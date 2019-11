Image 1 of 5 Katie Hall (UnitedHealthcare) celebrates victory (Image credit: Tour Femenino de San Luis) Image 2 of 5 Denisse Ahumada (W. La Plata) (Image credit: Tour Femenino de San Luis) Image 3 of 5 Ana Sanabria (Cycling Girls Team - Felt) finishes 8th (Image credit: Tour Femenino de San Luis) Image 4 of 5 Katie Hall (UnitedHealthcare) on the podium (Image credit: Tour Femenino de San Luis) Image 5 of 5 Katie Hall (UnitedHealthcare) riding to the stage win (Image credit: Tour Femenino de San Luis)

Unitedhealthcare's Katie Hall claimed a repeat victory atop the Mirador del Potrero on the penultimate stage of the 2016 Tour de San Luis Femenino. While last year, Hall's win came with a passenger in eventual race winner Janildes Fernandes, this time the American had no one else in the picture as she raised her arms in victory.

Overnight race leader Lauren Stephens came in 1:27 down, tumbling to third overall, while Ale Cipollini's Malgorzata Jasinska moved into second overall after taking third on the stage behind Cuba's Arlenis Sierra.

Hall goes into the final stage with a 24 second lead over the Pole, with Stephens just one second further behind.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro 2:53:45 2 Arlenis Sierra (Cub) Cuba 0:00:17 3 Malgorzata Jasinska (Pol) Ale Cipollini 0:00:23 4 Ievgenia Vysotskaya (Ukr) Ukraine 0:00:37 5 Iraida Garcia (Cub) Cuba 0:00:43 6 Ane Santesteban (Spa) Ale Cipollini 0:00:53 7 Denisse Ahumada (Chi) W. La Plata 0:00:57 8 Ana C. Sanabria (Col) Cycling Girls Team - Felt 0:01:03 9 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 10 Jessenia Meneses (Col) Weber Shimano Ladies 0:01:06 11 Maria C. Alvarez (Arg) Xirayas De San Luis 0:01:20 12 Emilia Fahlin (Swe) Ale Cipollini 0:01:22 13 Sarah Rykes (Aut) Lares - Waow Deals 0:01:24 14 Lauren Stephens (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank 0:01:27 15 Tetyana Ryabchenko (Ukr) Ukraine 0:01:40 16 Esther Galarza (Ecu) Pedalea Colombia 0:01:41 17 Constanza Paredes (Chi) Bontrager - 2122 0:01:44 18 Estefania S. Pilz (Arg) Xirayas De San Luis 0:01:53 19 Maria Fadiga (Arg) Weber Shimano Ladies 20 Daniela Lionçó (Bra) Funvic Soul Cycles 0:01:59 21 Tamiko Butler (Ant) Nitrobikes - Venzo 0:02:02 22 Veronica Leal (Mex) Conade - Visit Mexico 0:02:07 23 Rocio Parrado (Col) Weber Shimano Ladies 0:02:09 24 Aranza Villalon (Chi) Weber Shimano Ladies 0:02:11 25 Rosimber Montaña (Ven) Venezuela 0:02:24 26 Yngrid Porras (Ven) Venezuela 27 Bibiana Narvaez (Col) Cycling Girls Team - Felt 28 Paola A. Muñoz (Chi) Xirayas De San Luis 0:02:37 29 Lola Rodriguez (Arg) Nitrobikes - Venzo 0:02:39 30 Lorena M. Vargas (Col) Cycling Girls Team - Felt 31 Luiza Hernandez (Col) Pedalea Colombia 0:02:45 32 Mariela L. Brizuela (Arg) Nitrobikes - Venzo 0:02:50 33 Marcela Prieto (Mex) Conade - Visit Mexico 0:03:03 34 Fkirencia De Iaponte (Arg) Nova 0:03:09 35 Jennifer Cesar (Ven) Venezuela 0:03:15 36 Mailin Sanchez (Cub) Cuba 0:03:24 37 Cristina Martinez (Spa) Spain 0:03:28 38 Graciela Zarate (Arg) Nitrobikes - Venzo 0:03:36 39 Yumari Gonzalez (Cub) Cuba 0:03:52 40 Flor Palma (Chi) W. La Plata 0:04:00 41 Wilmarys Moreno (Ven) Venezuela 0:04:02 42 Luisa