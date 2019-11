Image 1 of 3 Giovanni Visconti (ISD - Neri) finished second, 43 seconds behind Nibali. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 3 The stage 3 podium (l-r): Giovanni Visconti, Vincenzo Nibali and Chris Anker Sörensen. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 3 Vincenzo Nibali (Liquigas-Doimo) soloed to victory in the Tour of Slovenia's queen stage. (Image credit: Bettini Photo)

Vincenzo Nibali (Liquigas-Doimo) soloed to victory in the 171km queen stage at the Tour of Slovenia and took over the race lead with one stage remaining. The 25-year-old Italian arrived at the mountain finish in Krvavec, 1,490m in elevation, with a 43-second advantage over compatriot Giovanni Visconti (ISD - Neri) and 45 seconds ahead of Chris Anker Sörensen (Team Saxo Bank).

"The stage today was what most intrigued me," said Nibali. "The uphill finish lent itself to a solo attack, I liked it. I increased the tempo 13km from the finish, trying to maintain a steady pace. It was not easy but thanks to good physical condition acquired during the Tour of Italy I managed to create a gap.

"My goal is to fine-tune the legs ahead of the Italian Championship, a very hard and selective test."

Tomorrow the peloton faces the Tour of Slovenia's final stage, 157km from Brezice to Novo Mesto.

Full Results 1 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 4:15:14 2 Giovanni Visconti (Ita) ISD - Neri 0:00:43 3 Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank 0:00:45 4 José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 5 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 6 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 0:00:58 7 Marcos Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 8 Riccardo Ricco (Ita) Ceramica Flaminia 0:01:25 9 Gašper Švab (Slo) Sava 0:01:48 10 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 0:01:58 11 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 0:02:16 12 Blaž Furdi (Slo) Sava 13 Matija Kvasina (Cro) Zheroquadro Radenska 0:02:20 14 Robert Kišerlovski (Cro) Liquigas-Doimo 0:02:30 15 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 16 Patrik Sinkewitz (Ger) ISD - Neri 0:02:34 17 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 0:03:03 18 Tomaž Nose (Slo) Adria Mobil 0:03:05 19 Stephane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:03:20 20 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 0:03:27 21 Jérôme Baugnies (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:03:36 22 Luka Mezgec (Slo) Zheroquadro Radenska 23 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 0:03:41 24 Radoslav Rogina (Cro) Loborika 0:03:48 25 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Doimo 26 Alfredo Balloni (Ita) Lampre-Farnese Vini 27 Delio Fernandez Cruz (Spa) Xacobeo Galicia 0:04:14 28 Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank 0:04:23 29 Andre Stensen (Den) Team Saxo Bank 30 Gustavo Rodriguez (Spa) Xacobeo Galicia 31 Manuele Caddeo (Ita) Zheroquadro Radenska 0:04:34 32 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:04:36 33 Alberto Fernandez (Spa) Xacobeo Galicia 34 Jan Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 0:04:47 35 Emanuele Vona (Ita) ISD - Neri 0:05:02 36 Pavel Kochetkov (Rus) Zheroquadro Radenska 0:05:12 37 Nik Burjek (Slo) Sava 0:05:29 38 Emanuel Kišerlovski (Cro) Loborika 0:05:31 39 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 0:05:57 40 Rodrigo Garcia Rena (Spa) Xacobeo Galicia 0:06:13 41 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika 0:06:18 42 Matej Stare (Slo) Sava 43 Jonhny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:06:29 44 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:07:10 45 Luka Rakuša (Slo) Obrazi Delo Revije 0:07:27 46 Santo Anza (Ita) Ceramica Flaminia 0:07:58 47 Boštjan Rezman (Slo) Zheroquadro Radenska 0:08:01 48 Mark Džamastagic (Slo) Sava 0:08:20 49 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika 0:09:12 50 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:09:18 51 Borut Božic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team 52 David Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 53 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 54 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 55 Maarten Neyens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 56 Frank Hoy (Den) Team Saxo Bank 57 Jure Bitenc (Slo) Obrazi Delo Revije 58 Vladimir Isaychev (Rus) Xacobeo Galicia 59 Kristijan Durasek (Cro) Loborika 0:09:30 60 Massimo Demarin (Cro) Loborika 61 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 0:10:48 62 Darko Blaževic (Cro) Loborika 0:11:00 63 Rok Jerše (Slo) Obrazi Delo Revije 0:11:37 64 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:12:00 65 Kristof Vandewalle (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:13:26 66 Andi Bajc (Slo) Zheroquadro Radenska 67 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 68 Manuele Mori (Ita) Lampre-Farnese Vini 69 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 70 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 71 Primož Šegina (Slo) Obrazi Delo Revije 72 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 73 Marcin Sapa (Pol) Lampre-Farnese Vini 74 Davide Riccibitti (Ita) ISD - Neri 75 Gianluca Mirenda (Ita) ISD - Neri 76 Paolo Longoborghini (Ita) ISD - Neri 77 Francisco J Pacheco Torres (Spa) Xacobeo Galicia 78 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 79 Andrea Grendene (Ita) Lampre-Farnese Vini 80 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 81 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 82 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 83 Joseph Stijn (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 84 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 85 Blaž Jarc (Slo) Adria Mobil 86 Andrej Omulec (Slo) Obrazi Delo Revije 87 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 88 Uroš Murn (Slo) Adria Mobil 89 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 90 Simon Novak (Slo) Obrazi Delo Revije 91 Reiner Honig (Ned) Acqua & Sapone 0:15:28 92 Raivis Belohvosciks (Lat) Ceramica Flaminia 0:17:27 93 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 0:17:55 94 Jure Zrimšek (Slo) Sava 95 Uroš Šilar (Slo) Sava 96 Jure Žagar (Slo) Adria Mobil 97 Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo 98 Francesco Chicchi (Ita) Liquigas-Doimo 99 Jacopo Guarnieri (Ita) Liquigas-Doimo 100 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 101 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Doimo 0:18:21 102 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Doimo 0:18:22 DNF Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil DNF Blaž Bonca (Slo) Obrazi Delo Revije DNF Gregor Lah (Slo) Obrazi Delo Revije DNF Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia

