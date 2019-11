Image 1 of 9 Jens Debusschere celebrates his Baloise Belgium Tour stage victory (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 9 Jens Debusschere (Lotto Soudal) bests Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 9 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 9 Jens Debusschere (Lotto Soudal) bests Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 9 Jens Debusschere (Lotto Soudal) bests Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 9 Jens Debusschere (Lotto Soudal) gets the stage win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 9 Quinten Hermans, Tim Wellens, Nicolas Cleppe and Edward Planckaert in the final jerseys (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 9 The final stage of the Tour de Wallonie (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 9 Tim Wellens takes home the final prize in Wallonie (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Tim Wellens and Jens Debusschere gave Lotto Soudal double success in the final stage of the Tour de Wallonie. Debusschere claimed the stage win in a bunch sprint, topping Quick-Step Floors' Alvaro Hodeg.

The overnight race leader Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions) was on track to finish third in the sprint and take the final time bonus and the overall victory, but failed to finish off the lunge for the line and was overtaken by Dimension Data's Ryan Gibbons.

That left Hermans tied on time with Wellens, but in the tie-breaker, which looks at stage finishes throughout the race, Wellens came out on top.

Hermans could be consoled with the points classification victory, while his teammate Nicolas Cleppe took home the mountains classification.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 4:07:58 2 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 3 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 4 Quinten Hermans (Bel) Telenet Fidea Lions 5 Bram Welten (Ned) Fortuneo-Samsic 6 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 7 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 8 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 9 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ 10 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 11 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 12 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 13 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 14 Zico Waeytens (Bel) Veranda's Willems Crelan 15 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club 16 Floris Gerts (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 17 Simon Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert 18 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 19 Lionel Taminiaux (Bel) AGO-Aqua Service 20 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 21 Daan Soete (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 22 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Club 23 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 24 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Groupe Gobert 25 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 26 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 27 Mathias De Witte (Bel) Veranda's Willems Crelan 28 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 29 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 30 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 31 Braam Merlier (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 32 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 33 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Groupe Gobert 34 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept Club 35 Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 36 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 37 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 38 Tom Dernies (Bel) Roubaix Lille Metropole 39 Jens Adams (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 40 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert 41 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 42 Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 43 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 44 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 45 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 46 Anthony Debuy (Bel) AGO-Aqua Service 47 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 48 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 49 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Groupe Gobert 50 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 51 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan 52 Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 53 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 54 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 55 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 56 Sylvain Moniquet (Bel) AGO-Aqua Service 57 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates 58 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport 59 Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 60 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 61 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 62 Yann Pestiaux (Bel) AGO-Aqua Service 63 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 64 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 65 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 66 Lukas Spengler (Swi) WB Aqua Protect Veranclassic 67 Willie Smit (RSA) Katusha-Alpecin 68 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 69 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 70 Dimitri Peyskens (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 71 Nicolas Dougall (RSA) Dimension Data 72 Patrick Müller (Swi) Vital Concept Club 73 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept Club 74 Clement Russo (Fra) Fortuneo-Samsic 75 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 76 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 77 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 78 Arjen Livyns (Bel) Veranda's Willems Crelan 79 Toon Aerts (Bel) Telenet Fidea Lions 80 Michael Boros (Cze) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 81 Martijn Budding (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 82 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 83 Etienne van Empel (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 84 Justin Mottier (Fra) Vital Concept Club 85 Kenny Molly (Bel) AGO-Aqua Service 86 Maxime Vantomme (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 87 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 88 Tom Wirtgen (Lux) AGO-Aqua Service 89 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 90 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 91 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 92 Nicolas Cleppe (Bel) Telenet Fidea Lions 93 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 94 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 95 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic 96 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo-Samsic 97 Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems Crelan 98 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 99 Romain Le Roux (Fra) Fortuneo-Samsic 100 Lars van der Haar (Ned) Telenet Fidea Lions 101 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 102 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 103 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:00:21 104 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo-Samsic 0:00:26 105 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:00:27 106 Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ 0:00:29 107 Thomas Joly (Fra) Roubaix Lille Metropole 108 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 109 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:01:02 110 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:25 111 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 0:01:31 112 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:37 113 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 0:03:07 114 Gordon De Winter (Bel) AGO-Aqua Service 0:20:19

