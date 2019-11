Wout Poels (Vacansoleil-DCM) has shown he's on form in advance of the Vuelta a Espana as the 23-year-old Dutchman won stage 3 of the Tour de l'Ain today, the first of two days in the high mountains at the French stage race.

Poels outsprinted his two breakaway companions, Tour de France revelation Pierre Rolland (Europcar) and David Moncoutie (Cofidis), for his first victory of the season.

Romain Bardet (France Espoir Team) led in a 12-man chase group for fourth place 24 seconds behind Poels.

Additionally, Poels takes over the leader's jersey with one stage remaining. The Vacansoleil-DCM rider leads Rolland by 22 seconds and Moncoutie by 28 seconds overall. Overnight race leader Thibaut Pinot (FDJ) finished in 27th place, nearly six minutes behind Poels on the mountainous parcours, and dropped to 21st on general classification.

With one stage remaining, the race is still wide-open as 10 riders are within one minute of Poels overall. The fourth and final stage on Saturday has a fearsome finale as it finishes atop the 17km, hors categorie ascent of the Le Grand Colombier.

Poels finished runner-up in the 2010 Tour de l'Ain by less than a second to Haimar Zubeldia, and the Dutchman will surely be motivated this year to retain his leader's jersey at the finish line.

Full Results 1 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3:16:04 2 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 3 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:02 4 Romain Bardet (Fra) France Espoir Team 0:00:24 5 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 Warren Barguil (Fra) France Espoir Team 7 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 8 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 9 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 10 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 11 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 12 Svein Tuft (Can) Team Spidertech Powered By C10 13 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 14 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 15 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:28 16 Emilien Viennet (Fra) France Espoir Team 0:01:44 17 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:02:05 18 Sander Oostlander (Ned) Skil - Shimano 0:02:11 19 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:02:28 20 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:03:04 21 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:03:55 22 Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana 0:04:41 23 Hector Leonardo Paez Leon (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:05:37 24 Daan Olivier (Ned) Rabobank Continental Team 0:05:53 25 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 26 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 27 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 28 Daryl Impey (RSA) Team NetApp 29 John Edibberto Martinez Montero (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:08:36 30 Assan Bazayev (Kaz) Pro Team Astana 31 Jan Barta (Cze) Team NetApp 32 Sylvain Georges (Fra) Big Mat - Auber 93 0:10:36 33 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental Team 34 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 35 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:15:52 36 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 37 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 38 Roman Kireyev (Kaz) Pro Team Astana 39 Nazar Jumabekov (Kaz) Pro Team Astana 40 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 41 Florian Le Corre (Fra) Roubaix Lille Metropole 42 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 43 Tom Dumoulin (Ned) Rabobank Continental Team 44 Yoann Michaud (Fra) France Espoir Team 45 Rudy Molard (Fra) France Espoir Team 46 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 47 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 48 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 49 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 50 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 51 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 52 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 53 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 54 Thomas Bonnin (Fra) Skil - Shimano 55 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 56 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 57 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 58 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 59 Jarlinson Pantano (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 60 Robert Retschke (Ger) Team NetApp 0:18:39 61 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 62 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:22:24 63 Juan Villegas (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 64 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 65 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 66 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 67 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 68 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 69 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 70 Bryan Naulleau (Fra) Team Europcar 71 Hugo Houle (Can) Team Spidertech Powered By C10 72 Francis Mourey (Fra) FDJ 73 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Pro Team Astana 74 Arthur Vichot (Fra) FDJ 75 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 76 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 77 Cédric Pineau (Fra) FDJ 78 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank Continental Team 79 Axel Domont (Fra) France Espoir Team 80 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 81 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 82 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:23:31 83 Martin Gilbert (Can) Team Spidertech Powered By C10 84 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 85 Nicky Van Der Lijke (Ned) Rabobank Continental Team 86 Ryan Anderson (Can) Team Spidertech Powered By C10 87 Zachary Bell (Can) Team Spidertech Powered By C10 88 Jean-Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun 89 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 90 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental Team 91 Alexandr Shushemoin (Kaz) Pro Team Astana 0:26:16 92 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 0:26:48 93 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ DNF Sébastien Joly (Fra) Saur - Sojasun DNF Guillaume Boivin (Can) Team Spidertech Powered By C10 DNF Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93

