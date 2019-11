Image 1 of 47 The peloton on stage three (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 2 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil) counts his wins this week. (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 3 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil) took over the race lead. (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 4 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil) wins his second consecutive sprint (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 5 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil) celebrates on the podium (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 6 of 47 Thomas Vaubourzeix (Velo-Club La Pomme Marseille) held onto the best young rider's jersey (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 7 of 47 Romain Feillu still leads the points classification in addition to the race overall. (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 8 of 47 Mauricio Soler (Movistar) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 9 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil) gets the better of Yauheni Hutarovich (FDJ) in the sprint (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 10 of 47 Win number two for Romain Feillu (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 11 of 47 Stage three's bunch sprint should be the last of the Tour Med. (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 12 of 47 Race leader Thomas Voeckler (Europcar) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 13 of 47 Thomas Voeckler (Europcar) would lose the race leader's jersey (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 14 of 47 Davide Appollonio (Team Sky) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 15 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) in the leader's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 47 Michael Barry (Team Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 47 Christophe Le Mevel (Team Garmin-Cervelo) signed from FDJ (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 47 Brett Lancaster (Team Garmin-Cervelo) (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 47 Thomas Peterson (Team Garmin-Cervelo) Brett Lancaster (Aus) Team Garmin-Cervelo (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 47 Thomas Voeckler (Team Europcar) started the day in yellow (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) wins after a tight sprint (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) sprints to another stage win (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 47 The dash for the line (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 47 Christian Knees (Sky Procycling) signed from Milram in the winter (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) after winning stage three (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) wins again (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) in yellow (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) steps onto the podium after winning his second stage (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 47 Brett Lancaster (Team Garmin-Cervelo) (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 47 Brett Lancaster (Team Garmin-Cervelo) rides in the bunch (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 47 A lone Katusha rider sets the pace (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 47 Stephen Cummings (Team Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 47 Nicolas Edet (Cofidis) (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 47 Laurent Didier (Saxo Bank - Sungard) stayed with Riis (Image credit: Bettini Photo) Image 36 of 47 Kjell Carlstrom (Team Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 37 of 47 Jaroslaw Marycz (Saxo Bank - Sungard) (Image credit: Bettini Photo) Image 38 of 47 Nick Nuyens (Saxo Bank - Sungard) (Image credit: Bettini Photo) Image 39 of 47 Saxo Bank worked hard all day (Image credit: Bettini Photo) Image 40 of 47 Xabier Zandio Echaide (Sky Procycling) is happy to race in France (Image credit: Bettini Photo) Image 41 of 47 Saxo Bank lead the attacks (Image credit: Bettini Photo) Image 42 of 47 Saxo Bank lead the attacks (Image credit: Bettini Photo) Image 43 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) before the start (Image credit: Bettini Photo) Image 44 of 47 Flavio Mongiardo (Vacansoleil) at the start (Image credit: Bettini Photo) Image 45 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) at the start of stage three (Image credit: Bettini Photo) Image 46 of 47 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) needed assistance (Image credit: Bettini Photo) Image 47 of 47 Feng Han (Skil - Shimano) (Image credit: Bettini Photo)

Romain Feillu (Vacansoleil-DCM) won his second straight stage at the Tour Mediterranean. He beat Yahueni Hutarovich (FDJ) and Justin Jules (Velo Club La Pomme Marseille) in the mass sprint of the third stage of the race, after 130 km of the route from Carnoux-en-Provence to La Farlede.

The Frenchman picked up enough bonus points to take over the leader's jersey from Thomas Voeckler (Europcar).

Feillu overcame difficulties to win. Due to a mechanical problem, he had to change bikes with only with only 9 km left on the stage. Teammate Jens Mouris brought him back up to the front.

“With 50km to go, van Leijen, Mouris and Veuchelen started chasing and with 12km to go they caught the single leader," said sport director Hilaire Van Der Schueren. “After the two great sprints by Romain, I have confidence that [Wout] Poels and [Rob] Ruijgh will do well in the hilly stages on the weekend.”