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 20:22:26 2 Quinten Hermans (Bel) Telenet Fidea Lions 3 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 0:00:07 4 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept Club 0:00:09 5 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 0:00:11 6 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 0:00:12 7 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:00:13 8 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Club 9 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Groupe Gobert 10 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 11 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 12 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 13 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 0:00:19 14 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan 0:00:20 15 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:00:21 16 Jens Adams (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 17 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:00:22 18 Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 19 Floris Gerts (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:00:23 20 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 21 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 22 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 23 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 24 Patrick Müller (Swi) Vital Concept Club 25 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:00:53 26 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:00:58 27 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:02 28 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Groupe Gobert 0:01:12 29 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 30 Tom Wirtgen (Lux) AGO-Aqua Service 0:01:36 31 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert 0:01:39 32 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:01:50 33 Mathias De Witte (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:02:14 34 Toon Aerts (Bel) Telenet Fidea Lions 35 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:53 36 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:03:19 37 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 0:04:04 38 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 0:04:09 39 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:04:21 40 Maxime Vantomme (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 41 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates 0:04:34 42 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:04:48 43 Dimitri Peyskens (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:05:22 44 Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 0:06:03 45 Romain Le Roux (Fra) Fortuneo-Samsic 46 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:06:21 47 Zico Waeytens (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:06:39 48 Willie Smit (RSA) Katusha-Alpecin 0:06:45 49 Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:07:43 50 Martijn Budding (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:07:52 51 Sylvain Moniquet (Bel) AGO-Aqua Service 0:08:26 52 Arjen Livyns (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:08:46 53 Michael Boros (Cze) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 0:09:05 54 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:10:21 55 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:10:45 56 Nicolas Cleppe (Bel) Telenet Fidea Lions 0:12:41 57 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:13:17 58 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:13:22 59 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:13:23 60 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:13:43 61 Daan Soete (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 0:15:10 62 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:16:34 63 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:17:20 64 Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:17:38 65 Simon Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert 0:17:44 66 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo-Samsic 0:17:59 67 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 0:18:19 68 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:18:31 69 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept Club 0:19:03 70 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:40 71 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 0:19:45 72 Thomas Joly (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:20:20 73 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 0:20:33 74 Kenny Molly (Bel) AGO-Aqua Service 0:20:40 75 Braam Merlier (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 0:20:50 76 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:21:09 77 Lars van der Haar (Ned) Telenet Fidea Lions 0:21:10 78 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 0:21:42 79 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 0:22:23 80 Nicolas Dougall (RSA) Dimension Data 0:22:50 81 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:22:52 82 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:23:29 83 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:24:50 84 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ 0:26:25 85 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:26:47 86 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:26:50 87 Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ 0:27:10 88 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:27:46 89 Tom Dernies (Bel) Roubaix Lille Metropole 0:27:53 90 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:28:19 91 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 0:28:51 92 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club 0:28:52 93 Bram Welten (Ned) Fortuneo-Samsic 0:28:53 94 Yann Pestiaux (Bel) AGO-Aqua Service 0:29:09 95 Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 0:29:36 96 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:29:58 97 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic 0:31:04 98 Clement Russo (Fra) Fortuneo-Samsic 0:31:13 99 Etienne van Empel (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:32:24 100 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:33:12 101 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 0:33:36 102 Anthony Debuy (Bel) AGO-Aqua Service 0:33:45 103 Lukas Spengler (Swi) WB Aqua Protect Veranclassic 0:35:05 104 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:35:28 105 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 0:35:34 106 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:37:31 107 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:37:57 108 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:38:26 109 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport 0:40:10 110 Lionel Taminiaux (Bel) AGO-Aqua Service 0:41:53 111 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo-Samsic 0:42:23 112 Justin Mottier (Fra) Vital Concept Club 0:43:31 113 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 0:53:38 114 Gordon De Winter (Bel) AGO-Aqua Service 0:59:36

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Quinten Hermans (Bel) Telenet Fidea Lions 55 pts 2 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 41 3 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 36 4 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Club 35 5 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert 33 6 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 29 7 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 28 8 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 25 9 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 20 10 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 20 11 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 18 12 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 16 13 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept Club 15 14 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 15 15 Jens Adams (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 10 16 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 9 17 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club 8 18 Bram Welten (Ned) Fortuneo-Samsic 8 19 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan 6 20 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 21 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Groupe Gobert 4 22 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 4 23 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 4 24 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 3 25 Zico Waeytens (Bel) Veranda's Willems Crelan 3 26 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 3 27 Romain Le Roux (Fra) Fortuneo-Samsic 2 28 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ 2 29 Floris Gerts (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 1 30 Tom Wirtgen (Lux) AGO-Aqua Service 1

Sprints classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 25 pts 2 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 15 3 Lionel Taminiaux (Bel) AGO-Aqua Service 15 4 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic 14 5 Quinten Hermans (Bel) Telenet Fidea Lions 11 6 Nicolas Cleppe (Bel) Telenet Fidea Lions 9 7 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 6 8 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 5 9 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan 5 10 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 3 11 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 3 12 Jens Adams (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 3 13 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 3 14 Lars van der Haar (Ned) Telenet Fidea Lions 3 15 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 3 16 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 2 17 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 1 18 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 1 19 Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 1 20 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 1 21 Michael Boros (Cze) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 1 22 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club 1 23 Etienne van Empel (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 1 24 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Cleppe (Bel) Telenet Fidea Lions 46 pts 2 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 40 3 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic 34 4 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 34 5 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 24 6 Etienne van Empel (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 22 7 Lars van der Haar (Ned) Telenet Fidea Lions 20 8 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 20 9 Quinten Hermans (Bel) Telenet Fidea Lions 18 10 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 18 11 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 14 12 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 12 13 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 12 14 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 12 15 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 10 16 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 10 17 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 10 18 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 10 19 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 10 20 Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems Crelan 10 21 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept Club 8 22 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 8 23 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 8 24 Toon Aerts (Bel) Telenet Fidea Lions 8 25 Lionel Taminiaux (Bel) AGO-Aqua Service 8 26 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert 6 27 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 6 28 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 6 29 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Groupe Gobert 6 30 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Groupe Gobert 6 31 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 6 32 Jens Adams (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 4 33 Tom Wirtgen (Lux) AGO-Aqua Service 4 34 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 4 35 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 4 36 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 2 37 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 2 38 Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 2 39 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 40 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 2 41 Michael Boros (Cze) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 2 42 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 2 43 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 2 44 Tom Dernies (Bel) Roubaix Lille Metropole 2

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Quinten Hermans (Bel) Telenet Fidea Lions 20:22:26 2 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 0:00:11 3 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 0:00:12 4 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:00:13 5 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 0:00:19 6 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:00:23 7 Patrick Müller (Swi) Vital Concept Club 8 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:00:53 9 Tom Wirtgen (Lux) AGO-Aqua Service 0:01:36 10 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert 0:01:39 11 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 0:04:09 12 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:06:21 13 Martijn Budding (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:07:52 14 Sylvain Moniquet (Bel) AGO-Aqua Service 0:08:26 15 Arjen Livyns (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:08:46