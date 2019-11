Image 1 of 36 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM) wins the Tour du Finistère. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 2 of 36 The peloton crosses the Térénez bridge. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 3 of 36 UCI Europe Tour leader Thomas Voeckler (Europcar) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 4 of 36 Eric Berthou (Bretagne - Schuller) and Romain Feillu (Vacansoleil-DCM). (Image credit: Fabrice Lambert) Image 5 of 36 Cédric Pineau (FDJ) and Cyril Gautier (Team Europcar). (Image credit: Fabrice Lambert) Image 6 of 36 Florian Vachon (Bretagne - Schuller) leads the peloton. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 7 of 36 Sébastien Joly (Saur - Sojasun) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 8 of 36 Armindo Fonseca (Bretagne - Schuller) on the attack. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 9 of 36 Bretagne - Schuller teammates Laurent Pichon and Romain Hardy. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 10 of 36 Julien Guay (Roubaix Lille Metropole) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 11 of 36 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM) has time to celebrate his victory. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 12 of 36 Runner-up Armindo Fonseca (Bretagne - Schuller) at the finish line. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 13 of 36 Race winner Romain Feillu (Vacansoleil-DCM). (Image credit: Fabrice Lambert) Image 14 of 36 Second place finisher Armindo Fonseca (Bretagne - Schuller) on the podium. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 15 of 36 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM) with the winner's trophy. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 16 of 36 Runner-up Armindo Fonseca (Bretagne - Schuller) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 17 of 36 Podium (l-r): Armindo Fonseca (Bretagne - Schuller), Romain Feillu (Vacansoleil-DCM) and Sandy Casar (FDJ). (Image credit: Fabrice Lambert) Image 18 of 36 Frederik Veuchelen (Vacansoleil-DCM) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 19 of 36 Mathieu Halleguen (Bretagne - Schuller) and Cyril Gautier (Team Europcar). (Image credit: Fabrice Lambert) Image 20 of 36 The Tour du Finistère peloton on the Térénez bridge. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 21 of 36 A Caja Rural rider on the attack. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 22 of 36 Sébastien Duret (Bretagne - Schuller) and Rémi Cusin (Cofidis). (Image credit: Fabrice Lambert) Image 23 of 36 Cédric Pineau (FDJ) and Florian Le Corre (Roubaix Lille Metropole). (Image credit: Fabrice Lambert) Image 24 of 36 Kévin Reza (Team Europcar) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 25 of 36 Sébastien Minard (AG2R La Mondiale) and Eric Berthou (Bretagne - Schuller). (Image credit: Fabrice Lambert) Image 26 of 36 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM) is well-placed in the peloton. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 27 of 36 Riders from the Sigma Sport - Specialized team in action. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 28 of 36 Julien Fouchard (Cofidis) at the front of a break. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 29 of 36 Jérémy Roy (FDJ) and Jean-Marc Marino (Saur - Sojasun). (Image credit: Fabrice Lambert) Image 30 of 36 The Tour du Finistère peloton. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 31 of 36 Nicolas Vogondy (Cofidis) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 32 of 36 David Lelay (AG2R La Mondiale) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 33 of 36 Bretagne-Schuller teammates Armindo Fonseca 2010 winner Florian Vachon. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 34 of 36 Anthony Roux (FDJ) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 35 of 36 The peloton winds through the Brittany countryside. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 36 of 36 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM) was a clear winner on the finishing straight. (Image credit: Fabrice Lambert)

Romain Feillu (Vacansoleil-DCM) celebrated his 27th birthday in fine fashion as he won the Tour du Finistère, the sixth round of the Coupe du France. The 27-year-old Frenchman gapped the peloton in the uphill field sprint as he topped runner-up Armindo Fonseca (Bretagne-Schuller) by one second and third-placed Sandy Casar (FDJ) by two seconds.

A promising six man escape comprised of Frederik Veuchelen (Vacansoleil-DCM), Cyril Gautier (Team Europcar), Jean-Marc Marino (Saur-Sojasun), Sébastien Minard (AG2R La Mondiale), Rémi Cusin (Cofidis, Le Credit En Ligne) and Cédric Pineau (FDJ) attacked with 70km remaining in the 186km race, but were swept up by the peloton less than 20km to the finish in Quimper.

With the victory, Feillu is the new leader of the Coupe du France.