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3:00:06 2 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ 3 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 4 Justin Jules (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 5 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 6 Alexandre Blain (Fra) Endura Racing 7 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 8 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 9 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 10 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 11 Benjamin Giraud (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 12 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 13 Pasquale Muto (Ita) Miche 14 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 15 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 16 Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Cervelo 17 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 18 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 19 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 20 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 21 Constantino Zaballa (Spa) Miche 22 Anthony Roux (Fra) FDJ 23 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 24 David Tanner (Aus) Saxo Bank Sungard 25 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 26 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 27 Yuriy Trofimov (Rus) Katusha Team 28 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 29 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 30 Jack Bauer (NZl) Endura Racing 31 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 32 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 33 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 34 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Velo-Club La Pomme Marseille 35 Rémi Pauriol (Fra) FDJ 36 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 37 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 38 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 39 Rene Mandri (Est) Endura Racing 40 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 41 Ludovic Turpin (Fra) Saur - Sojasun 42 Alessandro Proni (Ita) Acqua & Sapone 43 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 44 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 45 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 46 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 47 Laurent Didier (Lux) Saxo Bank Sungard 48 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 49 Evaldas Siskevicius (Ltu) Velo-Club La Pomme Marseille 50 Alexander Mironov (Rus) Katusha Team 51 Daniel Diaz (Arg) Velo-Club La Pomme Marseille 52 Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 53 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 54 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 55 Stephen Cummings (GBr) Sky Procycling 56 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 57 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 58 Olivier Bonnaire (Fra) FDJ 59 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 60 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 61 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 62 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 63 Mathieu Claude (Fra) Team Europcar 64 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 65 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 66 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 67 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 68 Thomas Peterson (USA) Team Garmin-Cervelo 69 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank Sungard 70 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 71 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 72 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 73 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 74 Roberto Cesaro (Ita) Miche 75 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Saxo Bank Sungard 76 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 77 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 78 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 79 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 80 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 81 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 82 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 83 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 84 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 85 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 86 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 87 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 88 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 89 Michael Barry (Can) Sky Procycling 90 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 91 Matthieu Sprick (Fra) Skil - Shimano 92 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 93 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 94 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 95 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 96 Matthew Wilson (Aus) Team Garmin-Cervelo 97 Gianluca Randazzo (Ita) Miche 98 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 99 Juan Mauricio Soler Hernandez (Col) Movistar Team 100 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 101 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 102 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 103 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 104 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 105 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 106 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 107 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 108 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 109 Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 110 Yohan Cauquil (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 111 Thomas Vaubourzeix (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 112 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Saxo Bank Sungard 113 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 114 Serge Pauwels (Bel) Sky Procycling 115 Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche 116 Franck Bouyer (Fra) Team Europcar 117 Julien Antomarchi (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 118 Sébastien Joly (Fra) Saur - Sojasun 119 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 120 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 121 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 122 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 123 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 124 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 125 Arnaud Gerard (Fra) FDJ 126 Kjell Carlström (Fin) Sky Procycling 127 Sylvain Georges (Fra) Big Mat - Auber 93 128 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 129 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 0:00:29 130 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 131 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 0:00:43 132 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 133 Arkimedes Arguelyes Rodriges (Rus) Katusha Team 134 David Clarke (GBr) Endura Racing 135 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:12 136 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 0:01:21 137 Nicolas Bonnet (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:29 138 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 0:02:58 139 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 140 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 0:09:39 141 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 142 Flavien Dassonville (Fra) Big Mat - Auber 93 0:11:17 DNF Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo DNF Brett Lancaster (Aus) Team Garmin-Cervelo DNF Giuseppe Di Salvo (Ita) Miche

Mountain 1 (Cat. 1) Col de L'Espigoulier # Rider Name (Country) Team Result 1 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 10 pts 2 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 7 3 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank Sungard 5 4 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 3

Mountain 2 (Cat. 2) Route de Rocbaron Col # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas Peterson (USA) Team Garmin-Cervelo 5 pts 2 Rémi Pauriol (Fra) FDJ 3 3 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 4 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 1

