental Team 69 Rostyslav Zhukovskyi (Ukr) Isd - Jorbi Continental Team 70 Hsuan Ping Hsu (Tpe) Action Cycling Team 71 Samuel Jenner (Aus) Mitchelton Scott 72 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team 73 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 74 Muhammad Izat Tolha (Mas) Malaysia 75 Carmelo Franco Martinez (Phi) 76 Kevin Daniel Rios Quintana (Col) Hainan Jilun Cycling Team 77 Steven Manuel Cuesta Zamora (Col) Hainan Jilun Cycling Team 78 Bolor-Erdene Enkhtaivan (Mgl) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 0:09:19 79 Haiwang Liu (Chn) Giant Cycling Team 80 Zhishan Zhang (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 81 Yehor Dementyev (Ukr) Isd - Jorbi Continental Team 82 Yupeng Sun (Chn) China Continental Team Of Gansu Bank 0:10:01 83 Zhaoliang Xu (Chn) Giant Cycling Team 0:10:18 84 Morgan Smith (NZl) St George Continental Cycling Team 85 Zhong Zirong (Chn) Yunnan Lvshan Landscape - Taishan Pardus 0:10:37 86 Andriy Kulyk (Ukr) Kolss Cycling Team 0:11:19 87 Dominic Perez (Phi) 7 Eleven Roadbike Philippines 88 Muhammad Ameen Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 89 Raman Ramanau (Blr) Minsk Cycling Club 0:11:34 90 Daniel Habtemicheal (Eri) Eritrea 0:12:45 91 Junshan Qi (Chn) China Continental Team Of Gansu Bank 0:12:50 92 Anton Muzychkin (Blr) Minsk Cycling Club 93 Polychronis Tzortzakis (Gre) Rts - Monton Racing Team 94 Shao Hsuan Lu (Tpe) Attaque Team Gusto 95 Roman Seliversov (Ukr) Isd - Jorbi Continental Team 96 Rinat Udod (Ukr) Isd - Jorbi Continental Team 97 Altansukh Altanzul (Mgl) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 98 Deins Kanepejs (Lat) Rietumu Banka - Riga 0:13:15 99 Andris Vosekalns (Lat) Rietumu Banka - Riga 100 Aliaksei Shnyrko (Blr) Rts - Monton Racing Team 0:13:32 101 Paolo Lunardon (Ita) Rts - Monton Racing Team 0:13:46 102 Daniele Colli (Ita) Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:14:10 103 Fuwen Xue (Chn) Mitchelton Scott 0:14:32 104 Juntao Meng (Chn) Yunnan Lvshan Landscape - Taishan Pardus 105 Fugui Yang (Chn) China Continental Team Of Gansu Bank 106 Chaohua Xue (Chn) Mitchelton Scott 107 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China 0:15:35 108 Armands Becis (Lat) Rietumu Banka - Riga 0:17:00 109 Maris Bogdanovics (Lat) Rietumu Banka - Riga 0:17:03 110 Tao Yang (Chn) Hainan Jilun Cycling Team 0:17:32 111 Munkhtulga Erdenesuren (Mgl) Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team 0:17:44 112 Yulei Qiao (Chn) People's Republic Of China 0:19:30 DNF Bing Yu Yang (Tpe) Action Cycling Team