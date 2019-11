Image 1 of 14 Marco Marcato and race winner Wesley Kreder (both Vacansoleil-DCM) (Image credit: Jean-François Quénet) Image 2 of 14 Hivert, Kreder and Hinault on the Vendee podium in 2012 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 14 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale was third (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 14 Jonathan Hivert (Saur - Sojasun) finished second (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 14 Wesley Kreder (Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 14 Wesley Kreder (Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 14 Marco Marcato (Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 14 Last year's winner Marco Marcato (Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team) helped teammate Kreder to the win (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 14 Last year's winner Marco Marcato (Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team) helped teammate Kreder to the win (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 14 Wesley Kreder (Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team) wins the race and secures a pro contract in the process (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 14 Wesley Kreder (Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team) wins the Tour de Vende (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 14 Wesley Kreder (Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team) takes the Tour de Vende 2012 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 13 of 14 Wesley Kreder (Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team) will race for the same team in 2012. He was offered a full time contract after the win (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 14 of 14 Hivert, Kreder and Hinault on the Vendee podium in 2012 (Image credit: Isabelle Duchesne)

It’s pretty unusual when a stagiaire wins a race for a WorldTour team. Wesley Kreder did it for Vacansoleil-DCM at the Tour de Vendée at the age of 21 and subsequently got the call for turning pro with the Dutch team.

He outclassed Thomas Voeckler on the Frenchman’s home soil and claimed a brilliant solo victory built in the last five kilometers after going clear with the King of the Mountains of the Tour de France.

“I came here as a stagiaire [trainee]”, he said.

“Normally it was for Marco Marcato to win today.”

But defending champion of the Tour de Vendée was a marked man after winning Paris-Tours one week ago but he also had a mechanical.

“We have controlled the rhythm of the bunch when Wesley went solo”, Marcato told Cyclingnews.

“I had a mechanical problem with my brakes when Voeckler attacked. I got scared that I wouldn’t make it back to the group but I did. I’m quite happy with the outcome because it’s been a great team work.”

The Tour de Vendée was shortened to 172 kilometres due to floods following an extremely rainy night. A leading trio formed when Julien Antomarchi (Team Type 1), Thomas Vaubourzeix (La Pomme-Marseille) and Julien Duval (Véranda Rideau) attacked.

They were caught by a very reduced peloton at km 129 after which Kreder was already in a counter-attacking group with the likes of Anthony Charteau (Europcar), Laurent Pichon (Bretagne-Schuller), Samuel Dumoulin (Cofidis) and Marcato.

Once they reached the finishing circuit of La Roche-sur-Yon, another leading group took over with Voeckler, Kreder, Pichon and Jonathan Hivert (Saur-Sojasun) but the lack of cooperation from the latter put an end to their initiative.

However, Kreder took his chance before getting caught and that was the right thing to do.

“Only in the last kilometer, I got the feeling that I could win this race”, Kreder told Cyclingnews.

“But the last half kilometer was very, very long! Once, I looked behind me to see where the chasers were. It’s an enormous joy to win.” A few minutes after his victory, the former rider from Rabobank Continental team got a phone call from team manager Daan Luijckx who announced to him that he earned his neo-pro contract for the next two years with Vacansoleil-DCM. Then it was up to his cousin Michel to ring to congratulate him. “I’ve always looked at my cousins Michel and Raymond who ride for Garmin-Sharp”, he said. “I’m delighted to ride in the pro peloton with them next year.”

Vacansoleil-DCM directeur sportif Bob De Cnodder was fully aware of Kreder’s abilities as he already had him in his junior team of Vorselaar-DCM. “Wesley’s development has always been steady”, he told Cyclingnews.

“He’s very strong but he also has the proper behavior to perform on a bike. His cousins are faster finishers than him but generally speaking, he’s stronger than them. He’s got a good future.”