Naranjo (Col) Pedalea Colombia 0:04:08 43 Marion Sicot (Fra) Servetto Footon 0:04:12 44 Valentina Monsalvemi (Chi) Imperial Cord 45 Dulce Pliego (Mex) Conade - Visit Mexico 0:04:19 46 Valeria Kononznko (Ukr) Ukraine 0:04:21 47 Olga Echenique (Cub) Cuba 0:04:23 48 Maria A. Preciozo (Arg) Nitrobikes - Venzo 0:04:32 49 Sarah Ingelbrecht (Bel) Lares - Waow Deals 50 Ainara Elbusto (Spa) Spain 0:04:38 51 Janildes Fernandes (Bra) Brasil 0:04:42 52 Caterina Previley (Arg) Weber Shimano Ladies 53 Cristiane Da Silva (Bra) Funvic Soul Cycles 0:04:45 54 Anabel Yapura (Arg) Nova 0:04:52 55 Katherin S. Montoya (Col) Cycling Girls Team - Felt 0:04:54 56 Camila Coelho (Bra) Brasil 0:05:01 57 Carina Olaila (Arg) Raleigh - Delsanto 0:05:08 58 Daniela R. Josbse (Arg) W. La Plata 0:05:09 59 Erika Varela (Mex) Conade - Visit Mexico 60 Dorieta Eskamendi (Spa) Lares - Waow Deals 0:05:13 61 Lorena Fernandez (Arg) Imperial Cord 0:05:26 62 Sheyla Gutierrez (Spa) Spain 0:05:39 63 Zuralmy Rivas (Ven) Venezuela 0:05:51 64 Carolina Perez (Arg) Imperial Cord 0:05:56 65 Carolina Maldonado (Arg) Imperial Cord 0:06:04 66 Clemilda Fernandes (Bra) Brasil 0:06:07 67 Maria L. Barra (Arg) W. La Plata 0:06:10 68 Gleydimar Tapia (Ven) Venezuela 0:06:18 69 Olha Shekel (Ukr) Ukraine 0:06:22 70 Yeima Torres (Cub) Cuba 0:06:38 71 Maria V. Rivero (Arg) Nova 0:07:18 72 Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Pro 0:07:46 73 Lauren Komanski (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank 74 Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Pro 75 Martha Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 76 Ana T. Casas (Mex) Conade - Visit Mexico 77 Yesica A. Cantelmi (Arg) Raleigh - Delsanto 0:07:48 78 Clara M. Aschero (Arg) W. La Plata 0:07:50 79 Agua M. Espindola (Par) Nitrobikes - Venzo 0:08:00 80 Ana Polegatch (Bra) Brasil 0:08:05 81 Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Pro 0:08:34 82 Gloria Rodriguez (Spa) Spain 83 Paula Proença (Bra) Funvic Soul Cycles 0:09:27 84 Fernanda Souza (Bra) Funvic Soul Cycles 0:09:35 85 Barbara Arancibia (Chi) W. La Plata 0:10:08 86 Alicia C. Reynoso (Arg) Xirayas De San Luis 0:10:40 87 Lija Laizane (Lat) Servetto Footon 0:10:58 88 Luciene Ferreira (Bra) Weber Shimano Ladies 89 Ana Hernandez (Mex) Conade - Visit Mexico 0:11:22 90 Marina Arce (Arg) Imperial Cord 0:11:25 91 Maria Alvarez (Col) Pedalea Colombia 92 Anabel Ruiz (Arg) Raleigh - Delsanto 0:11:46 93 Ana Wolf (Arg) Imperial Cord 0:11:50 94 Graciela E. Vargas (Arg) Raleigh - Delsanto 0:11:54 95 Silvana Saenz (Arg) Nitrobikes - Venzo 0:12:42 96 Kelly Markus (Ned) Lares - Waow Deals 0:13:32 97 Miriam L. De Dio (Arg) Raleigh - Delsanto 0:13:39 98 Lorena Beltran (Col) Cycling Girls Team - Felt 0:14:00 99 Valeria S. Gomez (Arg) Raleigh - Delsanto 0:14:01 100 Javiera Reyes (Chi) Bontrager - 2122 0:14:06 101 Katia Ragusa (Ita) Servetto Footon 0:15:03 102 Natalia Franco (Col) Pedalea Colombia 0:15:09 103 Anna Trevisi (Ita) Ale Cipollini 0:15:45 104 Mariela A. Delgado (Arg) Xirayas De San Luis 0:19:17 105 Maria V. Roca (Arg) W. La Plata 0:20:32 DNF Karla Vallejo (Chi) Bontrager - 2122 DNF Lauren Hall (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank DNF Daniela Guajardo (Chi) Imperial Cord DNS Nicole Brandli (Swi) Servetto Footon