Sprint 1 - LC Tenetiše, 44.2km 1 Maarten Neyens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 pts 2 Reiner Honig (Ned) Acqua & Sapone 3 3 Gianluca Mirenda (Ita) ISD - Neri 1

Sprint 2 - LC Brdo, 144.9km 1 Maarten Neyens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 pts 2 Reiner Honig (Ned) Acqua & Sapone 3 3 Gianluca Mirenda (Ita) ISD - Neri 1

Sprint 3 - LC Cerklje na Gorenjskem, 155.6km 1 Gianluca Mirenda (Ita) ISD - Neri 5 pts 2 Reiner Honig (Ned) Acqua & Sapone 3 3 Maarten Neyens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 1

Mountain 1 - MS Senično (Cat. 3) 50.8km 1 Gianluca Mirenda (Ita) ISD - Neri 3 pts 2 Maarten Neyens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 3 Reiner Honig (Ned) Acqua & Sapone 1

Mountain 2 - MS Senično (Cat. 3) 76.5km 1 Gianluca Mirenda (Ita) ISD - Neri 3 pts 2 Maarten Neyens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 3 Reiner Honig (Ned) Acqua & Sapone 1

Mountain 3 - MS Krvavec (Cat. 1) 171km 1 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 12 pts 2 Giovanni Visconti (Ita) ISD - Neri 8 3 Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank 6 4 José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 4 5 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 2