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 8:31:09 2 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:00:07 3 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:11 4 Thomas Vaubourzeix (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 0:00:13 5 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ 0:00:14 6 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 7 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 0:00:16 8 Rémi Pauriol (Fra) FDJ 0:00:17 9 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 10 Justin Jules (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 0:00:20 11 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 12 Benjamin Giraud (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 13 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 14 Alexandre Blain (Fra) Endura Racing 15 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 16 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 17 Constantino Zaballa (Spa) Miche 18 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 19 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 20 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 21 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 22 Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Cervelo 23 Evaldas Siskevicius (Ltu) Velo-Club La Pomme Marseille 24 David Tanner (Aus) Saxo Bank Sungard 25 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 26 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 27 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 28 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 29 Rene Mandri (Est) Endura Racing 30 Yuriy Trofimov (Rus) Katusha Team 31 Jack Bauer (NZl) Endura Racing 32 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 33 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 34 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Saxo Bank Sungard 35 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 36 Ludovic Turpin (Fra) Saur - Sojasun 37 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 38 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 39 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 40 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 41 Pasquale Muto (Ita) Miche 42 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 43 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 44 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 45 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 46 Alessandro Proni (Ita) Acqua & Sapone 47 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 48 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 49 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 50 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 51 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 52 Daniel Diaz (Arg) Velo-Club La Pomme Marseille 53 Stephen Cummings (GBr) Sky Procycling 54 Anthony Roux (Fra) FDJ 55 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 56 Thomas Peterson (USA) Team Garmin-Cervelo 57 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 58 Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 59 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 60 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 61 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 62 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 63 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 64 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 65 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 66 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 67 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 68 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank Sungard 69 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 70 Laurent Didier (Lux) Saxo Bank Sungard 71 Mathieu Claude (Fra) Team Europcar 72 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 73 Michael Barry (Can) Sky Procycling 74 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Velo-Club La Pomme Marseille 75 Olivier Bonnaire (Fra) FDJ 76 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 77 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 78 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 79 Matthieu Sprick (Fra) Skil - Shimano 80 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 81 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 82 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 83 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 84 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 85 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 86 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 87 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 88 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 89 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 90 Roberto Cesaro (Ita) Miche 91 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 92 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 93 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 94 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 95 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 96 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 97 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 98 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 99 Yohan Cauquil (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 100 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 101 Juan Mauricio Soler Hernandez (Col) Movistar Team 102 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 103 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 104 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 105 Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 106 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 107 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 108 Franck Bouyer (Fra) Team Europcar 109 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 110 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Saxo Bank Sungard 111 Serge Pauwels (Bel) Sky Procycling 112 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 113 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 114 Julien Antomarchi (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 115 Alexander Mironov (Rus) Katusha Team 0:00:42 116 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 117 Gianluca Randazzo (Ita) Miche 118 Sylvain Georges (Fra) Big Mat - Auber 93 119 Kjell Carlström (Fin) Sky Procycling 120 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 121 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 122 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 123 Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche 124 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 125 Sébastien Joly (Fra) Saur - Sojasun 126 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 127 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:03 128 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 0:01:06 129 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 0:01:11 130 Arnaud Gerard (Fra) FDJ 0:01:18 131 David Clarke (GBr) Endura Racing 0:01:25 132 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 133 Nicolas Bonnet (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:49 134 Arkimedes Arguelyes Rodriges (Rus) Katusha Team 0:02:01 135 Matthew Wilson (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:02:13 136 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 0:02:31 137 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 0:03:18 138 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 139 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:07:22 140 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 0:09:59 141 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:10:21 142 Flavien Dassonville (Fra) Big Mat - Auber 93 0:11:59

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 60 pts 2 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ 43 3 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 33 4 Justin Jules (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 29 5 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 25 6 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 24 7 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 20 8 Benjamin Giraud (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 17 9 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 17 10 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 17 11 Thomas Vaubourzeix (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 16 12 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 14 13 Rémi Pauriol (Fra) FDJ 12 14 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 11 15 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 11 16 Alexandre Blain (Fra) Endura Racing 10 17 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 9 18 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 9 19 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 7 20 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 7 21 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Saxo Bank Sungard 6 22 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 6 23 Evaldas Siskevicius (Ltu) Velo-Club La Pomme Marseille 5 24 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 4 25 Pasquale Muto (Ita) Miche 3 26 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 2 27 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 2 28 David Tanner (Aus) Saxo Bank Sungard 2 29 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Rémi Pauriol (Fra) FDJ 28 pts 2 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 15 3 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 10 4 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 10 5 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 9 6 Thomas Vaubourzeix (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 7 7 Thomas Peterson (USA) Team Garmin-Cervelo 5 8 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank Sungard 5 9 Laurent Didier (Lux) Saxo Bank Sungard 5 10 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 3 11 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 3 12 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 3 13 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 2 14 Franck Bouyer (Fra) Team Europcar 2 15 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 2 16 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 1 17 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas Vaubourzeix (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 8:31:22 2 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 0:00:01 3 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 0:00:03 4 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 0:00:04 5 Justin Jules (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 0:00:07 6 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 7 Benjamin Giraud (Fra) Velo-Club La Pomme Marseille 8 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 9 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 10 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 11 Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Cervelo 12 Evaldas Siskevicius (Ltu) Velo-Club La Pomme Marseille 13 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 14 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 15 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 16 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 17 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 18 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 19 Daniel Diaz (Arg) Velo-Club La Pomme Marseille 20 Anthony Roux (Fra) FDJ 21 Thomas Peterson (USA) Team Garmin-Cervelo 22 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 23 Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 24 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 25 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 26 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 27 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 28 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 29 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 30 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 31 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 32 Roberto Cesaro (Ita) Miche 33 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 34 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 35 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 36 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 37 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 38 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 39 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 40 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 41 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 42 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 43 Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche 0:00:29 44 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:50 45 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 0:00:58 46 Nicolas Bonnet (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:36 47 Arkimedes Arguelyes Rodriges (Rus) Katusha Team 0:01:48 48 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 0:03:05 49 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 50 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:10:08 51 Flavien Dassonville (Fra) Big Mat - Auber 93 0:11:46