Mountain 1 - Alto Suyuque (Cat 3) km. 80.3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Denisse Ahumada (Chi) W. La Plata 3 pts 2 Olha Shekel (Ukr) Ukraine 2 3 Camila Coelho (Bra) Brasil 1

Mountain 2 - Mirador Del Potrero (Cat 1) km 97.40 # Rider Name (Country) Team Result 1 Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro 10 pts 2 Arlenis Sierra (Cub) Cuba 8 3 Malgorzata Jasinska (Pol) Ale Cipollini 6 4 Ievgenia Vysotskaya (Ukr) Ukraine 4 5 Iraida Garcia (Cub) Cuba 2 6 Ane Santesteban (Spa) Ale Cipollini 1

Sprint 1 - Villa De La Quebrada, km. 67 # Rider Name (Country) Team Result 1 Arlenis Sierra (Cub) Cuba 3 pts 2 Martha Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 2 3 Yumari Gonzalez (Cub) Cuba 1

Sprint 2 - La Punta, km. 88.4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Denisse Ahumada (Chi) W. La Plata 3 pts 2 Olha Shekel (Ukr) Ukraine 2 3 Martha Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Ale Cipollini 8:43:53 2 Ukraine 0:00:42 3 Cuba 0:01:46 4 Weber Shimano Ladies 0:02:30 5 Xirayas De San Luis 0:03:12 6 Cycling Girls Team - Felt 0:03:28 7 Nitrobikes - Venzo 0:04:53 8 Venezuela 0:05:25 9 Pedalea C.T. Colombia 0:05:56 10 Conade - Visit Mexico 0:06:51 11 W.C.T. La Plata 0:07:28 12 Lares - Waow Deals 0:08:31 13 Spain 0:11:07 14 Nova 0:12:41 15 Unitedhealthcare Pro C.T. 0:12:54 16 Imperial Cord 0:12:56 17 Brazil 0:13:12 18 Funvic Soul Cycles 0:13:33 19 Raleigh - Delsanto 0:22:04 20 Servetto Footon 0:27:35