The Dutch team won the Tour de Vendée for the second time consecutively with an unexpected rider. Frenchmen got beaten at home for the tenth consecutive time since Franck Bouyer won this race for Bonjour in 2002. It was the final of the French cup but there was no suspense as Dumoulin had already secured the individual victory and Bretagne-Schuller the team’s ranking.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team 4:13:08 2 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 0:00:02 3 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 4 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 5 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat 6 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 7 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 8 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team 9 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 Said Haddou (Fra) Team Europcar 11 Benoit Jarrier (Fra) Veranda Rideau - Super U 12 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team 13 Arnaud Gérard (Fra) FDJ-Big Mat 14 Julien Bérard (Fra) AG2R La Mondiale 15 Bryan Nauleau (Fra) Team Europcar 16 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel - Euskadi 17 Lazlo Bodrogi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 18 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 19 Romain Matheou (Fra) Veranda Rideau - Super U 20 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 0:00:13 21 Christophe Laborie (Fra) Saur - Sojasun 0:00:21 22 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 0:00:31 23 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 0:00:33 24 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:00:53 25 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:08 26 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 27 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 28 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 29 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 30 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1 - Sanofi 31 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 32 Loic Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:18 33 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:21 34 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:01:26 35 Adrián Sáez De Arregi (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:52 36 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet 0:01:57 37 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 38 David Lozano Riba (Spa) Team Type 1 - Sanofi 39 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 40 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 41 Peeters Kevin (Bel) Landbouwkrediet 42 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi 43 Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 44 David Le Lay (Fra) Saur - Sojasun 45 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 46 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 47 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 48 Jasper Hamelink (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team 49 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 50 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 51 Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 52 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 53 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 54 Romain Bacon (Fra) Auber 93 55 Nicolas Rousseau (Fra) Auber 93 56 Steven Tronet (Fra) Auber 93 57 Mathieu Teychenne (Fra) AG2R La Mondiale 58 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 59 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 0:02:14 60 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:26 61 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 0:04:45 62 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:31 63 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 64 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 65 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 66 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 67 Maxime Le Montagner (Fra) Veranda Rideau - Super U 68 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 69 Julien Duval (Fra) Veranda Rideau - Super U 0:10:30 DNF Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team DNF Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team DNF Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team DNF Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi DNF Mikel Astarloza Charreau (Spa) Euskaltel - Euskadi DNF Jimmy Raibaud (Fra) AG2R La Mondiale DNF Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia DNF Thomas Bertolini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia DNF Stefano Borchi (Ita) Farnese Vini - Selle Italia DNF Elia Favilli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia DNF Cristiano Monguzzi (Ita) Farnese Vini - Selle Italia DNF Umberto Nardecchia (Ita) Farnese Vini - Selle Italia DNF Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia DNF Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar DNF Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar DNF Sébastien Bergeret (Fra) FDJ-Big Mat DNF Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat DNF Mickaël Delage (Fra) FDJ-Big Mat DNF Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat DNF Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Big Mat DNF Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne DNF Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne DNF Jean-Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun DNF Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun DNF Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller DNF Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller DNF Joeri Bueken (Bel) Landbouwkrediet DNF Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet DNF Gilles Devillers (Bel) Landbouwkrediet DNF Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet DNF Reiner Honig (Ned) Landbouwkrediet DNF Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator DNF Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator DNF Gaylord Cumont (Fra) Veranda Rideau - Super U DNF Kévin Denis (Fra) Veranda Rideau - Super U DNF Guillaume Malle (Fra) Veranda Rideau - Super U DNF Franck Vermeulen (Fra) Veranda Rideau - Super U DNF Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 DNF Guillaume Faucon (Fra) Auber 93 DNF Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Pierre Drancourt (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Denis Flahaut (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Rudy Kowalksi (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Boris Zimine (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Yohan Cauquil (Fra) La Pomme Marseille DNF Clément Koretzky (Fra) La Pomme Marseille DNF Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille DNF Evaldas Siskevicius (Ltu) La Pomme Marseille

Trophy Yves Cougnaud - La Verrie, 32.2km # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 4 pts 2 Rudy Kowalksi (Fra) Roubaix Lille Metropole 2 3 Julien Duval (Fra) Veranda Rideau - Super U 1

Trophy Yves Cougnaud - St Hilaire de Mortagne, 42.4km # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 4 pts 2 Julien Duval (Fra) Veranda Rideau - Super U 2 3 Rudy Kowalksi (Fra) Roubaix Lille Metropole 1

Trophy Yves Cougnaud - Cote Du Fosse, 62.6km # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 4 pts 2 Julien Duval (Fra) Veranda Rideau - Super U 2 3 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 1

Trophy Yves Cougnaud - Saint Miche Mont Mercure, 79.3km # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 4 pts 2 Julien Duval (Fra) Veranda Rideau - Super U 2 3 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 1

Trophy Yves Cougnaud - Pouzauges, 88.8km # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 4 pts 2 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 2 3 Julien Duval (Fra) Veranda Rideau - Super U 1

Trophy Yves Cougnaud - Reaumur, 100.1km # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 4 pts 2 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 2 3 Julien Duval (Fra) Veranda Rideau - Super U 1

Trophy Yves Cougnaud - Cote du Moulin des Bois, 159.3km # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 4 pts 2 Julien Duval (Fra) Veranda Rideau - Super U 2 3 Adrián Sáez De Arregi (Spa) Euskaltel - Euskadi 1

Trophy Yves Cougnaud Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 24 pts 2 Julien Duval (Fra) Veranda Rideau - Super U 11 3 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 6 4 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 4 5 Adrián Sáez De Arregi (Spa) Euskaltel - Euskadi 1