Points 1 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 25 pts 2 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 20 3 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 16 4 Romain Bardet (Fra) France Espoir Team 14 5 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 12 6 Warren Barguil (Fra) France Espoir Team 10 7 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 9 8 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 8 9 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 7 10 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 6 11 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 5 12 Svein Tuft (Can) Team Spidertech Powered By C10 4 13 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 3 14 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 2 15 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 1

Sprint 1 - Martignat, 20.5km 1 Alexandr Shushemoin (Kaz) Pro Team Astana 5 pts 2 Axel Domont (Fra) France Espoir Team 3 3 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 1

Mountain 1 - Côte d'Apremont (Cat. 2) 34.1km 1 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 pts 2 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 7 3 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 5 4 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 3 5 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 1

Mountain 2 - Côte de Belleydoux (Cat. 2) 68km 1 Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana 10 pts 2 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 7 3 Warren Barguil (Fra) France Espoir Team 5 4 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 3 5 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 1

Mountain 3 - Côte de Giron (Cat. 1) 73.8km 1 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 pts 2 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 10 3 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 7 4 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 5 5 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 3 6 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 1

Mountain 4 - Col de Menthières (Cat. 1) 109.7km 1 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 15 pts 2 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 10 3 Romain Bardet (Fra) France Espoir Team 7 4 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 5 5 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 3 6 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1

Teams 1 AG2R la Mondiale 9:49:24 2 France Espoir Team 0:01:20 3 Cofidis, Le Crédit en Ligne 0:05:13 4 Colombia Es Pasion - Cafe de Colombia 0:09:34 5 Team NetApp 0:10:58 6 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:15:04 7 Big Mat - Auber 93 0:25:40 8 Skil - Shimano 0:27:27 9 Pro Team Astana 0:27:57 10 Team Europcar 0:30:32 11 Bretagne - Schuller 0:30:56 12 Rabobank Continental Team 0:31:09 13 Roubaix Lille Métropole 0:36:25 14 Saur - Sojasun 0:37:28 15 Team Spidertech Powered by C10 0:45:07 16 FDJ 0:49:29

General classification after stage 3 1 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10:20:13 2 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:00:22 3 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:28 4 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:41 5 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 6 Svein Tuft (Can) Team Spidertech Powered By C10 0:00:49 7 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 0:00:56 8 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:59 9 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 10 Warren Barguil (Fra) France Espoir Team 0:01:00 11 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 12 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:01 13 Romain Bardet (Fra) France Espoir Team 0:01:03 14 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:01:05 15 Emilien Viennet (Fra) France Espoir Team 0:02:15 16 Sander Oostlander (Ned) Skil - Shimano 0:02:34 17 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:02:35 18 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:02:37 19 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:03:51 20 Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana 0:05:05 21 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:05:58 22 Daan Olivier (Ned) Rabobank Continental Team 0:06:18 23 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 0:06:22 24 Daryl Impey (RSA) Team NetApp 0:06:27 25 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:06:33 26 Hector Leonardo Paez Leon (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:07:38 27 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:55 28 Assan Bazayev (Kaz) Pro Team Astana 0:09:07 29 Jan Barta (Cze) Team NetApp 0:09:12 30 John Edibberto Martinez Montero (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:09:18 31 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental Team 0:10:52 32 Sylvain Georges (Fra) Big Mat - Auber 93 0:11:03 33 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 0:11:07 34 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:11:52 35 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 0:16:25 36 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:16:26 37 Thomas Bonnin (Fra) Skil - Shimano 0:16:47 38 Tom Dumoulin (Ned) Rabobank Continental Team 0:17:01 39 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 0:17:04 40 Florian Le Corre (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:17:05 41 Nazar Jumabekov (Kaz) Pro Team Astana 0:17:06 42 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 43 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 0:17:08 44 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 45 Rudy Molard (Fra) France Espoir Team 0:17:11 46 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:17:12 47 Jarlinson Pantano (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:17:14 48 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 49 Roman Kireyev (Kaz) Pro Team Astana 0:17:15 50 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 0:17:16 51 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 0:18:26 52 Yoann Michaud (Fra) France Espoir Team 0:18:27 53 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:20:35 54 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 0:21:10 55 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 0:21:47 56 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:21:50 57 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:23:06 58 Axel Domont (Fra) France Espoir Team 0:23:08 59 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:23:30 60 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank Continental Team 0:23:40 61 Arthur Vichot (Fra) FDJ 0:23:48 62 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:23:49 63 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:23:51 64 Juan Villegas (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:23:52 65 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:23:55 66 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 0:23:56 67 Robert Retschke (Ger) Team NetApp 0:24:16 68 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Pro Team Astana 0:24:45 69 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 0:24:54 70 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:25:00 71 Cédric Pineau (Fra) FDJ 0:25:38 72 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:26:08 73 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:26:42 74 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:26:55 75 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 0:27:08 76 Francis Mourey (Fra) FDJ 0:28:01 77 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 78 Alexandr Shushemoin (Kaz) Pro Team Astana 0:28:44 79 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:30:16 80 Bryan Naulleau (Fra) Team Europcar 0:30:18 81 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:30:20 82 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 0:30:24 83 Hugo Houle (Can) Team Spidertech Powered By C10 0:30:39 84 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental Team 0:31:15 85 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 0:31:18 86 Zachary Bell (Can) Team Spidertech Powered By C10 0:31:19 87 Ryan Anderson (Can) Team Spidertech Powered By C10 0:31:23 88 Martin Gilbert (Can) Team Spidertech Powered By C10 0:31:29 89 Nicky Van Der Lijke (Ned) Rabobank Continental Team 0:31:36 90 Jean-Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun 0:33:16 91 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 0:34:22 92 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 0:34:38 93 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 0:36:32