General classification after stage 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro 11:59:24 2 Malgorzata Jasinska (Pol) Ale Cipollini 0:00:24 3 Lauren Stephens (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank 0:00:25 4 Arlenis Sierra (Cub) Cuba 0:00:39 5 Iraida Garcia (Cub) Cuba 0:00:52 6 Ana C. Sanabria (Col) Cycling Girls Team - Felt 0:01:37 7 Maria C. Alvarez (Arg) Xirayas De San Luis 0:01:47 8 Emilia Fahlin (Swe) Ale Cipollini 0:02:01 9 Aranza Villalon (Chi) Weber Shimano Ladies 0:02:06 10 Ane Santesteban (Spa) Ale Cipollini 0:02:16 11 Jessenia Meneses (Col) Weber Shimano Ladies 0:02:23 12 Denisse Ahumada (Chi) W. La Plata 0:02:39 13 Daniela Lionçó (Bra) Funvic Soul Cycles 14 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 0:02:47 15 Constanza Paredes (Chi) Bontrager - 2122 0:03:01 16 Estefania S. Pilz (Arg) Xirayas De San Luis 0:03:02 17 Lorena M. Vargas (Col) Cycling Girls Team - Felt 0:03:03 18 Maria Fadiga (Arg) Weber Shimano Ladies 0:03:09 19 Tetyana Ryabchenko (Ukr) Ukraine 0:03:11 20 Ievgenia Vysotskaya (Ukr) Ukraine 0:03:12 21 Sarah Rykes (Aut) Lares - Waow Deals 0:03:25 22 Lola Rodriguez (Arg) Nitrobikes - Venzo 0:03:47 23 Rocio Parrado (Col) Weber Shimano Ladies 0:04:07 24 Paola A. Muñoz (Chi) Xirayas De San Luis 0:04:19 25 Yngrid Porras (Ven) Venezuela 0:04:27 26 Rosimber Montaña (Ven) Venezuela 0:04:40 27 Veronica Leal (Mex) Conade - Visit Mexico 0:04:47 28 Bibiana Narvaez (Col) Cycling Girls Team - Felt 0:05:16 29 Yumari Gonzalez (Cub) Cuba 0:05:22 30 Marcela Prieto (Mex) Conade - Visit Mexico 0:05:29 31 Jennifer Cesar (Ven) Venezuela 0:05:37 32 Esther Galarza (Ecu) Pedalea Colombia 0:05:38 33 Valeria Kononznko (Ukr) Ukraine 0:06:11 34 Ainara Elbusto (Spa) Spain 0:06:25 35 Fkirencia De Iaponte (Arg) Nova 0:06:37 36 Wilmarys Moreno (Ven) Venezuela 37 Sarah Ingelbrecht (Bel) Lares - Waow Deals 0:06:43 38 Olga Echenique (Cub) Cuba 0:07:01 39 Camila Coelho (Bra) Brasil 0:07:02 40 Cristiane Da Silva (Bra) Funvic Soul Cycles 0:07:21 41 Caterina Previley (Arg) Weber Shimano Ladies 0:07:27 42 Valentina Monsalvemi (Chi) Imperial Cord 0:08:02 43 Dulce Pliego (Mex) Conade - Visit Mexico 0:08:09 44 Clemilda Fernandes (Bra) Brasil 0:08:15 45 Dorieta Eskamendi (Spa) Lares - Waow Deals 0:08:16 46 Gleydimar Tapia (Ven) Venezuela 0:08:36 47 Luisa Naranjo (Col) Pedalea Colombia 0:08:39 48 Katherin S. Montoya (Col) Cycling Girls Team - Felt 0:08:47 49 Olha Shekel (Ukr) Ukraine 0:08:55 50 Zuralmy Rivas (Ven) Venezuela 0:09:00 51 Martha Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 0:09:04 52 Sheyla Gutierrez (Spa) Spain 0:09:32 53 Yeima Torres (Cub) Cuba 0:09:44 54 Ana T. Casas (Mex) Conade - Visit Mexico 0:10:00 55 Anabel Yapura (Arg) Nova 0:10:40 56 Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Pro 0:10:57 57 Lauren Komanski (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank 0:11:14 58 Flor Palma (Chi) W. La Plata 0:11:46 59 Marion Sicot (Fra) Servetto Footon 60 Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Pro 0:13:31 61 Yesica A. Cantelmi (Arg) Raleigh - Delsanto 0:14:47 62 Graciela Zarate (Arg) Nitrobikes - Venzo 0:14:54 63 Luciene Ferreira (Bra) Weber Shimano Ladies 0:15:06 64 Janildes Fernandes (Bra) Brasil 0:15:53 65 Erika Varela (Mex) Conade - Visit Mexico 0:16:22 66 Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Pro 0:17:24 67 Katia Ragusa (Ita) Servetto Footon 0:18:37 68 Kelly Markus (Ned) Lares - Waow Deals 0:18:53 69 Carolina Maldonado (Arg) Imperial Cord 0:18:54 70 Anna Trevisi (Ita) Ale Cipollini 0:19:49 71 Carolina Perez (Arg) Imperial Cord 0:20:11 72 Tamiko Butler (Ant) Nitrobikes - Venzo 0:20:49 73 Luiza Hernandez (Col) Pedalea Colombia 0:21:11 74 Mariela A. Delgado (Arg) Xirayas De San Luis 0:21:43 75 Javiera Reyes (Chi) Bontrager - 2122 0:24:10 76 Maria A. Preciozo (Arg) Nitrobikes - Venzo 0:24:26 77 Paula Proença (Bra) Funvic Soul Cycles 0:24:46 78 Fernanda Souza (Bra) Funvic Soul Cycles 0:24:55 79 Daniela R. Josbse (Arg) W. La Plata 0:26:41 80 Lorena Fernandez (Arg) Imperial Cord 0:26:43 81 Maria Alvarez (Col) Pedalea Colombia 0:28:42 82 Cristina Martinez (Spa) Spain 0:28:50 83 Mailin Sanchez (Cub) Cuba 0:28:53 84 Carina Olaila (Arg) Raleigh - Delsanto 0:28:54 85 Gloria Rodriguez (Spa) Spain 0:30:19 86 Ana Hernandez (Mex) Conade - Visit Mexico 0:32:04 87 Barbara Arancibia (Chi) W. La Plata 0:32:55 88 Maria V. Rivero (Arg) Nova 0:33:01 89 Mariela L. Brizuela (Arg) Nitrobikes - Venzo 0:33:23 90 Maria L. Barra (Arg) W. La Plata 0:33:58 91 Silvana Saenz (Arg) Nitrobikes - Venzo 0:35:03 92 Lija Laizane (Lat) Servetto Footon 0:36:42 93 Agua M. Espindola (Par) Nitrobikes - Venzo 0:37:21 94 Miriam L. De Dio (Arg) Raleigh - Delsanto 0:37:52 95 Natalia Franco (Col) Pedalea Colombia 0:38:27 96 Ana Polegatch (Bra) Brasil 0:38:35 97 Alicia C. Reynoso (Arg) Xirayas De San Luis 0:38:54 98 Graciela E. Vargas (Arg) Raleigh - Delsanto 0:41:26 99 Ana Wolf (Arg) Imperial Cord 0:41:42 100 Marina Arce (Arg) Imperial Cord 0:41:56 101 Anabel Ruiz (Arg) Raleigh - Delsanto 0:42:03 102 Lorena Beltran (Col) Cycling Girls Team - Felt 0:46:27 103 Maria V. Roca (Arg) W. La Plata 0:46:30 104 Clara M. Aschero (Arg) W. La Plata 0:47:26 105 Valeria S. Gomez (Arg) Raleigh - Delsanto 0:48:04