Teams 1 Team Saxo Bank 12:51:48 2 Acqua & Sapone 0:00:12 3 Liquigas-Doimo 4 Sava 0:01:25 5 Ceramica Flaminia 0:02:01 6 ISD - Neri 0:02:13 7 Xacobeo Galicia 0:03:29 8 Zheroquadro Radenska 0:04:24 9 Vacansoleil Pro Cycling Team 0:08:19 10 Loborika 0:09:31 11 Adria Mobil 0:12:23 12 Lampre-Farnese Vini 0:13:24 13 Topsport Vlaanderen - Mercator 0:13:58 14 Obrazi Delo Revije 0:22:16

General classification after stage 3 1 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 12:31:28 2 Giovanni Visconti (Ita) ISD - Neri 0:00:47 3 Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank 0:00:51 4 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 0:00:55 5 José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 6 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 0:01:08 7 Marcos Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 8 Gašper Švab (Slo) Sava 0:01:58 9 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 0:02:06 10 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 0:02:08 11 Blaž Furdi (Slo) Sava 0:02:26 12 Matija Kvasina (Cro) Zheroquadro Radenska 0:02:30 13 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 0:02:40 14 Robert Kišerlovski (Cro) Liquigas-Doimo 15 Patrik Sinkewitz (Ger) ISD - Neri 0:02:44 16 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 0:03:13 17 Tomaž Nose (Slo) Adria Mobil 0:03:15 18 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 0:03:37 19 Luka Mezgec (Slo) Zheroquadro Radenska 0:03:46 20 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 0:03:51 21 Radoslav Rogina (Cro) Loborika 0:03:58 22 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Doimo 23 Delio Fernandez Cruz (Spa) Xacobeo Galicia 0:04:24 24 Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank 0:04:33 25 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:04:46 26 Alfredo Balloni (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:05:10 27 Riccardo Ricco (Ita) Ceramica Flaminia 0:05:50 28 Jérôme Baugnies (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:06:17 29 Rodrigo Garcia Rena (Spa) Xacobeo Galicia 0:06:23 30 Matej Stare (Slo) Sava 0:06:24 31 Manuele Caddeo (Ita) Zheroquadro Radenska 0:07:15 32 Jan Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 0:07:24 33 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika 0:07:40 34 Pavel Kochetkov (Rus) Zheroquadro Radenska 0:07:53 35 Nik Burjek (Slo) Sava 0:08:10 36 Emanuel Kišerlovski (Cro) Loborika 0:08:12 37 Jonhny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:09:10 38 Stephane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:09:13 39 Gustavo Rodriguez (Spa) Xacobeo Galicia 0:09:24 40 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:09:51 41 Alberto Fernandez (Spa) Xacobeo Galicia 0:10:29 42 Boštjan Rezman (Slo) Zheroquadro Radenska 0:10:42 43 Borut Božic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:10:47 44 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika 0:11:53 45 David Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 0:11:59 46 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 47 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 48 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 49 Maarten Neyens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 50 Vladimir Isaychev (Rus) Xacobeo Galicia 51 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:12:10 52 Santo Anza (Ita) Ceramica Flaminia 0:13:35 53 Kristijan Durasek (Cro) Loborika 0:14:31 54 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 0:14:42 55 Manuele Mori (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:14:48 56 Kristof Vandewalle (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 57 Andre Stensen (Den) Team Saxo Bank 0:14:59 58 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:16:07 59 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 60 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 61 Uroš Murn (Slo) Adria Mobil 62 Paolo Longoborghini (Ita) ISD - Neri 63 Gianluca Mirenda (Ita) ISD - Neri 64 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 65 Francisco J Pacheco Torres (Spa) Xacobeo Galicia 66 Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo 0:17:59 67 Blaž Jarc (Slo) Adria Mobil 0:18:23 68 Emanuele Vona (Ita) ISD - Neri 0:18:59 69 Jure Bitenc (Slo) Obrazi Delo Revije 0:19:54 70 Luka Rakuša (Slo) Obrazi Delo Revije 0:20:23 71 Jure Zrimšek (Slo) Sava 0:20:32 72 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 0:20:48 73 Mark Džamastagic (Slo) Sava 0:21:16 74 Darko Blaževic (Cro) Loborika 0:21:36 75 Frank Hoy (Den) Team Saxo Bank 0:22:14 76 Massimo Demarin (Cro) Loborika 0:23:27 77 Uroš Šilar (Slo) Sava 0:23:57 78 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:24:02 79 Joseph Stijn (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 80 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 81 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 82 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 83 Davide Riccibitti (Ita) ISD - Neri 84 Marcin Sapa (Pol) Lampre-Farnese Vini 85 Andrea Grendene (Ita) Lampre-Farnese Vini 86 Andrej Omulec (Slo) Obrazi Delo Revije 87 Rok Jerše (Slo) Obrazi Delo Revije 0:25:02 88 Reiner Honig (Ned) Acqua & Sapone 0:25:46 89 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 0:26:15 90 Primož Šegina (Slo) Obrazi Delo Revije 0:26:51 91 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 0:26:56 92 Andi Bajc (Slo) Zheroquadro Radenska 0:27:14 93 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 94 Raivis Belohvosciks (Lat) Ceramica Flaminia 0:28:03 95 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Doimo 0:28:57 96 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Doimo 0:28:58 97 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 0:29:34 98 Simon Novak (Slo) Obrazi Delo Revije 0:30:22 99 Francesco Chicchi (Ita) Liquigas-Doimo 0:31:52 100 Jure Žagar (Slo) Adria Mobil 101 Jacopo Guarnieri (Ita) Liquigas-Doimo 0:32:46 102 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia

Points classification 1 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 55 pts 2 Giovanni Visconti (Ita) ISD - Neri 42 3 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 29 4 Blaž Furdi (Slo) Sava 27 5 Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo 27 6 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 21 7 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 20 8 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 19 9 Jure Zrimšek (Slo) Sava 17 10 Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank 16 11 Matej Stare (Slo) Sava 16 12 Luka Rakuša (Slo) Obrazi Delo Revije 15 13 José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 14 14 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 14 15 Reiner Honig (Ned) Acqua & Sapone 12 16 Patrik Sinkewitz (Ger) ISD - Neri 12 17 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 12 18 Maarten Neyens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 11 19 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 10 20 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 10 21 Marcos Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 9 22 Matija Kvasina (Cro) Zheroquadro Radenska 8 23 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Doimo 8 24 Borut Božic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team 8 25 Riccardo Ricco (Ita) Ceramica Flaminia 8 26 Gašper Švab (Slo) Sava 7 27 Gianluca Mirenda (Ita) ISD - Neri 7 28 Radoslav Rogina (Cro) Loborika 7 29 Manuele Caddeo (Ita) Zheroquadro Radenska 6 30 Rodrigo Garcia Rena (Spa) Xacobeo Galicia 5 31 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 4 32 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 4 33 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 3 34 Tomaž Nose (Slo) Adria Mobil 3 35 Luka Mezgec (Slo) Zheroquadro Radenska 3 36 Marcin Sapa (Pol) Lampre-Farnese Vini 3 37 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 38 David Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 2 39 Robert Kišerlovski (Cro) Liquigas-Doimo 2 40 Frank Hoy (Den) Team Saxo Bank 1 41 Pavel Kochetkov (Rus) Zheroquadro Radenska 1 42 Andrea Grendene (Ita) Lampre-Farnese Vini 1 43 Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia 1

Mountains classification 1 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 16 pts 2 Stephane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 16 3 Luka Rakuša (Slo) Obrazi Delo Revije 12 4 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 8 5 Giovanni Visconti (Ita) ISD - Neri 8 6 Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank 6 7 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 6 8 Marcos Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 6 9 Gianluca Mirenda (Ita) ISD - Neri 6 10 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 6 11 José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 4 12 Maarten Neyens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 4 13 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 4 14 Manuele Mori (Ita) Lampre-Farnese Vini 2 15 Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo 2 16 Reiner Honig (Ned) Acqua & Sapone 2 17 Paolo Longoborghini (Ita) ISD - Neri 2 18 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 2