Points classification 1 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 48 pts 2 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 27 3 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 26 4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 25 5 Romain Bardet (Fra) France Espoir Team 24 6 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 21 7 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 21 8 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 20 9 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental Team 18 10 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 16 11 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental Team 16 12 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 16 13 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 15 14 Sylvain Georges (Fra) Big Mat - Auber 93 14 15 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 12 16 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 12 17 Warren Barguil (Fra) France Espoir Team 10 18 Daryl Impey (RSA) Team NetApp 10 19 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 20 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 9 21 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 9 22 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 9 23 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 8 24 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 8 25 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 8 26 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 6 27 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 6 28 Tom Dumoulin (Ned) Rabobank Continental Team 6 29 Arthur Vichot (Fra) FDJ 5 30 Alexandr Shushemoin (Kaz) Pro Team Astana 5 31 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 5 32 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 5 33 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 5 34 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 5 35 Martin Gilbert (Can) Team Spidertech Powered By C10 5 36 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 4 37 Svein Tuft (Can) Team Spidertech Powered By C10 4 38 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 4 39 Yoann Michaud (Fra) France Espoir Team 3 40 Axel Domont (Fra) France Espoir Team 3 41 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 3 42 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 3 43 Sander Oostlander (Ned) Skil - Shimano 2 44 Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana 2 45 Jan Barta (Cze) Team NetApp 2 46 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 2 47 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 1 48 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 1 49 Assan Bazayev (Kaz) Pro Team Astana 1 50 Hector Leonardo Paez Leon (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia -15

Mountains classification 1 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 41 pts 2 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 25 3 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 18 4 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 15 5 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 6 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 12 7 Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana 10 8 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 10 9 Arthur Vichot (Fra) FDJ 10 10 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 7 11 Romain Bardet (Fra) France Espoir Team 7 12 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 6 13 Warren Barguil (Fra) France Espoir Team 5 14 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 5 15 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 16 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 3 17 Yoann Michaud (Fra) France Espoir Team 3 18 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 3 19 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 3 20 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 2 21 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 1 22 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 1 23 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 1 24 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 1 25 Ryan Anderson (Can) Team Spidertech Powered By C10 1

Best young rider classification 1 Warren Barguil (Fra) France Espoir Team 10:21:13 2 Romain Bardet (Fra) France Espoir Team 0:00:03 3 Emilien Viennet (Fra) France Espoir Team 0:01:15 4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:04:58 5 Daan Olivier (Ned) Rabobank Continental Team 0:05:18 6 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Continental Team 0:09:52 7 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 0:10:07 8 Thomas Bonnin (Fra) Skil - Shimano 0:15:47 9 Tom Dumoulin (Ned) Rabobank Continental Team 0:16:01 10 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:16:08 11 Rudy Molard (Fra) France Espoir Team 0:16:11 12 Yoann Michaud (Fra) France Espoir Team 0:17:27 13 Axel Domont (Fra) France Espoir Team 0:22:08 14 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank Continental Team 0:22:40 15 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:29:16 16 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 0:29:24 17 Hugo Houle (Can) Team Spidertech Powered By C10 0:29:39 18 Jasper Bovenhuis (Ned) Rabobank Continental Team 0:30:15 19 Nicky Van Der Lijke (Ned) Rabobank Continental Team 0:30:36