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro 19 pts 2 Arlenis Sierra (Cub) Cuba 11 3 Malgorzata Jasinska (Pol) Ale Cipollini 7 4 Iraida Garcia (Cub) Cuba 5 5 Ievgenia Vysotskaya (Ukr) Ukraine 4 6 Denisse Ahumada (Chi) W. La Plata 3 7 Yngrid Porras (Ven) Venezuela 3 8 Ana C. Sanabria (Col) Cycling Girls Team - Felt 2

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arlenis Sierra (Cub) Cuba 11 pts 2 Martha Tagliaferro (Ita) Ale Cipollini 9 3 Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Pro 4 4 Iraida Garcia (Cub) Cuba 3 5 Denisse Ahumada (Chi) W. La Plata 3 6 Olga Echenique (Cub) Cuba 3 7 Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Pro 3 8 Olha Shekel (Ukr) Ukraine 2

U23 classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Aranza Villalon (Chi) Weber Shimano Ladies 12:01:30 2 Jessenia Meneses (Col) Weber Shimano Ladies 0:00:17 3 Esther Galarza (Ecu) Pedalea Colombia 0:03:32 4 Fkirencia De Iaponte (Arg) Nova 0:04:31 5 Olga Echenique (Cub) Cuba 0:04:55 6 Valentina Monsalvemi (Chi) Imperial Cord 0:05:56 7 Luisa Naranjo (Col) Pedalea Colombia 0:06:33 8 Katherin S. Montoya (Col) Cycling Girls Team - Felt 0:06:41

Regional rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Maria C. Alvarez (Arg) Xirayas De San Luis 12:01:11 2 Estefania S. Pilz (Arg) Xirayas De San Luis 0:01:15 3 Maria Fadiga (Arg) Weber Shimano Ladies 0:01:22 4 Lola Rodriguez (Arg) Nitrobikes - Venzo 0:02:00 5 Fkirencia De Iaponte (Arg) Nova 0:04:50 6 Caterina Previley (Arg) Weber Shimano Ladies 0:05:40 7 Anabel Yapura (Arg) Nova 0:08:53 8 Yesica A. Cantelmi (Arg) Raleigh - Delsanto 0:13:00

San Luis rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alicia C. Reynoso (Arg) Xirayas De San Luis 12:38:18